NDBC BIDA BALITA (Dec. 24, 2019)

NEWSCAST

DECEMBER 24, 2019 (TUE)

7:00 AM

HEADLINES:

1. P. DUTERTE, pinangunahan ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA sa higit 700 qualified agrarian reform beneficiaries ng BARMM.

2. North Cotabato, isinailalim sa Blue alert status kaugnay ng papasok ng bagyo.

3. Health officer ng South Cotabato, may panawagan sa mga barangay official para iwas disgrasya sa Pasko at Bagong taon

4. MARAMING mga Pinoy, kontento umano sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs, batay sa resulta ng 3rd quarter survey ng Social Weather Stations ngayong taon.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PINANGUNAHAN ni Pangulong Rodrigo Duterte ang distribution ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA sa mga qualified agrarian reform beneficiary o ARB ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Isinagawa ang aktibidad sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex, sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City kahapon.

Umaabot sa 685 CLOA ang ipinamahagi sa mga small-scale and landless farmer.

Dagdag pa rito ang 93 individual CLOA na ipinamahagi rin sa ARB sa ilalim ng Post Land Distribution Program ng Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform o MAFAR.

Kaugnay nito ay hinimok ng pangulo ang mga benepisyaryong Moro na huwag ibenta ang lupang ipinagkaloob ng gobyerno.

Ayon sa pangulo, dapat nilang gamitin ang mga lupa upang magkaroon ng sapat na pera at gumanda ang buhay sa pamamagitan ng pagpapaaral sa mga anak.

Dumating ang Pangulo mag-a-alas singko ng hapon kahapon

sa kabila ng halos magkakasunod na mga pagsabog sa lungsod, Libungan, North Cotabato at sa Upi, Maguindanao kamakalawa.

Nagpatupad naman ng mahigpit na seguridad ang Cotabato City PNP, Special Forces Battalion at Task Force Kutawato upang matiyak ang kaligtasan ng pangulo at lahat ng mga dumalo sa aktibidad.

-0-

Sa kanyang pagbisita sa Cotabato city kahapon, mariing kinondena ng pangulo ang magkakasunod na mga pagpapasabog na ikinasugat ng 18 katao na karamihan ay mga sundalo.

Sa report ng Army’s 6th Infantry Division, walong sundalo mga sundalo at limang mga sibilyan ang nasugatan sa pagsabog ng granada malapit sa Immaculate Concepcion Cathedral sa Cotabato City habang limang mga sibilyan naman ang nasugatan sa Libungan, North Cotabato.

Pagtitiyak ng pangulo, tutugisin ng mga otoridad ang mga taong nasa likod ng pagpapasabog.

Gagamitin aniya ng pamahalaan ang lahat ng kapangyarihan para durugin ang lahat ng mga kalaban ng estado pati na ang kanilang mga tagasuporta.

-0-

MANANATILI naman umano ang rekumendasyon ng PNP na ihinto ang martial law sa Mindanao sa December 31 sa kabila ng mga naganap na serye ng pagsabog sa Central Mindanao.

Sinabi ni PNP officer-in-charge Lt. Gen. Archie Gamboa na nananatili naman kasing payapa sa rehiyon sa kabila ng mga naitalang pagsabog.

Patuloy naman aniya ang isinasagawang imbestigasyon ng kanilang hanay para alamin ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pag-atake.

Ipinag-utos na ng opisyal sa mga police unit sa apektadong lugar ng pagsabog na maging alerto.

Samantala, nagsasagawa na rin ng imbestigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI sa naganap na serye ng pagsabog.

Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra na sinimulan na ng NBI ang ‘preliminary work’ sa insidente.

-0-

BUKAS umano si Pangulong Duterte sa posibilidad na magkaroon ng sariling mga pulis at sundalo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Sa kanyang talumpati sa distribution ng Certificate of Land Ownership Award sa agrarian reform beneficiaries sa Cotabato City, sinabi nito na kinakailangan lamang na tiyakin ng BARMM na wawakasan nito ang terorismo.

Pakiusap din ng pangulo, huwag sanang gamitin ng BARMM ang sariling mga pulis at militar laban sa pamahalaan na lumikha sa rehiyon.

Aniya pa, ibinigay na ng pamahalaan ang lahat ng gusto ng BARMM kaya dapat na itong umayos.

Pagbabanta ng pangulo, sakaling magtaksil ang BARMM, tiyak na gulo ang kalalabasan nito.

Personal ding umapela ang pangulo kay BARMM interim minister Al Haj Ibrahim Murad na resolbahin ang mga problema sa rehiyon lalo’t dalawang taon na lamang ang nalalabi sa kanyang panunungkulan.

Samantala, hinimok din ni Pangulong Duterte ang mga opisyal ng BARMM na patakbuhin nang maayos ang pamahalaan upang gumanda ang ekonomiya ng rehiyon.

Ayon sa pangulo, kung maayos na tatakbo ang Bangsamoro government at uunlad ang lugar ay hindi na kakailanganin pang magtrabaho sa ibang bansa ng kababaihan Moro.

Kasabay nito, hinimok ng pangulo ang iba pang Moro areas sa Mindanao na sumapi na sa BARMM upang maging bahagi rin sila ng pag-unlad at pagtamo sa kapayapaan ng rehiyon.

-0-

NAISUGOD pa sa pagamutan ngunit binawian din ng buhay ang isang batang lalaki na nabundol umano ng isang pampasaherong van sa Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na ALBASSER SAPAL MANAMBA, dose anyos, taga Pigcawayan, North Cotabato.

Base sa kwento ng magulang ng bata, pasado alas syete ng umaga kamakalawa nang inihinto nila sa gilid ng kalsada ang kanilang pribadong sasakyan dahil sa nahihilo ang bata.

Sakto naman umanong nahagip ng parating na pampasaherong van ang batang biktima nang pababa na ito ng sasakyan.

Tumilapon si Manamba at nabagok ang ulo sa sementadong kalsada, nabalian pa at nagtamo ng maraming mga sugat sa kanyang katawan.

Agad namang isinugod sa pagamutan ang bata pero hindi na ito nasagip pa ng mga doktor.

Naaresto naman ang driver ng van na di kinilala sa report at ngayon ay hawak na ng Sultan Kudarat PNP.

-0-

20 million pesos support fund mapapakinabangan ng mga magsasaka ng South Cotabato sa susunod na taon Naglaan ng 20 million pesos na pondo para sa farmer support funds sa susund na taon ang provincial government ng South Cotabato.

Kinumpirma ito ni South Cotabato Provincial Agriculturist Justina Navarete. Paalala naman ni Navarete sa mga magsasaka na nais makinabang sa nasabing programa magsumite ng mga sumusunod: Soil sample, certification mula sa crop insurance at package ng technology na ginagamit sa pagsasaka.

Layun nito ayon kay Navarete na malaman kung ano pa ang kulang at sanhi ng pagbaba ng ani ng mga magsasaka. Binigyan diin ni Navarete na hindi maaring magkinabang sa farmer support fund ang mga magsasaka na bigo na makapagsumite ng nasabing mga requirement.

Ang support fund ay gagamitin ng kinontratang kooperatiba ng provincial government sa pagbili ng mga produktong palay ng mga magsasaka. Layun nito na matulungan ang mga magsasaka sa South Cotabato na apektado sa pagbaba ng presyo ng tulay.

-0-

Mabagal na serbisyo ng mga departamento ng provincial government ng South Cotabato ikinadismaya ng gobernador ng lalawigan

Aminado si South Cotabato Governor Reyaldo Tamayo Jr na nababagalan ito sa pagbibibigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng iba’t ibang sangay ng pamahalaang panlalawigan.

Ayon kay Governor Tamayo ito ay kanyang naging obserbasyon sa unang anim na buwan sa pwesto. Sinabi ni Tamayo na bagama’t nagagawa naman ng iba’t iban mga departmento ng lalawigan ang kanilang trabaho ito ay mas mabagal sa kanyang inaasahan.

Binigyan diin ni Tamayo na simula sa Enero sa susunod na taon, dapat nang sumunod sa phasing na gusto nito sa ang mga departamento ng provincial government. Binalaan din ni Tamayo ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapatupad nito ng shame campaign

Umapela din ang nasabing gobernador sa mga kawani ng provincial government na makipagtulungan sa kanyang administrasyon para mapaigting ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng South Cotabato.

-0-

Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato nanawagan ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Padada at Matanao Davao Del Sur

Tumatanggap ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Padada at Matanao, Davao Del Sur ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato.

Ito ang pahayag ni PDRRMO Warning and Operation Chief Rolly Doanne Aquino. Sinabi ni Aquino na nagsagawa na ng assessment sa nasabing mga lugar ang team mula sa PDRRMO.

Sinabi nito na kokonti pa lamang ang natanggap na tulong ng mga biktima. Kaya panawagan nito sa mga mamamayan ng South Cotabato magbigay ng konting tulong sa mga nilindol na mamamayan lalo na ngayong kapaskuhan.

Ayon kay Aquino kailangan ngayon ng mga biktima ng lindol sa Padada at Matano ang masisilungang mga trapal o tent. Problema din ng mga nilindol na mga mamamayan ang malinis o inuming tubig, food at non-food commodities.

Ayon kay Aquino, ang tulong ay maaring ihatid sa operation center ng PDRRMO sa Koronadal City.

-0-

Health officer ng lalawigan ng South Cotabato may panawagan sa mga barangay officials para iwas disgrasya sa Pasko at Bagong taon

Ipatupad ng mariin ang community fireworks display para sa mas ligtas na Pasko at Bagong Taon. Ito ang panawagan sa mga purok leaders at mga barangay officials ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr.

Ayon kay Aturido mas makakaiwas kasi sa kapahamakan na dulot ng mga palupok ang publiko kung manonood na lamang ng community fireworks display.

Payo ni Aturdido sa mga purok at barangay officials sa lalawigan, makipag ugnayan sa Presidente ng Firecracker and Pyrotechnic Association ng Koronadal City.

Kaugnay nito, ipinahayag ng Presidente ng nasabing grupo na si Jomel Alo na bago nabigyan ng permit, sumailalim muna sa seminar ng mga concerned na ahensya ng pamahalaan ang kanilang grupo. Sinabi ni Alo na tinuturuan din nila sa tamang pagsindi ng mga paputok para iwas disgrasya ang kanilang mga customer.

-0-

Kakulangan sa budget ng mga preso problema pa rin sa provincial rehabilitation and detention center ng South Cotabato

Kinukulang pang lalo ang budget para sa mga pagkain ng mga preso sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center na mas kilalang provincial jail. Ito ay ayon kay South Cotabato OIC Provincial Jail Warde Felecito Gumapac. Ayon kay Gumapac, hindi pa nalakip sa 2020 annual budget ng lalawigan ang dagdag na pondo para sa mga inmate ng provincial jail.

Sinabi ni Gumapac na kahit na ano pang sulong nito ng dagdag na budget, wala ring mangyayari kung ito hindi mapaglaanan ng probinsiya. Ayon kay Gumapac, maliban kasi sa umabot na sa mahigit 1,700 ang mga preso sa provincial jail tumaas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin.

Ayon kay Gumapac, mula sa 40 pesos nais nitong itaas sa 50 pesos kada araw ang budget para sa mga preso ng provincial jail. Ito ay mas mababa pa nga sa 60 pesos na itinaas na budget ng Bureau of Jail Management and Penology BJMP sa lalawigan ng Sarangani.

-0-

Food safety awareness mas pinalalakas pa ng Rural Health Unit sa Arakan, North Cotabato matapos naitala ang food poisoning sa bayan

Nadagdagan pa ang bilang ng mga nafood- poison sa isang Christmas Party sa Barangay Salasang, Arakan, North Cotabato. Nabatid na isa ka tao ang patay dahil sa dehydration habang 133 naman ang isinugod sa ibat-ibang ospital.

Ayon kay Municipal Health Officer Dr. Karen Canario, anim napu ang dinala sa President Roxas Community Hospital, dalawampu sa Cotabato Provincial Hospital, dalawa sa Antipas Medical Hospital habang limampu’t isa sa Arakan Valley District Hospital.

Anya, kumain ang mga biktima ng ibat-ibang putahe sa kanilang Christmas Party may Pancit Bam-e, Lauya, Afritada at bihon na inihanda ng isang pamilya.

Nakilala ang nasawi na si Bernabe Libuan, isang PWD na hindi naman nakadalo sa naturang Christmas Party pero dinalhan ng kanyang pamilya ng mga natira sa handaan.

Pero hindi naman anya lahat ng dumalo sa party ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan, pagkahilo, pagbabawas at matinding pagsusuka. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa RHU kung anong inihandang pagkain ang nakontamina dahil wala ng natira dito na magagamit sana bilang sample at maimbestigahan.

Samantala, ipinaliwanag din nito na ang poisoning ay maaring nakukuha sa paghahanda, sa production o sa pagdistribute na maaring makontamina ang mga inihandang pagkain. Apela din nito na kung makaramdaman na ng mga sintomas ng food-poisoning ay agad na pumunta sa pinakamalapit na health centers. NDBC BIDA BALITA

-0-

Private contractor ng nasirang Eva’s Hotel sa Kidapawan City, nakapagsumite na ng kanilang Demolition Plan Activity sa Demolition Enforcement Unit ng LGU Ano mang araw simula ngayon ay maari nang simulan ang pagpapademolish ng nasirang Eva’s Hotel sa Kidapawan City dulot pa rin ng lindol. Ito matapos naisumite na ng Private Contractor na nakuha ng Pamunuan ng gumuhong gusali ang kanilang Demolition Plan Activity sa Kidapawan Enforcement Unit ng City LGU. Sinabi ni Engineer Julito Hernandez ng Office of The Building Official, ang pagpapademolish ng Eva’s Hotel ay sa loob ng 90 working days o tatlong buwan hindi kasali dito ang Sabado at Linggo. Nakapaloob sa kanilang Demolition Plan Activity kung ano ang kanilang pamamaran sa pagpapademolish at upang hindi din maapektuhan ang mga kalapit na establishimento na malapit sa lugar maging ang commuting public. Marami na rin ngayon ang kumakalat na mga isyu sa nasabing gusali dahil may mga tao umanong pumapasok sa loob tuwing gabi na siya namang pinabulaan ng mga otoridad. Samantala, muli din idiin ng opsiyal sa mga may plano na magpatayo ng bahay o gusali lalo na ng ospital na sumunod sa pamantayan o Standard code of the Philippines. NDBC BIDA BALITA

-0-

Provincial Disaster Risk and Reduction Management Council o PDRMM sa North Cotabato, isinailalim na sa Blue alert status hinggil sa pagpasok ng bagyo na makakapekto sa probinsya

Ipinag-utos ngayon ni North Cotabato Governor Nancy A. Catamco ang “Blue Alert” status sa buong Probinsya ng North Cotabato, simula alas singko ng hapon kahapon December 23, 2019 hanggang alas 8:00 ng umaga sa Enero 02 ng taong 2020.

Ito bilang abiso para sa Publiko at miyembro ng Provincial at City o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na mag handa kaugnay sa pagpasok ng bagyong Ursula sa bansa kung saan kabilang ang Rehiyon Dose sa mga apektadong lugar o matatamaan ng bagyo.

Nagpaalala rin ang Goernador bilang PDDRMC chairperson sa mga nakatira sa mga tabing sapa at mga gumuguhong lupa na lumikas muna upang maiwasan ang anumang sakuna.

Ang “Blue Alert" status ay isang paalala at nag-aatas sa PDRRMC Chief Operations and Warning Section, na manatiling naka-alerto sa loob ng 24 oras dahil sa peligrong dala ng “BAGYONG URSULA” NDBC BIDA BALITA

Motorsiklo ng isang biktima ng sunog, tinangay habang nakaparada sa Kidapawan City

Tinangay ng di pa nakikilalang suspek ang isang motorsiklo na nakaparada lamang sa isang tindahan sa Datu Ingkal, St Kidapawan City alas 2:00 kahapon ng hapon.

Ayon sa may- ari na si Jack Finchley Decasa na taga Nursery Phase 1 ng lungsod, pinarada lamang ng kanyang ama ang kanyang XRM 125 color Black and white. Sinasabing isa sa mga biktima sa nangyaring sunog ang pamilya ni Jack na tanging ang kanyang motorsiklo lamang ang naisalba.

Nanawagan naman ito na sa kung sino man ang maaring pagbentahan ng kanyang motorsiklo ay maaring makipag-ugnayan sa kanya.

Samantala sa iba pang mga balita, nagbigay naman ng pamasko para sa mga bikitma ng sunog sa Nursery Site Poblacion Kidapawan City ang Provincial Government na abot sa 15,000 pesos sa 40 na mga pamilya. Matatandaang sila ay nasunugan noong Nobyembre 2019, at ang karamihan ay totally burned down ang mga bahay at maliliit na negosyo.

Ito ay hatid ng Provincial Government bilang pamasko sa mga pamilyang nasunugan. NDBC BIDA BALITA