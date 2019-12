NDBC BIDA BALITA (Dec. 27, 2019)

NEWSCAST

1. MGA PULIS, nanguna sa isinagawang ‘indignation rally’ laban sa CPP-NPA kahapon.

2. ANAK, kulong matapos na paslangin ang sariling ama sa Surallah, South Cotabato

3. Publiko, pinag-iingat ng IPHO sa sobrang pagkain ngayong holiday season

4. MGA NASAWI sa pananalasa ng bagyong Ursula, umakyat na sa 24; Santo Papa, ipinagdasal ang mga biktima.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PINANGUNAHAN ng mga pulis ang isinagawang indignation rally sa kalye at plaza ng General Santos city kasabay ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army o CPP-NPA kahapon.

Mismong si Police Brig. Gen. Alfred Corpuz ng PNP-12 ang nanguna sa aktibidad para kondenahin ang terorismo, karahasan at iba pang pagsuway sa karapatang pantao.

Kasama ni Corpuz ang kanyang mga provincial at city director pati na ang buong hanay ng pulisya.

Pagkatapos ng indignation rally ay agad na nagsagawa ng press conference sa Mayor’s Office ng General Santos city ang mga pulis kasama ang mga LGU official ng lungsod.

Samantala, nanawagan naman ang mga otoridad mula sa Sto. Nino, South Cotabato kasama ng iba’t ibang sektor na sana ay tigilan na ng NPA ang kanilang mga iligal na gawain at paghahasik ng karahasan sa mga mamamayan.

Sinabi ni Norala deputy police chief Lt. Diogenes Hare na ang kanilang isinagawang rally kahapon ay dinaluhan din ng mga opisyal ng barangay, BPAT, at iba pang mga sektor.

Sa naturang aktibidad ay ipinagdasal din nila ang pangingibabaw ng kapayapaan sa buong region 12, at naway magbalik-loob na sa pamahalaan ang mga rebeldeng grupo dahil mayroon namang naghihintay na magagandang programa ang pamahalaan para sa kanila.

Nabatid na ang nasabing rally ay inisyatibo ng PNP at DILG na tumagal ng mahigit isang oras.

DUGUANG isugod sa pagamutan ang isang lalaki matapos na mabaril ang sarili gamit ang isang shotgun sa Barangay Datu Binasing, Pigcawayan, North Cotabato.

Nakilala ang biktima na si TATO PAGAYAO, 35 anyos.

Nabatid na pasado alas dos ng hapon kahapon habang nagkakaroon ng kasiyahan sa kanilang lugar dahil sa kasalang ginaganap nang maisipan umano ng biktima na kumuha ng baril upang magpaputok.

Ngunit bigla umanong nag-backfire ang shotgun nito kaya tinamaan ng bala si Pagayao sa kanyang katawan.

SAMANTALA, patuloy namang ginagamot sa ospital ang isang lalaking matapos umanong siyang pagtatagain ng mag-amang suspek sa Barangay Pandan, South Upi, Maguindanao.

Kinilala ang sugatang biktima na si JIMMY MAMA, MANGAKOP, nasa hustong gulang at residente ng nabanggit na bayan.

Ayon sa kwento ng kapatid ng biktima, pasado alas syete ng gabi kamakalawa nang magkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at ng mag amang suspek na sina DIOSDADO SALILING at MAK-MAK SALILING.

Nauwi umano sa pananaga ng mga suspek sa biktima ang naturang pagtatalo dahilan para isugod sa pagamutan si Mangakop dahil sa mga tinamong sugat sa katawan at sa kanyang ulo.

NAGING mapayapa at maayos sa pangkalahatan ang pagsalubong ng pasko sa Cotabato city.

Sinabi ni City PNP chief, Police Col. Portia Manalad na inaasahan naman nilang magtutuloy-tuloy ito hanggang sa bagong taon dahil na rin sa mahigpit na seguridad na kanilang ipinatutupad katuwang ang militar.

Ayon kay Manalad, bago pa man umano ang pagdiriwang ng pasko ay nakapaglatag na ang kanilang security plans and preparations.

Dagdag pa nito, mahigpit din ang isinasagawang checkpoints ng mga pulis at sundalo at pinaigting pa ang kanilang paglilibot o pagroronda.

Dagdag pa ni Manalad, walang naitalang karahasan o anumang krimen na may kinalaman sa selebrasyon ng Pasko.

Wala ring napa ulat na biktima ng Paputok at ligaw na bala.

Ginagamot pa rin hanggang ngayon ang isang pulis na nakabantay sa checkpoint sa Polomolok, South Cotabato na nabundol ng bus.

Kinilala ang sugatang pulis na si Lt. Col. Celestino Daniel Jr. na taga Norala, South Cotabato.

Ayon sa report, pinara ni Daniel ang isang unit ng Yellow Bus Line Incorporated na may body number na 2388 sa checkpoint ngunit hindi nakahinto agad ang bus kaya’t at nabangga ang nakatayong pulis.

Agad naman na tinulungan ng kanyang mga kasamahan ang opisyal at dinala sa pinakamalapit na ospital.

Magsasagawa sana ng ocular inspection ang pulis sa nabanggit na bus dahil sa kanilang natatanggap na bomb threat.

Itinuturong responsable sa pananambang at pagpatay sa officer-in-charge ng Binidayan Police Station sa boundary ng Binidayan-Ganassi at Pagayawan, Lanao del Sur ang ilang mga aktibong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF.

Lumalabas kasi sa imbestigasyon na mga kaanak ng negosyante na nagpapalusot ng smuggled cigarettes ang pumaslang kay Police Executive Master Sargeant Amen Lucman Macalangan at Ramel Pangcatan habang pabalik ang mga ito sa kanilang himpilan sakay ng Mahindra police patrol noong nakaraang gabi.

Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Dir. Col. Madzghani Mukaram na nasa 11 katao ang nanambang sa biktima gamit ang M-14 at M-16 rifles.

Ayon kay Mukaram na hahabulin nila sa mga susunod na araw ang mga suspek at kung manlalaban ay uubusin nila ang mga ito dahil sa sinapit ng kanilang mga kasamahan.

Natuklasan na isa sa MILF members na nasa likod nang pananambang ay elected government official pa sa kanilang lalawigan.

Nabigo nang makapagpaputok si Macalangan dahil maging ang kanyang short firearm ay tinamaan mula sa umuulan na mga bala ng mga suspek.

Si Macalangan ay tinamaan sa ulo, dibdib at katawan kasama si Pangcatan habang isa pang pulis na nakaligtas kaya nagsilbing testigo laban sa mga suspek.

Provincial Health officer ng South Cotabato may payo sa mga mamamayan para hindi mabiktima ng food poisoning sa Bagong taon

Tiyaking na walang maiwang panis na mga pagkain para makaiwas sa food poisoning. Ito ang paalala sa publiko ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Habang papalapit ang Bagong Taon. Ayon kay Aturdido, sa tuwing Pasko at Bagong taon, pinapayuhan nila ang mga mamamayan na maging malinis sa paghahanda ng mga pagkain. Dapat din ayon kay Aturdido na ilagay ang mga lutong pagkain sa maayos na sisidlian at refrigerator para hindi kaagad mapanis.

Sinabi ni Aturdidio na ang spaghetti, bihon at iba pang mga pagkain na laging nasa handaan tuwing Pasko at bagong taon ay mas madaling masira.

Samantala, kinumpirma din ni Aturdido na walang naitalang firecracker related injury ang provincial health office sa araw mismo ng Pasko. Ito ayon kay Aturdido ay kanilang inaasahan hanggang sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Anak kulong dahil sa pagpatay umano sa sariling ama sa Surallah, South Cotabato

Naaresto na ng mga pulis ang isang magsasaka na siya umanong bumaril at pumatay sa sariling ama sa Surallah, South Cotabato.

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Marifel Maganto ang suspek na si Rudy Lyn Cabalquinto, 39 years old, binata, magsasaka Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nabaril umano ni Rudy Lyn ang amang si Danilo Cabalquinto, 62 years at isa ring magsasaka.

Ito habang matinding nagtatalo sa kanilang bahay sa Barangay Dajay, Surallah. Ang biktimang ama ay agad na binawian ng buhay dahil sa matinding tama ng 12 gauge shotgun sa kanyang likod.

Narekober ng team ni Police Lieutenant Leo Siringan ng Surallah PNP sa crime scene ang armas na ginamit ng suspek sa krimen. Inihahanda na ng Surallah PNP ang kasong parricide laban sa inarestong suspek.

Sapat na supply ng mga produkto tuwing pagsalubong sa bagong taon, tiniyak ng DTI South Cotabato

Sapat ang supply ng mga produktong madalas ihanda sa hapag kainan ng mga mamamayan sa pagsalubong ng bagong taon. Tiniyak ito ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato Consumer Welfare Development Specialist Babylon Maganaka.

Sa katunayan ayon kay Maganaka walang bagong suggested retail price o SRP sa nasabing mga produkto bago pa man mag-bagong taon. Pero ayon kay Maganaka, inaasahan ang pagdagsa sa mga tindahan ng mas maraming mamimili habang papalapit ang bagong taon.

Kaya hiling nito sa mga mamamayan, mamili ng mas maaga at ilista ang mga bibilhin. Ito ay upang hindi na matatagalan sa pamimili at makaiwas sa siksikan sa bisperas ng bagong taon.

Dalawang angkas ng motorsiklo patay sa vehicular crash sa Tupi, South Cotabato

Patay ang dalawa katao habang nagpapagaling naman sa South Cotabato Provincial Hospital ang driver ng sinakyan nilang motorsiklo na si Cemjoey Bolima, 27 years old ng Barangay Magon, Tantangan, South Cotabato.

Ito ay matapos masangkot sa vehicular crash sa national highway barangay Poblacion, Tupi, South Cotabato madaling araw ng Pasko. Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang mga nasawing biktima na sina Elaine Rodolfo, 33 years old at Krystel Carian, 29 years old. Sina Rodolfo at Carian ay pawang mga nakatira sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na pauwi na sana sa Tacurong mula Gensan ang mga biktima nang mahulog sa shoulder ng highway at sumalpok sa puno ng niyog ang sinakyang motorsiklo. Ang dalawang mga biktima na nagtamo ng matinding mga sugat ay dead on arrival sa Tupi Municipal Hospital.

Habang ang driver ng motorsiklo na sinayan nilang si Bolima ay inilipat sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City. Ang Yamaha motorcycle na sinakyan ng mga ito ay ikinustodya ng Tupi PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbistigasyon sa naganap na vehicular crash.

DA Secretary Dar tututukan ang food security sa bansa

Matapos makalusot sa Commission on Appointment, ipinahayag ni DA Secretary William Dar na prayoridad nito ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa bansa.

Ito ay maliban pa sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa mga rural communities. Sa kanyang pagupo bilang Agriculture Secretary noong Agosto, sumalubong kay Dar ang ilang mga hamon sa sector ng agrikultura. Ang mga ito ay ang pagpapatupad ng Rice Tarification Law, pagsadsad ng presyo ng palay, pagkalat ng African Swine Fever na naging banta sa food production ng bansa.

Gayunpaman sa kanyang unang buwan sa pwesto nakapagtala ng 2.87 percent growth ang agri-fishery sector sa ikatlong quarter ng 2019. Ayon kay Dar na magagamit nito sa kanyang mga adhikain sa DA ang naging karanasan sa sa iba’t ibang local and international research organizations.

Militar, bukas na tumanggap ng mga miyembro ng rebeldeng grupo sa North Cotabato na nag-nanais sumuko sa pamahalaan

May panawagan ngayon ang militar sa mga miyembro at lider ng rebeldeng grupo na nag-ooperate sa ilang lugar sa Central Mindanao na bumaba at sumuko na sa pamahaalan upang makabenepsiyo sa mga programa ng gobyerno at makapiling ang pamilya ngayong bagong taon.

Ayon kay 602nd Deputy Brigade Commander Col Donald Gumiran, handang- handa ang pamahalaan na sila ay tanggapin lalo na ang mga nagnanais sumuko sa pamahalaan at sumunod din sa kanilang dating kasamahan.

Anya sa mga gustong magbalik loob sa gobyerno ay maaring lumapit sa kani-kanilang mga Barangay official, sa LGU, maari ring sa pulis o militar upang tuluyang makabalik na sa mainstream society at makapamuhay muli ng normal na malayo sa takot at pangamba.

Handang- handa anyang magbigay ng tulong sa kanila ang gobyerno at makikinig sa kanilang hinaing para mapanatili ang kapayapaan at tuluyan na ang pag-unlad sa mga lugar.

Nabatid na dalawang mga miyembro ng New People’s Army at dalawa rin sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa 7th Infantry Battalion ng Philippine Army ang nakabenipisyo na sa tulong ng DILG sa ilalim ng E-CILP. VC- GUMIRAN Ang tinig ni 602nd Deputy Brigade Commander Col Donald Gumiran.

Ang unti-unting pagsuko ng mga miyembro ng teroristang grupo ay nagpapatunay lamang na epektibo sa paglutas ng pamahalaan usaping pangkapayapaan.

DSWD 12, nilinaw na matatanggap pa rin ng mga benipisyaryo ang kanilang Unconditional Cash Transfer sa region 12

Makakatanggap ang lahat ng benepisyaryo ng kanilang Unconditional Cash Transfer o UCT mula sa Department of Social Welfare and Development office o DSWD sa buong region 12. Ito ang ipinahayag ni UCT Project Development Officer 4 Amenodin Baniaga sa Radyo- BIDA kahapon. Pero hindi pa tiyak ng tanggapan kung kailan mai-dodownload sa landbank ang pera dahil nakadepende lamang anya sa sila Landbank National at may sinunod ding proseso.

Ginawa ng opsiyal ang paglilinaw matapos makatanggap ng samut-saring reklamo ang Radyo BIDA dahil gagamitin pa umano ng ibang benepsiyaryo ang pera ngayong pasko at bagong taon. Anya kung maidownload na ang pera ang agad nila itong ipamamahagi lalo na sa mga pamilya na apektado ng nagdaang lindol tulad ng mga bayan ng Makilala, Tulunan at Kidapawan City sa North Cotabato.

Dagdag pa ng opsiyal, 10Miilion pesos ang inilaang pondo ng tanggapan sa loob ng tatlong taon sa buong bansa. Nilinaw din niyang walang dapat na ikabahala ang mga benepisyaryo dahil makakatanggap pa rin sila dahil nakalaan na ang pondo para rito.

North Cotabato generally peaceful sa pagsalubong ng pasko - ayon sa PNP

Wala naitalang untowards incidents o malalaking krimen sa buong probinsya ng North Cotabato sa pagdirwang ng pasko. Ito ay ayon kay Cotabato Police Provincial Office o CPPO Spokesperson Lt. Col. Bernard Tayong.

Ayon sa opisyal, naging generally peaceful ang pagsalubong sa nasabing holiday season maliban na lamang sa naitalang insidente ng mga nagwawalang lasing at kaso ng vehicular crash na hindi naman lubhang nakaapekto sa ipinapatupad na seguridad.

Sinabi rin ni Tayong na kasabay ng umiiral na Martial Law sa Mindanao ay mas naghigpit pa ngayon ng seguridad ang PNP at militar kung saan aasahang sa pagsalubong ng bagong taon, mas paiigtingin ng PNP ang mobile patrolling at pagkakaroon ng karagdagang police at military vehicles sa mga pampublikong lugar.

Samantala, ipinaliwanag naman ni Tayon na ang pagsasagaw ng random checkpoint o mga sandaling hindi gaano kahigpit ang highway inspection ay upang hindi ito makaapekto sa daloy ng trapiko. May mga pagkakataon din aniya na nagkakaroon ng peak hour sa pagsasagawa ng chokepoint lalo na’t may mga kahina-hinalang sasakyan.

Samantala inihayag din ng opisyal na kadalasan aniya sa mga kriminal na kanilang nahuhuli sa mga checkpoint ay may kinalaman sa kaso ng Droga at pagdadala nga armas kung saan karamihan dito ay nakamotorsiklo.

Publiko, pinag-iingat sa sobrang pagkain na nagdudulot ng masama sa katawan lalo na ngayong holiday season – ayon sa IPHO

Pinaalalahan ngayon ng kagawaran ng kalusugan ang publiko na labis- labis na pagkain ngayong papalapit na bagong taon na posibleng magdulot ng masama sa kalusugan.

Ayon kay Integrated Health Office Head Dr. Eva Rabaya, kadalasan kasi anya sa mga sakit na nakukuha kapag holiday season ay hypertension, diabetes, food poisoning at iba pa.

Pero anya, ipinatutupad na sa mga hospital ngayon ng code white alert dahil sa inaasahang pagdami ng mga pasyente pagkatapos ng mga sunod- sunod na handaan.

Bukod dito kaliwat- kanan na rin ang mga isinasagawang Christmas parties kaya’t payo nito na sa publiko na kumain lamang ng tama upang mapanatili ang malusog na pangangatawan.

Maari ring pagkatapos ng bagong taon taon ay bumalik sa pagdi-diyeta at pag-ehersisyon upang matanggal ang mga bad cholesterol at matatamis na pagkain.

Kagaad ding magpatingin sa doctor kung may nararamdmang masama sa katawan. Samantala, sa North Cotabato ay wala naman anyang naitala na fire cracker related injury sa pagdririwang ng pasko. NDBC BIDA BALITA

NASA 24 KATAO na ang mga nasawi dahil sa pananalasa sa bansa ng bagyong Ursula.

Apat sa mga nasawi ay sa Eastern Samar, tatlo sa Leyte at Biliran, sampu sa Iloilo, apat sa Capiz at tatlo sa Oriental Mindoro.

Mayroon ding naitalang dalawang sugatan habang sampu pa ang nawawala sa Western at Eastern Visayas.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa mahigit 12 mga pamilya o katumbas ng higit 45 libong indibidwal ang inilikas dahil sa bagyo mula sa 340 na mga barangay sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga.

Samantala, ikinalungkot naman ni Pope Francis ang sinapit ng mga pamilyang Pinoy na sinalanta ng bagyo noong araw pa mismo ng Pasko.

Sa pinangunahan niyang weekly Angelus prayer, hiniling ng Santo Papa sa mga nagtitipon-tipon sa St. Peter’s Square na samahan siyang ipagdasal ang Pilipinas.

Ayon kay Pope Francis kaisa siya sa panalangin ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Ursula na may internantional name na Phanfone.

Sa iba pang balita, inaasahang lalagdaan ni Pangulong Duterte sa unang linggo ng Enero ang 2020 national budget.

Ayon kay Presidential spokesperson Salvador Panelo, ito ay base sa kanilang pag-uusap ng pangulo noong Bisperas ng Pasko.

Pagtitiyak ni Panelo, ivi-veto ng pangulo ang mga unconstitutional item kung mayroon man na nakapaloob sa pambansang pondo.

Aniya pa, dahil isang abogado ang pangulo, siguradong bubusiiin nito nang husto ang budget bago pa man lagdaan.

Sa kabilang dako pa, hinahamon ni Pangulong Duterte si Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison na umuwi ng bansa para magkaroon sila ng one-on-one na pagpuplong kaugnay sa peace talks.

Ayon kay Panelo, inatasan na ng pangulo ang mga otoridad na huwag arestuhin si Sison sakaling dumating ng Pilipinas.

Ayon kay Panelo, ang one-on-one na pag-uusap nina Pangulong Duterte at Sison ay hiwalay pa sa ikianakasang peace negotiations ng pamahalaan at komunistang grupo.

