NDBC BIDA BALITA (Dec. 30, 2019)

NEWSCAST

DECEMBER 30, 2019 (MON)

7:00 AM

HEADLINES:

1. 1.2 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu, nasabat ng mga otoridad mula sa dalawang mga suspek sa Pigcawayan, North Cotabato

2. Sampung libong pisong halaga ng Marijuana, nakuha naman ng mga otoridad sa isang liblib na barangay ng Datu Montawal, Maguindanao.

3. DSWD 12, nagbigay na ng cash assistance sa mga biktima ng lindol sa Columbio, Sultan Kudarat at Malungon, Sarangani

4. Tarsier sanctuary, pwede nang bisitahin; mga nais makakita ng tarsier, dapat magtanim muna ng puno

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

NASAMSAM ng mga otoridad ang nasa 1.2 million pesos na halaga ng suspected shabu sa dalawang mga lalaking suspek na naharang ng mga otoridad sa national highway ng Barangay, Capayuran, Pigcawayan, North Cotabato.

Sa report ng Pigcawayan PNP, nakilala ang mga suspek na sina Nicanor Enita Jumao-as, 52 anyos, may asawa at Raymond Sampaga de Leon, 25, single, pawang mga driver at mga residente ng Loyola Village, Digos City.

Nakuha ng mga otoridad mula sa mga suspek ang apat na malalaking sachets ng suspected shabu, isang paltik na cal. 38 revolver at ilang drug paraphernalia.

Pasado alas onse ng umaga kamakalawa nang madakip ng mga pulis sina de Leon at Jumao-as habang patungo sana sa Davao city mula sa hindi nabanggit na barangay ng Pigcawayan kung saan pinaniniwalaang binili ng mga ito ang mga iligal na droga.

Kalaboso na sa ngayon ang mga suspek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Habang inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang supplier ng mga ito sa Pigcawayan.

-0-

Sampung libong halaga ng Marijuana nakumpiska ng Datu Montawal PNp sa liblib na Barangay ng bayan.

Abot sa sampung libong halaga ng mga puno ng Marijuana ang nakumpiska ng Dau Montawal PNP sa isang abandonandong garden sa hanggangan ng barangay Dalgan, Pagalungan at Barangay Dungguan ng Datu Montawal Maguindanao kahapon.

Alas dyes kahapon ng pinangunahan ng Datu Montawal PNP ang pagpunta sa lugar katuwang ang 4th MP MAGPPO, 7th Infantry battalion at ang BIAF 129 na pinamumunuan ni Commander Travolta ang pagpunta sa lugar at pagdating ay dito na tumambad ang abot sa isang sako ng nakatanim na mga Marijuana.

Ayon kay Datu Montawal PNP Chief Police Captain Razul G. Pandulo, matagal na nilang minomonitor ang lugar matapos makarating sa kanila ang report hinggil sa pagtatanim ng ipinagbabawal na marijuana sa lugar. Pero ng makarating ang PNP sa lugar ay inabandona na ito ng mga nakatira sa lugar.

Sa ngayon ay patuloy na minomonitor ng PNP ang lugar para malaman kung sino ang nasa likud ng pagtanim ng mga Marijuana.

-0-

-0-

PABOR ang nakararaming mga Pinoy na dapat nang alisin ang martial law sa Mindanao sa pagtatapos ng taong ito.

Batay sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS na inilabas nitong Linggo ng gabi, 65% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat matapos na ang martial law sa katapusan ng 2019 habang 34% lamang ang naniniwalang dapat pa itong palawigin.

Sa 34% na sumusuporta sa martial law extension, 22% ang nagsabing dapat itong palawigin sa buong Mindanao; 7% naman ang naniniwalang dapat lang itong palawigin sa Marawi City at Lanao del Sur; habang 5% naman ang nagsabing dapat itong palawigin sa Marawi City, Lanao del Sur at mga karatig nitong lalawigan.

Samantala, 49% naman ang sumang-ayon sa pahayag na ‘wala nang banta ng terorismo sa Mindanao na tulad ng nangyari sa Marawi city.

Habang 16% naman ang hindi sang-ayon; at 35% ang undecided o hindi tiyak ang sagot.

Nagbigay ito ng net agreement score na positive 33 o ‘very good’.

Sa usapin naman kung meroong mga paglabag sa karapatang pantao noong panaho ng Martial Law sa Mindanao, 55% ang sumang-ayon; 14% ang hindi sang-ayon; at 32 percent naman ang hindi tiyak.

Ang survey tungkol sa martial law sa Mindanao ay isinagawa noong December 13-16 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.

Ayon sa SWS, ang naturang survey ay non-commissioned at ito ay isang serbisyo-publiko.

-0-

PATAY sa pamamaril ang isang sabungero sa President Quirino, Sultan Kudarat.

Nakilala ang biktima na si Danny Corneja Perez, 43 anyos, may asawa at taga Purok Ilang-ilang, Barangay Poblacion, Tacurong city.

Sa report ng Tacurong PNP, nanggaling umano sa isang sa President Quirino an biktima at pauwi na sana sa Tacurong city angkas sa isang motorsiklong minamaneho ng kanyang kaibigan.

Ngunit pagsapit nila sa Purok Luyan, Barangay Kalanawe 2, President Quirino ay pinagbabaril sila ng mga hindi pa nakilalang suspek gamit ang cal. 45 pistol.

Nahulog sa kanyang sinakyang motorsiklo ang biktima at agad na binawian ng buhay matapos na magtamo ng mga tama ng bala sa ulo at likod.

Nakaligtas naman ang driver ng motorsiklo.

Sa ngayon ay blangko pa ang mga otoridad sa motibo nng pamamaril sa biktima.

-0-

NAKUHANAN ng CCTV footage ang isang babaeng mandurukot na tinatangay ang pitaka ng isang ginang sa loob ng isang Mall sa Sinsuat Avenue, Cotabato city.

Nakilala ang nabiktima ng mandurukot na si JERALYN DALINGKAT, 24 anyos, taga Sitio Alegre, barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Ayon sa biktima, pasado alas dose ng tanghali kahapon habang abala siya sa pamimili nang mapansin niyang nawawala na ang wallet nito na nasa loob ng kanyang shoulder bag.

Agad na nagpunta sa Police Station 2 ang biktima upang magsumbong.

Mabilis namang nagtungo sa mall ang mga otoridad at nang suriin ang CCTV ay doon na nakita ang aktwal na pagdukot ng babaeng suspek sa wallet ni Dalingkat.

Laman ng pitaka ang mga mahahalagang dokumento at cash nine thousang, 500 pesos.

Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng babaeng suspek na nasa 40-45 years old, medium built, at nakasuot ng chekered na damit at maong pants.

-0-

NAGPAALALA naman ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga pribadong employer na sumunod sa holiday pay rules para sa araw ng Miyerkules, January 1, 2020, Bagong Taon na isang regular holiday.

Sa abisong inilabas ng DOLE nitong Linggo ng gabi, dapat na mabayaran ng mga employer ang mga papasok na manggagawa ng 200 percent ng kanilang sweldo para sa unang walong oras nilang trabaho.

Ang trabaho namang sumobra sa walong oras ay kinakailangang bayaran ng dagdag na 30 percent kada oras ng trabaho.

Kapag ang empleyado naman ay nagtrabaho pa rin kahit na araw ng pahinga at holiday, kailangan siyang mabayaran ng dagdag na 30 percent ng kanyang 200 percent daily rate.

Kung ang manggagawa ay hindi nagtrabaho sa January 1 ay makatatanggap pa rin siya ng 100 percent ng kanyang sahod.

Ang pay rules para sa Bagong Taon ay nakasaad sa Labor Advisory No. 13 Series of 2019 na inilabas ni DOLE Sec. Silvestre Bello III alinsunod sa Proclamation No. 845 na nilagdaan ni P. Duterte noong November 15, 2019.

-0-

Mga itinitindang prutas sa Kidapawan city nagsimula ng tumaas.

Isang araw bago ang bagong taon ay nagsimula naring magtaasan ang presyo ng mga bilog na prutas na itinitinda sa Mega Market ng Kidapawan City na patok ngayong bagong .

Sinasabing isa itong paraan para pantaboy ng malas at magdadala ng swerte sa buong taon. Sa Kidapawan city nagsimula ng tumaas ang mga tinitindang bilog na prutas. Isa na rito ang mangga na noong pasko ay nasa 80 to 90 pesos lang, ngayon ay nasa 100 pesos na.

Ang grapes na dati 280 ngayon ay 300 pesos na. 35 pesos naman bawat isa ng peras at mabibili narin ng isang daan ang tatlong piraso. Gayun din ang Mandarin na. Ang pinya ay 30 to 40 pesos kada kila. Ang Apple ay mabibili ng 20 pesos hanggang 25 pesos.

May mga naka balot naring 13 piraso ng Prutas na naka depende sa laman nito ang kanyang presyo. Pinakababa na rito ay 300 pesos. Tradisyon na sa mga pilipino ang paglalagay ng 13 piraso na mga prutas sa bawat hapag sa tuwing sasapit ang bagong taon sa dahil sa paniniwalang magdadala ito ng swerte sa buong taon.

Hindi pahuhuli ang 13 prutas na isa sa mga pinaniniwalaan ng mga pinoy na nagdadala ng swerte sa bawat tahanan. ------------

-0-

Department of Health o DOH region 12, nananawagan iwasan na lamang gumamit ng mga paputok ngayong pagsalubong ng bagong taon.

Wag na lamang gumamit ng mga paputok ngayong holiday season lalo na ang mga bata upang maisawan ang disgrasya. Ito ang ipinaalala ni DOH 12 Development Management Officer Jenny Panizales kasabay ng papalit na pagdiriwang ng bagong taon.

Sa buong rehiyon 12, isang sampung taong gulang na bata ang biktima ng paputok sa Malungon Saranggani na nagtamo ng second degree burn. Umaasa naman ang kagawaran ng kalusugan na hindi na ito madadagdaga pa ngayong pagdiriwang ng bagong taon dahil halos anya sa mga nabibiktima ay mga kabataang may sampu pababa.

Noong nakaraang taong 2018, nakapagtala ang DOH 12 ngdalawampu’t pitong kaso ng Firecracker related injury. Ang pagpaputok kasi ay tradisyun na sa mga pinoy tuwing Christmas at New Year’s Celebration. Sa halip anya na magpaputok ay gumamit ng lamang ng mga gamit sa kusina na makakalikha ng ingay tulad ng torotot, tambol, lata, kaldero at iba pa.

Nagpaalala din ang opsiyal sa mga magulang na bantayan ang kanilang anak at wag hayaang gumamit ng mg paputok upang salubungin ang bagong na ligtas at masaya. NDBC BIDA BALITA PNP- North Cotabato, patuloy ang paghihigpit ng seguridad lalo na sa mga pampublikong lugar ngayong papalit na ang bagong taon

Inaasahang dadagsa na ang maraming tao lalo na sa mga shopping malls, terminal at simbahan ngayong papalapit na ang pagsalubong ng bagong taon sa North Cotabato.

Kaugnay nito mas naghigpit pa ng seguridad ang mga pulis katuwang ang militar upang mapanatiling payapa at ligtas ang bawat mamamayan. Lalo ang mga mga isinasagawang security checks sa lahat ng papasok at palabas sa mga pangunahing daan ng probinsya.

Nabatid na naging payapa sa pangkalahatan ang North Cotabato sa pagdiriwang ng pasko at umaasa naman ang PNP sa kooperasyon ng publiko upang wala ring maitalang untoward incidents sa pagsalubong ng bagong taon. Tuloy- tuloy din ang inilatag na security plan ng pulisya mula pasko hanggang ngayong ilang araw na lamang ang bagong taon.

Nagpaalala din ang otoridad na iwasan na lamang magmaneho kung nakainom dahil kadalasan kasi na tumataas ang kaso ng vehicular crash kapag holiday season dahil sa handaan at inuman kasama ang pamilya. Pinayuhan din ang mga mamamayan na maging mapagmatyag sa lahat ng pagkakaon at kung may nakikitang kahina-hinalang bagay ay agad na ereport sa otoridad. NDBC BIDA BALITA

-0-

Mga business establishment sa bayan ng Kabacan, hindi na papayagang makapag-renew hangga’t walang mga CTTV camera ang kanilang mga establisyemento

Mahigpit nang ipapatupad sa bayan ng Kabacan, North Cotabato ang ‘No CCTV Camera, No Business Permit’ sa susunod na taon sa lahat ng mga business establishment owners.

Ayon kay Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr, matagal nang ipinapatupad sa nasabing bayan ang naturang ordinansa pero ngayong taon ay mas magiging mahigpit na ang pagpapatupad nito kung saan hindi papayagan makapagbenta ang mga may-ari ng establisyemento kung walang mga nakalagay na CCTV camera.

Dagdag pa nito na binibigyan niya lang umano ng konsiderasyon ang mga business establishments owners sa bayan noon na walang nakalagay na CCTV Camera.

Nabatid na dapat itong ilagay sa loob at labas ng mga tindahan dahil malaking tulong upang maiwasan ang mga posibleng krimen. Ito rin ang isa sa magiging daan sa pagresolba ng iba’t-ibang krimen sa bayan lalo na ang nakaw motorsiklo kung saan ang nabanggit na bayan ang mayroon mataas na kaso nito ngayon taon. NDBC BIDA BALITA

-0-

Pangangalaga ng mga tarsier sa tarsier sanctuary sa Tupi, South Cotabato pinaiigting ng DENR 12

Mariin nang ipinagbabawal ang walk-in visitors sa tarsier sanctuary sa Barangay Linan, Tupi, South Cotabato. Ang bagong polisiya na ito ay ipinatutupad ng Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan ng Protected Area Management Office o PAMO ng Mt. Matutum Protected Landscape o MMPL. Layun nito na mapangalagaan ang mga tarsier sa nasabing lugar.

Ito ay ayon kay Protected Area Superintendent Gabriel Baute.

Sakop ng MMPL ang mahigit 13,000 hectares na lupain sa Tupi at karatig bayan ng Tampakan at Polomolok sa South Cotabato at Malungon sa Sarangani, Province. Ayon kay Baute ang mga tarsier ay mga nocturnal animals o mga gising tuwing gabi at natutulog tuwing araw.

Kaya hiling ni Baute sa mga turista sa lugar, huwag istorbohin ang mga tarsier sa kanilang natural habitat. Bilang counterpart naman sa DENR, inlunsad ng lokal na pamahalaan ng Tupi ang kanilang “Voluntourism “Program. Layon nito na hikayatin ang mga turista na magtanim ng mga puno sa tarsier sanctuary.

Ayon kay Tupi Municipal Environment and Natural Resources Officer Rolando Visaya, target nila na bumisita sa lugar ang mga turistang may pagpapahalaga sa mga likas yaman. Ang mga nais bumisita sa tarsier sanctuary sa Tupi ay pinapayuhan ng DENR 12 na makipagugnayan sa kanilang MENRO o DENR South Cotabato.

-0-

Bentahan ng prutas sa bisperas ng bagong taon, matumal pa rin ayon sa mga fruit vendors sa Koronadal City

Idinadaing ng mga fruit vendor sa Koronadal City ang matumal na benta ng kanilang mga paninda isang araw bago mag-bagong taon.

Ayon sa vendor na si Jay-R Tugin, kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, mas kumonti ang kanilang kita ngayon. Paliwanag ni Tugin ito ay dahil din sa pagdami ng mga nagtitinda ng prutas tuwing papalapit ang bagong taon at sapat na supply nito.

Ito rin ang dahilan kung bakit ayon kay Tugin hindi rin sila basta maaring magtaas ng presyo sa kanilang mga paninda. Ayon kay Tugin nagtaas lamang sila ng bahagya sa presyo ng ilang mga local fruits. Ang bayabas na dati ay naibebenta ng mga fruit vendor sa Koronadal sa 40 pesos per kilo ay umabot na sa 50 pesos ngayon.

Habang tumaas naman sa 25 pesos per kilo ang Pinya mula sa dating presyo nito na 20 pesos. Ang manga naman na mabenta rin tuwing Holiday Season ay pumalo na ang presyo sa 90 pesos per kilo mula sa 80 pesos per kilo. Ang pomelo na dati ay 40 pesos kada kilo ay umaabot na ngayon sa 60 pesos per kilo. Ang singkamas na dating 40 persos per kilo lamang ang presyo ay nabibili na ngayon sa Koronadal sa halagang 60 pesos per kilo.

Ayon kay Tugin nananatili naman ang presyo ng mga imported na prutas sa Koronadal City tulad ng grapes na naibebenta pa rin sa halagang 280 pesos per kilo. Ang mansanas naman ay nabibili pa rin ng mga mamamayan sa halagang 10 pesos hanggang 25 pesos per kilo depende sa laki at klase nito.

Para naman sa mga nagtitipid, nagtitinda din ng tingi-tinging mga prutas ang mga vendors sa lungsod. Umaasa naman ang mga fruit vendor sa Koronadal na kahit papaano ay tumubo ang kanilang puhunan bago magbagong taon. Pinayuhan din ni Tugin ang mga mamimili na para makaiwas sa siksikan sa holiday rush mamili ng mas maaga.

-0-

Sangguniang Panglungsod ng Tacurong City, regular na nagsasagawa ng kanilang session sa mga barangay

Isinasagawa ng Sangguniang Panglungsod ng Tacurong City, Sultan Kudarat ang kanilang regular session sa mga barangay mismo. Naniniwala si Tacurong City Vice Mayor at SP Presiding Officer Lino Montilla na makakagawa lamang sila ng kapaki pakinabang na ordinansa kapag narinig ang hinaing mismo ng kanilang mga constituents.

Binigyan diin ni Montilla na masasabing nagawa ng mga myembro ng konseho ang kanilang mga trabaho sa pamamagitan ng mga ordinansa na tutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan ng Tacurong.

Kasama ng 8th Sangguniang Panglungsod ng Tacurong sa regular session sa mga barangay ang mga Barangay Chairman at kanilang mga kagawad. Sinuspinde rin ng SP ang kanilang rule sa tuwing session para mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan sa barangay na madinig ang kanilang mga problema. Ang pagsagawa ng SP ng session sa mga barangay ay bilang kabahagi na ng City Hall sa barangay program ng Tacurong LGU.

Ito ay ang pagdadala ng lokal na pamahalaan ng serbisyo sa mga barangay. Tiniyak naman ni Montilla na tuloy pa rin ang pagsagawa ng regular session ng SP sa mga barangay ng Tacurong sa 2020.

-0-

Cash assistance ibinigay ng DSWD sa mga biktima ng lindol sa Malungon at Sarangani.

Nagbigay tig 2,400 na cash assistance sa 135 na pamilya na biktima ng 6.9 magnitude na lindol noong October 16 sa Malungon, Sarangani ang Department of Social Welfare and Development. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ayon kay Espejo, kahalintulad din na halaga ang ibinigay ng ahensya sa 153 na nilindol at lumikas na pamilya sa Columbio, Sultan Kudarat.

Ipinahayag ni Espejo na ang nasabing tulong ay bilang kabahagi ng Individuals in Crisis Situation o AICS. Layon ng AICS na matulungan ang mga apektadong mamamayan na makabangon sa epekto ng kalamidad.

Nauna nang nakapagbigay ng tulong sa mga nilindol na mamamayan sa North Cotabato ang DSWD 12. Tiniyak din ni Espejo na sapat ang supply ng kanilang mga food at non-food items na nakahandang ipamigay sa mga mamamayan na sinalanta ng kalamidad kung kinakailangan.

Ayon kay Espejo nagpapatuloy din ang monitoring ng DSWD sa mga lugar na apektado ng mga pagyanig sa region 12.

-0-

Regional Director ng DA 12 pinasalamatan ang kanilang mga stakeholdes sa tulong na pagpapatupad ng mga programa ng ahensya ngayong 2019

Nagpapaabot ng pasasalamat ang Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon Dose sa lahat ng mga magsasaka’t mangingisdang sumuporta sa mga programa’t proyekto ng Kagawaran sa nakalipas na taon.

Sa kanyang Christmas at New Year’s Message, ipinahayag ni Regional Executive Director Milagros Casis na naging maganda at maayos ang implementasyon ng mga interbensiyon ng DA dahil sa suportang kanilang ipinakita kasama na ang tulong ng mga gobyernong lokal.

Dagdag pa nito na ang DA ay punong-puno ng pagpapasalamat sa mga magsasaka’t mangingisdang buong-puso at buong husay na nag-aalay at nagbibigay ng kani-kanilang kontribusyon sa patuloy na pag-angat ng sektor ng pansakahan at pangisdaan sa rehiyon.

Dahil sa kanilang hindi matatawarang suporta, ipinangako ng opisyal na patuloy rin ang DA sa pagbibigay sa kanila ng mga kinakailangan nilang tulong sa taong 2020.

Aniya, makaaasa ang mga ito sa isandaang porsiyentong dedikasyon ng DA na matulungan silang matamo ang masaganang ani at mataas na kita. Sa ngalan ng DA sa pangunguna ni Secretary Willie Dar at ang buong pamilya ng DA dito sa Rehiyon Dose, inilahad ni Director Casis ang pagbati sa bawat isa ng Maligayang Pasko at Mapagpalang Bagong Taon.

-0-