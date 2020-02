NDBC BIDA BALITA (Feb. 10, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. HABAL-HABAL DRIVER, patay habang tatlong iba pa, sugatan sa panibagong insidente ng pamamaril sa Cotabato city nitong weekend.

2. 16 na mga miembro ng NPA sumuko sa Sultan Kudarat province; mag-asawang NPA members at dalawang iba pa, sumuko rin sa militar sa Sarangani

3. Mga sangkap sa paggawa ng pampasabog, natagpuan sa kuta ng mga miyembro ng BIFF sa Pikit, North Cotabato

4. Malakanyang, wala umanong nakikitang problema kung itutuloy ng Senate committee on Foreign Relations ang pagrepaso sa Visiting Forces Agreement o VFA.

DEAD ON ARRIVAL sa ospital ang isang habal-habal driver habang sugatan naman ang tatlong iba pa sa panibagong insidente ng pamamaril sa Cotabato city nitong weekend.

Nakilala ang nasawing biktima na si MOHAMMAD ESMAIL ADJID, 49 anyos, Vice President ng ORG at City Mall Habal Habal Riders.

Kinilala naman ang mga sugatan matapos tamaan ng mga ligaw na bala na sina ARSENIO AGUSTIN, 51 years old, construction Worker; BONG IMBA DIOCOLANO, 21, estudyante at ang pitong taong gulang na batang babaeng si GECEL MARTIN, pawang mga taga barangay Rosary Heights 7 ng lungsod.

Sa report ng City PNP, pasado alas sais ng gabi kamakalawa habang nagmomorsiklo si ADJID patungong Sinsuat Avenue nang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspek gamit ang cal. 45 pistol.

Agad namang tumakas ang mga salarin sakay ng kanilang motorsiklo sa hindi malamang direksyon.

Isinugod pa sa ospital ang mga biktima ngunit patay na nang dumating sa pagamutan si Adjid.

SAMANTALA, mabilis na isinugod ng kanyang pamilya sa ospital ang isang lalaki matapos na mabiktima rin ng pamamaril sa Barangay Langkong, Matanog, Maguindanao naman.

Nakilala ang biktima na si JOEL NARDO MANGAN, nasa hustong gulang, magsasaka at residente rin ng nabanggit na bayan.

Napag-alamang pasado alas singko ng umaga kamakalawa habang naglalakad lang sa kalsada dala ang kanilang alagang baka nang makasalubong nito ang isang di pa nakikilalang armadong suspek.

Laking gulat umano ni Mangan nang bigla na lamang siyang binaril ng suspek saka mabilis na tumakas.

Nagtamo ng tama ng bala sa tyan ang biktima na ngayon ay nasa maselan pa ring kalagayan.

SUMUKO ang 16 na mga miembro ng New People’s Army o NPA na umano ay pagod na at gusto ng magbagong-buhay kasama ang kani-kanilang mga pamilya sa Palimbang, Sultan Kudarat.

Sumuko ang mga rebeldeng komunista sa tropa ng Army’s 37th Infantry Battalion mula pa sa bulubunduking bahagi ng nabanggit na bayan.

Nangako naman ang Palimbang LGU na magbibigay ng pinansyal at livelihood assistance sa mga sumukong NPA.

Nagpasalamat naman si Army’s 6th Infantry Division commander Major General Diosdado Carreon sa lokal na pamahalaan ng Palimbang at sa mga namumuno rito na tumulong sa militar para sa mapayapa at maayos na pagsuko ng mga NPA rebel.

MAHIGPIT ang direktiba ng pamunuan ng BARMM PNP sa lahat ng kanilang city, municipal at provincial police unit para sugpuin ang iligal na sugal sa kani-kanilang mga lugar na nasasakupan.

Sinabi ni BARMM PNP Director Police Brigadier General, Marni Marcos Jr. na hindi niya kokonsintihin ang lahat ng uri ng illegal gambling sa Bangsamoro region na aniya ay itinuturing na HARAM sa mga Muslim.

Giit pa ni Marcos, labag din sa batas at maituturing na isang uri ng korapsyon ang pagtanggap ng pera mula sa mga illegal gambling operator.

Kaya naman payo ni Marcos sa mga pulis, wag magpadala sa tukso ng salapi at gampanan ng maayos at may dangal ang kanilang sinumpaang tungkulin sa mga mamamayan ng rehiyon.

Ayon pa kay Marcos, kailanman ay hindi siya tumanggap ng anumang suhol mula sa mga illegal gambling operator kaya taas noo niyang maipatutupad ang batas laban sa mga ito.

Una na ring iniutos ni PNP Chief Police Gen. Archie Francisco Gamboa sa lahat ng mga kapulisan na iwasan ang pagtanggap ng pera o anumang regalo mula sa mga illegal gambling operator para hindi maharap sa kaso o matanggal sa serbisyo.

NAGSAGAWA ng medical outreach ang Maguindanao provincial government sa Datu Blah Sinsuat, Maguindanao.

Ito ay kasabay ng Grand Kanduli sa bayan kamakalawa kung saan mahigit isang libo katao ang nakabenepisyo sa isinagawang Medical Consultation, dental services, circumcision, feeding program at pamamahagi ng libreng eye glasses.

Nagbigay din ng 300 armchairs ang Provincial Government para sa mga mag aaral ng bayan.

Kaugnay nito ay lubos namang nagpasalamat si Datu Blah Sinsuat mayor Datu Marshall Sinsuat kay Maguindanao Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu sa ibinigay na tulong sa mga mamamayan ng bayan.

Nagpasalamat din si Sinsuat sa lahat ng nakiisa at nakisaya sa isinagawang Grand Kanduli kasabay ng kaarawan ni Vice Mayor Raida Tomawis Sinsuat.

Nabatid na dumalo rin sa grand kanduli ang ilang matataas na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Chemical-free community garden nagbigay ng dagdag na kabuhayan sa mga mamamayan ng isang Sitio sa Koronadal City

Nanguna sa pagtatag ng chemical-free community garden sa Sitio Dungan Lahek sa Barangay Saravia ang City Environment and Natural Resources Office ng Koronadal sa pakikipagtulungan nito sa Non-Government Organization na Land Care Project.

Ayon ka Dungan Lahek Sitio Leader Gulile Lagsumal maliban sa mas masustansyang mga pagkain, nagbibigay din ng dagdag na kita sa kanila ang kanilang organic community garden.

Ipinahayag ni Lagsumal na simula noong Enero kumikita ang mga mamamayan sa kanilang lugar ng may walong daang piso kada lingo mula sa naaning mga gulay.

Ang mga mamamayan ng Sitio ay hindi gumagamit ng anumang kemikal sa kanilang mga produktong gulay. Matapos makita ang magandang resulta ng kanilang community garden, nakumbinse din si Vangie Masambo na magtanim ng mga gulay sa kanyang bakuran.

Ayon kay Masambo bukod sa may mapaglilibangan,mayroon na ring siyang pinagkakakitaan sa ngayon. Sinabi ni Masambo na ang kanilang mga gulay ay kanilang ibinebenta satellite market at merkado publiko.

Naniniwala naman si Koronadal City Environment and Natural Resources Officer Agustus Bretana na darating ang araw na magiging isang agri-tourism site din ang chemical-free community garden sa Sito Dungan Lahek,

Ban sa mga Chinese tourist dahil sa pangamba sa novel coronavirus iniutos ng alkalde ng Glan, Sarangani Province

Bawal muna ngayon sa mga resort ng Glan sa Sarangani Province ang mga Chinese Nationals. Ipinagutos mismo ito ni Glan Mayor Vivien Yap sa mga mayari ng resort sa nasabing bayan.

Ito ay bilang kabahagi ng pagiingat ng lokal na pamahalaan sa pinangangambahang 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o 2019 nCoV-ARD.

Tugon din itong local na pamahalaan ng Glan sa utos ni Pangulong Duterte na pagbabawal ng mga mamamayan mula sa Mainland China, Hongkong, Macau anuman ang nationality ng mga ito na pumasok ngayon sa Pilipinas.

Paliwanag ni Yap sa ipinalabas na executive order, wala pang kakayahan ang lokal na pamahalaan ng Glan na tugunan kung sakali ang kaso ng nasabing virus.

Ito ay dahil mayroon lamang silang infirmary hospital sa ngayon. Inatasan din ni Yap ang mga ahensya ng pamahalaan na makiisa rin sa mahigpit na pagpapatupad sa nasabing kautusan.

Inutusan ng alkalde ang mga police na magpatrolya at maglagay ng mga checkpoints sa mga daan papasok ng Glan. Habang ang mga resort naman ay mariing imomonitor ng kanilang Municipal Tourism Office.

Ang Health office na mangunguna sa pagpapatupad ng executive order ay kailangan ding bumalangkas ng mga plano para labanan ang coronavirus.

Ang bayan ng Glan ay itinuturing na Summer capital ng Sarangani dahil sa malinis na tubig at puting buhangin ng mga baybayin nito.

Bayan ng Tampakan magkakaroon na ng ospital, ayon sa kongresista ng unang distrito ng South Cotabato

Nagkaroon man ng aberya ang pagupo nito sa pwesto dahil sa pagtatag ng hiwalay na distrito ng General Santos City, sinimulan na ni South Cotabato First District Representative Shirlyn Banas-Nograles ang mga proyekto nito sa lalawigan Ayon kay Nograles may pondo na ang pamahalaan para sa 20-bed capacity na ospital na ipatatayo sa bayan ng Tampakan, ngayong taon.

Ipinahayag ito ni Nograles sa isang pulong balitaan sa Koronadal City. Ayon kay Nograles kapag natapos na ang proyekto, hindi na kailangan pa ng mga mamamayan ng Tampakan na dalhin kaagad sa General Santos City o Koronadal City ang kanilang mga pasyente.

Ipinahayag ni Nograles na ang ospital ay hiniling mismo ng mga lokal na opisyal ng Tampakan sa kanilang consultation meeting. Ito ayon kay Nograles ay bilang tugon na rin sa matagal nang hiling na pagpapaigting ng serbisyo medikal ng mga mamamayan sa nasabing bayan.

Maliban sa ospital ayon kay Nograles may pondo na rin ang gobyerno para sa paglalagay ng mga street lights sa Tampakan.

Ayon kay Nograles prayoridad naman nito sa karatig bayan ng Tupi at Polomolok ang konstruksyon ng mga farm-to-market roads patungo sa mga indigenous peoples’ community at school buildings. Ipinahayag ni Nograles na isusulong din nito na maging lungsod ang bayan ng Polomolok.

Magasawang NPA member at dalawang mga kasama sumuko sa militar sa Sarangani Province

Mabibigyan ng tulong pinansyal at kabuhayan ng pamahalaan ang apat pang mga myembro ng New Peoples Army o NPA na sumsuko sa militar sa lalawigan ng Sarangani. Ipinahayag ito ni Philippine Army 73rd Infantry Batallion, Alpha Company Commander 1Lt. Orestes Fausto.

Kinilala ni Fausto ang magasawang sumukong NPA member na sina Ramsy Domacio, team leader at ang misis nitong medic ng rebeldeng grupo na si Rosalie Dubo.

Ayon kay Fausto si Domacio ay kasama sa kanilang watchlist dahil sa pangingikil at panghaharass sa mga sibilyan sa utos ng NPA leader na si “Kumander Yoyong.” Kasama ng mga ito sa kanilang pagsuko sina Dot at Jolito Simbahan na mga kadre ng NPA sa Malapatan, Sarangani.

Ang apat ay pawang mga myembro ng Guerilla Front-Tala Far South Mindanao Region ng NPA na nagkukuta sa mga lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental at Davao Del Sur. Sila ay sumuko sa mga sundalo sa Sitio Loot, Barangay Poblacion, Malapatan.

Ayon kay Fausto sumuko ang nasabing mga NPA member dahil sa pagod ng pakikipaglaban sa gobyerno, patuloy na opensiba ng militar at kahirapan ng pamumuhay sa bundok.

Abot na sa labintatlong mga myembro ng Guerilla Front Tala ng NPA sa Sarangani ang sumuko sa pamahalaan simula noong Enero. Dalawa naman sa mga myembro ng grupo ay nasawi sa encounter sa liblib na bahagi ng Barangay Kinam, Malapatan noong nakaraang lingo.

Persons Under Investigation sa novel coronavirus, pwede i-isolate sa apat na mga ospital sa South Cotabato, ayon sa Epidemiology Surveillance Unit Officer ng lalawigan

May kakayahang mag-isolate kung sakali man ng mga Person’s Under Investigation o PUI dahil sa novel coronavirus ang apat na mga ospital sa South Cotabato.

Ang mga ito ay ang Howard Hubbard Hospital sa bayan ng Polomolok, South Cotabato Provincial Hospital , Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center at Allah Valley Medical Specialist sa Koronadal City.

Sa kabila nito problema pa rin ang kakulangan ng mga personal protective equipment sa nasabing mga ospital. Ayon kay Provincial Epidemiology Surveillance Unit Officer Cecille Lorenzo, ito ay batay sa isinagawa nilang inventory.

Ipinaliwanag ni Lorenzo na ang mga PUI ay ang mga mamamayang tumungo sa China, Macau, Taiwan at Hongkong na may sintomas ng coronavirus tulad ng ubo, lagnat, sipon at hirap sa paghinga.

Ang mga ito ayon kay Lorenzo ay dapat na idiretso kaagad sa mga second level hospital. Napagusapan ito sa consultative meeting na ipinatawag ng provincial health office ng South Cotabato.

Layon nito na mapaghandaan ang pinanganagmbahang nCoV. Dumalo sa nasabing sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa PNP, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, at Presidente ng Association of Barangay Captains at iba pang stakeholders.

Napagkasunduan din ng mga ito ang pagtatag ng Barangay Emergency Health Response Team , pagpapaiting ng pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa nCOV at pagbili ng dagdag na mga personal protective equipment.

Sikat na fashion designer arestado sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Koronadal City

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lt. Colonel Joefel Siason ang drug suspek na si Ivan Raborar, 25 years old. Si Raborar ay inaresto ng mga kasapi ng Koronadal PNP sa kanila mismong lugar sa Balmores, Macagba Stree, Barangay Genral Paulino Santos sa lungsod.

Ito ay dahil umano sa pagbebenta ng pinaghihinalaang shabu. Nakuna ng mga pulis sa kanya ang isang pakete ng suspected shabu at five hundred pesos na ginagamit sa kanilang drug-buy bust operation. Inihahanda na ng Koronadal PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa nakakulong nang si Raborar.

Si Raborar ay kilala dahil sa mga desinyo nitong ng mga damit na gawa mula sa T’nalak Cloth. Ang mga desinyo nito ay nairampa na rin ng ilang mga beauty queen at naisuot na rin ng mga kilalang personalidad.

-0-

Mga sangkap sa paggawa ng pampasabog, narekober sa pinagkukutaan ng mga miyembro ng BIFF sa isingawang focused military operation sa Pikit, North Cotabato

Sinalakay ng mga tauhan ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army ang sinasabing kuta ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Federation Front o BIFF sa Sitio Blah Barangay Manaulanan, Pikit North Cotabato.

Sinabi ni 7th IB Commander Lt. Col Niel Roldan, naganap ang focused military operation matapos silang makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano’y pinagtataguan at pagawaan ng bomba ng mga BIFF alas 7:00 ng umaga nitong biyernes.

Tumagal ng halos dalawang pung minuto ang palitan ng putok ng dalawang magkalabang grupo pero kalauna’y umatras ang BIFF patungong Maguindanao habang kinukumpirma rin ng AFP kung may nasugatan kalaban.

Narekober sa lugar ang mga sangkap sa pag gawa ng bomba, mga bala at iba pang gamit ng mga BIFF. Muli namang hinihikayat ng opisyal ang iba pang miyembro na itigil na ang masamang idolohiya na pagpapatay ng mga sibilyan at magbalik loob sa pamahalaan.

Mga labi ng nasawing OFW sa Bahrain na taga Matalam, Cotabato, inilibing na kahapon

Dumating na sa Mindanao alas 2:00 ng madaling araw nitong Linggo dumating ang mga labi ng nasawing Overseas Filipino Worker (OFW) na tubong Matalam, North Cotabato.

Mula sa bansang Bahrain, lulan ng GulfAir ang mga labi ni RAIHANA USMAN MATAYA, 34 years old na residente ng Barangay Central Malamote, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, nitong sabado ng gabi.

Agad prinoseso ang mga kakailanganing mga dokumento para maibiyahe ang mga labi nito lulan naman ng Philippine Airlines patungong Davao City International Airport.

Paglabas nga kabaong ng nasawing OFW, dama ang emosyon ng mga kaanak na matamang nag antay at sabik na makapiling muli ang namayapa nilang mahal sa buhay. Agad ibiniyahe ang kabaong ni Mataya, pauwi sa bayan ng Matalam. Madaling araw na ng Linggo ng makarating ito sa Barangay Cebtral Malamote, kung saan naghihintay naman ang iba pa nitong mga kaanak.

Alinsunod sa tradisyong Islam, agad na inilibing ang mga labi nito. Matatandaang nasawi si Mataya sa bansang Bahrain, matapos umano na nahulog ito sa tatlong palapag na inuupahang condominium.

Setyembre a-biente-singko pa ng taong 2019, ito namatay, pero dahil sa isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad sa Bahrain, natagalan ang pag uwi ng mga labi nito sa bayan ng Matalam. Nitong Enero lang din ng taong 2020, lumapit sa LGU Matalam ang pamilya ng biktima.

Makaraan nito agad na umaksiyon si Matalam Vice Mayor Gigi Valdevieso-Catamco, at nakipag ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) at Department of Foreign Affairs (DFA)-12, upang hilingin ang agarang repatriation ng bangkay nito pabalik sa Pilipinas.

Nabatid ng pamilya ni Mataya na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay sa bansang Bahrain. Sinadya nga raw ang pagkahulog nito, kaya ang dalawang kasama nito sa kanyang tinutuluyang condominium ay itinuring na mga suspek.

Nitong ikalawang linggo ng Pebrero, ibinaba ng korte sa Bahrain ang hatol kung saan ang isa sa mga umanoy sangkot sa pagkahulog ni Mataya sa 3rd floor ay pinarusanan ng 15 taong pagkabilango. Naabsuwelto naman ang isa pang suspek.

Nagpaabot naman ng taospusong pasasalamat ang pamilyang Mataya sa LGU Matalam, dahil sa pagtulong na mapaaga ang pag uwi ng kanilang kaanak na sinawimpalad sa bansang Bahrain.

Kidapawan City PNP pinaalalahan ang publiko sa mga mudos ng mga magnanakaw ngayong papalapit na ang Charter Day ng lungsod

Pinaalahahan ngayon ng Kidapawan City PNP ang mga mamamayan ng Kidapawan sa mga iba’t-ibang mudos ng mga magnanakaw lalo na’t papalapit na ang ika-22nd Charter Day ng lungsod. Ayon kay Kidapawan City PNP Chief Lt. Col Rammel Hojilla, iba na aniya ang istilo ng magnanakaw ngayon. Gaya ng ibang mga mamilili, nakasuot narin ng magara o kaya’y pormal na damit ang ilan sa mga ito.

Sa ganitong paraan ayon kay Hojilla, ay malilinlang ng mga kawatan ang mga mamimili na mamamasyal upang tunghayan ang iba’t-ibang aktibidad sa charter day. Nabatid kasi, marami ang mga insidente ng nakawan sa tuwing may mga pagdiriwang sa lungsod.

Matatandaan na noong nakaraang fiesta sa lungsod, isa mga mga vocalista ng sikat na bandang Aegis ang ninakawan ng cellphone sa kabila ng paghihigpit ng PNP.

Pinasisiguro naman ni Hojilla na maaagapan na ang nabanggit na kaso.

Kaugnay nito, patuloy aniya ang monitoring ng PNP sa mga sangkot sa salisi gang at hinihiling din ang kooperasyon ng publiko na makiisa sa ipinapatupad ng seguridad ng kapulisan.

Sa kabilang dako, umapela rin ang opisyal sa publiko na maging mapagmatyag upang makaiwas sa insidente ng pambobomba. Habang pinaalalahan din ang publiko lalo na sa mga motorcycle owners na maging responsable upang hind imaging biktima ng nakaw-motorsiklo.

Backpack at mga matutulis na bagay, ipinagbabawal sa mga activity area sa pagsisimula ng charter day celebration sa Kidapawan City ngayong araw

Nakalatag na ang seguridad para sa mga inihandang mga aktibidad sa ika- 22nd charter anniversary ng Kidapawan City na magsisimula ngayong araw.

Sinabi ni PNP Chief Police Lt. Col Ramel Hojilla, ipinagbabawal pa rin ang pagdadala ng back pack at shoulder bag sa loob ng City Plaza at pavilion. Ipatutupad din anya ng City PNP ang mahigpit na pagcheck sa lahat ng entrance point ng acitivity area na aasahang dadagsa ang maraming tao na makikisaya sa selebrasyon.

Tampok ngayong araw sa selebrasyon ang Agro Trade Exhibit, Street Food Festival and Ornamental Display at ang Ukayan sa Kidapawan. Katuwang ng PNP sa pagbabantay ng seguridad ang militar, Task Force Kidapawan at iba pang force multipliers.

Kabilang sa ipinagbabawal na dalhin ay ang mga matutulis na bagay tulad ng kutsilyo at icepick, maging ang armas.

Si Kidapawan City PNP Police Lt Col. Chief Ramel Hojilla. Panawagan naman ni Hojilla sa mga taga Kidapawan City at mga mamamayan ng karatig na lugar na dadayo sa selebrasyon na makipagtulungan sa PNP at kung may mga makikitang kahina-hinalang tao o bagay sa lugar ay agad na ipag-alam upang mabigyan agad ng aksyon at para mapanatili ang katiwasayan sa pagdiriwang.

Mag live-in partner, patay sa vehicular crash sa Matalam, North Cotabato

Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang mag live in partner makaraang mabundol ng sasakyan sa Barangay Manubuan, Matalam North Cotabato alas 5:00 ng hapon nitong biyernes.

Nakilala ang mga nasawi na sina Jelly Padayao, beauty advisor at ang kalive-in partner nitong si Aladin Dagan Edol, 32, isang technician na kapwa nakatira sa Pikit, North Cotabato.

Sa ulat ng Matalam PNP traffic section, lumalabas na habang binabaybay ng dalawa ang Highway lulan ng Kawasaki motorcycle papuntang Kidapawan City ang direksyon pero nang pagsapit nito sa lugar ay binangga ng isang Innova Toyota na ninamaneho ni Ansalo Abdulasam Nasser sakay ang walong iba pa na lahat ay residente ng Lanao Del Sur.

Dagdag pa sa ulat, pumutok umano ang isang gulong ng sasakyan dahilan para mawalan ng konrol sa manebela ang drayber hanggang sa bumangga sa kasalubong na motorsiklo kung saan sakay ang mag live- in parter.

Nabatid na apat na buwang buntis si Padayao na pauwi na sana ng kanyang boarding house sa Kidapawan City habang didiritso naman sanang Digos City si Edol. Samantala, nasa kustudiya na ng Matalam PNP ang drayber ng nasabing sasakyan. NDBC BIDA BALITA

Pinaiiwas muna ng Department of Health o DOH ang publiko sa pagdalo sa mga malalaking pagtitipon.

Ipinayo din ng DOH ang pag-iwas sa pag-organisa ng malaking events na mangangailangan ng malaking bilang ng attendees sa gitna ng banta ng 2019 novel coronavirus Acute Respiratory Disease o 2019-nCoV ARD.

Pinayuhan din ng DOH ang publiko na tiyaking napoprotektahan ang sarili laban sa sakit.

Samantala, nababahala naman si Pangulong Duterte sa epekto sa ekonomiya ng bansa ng 2019-nCoV ARD outbreak.

Sinabi ni Presidential spokesperson Salvador Panelo na ginagawan na ng paraan ng administrasyon para matugunan ang naturang problema.

Una rito, sinabi ni Socio-economic planning Secretary Ernesto Pernia na aabot sa 133 billion pesos ang mawawala sa ekonomiya kung tatagal ang krisis sa coronavirus ng hanggang Disyembre.

Sa iba pang balita, wala namang nakikitang problema ang Malakanyang kung itutuloy pa rin ng Senate committee on Foreign Relations na i-review ang Visiting Forces Agreement o VFA.

Ito ay kahit na pursigido na si Pangulong Duterte na ibasura ang VFA na nilagdaan ng Pilipinas at Amerika.

Sinabi ni Panelo na hindi pagsasayang ng panahon ang pag-imbestiga ng senado at pagbibigay nito ng rekomendasyon sa pangulo.