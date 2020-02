NDBC BIDA BALITA (Feb. 11, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. MAYOR ng Talitay, Maguindanao patay sa pamamaril sa Maynila.

2. LASING na nag-swimming, patay matapos malunod sa ilog sa Tupi, South Cotabato

3. Kidapawan City Government, naglaan ng 2.3 million Pesos na budget para sa Charter Day celebration ng lungsod ngayong taon.

4. PRANGKISA ng ABS-CBN network, ipinababawi ng solicitor-general sa Korte Suprema

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Patay sa pamamaril sa Malate, Manila si Talitay, Maguindanao Mayor Abdulwahab Sabal ng bayan ng Talitay, Maguindanao nang ito ay bumaba sa kaniyang sasakyan sa harap ng isang hotel sa Malate, Manila mga alas 11 ng gabi.

Sa report ng Malate PNP, pasado alas onse kagabi nang matanggap nila ang tawag na may nangyaring pamamaril sa Manra hotel.

Dinatnan na lamang ng mga pulis sa lugar si Sabal na duguan at wala nang buhay.

Nagawa pa umanong makapasok ng hotel ni Sabal kahit may tama na ng bala pero binawian din ito ng buhay.

Nasa Maynila si Sabal para dumalo sana sa pagpupulong.

Maalalang si Sabal ay napasama sa listahan ng narco-politicians ni Pangulong Duterte noong siya ay vice mayor pa lamang.

Naaresto na rin si Sabal noong September 2016 para sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga.

-0-

HAWAK NA NGAYON ng mga Datu Odin Sinsuat PNP ang pang-apat sa listahan ng Most Wanted Persons ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sa report ng sa DOS PNP, kinilala ang naarestong suspek na si Fernandez Santos alyas Pang, 49 anyos, may asawa, magsasaka at taga Sitio Tubaran, Brgy. Labungan, DOS.

Naaresto ng pinagsanib na pwersa ng DOS PNP kasama ang iba pang mga law enforcement unit sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Acting Presiding Judge BANSAWAN IBRAHIM ng 12th Judicial Region, Branch 14 noong May 25, 2017 na may Criminal Case No. 2017-9118 dahil sa kasong RAPE.

Namataan umano siya ng mga otoridad na nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan sa sitio Fatima, Brgy. Tamontaka kamakalawa ng gabi.

SAMANTALA, HULI ang isang lalaking pinaghihinalaang magnanakaw matapos na tangkain nitong magpuslit ng mga mamahaling T-Shirt mula sa isang Mall sa Gov. Guttierez Avenue Cotabato City.

Nakilala ang suspek na si JONIS SUMAGKA, 42 anyos, ng Upper Taviran, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Pasado ala una ng hapon kahapon nang mapansin ng Security Guard ng Mall ang kahina-hinalang ikinikilos ng suspek na nagpanggap na customer.

Palabas na sana ng mall ang suspek nang sitahin ng gwardya at doon na nga nadiskubre ang dalawang mga mamahaling T-shirt na itinago nito sa kanyang katawan.

-0-

PATAY AGAD ang isang lalaki habang nasa maselang kondisyon naman ang kasamahan nitong driver matapos mawalan ng preno ang sinasakyan nilang dump truck sa national highway na bahagi ng Brgy. Ganasi, South Upi, Maguindanao.

Kinilala ang nasawi na si Benny Celis, 52 anyos habang ang sugatang driver ay si Arnold Celis, nasa hustong gulang na pawang mga taga-Barangay Itaw ng nabanggit na bayan.

Pauwi na sana ang mga biktima ngunit pagsapit nila sa Semion Datumanong Highway ay nawalan umano ng kontrol ang driver dahilan upang sila'y maaksidente pasado alas kwatro ng hapon kamakalawa.

Nagtamo ng malubhang sugat sa katawan si Benny dahilan upang bawian ito ng buhay habang nasa maselan naman na kondisyon ang driver na si Arnold.

Sa iba pang balita, sugatan naman matapos mahagip ng motorsiklo sa Mother Brgy. Kalanganan, Cotabato City ang tatlong taong gulang na batang babae pasado alas sais kagabi.

Kinilala ang biktima na si Baby Kesha na residente rin ng nabanggit na lugar.

Ayon sa report, hindi umano napansin ng suspek na si Bobby Pakamaman ang tumatawid na bata dahil umano sa kawalan ng ilaw ng kanyang motorsiklo.

Tumilapon sa kalsada ang bata at nabagok ang ulo na naging dahilan para agad siyang isugod sa ospital.

Sugatan din ang driver na si Pakamaman at ginagamot din ngayon sa ospital.

-0-

-0-

NAIBIGAY NA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang block grant nito mula sa Department of Budget and Management o DBM.

Sinabi ni BARMM Executive Secretary Abdulraof Macacua na noong Huwebes pa ng umaga pormal na nai-download ng DBM ang nasabing block grant pero dadaan pa umano ito sa proseso at ilang mga teknikalidad.

Nakatakda namang bumisita sa Bangsamoro Government center sa Cotabato City si DBM Secretary Wendel Avisado para makipagpulong sa mga opisyal ng BARMM kasama ang mga economic manager ng rehiyon.

Sa hiwalay na pahayag, inamin ni Avisado na nahirapan silang ma-download sa BARMM ang block grant.

Ganunpaman, nagawan umano ng paraan ng pamahalaan para maibigay sa bangsamoro region ang kinakailangang pondo para masimulan ang iba’t ibang mga proyekto at programa sa rehiyon.

-0-

NANGAKO ang Department of Public Works and Highways o DPWH –North Cotabato 1st Engineering District Office na matatapos ngayong taon ang konstruksyon ng “Koch Log Bridge” na matatagpuan sa Sitio Lindongan, Brgy. Bagolibas, Aleosan, North Cotabato.

Sinabi ni District Engineer Eliseo Otoc na mabilisan ang kanilang ginagawang trabaho alinsunod sa Build-Build-BuildProgram ni Pangulong Duterte.

Ayon kay Otoc, pinondohan ng 68 million pesos ang rehabilistasyon ng naturang tulay bilang tugon sa matagal nang problema sa biglaang pagguho ng lupa

Sa lugar na nagdudulot panganib sa mga motorista.

Nilinaw naman ni Otoc na nilagyan nila ng tulay sa halip na kalsada ang lugar kahit wala namang ilog dahil maya't maya ay gumuguho umano ang lupa sa ilalim nito lalo na kapag tag-ulan.

-0-

Kaibahan ng Person under monitoring sa Person Under Investigation sa NcoV, ipinaliwanag ng health education and Promotion Officer ng DOH 12

Ipinaliwanag ng Department of Health o DOH region 12 ang kaibahan ng Person under Monitoring at Person under Investigation hinggil sa usaping 2019 Novel Corona virus o NcoV.

Ito matapos magpanic ang publiko lalo na ang taga Kidapawan City matapos ianunsyo ng City Health Office na may siyam ka tao ang under monitoring ngayon sa lungsod.

Ayon kay Health Education and Promotion Officer Aljhon Gangoso ng DOH 12, ang Person Under Investigation ay yaong mga pasyente na may travel history sa mga bansa na may positibong kaso ng NcOV tulad ng China, Hongkong, Macau at Taiwan at nakipagsalamuha sa taong may sakit nito at nagpakita din ng mga sintomas.

Habang ang Person under Monitoring naman ay may travel history sa mga nabanggit na lugar pero hindi nagpakita ng kahit anumang sintomas sa sakit. Sa buong soccksargen region, isa ang naitalang under investigation na isinasailalim na sa 14 day quarantine, dagdag pa ni Gangoso.

Muli din nitong nilinaw na walang kumpirmadong kaso ng NcoV sa buong rehiyon dose at sa halip na magpanic ay panatilihing malinis sa katawan maging ang kapaligiran at panatilihin malakas ang immune system.

-0-

Dalawang centenarians na taga Kidapawan City, binigyang financial assistance ng City LGU

Nakatanggap ng cash assistance ang dalawang mga centenarian na taga Kidapawan City mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayon sa City Information office, abot sa 50,000 pesos ang natanggap ng dalawang matanda na iniabot kamakailan.

Basehan ng pagbibigay insentibo ang ordiannsang inaprubahan noong 2019 na nagbibigay insentibo sa mga senior citizens edad 90 anyos pataas. Ito ay maliban pa sa Php 100,000 na nagmula naman sa DSWD na matatanggap din ng mga centenarian.

Nabigyan ng tig Php 50,000 at Certificate of Commendation sina Ginang Faustina Gaspan Costelo edad 105 years old (ipinanganak February 16, 1913) ng Barangay Magsaysay at Ginoong Fructuoso Colares Daga 100 years old (isinilang January 20, 1920) ng Barangay Poblacion.

Kasama ni Ginoong Daga ang kanyang 95 years old na maybahay na si Ginang Carmen Daga na tumanggap din ng tatlong libong pisong cash. Kasama din nila ang kanilang mga anak sa seremonyang ginanap sa Convocation Program.

Una ng inaprubahan ng City Government ang City Ordinance na nagbibigay insentibo sa mga senior citizens na nagkaka edad walumpong taong gulang pataas.

Sa ilalim ng Ordinansa, Php 50,000 ang matatanggap ng mga centenarians, tatlong libong piso para sa mga edad 90-99 at dalawang libong piso para sa mga nakakatanda edad 80-89 years old

-0-

Sampung araw na dry run sa pagbabawal ng mga tricycle at iba pang slow moving vehicles sa Highway ng Kabacan, North Cotabato, sinimulan na kahapon

Sinimulan na ang dry run sa pagbabawal ng mga slow moving vehicle sa National Highway sa bayan ng Kabacan, Cotabato kahapon. Sa panayam kay Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr., ang sampung araw na dry run ay kinabibilangan ng tricycle at trisikad. Kahapon, kapansin- pansin din ang malaking naiudulot ng unang pasada na wala pang tatlumpung minuto ay agad na naipatupad.

Anya, naipa-alam na rin ng LGU ng kanilang hakbang ang lahat ng mga drayber at operators sa isinagawang seminar. Paliwanag niya, ito ay dry run pa lamang upang malaman ang advantage at mga disadvantage sa pagpapatupad ng programa. Ito ay upang maiwasan na rin ang mabigat na daloy ng trapiko at upang hindi mahirapan ang ilang commuters sa ilang kalye ng bayan. VC- GUZMAN Si Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr.

Samantala, aminado ang alkalde na may mga negatibo at positibong komento sa pagpapatupadnito, ngunit, bukas ang tanggapan sa mga komentong ito upang mas mabigyan ng linaw ang pag-aaral na isasagawa makaraan ang sampung araw na dry run.

-0-

Million Pesos, nakalaang budget ng Kidapawan City Government para sa Charter Day 2020 ng lungsod

Abot sa 2.3 million pesos ang inilaang pondo ng Kidapawan City Government para sa ika-22nd Charter Day ng lungsod na pormal na nagbukas kahapon.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni Gillan Lonzaga ng City Tourism Kidapawan. Sinabi nito, isa ang ‘Barangay Day’ o ‘Kalipayan sa Barangay’ sa may pinakamalaking pondo kung saan aasahang pipili ng ‘Most Competitive Barangay’ mula sa 40 mga barangay ng lungsod.

Ipinaliwanag din ng City Tourism na ang pagpapaliban sa drum and lyre competition at thematic parade ay alinsunod na rin sa memorandum na ipinalabas ng Department of Education na wala munang aktidad na lalahukan ang mga mag-aaral ngayong buwan ng Pebrero upang masiguro ang kaligtasan ng mga kabataan dahil na rin sa banta ng 2019 NCoV.

Ito ay resulta ng isinagawang pagpupulong ng city tourism kasabay ng DepEd at ng City Health Office. Kaugnay nito, maglalagay rin aniya ng hand sanitizer at alcohol ang city government sa mga entry points para sa mga gustong mamasyal sa lungsod lalo na sa ‘ukay-ukay’ area.

Ang week-long celebration ng Charter Day ay nagsimula kahapon at magtatapos ngayong Pebrero katorse, araw ng mga puso. Samantala, inanyayahan naman ni city tourism office ang mga mamamayan ng Kidapawan na makiisa sa naturang selebrasyon.

Tema ng Charter Day ngayong taon: “Kidapawan City at 22 Celebrating Life, Sustaining Peace and Envisioning Prosperity”.

Nabatid na ipinagdiriwang ang Charter Day tuwing ika-12 ng Pebrero kada taon batay na rin sa Republic Act 8500 na nilagdaan ni dating pangulong Fidel V. Ramos na nagdedeklarang component city ng Kidapawan sa probinsya ng North Cotabato.

-0-

11 person who used drugs nagtapos sa anim na buwang rehabilitasyon sa SOCCKSARGEN

Drug-Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Sarangani Napagtagumpayan ng labinisang mga kalalakihang Person who used drugs o PWUD ang anim na buwang rehabilitasyon sa SOCCKSARGEN Drug-Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DATRC sa Barangay Kawas, Alabel,Sarangani Province.

Ang mga ito ay kabilang sa dalwampung unang batch na pumasok sa nasabing pasilidad Setyembre noong nakaraang taon at mga candidate na sa graduation sa Marso, Ayon kay DATRC OIC Dr. Raime Rosario Galang ang siyam pa nilang mga kasama ay sumasailalim pa sa evaluation.

Sinabi ni Rosario na kabahagi ng rehablitasyon ng mga PWUD sa DATRC ang counseling, home visitations at spiritual and values formation. Kailangan din ng mga kliyente sa nasabing pasilidad na magsagawa ng community service tulad ng paglilinis sa mga baybayin at tree planting activities.

Ayon kay Galang sinimulan na rin ng anim na mga kalalakihan na kabilang sa ikalawang batch ng mga kliyente ng DATRC ang kanilang rehabilitation program. Matatandaan na ang 350 million pesos na drug rehabilitation center sa Sarangani ay pinondohan ng gobyerno ng China.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque , ipinatayo ang DATRC para matugunan ang pangangailangan sa pasilidad ng mga PWUD. Nabatid na 136 sa 141 na mga barangay sa Sarangani ay idinekalra nang drug free ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang mga barangay na ito ay kinakailangan sumailalim sa re-validation para matiyak ang pananatiling ligtas sa iligal na droga.

-0-

T’nalak designs bumida sa National Arts Month Celebration ng South Cotabato ngayong Pebrero

Makikita ngayon ng publiko sa KCC Mall of Marbel Activity area ang mahigit isang daang T’nalak design ni Reden Ulo. Si Ulo ang tagapamahala ng Sta. Cruz Mission Museum sa bayan ng Lake sebu, South Cotabato.

Ang display ng mga T’nalak design ay kabahagi ng National Arts Month Celebration ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato.

Kabilang sa mga ito ang mga damit, bags at maraming iba pa. Binigyan diin ni Ulo na kailangang maipaliwanag sa mga mamamayan ang pagmamahal at paniniwala sa T’nalak cloth. Sinabi ni Ulo na ang mga T’nalak design na sinimulan nitong kolektahin noong 2017 ay gawa ng totoong mga Dreamweaver.

Maliban sa T’nalak products matutungyahan din ng publiko sa exhibit ang pottery ng bayan ng Tantangan. Ayon kay Tantangan Tourism Officer Alfonso Villa, hinihikayat nila ang mga local artists na gawing canvass ang kanilang mga gawang pots.

Darating din sa South Cotabato ang mahigit isang libong mga choreographers para dumalo sa Choreographers Summit ngayong buwan.

Ayon kay South Cotabato Choreographers Association Secretary Jingle Mana ang mga ito ay sasailalim sa street dancing workshop. Kabahagi din ng selebrasyon ang paglulunsad ng 3D mural painting ng mga local artists sa South Cotabato Sports Complex. Tema ng National Arts Month Celebration ngayong taon ang “Ani ng Sining.”

-0-

PNP 12 Regional Director may babala sa mga tiwaling pulis sa rehiyon

Hindi kokonsentihin ng kanyang pamunuan ang pagkakasangkot ng mga pulis sa korupsyon at illegal transaction lalong lalo na sa illegal drugs. Ito ang babala sa mga police personnel ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz.

Ayon kay Corpuz kasong administratibo at pagkaka-dissmiss sa serbisyo ang maaring kahaharapin ng sinumang pulis na tumatanggap ng suhol mula sa mga illegal gambling operator, drug dealers at iba pang personalidad kapalit ng pabor.

Binigyan diin ni Corpuz na mariing ipinatutupad ang “No Take Policy” sa mga pulis ng SOCCKSARGEN. Nilinaw naman ni Corpuz na kumpara sa ibang lugar, “minimal” lamang o konti ang mga pulis sa rehiyon na sangkot sa mga iligal na aktibidad.

Gayunpaman inatasan din nito ang mga PNP Provincial Directors, Chief of Police at City Police Directors ipaalala sa mga personnel ang kanilang mga katungkulan.

Ayon kay Corpuz, ginagawa ng ng PNP 12 ang lahat upang magkaroon ng mga pulis na karapat dapat sa tiwala ng mga mamamayan nito ang rehiyon dose.

Umapela din si Corpuz sa mga mamamayan na isumbong sa mga kinauukulan ang mga tiwaling pulis lalong lalo na ang mga sangkot sa illegal gambling activities.

-0-

Pasilidad para sa mga mamamayang Muslim, ipatatayo sa Sarangani, ayon sa provincial director ng National Commission on Muslim Filipinas sa nasabing lalawigan

Magsisilbing landmark ng mga mamamayang Muslim sa lalawigan ang ipatatayong Sarangani Moro Resource Center. Ito ay ayon kay Sarangani National Commission on Muslim Filipinos Provincial Director Atty. Guialil Kanda.

Ayon kay Kanda ang pasilidad ay ipatatayo sa provincial capitol grounds sa bayan ng Alabel. Ipapakita din dito ayon kay Kanda ang Kultura at gamit ng mga Moro-Sarangans. Ayon kay Kanda ang lugar ay magsisilbi ring training center ng mga kasapi ng Sarangan Madaris Federation. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit tatlong milyong piso.

Isinagawa ang ground breaking sa nasabing gusali kasabay ng katatapos lang na 2020 Soccksargen Qu’ran reading assembly. Dinaluhan ito ng mahigit isang libong mga kabataang Muslim mula sa iba’t ibang bahagi ng SOCCKSARGEN.

Layon nito ayon kay Kanda na maituro ang kahalagahan ng pagbabasa at pagintindi ng mga kabataan sa Qu’ran at maisulong ng katiwasayan.

-0-

Lasing na nag-swimming, patay matapos malunod sa ilog sa Tupi, South Cotabato

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang biktima na si Bryan Manib, 44 years old at nakatira sa Barangay Tubing, Tupi, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na habang nagiinuman nagkayaan sina Manib at ilang mga kaibigan na maligo sa Palian, River sa nasabing barangay. Pero nang dahil umano sa kalasingan, hindi na nakalangoy pa ang nasabing biktima.

Bigo rin ang mga kasama nito na masagip si Manib hanggang sa tuluyan na itong malunod. Ang biktimang si Manib ay dead on arrival sa Tupi Municipal Hospital.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga pulis sa insidente.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Pormal nang hiniling ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema na bawiin ang legislative franchise ng ABS-CBN network.

Naghain ng "quo warranto petition" si Calida laban sa ABS-CBN Corporation at ABS-CBN Convergence Inc., na subsidiary ng kumpanya.

Ilan sa mga ibinatong paratang ni Calida sa himpilan ay ang "labag sa batas" na pakikinabang nila sa mga prangkisa sa ilalim ng Republic Act 7966 at RA 8332.

Tumutukoy ang naunang batas prangkisang nagpapahintulot sa operasyon ng ABS-CBN Corporation habang iginawad naman ng ikalawa ang prangkisa sa kanilang communications arm.

Alinsunod sa Rule 66 ng Rules of Court, maaaring maghain ng quo warranto ang solicitor general laban sa mga "taong nang-aagaw, nanghihimasok o humahawak ng posisyong pampubliko o prangkisa nang labag sa batas.

Maaari ring ihain ang petisyon sa mga asosasyon na nag-aastang korporasyon sa Pilipinas kahit na hindi ito "legally incorporated"

Samantala, iginiit naman ni presidential spokesperson Salvador Panelo na walang kinalaman si Duterte sa aksyon ni Calida.

Ayon naman kay Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez na panghihimasok ito sa karapatan ng Kongreso na maggawad at magbawi ng mga prangkisa.