NDBC BIDA BALITA (Feb. 12, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. PANUKALANG BATAS na hahati sa probinsya ng Maguindanao, pasado na sa committee level ng Kamara.

2. Wanted person na miembro ng local terrorist group, patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

3. Drug suspect, arestado sa nagpapatuloy na anti-illegal drug operation ng PNP sa Makilala, North Cotabato

4. ABS-CBN network, pinagkokomento ng Supreme Court sa loob ng sampung araw kaugnay ng quo warranto petition na isinampa ng Office of the Solicitor-General.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

APRUBADO NA ng Committee on Committee on Local Government ng Kamara ang consolidated bill nina Maguindanao 2nd District Cong. Toto Mangudadatu at Maguindanao 1st District Cong. Roonie Sinsuat na hatiin ang Maguindanao at gumawa ng panibagong lalawigan na tatawaging Northern Maguindanao.

Kahapon, nanguna sa committee hearing si House Committee on Local Government Chairman Cong. Noel Villanueva kasama sina Sinsuat at Mangudadatu.

Dumalo rin sa naturang pagdinig sina Maguindanao Governor Bai Mariam Sangki-Mangudadatu, Vice Governor Datu Lester Sinsuat at ang mga alkalde mula sa lalawigan.

Kapag tuluyang maisabatas ang naturang panukala, mahahati na sa Southern at Northern ang Maguindanao.

Ang Southern Maguindanao ay kabibilangan ng mga bayan sa Maguindanao 2nd district maliban sa South Upi at Talitay na mapapaloob na sa Northern Maguindanao province kasama ang mga bayan ng Buldon, Barira, Matanog, Parang, Sultan Mastura, Sultan Kudarat, Datu Odin Sinsuat, Upi, Northern Kabuntalan, Mother Kabuntalan at na mula sa second district.

Maalalang nauna ng nagpakita ng kanilang pagsuporta ang mga LGU official ng lalawigan sa naturang panukala na inihain ng dalawang mga Maguindanaon representatives.

Una ng iginiit noon ni Cong. Mangudadatu na makakatulong ang paghahati sa Maguindanao para sa mas mabilis na pag-unlad ng lalawigan na kapaki-pakinabang sa mga mamamayan ng probinsya.

-0-

NABULABOG ang mga residente ng Rosales Street, Barangay Rosary Heights 6, Cotabato City, matapos na matagpuan sa tapat ng isang bahay doon ang isang granada.

Sa report ng City PNP, nakita umano ng helper na si ABAL LUMAMBAS ang naturang fragmentation hand grenade na nakasabit sa gate ng bahay na pag aari ni DARRY DILANGALEN SINSUAT JR. pasado alas sais ng umaga kahapon.

Agad namang nagresponde ang Explosives and Ordnance Disposal team ng City PNP at ang Bomb Squad ng mga sundalo at ligtas na na-recover ang naturang granada na meron pang safety pin.

Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pag iiwan ng naturang pampasabog sa tapat ng bahay ni Sinsuat at kung sino ang responsable rito.

-0-

PINANINIWALAANG Liquidation Squad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang bumaril at pumaslang sa isang sundalo sa barangay Pura, Datu Blah Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang nasawing biktima na si Corporal Jobert Saga, 33 anyos, may asawa, nakatalaga sa Army’s 63rd Division Reconnaissance Company at taga barangay Lawili Aleosan, North Cotabato.

Sa report ng Army’s 6th Infantry Division public information office, nagbabantay lamang umano si Saga sa gilid ng kalsada nang dumaan ang suspek na nakamotorsiklo at agad na pinagbabaril ang biktima gamit ang cal.45 pistol.

Naisugod pa sa Datu Blah Hospital ang biktima ngunit hindi na ito umabot ng buhay.

Samantala, muli umanong nagpapalakas ng pwersa ang BIFF na pinamumunuan pa rin ni Shiek Esmail Abdulmalik alyas Kumander Abo Toraife.

Una ng napaulat na nasawi si Toraife sa inilunsad na Law Enforcement Operation ng Joint Task Force Central sa Liguasan Delta at SPMS Box sa Maguindanao ngunit nitong huli ay napag-alamang buhay pa ang lider ng ng ISIS-inspired Group at kinakalong na lamang ng kanyang mga tauhan.

Kaugnay nito, tumanggap din umano ng shipment ng mga armas at malaking halaga ng pera ang BIFF mula sa ISIS para muling magpalakas na pwersa.

Bagaman at hindi pa naman kumpirmado ang naturang ulat, patuloy na sinusuyod ng militar ang mga lugar sa Maguindanao at North Cotabato na pinaniniwalaang pinagkukutaan ng tatlong mga paksyon ng BIFF.

-0-

Arestado ang dalawang mga miyembro ng communist group na New People's Army o NPA na mayroong kinakaharap na kasong murder kahapon.

Sinabi ni Sultan Kudarat provincial police Director Col. Reynaldo Celestino, nakilala ang mga naaresto na sina Nino Orate, 27 years old at Jobert Damiles, 27 years old na ikalawa sa most wanted list ng probinsya.

Si Orate mayroong apat na mga kasong murder at arestado sa Barangay Hinalaan noong February 8 habang si Damiles ay nahuli naman noong February 10 sa Barangay Sta. Clara Kalamansig, Sultan Kudarat.

Sila ay mga miyembro ng Guerilla Front Musa o mas kilala sa tawag na Guerilla Front 73.

Sa ngayon ay mas pina-iigting pa ng mga otoridad ang kanilang operasyon para tuluyang mahuli o mapasuko ang iba pang mga miembro ng NPA na nasa lalawigan.

-0-

Umento sa sahod matatangap na rin ng mga kasabamhay sa region 12

Matatatangap na ng mga kasambahay sa region 12 ang 1,500 pesos na dagdag sa kanilag buwanang sahod sa February 23, labinlimang araw matapos ang publication ng bagong wage order sa mga lokal na pahayagan.

Makikinabang sa wage adjustment na ito ang mga stay-in at stay out na mga all around na kasambahay, baby sitter o yaya, cook, labandera at iba pa. Ito ay ayon kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 12 Secretary Jessie Dela Cruz.

Hindi naman saklaw ng wage order ang mga service providers, family drivers , foster family at ang mga part time na kasambahay. Kapag naipatupad na ang bagong wage order, ang mga kasambahay sa mga lungsod at first class municipalities sa Soccksargen ay makatatanggap na ng 4,000 na buwanang sahod at 3,500 pesos sa iba pang mga bayan.

Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Regional Director Sisinio Cano, moto propio o kusang isinulong ng DOLE 12 ang pagtaas ng sahod ng mga kasambahay.

Bukod kasi sa pagtaas sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan, huling nagkaroon ng wage increase ang mga kasambahay sa Region 12 noong December 10,2017. Ang bagong wage order ay pangalawa na sa inaprubahan ng RTWPB simula ng ipatupad ang Batas Kasambahay noong January 18,2013.

-0-

Limang person under monitoring dahil sa pangamba sa novel coronavirus namonitor ng provincial health office sa South Cotabato

Naka-quarantine na sa kanilang mga bahay ang limang mga Person Under Monitoring o PUM sa lalawigan ng South Cotabato.

Kinumpirma ito ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Ayon kay Aturdido ang mga PUM na ito na pawang mga Pilipino rin ay kararating lang mula China, Malaysia at Hongkong, mga bansang may kumpirmadong mga kaso ng novel coronavirus o nCoV. Dumating sa bansa ang mga ito simula noong January 31 hanggang February 2.

Ang mga ito ay na-trace ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Integrated Provincial Health Office ng South Cotabato Nilinaw ni Aturdido na ang mga PUM ay ang mga mamamayang galing sa mga bansang may novel coronavirus ngunit na negatibo sa nCov pero kailangang sumailalim sa 14-day quarantine.

Dinagdag din nito na ang limang mga naka-home quarantine ay nanatili pa ring negatibo sa nasabing virus kaya walang dapat ikaalarma ang publiko.

Tiniyak ni Aturdido na handa ring makipagtulungan sa kanila ang nasabing mga PUM. Gayunpaman, hiniling din ni Aturdido ang pag-activate ng lahat na mga Barangay Health Emergency Response Team o BHERT sa lalawigan.

Ayon kay Aturdido bawat limang libong populasyon ay mayroon dapat isang BHERT para sa mas maigting na monitoring sa nCoV. Voice Clip…Si South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

-0-

Kampanya kontra nakawan ng motorsiklo, pinaigting ng PNP sa Koronadal City

Pinaigting ng Koronadal PNP ang kanilang “Oplan Sikop” o panghuhuli ng mga colorum na tricycle at motorsiklo para maresolba ang mga insidente ng nakawan ng motorsiklo sa nasabing lungsod. Ipinahayag ito ni Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason.

Sinabi ni Siason na mula Enero hanggang ngayong Pebrero abot na sa limang mga insidente ng nakawan ng motorsiklo ang naitala ng Koronadal PNP. Ang nakababahala pa karamihan sa mga tinangay na motorsiklo ay iniwan ng mga mayari sa mga matataong lugar.

Sinabi ni Siason na ang serye ng motornapping incidents sa Koronadal ay kagagawan ng dalawang gruo. Ayon kay Siason isa sa mga ito ay notorious na mga carnapper mula sa karatig lalawigan ng Maguindanao.

Habang ang isa naman ay kinabibilangan ng grupo ng mga kabataan na mas kilala sa tawag na “Sukarap” na inabandona ang mga tinangay na motorsiklo kapag nuubusan ng gasolina matapos mag joy-ride. Kaugnay nito, umaapela si Siason sa publiko na tumulong sa pagmonitor sa mga magnanakaw ng motorsiklo.

Ayon kay Siason ang Koronadal City ay mayroon ngayong isang pulis sa bawat 1,500 na mga mamamayan na mas mataas sa dapat na isang pulis sa bawat 500 mga mamamayan.

Nanawagan din ang nasabing police official sa mga mamamayan na maging responsable at tiyaking iwan sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga motorsiklo.

-0-

Wanted person na myembro ng local terrorist group patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Marvin Duadua ang wanted na nasawi sa shootout na si Naim Macabangin, nakatira sa Olarta Compound, General Santos City.

Si Macabangin na nanlaban umano sa kanila ay nabaril ng mga pulis sa national highway, Matin-ao Bridge sa Barangay Glamang, Polomolok. Siya ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital sanhi ng malubhang mga tama ng bala ng baril.

Dala ang search warrant ng korte, aarestuhin sana ng mga pulis si Macabangin. Si Macabangin ay wanted dahil sa mga kasong pagpatay. Myembro din umano ito ng Local Terrorist Group na “ Ninong Group” na sangkot sa gun for hire activities. Si Macabanganin ayon kay Duadua ay kasama sa Inter-Agency Drug Information Database o DID ng PNP.

Narekober ng mga pulis kung saan nabaril ang wanted na si Macabangin ang 45 pistol, magazine na may anim na bala ng nasabing armas at motorsiklo nito. Ang mga ito ay ikinustodya ng Polomolok PNP.

-0-

Quarantine post kontra ASF dinagdagan ng provincial veterinary office sa Sarangani.

Mayroon nang ngayong labinapat na mga quarantine posts sa mga pangunahing daan at border nito sa pitong mga bayan ang lalawigan ng Sarangani.

unsod ito ng outbreak ng African Swine Fever o ASF sa Davao Occidental. Ipinahayag ito ni Sarangani Acting Provincial Veterinarian Dr. Bernard Cababat. Ayon kay Cababat pinakabagong quarantine post ay inilagay sa Barangay ng Malandag sa Malungon, at Baliton at Kapatan Glan.

Ipinahayag ni Cababat na maglalagay din sila ng dagdag na quarantine sites sa mga strategic areas ng Barangay Banate, San Juan, Lumabat at Panamin sa Malungon at Datal Anggas sa Alabel.

Ang nasabing mga lugar kasi ayon kay Cababat ay mga entry points ng Sarangani mula sa mga bayan ng Sta. Maria , Don Marcelino at Malita sa Davao Occidental kung saang nagkaroon ng ASF outbreak. Ipinahayag ni Cababat na naglagay din sila ng mga quarantine post sa mga border ng Sarangani sa South Cotabato at Sultan Kudarat.

Ang mga ito ay binabantayan sa loob ng biente kwatro oras ng apatnaput walong mga personnel. Tiniyak din ni Cababat na nananatili pa ring ligtas sa ASF ang Sarangani. Nag-negatibo sa ASF ang apatnapung mga baboy na sinuri sa mga barangay boundary ng Sarangani sa Davao Occidental at Davao Del Sur.

Sa Tacurong City, Sultan Kudarat nagtatag na rin ng incident command system o ICT para sa mas mabilis na pagresponde sa ASF kung sakali man ang lokal na pamahalaan.

-0-

Mga person Under Monitoring o PUM dahil sa NcoV sa Kidapawan City, nadagdagan pa- ayon sa City Health Officer ng lungsod

Nadagdagpan pa ngayon ang siyam ka tao na Person Under Monitoring o PUM hinggil sa Novel Coronavirus o NcOV sa Kidapawan City.

Ayon kay City Health Officer Dr. Jocelyn Encienzo, batay sa kanilang pinahuling datus umakyat na ngayon sa labindalawa ang kanilang minomonitor sa lungsod.

Una nang sinabi ng DOH na ang person under monitoring ay may history of travel sa bansang may positibong kaso nito tulad ng China pero hindi nagpakita ng sintomas sa sakit.

Nakapaloob sa travel history ang isang pasyente na lumuwas sa mga bansang China, Macao, Taiwan, at Hongkong dalawang linggo matapos ideneklara ang kaso ng nCoV noong December 2019.

Ang mga PUM ay kailangan paring sumailalim sa 14day-quarantine sa kani-kanilang bahay at kung hindi man makitaan ng sintomas tulad ng paglagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga ay tapos na ang pagmonitor sa kanila.

Ayon naman kay Doctor Thaddeus Evangelista ang guest speaker kahapon sa isinagawang forum sa Convention center Kidapawan City, kapag nakitaan ng sintomas ang isang PUM sa loob ng kanyang 14day quarantine ay maituturing na bilang Person under Investigation o PUI.

Ipinaliwanag din niya na walang gamot ang sakit na NcOV at tanging paghahanda lamang at proteksyon sa sarili.

Nilinaw din niyang galing sa hayop ang sakit na ito tulad ng bat, civet cat na kinain ng tao particular sa Wuhan China na kanilang nabibili sa kanilng wet market kung saan doon din kinakatay ang mga hayop.

Dagdag pa niya, dahil parasite ang nasabing virus ito ay tumatagal lamang sa mga buhay na cell tulad ng tao o hayop.

-0-

Special Non-working holiday, ideneklara sa Kidapawan City kasabay ng pagdiriwang ng ika- 22nd charter celebration ng lungsod ngayong araw

Ideneklara ng Malacañang na special Non-working day sa Kidapawan City kasabay ng pagdiriwang ng ika 22nd Charter Day ng lungsod ngayong araw.

Ilan sa mga magiging highlight ng selebrasyon ngayong araw ay ang Civic Military Parade and Thematic Costume Competition (Category 8), at haharanahin din ng bandang Brownman Revival at ang libreng fireworks display na magsisimula alas 6:30 ng gabi sa Kidapawan City Pilot Elementary School.

Matatadaang ipinagliban ng City Tourism Office ang ilang mga aktibidad sa pagdiriwang lalo na ang mga aktibidad kung saan mga bata ang kalahok dahil na rin sa banta ng Novel Corona Virus o NcOv.

Pero sinabi ni OIC City Information Officer Atty. Paolo Evangelista, maglalagay ng hand sanitizer, alcolohol at thermal scanner sa mga entry at exit points ng acitivity area ang City LGU bilang precautionary measure upang ligtas ang lahat ng mga papasok ito.

Ipinagdidiriwang ang Charter Day tuwing ika-labindalawa ng Pebrero kada taon batay na rin sa Republic Act 8500 na nilagdaan ni dating pangulong Fidel V. Ramos na nagdedeklarang component City ng Kidapawan sa North Cotabato.

-0-

Drug suspek, arestado sa nagpapatuloy na anti-illegal drug operation ng PNP sa Makilala PNP

Hindi na nakapalag pa sa PNP ang isang drug suspek sa isinagawang buy bust operation sa Purok 8, Barangay San Vicente, Makilala Cotabato kahapon ng hapon.

Nakilala ang naaresto na si Ivan Bantillo, 26 anyos t residente ng nasabing lugar.

Batay sa ulat ng PNP, pasado alas 3:00 ng hapon kahapon nang isagawa ng mga pulis ang operasyon sa pangunguna ni PNP Chief Police Major Arniel Melocotones kung saan nakuha sa suspek ang dalawang sachets ng pinaghihinalang shabu at nabawi rin ang 1,000 pesos na ginamit bilang marked money.

Nasa kustudiya na ng PNP ang suspek at kakaharapin ang kasong isinampa laban sa kanya.

Patuloy naman ang isinagawang anti-illegal drug operation ng Makilala PNP sa kanilang area of responsibility.

-0-

Sinimulan na kahapon ang Task Force Rehabilitation para sa mga biktima ng lindol sa North Cotabato, inilunsad sa isang barangay sa Kidapawan City

Ipamimigay ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa barangay Ilomavis, Kidapawan City kasabay ng inilunsad ng Task Force Rehabilitation para sa mga biktima ng nagdaang lindol.

Makikibanang ang libu-libong mga residente sa nasabing barangay kung saan katuwang ng provincial government sa pagbibigay serbisyo ang mga national line agencies at ang Mindanao Humanitarian Team.

Ayon kay Task Force Rehabilitation Spokesperson Vergel Anima, ang Task Force Rehabilitation ay siyang tututok sa pagbangon ng probinsya matapos ang matinding na-idulot ng tumamang pagyanig.

Kabilang naman sa Mindanao Humanitarian Team ang mga non-government organizations o NGO gaya ng UNICEF, World Vision, Action Against Hunge, UNHCR at iba pa.

Bibit naman ng mga ito ang iba’t-ibang mga serbisyo at tulong gaya ng wash facility, psycho-social intervention, dignity kit at marami pang iba.

Habang dala naman ng mga government line agencies ang mga basic social services gaya ng medical at dental mula sa DOH, pamimigay ng plywoods ng DENR at marami pang iba.

Ayon sa datus, abot sa 435 na mga home-based evacuees na nasa listahan ng partially at totally damage na mga tirahan, ang makikinabang sa tulong ng provincial government upang muling maitayo ang kanilang mga bahay kung saan makakatanggap ang mga construction materials.

Maliban dito, bago maitayo ang kanilang mga pamamahay ay makikipag-ugnayan muna ang mga ito sa DSWD dahil isasailalim sila sa food for work bilang karagdagang tulong.

Dagdag pa nito aasahang sunod na bibisitahan ng Task Force Rehabilitation ang iba pang mga apektadong lugar sa North Cotabato lalo na sa Makilala, North Cotabato.

Nagpasalamat naman ng mga residente ng Brgy Ilomavis sa natanggap nilang tulong mula sa provincial government at mga partner agencies.

Pinanguhan kahapon ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang launching katuwang ang mga head ng mga partner agencies



-0-

NATIONAL NEWS………………….

NAISAMA sa agenda ng Supreme Court En Banc ang Very Urgent Motion for Reconsideration ni Solicitor General Jose Calida na humihirit na mapawalang bisa ang prangkisa ng ABS CBN Corporation.

Ayon kay SC spokesperson Atty. Brian Hosaka, nagdesisyon ang mga mahistrado ng SC na bigyan na ng pagkakaton ang respondent sa petisyon ni Calida o ang ABS-CBN na maghain ng komento sa loob ng sampung araw.

Kasama sa pinagkokomento ng SC sa Calida quo warranto petition ang subsidiary ng Kapamilya network na ABS CBN Convergence Inc.

Sa petisyon ng SolGen, inabuso umano ng ABS-CBN ang pribileyo na ipinagkaloob ng estado nang maglunsad ito ng pay-per-view channel sa ABS-CBN TV Plus at KBO Channel nang walang pahintulot o permiso mula sa NTC.

Pero sabi naman ng ABS-CBN, authorized ng NTC ang paggamit ng ABS-CBN ng conditional access system software na ginagamit nito sa pay-per-view. Wala ring sinasabi sa prangkisa ng ABS-CBN na bawal itong mag-pay-per-view.

Sa iba pang balita, umaasa ang Malakayang na mananatiling mainit at maayos ang ugnayan ng Pilpinas at Amerika sa kabila ng tuluyang pagkansela ni Pangulong Duterte sa Visiting Forces Agreement o VFA.

Katunayan, ayon kay Presidential spokesperson Salvador Panelo, napapansin nilang kapag binabatikos ng isang bansa ang mga polisiya ng Amerika ay pinagtututuunan ito ng pansin at sinusuyo.