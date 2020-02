NDBC BIDA BALITA (Feb 13, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. WALO KATAO, arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Cotabato city at BARMM.

2. KASONG isinampa laban kay North Cotabato Governor Nancy Catamco, ibinasura ng Ombudsman.

3. Dalawa katao, patay sa magkahiwalay na vehicular crashes sa Banga, South Cotabato

4. Region 12, ligtas pa din sa coronavirus, ayon sa DOH-12

ANG DETALYE NG MGA BALITA

ARESTADO ang lima katao sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM katuwang ang Army’s 34th Infantry Battalion at Wao PNP sa Purok 3, Barangay Eastern, Wao, Lanao del Sur.

Nabuwag din ng mga otoridad ang sinasabing drug den sa lugar.

Kinilala ni PDEA-BARMM Dir. Juvenal Azurin ang mga nahuling suspek na sina Cesar Caballero Delfin, 34 anyos; Jomar Delfin, 33; Allan Edris, 39; Ian Meliton, 29; at Maricel Ramos, 36 anyos na pinaniniwalaang tagapangalaga ng drug den, employees at maging ng mga parokyano sa lugar.

Nakuha sa naturang operasyon ang 34 na sachets ng hinihinalaang shabu na may timbang na humigit kumulang 20 grams at may estimated street value na 136 thousand pesos.

Nabawi rin mula sa mga suspek ang buy-bust money na ginamit sa operasyon ay nakumpiska ang ilang drug paraphernalia, isang Caspian Calibre 45 pistol na may isang magazine at anim na mga bala, isang black foldable cellphone, tatlong IDs at isang brown leather wallet.

Kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga nadakip na suspek.

-0-

Samantala, sa Cotabato city naman, kalaboso ang drug suspect na si si ANDO ADIL SANDIGO alyas "Andol" sa ikinasang buy bust operation ng pinagsamang pwersa ng 1404th, RMFC, RMFB 14 BARMM at Police Station 3 pasado alas tres ng hapon kahapon sa Sinsuat Avenue, Malagapas area, barangay Rosary Heigths 10 ng lungsod.

SInabi ni Police Station 3 commander Police Major Theng Bacal na natimbog ang suspek matapos na mapagbentahan ng iligal na droga ang isang police asset.

Ayon kay Bacal, matagal na umano nilang minamanmanan ang si Sandigo na umano ay runner ng shabu sa lungsod.

Nakuha mula sa kanya ang isang sachet ng suspected shabu at nabawi rin ang 500 peso bill na ginamit bilang marked money sa operasyon.

Sa kabilang dako naman, himas-rehas na rin ngayon ang dalawang mga lalaking may kinakaharap na kasong Multiple Attempted Murder sa ikinasang manhunt operation ng Datu Odin Sinsuat o DOS PNP katuwang ang 1st PMFC pasado ala sais kagabi, sa Barangay Labungan, DOS Maguindanao.

Kinilala ni DOS PNP chief, police major Joseph Macatangay ang mga naarestong suspek na sina EDGAR UGA, 45 anyos at JUDE UGA 'alyas' EDMARK UGA, 21, anyos na pawang mga magsasaka at parehong residente ng Barangay Labungan, DOS.

Sa bisa ng warrant of arrest ng inisyu ni RTC 12th Judicial Region, Branch 13 Judge Bansawan Ibrahim nitong Octobre 24, 2018 ay kaagad na sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng dalawang mga suspek.

-0-

MATATANGGAP NA ng mga second batch ng mga dating empleyado ng defunct Autonomous Region in Muslim Mindanao ang kanilang separation pay ngayong buwan.

Sinabi ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Assistant Executive Secretary Abdullah Cusain na nitong unang Linggo pa lang ng buwan ay na-download na ng DBM ang block grant na nagkakahalaga ng 5.3 Billion pesos para sa budget allocation ng BARMM sa buwan ng Enero.

Ang mga empleyado na tatanggap ng kabuan ng kanilang separation pay ay magmumula DAR, DENR at ng Office of Regional governor ng dating ARMM.

Ngunit ayon kay Kusain, hindi na na-download ang pondo para sa mga kawani ng dating DAF-ARMM na napabilang sa second batch ng retrenchment.

Kinumpirma din ni Cusain na napapaloob din sa block grant ang separation pay ng 3rd batch ng retrenchment na makukuha ng mga ito sa mga susunod na araw.

-0-

PUTOL ang mga daliri ng isang lalaki matapos tamaan ng bolo habang nagtatabas ito ng pasado alas alas Otso ng umaga kahapon sa Barangay Tamontaka 4, Cotabato city.

Sa ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital si Samsudin Dali na naputulan ng ilan mga daliri.

Sa ibang pang balita, kritikal nang isugod sa pagamutan ang isang mangingisda matapos naman itong masabugan ng dinamita habang nangingisda sa Balabagan, Lanao Del Sur.

Nakilalang ang biktima na si MAULANA MAGARANG, 29 anyos na taga Barangay Macao sa bayan.

Nagsindi umano si Magarang ng dinamita na ihahagis sana nito sa laot pero bigla itong sumabog habang hawak na niya ang pampasabog.

Nagtamo ng mga sugat sa buong katawan ang biktima at ngayon ay nasa maselang kondisyon.

Sa kabilang dako pa, duguan nang dalhin sa ospital ang isang lolo matapos siyang mabundol ng mga nag kakarerang motorsiklo sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si ABDUL RADZAK HASAN, 68 years old, na residente rin ng bayan.

-0-

SUMUKO sa militar ang dalawang mga miyembro umano ng Dawlah Islamiyah kasunod ng serte na mga military offensive na inilunsad ng mga sundalo sa Butig, Lanao del Sur.

Sinabi ni Army’s 1st Infantry Division Commander Brig. Gen. Generoso Ponio na ang mga sumuko ay kinilalang sina Metalicop Ambayan Bembang at Sabidra Sisomnong Panulong.

Ang dalawa ay sumuko kamakalawa sa Army’s 49th Infantry Battalion sa Barangay Sandab, Butig, Lanao del Sur.

Isinuko rin ng mga ito ang kanilang dalang M-203 grenade launcher, mga bala at isang bandolier.

Ayon kay Ponio at Bembang, ni-recruit sila ni Mando Pulong sa illalim ni Commander Langco at kasamang nakipagbakbakan noong mga nakaraang buwan laban sa mga sundalo.

Samantala, ayon naman kay Western Mindanao Command chief Lt. Gen. Cirilito Sobejana, patuloy nilang hinihikayat ang iba pang mga miembro ng Dawlah Islamiyah na sumuko na at tumulong sa gobyerno para mabuhay ng payapa.

-0-

Nadiskubre ng mga operatiba ng Joint Task Force Central ang umano'y pinagtataguan ng mga bomba sa Barangay Dasawao, Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao.

Ayon kay JTF Central at 6th Infantry Division Commander Maj. Gen. Diosdado Carreon, natagpuan ng mga sundalo ang umano'y imbakan ng IED habang nagsasagawa ng operasyon sa marshland barangays ng Pikit, North Cotabato at Dasawao, Shariff Saydona Mustapha.

Nagsasagawa aniya ng operasyon ang mga sundalo sa lugar para matunton ang kinaroroonan ng mga tumatakas na grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na pinamumunuan ni Daurin Manampan alyas Ex Marines at Katato Samad.

Ito ay matapos namang makasagupa sila ng mga sundalo sa Barangay Manaulanan, Pikit, North Cotabato noong February 7.

Nakuha mula sa lugar ay ang dalawang complete IED sets at isang 81mm mortar shell unexploded ordnance.

-0-

Kalilangan Festival kinansela ng lokal na pamahalaan ng Gensan bilang pagiingat sa banta ng novel coronavirus

Kinansela ng lokal na pamahalaan ng General Santos City ang kanilang Kalilangan Festival bilang pagiingat na rin sa banta ng novel coronavirus acute respiratory disease o 2019 nCoV-ARD.

Ayon kay Gensan Councilor at Festival Director Shandee Lillido Pestano, ito ay bilang pagtalima rin sa direktiba ni Mayor Ronnel Rivera.

Sinabi ni Pestano na kahit na wala pang kumpirmado kaso ng nasabing virus sa Gensan mas isina-alang alang nila ang kalusuguan at kaligtasan ng mga mamamayan sa lungsod. Kasunod din ito ng konsultasyon ng mga lokal na opisyal ng Gensan sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health.

Ayon kay Pestano, para matiyak na manatiling ligtas ang publiko sa 2019 nCoV-ARD dapat ay sundin ng lokal na pamahalaan ang mga protocol ng DOH. Pero ayon kay Pestano magiging makabuluhan pa rin ang 81st Foundation Anniversary ng Gensan.

Tuloy pa rin kasi ang pagaalay ng mga bulaklak ng mga lokal na opisyal sa bantayog ni General Paulino Santos sa February 27.

-0-

Survey sa maaring makinabang sa mga programa kontra kahirapan ng pamahalaan malapit na raw matapos ng DSWD sa region 12

Abot na sa mahigit 633 thousand na pamilya sa region 12 ang na-survey ng mga enumerator ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ito ay mahigit 80 percent sa target nilang mahigit 800 thousand na pamilya sa Central Mindanao. Tiniyak din ni Espejo na ang nasabing datus ay naberipika ng kanilang mga field area coordinators at nailagay na rin sa kanilang data base. Inaasahan naman na matatapos ang survey ngayon February 15.

Ito ay ayon naman kay DSWD 12 National Household Targeting System for Poverty Reduction Regional Field Coordinator Maslama Hassan.

Maliban sa SOCCKSARGEN magsasagawa rin ng assessment ang DSWD 12 sa listahan ng mahigit 500 thousand na pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Layon nito na matukoy ang mga pinakamahihirap na pamilya na maaring makinabang sa mga social pension programs o programa para sa mga mahihirap ng pamahalaan.

-0-

Kakulangan ng bakuna kontra rabies sa South Cotabato ipinaliwanag Infectious Disease Coordinator ng provincial health office

Kinukulangang ng anti-rabies vaccine ang mga Animal Bite and Treatment Center o ABTC sa South Cotabato dahil sa dami ng mga kaso ng animal bites sa lalawigan.

Ito ang paliwanag ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Infectious Diseases Coordinator John Codilla. Sa katunayan ayon kay Codilla, nakapagtala ang kanilang tanggapan ng mahigit 13,000 animal bites noong 2019. Kalakip na dito ang mga nakagat ng mga aso at pusa na may rabies.

Naniniwala si Codilla na ito ay sanhi ng kakulangan pa rin ng mga local government units at barangay na magpatupad sa Rabies Act sa lalawigan.

Ayon kay Codilla maging ang mga barangay health workers ay hindi rin ligtas sa kagat ng mga aso. Ipinahayag ni Codilla na ito ay dahil pa rin sa dami ng mga stray dogs o asong gala sa lalawigan. Para maibsan ang problema sa rabies, nagpatayo ng mahigit 1.8 million pesos na dog impounding facility ang pamahalaang panlalawigan sa bayan ng Surallah.

-0-

SOCCKSARGEN ligtas pa rin sa novel coronavirus ayon sa DOH 12

Negatibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o 2019 nCoV-ARD ang person under investigation o PUI sa General Santos City na una sa region 12.

Ang babaeng pasyente ay na-cleared na ng nasabing karamdaman sa unang confirmatory test ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ito ay ayon kay DOH 12 Epidemiology and Surveillance Unit Head, Dr. Imelda Quinones.

Ayon kay Quinones natanggap nila ang resulta noong Martes isang araw matapos makumpleto ng pasyente ang kanyang labinapat na araw na quarantine sa isang ospital. Pero nilinaw ni Quinones na mananatili pa sa isolation ang pasyente dahil kailangan pa nitong sumailalim sa isa pang test pagkalipas ng apatnaput walong oras. Ito ayon kay Quinones ay bilang pagsunod na rin sa protocol ng RITM.

Ayon kay Quinones kapag nanatiling negatibo sa coronavirus ang pasyente sa ikalawang test maari na itong i-discharge sa ospital.

Matatandaan na ang nasabing pasyente na may travel history sa Singapore,Macao at China ay bolontaryong sumailalim sa quarantine. Ito ay matapos makaranas ng sore throat at ubo pero wala namang lagnat ng dumating sa Gensan Airport via Cebu flight.

Tiniyak ni Quinones na ginagawa ng mga concerned na ahensya ng gobyerno ang lahat para hindi makapasok sa rehiyon ang 2019 nCov-ARD.

-0-

Dalawa katao patay sa vehicular crash sa dalawang ring lugar sa Banga, South Cotabato

Kinilala ng Banga PNP na pinamumunuan ni Police Major Joseph Forro III ang nasawing biktima na si Mike Pandong, 37 years old, magsasaka at nakatira sa Barangay Rang-ay, Banga, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na sumalpok sa konkretong flower box sa tabing daan sa kanilang lugar ang motorsiklo ng biktima.

Ito ay matapos mawalan ng kontrol sa pagmamaneho. Dahil sa lakas ng pagkakasalpok nito sa flower box ang biktimang si Pandong ay nagtamo ng matinding sugat sa ulo na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Samantala, patay din ang tricycle driver na Dexter Mendoza, 41 years old ng mabangga ng di pa tukoy na sasakyan. Ito ay habang tumatawid sa daan sa Barangay Cabuling, Banga. Ang biktima na nagtamo ng grabeng mga sugat ay agad na binawian ng buhay.

Itinakas naman ng driver ang sasakyan na naka-hit and run sa kanya. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Banga PNP sa insidente

-0-

Drug suspek, arestado sa search warrant operation ng mga pulis sa Antipas, North Cotabato

Inaresto ng mga pulis ang isang drug suspek sa nagpapatuloy na anti- illegal drug operation ng PNP sa Antipas, North Cotabato. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Agency o RPDEU 12 at ng Antipas PNP sa Sitio Tubod Barangay Malangag Antipas kahapon ng madaling araw.

Nakilala ang suspek na si Ruel Pama, 35 anyos, may asawa at residente ng nabanggit na lugar. Dala ang search warrant na may kinalaman sa iligal na droga na inisyu ni Prisiding Judge Arvin Sadiri Balagot ng RTC Branch 17.

Sa paghalughog sa bahay nito, nakuha ang apat na sachets ng pinaniniwalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng abot sa 5, 000 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Antipas PNP ang suspek at kakarapin ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

Department of Health, target na maabot ang 95 percent na mapabakunahan ang mga kabataan ngayong third round ng sabayang patak kontra polio sa rehiyon

Naging epektibo ang kampanya ng Department of Health o DOH na mapabakunahan laban sa sakit na polio ang mga batang edad 0 hanggang 59 months sa rehiyon dose.

Sinabi ni Regional Immunization program Manager Dr. Edvir Jane Montañer, umabot sa 97 percent mula sa kabuuang bilang ng mga kabataan sa rehiyon ang kanilang napabakunahan sa ikalawang yugto ng sabayang patak kontro polio.

Ito ay mas mataas kumpara sa 95 percent na kanilang target at noong unang round na nasa 96 percent lamang. Dahil na rin anya sa pakikipagtulungan ng bawat local government units ng bawat bayan at barangay sa rehiyon. Sinabi niyang hindi rin nawawala ang pangamba ng mga magulang na bigyan ng bakuna ang kanilang anak dahil sa dengvaxia issue.

Dagdag pa niya, ngayong third round ng sabayang patak kontra polio target nilang pasukin ang lahat ng mga liblib ng lugar ng kada Barangay upang walang makaligtaang bata na mabigyan ng bakuna upang maging ligas kontra sa polio.

Ito ay magsisimula sa February 17 hanggang March 1, 2020.

-0-

Ombudsman ibinasura ang kasong isinampa sa Sandiganbayan laban kay North Cotabato Governor Catamco

Ibinasura ng Ombudsman Fourth Division ang isa pang kasong isinampa laban kay North Cotabato Governor Nancy Catamco na may kinalaman sa Republic Act No. 3019 o Anti-graft and corrupt practices act. Sa resolusyon na inilabas ng Ombudsman na natanggap ng gobernadora kahapon, nakasaad ang pagbasura sa kasong kinasasangkutan nito dahil sa kakulangan ng ebidensya.

Ipinag-utos din ng Ombudsman na tanggalin ang pangalan ni Catamco sa nasabing kaso na may kinalaman sa graft at malversation charges kaugnay sa diumano’y pagsu-supply ng overpriced fertilizers sa Siguijor.

Ikinatuwa naman ng gobernadora ang resulta ng naturang kaso na ayon pa sa kanya ay hindi dumaan sa preliminary investigation kaya’t may halong saya at pagkagulat nang matanggap ito at itinuturing na isa itong ‘advanced valentines gift’.

Ayon pa kay Catamco ang nabanggit na kaso ay hindi naman aniya nakaapekto sa kanyang panunungkulan ngunit aminado ito na ang kinasasangkutan nitong graft at malversation charges kaugnay naman sa diumano’y pagsu-supply ng overpriced fertilizers sa Poro, Cebu noong 2004 ay may malaking epekto dahil nawala ito ng tatlong buwan, matapos na sinuspinde ng Obmbudsman dahilan kung bakit sandaling natigil ang pagpapatupad ng kanyang programa at proyekto.

Samantala, magpapatuloy naman ang programa ng gobernadora lalo na sa pagtutok sa muling pagbangon ng North Cotabato at pagtutok na rin sa pagsasaayos ng Central Mindanao Airport sa bayan ng Mlang.

-0-

PNP-SAF nagsimula nang tumanggap ng aplikante para sa regular quota para sa taong 2020 Nagsimula nang tumanggap ng mga bagong aplikante ang unit ng PNP Special Action Force o SAF para sa taong 2020.

Sa kabuuan, abot sa 663 ang nakalaang bilang sa parehong nationwide regular quota at attrition quota recruitment program ng nasabing hanay. Base sa itinakdang qualifications sa ilalim ng RA 8551, nakasaad ang mga sumusunod na batayan bago maging miyembro ng kanilang hanay:

1. Filipino Citizen 2. A Person With Good Moral Character 3. Physically And Mentally Fit 4. Must Have Eligibility- tulad ng PNP Entrance o Napolcom Exam ;CS Passer, Bar and Board Passer; Board of Criminologist at College graduate with honors. 5. May taas na 5’4’’sa Lalake at 5’2’’ naman sa Babae. 6. 21-30 years old.

Ang mga karagdagang katanungan ay maari isangguni sa tanggapan ng 4th Special Action Battalion sa Cotabato Police Provincial Office o CPPO compound sa Brgy.Amas, Kidapawan City o ikontak ang kanilang hotline: 0999-9956-355.

Bago magsumite ng kinakailangang dokumento ay maaaring magpatulong sa SAF Mobile Recruitment Team sa nabanggit na opisina para makakuha ng online application sa pamamagitan ng Online Recruitment Application System (ORAS).

Samantala, abot naman mahigit P35, 000 ang matatangap na monthly salary kung sakaling maging miyembro na ng PNP-SAF. Bago makapasok sa nasabing unit, dadaan muna ang mga aplikante sa isang matinding training na magtatagal ng halos isang taon bago sila tuluyang maging fully-blooded commando. Ang mga sasalang sa naturang pagsasanay ay kinakailangang handang isakripisyo ang pansariling kapakanan at seguridad upang makapaglingkod sa bayan.