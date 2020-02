NDBC BIDA BALITA (Feb. 15, 2020)

NEWSCAST

1. HIGH PROFILE na drug suspect, arestado sa buy bust operation ng PDEA BARMM, PNP at AFP sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

2. MATAAS na lider ng NPA, patay matapos umanong manlaban sa law enforcement operation ng mga pulis at sundalo sa Makilala, North Cotabato

3. Lima mula sa 12 mga Person under Monitoring o PUM sa Kidapawan City, nag-negatibo sa 2019 Novel Corona Virus

4. KAMARA, iimbestigahan ang kabiguan ng DSWD na mabigyan ng social pension ang higit isang milyong indigent senior citizens sa bansa.

TIMBOG ang itinuturing na high profile drug suspect sa ikinasang buy bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM, Datu Odin Sinsuat PNP at Army’s 90th Infantry Battalion sa Barangay Makir, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao pasado alas onse ng umaga kahapon.

Sinabi ni PDEA BARMM Director Juvinal Azurin na isinagawa nila ang operasyon laban sa suspek na si Adzme Taray Hasim na may mga alyas na Nadsmie Ameril at Samir, 24 anyos, isang driver at taga Barangay Adaon, Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao.

Nadakip si Hasim matapos na i-abot nito sa PDEA asset ang tinatayang nasa kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 3.4 million pesos.

Ayon kay Azurin, matagal na nilang minamanmanan ang suspek na umano ay sangkot sa malakihang bentahan ng iligal na droga sa Maguindanao at Cotabato City.

Mataas na lider ng New Peoples Army patay sa operasyon na inilunsad ng PNP at militar sa Makilala, North Cotabato

Patay matapos manlaban sa otoridad ang isang pinaniniwalaang mataas na lider ng New People’s Army o NPA matapos ang isinagawang law enforcement na inilunsad ng Makilala PNP at ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army bandang alas 12:30 ng tanghali kahapon sa hide-out nito sa Sitio Lacobe, Brgy Malabuan, Makilala, North Cotabato.

Kinilala ang namatay na si Juanita Tacadao @ Isay/Maring, 1st Deputy Secretary ng Guerilla Front ALIP Far Southern Mindanao Regional Committee.

Ayon sa ulat ng militar at PNP, magsisilbi lang sana ng warrant of arrest ang mga operatiba laban kay Tacadao nang matunugan nito ang paparating na tropa. Kasama ni Tacadao ang iba pa nitong mga kasamahan kung saan tumagal ng mahigit limang minute ang palitan ng putok sa magkabilang panig.

Nagawang makatakas ng apat pa nitong mga kasamahan habang nakorner naman si Tacadao at natamaan ng bala dahilan din ng kanyang agarang kamatayan. Nabatid na ang suspek ay may warrant of arrest na inisyu ni Judge Magnolia Velez ng 11th Judical Region, RTC Branch20, Digos City, Davao del Sur dahil sa kasong murder at kasong Robbery with Violence Against Intimidation of Person na inisyu naman ni Judge Jose T Tabosares ng 12th Judical Region, RTC Branch 23, Kidapawan City.

Narekober naman ng mga otoridad mula sa crime scene ang: - Isang M14 rifle; - Isang Cal .38 revolver with six (6) ammo; - Isang anti-personnel IED; - Dalawang Blasting Caps; at - isang metrong detonating cords

Sa ngayon ay nasa isang punerarya sa bayan ng Makilala ang bangkay ni Tacadao. Habang nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang hot pursuit operation ng PNP at Militar laban sa iba pa nitong mga kasamahan.

PATAY ang isang habal-habal driver sa pinakahuling kaso ng pamamaril sa Cotabato City kahapon.

Nakilala ang biktima na si Ismael Akbar, 37 anyos, may asawa at taga Barangay Bagua Dos, Cotabato City.

Sa inisyal na report ng City PNP, namamasada umano ang biktima at tinatahak ang Sinsuat Avenue ngunit pagsapit sa bahagi ng Barangay Rosary Height 6 ay sinabayan siya ng motorcycle-riding tandem suspects at pinagbabaril gamit ang cal.45 pistol.

Naisugod pa sa pagamutan si Akbar ngunit hindi na ito umabot ng buhay dahil sa tinamong mga tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

Personal na alitan ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pamamaslang kay Akbar.

TATLONG anggulo umano tinitignan ngayon ng National Capital Region Police Office o NCRPO bilang mga motibo sa pagpatay kay Talitay, Maguindanao Mayor Abdul Wahab Sabal.

Sinabi ni NCRPO chief, Police Major General Debold Sinas na bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Manila Police District na masinsinang mag iimbestiga sa insidente.

Ayon kay Sinas, posibleng “rido” o clan war, politika, at may kinalaman sa illegal drugs ang pagpaslang sa alkalde.

Si Sabal ay kabilang kasi sa mga suspected narco-politicians na nasa listahan ng drug watchlist ni P. Duterte.

Inakusahan din si Sabal na sangkot umano sa 2016 Davao City bombing.

Gayunman, sa ngayon ay wala pa ring mga suspek o Persons of Interest na natutukoy ang NCRPO kaugnay ng pagbaril at pagpatay kay Sabal.

Matatandaaang si Sabal ay tinambangan habang papasok sa isang Hotel sa Maynila nito lamang Martes ng madaling araw.

UMAABOT sa 16.2 million pesos na halaga ng mga Medical Equipment ang ipinamahagi ng Bangsamoro government sa mga Rural at Barangay Health Units sa Maguindanao sa pamamagitan ng Humanitarian and Development Assistance Program o HDAP.

Sinabi ni BARMM Interim Chief Minister, Ahod Balawag Murad Ebrahim na kabilang sa mga ntumanggap ng medical equipment ang limang Rural Health units sa mga bayan ng Datu Piang, Talayan, Datu Salibo, Mamasapano at Talitay.

Aniya, 34 na Barangay Health Units din ang nakinabang sa programa kabilang ang mga barangay ng Tulunan at Midtimbang sa Datu Anggal Midtimbang; Tanuel, Ambolodto, Lower Capiton at Sibuto sa Datu Odin Sinsuat; Barangay Kabinge sa Datu Saudi Ampatuan; Tambunan 1 at Binangga South ng Talayan; Pageda at Macadayon sa Talitay; Sugadol at Talisawa sa Datu Abdullah Sangki; Lintangan, Ganta, at Pusao sa Shariff Saydona Mustapha; Barangay Damabalas ng Datu Piang; Butilen, Andayit, Pandi, at Penditen sa Datu Salibo; Tuayan, Labu-Labu 2 sa Datu Hoffer; Satan, Poblacion 2 at Tapikan sa Shariif Aguak; Mileb at Bakat sa Rajah Buayan; Pidsandawan at Lusay sa Mamasapano; Sitio Kyamko at Malangog sa Datu Unsay; at mga barangay ng Macasampen at Muslim sa Guindulungan.

Sinabi pa ni Ebrahim na ang naturang mga medical equipment ay pormal nang nai-turnover sa Integrated Provincial Health Office o IPHO -Maguindanao kahapon at nakatakda nang ipamahagi sa mga nabanggit na beneficiary.

POSIBLENG matatanggap na ng 11 mga bayan sa BARMM ang kanilang Internal Revenue Allotment o IRA sa susunod na linggo.

Sinabi ni Bangsamoro Executive Secretary Abdulraof Macacua na sa loob ng halos sampung taon ay mayroon kasing 11 mga bayan sa bangsamoro region ang hindi nakatatanggap ng IRA.

Ang mga tinutukoy na Non-IRA municipalities ay ang mga bayan ng Shariff Saidona Mustapha, Datu Hofer, Datu Salibo, Datu Anggal Midtimbang, Datu Blah Sinsuat, Northern Kabuntalan, Mangudadatu, at Pandag sa Maguindanao at ang mga bayan ng Akbar, Mohammad Ajul, at Hadji Muhtamad sa Basilan.

Kaya ayon kay Macacua, malaking tulong sa mga naturang bayan ang pagkakaroon ng IRA para sa mga buwan ng Enero at Pebrero ngayong taon.

Una rito, nakipagpulong kahapon si Department of Budget and Management Secretary Windel Avisado kay Bangsamoro Interim chief Minister Ahod Balawag Ebrahim kasama ang Bureau of Treasury ng BARMM para talakayin ang mga technical issues and concern kaugnay ng 64 billion pesos na block grant ng BARMM kada taon.

Ayon kay Macacua, bukod sa 5.3 billion pesos na bahagi ng block grant na unang inilabas ng DBM para sa buwan ng Enero ay nailabas na rin nito ang next tranches sa pamamagitan ng Special Allotment Order o SARO kung saan nasa 5.2 billion pesos na lang ang di pa nailalabas ng DBM para ngayong taon.

Voter’s Satellite Registration, isasagawa ng COMELEC- Kidapawan City sa mga Barangay ng lungsod simula ngayong araw

Tinatawagan ngayon ng Commission on Elections o COMELEC sa Kidapawan City ang lahat ng mga qualified voters sa lungsod na magparehistro na sa kanilang tanggapan.

Ngayong araw naman magsisimula ang Voter’s Satellite Registration ng COMELEC na gagawin sa Barangay Marbel, Kidapawan.

Sinabi ni City Election Officer Angelita Failano, ang mga nais magpatala ay maaring magdala lamang ng Valid Identification cards at tumungo sa kanilang Barangay Hall.

Sa ngayon, maayroong 79, 295 registered voters ang lungsod habang ipinahayag naman ni Angelita na malaki naman ang turn out ng lungsod tuwing eleksyon.

Sa February 22 naman isasagawa ang satellite registration sa Barangay Nuangan, February 25 sa Barangay Indangan at iba ang iba pang schedule ay maaring bisitahin lamang ang Facebook page ng DXND- Radyo BIDA. Sa mga hindi naman naka-abot sa voter’s satellite registration sa kani-kanilang Barangay ay maari namang busmitita mismo sa tanggapan ng COMELEC.

Binata, patay matapos na masangkot sa vehicular crash sa Kidapawan City sa mismong araw ng mga puso

Sa mismong araw ng mga puso binawian ng buhay ang isang binata matapos na maaksidente sa Barangay Lanao, Kidapawan City.

Sa report, nakilala ang nasawi na si Ivan Ray Tanallon, 20 anyos at mag-aaral ng USM- Kidapawan City Campus na residente ng Barangay New Bohol Kidapawan.

Sa isinagawang imbestigasyon ng PNP traffic section, lumalabas na habang binaybay ng biktima ang highway ala 1:40 ng madaling araw kahapon lulan ng kanyang motorsiklo pero nang pagsapit nito sa lugar ay bumangga ito sa papaliko na Toyota Wigo na sasakyan na minamaneho ni Erryl Osano Velasco, 37 years old, single, private employee at residente ng Purok 3 Boragay, Barangay Lanao, Kidapawan City.

Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan at ulo ang biktima dahilan para isugod siya sa pagamutan.

Pero umaga kahapon ay binawian din ng buhay ang biktima habang ginagamot sa isang ospital sa lungsod. Habang nagtamo ng sira ang kanyang motorsiklo maging ang sasakyan na binangga nito.

Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa insidente.

Lima mula sa labindalawang mga Person under Monitoring o PUM sa Kidapawan City, nag negatibo sa 2019 Novel Corona Virus

Bumaba na ngayon sa pito ka tao ang Persons Under Monitoring o PUM sa Kidapawan City. Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni City Information officer Atty. Paolo Evangelista.

Sinabi ni Evangelista, ito ay matapos na ang kanilang 14-day home quarantine na una nang tinukoy na mga Person Under Monitoring ng City Health Office. Mula sa labindalawang PUM, ngayon ay nasa pito na lamang dahil nagnegatibo na ang lima sa kanila sa loob ng nasabing mga araw hindi nakitaan ng mga sintomas.

Sa pinakuhuling datus ng Department of Health, sa buong region tatlumpu’t pito ka tao ang naitalang PUM at isa ang Person Under Investigastion mula sa ibat-ibang lugar sa rehiyon.

Mula sa nasabing bilang labintatlo ka tao ay galing sa Cotabato Province, sampu sa Gensan, lima sa South Cotabato, Saranggani Province walo habang Sultan Kudarat isa.

Inihayag din ng kagawaran ng kalusugan na nag negatibo rin sa sakit na COVID ang nag-iisang PUI sa buong Soccksargen region.

MiniHydro Power Association sa bayan ng Magpet, Cotabato, tutulungan ng COTELCO

Ito ang sinabi ni COTELCO General Manager Engr Godofredo Homez matapos personal na mabisita ang Timodos Tribal Micro-Hydropower Plant sa bulubunduking bahagi ng brgy Manobisa, Magpet.

Tugon ito ng opisyal nang matanggap ang liham ng Asosyon na humihingi ng tulong mapalitan ang bulok na mga poste na dahilan ng power interruptions.

Ayon kay Homez, bukas ang COTELCO na magsagawa ng Total Rehabilitation kung kinakailangan; at maging ang pagkonekta ng Mini-Hydro sa Grid upang matugunan ang kanilang nararanasang power shortage bunga ng dumaraming koneksyon at kagamitan sa mga bahay.

Hinihintay na lamang ng COTELCO ang Resolusyon mula sa Asosasyon at barangay council upang mailatag ang pormal na Kasunduan. Nakipag-ugnayan na rin ang COTELCO sa National Electrification Administration (NEA) upang agad mailatag ang kinakailangang dokumento at pundo ng proyekto.

Suporta sa Universal Health Care na unang ipatutupad sa lalawigan, tiniyak ng gobernador ng South Cotabato

Madaliin ang pagpapatupad ng Universal Health Care o UHC Law para mapakinabangan na ng mga mamamayan ng South Cotabato. Hiniling ito ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga kasapi ng Technical Working Group o TWG at myembro ng mga komite na naatasang tumutok sa nasabing batas.

Sinabi ni Governor Tamayo na katuparan ng adhikain ng pamahalaang panlalawigan na libreng pagpapaospital ang UHC.

Ito ayon kay Tamayo ay makatutulong lalo sa mga mahihirap na mamamayan ng South Cotabato.

Ang South Cotabato ay isa sa mga lalawigan na napiling pilot area ng UHC. Bilang paghahanda sa pagpapatupad nito nagkaroon ng reconstitution ang provincial health board at Signing ng commitment sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding kasama ng Department of Health o DOH. Bumuo rin ang lalawigan ng tatlong komitiba na tututok sa pagpapatupad ng UHC.

Ang mga ito ay ang Financial, Managerial, at Technical Integration Committees. Binubuo ang mga ito ng mga kinatawan ng iba’t ibang sangay ng provincial government, Municipal at City Health Offices, Department of health, labindawalang mga ospital at Non-government organizations.

Ayon naman kay South Cotabato Assistant Provincial Health Officer Dr.Ala Baby Vingno magkakaroon ng mga pagpupulong ang mga myembro ng komite sa mga susunod na lingo. Ito ay upang makatatag ng Primary Care Providers Network o PCPN at Health Care Providers Network o HCPN. Nais din ng TWG na makapag-establish ng Electronic Medical Record o EMR, at magamit ang Special Health Fund o SHF bago maipatupad ng buo ang UHC sa South Cotabato.

Apat na mga Chinese tourist na isinailaim sa quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19 nakalabas na sa Regional Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Sarangani

Matapos ang labinapat na araw na mandatory quarantine, inilabas na ng mga health officials ang apat na mga turistang Chinese sa Regional Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Barangay Kawas, Alabel, Sarangani Province.

Kinumpirma ito ni Sarangani Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro. Ayon kay Alejandro ang nasabing mga turista kabilang ang isang menor de edad ay walang sintomas ng coronavirus disease o COVID-19. Sinabi ni Alejandro na ang mga ito ay agad na dinala sa General Santos City airport para sa kanilang flight patungong Maynila.

Ayon kay Alejandro nakipagugnayan na rin sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines at isang airline company para sa rebooking ng flight ng apat na mga turista pabalik ng China. Matatandaan na ang nasabing mga Chinese national ay dumating sa bansa noong January 30 at pinasok sa rehabilitation center ng DOH noong February 6.

Gensan City veterinarian isinusulong ang magkaparehong panuntunan sa delivery ng mga pork products ng mga LGU para maibsan ang epekto ng ASF outbreak sa hog industry sa nasabing lungsod at karatig lugar.

Nais ni General Santos City Veterinarian Dr. Antonio Ephrem Marin na magkaroon ng parehong panuntunan sa transportasyon ng mga pork products ang mga lokal na pamahalaan kasunod ng outbreak ng African Swine Fever o ASF sa Davao Occidental.

Layon nito ayon kay Marin na maipagpapatuloy pa rin ang bentahan ng mga karneng baboy at pork products sa mga lugar na hindi apektado ng ASF at maprotekahan sa pagkalugi ang hog industry. Sinabi ni Marin na apektado ng lockdown ng kalapit na mga lugar ang mga magbaboy sa Gensan.

Paliwanag ni Marin dahil kasi sa pangamba sa ASF outbreak sa Davao Occidental, nag-panicked ang mga local government unit at kanya kanyang patupad kaagad ng lock down.

Ang masama ayon kay Marin, hindi naikonsidera ng mga LGU ang epekto ng kanilang lockdown sa hog industry.

Binigyan diin ni Marin na para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga baboy at pork products may mga ipinalabas na panuntunan ang Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government. Sinabi ni Marin na kahit pa nanatiling ligtas sa ASF ang Gensan nalulugi na ang mga supplier sa lungsod dahil sa lock down.

Ayon kay Marin mayroon na silang draft ng rekomendsyon na isusumite sa DA at DILG.

Health and Education Promotions Officer ng Provincial Health Office ng South Cotabato binalaan ang publiko laban sa mga maling impormasyon hinggil sa COVID-19

Huwag agad maniniwala sa mga impormasyon hinggil sa coronavirus disease o COVID-19 sa mga social media sites. Ito ang babala sa publiko ni South Cotabato Integrated Provincial Health Office o IPHO Health and Education Promotions Officer Hannah Ebeo.

Nilinaw ni Ebeo na hindi pa napatunayan na gamut sa COVID-19 ang pagkain ng bawang at paginom ng bleach na sa halip ay makasisira pa sa kidney taliwas sa mga mababasa sa social media sites. Sinabi ni Ebeo na magdadagdag lamang ng pangamba sa publiko ang pag-like, share, o pag post sa social media sites ng mga maling impormasyon.

Payo ni Ebeo sa mga mamamayan tiyaking verified o mula sa mga pinagkakatiwalaang source ang mga ibabahaging impormasyon sa COVID-19. Voice Clip…

Tulong ng publiko sa ikatlong round ng Sabayang Patak Kontra Polio hiniling ng alkalde ng Koronadal City

Suportahan ang ikatlong round ng Sabayang Patak Kontra Polio sa February 17 hanggang March 2. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ng lungsod ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Ayon kay Ogena, katuwang ng mga taga Department of health o DOH, magiikot sa mga bahay ang mga health personnel at barangay health workers ng Koronadal LGU. Ito ay upang muling mamigay ng oral polio vaccine sa mga batang nasa limang taong gulang pababa.

Hiling ni Ogena sa mga magulang o guardian, huwag payagang may batang makakaligtaang mabigyan ng bakuna kontra polio.

Ayon sa nasabing alkalde, kailangan ang tulong ng bawat mamamayan para masawata ang polio outbreak.

Pinai-imbestigahan sa Kamara ang kabiguan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maibigay noong nakaraang taon ang social pensions ng mahigit isang milyong indigent senior citizens sa bansa.

Sa kanyang inihaing House Resolution 656, iginiit ni Senior Citizen party-list Rep. Francisco Datol Jr. na humigit kumulang 1.57 million indigent senior citizens ang hindi nakatanggap ng kanilang social pensions noong 2019.

Base kasi aniya sa report ng DSWD, 58.63 percent lamang sa higit 3.7 indigent senior citizens ang nakatanggap ng kanilang social pension sa nakalipas na taon.

Lubha umanong nakakadismaya ito na maituturing din aniyang disservice para sa mga nakatatanda.

Sa iba pang balita, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nabubuntis at nanganganak sa edad na sampu hanggang 14 na taong gulang.

Ayon kay Commission on Population Development o POPCOM Executive Director Under Sec. Juan Antinio Perez, ito ay base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority kung saan mula sa 1,958 births noong 2017 ay umakyat ito sa 2,250 noong 2018.