NDBC BIDA BALITA (Feb. 17, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DXMS AM – RADYO BIDA, nagdiriwang ng ika-63 anibersaryo ngayong araw.

2. MGA PUNO ng Marijuana, nabunot ng mga pulis at sundalo sa isang Barangay sa Kidapawan City

3. 18 Persons Under Monitoring sa Soccksargen, ligtas sa coronavirus, ayon sa hepe ng Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH 12

4. Dagdag-bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad ngayong linggo

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

NAGDIRIWANG ngayong araw ng ika-63 anibersaryo ang pinakamatandang Catholic radio station sa buong Pilipinas, ang DXMS AM – Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation o NDBC.

Sinabi ni DXMS AM – RADYO BIDA Programming Director Sam Sali na may inihandang mga surpresang pakulo at mga regalo ang himpilan ngayong araw para sa kanilang mga masugid na tagasubaybay.

Kasabay nito, sinabi ni Sali na aabangan din ang mga bagong programang mapapakinggan sa DXMS AM Radyo Bida sa unang bahagi ng taong ito.

Ito ay kasunod naman ng pagpapagawa ng modern at millennial AM radio booth na tiyak kagigiliwan hindi lamang ng mga tagapakinig kundi maging ng mga netizen na nanunuod ng live video streaming ng mga programa ng himpilan.

Ayon kay Sali, sa loob ng 63 taon ay nananatili ang commitment ng DXMS AM – RADYO BIDA na magbigay ng tama at totoong mga balita at impormasyon ay mga masasayang programa para sa kanila mga tagapakinig.

-0-

Umaabot sa 2.5 million pesos na halaga ng mga ari -arian ang natupok ng apoy matapos masunog ang public market sa Datu Piang, Maguindanao.

Sinabi ni Datu Piang Fire Marshall, Fire Inspector Mocsin Ali Jr. na nangyari ang sunog pasado alas dose ng tanghali nitong Biernes kung saan umaabot sa 27 mga bahay at mga tindahan ang nasunog habang 63 mga pamilya naman ang nawalan ng tahanan.

Nabatid na halos walang nasagip na mga gamit ang mga nasunugand dahil nagsisimba sila nang maganap ang sunog.

Ayon kay Ali, nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon kung ano ang dahilan ng sunog ngunit aniya, wala namang nasaktan sa naturang insidente.

Nagpapasalamat naman si Ali sa mga kalapit na bayan na nagpadala ng kanilang mga bomber para tumulong sa pag apula ng apoy.

-0-

NASABAT mula sa dalawang drug dealers ang 6.8 million pesos na halaga ng iligal na droga sa ikinasang joint law enforcement operation ng AFP, PNP at PDEA BARMM sa Amai Pakpak National Highway, Barangay Datu Saber, Marawi City pasado alas onse ng umaga nitong Sabado.

Nakilala ang mga nadakip na sina Jamil Khalid at Saranganu Bangcorong na pawang mga taga Barangay Kiratan, Molundo, Lanao del Sur.

Nakuha mula sa kanila ang dalawang jumbo size plastic sachets at isang large zip lock transparent plastic sachets na naglalaman ng isang kilong shabu.

Nabawi rin sa dalawa ang 1.5 million pesos na cash na ginamit bilang marked money.

Nasa kustodiya na ngayon ng PDEA BARMM ang naarestong drug personalities na itinuturing na mga high value target.

-0-

Arestado ang dalawang MGA lalaki sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Police Station 1 katuwang ang mga barangay official sa Doña Blanco at Sk Pendatun Avenue, Mother Barangay Poblacion, Cotabato city pasado alas sais kagabi.

Kinilala ang dalawang mga nadakip na suspek na sina BASHIR SALAMAT SACANDAL at JERWIN PAKARENDON kapwa mga residente rin ng nabanggit na Barangay.

Nadakip ang dalawang mga suspek matapos maaktuhan ng BPAT na nag-aabutan ng iligal na droga at bayad.

Sinasabing matagal ng under surveillance ang dalawa na ngayon ay nakakulong na sa custudial facility ng Police Station 1.

-0-

Ginulantang ng malakas na pagsabog ng Barangay Poblacion, Datu Piang, Maguindanao nitong weekend.

Sa sa ulat ng pulisya, isang Improvised Explosive Device o IED sumabog ang malapit sa isang simbahan sa lugar.

Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente pero nagdulot ito ng takot sa mga residente.

Ang ISIS-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang itinurong responsable sa naturang pambobomba.

Sa ngayon ay hinigpitan pa ng militar at pulisya ang seguridad sa bayan habang nagpapatuloy ang kanilang imbestigasyon.

-0-

MAGKAKASABAY NA DINALA sa ospital ang tatlo katao matapos magtamo ng grabeng mga sugat nang sumalpok sa isang malaking puno ang kanilang sinasakyang Elf Truck sa national highway sa Kalamansig, Sultan Kudarat.

Nakilala ang mga biktima na sina RAMON MARTINEZ, JOSE ORDISA, at ERIK PATIGDAS pawang mga residente rin ng nabanggit na bayan.

Pasado alas otso ng gabi kamakalawa habang binabaybay ng tatlo ang kalsada nang biglang pumutok ang break ng sasakyan kaya nawalan ng kontrol ang driver hanggang sa sumalpok ang kanilang sasakyan sa malaking puno.

SAMANTALA, malubha rin ang kondisyon ng isang lalaki matapos namang masangkot sa banggaan ng motorsiklo at dump truck sa kanto ng LR Sebastian Street at Sinsuat Avenue, Cotabato City.

Ang biktima ay nakilalang si AMEN TAYUAN, 62 years Old, Security Guard ng isang restaurant sa lungsod.

Ayon sa kwento ng nagdala sa biktima sa ospital, pasado alas siete ng gabi kamakalawa habang nagmomotorsiklo si Tayuan patungong Down Town nang aksidente nitong makabanggaan ang kasalubong na Dump Truck.

Sa lakas ng salpukan ng dalawang sasakyan ay tumilapon si Tayuan at bumagsak sa sementadong kalsada dahilan upang isugod ito sa pagamutan.

-0-

18 Persons Under Monitoring sa Soccksargen, ligtas sa coronavirus disease 2019 ayon sa hepe ng Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH 12

Walang sintomas ng coronavirus disease-2019 o COVID-19 ang labinwalo katao sa Soccksargen na nakumpleto ang labinapat na araw na mandatory quarantine. Ito ay ayon kay Department of Health 12 Epidemiology and Survellance Unit Head Dr. Imelda Quinones.

Ayon kay Quinones anim sa mga person under monitoring o PUM na ito ay nasa North Cotabato, lima sa General Santos city, apat sa Sarangani, dalawa sa South Cotabato at isa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sinabi ni Quinones na lahat sila ay sumunod sa mga panuntunan ng DOH.

Kabilang din ang mga ito sa tatlumput pitong nasa quarantine base sa pinakahuling tala ng ahensya noong Huwebes. Ayon kay Quinones ikinonsiderang PUM ang mga ito dahil sa kanilang travel history sa China at iba pang bansa na may kumpirmadong kaso ng COVID-19.

Ang mga PUM ay natukoy pagdating sa mga local airport sa pamamagitan ng surveillance ng mga rural health units. Dinagdag din ni Quinones na ang natatanging person under investigation o PUI sa rehiyon na nag-negatibo sa COVID-19 sa ikalawang test ay nakalabas na ng isang ospital sa General Santos City.

-0-

Pagtatag ng Barangay Health Emergency Response Team kontra Coronavirus disease tiniyak ng Association of Barangay Capatains President sa South Cotabato

Inoorganisa at nirere-activate na mga Barangay officials sa South Cotabato ang kanilang Barangay Health Emergency Response Team o BHERT. Ito ay ayon kay South Cotabato Association of Barangay Captain President Rolando Malabuyoc.

Ayon kay Malabuyoc na Ex-Officio Member din ng Sangguniang Panlalawigan, naipaalam na nila sa mga Barangay Officials ang utos ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay ang pagtatag ng BHERT para mapigilan ang pagkalat ng pinangambahang coronavirus disease-2019 o COVID-19.

Binigyan diin ni Malabuyoc na dapat din munang isailalim sa orientation ang mga kasapi ng BHERT. Ito ay upang malaman kung ano ang kanilang dapat gawin kapag may mga mamamayang bagong salta sa kanilang barangay.

Ang pagtatag ng BHERT ay una nang ipinanawagan sa mga Barangay Officials ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Ayon kay Aturdido bunsod ito ng patuloy pa ring banta ng COVID-19

-0-

Dog impounding facility ng South Cotabato Provincial government bubuksan na sa bayan ng Surallah

Magkakaroon na ng dog impounding facility ang lalawigan ng South Cotabato. Ang nasabing pasilidad na matatagpuan sa bayan ng Surallah ay bubuksan kasabay ng rabies month celebration sa susunod na buwan. Kinumpirma ito ni South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot.

Ayon kay Bigot mangunguna sa paghuli ng mga asong gala na ilalagay sa nasabing pasilidad ang lokal na pamahalaan ng Surallah. Habang aakuin naman ng provincial government ang mga gastusin sa operasyon nito.

Ang nasabing dog impounding facility ay nagkakahalaga ng mahigit 1.5 million pesos. Layon nito na maibasan kung di man tuluyang masawata ang problema sa rabies sa lalawigan.

Nabatid na isa katao na ang nasawi dahil sa rabies sa South Cotabato ngayong 2019.

-0-

Deped Schools Division Superintendent nanawagan sa mga magulang sa South Cotabato na ipa-early register ang kanilang mga anak

Ipatala sa early registration ng Deped ang kanilang mga anak na papasok sa Grade I, Grade 7 at Grade 11 sa Hunyo. Ito ang panawagan sa mga magulang ni DepEd South Cotabato OIC Schools Division Superintendent Ruth Estacio.

Paliwanag ni Estacio hindi nalakip sa mga aktibidad na ikinansela ng Deped dahil sa pangamba sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang early registration. Ayon kay Estacio, kumpara sa ibang mga aktibidad ng ahensya mas kokonti ang mga mamamayan pumupunta sa mga eskwelahan tuwing early registration. Ito ay isinasagawa ng Deped kada araw ng Sabado.

Magtatagal ang early registration ayon kay Estacio sa March 6. Layon nito na malaman ang bilang mga bagong papasok na estudyante para mapaghandaan ang kanilang mga pangangailangan para sa school year 2020-2021.

-0-

Protect Center gagawin nang extension ng South Cotabato Provincial Hospital para masolosyonan ang siksikan ng mga pasyente

Magiging extension na ng South Cotabato Provincial Hospital ang may 2,300 square meter na Productivity Center o Protech na malapit din sa nasabing ospital.

Kasunod ito ng pag-apruba ng mga myembro ng Sangguniang Panlalawigan sa resolsoyon na gawing expansion area ng provincial hospital ang nasabing lugar. Ito ay bilang tugon na rin ng konseho sa hiling ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ayon kay Governor Tamayo, layon nito na maibsan ang siksikan ng mga pasyente sa provincial hospital. Nakasaad sa resolosyon na hindi pa rin kasi sapat para maresolba ang nasabing problema ng two hundred million pesos na apat na palapag na gusali na ipinatatayo ngayon ng Department of Health.

Inaasahan din ng SP ang pagdami ng mga pasyente sa South Cotabato matapos mapili ang lalawigan na magiging demonstration site ng Universal Health Care bilang sentro ng Region 12.

-0-

Hogstel Project ng DA napakinabangan ng mga swine producers a Kidapawan city

Nai-turn over na ng Department of Agriculture o DA 12 ang mahigit 3.7 million pesos na Hogstel Project sa local government ng Kidapawan City. Ang proyekto ay matatagpuan sa Barangay Kalaisan sa nasabing lugar.

Ang pasilidad ay maaring gamitin ng mga swine producers sa pag-breed at pagpapataba ng kanilang mga alagang hayop. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Milagros Casis.

Ayon kay Casis makatutulong din ang nasabing proyekto sa pagunlad ng hog industry hindi lamang ng Kidapawan City kung maging ng buong region 12.

Pinuri naman ni Dr.Roland Fajardo na kumatawan kay DA Assistant Secretary for Livestock William Medrano ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan na unang nagkaroon ng nasabing pasilidad sa buong Soccksargen.

Pinasalamatan naman ni Kidapawan Mayor Joseph Evangelista ang DA sa pagbibigay ng pasilidad na makatutulong sa pagpapataas sa produksyon ng mga hog raisers sa kanilang lugar. Maliban sa hog facility nagbigay din ang DA sa Kidapawan LGU ng mahigit 4.1 million pesos na Swine Production Augmented Project.

Ito ay pinondohan naman ng National Livestock Program ng ahensya.

-0-

SSS- Kidapawan, nagpaalala sa huling araw ng pagtanggap ng calamity loan assistance sa mga quake victim na mga SSS member at barrowers

Nagpa-alala ngayon ang Social Security System o SSS- Kidapawan Branch sa huling araw ng pagtanggap o pag-apply ng calamity loan assistance program ng tanggapan ngayong araw sa lahat ng mga nabiktima ng lindol.

Maaring makaloan dito ang lahat ng SSS-member at barrowers na nasalanta ng sunod-sunod na lindol na sinasakupan ng mga lugar na ideneklarang under state of Calamity ng NDRRMC.

Sa North Cotabato, nagdeklara ng state of calamity ang mga lugar ng Makilala, Tulunan at Kidapawan na lubhang tinamaan ng lindol.

Kabilang din dito ang bayan ng Bansalan at Matan-ao sa Davao Del Sur. Nagsimulang tumanggap ng applikasyon ang SSS- Kidapawan noong November 18, 2020 at ito’y magtatapos ngayong araw. Maaring makaloan ng abot sa isang buwanang sahod ang isang miyembro at nakapagbayad sa loob ng tatlumput anim na buwan o tatlong taon.

Habang dapat ding nakabayad ng kanilang kontribusyon hanggang sa anim na buwan bago paman nag-apply sa Calamity loan assistance Program ang isang miyembro. Kailangan lang din magdala ng Barangay Certification at isang valid Identification card.

Sa mga dagdag na katanungan at detalye, maari lamang bisitahina ng SSS- Kidapawan Branch sa Roma Building, Quezon Boulevard Kidapawan City.

-0-

Animnapung pares na mga magsing-irog, sabay sabay na ikinasal sa bayan ng Tulunan, Cotabato kasabay ng Valentine’s Day

Sabay-sabay na nag “ I do” ang animnapung mga pares na magkasintahan sa isinagawang mass wedding kasabay ng Valentine’s Day noong February 14, 2020 sa Tulunan, North Cotabato.

Mula ang mga ito sa ibat-ibang mga barangay ng bayan na tinipon ng LGU upang maging legal na ang kanilang pagsasama. Mismong si Tulunan Mayor Pipz Limbungan ang nagsagawa ng seremonya ng kasal.

Ilan sa mga nagpakasal ay nagsasama na nang mahigit sa sampung taon pero walang pinanghahawakang marriage contract. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay hindi sila naaambunan ng mga programa ng National Government.

Kaya ipinag utos ni Mayor Limbungan na hanapin ang mga mag asawang matagal nang nagsasama pero hindi pa nakakasal. Sa pamamagitan ng kasal makaka benepisyo na ang mga ito ng mga programa ng pamahalaan gaya ng 4P's at ang Philhealth.

Nanawagan naman si Limbungan sa mga nais na magpakasal na makipag ugnayan lamang sa tanggapan ng alkalde upang masali na ang mga ito sa susunod na gaganaping kasalan ng bayan.

-0-

Ilang mga hog raisers sa Tulunan, North Cotabato, napilitang katayin at ibenta sa mas murang halaga ang kanilang mga baboy dahil sa banta ng ASF

Kanya-kanyang diskarte ngayong ang ilang mga hog growers sa bayan ng Tulunan, North Cotabato upang madaling mabenta at maubos ang kanilang mga buhay na baboy maging ang mga panindang karne dahil sa banta pa rin ng African Swine Fever o ASF.

Bagama't wala pang naitalang kaso ng ASF sa lalawigan, hindi maikakailang ilang mga hog growers at meat vendor sa nabanggit na bayan ang hindi maiwasang mangamba dahil sa ASF. Nabatid kasi na marami sa kanila doon ay napilitang katayin at ibenta sa murang halaga ang kanilang mga karneng baboy dahil umano sa pangamba na baka sapilitang ipadispatsa ng LGU ang kanilang mga baboy.

Bagay naman na nilinaw ng LGU Tulunan dahil maliban sa walang executive order na inilabas ang alkalde laban sa banta ng ASF, at tanging quarantine at wheel bath sa mga chekpoints ng mga sasakyan na dumaraan sa bayan ang hakbang na ginagawa nila sa ngayon.

Ayon sa ilang mga hog growers, napilitan silang katayin na lamang at ibenta sa halagang 120-150 ang bawat kilo, mas mababa sa halaga ng bentahan sa merkado publiko.

Dahilan ng ilan sa mga ito, baka kasi makapasok ang ASF sa bayan kaya't mas mainam na ibenta nalang lamang ito sa mas murang halaga. Samantala, nilinaw ng lokal na pamahalaan sa nabanggit na bayan, tuloy-tuloy ang quarantine sa entry point ng bayan upang hindi makapasok ang mga baboy na may dalang ASF. NDBC BIDA BALITA

-0-

Nagpakilalang Station Manager ng isang Radio station at mga kasamahan nito arestado matapos mangikil sa mga sabongan sa North Cotabato

Kulungan ang bagsak ng limang mga indibidwal na kinabibilangan ng isang nagpakilalang Station Manager at Program Director ng T-radio Davao sa isinagawang Entrapment operation ng Magpet PNP at Regional Intelligence Division 12 sa Barangay Gubatan, Magpet North Cotabato kahapon ng hapon.

Kinilala ang mga naaresto na sina Dominador Turqueza Bancal, 50 anyos, nagpakilalang station manager, Michael Abonales Peralta, 46 anyos, nagpakilalang Program Director, Darwin Aceberos Delen, 48 anyos, Pedro Jagoros Paña, 44 anyos at Michael Sanao Naciongayo, 43 anyos na mga residente ng Davao City.

Ayon kay Police Major Judgie Barotas ang hepe ng Magpet PNP, nakaraang linggo nang una umanong dumating sa sabungan sa nasabing Barangay ang grupo para mag inspection at nagpakilalang mga miyembro ng Special Operation Group ng Games and Amusement Board base narin sa kanilang ipinakitang ID.

Hinihingian umano ang may-ari ng sabungan ng 25 thousand pesos para sa kanilang permit at ID ng kanilang tauhan. Dahil dito ay agad na lumapit sa PNP ang may-ari para ireport ang insidente at batay sa nakalap na impormasyon ng Intelligence Division ng PRO 12 ay hindi konektado ang grupo sa Games and Amusement Board.

Dahil dito ay ikinasa ang operasyon laban sa mga suspek. Kahapon sana ay kukunin na ng grupo ang pera pero agad silang hinuli ng PNP sa sabungan.

May ilang sabungan rin sa Kidapawan City ang nagkumpirma sa Radyo Bida na maging sila ay nahingian rin at nakapagbigay ng 35 thousand pesos sa mga suspek.

Samantala sa impormasyong ipinarating naman ng pamunuan ng T-radio ay itinanggi nilang empleyado nila ang mga suspek.

Ginamit lang umano ang kanilang kumpanya at ID para sa kanilang iligal na gawain. Sa ngayon ay inihahanda na ang kasong isasampa laban sa mga suspek.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

MAGPAPATUPAD ng dagdag-bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Sa abiso ng Shell, Petro Gazz, Seaoil at Cleanfuel, may dagadag na 35 centavos sa kada litro ng gasolina.

Matatapyasan naman ng sampung sentimo ang kada litro ng kanilang diesel at kerosene.

Epektibo ang oil price adjustment ng Shell, Petro Gazz at Seaoil bukas, February 18, alas sais ng umaga.

Magsisimula naman ang pagbabago sa presyo ng mga produkto ng Cleanfuel sa Miyerkules ng tanghali.

Sa iba pang balita, plano ni Sen. Bong Go na maghain ng panukalang batas para sa magtayo ng karagdagang quarantine facilities sa bansa.

Sinabi ng senador na layon nitong mapaghandaan sa posibleng pagkalat ng Coronavirus Disease o COVID-19 at kung sakaling may dumating na nakakahawang sakit sa bansa.

Sa tulong nito, hindi na aniya magtuturuan kung saang lugar itatayo ang quarantine facility.

Tiniyak naman sa publiko ng chairman ng Senate committee on health na ginagawa ng Department of Health ang lahat para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.