NDBC BIDA BALITA (Feb. 19, 2020)

1. MGA OPISYAL ng BARMM PNP, sumailalim sa mandatory surprise drug testing.

2. BPAT member, patay matapos na barilin sa Kabacan, North Cotabato

3. Tatlong mga pulis sa region 12, kabilang umano sa drug watchlist ni Pangulong Duterte ayon sa regional director ng PNP sa rehiyon

4. Mas mahigpit na parusa kontra child abuse, pasado na sa Kamara

ANG DETALYE NG MGA BALITA

SUMAILALIM sa surprise mandatory drug testing ang mga high rankings official sa Regional Headquarters ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Pinangunahan ni PNP BARMM Director Police Brigadier General Marni Marcos Jr. ang kanyang mga kasamahan sa pagsasailalim sa drug testing bilang bahagi ng internal cleansing ng pambansang kapulisan.

Ito ay kasabay naman ng conference call ng regional command group kamakalawa sa Camp Brig. Gen. Salipada K. Pendatun, sa Parang, Maguindanao.

Pinangasiwaan ng mga personnel ng Regional Crime Laboratory Office ang nasabing drug testing sa mga opisyal ng PNP BARMM.

Ayon kay Marcos, ang surprise drug testing sa kanila ay bilang pagtalima sa mandato ni PNP Chief, Police General Archie Francisco Gamboa para matiyak na malinis at hindi gumagamit ng iligal na droga ang mga alagad ng batas.

Samantala, isasapubliko naman ang magiging resulta nito sa mga susunod na mga araw kung saan mahaharap sa administrative charges o tuluyang matanggal sa serbisyo ang mga pulis na magpo-positibo sa naturang drug testing.

PUSPUSAN naman ang pagsasagawa ng mga physical fitness activity ng Cotabato city PNP para matiyak na mananatiling malusog at nasa wastong timbang ang kanilang mga pulis.

Sinabi ni City PNP Director, Police Col. Portia Manalad na mahigpit nilang mino-monitor ang timbang ng mga pulis sa lungsod at ang sinumang pulis na overweight ay sasailalim sa Physical Fitness Test at may gagawing routine exercises at diet.

Mahalaga aniya sa isang pulis na maging aktibo at laging nasa kondisyon para magampanan ng tama ang tungkulin.

Samantala, naglabas na rin ng direktiba si Manalad sa lahat ng mga kapulisan sa lungsod na mahigpit na ipatupad ang "No take Policy" sa lahat ng uri ng illegal gambling activities sa lungsod bilang pagtalima sa utos ni PNP Chief Police General Archie Gamboa.

Ayon kay Manalad, mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang pulis na tumanggap ng anumang suhol na mula sa mga illegal gambling operator.

Babala ni Manalad, mahaharap sa seryosong parusa ang mga pulis na mapapatunayang lumabag sa naturang direktiba.

Panawagan naman ni Manalad sa mga mamamayan ng lungsod, wag matakot na magsumbong sa kanilang tanggapan sakaling may makikitang mga pulis na tumanggap ng suhol sa mga illegal gambling operator.

UMAABOT sa 106 na mga Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants kabilang ang nasa 542 na mga armas ang isinailalim sa Decommissioning Process kahapon.

Isinagawa ang naturang aktibidad sa Old Provincial Capitol, Sultan Kudarat, Maguindanao na pinangunahan ng Independent Decommissioning Body.

Maalalang noong Setyembre ay pinangunahan mismo ni Pangulong Duterte ang Decommissioning Process sa nasa higit isang libong MILF Combatants at kanilang mahigit 900 mga armas.

Kaya sa kabuuan, umaabot na sa eight thousand, 879 ang bilang ng Decommissioned Combatants at nasa 1,500 na mga armas na rin ng mga dating rebelde ang nasa pangangalaga na ng pamahalaan.

KALABOSO muli ang 29 anyos na beautician matapos na mabitag sa ikinasang buy bust operation ng Cotabato City Drug Enforcement Unit o CDEU, City Police Station 4 at PDEA BARMM.

Kinilala ni CDEU chief Police Capt. Elexon Villa Bona

ang naarestong suspek na si Jhommer Guerra Gemeno o Jhommer Guerra Hervias, na taga -Nayon Shariff, Barangay Rosary Heights 3.

Ayon kay Bona, nadakip ang suspek kamakalawa ng gabi sa Notre Dame Drive, Barangay Rosary Heights 2 matapos nitong bentahan ng shabu ang isang police asset na nagpanggap na buyer.

Nakatakas naman ang iba pang mga kasamahan ng suspek matapos matunugan ang isinagawang operasyon ng mga otoridad.

Nakuha mula kay Hervias ang isang maliit na sachet ng suspected shabu at nabawi rin ang 500 peso bill na ginamit na bilang marked money.

IPINATIGIL NA ng City Veterinary Office sa GenSan ang operasyon ng apat na piggeries sa lungsod dahil sa banta umano ng African Swine Fever o ASF.

Ito ay kahit pa tiniyak ni City Veterinarian Dr. Antonio Ephrem Marin na ASF-free na ang GenSan.

Sinabi ni Marin na noong December 2019 pa nagsimulang tumigil sa pag-aalaga ng mga baboy ang naturang piggeries.

Ayon pa kay Marin, bilang tugon sa banta ng ASF ay nagsasagawa sila ng profiling sa lahat ng existing na hog raisers bilang paghahanda sa maaaring mangyari sakaling makapasok ang ASF sa GenSan.

Sa ngayon ay may 19 pang piggeries umano ang nag-o-operate sa lungsod ngunit binibili na rin ng ibang piggeries ang mga baboy ng mga backyard raiser upang maiwasan ang banta ng kontaminasyon.

DILG South Cotabato tutulong sa lokal na pamahalaan para mapanatiling ligts sa COVID-19 ang lalawigan

Tutulong sa lokal na pamahalaan sa monitoring ng pinangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa South Cotabato.

Ayon kay DILG South Cotabato Provincial Director Attorney Rochelle Mahinay-Sero, magsasagawa ang ahensya ng inventory sa estado at functionality ng mga Barangay Health Response Teams o BHERT sa buong lalawigan.

Sinabi ni Sero na bawat 5,000 na mga mamamayan ay mayroong dapat isang team ng BHERT na mamimigay ng COVID-19 flowchart. Ayon kay Sero isasailalim din sa orientation ng mga Punong Barangay sa protocol sa “Zero Reporting” kada alas tres ng hapon ang mga kasapi ng BHERT.

Ipatutupad ito sa pakikipagtulungan ng DILG sa mga municipal health office at Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato. Bukod dito ayon kay Sero hinihikayat din ng DILG ang mga bayan sa South Cotabato na ipagpaliban ang kanilang mga selebrasyon sa Marso.

Ang mga LGU naman na hindi maaring ikansela ang selebrasyon o anumang pagtitipon ay obligadong sumunod sa mga panuntunan ng Department of Health sa pakikitungo sa kanilang mga bisita. Kalakip sa mga ito ang monitoring ng mga participant sa mga aktibidad gamit ang infrared thermometers, pagamit ng hand sanitizers o 70 percent isopropyl alcohol, surgical mask at paglalagay ng mga basurahan para sa lahat na uri ng basura.

Tatlong pulis sa region 12 kabilang umano sa drug watchlist ni Pangulong Duterte ayon sa regional director ng PNP sa rehiyon

Iniimbistigahan ng national hedquarters ang tatlong mga pulis sa SOCCKSARGEN kasunod ng paglakip sa mga ito sa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang mga ito ay kabilang sa mahigit tatlong daang mga pulis na nasa drug list at inutusan na mag-report sa Camp Crame sa Quezon City nitong Pebrero. Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Director, Police Brigadier General Alfred Corpuz.

Ayon kay Corpuz isinailalim ng nasabing mga police ang kanilang mga sarili sa imbestigasyon bilang pagtalima na rin sa utos ni PNP Chief, Director General Archie Gamboa. Tumangi naman si Corpuz na pangalanan ang nasabing mga pulis at tukuyin ang kanilang assignement.

Pero tiniyak nito na bibigyan ng pagkakataon ang nasabing mga pulis na makapagpaliwanag at linisin ang kanilang mga pangalan.

Ang mga ito ayon kay Corpuz ay sasailalim sa adjudication process at kinokonsiderang “innocent until proven guilty.” Ayon kay Corpuz magsasagawa din sila ng hiwalay na validation process sa mga iniimbestigahang pulis at magsumite ng rekomendasyon pagkatapos ng isang buwan.

Ayon kay Corpuz, kapag napatunayang walang kaugnayan sa iligal na droga, tatanggalin agad sa Presidential watchlist ang tatlong mga pulis sa region 12.

Binigyan diin ng nasabing police official na ang paglakip sa tatlong mga pulis sa rehiyon sa drug wathclist ay magsisilbing babala sa kanilang mga kasama na sangkot sa iligal na mga Gawain.

Ito ayon kay Corpuz ay patunay na seryoso ang pamunuan ng PNP sa cleansing sa kanilang hanay.

Tricycle driver at estudyante, arestado sa operasyon laban sa iligal na droga ng PDEA 12 at PNP sa Isulan, Sultan Kudarat at Koronadal City

Kinilala ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan ang inarestong drug suspek na tricycle driver na si Haron Lapidez, 45 years old. Kasama ng mga kasapi ng PDEA 12 na umaresto kay Lapidez sa kanila mismong lugar sa Barangay Kalawang 2, Isulan, Sultan Kudarat ang mga personnel ng Sultan Kudarat Provincial Police Office.

Nakuha ng mga otoridad kay Lapidez na nasa kanilang target lists ang apat na pakete ng pinaghihinalaang shabu. Samantala kulong din ang isang estudyante matapos maaresto sa drug buy-bust operation ng mga pulis sa Koronadal City.

Kinilala ni Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason ang suspek na si Julius Ong, 22 years old at senior high school student. Si Ong ay naaresto ng mga kasapi ng City Police Drug Enforcement Unit ng Koronadal PNP sa kanilang lugar sa Barangay Namnama.

Nakuha sa kanya ang plastic na naglalaman ng dried marijuana leaves at 50 pesos marked money na ginamit ng mga pulis sa kanilang anti-illegal drug operation. Inihahanda na ng mga pulis ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa nasabing mga drug suspek.

Supplemental feeding program nakatulong para mapabuti ang kalusugan ng mga malnourish na bata sa Soccsksargen, ayon sa regional director ng DSWD 12

Bumuti ang kalusugan ng mahigit tatlong libo sa may anim na libong mga bata na labis ang kakulangan sa nutrisyon sa ilang mga lugar sa Soccksargen. Ito ay matapos makinabang sa supplemental feeding program o SFP ng Department of Social Welfare and Develoment o DSWD 12.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, batay ito sa datus ng dalawampu sa limampung mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Sinabi ni Espejo na bagama’t positibo ang datus na ito, hinihintay pa nila ang report ng iba pang mga local government units sa region 12.

Ang SFP ay ipinatutupad ng ahensya sa loob ng 120 days sa piling lugar sa Soccksargen. Sakop nito ang pagbibigay ng hot meals at meryenda limang beses sa isang lingo sa mga bata na labis ang kakulangan sa nutrisyon.

Ayon naman kay SFP Focal Person Merilyn Guerra, kasama nila sa paghahanda ng hot meals mula sa mga pagkain sa kanilang komunidad ang mga magulang ng mga benepisyaryong mga bata. Sinabi ni Guerra na maliban sa regular feeding, tinturuan din nila ang mga bata ng tamang paghugas ng kamay. Ayon kay Guerra ang kanilang mga magulang ay tinuturuan naman kung papaano maghanda ng masustansyang pagkain mula sa mga gulay na matatagpuan sa kanilang mga bakuran.

Dating regional director ng LTO 12 umupo na bilang regional director ng DA 12

Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Regional Director ng Department of Agriculture 12 si Arlan Musa Mangelen.

Si Mangelen na dati ring regional director ng Land Transportation Office o LTO 12 ay pormal nang umupo bilang DA 12 Regional Director kahapon.

Kasunod ito ng turn over ceremony na isinagawa sa DA 12 Office sa Koronadal. Tiniyak ni Mangelen ang suporta nito sa mga magsasaka at mangingisda sa Soccksargen.

Ito ay sa pamamagitan ng agarang pagpapatupad ng mga prayoridad na proyekto ni DA Secretary William Dar. Kalakip sa mga ito ang pagsulong ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Mangelen mula sa rank 3 target din nitong tumaas pa ang ranking ng ng DA 12 sa lahat ng mga regional offices ng ahensya sa buong bansa.

Pinalitan ni Mangelen si dating DA 12 Regional Executive Director Milagros Casis na sinabing tututukan nito ang pagsasaka bilang isang pribadong mamamamayan. Hiniling din ni Casis ang suporta ng mga kawani sa pamunuan ni Mangelen.

Apat mga drug suspek, arestado sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato

Kulungan ang bagsak ng apat mga drug suspek sa nagpapatuloy na anti-illegal operation ng PNP sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato.

Unang naaresto ang isang 14 anyos na lalaki na kinilalang si Joy Camposano, 41-anyos at nakatira sa Barangay San Vicente, Makilala Cotabato alas 4:00 ng hapon kung saan nakuhanan ng tatlong pakete ng pinaghihinalaang shabu.

Habang naaresto rin ang isa pang drug suspek na kinilalang si Andy Sambaan Degamon alyas Ai-ai, 36 anyos at nakatira sa Purok 2, Barangay New Cebu, Makilala Cotabato.

Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng President Roxas PNP alas 3:00 ng hapon kahapon na nakuhanan naman ng isang sachet ngshabu at buy-bust money. Sa Pikit Cotabato, arestado din ang dalawang tulak droga na sina Edison Tecson at Jayson John Catulong ng Barangay Poblacion Pikit.

Nakuha sa dalawa ang tatlong sachets ng suspected shabu. Kulong na ang apat na mga suspek sa custodial facility ng PNP at nakatakdang sasampahan ng karampatang kaso sa korte.

Ama na isa ring bakwit, patay matapos na magpatiwakal sa Makilala, North Cotabato

Kawalan ng pag-asa sa buhay ang nakikitang dahilan ngayon ng mga otoridad sa pagtapos ng buhay ng isang ama na isa ring bakwit sa Barangay Malasila, Makilala, North Cotabato.

Sa panayam kay Barangay Malasila Chairman Melvin Fortajada, ang 47 anyos na lalaking nagpakamatay ay may walong anak na nanatili parin ngayon sa isang evacuation center matapos masira ang kanilang bahay dahil sa landslide noong kasagsagan ng lindol.

Dagdag pa rito, umaga pa lamang ay nagpa-alam na sa kanyang misis ang biktima na pupunta sa Sitio Balawan upang magsaka pero nagtaka ito dahil gabi nalang ay hindi pa umuwi ang kanyang mister. Nakitang wala ng buhay ang padre de pamilya sa lumang bahay ng kanyang ama sa nasabing lugar.

Sinabi ni Fortajada, una na itong nagkasakit at dalawang beses nang nagpa-ospital dahil hindi kumakain at hindi makatulog sa loob ng evacuation center.

Ang mahigit sa siyam na pu na pamilya na nawalan ng tahanan ay nasa likurang bahagi ng barangay hall na nanatili ngayon matapos ilipat noong pagsimula ng klase. Sa ngayon, may nahanap na anyang lote na magsisilbing relocation site ng mga bakwit na ibinigay ng Makilala LGU.

Mega Job fair ng PESO sa Kidapawan City, dinagsa ng daan-daang mga job seekers mula sa ibat-ibang lugar sa North Cotabato

Dumagsa ang mga maraming aplikante sa isinagawang Mega Job fair sa Kidapawan City convention center kahapon mapa local o overseas employment.

Sinabi ni Kidapawan PESO Manager Herminia Infanta, kaagapay ng PESO Kidapawan ang VXI Global holdings at iba pang mga local at overseas recruitment agencies. Anya, 912 ang bakanteng trabaho para sa lokal habang nasa 1, 280 naman para sa overseas employment.

Dumalo din kahapon ang mga representante ng TESDA, OWWA, POEA at DOLE region12. Sa kabuuan, nasa labin-isang mga job seekers ang hired on spot lima para sa VXI Global holding, dalawa sa KCC Mall of Marbel, DXTT infinite radio at tatlo para Sitio Maupot.

Layon ng Mega Job farina mabigyan ng trabaho ang mga matagal ng naghahanap at mas dumami ang mga local based employers na naghahanap ng empleyado sa lalawigan. Masaya ding ibinalita ni Infanta na magkakaroon na ng Monthly job fair ang PESO Kidapawan hanggang sa nobyembre ng taong 2020.

Bayan ng Magpet, North Cotabato, tuloy-tuloy ang monitoring sa libu-libong mga backyard swine laban sa banta ng ASF

Mahigpit ngayong binabantayan ng Magpet LGU ang sampung mga entry at exit points sa bayan kasunod ng banta ng African Swine Fever o ASF. Ito nasa Barangay ng Gubatan, Kisandal, Del Pilar, Inac, Mahongkog, Temporan, Datu Celo, Binay at Don Panaca na siyang mga boundary area sa iba pang mga bayan sa lalawigan.

Ayon kay Magpet Municipal Agriculturist Edgardo Linsag, una nang nagsagawa ng profiling sa mga backyard swine industries ang kanilang tanggapan kung saan abot sa 4, 150 na mga buhay na baboy ang kanilang mino-monitor.

Sa nasabing bilang, pinakamarami mula sa tatlumpo’t dalawang barangay sa bayan ay nasa Poblacion na mayroong tatlong daang mga backyard swine. Ipinaliwanag din nito na batay sa inilabas na Executive Order No. 032 ni Magpet Mayor Florenito Gonzaga, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buhay na baboy at mga maging mga frozen products sa bayan.

Pero sa mga nagnanais namang maglabas ng buhay na baboy sa bayan ng Magpet, kinakailangan lamang ang pag comply ng certificate of live transport na magmumula naman sa tanggapan ng Municipal Agriculture.

Samantala, kahapon din nagsagawa ng seminar ang Magpet LGU katuwang ang B-MEG upang ipaalam sa mga backyard swine raisers kung paano makaiiwas sa sakit na ASF ang kanilang mga alagang baboy.

BPAT member, patay matapos na barilin sa Kabacan, North Cotabato Hindi na umabot pa ng buhay ang isang Barangay Peacekeeping Action team o BPAT member matapos na pagbabarilin ng di pa kilalang suspek sa National Highway ng Barangay Katidtuan, Kabacan Cotabato.

Nakilala ang nasawing biktima na si Billy Dalumimbang, single, isang BPAT member ng Barangay Dagupan ng nasabing bayan.

Batay sa ulat ng Kabacan Police, lumalabas na pasado alas 3:00 ng hapon kahapon habang binabaybay ng nasawing biktima ang Highway patungo sa bayan ng Matalam lulan ng kanyang motorsiklo pero pagsapit sa lugar ay pinagbabaril ito ng suspek na sakay na kulay itiim na pick-up gamit ang calibre 45 pistol.

Nagtamo ng ibat-ibang sugat sa kanyang katawan ang biktima sanhi ng kanyang agarang kamatayan habang tumakas naman agad ang suspek patungo sa Matalam. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng PNP sa nasabing pamamaril sa bayan.

Aprubado na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala para sa mas mahigpit na parusa laban sa child abuse, exploitation at discrimination.

Sa botong 228 na Yes at walang pagtutol na nakalusot sa plenaryo ang House Bill 137 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Layunin ng panukala na masawata ang exploitation sa mga kabataan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpaparusa sa mga lalabag sa oras na ito ay maging ganap na batas.

Sa iba pang balita, aprubado na sa ikalawang pagbasa ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukala para amyendahan ang 84 na taon ng Public Service Act.

Sa ilalim ng House Bill 78, bibigyan ng pagpapakahulugan ang “public utility.”

Nakasaad dito na magiging limitado ang public utility sa electricity distribution, electricity transmission at water pipeline distribution o sewerage pipeline system.

Kapag naging batas ang panukala, magiging bukas sa pag-aari ng mga dayuhan ang transportation at telecommunications.