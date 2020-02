NDBC BIDA BALITA (Feb. 20, 2020)

NEWSCAST

1. ISA KATAO patay habang walong iba pa, arestado sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operations ng mga otoridad sa Cotabato city kahapon.

2. 300 OFWs na apektado ng travel ban dahil sa COVID-2019, makakatanggap ng financial assistance mula sa OWWA

3. Pagbubukas ng mga private emission testing center, hiniling sa Department of Transportation ng pamunuan ng LTO 12

4. National at regional activities ng mga paaralan, maari na umanong ibalik simula sa susunod na linggo, ayon sa DepEd

PATAY ang isang lalaki habang arestado naman ang limang iba pa sa ikinasang Buy Bust Operation ng mga otoridad pasado alas kwatro ng hapon kahapon sa Purok Pag Asa, Pansacala Street, Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City.

Nakilala ang nasawing suspek na si JUSTIN KASUYO habang kinilala rin ang ang mga naaresto na sina DODE DIOCOLANO, SEAN GAMAYAO, RAHIMA DAUROG, LEA TATAK at isang nakilala lamang sa pangalang JUVIE.

Nanguna sa naturang operasyon ang City Drug Enforcement Unit katuwang ang 1404th Regional Mobile Force Battalion at City PNP.

Sa report ng mga otoridad, pinaputukan umano ni Kasuyo ang mga arresting officer matapos matunugang pulis pala ang kanyang ka-transakyon na nagpanggap lamang na buyer.

Gumanti ng putok ang mga otoridad dahilan na ikinasawi ni Kasuyo.

Nakuhanan naman ng baril at granada si Kasuyo habang nakakulong na ngayon ang lima pang mga kasamahan nito.

Samantala, isang oras lamang ang nakalipas ay nadakip din ang suspek na si Arkos Mamadra Ali sa isa pang buy bust operation sa Tamse Road, barangay Poblacion 3.

Nakuhanan ng isang sachet ng hinihinalaang shabu si Arkos at nabawi rin mula sa kanya ang 500 pesos na marked money.

Una rito, isang lalaking nag amok din nag-amok sa Purok Palimba, Barangay Rosary Heights 3 ang nadakip din ng mga otoridad matapos itong makuhanan ng iligal na droga pasado alas onse ng umaga kahapon.

Nakilalang ang suspek na si Rasul Sailila Limba na residente rin ng nasabing lugar.

Nabatid na tumugon ang ilang mga opisyal ng barangay at pulisya sa bahay ng suspek matapos umano itong magwala at sinaktan ang kanyang asawa.

Nang kapkapan na ng mga pulis si Limba ay nakuha sa kanya ang dalawang maliliit na sachets ng shabu.

Mahinahon namang sumama sa mga otoridad si Limba na ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Police Station 1.

Samantala, timbog din ang isang suspected drug pusher sa isa pang buy bust operation na ikinasa ng Police Station 4 pasado alas onse kagabi sa Doña Pilar Street, Barangay Poblacion 4 ng lungsod.

Kinilala ang nadakip na suspek na si Edwin Surcilla Jorillo, 45 anyos na residente rin sa lugar.

Naaresto ang suspek matapos mapagbentahan ng iligal na droga ang isang police asset na nagpanggap na buyer.

Nakuha mula kay Jorillo ang dalawang maliliit na sachets ng suspected shabu, ilang drug paraphernalia at nabawi mula rito ang 500 pesos na marked money.

DEAD ON THE SPOT ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Barangay Tumbras, Midsayap, North Cotabato.

Nakilalang ang nasawing biktima na si AKMAD MACARIMBANG.

Ayon sa anak ng biktima, pasado alas syete ng gabi kamakalawa nang dumating sa kanilang bahay ang suspek at hinahanap ang kanyang ama.

Mahinahon umanong nakipag usap si Macarimbang sa suspek ngunit nagulat na lamang sila nang biglang bumunot ng baril ang lalaki at pinaputukan si Macarimbang.

Nagtamo ng tama ng bala sa leeg ang biktima at sinubukan pang isinugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival.

Pasado sa Good Financial Housekeeping standards ng Department of the Interior and Local Government o DILG noong nakaraang taon ang Maguindanao at 31 mga bayang sakop nito.

Pasok din sa listahan ng DILG Good Financial Housekeeping passers ang mga pamahalaang panlalawigan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Lanao del Sur.

Samantala, pumasa rin ang Cotabato City sa 2019 Good Financial Housekeeping.

Ang mga pumasa ng Good Financial Housekeeping ay "Compliant" sa Accounting and Auditing Standards, Rules and Regulations na itinakda ng Pamahalaan lalo na sa maayos at tamang paggastos ng Pondo ng Gobyerno.

Isa ang Good Financial Housekeeping sa requirements para makatanggap ng Seal of Good Local Governance award partikular sa assessment criteria ng financial administration.

MAGLULUNSAD ng Project TABANG o Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan ang Bangsamoro Government sa Jolo, Sulu sa March 2.

Sinabi ni BARMM Assistant Executive Secretary Abdullah Kusain na partikular na tatanggap ng tulong ang mahigit dalawang libong mga pamilya na apektado ng sunog noong February 3 sa mga barangay ng Chinese Pier, Takut-takut at Tulay.

Ayon kay Kusain, ang Project TABANG ay programa ng Bangsamoro Government para maghatid ng mga kinakailangang serbisyo sa mga bangsamoro community.

Kabilang rito ang medical at dental services, pamimigay ng mga gamot, relief packs, hygiene kits, at pagsasagawa ng feeding program.

Nabatid na una ng nagbigay ng paunang tulong ang Rapid Emergency Action on Disaster Incidence o READi-BARMM noong February 5.

Provincial Government ng South Cotabato kinansela ang ilang mga aktibad sa National Tourism Month Celebration ngayong Pebrero dahil sa pangamba sa COVID-19

Kanselado na ang mga aktibidad sa National Tourism Month Celebration na lalahukan ng mga estudyante at guro sa lalawigan ng South Cotabato. Kalakip sa mga ito ang Flash Mob Show na dapat sana ay isinagawa noong February 17.

Hindi na rin matutuloy ang Rondalla Workshop at FolkDance Workshop sa February 24 hanggang 26. Kanselado na rin ang Cultural Awareness for Students at Culmination Day na gaganapin sana sa February 26. Ito ay ayon kay OIC Provincial Tourism Officer Dinky Cagaanan.

Ayon kay Cagaanan ang kanselasyon sa nasabing mga aktibidad ay bilang pagtalima na rin sa memorandum na ipinalabas ng Deped. Ito ang pagpapaliban ng mga regional at national activities ngayong Pebrero sanhi ng pangamba sa coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Nilinaw ni Cagaanan na sa kabila nito tuloy pa rin ang ilang mga aktibidad sa national months art celebration ng lalawigan. Ang mga ito ay ang T’nalak Legendary Designs Exhibit at Apat sa Taglamig Drama Festival.

Person under monitoring dahil sa pangabamba sa COVID 19 sa South Cotabato nagdagdagan, ayon sa provincial health officer ng lalawigan

Mula sa lima katao noong nakaraang lingo umabot na ngayon sa sampu ang person under monitoring o PUM sa lalawigan ng South Cotabato.

Ang mga ito ay sumailalim sa self-quarantine dahil sa history ng pagtungo sa Hongkong, China, Taiwan at Malaysia, mga bansang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Pero nilinaw ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na pito sa mga ito ay natapos ang labinapat na araw na quarantine na walang sintomas ng COVID-19.

Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ni Aturdido ang puliko na huwag mag-panic dahil ang mga PUM ay kumpirmadong hindi nagtataglay ng nasabing virus. Ngayong nalalapit na ang panahon ng mga pyesta, umapela si Aturdido sa mga mamamayan ng South Cotabato na may mga kaanak sa ibang lugar na positibo sa COVID-19 na huwag na munang pauuwiin ang mga ito.

Pero kung hindi talaga maiiwasan, ayon kay Aturdido dapat ay sasailalim muna ang mga ito sa 14 days na self-quarantine.

Pagbubukas ng mga private emission testing centers, hiniling sa Department of Transportation ng regional director ng LTO 12

Hiniling ng Land Transportation Office o LTO 12 sa Department of Transportation o DOTr ang temporaryong pabubukas muli ng tatlumput anim na private emission testing center o PETC na kanilang ipinasara sa rehiyon.

Layon nito na masolosyonan ang kakulangan ngayon ng mga PETC sa Soccsksargen na nakaapekto sa registration ng mga sasakyan.

Ito ay ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga.

Ayon kay Gonzaga ang pagtungo sa mga emission testing center sa ibang lugar ay inirereklamo ng maraming mayari ng mga sasakyan sa rehiyon.

Umaasa naman si Gonzaga na katigan ng DOTr Central office ang kanilang hiling. Pero aminado ang nasabing LTO Official na isa rin sa maaring solosyon nila sa problema ang pag-waive ng emission testing requirement sa registration ng mga sasakyan.

Matatandaan na 36 o halos kalahati ng mga PETCs sa region 12 ang ipinasara ng DOTr noong nakaraang taon.

Ito ay dahil umano sa bayolasyon na natuklasan ng mga inspector ng DOTr tulad ng pagbibigay ng pekeng emission test results.

Sinabi ni Gonzaga na mariin ding minomonitor ng LTO ang operation ng mga PETCs sa rehiyon. Ayon kay Gonzaga mahalaga sa kampanya ng gobyerno sa pagpapanatili ng air quality ang tamang emission test result.

Tanggapan na tututok sa pangangailangan ng mga persons with disabilities itatag ng provincial government ng South Cotabato

Gagawa ng plantilla position ang pamahalaang panlalawigan para tumutok sa pangangailangan ng mga persons with disabilities o PWD sa South Cotabato. Tatawagin itong Persons with Disability Officer o PDAO. Ipinahayag ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ayon kay Governor Tamayo, nakasaad ito sa Magna Carta for Disabled Persons Sa pagpupulong ng grupo ng mga PWD sa lalawigan, iginiit ni Tamayo ang pagkakaroon ng pantay na oportunidad para sa mga ito at pakikihalubilo sa komunidad.

Mayroon nang mga nomido ang South Cotabato Association of Persons with Disabilities o SCAPWD sa PDAO. Ang mga nominado ay dadaan muna sa selection process bago italaga ng gobernador.

Mahigit 200 thousand pesos na umanoy shabu nakumpisa ng mga pulis sa dalawang arestadong drug suspect sa Koronadal City

Kinilala ni PNP 12 Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan ang mga inarestong drug suspek sa Koronadal City na sina Samrudin Kampang alias Mokong, 25 years old at Cezar Sacramento Jr. alias Junjun 24 years old,pawang mga nakatira sa syudad.

Sina Kampang at Sacramento ay arestado sa drug buy-bust operation ng mga pulis sa Purok Pinagbuklod, Barangay Zone IV, Koronadal. Nakumpiska ng mga pulis sa mga ito ang walong sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 224 thousand pesos.

Nabawi din ng mga ito sa dalawang drug suspek ang limang daang pisong marked money na ginamit sa kanilang anti-illegal drug operation.

Ayon kay Capellan ang dalawang mga drug suspek na nakakulong na sa lock cell ng Koronadal City PNP ay kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Nauna nang ipinahayag ni Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason na mariin nilang tinututukan ang pagtugis sa mga drug personality sa lungsod.

Sa katunayan, ayon kay Siason iba’t ibang mga personalidad na ang kanilang naaresto dahil umano sa pagkaksangkot sa iligal na droga sa Koronadal. Kabilang sa mga ito ayon kay Siason ang isang sikat na local designer.

Kidapawan City LGU, planong magpatayo ng help desk para sa mga distressed Overseas Filipino Worker o OFW

Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan na magpatayo ng Overseas Filipino Worker o OFW help desk dahil sa dumaraming distressed OFW hindi lamang sa Kidapawan maging sa Cotabato Province.

Pinakahuli dito ang dalawang OFW na tinulungan ng LGU upang makauwi sa Pilipinas na dumanas ng kalupitan sa kanilang mga amo sa Middle East.

Siya ay si Grace Entrina, at residente ng Barangay Sibawan, Kidapawan City. Kwento niya, pinagmalupitan siya ng kanyang amo sa bansang Kuwait dahil pinagtatrabaho ng buong araw at walang pahinga.

Bukod pa dito, hindi din siya pinapakain ng tama simula nang siya ay madeploy noong December 2019. Kaugnay nito, may isa ring distressed OFW na taga Pikit, Cotabato na tinutulungang makauwi sa Pilipinas.

Ito ay kinilalang si Maribel Lapinid na nagtrabaho sa Saudi ng mahigit sampung buwan na walang natatanggap na sahod at ikinulong pa ng kanyang employer.

Agad namang nakipag-uganayan ang alkalde sa Public Employment Services Office, sa Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration upang makabalik na ang mga distressed OFW sa Pilipinas.

300 na mga OFW na apektado ng travel ban dahil sa COVID-2019, makakatanggap ng financial assistance mula sa OWWA

Ipinatutupad ngayon ang travel ban sa ibat-ibang bansa ang travel ban dahil sa Coronavirus Disease o COVID-19. Kaugnay nito, maraming mga OFW mula sa region 12 particular sa Cotabato province ang apektado ng travel ban.

Sinabi ni OWWA 12 OIC Kristine Marie Sison, sa buong Socksargen nasa tatlong daan na mga OFW’s ang apektado ng travel ban at makakatanggap ng 10, 000 pesos na financial assistance. Ito ay batay na rin sa memorandum na kanilang natanggap mula sa OWWA Central Office.

Kabilang dito ang mga OFW's na pabalik na sana sa nasabing mga lugar ngunit nastranded sa iba't-ibang airport sa bansa.

Ang mga apektadong OFW's na gustong maka-avail ng naturang ayuda ay kailangan lamang bumisita sa OWWA Regional Welfare Office 12 o ang mga taga North Cotabato ay maaring tumungo lamang sa PESO Kidapawan office.

Kabilang sa kailangang isumite upang makakuha ng financial assistance ay ang valid passport, airline ticket at proof of employment tulad ng employment contract, overseas employment certificate, o work permit.

Ang tulong pinansyal ay makakatulong pang gastos ng mga apektado sa kanilang pang araw-araw na gastos habang sila ay nasa Pilipinas.

Makilala, nagpaliwanag kung bakit nabalam ang pagkaka apruba ng kanilang annual budget

Hindi pa naisalang sa Sangguniang Bayan ng Makilala ang budget ng LGU para sa taong ito.

Ayon sa mga opisyal, pinaplantsa pa umano ang mga programa at proyekto na lalagyan ng pondo sa tanggapan ng municipal planning upang maisalang na sa SB.

Giit ng LGU na nabalam ang pagpapasa ng pondo matapos na tinamaan ng kalamidad ang lugar. Bukod dito ay may mga idinagdag na mga requirements ang Department of Interior and Local Government o DILG na dapat ay masunod ng maayos.

Samantala patuloy na tinutugunan ng pamahalaang lokal ang mga nabiktima ng lindol sa bayan sa pamamagitan ng pagbili ng relocation site sa mga nabiktima ng lindol na nasa high risk area ang kanilang mga tahanan.

Humigit kumulang sa P50 milyung piso na ang nalikom ng lgu mula sa mga donasiyon na isasailalim sa proseso para magamit ng mga nabiktima ng lindol.

Sa ngayon nasa rehabilitation stage na rin ang Makilala matapos tumama ang malalakas na lindol noong nakaraang taon.

Nagsasagawa na rin ng temporary offices ang LGU Makilala matapos na nasira din ng lindol ang kanilang municipal hall at pansamantalang nag-o-opisina ang mga kawani ng LGU sa tent.

Samantala, kinumpirma Naman ng LGU Makilala na bumitiw na sa kanyang posisyon bilang municipal administrator si Sheryl Orbita, upang magampanan nito ang pagiging hepe ng General Services Office.

Programa upang malabanan ang depresyon at iba pang mental health issues, isinusulong ng provincial governement Para makatulong na malabanan ang depresyon at iba pang mental health issues, isinusulong ng provincial government ng North Cotabato ang ‘young adult symposium’ upang tulungan ang mga kabataang nakararanas nito.

Ayon kay Kenneth Ryan Baluran, siyang resource speaker sa Mental Health and Suicidal Tendency sa isinagawang youth summit kahapon, ang naturang hakbang ng probinsya ay naglalayong bigyang halaga ang buhay at ipaunawa sa mga kabataan kung paano makaiiwas sa depresyon.

Dagdag pa nito na hindi biro ang depresyon dahil maaari itong humantong sa suicide o pagpapakamatay kapag hindi naagapan.

Ipinaliwanag ni Baluran na mahalagang magkaroon ng ‘outlet’ o ibang pagkaka-abalahan ang taong ‘depressed’ upang maging emotionally stable.

Sinabi rin nito ayon sa isang pag-aaral, nasa edad 15-35 anyos ng mga young adult ang maaaring makararanas ng depresyon dahil hindi pa aniya gaano katanda ang kanilang mental capacity upang harapin ang nararanasang pagsubok sa buhay.

Ang nasabing hakbang din aniya ay bilang tugon ng provincial government kasunod ng ilang mga suicide cases sa lalawigan kung saan pinakahuli rito ay naitala sa isang evacuation center sa bayan ng Makilala.

Isinagawa ang youth summit symposium sa University of Southern Mindanao-Kidapawan City Campus o USM-KCC kahapon sa mga student leaders at iba sa nasabing pamantasan.

Ang mga ito rin ang tinahasan upang iparating sa iba pa nilang mga kamag-aral ang kanilang mga nakuhang impormasyon sa nasabing seminar. Sunod na isasagawa ang nasabing youth summit sa iba pang mga paaralan sa North Cotabato upang palaganapin ang kaalaman tungkol sa mental health.

Pinayagan na ng Department of Education ang mga paaralan na ibalik ang national, regional at off-campus activities simula sa February 24.

Ito ay matapos maantala ang ilang aktibidad ng mga mag-aaral dahil sa banta ng Coronavirus Disease o COVID-19.

Sa inilabas na memorandum, kailangan lamang na sundin ng mga paaralan ang lahat ng precautionary measures ng DepEd at Department of Health.

Sa iba pang balita, ipatatawag ng House Committee on Public Accounts ang power companies na may utang sa Power Sector Asset and Liabilities Management o PSALM.

Sa pagdinig ni komite na pinamumunuan ni Anakalusugan Rep. Mike Defensor, sinabi ni PSALM President Atty. Irene Joy Besido-Garcia na aabot sa 95 bilyong piso ang pagkakautang ng iba’t ibang kumpanya sa PSALM.

Sabi pa ni Garcia, hanggang 2026 na lamang ang buhay ng korporasyon kapag hindi ito pinayagang magpatuloy ng pamahalaan.

Bukod sa mga power company, iimbitahan din ng komite sa kanilang pagdinig ng Office of Solicitor General.

Sa kabilang dako pa, ibinigay na sa mga regional units ng PNP ang pangalan ng mga illegal gambling operator.

Kaya sinabi ni PNP chief General Archie Gamboa na mayroong pananagutin kung hindi gagawa ng aksyon at hindi tutugon sa kaniyang direktiba ang mga pulis.

Kasabay nito, pinaalalahanan ni Gamboa ang mga pulis na huwag magpasuhol sa mga operator ng illegal gambling.

Aniya, dapat magkasa ng “aggressive operations” ang mga pulis para mapaniwala siyang mayroong ginagawang hakbang ukol dito.