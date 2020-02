NDBC BIDA BALITA (Feb. 22, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DEPUTY PROVINCIAL PROSECUTOR, 2 iba pa, sugatan sa pananambang sa Cotabato City

2. Mahigit 200 wanted persons, 95 drugs suspects, naaresto ng PNP sa South Cotabato sa nakalipas na tatlong buwan.

3. Isang pasyente na hinihinalang may COVID mula Region 12, under investigation, ayon sa DOH.

4. Whistleblower sa “Pastillas Scheme” ng Bureau of Immigration, isinailalim na ng Witness Protection Program ng pamahalaan.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

POSIBLE umanong may kinalaman sa kanyang trabaho bilang piskal ang nangyaring pananambang kay Maguindanao Deputy Provincial Prosecutor Atty. Tocod Ronda, kapatid na si kapatid Nestor at pamangking si Abol Tayan Ronda.

Sinabi ni Police Station 2 commander, Police Captain Rustom Pastolero na tinambangan ang tatlo sa Purveyors Subdivision, Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City pasado ala una ng hapon kahapon.

Sakay umano ang mga biktima ng Toyota Grandia mula sa Mosque at pauwi na nang mangyari ang insidente.

Mabilis namang tumakas ang mga suspek sakay ng kulay putting Toyota Innova matapos silang paputukan ng mga nagrespondeng mga residente sa lugar.

Ayon kay Pastolero, nasa stable nang kondisyon si Ronda na tinamaan ng bala sa tagiliran ngunit nasa kritikal na kondisyon ngayong ang dalawang iba pang mga biktima.

Nakuha mula sa pinangyarihan ng krimen ang 28 mga basyo ng bala ng M-16 rifle na ginamit ng mga hindi pa nakikilang suspek sa pananambang sa mga biktima.

Sa ngayon ay nagsasagawa na ng malalimang imbestigasyon ang mga otoridad para maresolba ang naturang panibagong kaso ng pamamaril sa lungsod.

-0-

Patay ang dalawang drug suspects habang nakatakas naman ang isa pa sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsanib na pwersa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM, Army’s 40th Infantry Battalion at Datu Paglas PNP kahapon ng umaga sa Barrio Singko, Barangay Malala, Datu Paglas, Maguindanao.

Kinilala ng pulisya ang mga nasawi na sina Sindatuk Pendaliday at Norhamin Pendaliday.

Habang ang nakatakas naman ay kinilalang si Abdullah Pendaliday alyas Grass Cutter.

Nagsagawa pa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para madakip si Abdullah pero nabigo ang mga ito.

Nakuha mula sa mga suspek ang humigit kumulang limang gramo ng hinihinalaang shabu, iba’t ibang uri ng mga magazine at mga bala, isang 5.56mm rifle, isang M-14 rifle, dalawang bandolier, isang kawasaki motorcycle ct 100, isang honda motorcycle at 100 pesos cash.

Nahaharap naman sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang nakatakas na suspek.

-0-

MAGKAKAILAW NA ang mga riverside barangay ng Northern Kabuntalan sa pamamagitan ng solar-power system.

Sinabi ni Northern Kabuntalan Mayor Datu Ramil Dilanggalen na prioridad ng LGU ang mga lugar na nasa tabing ilog na malayo sa mga poste ng kuryente.

Ayon kay Dilangalen, nais niyang makabitan na ng ilaw ang mga naturang barangay bago sumapit ang buwan ng Ramadan.

Samantala, isinagawa na rin kahapon ang ground breaking ng Legislative building sa bayan kasabay ang paglalagay ng bakod sa bagong municipal hall nito.

Sinabi ni Dilangalen na nagkakahalaga ng 20 million pesos ang nasabing infrastructure project na binigay ng Bangsamoro government.

Masaya ring ibinahagi ng alkalde ang pagtanggap ng Lokal na Pamahalaan ng kanilang Internal Revenue Allotment o IRA.

-0-

HIGIT limang daan katao ang nakabenepisyo ng Salam Barangay Program sa Barangay Sambulawan, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sinabi ni Mayor Shameem Mastura na tuloy-tuloy ang kanilang ibinibigay na serbisyo sa mga mamamayan ng bayan sa pamamagitan ng programa.

Ilan sa mga serbisyong kabilang sa Salam Barangay program ay ang libreng Medical and dental consultation, supplemental feeding, libreng school supplies, libreng gupit, manicure at pedicure, libreng tsinelas sa mga bata, libreng birth certificate, livelihood training para sa mga nanay at iba pa.

Namigay din ang alkalde ng mga bola, relo, Kalo at sapatos sa mga kabataan na mas lalong ikinatuwa ng mga residente.

-0-

UMAABOT naman sa isang daang mga pamilyang apektado ng sunog sa Datu Piang, Maguindanao ang nabigyan ng relief goods ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO - Maguindanao.

Sinabi ni PDRRMO chief Datu Nashrullah Imam na tungkulin ng Maguindanao provincial government na bigyang ayuda ang mga mamamayan ng lalawigan na nangangailangan.

Matatandaang, sumiklab ang sunog sa Old Market Site, sa Barangay Poblacion ng bayan noong February 14 kung saan nasa 30 mga bahay at maliliit na business establishment ang naabo.

Apektado rin ang kabuhayan ng mga biktima ng sunog kaya’t una na rin silang nabigyan ng tulong ng Datu Piang LGU.

Nabatid na marami sa mga biktima ng sunog ay pansamantalang nanunuluyan sa kani-kanilang mga kamag-anak habang ang iba naman ay dahan-dahan na ring nagtatayong muli ng kanilang mga bahay at tindahan.

-0-

Isang Persons Under Investigation dahil sa COVID-19 inilagay sa isolation matapos makitaan ng sintomas ng nasabing karamdaman, ayon sa Health Education and Promotions Officer ng DOH 12

Naka-isolate na ang isa sa tatlong mga person under investigation o PUI sa Soccksargen dahil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 matapos makitaan ng sintomas ng nasabing karamdaman. Ito ay ayon kay Department of Health 12 Health Education and Promotions Officer Arjohn Gangoso.

Ang nasabing PUI ayon kay Gangoso ay naka medical-isolate ngayon sa ospital na hindi nito tinukoy.

Ayon kay Gangoso ang samples na nakuha nila sa PUI ay ipinadala na sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para sa COVID-19 confirmatory test.

Ipinahayag ni Gangoso na nakitaan ng sintomas ng COVID 19 ang PUI na galing Taiwan, labindalawang araw matapos ma-quarantine. Kabilang sa mga ito ang ubo at sipon.

Umabot na sa animnapung katao sa region 12 ang isinailalim sa monitoring protocol dahil sa COVID-19 sa nakalipas na tatlong lingo. Apatnaputlima sa mga ito ay ligtas na COVID 19 matapos makumpleto ang 14-day quarantine.

-0-

Mahigit 200 wanted persons at 95 drugs suspects naaresto ng mga pulis sa South Cotabato sa nakalipas na tatlong buwan

Nakaaresto ng mahigit dalawang daang wanted persons at siyamnaput limang drug suspects ang mga pulis sa South Cotabato sa unang siyamnapung araw sa pwesto ni PNP Provincial Director, Police Colonel Jemuel Siason. Tatlumput tatlo naman sa mga arestadong wanted person ay kabilang sa mga top wanted sa sampung mga bayan at isang lungsod sa lalawigan.

Pinakaraming sa mga ito ay naaresto ng Lake Sebu PNP na pinamumunuan ni Police Major Johnny Rick Medel. Habang ang 95 na drug suspects ay naareso sa walumput apat na operasyon laban sa iligal na droga ng mga pulis mula November 20,2019 hanggang February 20,2020.

Ang pinakamaraming tatlumput isa sa mga ito ay naaresto naman ng mga pulis sa Koronadal City sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason.

Batay ito sa datus ng Investigative and Detective Management Unit o IDMU ng provincial police office. Ayon kay naman kay Colonel Siason, ang pagkakaresto nila sa nasabing mga wanted persons at drug suspek ay patunay na tama ang kanilang ginagawa para matupad ang PNP P.A.T.R.O.L Plan 2030.

Sinabi nito na ang kawalan ng mga criminal sa mga kalye ay patunay na ligtas hindi lamang para manirahan kungdi maging sa mga nagtatrabaho at investors ang lalawigan ng South Cotabato.

Ipinahayag ni Siason na ang pinaigting na pagtugis ng PNP sa mga wanted persons at drug suspect ay bilang suporta na rin sa pinaigting na kampanya kontra krimen at iligal na droga ng buong PNP organization

-0-

City Local Government Operations Officer pinaalalahanan ang local government ng Koronadal sa pagtatag ng tricycle task force

Mayroon lamang tatlumpong araw ang lokal na pamahalaan ng Koronadal para magtatag ng tricycle task Force. Ito ay ayon kay City Local Government Operations Officer o CLGOO Jennifer Fernandez. Ayon kay Fernandez mahalaga ang nasabing task force sa pagbuo ng bagong ruta ng mga tricycle.

Ito kaugnay sa pagbabawal ng mga tricycle, motorized pedicab, at pedicab sa mga national highway. Iniuutos ito ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Binigyan diin ni Fernandez na kailangang maayos ng lokal na pamahalaan ang route plan o mga alternatibong ruta para sa mga nasabing sasakyan.

Ayon kay Fernandez ang Tricycle Task Force ay pangungunahan ng City Mayor bilang Chairman. Magiging vice chairman nito ang Chief of Police ng lungsod. Ayon kay Fernandez magsisimula ang 30-day period na palugit sa pagtatag ng tricycle task force oras na matanggap ng mga local chief executive ang memorandum hinggil dito ng DILG.

-0-

Provincial Health Officer ng South Cotabato nananawagan sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak sa ikaapat na round ng

Sabayang Patak Kontra Polio sa lalawigan Suportahan ang ikaapat na round ng Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP na magtatagal hanggang sa March 2. Ito ang panawagan s amga mamamayan ng South Cotabato ni Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr.

Ayon kay Aturdido, mabibigyan ng oral polio vaccine ang mga mga batang nasa 0 hanggang 59 months old na nakatanggap na ng dalawang dozes nito noon sa mga naunang round ng SPKP.

Iginiit ni Aturdido na walang dapat ipangamba ang mga magulang sa bakuna kontra polio. Ayon sa nasabing provincial health officer, kung mas maraming dosage ng polio vaccine mas protektado din laban sa nasabing karamdaman ang isang bata. Ito ayon kay Aturdido ay base naman sa naging pahayag ng World Health Organization o WHO.

Pinaalahanan muli ni Aturdido ang mga magulang na matagal nang napatunayang ligtas ang bakuna kontra polio. Matatandaan na abot sa mahigit 110 thousand na mga bata sa South Cotabato ang nabigyan ng oral polio vaccine noong nakaraang SPKP.

Ito ay 97 percent sa target ng provincial health office na mahigit 114 thousand na mga bata. Itinakda naman ng Department of Health ang ikalimang round ng SPKP sa South Cotabato sa March 23 hanggang April 4.

-0-

Binata patay sa vehicular crash sa Koronadal City

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang biktima na si Jerkin Loyd Jacinto, 26 years old, binata at nakatira sa karatig barangay ng San Filipe Tantangan, South Cotabato.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis ang motorsiklong sinakyang ni Jacinto ay nahagip ng nakasunod sa kanyang passenger van na minamaneho ni Anthony Rex Barbon, 43 years old ng Lake Sebu, South Cotabato.

Ito ay matapos umanong mag-lef turn sa national highway, Barangay Morales, Koronadal. Nabatid na ang biktima ay pauwi na sana sa San Filipe nang maganap ang vehicular crash.

Ang biktimang si Jacinto na nagtamo ng matinding mga sugat dahil sa lakas ng pagkakabangga sa kanya ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital. Ang motorsiklo ng biktima at van na nakabanga sa kanya ay ikinustodya ng Koronadal City PNP Traffic Section.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

NASA ILALIM NA ng Witness Protection Program o WPP ng pamahalaan ang whistleblower sa “Pastillas Scheme” ng Bureau of Immigration o BI.

Ayon kay Justice Sec. Menardo Guevarra, pasok na sa WPP si Allison Chiong base aniya sa kahilingan nina Senator Risa Hontiveros at Senate Pres. Tito Sotto II.

Gayunman, sinabi ni Guevarra na sasailalim sa mas masusi pang evaluation si Chiong bago ibigay dito ang full coverage ng WPP.

Si Chiong na Immigration Officer I ng BI ay humarap sa pagdinig ng Senado Chiong at ibinunyag ang anomalya sa ahensya.

Aniya, may Chinese passengers umano na napapayagang makasok sa bansa nang hindi dumadaan sa “screening o profiling” kapalit ang salapi.

Sa iba pang balita, lilikha ng maraming trabaho sa bansa ang ginagawang pag amyenda sa 84-year old na Public Service Act.

Ayon kay House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, maraming trabaho ang malilikha kapag naging batas ang panukala sa sektor ng trasportasyon, kuryente at komunikasyon.

Anuya, kapag naisabatas na ang kanyang panukala na House Bill 78 o ang amyenda sa Public Service Act magiging katapusan ito ng unfair protection sa lahat ng sektor.