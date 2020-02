NDBC BIDA BALITA (Feb. 25, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Miembro ng Special CAFGU Active Auxiliaries, patay sa panibagong kaso ng pamamaril sa Cotabato city

2. Mag-asawa, natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay sa Koronadal City

3. 436 na mga barangay sa North Cotabato, drug-cleared na, ayon sa PDEA 12

4. Imbestigasyon ng Senado sa prangkisa ng ABS-CBN, iginagalang umano ng Kamara

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

ARESTADO na ng mga otoridad ang dalawang drug suspects na pang-apat at panglima sa Most Wanted list ng Cotabato city PNP.

Nakilala ang mga nadakip na sina APIPA KABUNTO, 54 years old at SITTIE ROMAN KABUNTO, 52 anyos, parehong mga tindera at taga Purok Inon, Zenaida Subdivision, Barangay Rosary Heights 8 ng lungsod.

Sinabi ni Police Station 2 commander Police Capt. Rustom Pastolero na matagal na nilang minamanmanan ang dalawa na sangkot umano sa bentahan ng iligal na droga sa lungsod.

Pasado alas onse ng umaga kahapon aniya ay isinilbi na nila ang warrant of arrest laban sa mga suspek na inisyu ni RTC 12th Judicial Region Branch 15 Judge ANNABELLE PIANG.

Maayos namang sumuko ang dalawa at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Police Station 2.

Samantala, sa Buluan, Maguindanao naman, timbog din ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM, Army's 40th Infantry Battalion at Buluan PNP sa Tondo Street, Barangay Poblacion, kahapon.

Kinilala ni PDEA-BARMM Director Juvenal Azurin ang nadakip na si Jamerushien Sagan Espadera alyas Kokie Espadera, 36 anyos.

Nakuha mula sa suspek ang limang gramo ng hinihinalaang shabu na may estimated street value na 34 thousand pesos, mga ID at nabawi rin sa kanya ang 500 peso bill na ginamit bilang marked money.

Kalaboso na ngayon sa detention facility ng PDEA-BARMM ang suspek at mahaharap sa kasong paglabag sa R.A. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

Local………………..

Dead on arrival sa ospital ang isang miembro ng Special CAFGU Active Auxiliaries o SCAA matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang motorcycle-riding tandem suspects sa TV Juliano Street, Purok 8, Barangay Bagua 3, Cotabato city mag a-alas sais kagabi.

Kinilala ang biktima na si Ibrahim Ato Guiamel, 28 years old na taga barangay Rosary Heights 7 ng lungsod.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Police Station 1, nakatayo lamang ang biktima harap ng isang tindahan sa lugar nang biglang hinintuan ng mga suspek at pinagbabaril.

Tinamaan sa ulo at dibdib si Guiamel na naging dahilan ng kanyang kamatayan bagaman at sinubukan pa siyang isugod sa ospital.

Nakuha mula sa crime scene ang dalawang mga basyo ng bala na mula sa cal. 45 pistol.

Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril at ang pagkakakilanlan ng mga suspek.

-0-

PATULOY na ginagamot sa ospital ang mag-asawang sakay ng motorsiklo at isang pasahero ng passenger van dahil sa nangyaring vehicular crash kahapon ng umaga sa Barangay Macabiso, Sultan Mastura, Maguindanao.

Sa report ng Sultan Mastura PNP, kinilala ang mga sugatang biktima na sina Michael Bautista Serenquela, 34 anyos at asawa nitong si Elena Castillon Serenquela na pawang mga empleyado ng Lamsan Trading.

Sugatan din ang pasahero ng passenger van na si Norma Otto Baraguir.

Sinabi ni Sultan Mastura PNP Chief, Police Major Daud Mamako na binabaybay ng mag-asawa ang national highway mula sa Landasan, Parang, Maguindanao sakay ng motorsiklo nang makasalubong at makasalpukan ang passenger van na minamaneho naman ni Hassim Guiaselon Macacua.

Tumilapon ang mag-asawang Serenquela at nasa kritikal na kondisyon si Michael na nasa isang pagamutan sa Davao City.

Sa imbestigasyon ng mga otoridad, sinabi ng van driver na si Macacua na bigla umanong lumiko sa kabilang linya ang motorsiklong minameneho ni Serenquela kaya nagkabanggaan sila.

Nasa kustodiya pa ngayon ng Sultan Mastura PNP si Macacua at na-impound din ang kanyang minamanehong van.

-0-

HINIMOK ng lokal na pamahalaan ng Cotabato city ang bawat barangay sa lungsod na magkaroon ng sariling facebook account para mas madaling maipaalam sa publiko ang kanilang mga ginagawang aktibidad.

Sinabi ni city administrator Danda Juanday na ito ang isa sa kanilang mga tinalakay sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng 37 mga barangay sa lungsod kahapon.

Ayon kay Juanday, tinalakay din nila ang Dito ang Memorandum Circular 2020-027 ng Department of the Interior and Local Government hinggil sa pagpapatuloy ng road clearing operation sa kani-kanilang mga lugar.

Dumalo rin sa naturang meeting sina Public Safety Officer Rolen Balquin, at ang mga Human Resources at Finance officer ng City LGU.

Nabatid na muling pagpupulong ang mga barangay official ngayong March 12 para muling talakayin ang naturang mga paksa at ma-finalize ang kanilang mga gagawing hakbang.

-0-

Soccksargen Regional Athletic Association meet na ipinagpaliban dahil sa pangamba sa COVID-19 tuloy na sa susunod na buwan sa General Santos City, ayon sa Deped 12

Matapos ipagpaliban ngayon Pebrero dahil sa pangamba sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 tuloy na ang 2020 Soccskargen Regional Athletic Association o SRAA meet sa General Santos City sa March 2 hanggang 6.

Ipinahayag ito ni Deped 12 Sports Coordinator Magdaleno Dohilag. Pero ayon kay Dohilag gaganapin ang opening ceremony ng Palaro sa March 3.

Ito ay dahil ikonsidera nila ang availabity ng magiging panauhing pandangal. Tiniyak din ni Dohilag na magpapatupad ng precuationary measures laban sa COVID-19 ang Deped sa duration ng SRAA meet.

Ito ayon kay Dohilag ay nakabase sa ipinalabas na panuntunan ng Deped central office. Ayon kay Dohilag inaasahan nila ang pagdalo sa palaro ng mahigit animnalibong mga participant mula sa iba’t ibang bahagi ng SOCCKSARGEN.

Nilinaw ni Dohilag na makikilahok pa rin sa SRAA meet ngayong taon ang Cotabato city delegation. Paliwanag ni Dohilag, nasa transition period pa kasi ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na kinabibilangan na ngayon ng nasabing lungsod.

Matatandaan na ang pagpaliban sa SRAA meet ay bilang pagtalima na rin sa utos ng DepEd Central office na pagsuspinde ng mga off campus activities dahil sa pangamba sa COVID-19.

-0-

Summer Training Festival ng Koronadal ipatutupad na rin sa mga barangay ng lungsod

Sa halip na sa city hall na nakasanayan na sa nakalipas na mga taon, dadalhin din ng lokal na pamahalaan sa mga barangay ng Koronadal ang Summer Training Festival ngayong taon .

Ipinahayag ito ni City Sports Development Officer Jonathan Emmanuel.

Ayon kay Emmanuel natukoy na nila ang sampung strategic areas bilang mga training venue para mas makahikayat pa ng mas maraming mga participant sa mga malalayong barangay.

Sinabi din ni Emmanuel ang mga mamamayan na nais makinabang sa summer training festival ay mayroong tatlumpung discipline na pagpipilian. Ilan sa mga ito ang ball games, performing arts, photography, vlogging at maraming iba pa.

Ayon kay Emmanuel mas mahalaga ngayon sa kanila ang kalidad ng mga matutunan ng mga bata kesa sa dami ng mga event. Dinagdag din nito na magsasagawa rin sila ng school-to-school campaign para makahikayat ng mas maraming enrollees.

Layon ng Summer Training Festival na sinimulan noong 2010 na mahasa ang kasanayan ng mga kabataan sa larangan ng sining at isports at maturuan din ng pakikibaha sa araw araw na pamumuhay. Gaganapin ang Summer Training Festival ng Koronadal sa April 13 hanggang May 29.

-0-

Siyam pang malaria cases natuklasan ng South Cotabato Provincial Health Office sa liblib na barangay ng T’boli.

Nagpositibo sa malaria ang siyam katao sa mga liblib na Sitio ng Datal Falan, Coong at Moto Sapang sa Barangay Maan, bayan ng T’boli,South Cotabato.

Ibig sabihin nito umabot nasa 37 na kaso ng malaria ang natuklasan sa surveillance ng Mosquitoe-borne Disease o MBD Team ng Integrated Provicial health Office o IPHO mula Enero hanggang ngayong Pebrero sa nasabing mga lugar.

Ayon kay MBD Team Supervising Sanitary Inspector Jose Barroquillo, nagpositibo sa malaria ang siyam na mga mamamayan kasunod ng kanilang Filaria Strip Test.

Para mapigilan ang pagkalat ng malaria, namigay ng gamut sa mahigit 700 indibidwal sa Maan ang MBD Team.

Ayon kay Barroquillo nagsagawa rin sila ng spraying activity sa loob at labas ng mga bahay para puksain ang mga lamok na nagdadala ng Malaria. Tumanggap din ng Long-lasting Insecticide Nets o LLITN ang Maan Elementary School at Maan National High School.

Dinagdag din ni Barroquillo na nagpapatuloy din ang kanilang maigting na monitoring sa posibleng kaso ng Malaria sa iba pang mga sitio ng Maan. Katuwang ng MBD Team sa pagsasagawa nito ang Municipal Health Office ng T’boli, Department of Health, Barangay Local Government Unit ng Maan at Barangay Affairs Unit ng provincial government ng South Cotabato

-0-

Magasawa natagpuang patay sa kanilang bahay sa Koronadal City

Natuklasan ng caretaker ng kanilang drier na kukuha sana ng inuming tubig ang bangkay ng mga biktima sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Magsaysay,Koronadal City kahapon ng umaga. Ito ay ayon kay Magsaysay barangay Chairman Luz Bustillo.

Kinilala ni Bustillo ang mga biktima na sina Arturo Aquino, 68 years old retiradong sundalo at misis nitong si Erlinda, 75 years old, retiradong midwife.

Ayon kay Bustillo nakita ng kanilang “drier boy” ang wala nang buhay , duguan at pinagsasaksak na mga biktima mula sa nakabukas na pinto ng kanilang bahay. Sinabi ni Bustillo na bagama’t walang nawawalang gamit ang mga biktima, tila hinahalungkat umano ang mga ito.

Ayon kay Bustillo maaring walang nakapansin nang maganap ang krimen dahil malayo sa mga kapitbahay ang bahay ng biktimang magasawa. Nabatid na walang kasama sa kanilang bahay ang mga biktima dahil lahat ng kanilang mga anak ay pawang nasa ibang bansa.

Nahuli naman ng team ni Koronadal Chief of Police Lt. Col. Joefel Siason sa kanilang follow up operation sa Purok Cabaylo sa karatig Barangay ng San Roque, Koronadal ang suspek sa krimen.

Kinilala itong si Paul John Membrado, 19 years old, laborer ng magasawang biktima at nakatira din sa Barangay Magsaysay.

Nakuha kay Membrado ng mga pulis ang dalawang mga kutsilyo na ginamit umano nito sa krimen. Inaalam pa ng Koronadal PNP ang motibo sa krimen ni Membrado na kakasuhan nila ng two counts of murder.

-0-

Driver ng motorsiklo patay sa vehicular crash sa Koronadal City

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang biktima na nasawi sa vehicular crash na si Anthony Suarnaba, 33 years old, nakatira sa Megaland Subidivsion, Barangay Carpenter Hill sa lungsod.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nabangga umano ng motorsiklo na minamaneho ni Suarnaba ang sinusundang motorsiklo pagsapit sa national highway, Barangay Zone III, Koronadal.

Ito ay nang mag-right turn para mapagasolina sa kalapit na gasoline station ang driver nitong si Joseph Baladjay, 46 years old pasado alas kwatrong madaling araw kahapon.

Ang biktimang si Suarnaba na nagtamo ng matinding mga sugat ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital. Ang dalawang mga motorsiklo ay ikinustodya ng traffic section ng Koronadal City PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa nasabing insidente.

-0-

20 na mga pamilya na apektado ng nagdaang lindol, mabibigyan ng permanent housing units mula sa NHA at City Government sa Kidapawan City

Isinagawa kahapon ang ceremonial turn-over ng resettlement housing units para sa unang batch na mga benepisyaryo sa lahat ng pamilyang apektado ng 2019 earthquake sa Barangay Ilomavis, Kidapawan City.

Ayon kay City Mayor Joseph Evangelista, dalawang pu na mga bahay ang unang ipapatayo ng LGU at ng National Housing Authority para sa unang mga benipisyrayo mula sa Purok 7 Sitio Agco, Barangay Ilomavis Kidapawan City na isa sa mga lugar na ideneklarang high risk area dahil sa banta ng landslide.

Bahagi ng isang libo at pitong daang permanent housing units ang mga naunang ibinigay para sa mga residenteng nawalan ng tirahan sa limang purok ng Ilomavis nang gumuho ang lupa dulot ng mga malalakas na paglindol.

Ang 1,700 na mga bahay ay itatayo sa mga barangay ng Ilomavis, Balabag, Perez, Nuangan at Indangan para sa mga pamilyang kasalukuyang nakatira sa mga evacuation camps. Nagkakahalaga ng abot sa 289thousand pesos ang isang bahay na ibibigay ng libre para sa mga benepisyaryo.

Mayroon na itong sala, isang kwarto, comfort room, mini kitchen, water tank at solar panel para sa kuryente. Ito ay ipinagbabawal na ibenta, maaring ipa-extend pero dapat na sumunod sa National Building code at dapat na sumunod sa One House- One Family policy.

Maliban na sila ay residente ng mga high risk area ay dapat napapabilang sa Community Based Monitoring System na listahan ng Barangay ang beneficiary. Sinisiguro din ng alkade na bago matapos ang buwan ng Marso ngayon taon ay matatapos na ang mga 50 mga bahay at maari nang makalipat ang apektadong pamilya bukod pa rito ang ihahandog na livelihood training

Maluha-luha namang ikinwento ng ilang beneficiaries ang kanilang karanasan sa loob ng evacuation camp at malaki ang kanilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanilang pag-ahon.

Ayon kay Jenalyn Sikaw, umuuwi pa rin naman anya sila sa kanilang lugar tuwing umaga upang magsaka at maghanap-buhay pero bumabalik kapag gabi sa evacuation site.

Sinabi din ni Porferio Awag, mahirap anyang manatili sa evacuation center dahil sa sobrang init at marami na sa kanilang kasamahan ang nagkakasakit.

Ayon naman kay Wilma Tula, na sa kanilang paglilipat ng bahay ito ay magbibigay din sa kanila ng bagong pag-asa at bagong buhay.

-0-

Mga tricycle driver at commuter, dumalo sa isinagawang public consultation hinggil sa pagbabawal ng mga slow moving vehicle sa National Highway sa Kabacan, North Cotabato

Bukas para sa mga tricycle operators at drivers na tuluyang ipagbawal sa kahabaan ng National Highway ang mga tricycle at iba pang slow moving vehicle basta’t tutukan din ng lokal na pamahalaan ng Kabacan ang pagsasaayos ng mga daan sa naturang bayan.

Ito ang naging buod sa isinagawang public consultation kaugnay sa pagbabawal ng tricycle o pedicab sa kahabaan ng national highway batay na rin ng Memorandum ng Department Of Interior and Local Government o DILG.

Kaugnay nito, nilinaw ni Municipal Local Government Operations Officer Ranulffo Martin na ang pagtalima ng LGU ay kautusan ng DILG na kung saan, una ang Kabacan sa pagsunod ng mandato sa buong Rehiyon Dose.

Lubos naman ang pasasalamat ni Kabacan Mayor Herlo P. Guzman, Jr. sa mga dumalo na aniya, ang mga saloobin ng mga dumalo ay isasaalang-alang sa paggawa ng mas matibay at magandang pundasyon sa pagbabawal sa mga tricycle sa National Highway.

Tutulong din anya ang PNP- Kabacan sa pagbabantay sa mga operators at drivers hinggil sa batas trapiko.

Samantala, ilan ito sa mga naging punto ng bawat driver/operator/commuter na dumalo sa konsultasyon. a) Pasaherong may dala-dalang mabibigat na gamit, PWD, Sr. Citizen, at mga batang pasahero at pahihintulutang papasada sa Highway tuwing sabado at linggo.

Kasabay nito, paglilinaw ng LGU-Kabacan, walang nangyayaring taas pasahe sa pagpapatupad ng pagbabawal sa mga slow-moving vehicle sa National Highway.

-0-

DepEd Cotabato Division, ipapatupad ang mga precautionary measures laban sa COVID- 19 sa lahat ng mga lugar na pagdadausan ng off-campus activities

Maglalagay ng mga hand santizer para sa mga mag-aaral na sasali sa lahat ng mga off campus activities ang Department of Education o DepEd bilang precautionary measure matapos na pinayagan na na ibalik ang National , Regional at lahat ng aktibidad na sa labas ng paaralan.

Matatandaang naantala ang ilang mga aktibidad dahil na rin sa banta ng Corona-virus Disease o COVID-19. Sinabi ni Deped Cotabato Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz, sila ay tatalima lamang sa inilibas na kautusan ng DepEd national Office.

Sa ngayon sinabi ni Del Cruz, nakahanda naman ang lahat ng partisipante para sa isasagawang off campus activity tulad ng SRAA na isasagawa sa buwan ng Marso bukod pa rito ang Regional Press Conference.

Kabilang sa gagawin bilang preventive measure ng DepEd ay ang paglalagay ng hand washing area, mga rubbing alcohol at panatilihing malinis ang buong paaralan.

Dagdag pa niya, hindi pa naman nakapasok sa buong Soccksargen ang nasabing virus pero mas maigi na anyang maging handa sa lahat ng pagkakataon.

-0-

436 na mga barangay sa North Cotabato, drug-cleared na ayon sa PDEA 12

Abot na sa apat na raan at tatlumpu’t anim na mga barangay sa North Cotabato ang deklaradong ligtas na sa iligal na droga kasunod ng patuloy na Barangay Drug Clearing Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni PDEA 12 Regional Director Naravy Daquitan matapos ang isinagawang pagpupulong ng Provincial Oversight Committee at PDEA 12 kasabay ang DOH, DILG, PNP at mga LGU sa lalawigan kamakailan.

Base sa datus, sa kabuuang limang raan at apat napu’t tatlong mga barangay sa lalawigan ng North Cotabato, isang daan at pito na lamang dito ang hindi pa deklaradong drug-cleared o parehong moderately at slightly affected sa iligal na droga.

Samantala, sinabi ni Daquiatan na isinagawang pagpupulong ng PNP at PDEA, ilan sa mga natitirang drug-affected barangay sa North Cotabato ay inererekomenda na para sa deklarasyon ng drug-cleared matapos ang kanilang isinagwang validation at pagcomply sa mga kulang pang mga dokumento.

Hindi rin itinanggi ng opisyal na ang North Cotabato ang may pinakaraming bilang ng drug-affected areas dahil ito rin ang lalawigan na may pinakamaraming barangay sa buong SOCKSARGEN. Inihayag din ni Daquiatan na patuloy ngayon ang monitoring ng ahensiya katuwang ang PNP dahil may namomonitor silang mga newly identified drug users.

Samantala, halos nasa isang libo na sa buong rehiyon ang deklarang drug cleared habang nasa mahigit dalawang daan pa rin ang drug-affected. NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

IGINAGALANG umano ng Kamara ang ginawang pagdinig ng Senado sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Ayon kay House Committee on Legislative Franchises Franz Alvarez, mayroon naman ding hiwalay na imbestigasyon ang Kamara kaugnay ng usapin.

Wala rin aniyang pressure sa Kamara ang ginawang public hearing ng Senado kaugnay sa franchise renewal ng broadcast network.

Tiniyak naman ng chairman ng komite na aaksyunan nila ang nasabing isyu sa pagitan ng Mayo o Agosto bagamat hindi pa ito naika-kalendaryo.

Sa iba pang balita, isasalang na sa pagdinig ng House Committee on Public Information ang mga panukala upang parusahan ang mga magpapakalat ng pekeng balita.

Kabilang sa mga pag-uusapan ang pagbibigay ng depinisyon sa “fake news,” magiging sakop nito at kung paano ito mai-a-apply sa iba’t ibang media.

Sa isasagawang pagdinig, aalamin kung saan maiuugnay sa kasalukuyang batas at jurisprudence ang “fake news” at iba pang kaparehong isyu.

Tinitiyak naman ng panukala na magiging balanse ito sa pagsusulong ng kapakanan ng publiko at proteksyon sa kanilang karapatan.

Ginagarantiya din ng panukala ang freedom of expression at pagbalanse sa epekto ng fake news.

Sa kabilang dako naman, epektibo na kanina ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis.

Simula alas sais ng umaga, naagdagdag na ng 30 centavos sa bawat litro ng gasolina, 20 centavos sa bawat litro ng diesel at 35 centavos sa bawatl litro ng kerosene ang mga kumpanyang Petron, Shell, Chevron, SeaOil, at Flying V.

May parehong dagdag din sa presyo ng kanilang gasolina at diesel ang mga kumpanyang PTT, Total, Petro Gazz at Cleanfuel.