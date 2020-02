NDBC BIDA BALITA (Feb. 28, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DRUG SUSPECT, patay matapos manlaban sa mga otoridad sa President Quirino, Sultan Kudarat; kasamahan nito, arestado!

2. SENIOR CITIZEN, patay habang binatilyo sugatan naman sa nagyaring pagyanig kahapon sa Mlang, North Cotabato

3. APAT na investment scam operators sa Gensan at Sarangani, pinaghahanap na ng NBI

4. National Task Force kontra African Swine Fever, binuo ni P. Duterte

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NAUWI sa shootout ang inilunsad na buy bust operation ng pinagsanib na tropa ng President Quirino PNP, Buluan PNP at Army’s 40th Infantry Battalion laban sa dalawang mga suspek sa Barangay Pedtubo, President Quirino, pasado alas nuebe ng umaga kahapon.

Nanlaban kasi sa mga otoridad ang mga suspek na sina Jomer Buntulan Biang at Buhari Panambulang Dimasangkay nang matunugang mga pulis pala ang kanilang ka-transaksyon.

Nabatid na nagkahabulan pa ang mga otoridad at ang mga suspek hanggang sa Buluan, Maguindanao at nagkapalitan ng putok.

Patay sa engkwentro si Biang habang nadakip naman ang kasamahang si Dimasangkay.

Nakuha mula sa mga suspek ang isang cal. 45 na pistol, isang magazine at mga bala, ilang sachets ng shabu, drug paraphernalia, pera, dalawang mga motorsiklo at iba pang mga personal na gamit.

Kalaboso na ngayon si Dimasangkay at nakatakdang sampahan ng mga kaukulang kaso.

-0-

MASWERTENG nakaligtas sa pananambang kahapon ang isang mataas na opisyal ng National Irrigation Administration o NIA-Maguindanao at tatlo pang mga kasamahan nito sa Cotabato city.

Sa report ng City Police Station 1, nakilala ang mga biktima na sina NIA-Maguindanao Acting Division Manager Nestor Vilbar Espinilla, 62 years old; Nasser Sabdula 47 years old, na isang driver mechanic, Rodel Anza Pedregoza, 34, isang surveyor; at Dioscoro Entera Carin, 61, na isang Foreman.

Binabaybay umano ng mga biktima ang kahabaan ng Mother Barangay Poblacion highway sakay ng grey Nissan Navara nang dikitan sila at pagbabarilin ng nag-iisang suspek na naka-motorsiklo.

Kaagad na pinaharurot ng driver ang sasakyan palayo sa crime scene hanggang makarating sa Delta Bridge Checkpoint saka humingi ng tulong sa mga otoridad.

Mabilis namang tumakas ang suspek sa di malamang direksyon.

Nakuha mula sa crime scene ang dalawang mga basyo ng bala ng cal. 45 pistol na ginamit ng suspek sa pamamaril sa mga biktima.

-0-

NAKUBKOB na ng militar ang isa pang pagawaan ng bomba ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF habang dalawang mga miyembro umano ng ekstremistang grupo ang nasawi sa engkwentro sa Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao.

Sa report ng Army’s 601st Brigade commander, nagpapatrolya umano ang tropa ni Army’s 57th Infantry Battalion commander Lt. Col. Edwin Alburo nang makasagupa ang armadong grupo sa Barangay Dasawao, Shariff Saydona Mustapha.

Tumagal ng kalahating oras ang palitan ng putok ng magkabilang panig hanggang sa tuluyang umatras ang BIFF matapos silang gamitan ng 81 mm mortars ng mga sundalo.

Nakubkob ng mga sundalo ang pagawaan ng bomba ng BIFF at natagpuan sa lugar ang mga Improvised Explosive Device, ilang mga sangkap sa paggawa ng bomba, mga bala at mga personal na kagamitan ng mga rebeldeng ekstremista.

Samantala, kinumpirma umano ng mga sibilyan sa lugar na dalawa sa mga BIFF member ang nasawi habang tatlo naman ang nasugatan.

Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang combat clearing operation ng militar sa naturang lugar.

-0-

PATAY ang isang binata habang sugatan naman ang dalawang iba pa sa aksidenteng nangyari sa barangay Kalanganan Dos, Cotabato City.

Nakilala ang nasawi na si Hamid Pasandalan, 19 years old, habang sugatan naman sina Ima Masukat at Ungga Ali, pawang 18 anyos, at mga residente rin ng nabanggit na barangay.

Sa report ng pulisya, magkaka-angkas umano ang mga biktima sa motorsiklo at binabaybay ang Bubong road nang mabundol nila ang tumatawid na baka sa lugar.

Sa lakas ng pagkakabangga ng mga ito sa naturang hayop ay tumilapon sila mula sa motorsiklo at nagtamo ng matitinding pasa, sugat at mga bali sa katawan.

Naisugod pa sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival si Pasandalan na nabagok ang ulo sa sementong kalsada habang nasa maselang kondisyon pa rin sina Ali at Masugat.

-0-

PINAG-AARALAN na ng Cotabato city LGU ang tuluyang pagbabawal sa pagparada ng mga sasakyan sa mga barangay road ng lungsod.

Ito ang isa sa mga tinalakay sa pakikipagpulong ni city administrator Danda Juanday sa mga opisyal ng 37 mga barangay sa syudad kamakailan.

Ayon kay Juanday, bahagi ito ng road clearing operation na mahigpit na ipinatutupad ng Department of the Interior and Local Government o DILG.

Umaasa si Juanday na tatalima ang lahat ng mga barangay official sa kautusan ng DILG katuwang ang City Public Safety Office sa pangunguna ni Retired Gen. Rolen Balquin.

Samantala, tuloy-tuloy naman ang mahigpit na pagpapatupad City Public Safety Office sa mga batas trapiko ng lungsod.

Sinabi ni Balquin na umaabot sa 53 mga traffic violator ang sumailalim sa tatlong oras na traffic rules and regulation orientation kamakalawa sa Traffic Management Center.

Requirement ang naturang orientation para muling makuha ng mga traffic violator ang kanilang nakumpiskang mga driver’s license bukod pa sa pagbabayad ng karampatang multa.

Ayon kay Balquin, karaniwang traffic violations na kanilang naitatala ay counterflow, illegal parking at driving without license.

Sa ngayon, nabatid na umaabot pa sa 713 driver's license at 46 License Plates ang nasa Traffic Management Center at hindi pa rin kinukuha ng mga may-ari.

Paalala naman ni Balquin na kanila nang ibibigay sa Land Transportation Office o LTO ang mga unclaimed licenses and plates sa takdang panahon para tuluyang makansela.

-0-

Suporta sa legal adoption hiniling sa publiko ng DSWD 12 regional director ngayong Adoption Consciousness Week

Suportahan ang legal adoption para maprotektahan ang karapatan ng mga naulilang bata.

Hiniling ito ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo sa kanilang mga stakeholder sa government at private sector.

Ipinahayag ito ni Espejo kaugnay sa Adoption Consciousness Week Celebration na pinangungunahan ng ahensya.

Ayon kay Espejo ginagawa ng ahensya ang lahat para magkaroon ng magandang buhay ang mga ulila.

Ayon kay Espejo mariing isinusulong ng DSWD ang legal adoption. Ito ay para magkaroon ng pamilya na kakalinga at magbibigay ng edukasyon sa mga batang walang mga magulang.

Sinimulan ng DSWD 12 ang selebrasyon sa pamamagitan ng walk for legal adoption sa mga pangunahing kalye ng Koronadal patungo sa kanilang tanggapan.

Naglagay din ang ahensya ng help desk sa Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center para may mapagtanungan ang mga magasawang nais mag-adopt o maging foster parents.

Ayon kay Espejo sa ngayon ang pasilidad ng DSWD 12 ay mayroong labinpitong mga bata para sa adoption. Kalahati sa mga ito ayon kay Espejo ay nag-match sa posible nilang adopted parents. Tema ng adoption consciousness week celebration ngayong taon ang “Pagmamahal Palaganapin, Legal na Pag-aampon Ating Gawin.”

-0-

24 investment scam operators sa Gensan at Sarangani pinaghahanap ng NBI

Naglunsad ng manhunt operation ang National Bureau of Investigation o NBI sa dalawamput apat katao na angkot umano sa investment scams sa General Santos City at karatig lugar.

Ayon kay NBI Sarangani District Office Head Attorney Regner Peneza, ito ay bilang pagpatupad na rin sa warrant of arrest ng korte .

Ayon kay Peneza, labinwalo sa kanilang pinaghahanap ay pawang mga opisyal ng Alabel-Maasim Credit Cooperative o Alamcco.

Ang mga ito ay pinaaresto ng korte dahil sa kasong syndicated estafa. Pinaghahanap din nila ayon kay Peneza ang anim katao na konektado sa Shantal Marketing.

Sinabi ni Peneza na ang mga suspek ay wala na sa kasalukuyan nilang mga address at matagal na umanong nagtatago. Matatandaan na ipinahinto ng Securities and Exchange Commission o SEC at Cooperative Development Authority ang operasyon ng Alamcco.

Ito ay dahil umano sa iligal na pag-solicit ng investment at pangakong 35 percent buwanang interest sa publiko. Kabilang sa mga opisyal ng Alamcoo na pinaghahanap ng NBI ang founder nitong si Pastor Jerson Cagang. Habang ang Shantal naman ay natuklasan na nangangako ng 400 percent buwanang pay out sa kanilang mga myembro.

Pinaghahanap din ang mga opisyal nito sa pangunguna ng kanilang founder na si John Rafael Revilla alias “Shantal”, Kirby Adrian Adolfo, Corazon Adolfo, Kathryne Adolfo, Johnrell Revilla at Godwin Garciano. Pinayuhan din ni Peneza ang mga suspek na sumuko na lamang kung gusto ng mga ito na linisin ang kanilang mga pangalan sa pagkakasangkot sa nasabing mga investment schemes.

-0-

12 katao sa Gensan ligtas na raw sa COVID 19 matapos ang 14-day quarantine, ayon sa city health officer ng nasabing lungsod

Indeklara ng Department of Health DOH 12 na ligtas na sa 2019 coronavirus disease o COVID 19 ang labindalawa katao sa General Santos City. Ipinahayag ito sa isang advisory ni Gensan City Acting Health Officer Dr. Rochelle Oco.

Ayon kay Oco natapos ng mga ito ang labinapat na araw na quarantine na hindi nakitaan ng COVID 19. Sinabi ni Oco na labinisa sa mga ito ay itinuring na persons under investigation. Ang mga ito ay nangaling sa ibang bansa na may positibong kaso ng COVID-19 pero hindi naman nakitaan ng sintomas nang dumating sa Gensan.

Isa naman sa mga ito ay person under investigation o PUI na inilagay sa isolation facility matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19 pagdating mula Macao, China. Nilinaw ni Oco na ang nasabing PUI ay dalawang beses na nag-negatibo sa nasabing virus.

Ang DOH 12 ay nakapagtala ng animnaput siyam katao na inilagay sa quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19 simula January 29. Pero limamput isa sa mga ito ay cleared na sa COVID-19 habang patuloy namang minomonitor ang nalalabing labintatlong iba pa. Ito ay ayon naman kay DOH 12 Health Education and Promotions Officer Arjohn Gangoso.

-0-

Mahigit P400,000 na halaga ng marijuana plants nabunot ng PNP at militar sa boundary ng Tampakan, South Cotabato at Colombio, Sultan Kudarat

Abot sa mahigit sampung libong puno ng fully grown marijuana plants ang nabunot ng mga otoridad sa liblib na boundary ng Sitio Alyong sa Barangay Danlag, Tampakan,South Cotabato at Sitio Lamalis ng Barangay Datal Blao, Colombio, Sultan Kudarat.

Ang nabunot na mga marijuana plants ayon sa Tampakan PNP na pinamumunuan ni Police Captain Joseph Villanueva ay nagkakahalaga ng mahigit 400 thousand pesos.

Dahil sa layo ng nasabing mga Sitio karamihan sa mga nabunot na marijuana plants ay sinunog na lamang doon ng mga otoridad. Wala naman sa nasabing mga lugar ang cultivator ng mga marijuana plants nang sumalakay ang mga otoridad kahapon ng umaga.

Kasama ng mga personnel ng Tampakan PNP na sumalakay sa marijuana plantation ang mga personnel ng South Cotabato PNP, Regional Mobile Force Batallion ng PNP 12, Sultan Kudarat PNP, 27th IB ng militar at mga barangay officials ng ng Danlag.

Samantala, arestado naman ang isang babae sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga otoridad sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Kinilala ni Philipine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan ang inarestong drug suspek na si Christy Pagales, 46 years old single, walang trabaho. Si Pagales ay inaresto ng mga otoridad sa kanilang mismong lugar sa Barangay New, Isabela, Tacurong.

Kasama ng mga operatiba ng PDEA 12 na nagsagawa ng anti-illegal drug operation laban kay Pagales ang mga personnel ng Tacurong PNP na pinamumunuan ni Chief of Police, Lieutenant Colonel Rey Egos. Nakuha ng mga ito sa nasabing drug suspek ang walong pakete ng pinaghihinalaang shabu.

Ang mga ito ay nagkakahalaga ng mahigit 13 thousand pesos. Si Pagales na nasa kanilang target list dahil umano sa pagkakasangkot ng iligal na droga ay matagal nang minamanmanan ng PDEA 12.

Inihahanda na ng PDEA 12 ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa inarestong drug suspect.

-0-

Soccksargen, nakapa-export na rin ng manga sa France at United Arab Emirates sa tulong ng Department of Agriculture

Nakapagpadala na ng inisyal na 1.4 metrikong tonelada na manga sa France and United Arab Emirates ang Soccksargen. Ang unang shipment ng produktong manga sa nasabing mga bansa ay mula sa mango grower na si Rolando Sacdalan.

Si Sacdalan ay mayroong walumpung ekteryang mango plantation sa Midsayap, North Cotabato. Nakapag-export ng manga sa France at UAE si Sacdalan sa tulong ng Agribusiness and Marketing Division ng Department of Agriculture XII.

Ayon kay Sacdalan malaki ang maitutulong nito para mapalawak pa ang kanilang market at makapag-produce ng premium quality na manga.

Sa pamamagitan nito ayon kay Sacdalan ay makikilala sa buong mundo ang mga ipinagmamalaking manga ng Soccksargen. Dinagdag din ni Sacdalan na posibleng makapag supply din ito ng tatlo hanggang limang metrikong toneladang manga kada lingo sa France at UAE simula sa Hulyo.

-0-

Isa ang patay habang isa naman ang sugatan matapos na tumama ang lindol sa bayan ng Mlang, North Cotabato kahapon. Nakilala ang nasawi na si Romualdo Vicente, 65 anyos habang ang nasugatan naman ay kinilalang si Jhon Eric Bercasio, 18 anyos at nakatira sa Mlang.

Ayon kay PDRRM warning and action officer Engineer Arnulfo Villaruz, ang 65 anyos na lalaki ay na cardiac arrest matapos na tumama ang lindol alas 9:03 ng umaga kahapon sabayan ng Makilala.

Napag-alamang residente ng Sultan Kudarat ang nasawi at bumusita lamang sa kanyang kamag-anak sa naturang bayan Habang patuloy namang ginagamot si Bercasio matapos na tamaan ng nahulog na malaking crucifix sa loob ng kapilya sa Barangay Poblacion B, Mlang.

Mabilis na isinugod sa Mlang District Hospital ang dalawa pero ideneklarang patay ng mga doctor ang senior citizen.

Samantala, balik-eskwela na ngayong araw ang mga mag-aaral sa mga bayan na nagkansela ng klase dulot ng pagyanig kahapon.

Ang mga nagsuspende ng pasok kahapon sa lahat ng antas ng paaralan ay ang Kidapawan City, Makilala, Magpet at Tulunan, Cotabato para sa kaligtasan ng mga mag-aaral.

Kinansela din ng City LGU ang trabaho sa City hall kahapon dahil sa nasabing pagyanig matapos na maraming mga manggagawa ang nagsilabasan dahil sa takot na makaramdam pa ng mas malakas na pagyanig.

Sa ulat ng Provincial Disaster Risk and Management Council, wala namang naiulat na nasirang gusali. Ilang mga mag-aaral lang ng Manobisa Elementary School sa Barangay Manobisa sa Magpet Cotabato ang nawalan ng malay at matapos ang lindol.

Nasa ligtas na kondisyon naman sila ngayon matapos na agad matulungan ng mga guro. Ang nasabing lindol ay muli nagdulot ng takot sa mga mamamayan lalo na sa mga nananatili pa rin sa evacuation center.

-0-

Deed of Absolute Sale at iba pang mga dokumento para sa tuluyang pagbubukas ng Central Mindanao Airport, unti-unti nang na-aayos ng provincial government

Aasahang lilipad na sa Disyembre ngayon taon ang kauna-unahang commercial plane sa Central Mindanao Airport sa bayan ng Mlang, North Cotabato. Ito ang kampanteng sinabi ni North Cotabato Governor Nancy Catamco kasabay ng isinagawang signing ng deed of absolute sale sa pagitan ng mga landowners at provincial government kahapon sa capitol compound, Amas, Kidapawan City.

Abot naman sa 5.6 million pesos ang ibinayad ng provincial government sa 15 mga landowners. Nabatid na abot sa kabuuang 47 mga deed of sale ang kailangang ayusin ng Airport Technical Team kung saan bayad na ang naunang sampung mga deed of sale.

Habang bago magtapos ang buwan ng Marso ayon kay Catamco, ay maaayos na rin ang extra-judicial settlement ng natitirang 22 papeles Sakaling matapos na ang problema sa mga dokumento, pagsasamahin na ang mga ito bago pormal na ma iturn-over sa Department of Transportation o DOTr.

Ang DOTr na rin ang aatasan sa pagsasaayos ng mga airport facilities, terminal building, runway extension at iba pa. VC: GOV CATAMCO Si North Cotabato Governor Nancy Catamco. Kasabay ng provincial government na nasabing signing ay ang mga miyembro ng Airport Technical sa pangunguna ni Provincial Administrator Nicholas Marasigan, mga head of office, Mlang Mayor Russel Abonado, Acting-Legal Officer John Paul Zerrudo, mga land owners at ang DOTr.

Samantala, muli namang nagkaroon ng site inspection sa nasabing airport kahapon sa Brgy Tawan-tawan, Mlang kung saan nabatid na abot sa 40-million pesos ang kinakailangang halaga para sa site development at rehabilitasyon.

-0-

Rehabilitasyon para sa mga nabiktima ng lindol sa bayan ng Makilala, North Cotabato, maaring masisimulan na ngayon susunod na buwan ayon sa alkalde ng bayan

Nilinaw ni Makilala Mayor Armando Quibod na sumusunod ito sa proseso para sa pagbibigay ng tulong sa mga nabiktima ng lindol sa bayan. Ginawa ng opisyal ang paglilinaw sa panayam ng DXND Radyo BIDA News Team. Aniya, tinataya na sa halos P60 Milyung piso ang pondo na nalikom ng pamahalaang lokal at nasa trust fund ito ng LGU.

Hinihintay na lamang nila ang Rehabilitation Plan para ilalarga na ang pagbili ng relocation site na patatayuan ng bahay ng National Housing Authority sa mga high risk area na lugar sa bayan. Bagaman at matagal na umanong naghihintay ang mga residente ng Makilala para sa tulong ng LGU, giit ni Quibod na sinusunod nito ang batas sa pagpapatupad ng mga tulong dahil iba ang proseso sa gobyerno kaysa sa pribado, kungsaan siya galing.

Ginawa ng alkalde ang paglilinaw matapos na samu’t-saring reklamo at komento na ang natatanggap ng himpilang ito sa mabagal na aksiyon diumano ng LGU Makilala. Dagdag pa ng Punong ehekutibo na minamadali na rin nito na maipasa ang kanilang annual budget.

Oras na maaprubahan ang pondo ng LGU, planu nito na bumili ng land area para sa patatayuan ng bagong Municipal Hall, aayusin din nito ang palengke at balak din niyang gawing public terminal ang kasalukuyang municipal compound.

Sa ngayon nasa tent pa rin pansamantalang nag-o-opisina ang mga kawani ng LGU habang patuloy na ipinapatayo ang temporary office nila.

-0-

Isang silid-aralan sa bayan ng Arakan, North Cotabato, nasunog; mga gamit ng mag-aaral nadamay

Patuloy na iniimbestihagahan ngayon ng Bureau of Fire Protection o BFP Arakan kung ano ang pinagmulan ng apoy sa nangyaring sunog kung saan isang isang silid- aralan ang tinupok ng apaoy 7:30 ng gabi nitong miyerkules.

Nangyari ito sa Sitio Kapayahan, Barangay Kabalantian, Arakan North Cotabato. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Hosane Mamaluba ng Arakan BFP, mabilis na naapula ang apoy dahil sa rin sa tulong ng local responders sa naturang lugar.

Kabilang sa mga nasunog ang mahahalagang gamit ng mga mag-aaral at kanilang aklat sa loob ng classroom habang ang iba naman ay naisalba pa ng mga residente. Posibleng faulty wiring ang dahilan ng apoy na nagsimula sa library area ng nasabing classroom. Inaalam pa kung magkano ang iniwang danyos sa nasabing sunog.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Bumuo na si Pangulong Duterte ng isang national task force para pigilan ang pagpasok ng mga animal-borne diseases gayundin para ma-kotrol ang pagkalat nito sa bansa.

Nakapaloob ito sa Executive Order 105 na nilagdaan ng Pangulo nitong February 21 bunsod na rin ng pagkalat ng African swine fever o ASF sa bansa na matindi na ang epekto sa hog industry.

Ang task force ang tututok sa implementasyon ng mga polisiya at bubuo ng strategies para masugpo ang pagkalat ng ASF.

Ang National Task Force on Animal-Borne Diseases ay pamumunuan ng kalihim ng Department of Agriculture habang vice chairperson naman ang kalihim ng Department of Health.

Sa iba pang balita, hindi na kailangan pang maghain ng House Joint Resolution o HJR para mapalawig ang franchise ng ABS-CBN habang dinidinig ang panukalang pag-renew dito.

Sinabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano na ang liham na ipinadala ng Mababang Kapulungan sa National Telecommunications Commission ay pinaka “straightforward” na hakbang para payagan ang ABS-CBN na mag-operate habang nakabinbin pa ang franchise renewal nito sa kongreso.

Paliwanag ni Cayetano, ang paghahain ng HJR ay maaari lamang magdulot ng mga isyu at problema.