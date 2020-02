NDBC BIDA BALITA (Feb. 29, 2020)

NEWSCAST

1. MATAAS NA OPISYAL ng militar, arestado ng CIDG-BARMM dahil sa pangingikil.

2. Miembro umano ng isang gurpong sangkot sa serye ng hold up incidents, carnapping at gun for hire activities, patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

3. ISANG DOSENANG sachets ng iligal na droga, nakumpiska sa isang dating preso na naaresto ng mga otoridad sa Magpet, North Cotabato

4. PAGGAMIT ng vape sa mga pampublikong lugar, tuluyan ng ipinagbawal ni P. Duterte

TIMBOG ang isang mataas na opisyal ng militar sa ikinasang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-BARMM pasado alas onse ng umaga kahapon sa Barangay Semba, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Inaresto ng mga otoridad ang suspek na si Lt. Col. Samsudin Pulua, ng Army’s 6th Infantry Division – Civil Military Operations dahil umano sa ginagawang pangingikil nito sa mga nais pumasok bilang sundalo.

Sinabi ni CIDG-BARMM Regional Chief Col. James Gulmatico na sa kanilang ikinasang entrapment operation ay nabawi mula sa suspek ang 500 peso bill at ang boodle money na 4,500 pesos na ginamit sa operasyon.

Ayon kay Gulmatico, hinihingan umano ni Pulua ng hanggang isang daang libong piso ang mga dumulog sa kanya para humingi ng tulong na makapasok bilang sundalo.

Samantala, sinabi ni Western Mindanao Command spokesperson Major Arvin Encinas na nakakalungkot na mayroong mga aktibong sundalong sangkot sa ganitong katiwalian.

Ayon kay Encinas, sakaling mapatunayang guilty si Pulua ay mahaharap ito sa kasong administratibo at kriminal, at tuluyan itong matatanggal sa tungkulin.

NABITAG sa ikinasang buy bust operation ng Police Station 2 ang isang contraction worker na nagbebenta umano ng iligal na droga sa Cotabato city.

Sinabi ni Police Station 2 commander Capt. Rustom Pastolero na hindi na nakapalag pa ang suspek na si REYMARK ESTACIO, alyas “Mat Mat”, 27 years old ng Earth Street Notre Dame, Village, Barangay Heigts 8 ng syudad.

Napagbentahan kasi ng suspek ang isang pulis na nagpanggap na buyer.

Nakuha mula kay Estacio, ang isang maliit na sachet na pinaghihinalaang shabu at nabawi rin sa kanya ang marked money na ginagamit sa operasyon.

Samantala, arestado rin ang isa pang lalaki sa nagpapatuloy na operasyon ng mga otoridad laban sa iligal na sugal sa lungsod.

Kasong paglabag sa Republic Act 9287 o Philippine Gambling Law ang kakaharapin ng suspek na si Almansor Mando Utto alyas Bots, 34 years old na taga Boliao 1, Mother Barangay Poblacion ng syudad.

Nahuli ang suspek sa operasyong pinangunahan ni Police Station 3 commander Police Major Theng Bacal katuwang ang 1404th Regional Mobile Force Company pasado alas siete ng gabi kamakalawa sa Mother Barangay Poblacion.

Ayon kay Bacal, nagpapataya umano ng last two sa lugar ang suspek na ipinagbabawal sa batas.

Kaugnay nito ay nanawagan naman si Bacal sa mga operator ng iligal na last two at iba pang pasugalan na tigilan na ito bago pa madakip ng mga otoridad.

Sa ngayon, tanging ang mga sugal na accredited ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO gaya ng Lotto at Small Town Lottery o STL ang pinapayagan ng batas.

KRITIKAL ang kondisyon ngayon ng isang lalaking biktima ng pamamaril sa Cotabato city pasado alas nuebe kagabi.

Kinilala sa report ng Police Station 2 ang biktima na si DANNY BOY BENITO JAPAL, 23 years old, empleyado ng isang grocery shop at taga Barangay Lo-oy, South Upi, Maguindanao.

Sa inisyal na report ng mga otoridad, mula sa kanyang trabaho ay pauwi na sana si Japal sa kanyang tinutuluyang bahay sa barangay Rosary Heights 11 ng lungsod sakay ng motorsiklo.

Ngunit pagsapit nito sa old barangay hall, sa bahagi ng Peña Francia Subdivision ay bigla na lamang sumulpot ang di pa nakikilalang suspek at agad na binaril ang biktima sa ulo.

Mabilis namang isinugod sa ospital si Japal ng mga residenteng nasa lugar.

PATAY ang dalawa katao sa salpukan ng mga motorsiklo sa Barangay Tapian, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sinabi ni DOS PNP - Traffic Investigator Police Staff Sergeant Bobby Pendililang na pasado alas siete ng gabi kamakalawa nang magkabanggaan ang mga motorsiklo nina Rogelio Tenorio at Arrash Baraguir sa madilim na kurbadang daan sa Barangay Tapian.

Sa tindi ng banggaan ay tumilapon sina Ato at Baraguir at nabagok ang mga ulo sa sementadong daan na naging dahilan ng kanilang kamatayan.

Dahil sa insidente ay inirekomenda ng PNP sa mga opisyal ng naturang barangay na maglagay ng “Accident prone Area” na reflector signage sa lugar na magsisilbing babala sa mga dumaraan na motorista.

PATULOY umano ang paglago ng ekonomiya at turismo ng Cotabato city ngayong taon.

Sinabi ni City Tourism Officer Gurlie Frondoza na patunay dito ang kaliwa’t kanang mga negosyong nagbubukas sa lungsod.

Ito aniya ay dahil sa epektibo at mahusay na pamumuno ni city mayor Cynthia Guiani na nagbibigay kumpyansa sa mga negosyanteng mamuhunan sa lungsod.

Ayon kay Frondoza, bukod sa apat na mga bagong kainang nagbukas na sa lungsod ay mayroon pa umanong aasahang mga bagong negosyong magbubukas sa lungsod ngayong taon kabilang na ang Penong’s Barbeque Seafood and Grill at isang Coffee shop.

Una rito, iginiit ni city mayor Cynthia Guiani na maituturing na “ideal” para sa mga negosyante ang lungsod.

Ito ay dahil sa madalas na magbayad ng cash ang mga mamamayan ng lungsod at bihirang gumagamit ng credit cards.

Dagdag pa rito ang mga residente sa mga karatig na lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato na nagpupunta sa Cotabato city para mamili, gumala at kumain.

Hangad ni mayor Guiani na tuluyang maging “Halal Business Hub” na kauna-unahan sa bansa.

Mga kasapi ng 6th Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagpulogn sa North Cotabato

Matagumpay na isinagawa kahapon ang 6th Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict regional meeting sa JC, Complex Kidapawan City.

Layon nitong mapalakas pa ang pakikipagtulungan ng ibat-ibang mga line agencies at upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa rehiyon.

Kabilang sa mga napag-usapan sa nasabing pagpupulong-pulong ang naging buod ng kanilang mga napagtagumpayan ng labindalawang line agencies, Report on LGU Accomplishments, plano ng RTF- ELCAC sa pagpapatupad ng Whole of Nation Approach at Orientation sa Retooled Community Support Program.

Sa naging pahayag ni Cotabato Governor Nancy Catamco, hinihikayat nito ang kasamahan sa Regional Task Force na gawin ang nararapat para sa mga mamamayan at naway maging angkla ng gobyerno sa paghahatid ng mga proyekto sa bawat local government unit upang makakatulong na wakasan ang problema sa insurgency.

36 conflict- affected barangays ang tinukoy ng Provincial Government na magiging pilot areas sa pagpapatuad ng EO-70 o ang serbisyo Caravan.

Samantala, unang lugar na pagdadausan ng serbsiyo Caravan ay ang Barangay Lanao Kuran sa Arakan Cotabato na isasagawa sa ikalawang linggo ng Marso taong 2020. Dito dadalhin ang lahat ng serbisyo ng gobyerno para matugunan ang kinakailangang serbisyo at hinaing ng mga mamayan sa barangay na una ng tinukoy at resulta ng Community Support program.

Batay sa Executive Order 70 na nilagdaan ng Pangulo, ini-institutionalize ang Whole Nation Approach Policy para magkaroon ng kapayapaan at tapusin na ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at rebeldeng NPA.

Ayon sa EO, uunahin at aayusin ang pagbibigay ng basic services at social development packages sa mga conflict areas at vulnerable communities sa bansa. Dumalo naman kahapon sa aktibidad si TESDA Secretary Isidro Lapeña at iba pang mga regional Directors ng ibat-ibang line agencies.

Naka-ambang dagdag singil pasahe, pinangangambahan ng ilang commuters sa Kabacan, North Cotabato kaugnay sa pagbabawal ng slow moving vehicle sa National Highway

Nangangamba ngayon ang ilang commuters lalo na ang mga mag-aaral dahil sa inuumang dagdag singil sa pasahe ng mga trisikel driver sa bayan ng Kabacan, North Cotabato.

Sinabi ng ilang mga tricycle driver, ito ay dahil sa dagdag kunsomo sa Gasolina bunsod ng isinagawang sa re-routing matapos silang pagbawalan sa National Highway partikular sa bahagi ng Poblacion. Sa isinagawang public consulation kamakailan, kasama sa mga gustong mangyari ng mga trsikel driver ang dagdag na singil sa pasahe.

Bagama't bukas loob ang pagtanggap ng mga ito sa ipinapatupad na batas sa pagbabawal sa kanila sa highway. Kaugnay nito, tiniyak naman ng LGU kabacan na wala pang dagdag singil sa pasahe sa kasalukuyan at nananatiling eigth pesos ang pamasahe ng mga estudyante at ten pesos naman ang regular fare.

Maari namang ma-revoke ang prangkisa ng mga maniningil ng sobrang pasahe at kakaharapin ang kaukulang penalidad na ipapataw sa kanila.

49 na mga pares, libreng ikinasal sa isinagawang kasalan ng bayan sa Mlang, North Cotabato kahapon

Sabay na nag “I Do” ang apatnaput siyam na mga magsing-irog sa isinagawang Kasalan ng Bayan 2020 sa bayan ng Mlang, Cotabato kahapon. Mismong si Mlang Mayor Russel Abonado ang nagsagawa ng civil wedding na isinagawa sa Municipal Gymnasium.

Mula sa 37 mga barangay ang mga ikinasal na karamihan sa kanila ay nagsasama na ng matagal pero wala pang basbas ng kasal, At upang mahikayat silang magpakasal, sinagot na ng Mlang LGU ang mga kasuotan, cakes, at maging ang reception at pagkain ng mga ikinasal.

Isinagawa ang kasalang bayan bilang pakikiisa ng bayan sa buwan ng Pag-ibig.

Inilibre narin ng LGU ang marriage certificates ng mga ikinasal kahapon. Sa pamamagitan ng pormal na kasal, makakabenepisyo na ang mga ito ng mga programa ng pamahalaan. Karamihan kasi sa mga ito ay walang mga philhealth at hindi nakasali sa 4P's program ng DSWD.

Isa kasi sa mga requirements at kailangang kasal ang mga beneficiaries upang makasali sila at maging ang kanilang mga anak. Ikinatuwa naman ng alkalde ng bayan ang positibong pagtugon ng mga residente sa kanilang paanyaya na libreng kasal.

P28M na irrigation project ng National Irrigation Administration sa bayan ng Tulunan, pormal nang sisimulan kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony

Abot sa P28, 902, 607-pesos na halaga ng proyekto ang pormal nang sisimulan ng National Irrigation Administration o NIA Cotabato kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa barangay Banayal, Tulunan, North Cotabato kahapon.

Ayon kay NIA Cotabato Information Officer Marvin Tormo, nasa unang yugto pa lamang ngayon ang proyektong BATUNNEWLA small irrigation project na sakop ang mga barangay Banayal, Tuburan, Nabundasan, New Panay at La Esperanza.

Sa unang yugto, abot sa 9-million pesos ang ilalaan para sa diversion dam na ilalagay sa Sitio Alimodian, Banayal kung saan magiging watersource ng dam ang Bakong river.

Samantala, ang natitirang mahigit 19-million pesos ay gagamitin para sa second phase at aasahang bago magtapos ang taong 2021 ay matatapos na ang naturang diversion dam. Ang naturang proyekto ay may potensyal na 70-ektaryang lupain na malaking tulong sa daan-daang mga magsasaka sa bayan.

Saksi sa nasabing groundbreaking ceremony ang mga barangay officials ng tatlong mga barangay ng bayan, municipal agriculturist, mga municipal officials, farmer beneficiaries at NIA officials.

Sandosenang mga droga nakumpiska sa isang dating preso sa inilatag na anti-illegal drug operation ng PNP at PDEA12 sa Magpet, North Cotabato

Balik kulungan ngayon ang isang drug suspek matapos ikasa ng Magpet PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA12 ang search warrant operation pasado alas nueve ng umaga kahapon sa Purok 1-B, Brgy Pangao-an, Magpet, North Cotabato.

Kinilala ni Magpet PNP Chief Police Major Judgie Barotas ang naarestong suspek na si Mancho Pareha, nasa hustong gulang, single, magsasaka na residente ng nabanggit na lugar. Abot naman sa labindalawang mga sachet ng pinaniniwalaang shabu at mga drugh paraphernalia ang nakuha mula sa suspek.

Ayon kay Barotas, matagal na nilang minanmanan ang nasabing suspek dahil kahit sumailalim na ito sa rehabilitation program ng gobyerno ay bumabalik pa rin ito sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga.

Habang inihayag din ng hepe na maliban sa bayan ng Magpet ay nagsusuplay rin ito ng iligal na droga sa mga lugar ng Makilala, Kidapawan at President Roxas.

Dagdag pa ng opisyal na muling idadaan sa evaluation ang bayan ng Magpet matapos na maideklarang drug-cleared ng PDEA nitong nakalipas na mga taon.

Maliban sa iligal na droga, nakuha rin sa paghalughog ng mga raiding operatives ang isang unit ng .38 caliber revolver. Nabatid na dati nang nakulong si Pareha dahil pa rin sa pagkakasangkot sa iligal na droga.

Kulong na ngayon sa custodial facility ng Magpet PNP ang suspek at kakaharapin ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions.

Samantala, inaresto naman ng President Roxas PNP ang isa ring drug suspect sa isinagawang search warrant operation sa Purok 13, Barangay Poblacion, President Roxas Cotabato alas 4:50 ng madaling araw kahapon.

Kinilala na President Roxas PNP chief Police Major Rolly Oranza ang suspek na si Garry Genargie Soliguin, nasa hustog gulang at nakatira sa nasabing lugar.

Sa paghalughog ng operatiba sa bahay ng suspek nakuha ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu at mga drug paraphernalia. Kakaharapin ng suspek ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nakapiit na custodial facility ng PNP. NDBC BIDA BALITA

Truck ban sa mga major thorough fares ng Koronadal para maibsan ang traffic isinusulong ng traffic officer ng lungsod Nais ni Koronadal Traffic Enforcer Danilo Asong na ipagbawal sa mga pangunahing kalye ng lungsod sa mga piling oras ang mga truck.

Layon nito na maibsan ang bagal ng trapiko lalong lalo na tuwing peak hours. Ayon kay Asong kasalukuyan pang nire-revised ang traffic ordinance ng Koronadal para maipatupad ang truck ban sa mga major thorough fares ng syudad.

Dinagdag din ni Asong na pinagaaralan din nito kung may permiso ang mga mall at iba pang commercial establishments na gawing parking area ang kanilang paligid.

Maliban dito ayon kay Asong pinagaaralan din nito ang city ordinance hinggil naman sa paglalagay ng mga terminal para sa mga tricycle.

Binigyan diin ni Asong na kung wala kasing ordinansa mahihirapan din ang city traffic office na hulihin dahil sa illegal parking ang mga driver ng tricycle at truck sa Koronadal City.

Myembro ng notorious group na sangkot sa serye ng hold up, carnapping at gun for hire activities nasawi sa shootout sa Polomolok,South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Marvin Duadua ang nasawi sa shootout sa alias na Totong Alisin na isinumbong ng isang concerned citizen dahil sa pagpaputok ng armas sa Barangay Palkan, Polomolok, South Cotabato.

Si Alisin ay nabaril ng mga pulis nang agawin umano nito ang armas ng isang police personnel habang dinadala sa Polomolok, Police Station. Bago inaresto sa sa follow up operation sa kanyang bahay sa barangay Poblacion, Polomolok, nakipagbarilan pa si Alisin sa mga pulis na aaresto sana sa kanya sa Barangay Palkan.

Nabaril umano nito sa likod si Police Corporal Albert Taculod bago tumakas. Pero narekober ng mga pulis sa lugar ang paltik na 12 gauge shot gun na may dalawang mga bala. Si Alisin ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital dahil sa matinding mga tama ng bala ng baril.

Ang sugatan naman na si Police Corporal Taculod ay dinala sa Memorial Medical Center Hospital sa General Santos City.

Ang napatay ng mga pulis na si Alisin ay nasa drug watchlist ng mga otoridad at myembro ng AKP Nilong Group na sankgot sa robbery, hold up, carnapping at gun for hire activities.

Mga bus ng Yellow Bus Line sa Koronadal balik public terminal matapos tutulan ng lokal na pamahalaan ang pagamit sa kanilang private terminal

Isang araw matapos ianunsyo ang pagbabalik ng operasyon nito sa kanilang pribadong terminal, bumalik sa Integrated Public Transport Terminal ang mga bus ng Yellow Bus Line o YBL Incorporated sa Koronadal City. Kinumpirma ito ni YBL Operation Manager Boy Par.

Ayon kay Par para hindi maabala ang mga commuter, sinunod nila ang utos ng lokal na pamahalaan.

Kasunod ito ng banta ng LGU na pagharang sa mga bus ng YBL na hindi dadaan sa public terminal.

Ito ay kahit na mayroon na silang court order matapos pumabor ang korte sa kasong inihain nito sa LGU. Pero naninindigan si Koronadal City Economic Enterprise Development Officer Judith Labial Amido na walang permit ang private terminal ng YBL sa General Santos Drive.

Ang planong paglipat ng YBL sa kanilang pribadong terminal ay inalmahan din ng iba pang mga transport group sa Koronadal. Ito ang dahilan kung bakit nagpatawag ng consultation meting kahapon ang LGU sa kanilang mga stakeholders.

Emergency relief supply para sa mga apektado ng pinakahuling mga pagyanig sa ilang bahagi ng Soccksargen, sapat daw ayon sa regional director ng DSWD sa rehiyon.

May sapat na emergency relief supplies ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12. Tiniyak ito ni DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo kasunod ng mga pagyanig sa malaking bahagi ng Mindanao.

Ayon kay Espejo, nakahanda ang mga relief supplies sakali mang humiling ng tulong sa kanila ang mga local government units ng mga apektadong lugar.

Kabilang sa mga ito ayon kay Espejo ang mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon kay Espejo inatasan na rin nito ang mga social workers ng ahensya na magsagawa ng ground assessment matapos ang lindol.

Matatandaan na ang mga pagyanig ay muling naranasan ng mga mamamayan sa Makilala, Kidapawan City, at Tulunan sa North Cotabato.

Draw lots sa pagpili ng mga makikinabang sa Special Program for Employment of Students, ipinaliwag ng Public Employment Service Officer ng South Cotabato

Nakatanggap ng mahigit 4,200 na mga aplikante para sa kanilang Special Program for Employment of Students o SPES ang Public Employment Service Office o PESO South Cotabato.

Pero ang ang provincial government ay nangangailangan lamang ng 650 na mga SPES beneficiary. Kaya para maging patas sa mga aplikante pipiliin ang mga benepisyaryo ng nasabing programa sa pamamagitan ng draw lots.

Ito ay ayon kay PESO Officer Flora Cavan. Pero nilinaw ni Cavan na lahat ng mga ilalakip sa draw lots ang kwalipikado sa SPES.

Ayon kay Cavan mahigit dalawang daang mga benepisyaryo ng SPES ay mula sa Koronadal City, walumpu sa bayan ng Polomolok, at tig apatnapu naman sa iba pang mga bayan sa South Cotabato. Gaganapin ang draw lots ng mga benepisyaryo sa March 4 hanggang 6. Inaasahan namang magtatrabaho sa iba’t ibang sangay ng mga lokal na pamahalaan ang mga mapipiling SPES grantee simula sa April 1.

Layon ng programa na matulungan ang mga mahihirap ngunit deserving na mga estudyante sa kanilang pagaaral. Ang SPES ay magkatuwang na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan at Department of Labor and Employment o DOLE.

INIUTOS NA ni Pangulong Duterte ang ban sa paggawa, pagbebenta, at pagpapakalat ng mga hindi rehistradong e-cigarette o vape products.

Sa ilalim ng nilagdaang Executive Order number 106 ng pangulo, bawal na rin ang gumamit ng vape sa mga pampublikong lugar.

Nakasaad sa EO na lahat ng e-liquids, solutions o refills ng Electronic Nicotine ang Non-Nicotine Delivery Systems o heated tobacco products ay dapat iparehistro sa Food and Drug Administration o FDA at Department of Trade and Industry o DTI.

Nakatakda namang magpalabas ang FDA ng rules, regulations, at standards para sa pagpaparehistro ng vape products at mga sangkap nito.

Sa iba pang balita, hinikayat ni House Committee on Public Information Chair at Kabayan Rep. Ron Salo sa Kamara na magtakda ng parameters ang Kamara at bisitahin ang ilang mga batas na magpapalakas sa legislative franchises sa media industry.

Ayon kay Salo, dapat na samantalahin ang deliberasyon sa ABS-CBN franchise renewal at tingnan na rin ang ibang broadcast industry na kumukuha ng kaparehong pribelehiyo sa Kamara para tulungan ang mga ito na palakasin ang kanilang impact at responsibilidad sa bawat empleyado.