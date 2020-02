NDBC BIDA BALITA (Feb. 3, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. ISA SA MGA SUSPEK sa pananambang, patay matapos habulin at banggain ng nakaligtas na biktima sa Pikit, North Cotabato

2. BABAE, patay matapos na mabundol ng pampasaherong jeep sa Cotabato city; collector ng isang lending firm, patay naman sa vehicular crash sa Makilala, North Cotabato

3. Koranadal City PNP, nagpaliwanag sa muling pagbubukas ng STL outlets sa lungsod.

4. Suspect sa agaw armas sa Cotabato City, napatay ng mga police sa loob ng Husky bus sa Shariff Aguak, Maguindanao

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PATAY ang isang lalaki matapos na barilin ng di pa nakikilalang suspek sa Purok Kambal, Brgy. Bagua Dos, Cotabato City.

Nakilala ang biktima na si ERIK EBUS, 35 anyos, ng Brgy. Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sa report ng City PNP, pasado alas dyes ng umaga kahapon habang nakaupo lamang sa isang kubo ang biktima nang lapitan ng nag-iisang suspek at agad binaril ng isang beses sa ulo.

Naglakad lamang umano palayo sa lugar ang suspek matapos gawin ang krimen.

Naisugod pa sa pagamutan ang biktima ngunit binawian din ito ng buhay habang ginagamot.

SAMANTALA, mabilis namang na nagresponde ang mga pulis mula sa Police Station 2 matapos silang makatanggap ng ulat na inagawan umano ng kanyang service firearm ang security guard ng isang mall sa Barangay Heights 10 ng syudad.

Nakilala ang biktima na si TAHIR PULALON SOLAIMAN, 36 years old na residente rin ng nabanggit na Barangay.

Pasado alas onse ng umaga kamakalawa habang on-duty sa mall si SOLAIMAN nang bigla umanong hinablot ang kanyang cal. 45 pistol ng suspek na si SAMMY BANGEN UPAM alyas MANOR PASAWILAN UPAM, isa umanong miembro ng MILF base 105th Command, at taga Brgy. Tapikan, Shariff Aguak, Maguindanao.

Tinangka din umano ng suspek na barilin ang Head Security ng mall matapos mamagitan sa dalawa ngunit swerteng hindi pumutok ang baril nito matapos pumalya.

Sumakay sa napadaang pampasaherong multicab patungong south bound ang suspek para tumakas.

Sa pagmamadaling makalayo ng suspek sa lugar ay naiwan nito ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang IDs.

-0-

SAMANTALA, ang lalaking nang-agaw ng baril ng security guard sa isang mall sa Cotabato City ay nabaril ng mga police sa loob ng Husky Bus habang ito ay nakaparada sa terminal ng Shariff Aguak, Maguindanao dakong alas 2:30 ng hapon sabado.

Kinilala ni Sharif Aguak town police chief Major Erwin Tabora ang nasawi na si Mansor Pasawilan Upam na armado ng dalawang cal. 45 pistol at isang granada. Si Pasawilan Upam ay residente ng Mamasapano, Maguindanao

Ayon kay Tabora, nabatid nilang si Pasawilan ay siyang suspect sa pang-aagaw ng baril sa Fiesta Mall sa Cotabato City.

Sinabi ni Tabora na si Pasawilan Upam ay nanlaban sa mga police na nag-sita sa kanya.

Matapos ang pamamaril, dinala rin ng mga police si Pasawilan sa provincial hospital subalit ito ay binawian ng buhay makalipas ang ilang minuto.

-0-

PATAY naman ang isang babae makaraang mabundol ng isang pampasaherong Town Ace habang tumatawid ito sa mismong pedestrian lane pasado alas otso ng umaga kahapon sa intersection ng Sinsuat Avenue at Flyover Road sa DapDap area, Barangay Rosary Heigts 2, Cotabato City.

Kinilala ang biktima na si Farida Uyag, 27 anyos at taga Lugay-Lugay, barangay Bagua 1 ng lungsod.

Ayon sa imbestigasyon ng Traffic Management Unit, mabilis umano ang takbo ng Town Ace na minamaneho ni Abdulrakman Guiabo Kanda, 60 anyos kaya hindi na umano nito nagawang mag-preno o iwasan ang tumatawid noong si Uyag.

Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon at tumama sa sementadong kalsada ang ulo ni Uyag na dahilan ng kanyang pagkamatay.

Boluntaryo namang sumuko ang suspek sa Pulisya at kasalukuyan ng nakapiit sa lock- up cell ng Police Station 1.

-0-

NASAWI rin ang isang mangingisda matapos na barilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao

Pasado alas kwatro ng hapon kamakalawa nang mabaril at mapatay ang biktimang si Zacaria Tandia, 32 anyos, na taga Sitio Siawan, Brgy. Tamontaka.

Nasa loob lamang umano ng kanyang bahay ang biktima nang dumating ang suspek sakay ng motorsiklo at pinaputukan ng maraming beses ang biktima.

Narekober ng SOCO team ang tatlong mga basyo ng bala ng 9mm pistol at isang empty shell ng cal. 45 pistol na pinaniniwalaang ginamit sa pagpatay sa biktima.

-0-

UMAPELA ang Cotabato City LGU sa publiko na maging mahinahon sa harap ng mga kumakalat na impormasyon tungkol sa 2019 novel coronavirus o nCoV.

Sinabi ni City Administrator Dr. Danda Juanday na hindi umano nakakatulong ang pagpapakalat ng maling impormasyon at sa halip pinalalala lamang nito ang sitwasyon dahil sa idinudulot na takot sa mga mamamayan.

Dagdag pa ni Dr. Juanday, ang face mask ay hindi naman aniya talaga ang paraan upang maka-iwas sa nCoV.

Isa lamang daw itong instrument para hindi kaagad mahawaan ng sakit.

Giit ng opisyal, ang pinakamabisang paraan pa rin upang makaiwas sa naturang sakit ay ang kalinisan sa katawan at sa kapaligiran at ang pagkain ng mga prutas at gulay para lumakas ang immune system.

Samantala, sinabi ni Juanday na ipinag-utos na rin ng City LGU sa City Health Office na gumawa ng mga paraan upang hindi magpanic ang mga mamamayan ng lungsod sa pamamagitan ng pagpapakalat ng tamang impormasyon.

-0-

TINIYAK ni League of the Municipalities in Philippines o LMP - Maguindanao Chapter President at Sultan Kudarat Mayor Shameem Mastura na mas palalakasin pa nila ang ugnayan ng Local Chief Executives sa lalawigan para mapadali ang pagpapatupad ng mga kinakailangan mga programa at proyekto para sa mga Maguindanaon.

Ito ang naging pahayag ni Mastura kasabay ng isinagawang 1st General meeting ng LMP kamakalawa sa Davao City na dinaluhan ng halos lahat ng mga alkalde sa Maguindanao.

Kabilang din sa tinalakay ang mga LMP Programs and Projects, paggawa ng Constitutions and By Laws, ilang mga isyu at solusyon sa mga kinakaharap na problema ng mga munisipyo.

Samantala, Inirekomenda naman ni Ministry of the Interior and Local Government o MILG-Maguindanao Provincial Director Engr. Amina Dalandag na sumailalim ang lahat ng Chief Executives sa Incident Command System o ICS Training and workshop.

Ito ay para aniya madagdagan ang kanilang kaalaman at kahandaan sa mga hindi inaaasahang Natural and Human Induced Calamities.

-0-

Task Force para paghandaan ang novel coronavirus binuo ng lokal na pamahalaan ng Gensan

Bumbuo ng Task Force ang lokal na pamahalaan ng General Santos city matapos kumpirmahin ng Department of Health ang kaso ng novel coronavirus sa bansa. Tungkulin ng Task Force na pangunahan ang mga paghahanda para mapigilan ang pagpasok ng 2019 nCOV sa nasabing lungsod.

Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera para mapigilan ang pagkalat ng nCOV kailangan ang pagtutulungan ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya nananawagan din si Rivera sa mga concerned na ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa kanila para sabay-sabay na matugunan ang nakakahawang virus. Binigyan diin ni Rivera na kailangan ng LGU at mga ahensya ng gobyerno na bumbuo ng action plan sa paglaban sa nCOV.

Nilinaw naman ni Gensan OIC City Health Officer Dr. Rochelle Oco na hindi dapat mag-panic ang mga mamamayan. Pero ayon kay Oco mas makabubuting magiging handa ang LGU sa pinangangambahang nCOV.

-0-

City Police Chief nagpaliwanag sa muling pagbubukas ng mga STL outlets sa Koronadal

Balik operasyon na ang Small Town Lottery o STL sa Koronadal City. Kinumpirma ito ni Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason. Paliwanag ni Siason ang hurisdiksyon kasi sa operasyon ng STL ay nasa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.

Nilinaw ni Siason na ang STL operation sa lungsod ay pansamantalang ipinatigil mismo ng JY Archers Game and Entertainment Corporation at PCSO noong nakaraang lingo. Ito ay para ayusin ang kanilang internal na problema. Sinabi ni Siason na dalawang mga grupo kasi ang nanindigan na sila ang mga lehitimong operator ng STL sa Koronadal.

Kinumpirma din ng nasabing police official na batay sa kanilang isinagawang validation sobra din ang mga STL stalls sa lungsod. Ayon kay Siason ang mga umano’y iligal na aktibidad kaugnay sa STL operations na matutuklasan ng PNP ay kanilang inire-refer sa PCSO o sa kanilang higher headquarters ng PNP.

-0-

Mga ospital sa region 12 nasa high alert status na dahil sa pinangambahang novel coronavirus, ayon sa Health Education and Promotion officer ng DOH sa nasabing rehiyon

Inilagay na sa high alert ng Department of Health o DOH ang lahat na mga ospital at medical facilities sa region 12 dahil sa pangamba sa novel coronavirus. Layon nito na matiyak na nakahanda ang mga health facilities sakali mang makapasok sa rehiyon ang nasabing nakamamatay na sakit. Ito ay ayon kay DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso.

Ayon kay Gangoso kabilang din sa kanilang pinaalerto ang mga rural health units o local government health offices at health centers. Ipinahayag din ni Gangoso na bilang paghahanda sa nCOV nagsasanay na para sa tamang paghawak nito ang mga staff ng mga pangunahing ospital sa rehiyon.

Dinagdag din nito na sinusunod na rin ng DOH 12 ang mga panuntunan na inilatag ng kanilang central office sa monitoring ng nCOV.

Ayon kay Gangoso mariin ding minomonitor ng DOH sa pakikipagugnayan sa kanilang Bureau of Quarantine ang mga entry points sa rehiyon.

Kabilang sa mga ito ang airports, seaports at terminal. Nilinaw ni Gangoso na walang suspected na kaso o person under investigation o PUI dahil sa nCOV sa Soccksargen.

Pinaalalahanan din nito ang publiko na para makaiwas sa nCOV dapat panatilihin ang healthy lifestyle at kalinisan at iwasan din ang mga di lutong pagkain lalong lalo na kung hindi alam ang pinangalingan.

Payo naman ni Gangoso sa mga mamamayan ng nangibang bansa na may mataas na lagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga, agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital o health center.

-0-

Pondo para sa 81st Foundation Anniversary at Kalingan Festival ng Gensan, dinagdagan ngayong taon ng lokal na pamahalaan

Naglaan ng walong milyong piso para sa kanilang 2020 Kalilangan Festival at 81st Foundation Anniversary sa February 22 hanggang 27 ang lokal na pamahalaan ng General Santos City.

Mas mataas ito sa 4.5 million pesos na pondo na ginamit sa selebrasyon noong nakaraang taon. Layon nito na gawing mas magarbo at mas masaya ang pagdiriwang ngayong 2020. Ito ay ayon kay Kalilangan Festival, Assistant Festival Director Dr. Michelle Lawas.

Dahil dito ayon kay Lawas aasahan na ng mga mamamayan ang mas malaking premyo sa iba’t ibang mga kumpetisyon sa selebrasyon.

Ito ayon kay Lawas ay inaayos pa ng mga organizer. Sinabi naman ni Kalilangan Festival Artistic Director Alnezzar Ali, ibibida muli sa aktibidad ang mga kultura ng mga Muslim, Kristyano at indigenous People o mga Tri-people na unang nanirahan sa Gensan.

Kabilang sa mga dapat abangan ng mga mamamayan sa selebrasyon na magiging sentro ang oval plaza ang Kadsagayan Street dancing competition, Budayawan sa Kalilangan at Fiestahan sa Barangay.

Pararangalan naman sa Gabi ng Parangal ang mga mamamayan na malaki ang naitulong sa pagunlad ng Gensan. Tampok naman sa Soft Opening ng Kalilangan Festival sa February 14 ang tradisyunal na food trip, trade fair at carnival sa Gensan Oval Plaza.

-0-

Hiling ng Sangguniang Panlalawigan na pagbawi ng State of Calamity declaration dahil sa dengue aprubado ng PDRRMC ng South Cotabato

Kinatigan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang hiling ng Sangguniang Panlalwigan na bawiin na ang deklarasyon ng State of Calamity dahil sa dengue sa South Cotabato.

Napagkasunduan ito ng mga myembro ng konseho sa kanilang pagpupulong noon Sabado. Pumayag ang PDRRMC na bawiin ang state of calamity declaration matapos sumadsad sa below threshold level ang dengue cases ngayon sa lalawigan.

Ito ay batay naman sa pinakahuling datus ng Integrated Provincial Health Office o IPHO. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang mga programa ng IPHO para labanan ang dengue. Ito ang tiniyak ni South Cotabato Assistant Provincial Health Officer Dr. Ala Baby Vingno.

Ayon kay Vingno dapat ipagpapatuloy pa rin ng mga mamamayan ang 4-S Campaign para magsawata sa dengue fever. Ang mga ito ay ang Search and Destroy, Secure Self-Protection, Seek early consultation and Support fogging and Spraying only in Hotspot areas.

Matatandaan na dahil sa maraming dengue cases idenekalra ang State of Calamity sa South Cotabato, Hulyo noong nakaraang taon. Sa nasabing pagpupulong inaprubahan din ng PDRRMC ang hiling ng SP na paglaan ng isang milyong piso para sa mga biktima ng Taal Volcano Eruption.

-0-

Collector ng isang lending firm, patay matapos masangkot sa vehicular crash sa Makilala, North Cotabato

Patay ang isang 21 anyos na collector ng isang lending firm matapos na sumalpok sa kasalubong na motorsiklo at bumangga pa sa truck ang minmaneho nito sa kurbadang bahagi ng Sitio Malaang, Barangay Poblacion, Makilala, North Cotabato gabi nitong sabado.

Kinilala ang nasawi na si Librado Abaniel Hisula, collector ng Big8 lending at residente ng Barangay Sinkatulan, Makilala.

Batay sa ulat ng PNP sa pangunguna ni PNP Chief Police Major Arniel Melocotones, naganap ang aksidente alas 6:00 ng gabi kung saan nag over take si Hisula sa isang Isuzu truck dahilan para sumalpok sa kasalubong na Haojuei motorcyclr na minamaneho ni Baluno Wahab Pagagao, 26 anyos na residente mg Barangay Patadon at bumangga pa sa isang truck.

Nagtamo ng malubhang sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima dahilan para isugod sa siya sa pagamutan pero ideneklarang patay ng mga doctor.

Patuloy naman ang malalimang imbestigasyon ng PNP sa nasabing aksidente.

-0-

Lalawigan ng North Cotabato, nangunguna sa may pinakaraming nakumpiskang droga sa buong SOCCSKSARGEN nitong nakalipas na taon ayon sa PDEA 12

Abot sa mahigit anim na milyong halaga ng shabu ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa lalawigan ng North Cotabato sa buong taong 2019 matapos ang sunod-sunod na anti-illegal drug operation ng nasabing ahensiya.

Ayon sa datus mula kay PDEA 12 Spokesperson Kath Abad, nasa 954 grams ng shabu ang kanilang nakumpiska mula sa mahigit dalawang daang drug operation na kanilang naipatupad mula Enero hanggang Disyembre noong taong 2019.

Dagdag pa ni Abad na nagkakahalaga ang shabu ng abot sa 6,800-pesos kada gramo. Samantala, maliban sa shabu, abot naman sa mahigit dalawang daang gramo ng Marijuana ang nakumpiska ng PDEA 12 sa buong taong 2019 o may kabuuang halaga abot sa halos 70,000-pesos.

Nagkakahalaga kasi ng 120-pesos ang kada gramo nito habang nasa 200-pesos naman ang bawat puno ng marijuana kung saan mayroon 36 puno ang kanilang nabunot.

Sa kabuuan, dalawang daang mga indibidwal naman ang naaresto ng PDEA kabilang na ang mga high value target.

Inihayag naman ni Abad na kaya nangunguna ang North Cotabato sa may pinakamaraming nakuhanan ng iligal na droga sa buong rehiyon 12 ay dahil malapit ang mga ito sa pinaniniwalang pinagkukunan ng mga ito lalo na sa Bangsamoro Areas at mga kalapit na lalawigan.

-0-

Isa sa mga suspek sa pananambang, patay matapos habulin at banggain ng nakaligtas na biktima sa Pikit, North Cotabato

Ideneklarang dead on arrival sa Cruzado Medical Hospital ang isa sa mga suspek sa pananambang sa nakaligtas na negosyante makaraang banggain nito ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Fort Pikit, Cotabato alas 2:00 ng hapon kahapon.

Sa imbestigayson ng Pikit PNP, lumalabas na pinaulanan ng bala ng mga suspek ang isang Mitsubishi Montero na minamaneho ni Jade Tayuan Omar, 50 anyos, may asawa, isang negosyante at nakatira sa Rosary Heights 11, Cotabato City pero maswerteng hindi tinamaan ang biktima dahilan para agad nitong habulin at banggain ang mga suspek na sakay ng Bajaj motorcycle.

Dahil sa lakas ng impact patay ang isa sa mga suspek habang nakatakas naman ang kanyang kasamahan na drayber ng naturang motorsiklo.

Kinilala ang nasawing suspek na si Antong Ibrahim alyas Anthony Balindong, 20 anyos, at residente ng Sitio Migkampong, Pikit. Narekober sa crime scene ang mga basyo ng caliber 45 pistol na ginamit ng mga suspek sa tangkang pagpatay sa negosyante. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya kung ano ang motibo nito sa pananambang sa kanya.

-0-

Dalawang mga mag-aaral na nagsauli ng malaking halaga ng cash sa Kidapawan City, binigyang pagkilala ng SP members ng lungsod

Kinilala ng Sangguniang Panlungsod ang katapatan ng dalawang mga kabataan na nagsauli ng napulot nilang pitaka na naglalaman ng malaking halaga ng pera kamakailan.

Sa sesyon ng Sanggunian nitong araw ng Biyernes, inimbitahan sina John Kirby dela Cruz at Winzethir Ice Tamayo, mga mag aaral ng Kidapawan City National High School, upang ipagkaloob sa kanila ang Certificate of Commendation.

Parangal ito tanda ng pagkilala sa kanila sa kanilang ipinamalas na katapatan dahil sa hindi nila pagkaka-interes sa malaking halaga na pera na kanilang napulot. Sa halip kasi na itago ang perang nagkakahalaga ng P19, 000, ibinalik nila ito sa totoong may ari. Maliban sa sertipiko ng pagkilala ng katapatan, pinagkalooban din ng cash rewards ang dalawa mula sa mga city councilors.

Pinatunayan daw kasi ng dalawang bata na hindi nasilaw sa kinang ng salapi, bagkus nanaig sa kanila ang pagiging matapat at may takot sa Diyos.

Pinuri naman ni City Councilor Ruby “Tibor” Padilla-Sison ang ipinamalas ng dalawa, sabay apila sa mga kabataan na tularan ang kanilang kabaitan at pagiging matapat.

Hindi din kasi maipagkaila, dahil aktibo kapwa sina John Kirby at Winzethir Ice bilang mga knights of the altar sa kanilang parokya. Kapwa aktibo din ang mga magulang nila sa pagsisilbi sa simbahan bilang mga kaabag. Kaya minsan pang napatunyan ng dalawang mga batang ito ang kasabihan na “Honesty is the best policy”

-0-

Dalawang Tulay ng Pangulo Projects na magagamit ng mga magsasaka para sa pagluwas ng kanilang produkto, ibinigay ng DAR sa Kidapawan City

Dalawang mga bagong tulay na pinondohan ng Department of Agrarian Reform ang nai-turn over ng ahensya sa City Government noong January 28, 2020. Pinondohan ang mga ito sa ilalim ng DAR Tulay ng Pangulo Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo o TPKP program at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways.

Personal na tinanggap ni City Mayor Joseph Evangelista ang dalawang mga tulay mula kay DAR 12 Assistant Regional Director Al Haj Roldan Ali sa isang simpleng program sa Barangay Luvimin at Magsaysay kung saan naitayo ang mga nabanggit.

Kapwa may habang 28.8 linear meters ang naturang mga tulay na magkokonekta sa mga barangay at magiging daanan ng mga magsasakang magbebenta ng kanilang ani tungo sa mga pamilihan. Ito ay makakatulong rin upang maiaangat na nito ang kabuhayan ng mga magsasaka.

Maliban dito ay mabibigyan na rin ng mas pina-igting na serbisyo publiko ang mamamayan lalo na ang Tulay ng Pangulo na nasa Barangay Magsaysay. Malapit lang kasi ang nabanggit na tulay sa loteng pagtatayuan ng Bagong City Hall building. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon na ng isang Government One Stop Shop services para sa mga mamamayan. NDBC BIDA BALITA