NDBC BIDA BALITA (Feb. 6, 2020)

1. DALAWANG mga binata, patay habang anim na iba pa, sugatan sa magkahiwalay na road accidents sa Maguindanao.

2. Dalawang mga kawani ng provincial government ng South Cotabato arestado sa anti-illegal drug operation ng PDEA 12 sa Koronadal City

3. Lalaki, patay sa panibangong kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato

4. NDBC muling namahagi ng relief goods sa mga biktima ng lindol sa North Cotabato

PATAY ang dalawang mga binata sa salpukan ng mga motorsiklo sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang mga nasawi na sina Saimon Dago, 18 anyos, senior high school student ng Cotabato City National High School –Main Campus at Ibrahim Udsag 24 ng Datu Anggal Midtimbang.

Sugatan din sa insidente si Abdulpata Panalangin, 18 anyos.

Saa report ng DOS PNP, matulin ang takbo ng Suzuki Raider 150 na minamaneho ni Udsag at nag-overtake sa isang sasakyan sa bahagi ng Barangay Bitu, DOS.

Ngunit hindi nito nagawang iwasan ang kasalubong na Rusi motorcycle na minamaneho naman ni Dago dahilan para sila magkabanggaan.

Kapwa tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo kung saan dead on the spot si Dago dahil sa matinding head injury at nagtamo naman ng mga bali sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan si Udsak na idineklarang dead on arrival sa ospital.

Patuloy namang ginagamot si Panalangin sa ospital.

Samantala, sugatan naman ang lima katao matapos silang mahagip ng isang military truck sa Brgy. Tambo, Sultan Kudarat, Maguindanao kahapon ng madalinga araw.

Sabay-sabay namang isinugod sa pagamutan ang magkakamag anak na biktima na sina ROEL ORDOVA, 38 years old; SANDRA ORDOVA, 35; CATHRINE ORDOVA, 15; at dalawa pa nilang mga kasamang sina SARAH SAVRILLA, 16 at SAHADA SAVRILLA, dose anyos, pawang mga vendor na residente rin ng nabanggit na bayan.

Sa report ng Sultan Kudarat PNP, naglalakad lamang umano sa gilid ng kalsada ang mga biktima bitbit ang kanilang mga paninda patungong Brgy. Makabiso nang di sinasadsyang mahahip sila ng dumaang military Truck.

Nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan ang mga biktima na agad namang isinugod sa ospital ng mga sundalong marines na sakay ng nakabanggang truck.

PATULOY ngayong tinutugis ng mga otoridad ang isang drug suspect na nakatakas matapos siyang madakip ng mga tanod sa isang checkpoint sa Barangay Rosary Heights 6, Cotabato City.

Sa report ng Police Station 2, kinilala ang tumakas na suspek na si Mamatanto Ampatuan na taga Rosales Street ng nabanggit na barangay.

Ayon sa pulisy,a, nakuha umano mula kay Ampatuan ang limang sachets ng punaghihinalaang shabu, isang improvised glass tooter, isang cell phone, disposable lighter at cash.

Hawak na sana ng mga otoridad ang suspek ngunit nakatakas ito habang abala ang mga pulis sa pag-inspeksyon ng mga dumaraang sasakyan sa checkpoint.

Sinubukan pa umanong habulin ng mga pulis at ng mga tanod ng barangay ang suspek ngunit hindi na nila nahagilap pa ang suspek.

IPINALIWANAG ni Land Transportation Office o LTO 12 Chief of Operations Papacan Pacalundo kung bakit sinunspinde nila ang operasyon ng 30 emission testing centers sa Cotabato city at Sultan Kudarat, Maguindanao.

Ayon kay Pacalundo, mayroon kasing mahahalagang mga alituntunin na dapat sundin ang mga emission testing centers kabilang na ang pagkakaroon ng mga ito ng License to Operate.

Pansamantala, sinabi ni Pacalundo na maaaring magsagawa ng emission testing sa ibang mga lugar sa region 12.

Paalala ng opisyal, hindi pinahihintulutang mag-renew ng kanilang Certificate of Registration ang mga may-ari ng sasakyan kung walang emission testing certificate mula sa lehitimong emission testing center.

Paliwanag pa ni Pacalundo, mahigpit ang patakaran ng LTO 12 kaugnay ng emission testing para matiyak na road worthy at fit to operate ang mga sasakyan upang makaiwas sa disgrasya.

PINA IGTING PA ng g Joint Task Force-Sulu ang kanilang search and rescue efforts para masagip ang anim na na kidnap victims ng Abu Sayyaf Group o ASG.

Ito’y matapos makumpirma na nasa Sulu na ang limang Indonesian victims na dinukot sa karagatan ng Malaysia at ang panibagong dinukot na doktor sa Barangay Walled City, Jolo, Sulu, kamakalawa.

Sinabi ni AFP Western Mindanao Command commander Lt. Gen. Cirilito Sobejana na bagama’t may ideya na sila sa general area na pinagdalhan sa kidnap victims, nais pa rin nilang matunton ang mismong lugar na pinagtataguan ng mga ito para maging matagumpay ang gagawing rescue operation.

Ayon kay Sobejana, may sightings na sa mga kidnap victims lalo na ang mga Indonesian fishermen kung saan tatlo sa abductors nito ay napatay sa military operation kamakailan lamang.

Maalala na pinakahuling dinukot ng ASG si Dr. Daniel Moreno na ayon kay Sobejana, posibleng gamitin ng ASG para gamutin ang kanilang mga sugatang magdirigma.

Pinaalalahanan ng mga doktor ang mga mamamayan na may kani-kanyang gamit ang mga facemask na ngayon ay nagkakaroon na ng shortage sa merkado.

Sinabi ni UP- Molecular Biology and Biotechnology National Institute of Health and Molecular Technology Director Dr. Edsel Maurice Salvana na hindi epektibong pangontra laban sa 2019 NCoV ARD ang clothmask na nabibili sa mga bangketa dahil hindi naman nito nasasala ang mga virus at bacteria sa hangin.

Tanging mga doktor lamang din aniya ang maaaring gumamit ng N95 facemask.

Sabi pa ni Salvana, may sistema rin nang paggamit sa N95 mask lalo na kailangang saradung-sarado o hindi mapapasok ng hangin.

Paliwanag pa nito, surgical mask lamang o regular na facemask ang maaaring gamitin laban sa virus o bacteria ngunit kailangang sundin ang tamang paggamit nito na dapat ay nakalabas ang kulay asul dahil ito ang bahagi na nagtataglay ng watwr repellant habang absorbent naman ang kulay puti na dapat ay nasa loob.

Kapag nagamit na ay dapat itapon at huwag na uulitin ang paggamit.

Samantala, kinumpirma naman ng Department of Health o DOH na isang 60 taong gulang na babaeng Chinese National ang panibagong nagpositibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o 2019-nCoV ARD.

Kinumpirma ng DOH na ito na ang ikatlong kaso ng novel coronavirus sa Pilipinas

Dumating sa Cebu ang babaeng dayuhan galing Wuhan City noong January 20.

Mula Cebu ay dumeretso ito sa Bohol.

Noong January 22 nagpakonsulta sa isang private hospital sa Bohol ang dayuhan matapos lagnatin.

Dalawang beses itong kinuhanan ng sample para ma-test sa nCoV bago makumpirma.

Ang unang kaso ng nCOV sa Pilipinas ay isang Chinese na babae rin na edad 38 anyos na ngayon ay bumubuti naman na ang kondisyon.

Ang ikalawa naman ay ang lalaking partner nito na pumanaw noong Feb. 1 dahil sa kumplikasyon ng pnuemonia.

Dalawang mga kawani ng provincial government ng South Cotabato arestado sa anti-illegal drug operation ng PDEA 12 sa Koronadal City

Isinagawa ng mga kasapi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 ang drug buy-bust operation sa compound mismo ng Provincial Engineering Office o PEO ng South Cotabato Provincial Government sa Koronadal City. Ayon kay PDEA 12 Information Officer Kath Abad nagresulta ito sa pagkaka aresto nila sa dalawang mga kawani ng nasabing tanggapan.

Kinilala ni Abad ang mga inarestong drug suspect na sina Renante Anas, 36 years old regular employee, nakatira sa Barangay Buenavista, Surallah, South Cotabato at ang job order na kawani ng PEO na si Jomel Cabrera, 39 years old ng Barangay Santa Cruz,Koronadal City.

Ayon kay Abad target ng anti-illegal drug operation ng PDEA 12 ang heavy equipment operator na si Anas na ikinadamay din ng kasabwat nitong si Cabrera. Ipinahayag ni Abad na isinagawa ng PDEA ang paghuli sa mga suspek pagkatapos ng isang buwang surveillance. Inaresto ang dalawa matapos umanong magbenta ng iligal na droga sa nakunwaring PDEA agent.

Nakumpiska ng mga kasapi ng PDEA 12 kina Anas at Cabrera ang dalawang pinaghihinalaang sachet ng suspected shabu at limang daang pisong marked money na ginamit sa kanilang drug-bust operation. Ayon kay Abad hindi rin isinasantabi ng PDEA na kabilang sa mga parokyano ng mga naarestong drug suspek sa Koronadal ang mga kawani ng PEO kung saan sila nabistong may dala umanong iligal na droga.

Inihahanda na ng PDEA 12 ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa inarestong mga drug uspek na nakakulong na sa kanilang detention facility sa General Santos City.

State of calamity dahil sa pangamba sa novel coronavirus idinekalra ng konseho ng General Santos City

Inaprubahan na ng mga kasapi ng konseho ang resolosyon na nagdedeklara ng State of Calamity dahil sa banta ng novel coronavirus sa General Santos City.

Ito ay bilang tugon na rin nila sa utos ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga programa para mapigilan ang pagkalat ng 2019 nCOV.

Ayon sa may akda ng nasabing ordinansa na si Gensan City Councilor Franklin Gacal, isinalang alang din nila ang global health emergency declaration ng World Health Organization o WHO sa nCOV na unang naitala sa Wuhan City, China.

Ipinahayag ni Gacal na nakakaalarma din ang kumpirmasyon ng DOH ng mga kaso ng nCOV sa bansa at ng mahigit walumpung katao na kabilang sa person under investigation o PUI dahil sa nasabing karamdaman. Ito ay maliban pa sa isang Chinese national sa Gensan na sumasailalim ngayon sa self-quarantine na tumungo sa Wuhan City noong Holiday Season.

Ang nasabing Chinese national na isa ring negosyante ay dumating sa bansa noong Jaunuary 23. Iginiit ni Gacal na nanganganib din sa nCOV ang Gensan dahil sa mga direct flight sa Cebu.

Marami ring mga taga Gensan ayon kay Gacal ang tumungo sa Dumaguete City na pinuntahan din ng magkasintahang Chinese na nagpositibo sa nCOV. Ayon kay Gacal mandato ng lokal na pamahalaan na protektahan ang kanilang mga mamamayan .

Matapos ang deklarasyon ng State of Calamity, gagamitin ng Gensan LGU ang sampung milyong pisong bahagi ng kanilang calamity fund sa pagtatayo ng isolation facility para sa mga pinaghihinalaang may nCOV.

Habang ang iba naman ay ibibili ng mga supply, gamot at iba pang mga pangangailangan para malabanan ang nasabing virus. Ayon kay Gacal, binigyan din nila ng otoridad si Gensan Mayor Ronnel Rivera na magbigay ng pinansyal na tulong sakali mang may mga pasyente ng nCOV na dalhin sa mga pribadong ospital sa nasabing lungsod.

21 sasakyan ng mga pulis personnel sa Soccksargen na may mga paglabag sa batas, ikinustodya ng Highway Patrol Group ng PNP 12

Bahagi ng internal cleansing sa hanay ng PNP ang pagkustodya ng Highway Patrol Group ng PNP 12 sa dalawamput isang mga sasakyan ng mga pulis sa rehiyon.

Ang mga ito ay dinala sa Camp Fermin Lira sa Gensan dahil sa kawalan o kakulangan ng kaukulang mga dokomento tulad ng registration. Ito ay ayon kay Police Regional Office 12 Deputy Regional Director for Administration Colonel Bernard Tambaoan.

Layon din nito ayon kay Tambaoan na malaman kung gumagamit ng mga nakaw o na-impound na mga sasakyan ang mga pulis.

Ayon kay Tambaoan, ginawa nila ito para ipakita sa mga mamamayan na seryoso sa pagpapatupad ng batas at sumusunod din dito ang mga kasapi ng PNP.

Ipinahayag ni Tambaoan na makukuha lamang ng mga mayari ang mga naka-impound nilang mga sasakyan kapag nakapagresinta ng kaukulang mga dokomento at nalinis ang mga paglabag.

Isinagawa ng HPG ang lockdown surprised inspection sa mga sasakyan ng mga Pulis sa Police Regional Office 12 at iba pang police units sa rehiyon pagkatapos ng kanilang flag ceremony noong Lunes. Ito ay iniutos ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz.

Kampanya kontra Tuberculosis pinaigting ng health office ng South Cotabato kasunod ng pagdami ng mga mamayan na nagkasakit nito sa lalawigan

Pinaigting ng integrated provincial health office o IPHO South Cotabato ang kanilang case finding kasunod ng pagtaas ng detection ng sakit na Tuberculosis o TB sa lalawigan. Ipinahayag ito ni IPHO Infectious Diseases Coordinator John Codilla.

Ayon kay Codilla natuklasan nilang may TB ang 2,200 na mga mamamayan sa South Cotabato sa ikatlong quarter ng 2019. Ang nakababahala pa ayon kay Codilla marami sa mga nagpositibo sa mobile free chest x-ray na kanilang isinagawa ay nahawa ng TB mismo sa kanilang mga tahanan.

Para maresolba ang nasabing problema,tuloy pa rin ang pagsasagawa ng mobile free chest x-ray ng IPHO sa ilang mga bayan sa South Cotabato. Sa katunayan ayon kay Codilla ang ikalawang round nito ay napakinabangan na ng mahigit tig dalawang daang mga mamamayan sa mga bayan ng Banga at Surallah kung saan mahigit isang daan naman sa mga ito ay nagpositibo sa TB.

Tulong ng publiko para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever hiniling ng Provincial Veterinarian ng South Cotabato

Bantayang mabuti ang mga alagang baboy laban sa pinanangambahang African Swine Fever o ASF.

Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot. Ayon kay Bigot isa ang South Cotabato sa mga lugar sa bansa na may pinakamataas na produksyon ng baboy kaya malaking banta sa lalawigan ang ASF.

Hiling ni Bigot sa publiko agad na ireport sa provincial veterinary office ang mga may sakit na alagang baboy para agad na masuri. Dapat din ayon kay Bigot na iwasan ang pagbili o pagdala ng mga karneng hindi dumaan sa meat inspection o walang meat inspection certificate.

Bilang bahagi ng maigiting na monitoring kontra ASF naglagay ng dalawang mga quarantine post ang provincial health office ng South Cotabato sa mga boundary ng lalawigan sa General Santos City at bayan ng Tantangan.

Matatandaan na dahil sa pangamba sa ASF inilibing ang mahigit apatnapung mga baboy sa Koronadal na dinala sa lungsod mula sa Sulop, Davao Del Sur noong Disyembre. Nagpatupad ng lock down dahil sa pangamba sa African Swine Fever o ASF ang mga bayan ng T’boli at Tampakan, South Cotabato.

Ibing sabihin nito bawal munang pumasok sa nasabing mga bayan ang mga buhay na baboy at meat products. Ang lock down ay ipinagutos mismo nina T’boli Mayor Dibu Tuan at Tampakan Mayor Leonard Escobillo.

Naghigpit ng pagbabantay ang mga kawani ng LGU sa mga quarantine posts sa mga entry at exit points ng syudad.

Ayon sa livestock inspector sa quarantine post na si Allan Allado, mariin nilang minomonitor ang mga buhay na hayop at meat products na dinadala sa Koronadal lulan ng mga meat van Inaasahan na rin ang pagpapatupad ng lock down ng iba pang mga local government units sa South Cotabato.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa utos ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ipinagutos ni Tamayo sa mga alkalde ng lalawigan ang pagpapatupad ng preventive measure kontra ASF.

Lalaki, patay sa panibangong kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato

Patay ang isang 22 anyos na lalaki makaraang pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspek sa Sitio KMigkampong, Barangay Batulawan, Pikit North Cotabato kagabi.

Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Alex Mokalam Buisan, 22 anyos, may asawa at nakatira sa naturang lugar. Ayon kay Police Corporal Paul Vincent A. Fulleros ang imbestigador ng Pikit PNP, lumalabas na pasado alas 8:00 kagabi habang nagpapahinga lamang sa kanilang kubo ang biktima ay bigla siyang nilapitan ng suspek at pibagbabaril ng maraming beses.

Nagtamo ng maraming tama ng bala sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima mula sa caliber 45 pistol na siyang narekober ng pulisya at militar sa crime scene.

Hanggang sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad kung sino ang mga suspek at kung ano ang motibo nito sa pagbaril at pagpatay sa biktima.

Kidapawan City LGU, bumuo na ng inter-agency task force sa pagmonitor ng NcoV lalo na ngayong papalapit na foundation anniversary ng lungsod

Upang mas mahigpitan pa ang pagmonitor ng kaso ng Novel Corona Virus o NcoV at para hindi makakapasok sa lungsod, bumuo na ng inter-agency task force ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan City.

Ito matapos na lagdaan ng alkalde ng lungsod ang executive order kahapon na bagaman wala pang namonitor na nakapasok at nagpositibo nito sa Mindanao ay pinahihigpit pa rin ang pagbabantay laban dito.

Sinabi rin ni OIC Information Officer Atty. Paolo Evangelista, nakahanda naman anya ang mga ospital sa lungsod lalo kung may makitaan ng sintomas nito.

Tiniyak din niya na hindi ito makakaapekto sa mga inihandang aktibidad ng LGU para sa nalalapit na 22nd charter anniversary ng Kidapawan na magsisimula ngayong lunes at upang hindi makakapasok sa mga activity area ng pagdiriwang.

Dagdag pa niya, patuloy ang kanilang information dissemination sa mga lugar ng lungsod sa ngayon kung ano ang mga dapat gawin upang makaiwas sa sakit. Payo din nitong iwasang magbahagi ng hindi kumpirmadong impoerasyon na nagdudulot ng pagpanic ng publiko.

Financial assistance na ibinigay ng Makati City Government sa Mlang Cotabato, gagamitin sa pagpapatayo ng bagong classrooms ng bayan

Tulong pinasiyal mula sa Makati City gagamitin pandagdag para sa pagtatayo ng classrooms Malaking tulong narin ang ibinigay na P500K mula sa Makati City para sa pagtatayo ng two classrooms sa Barangay Pulanglupa.

Sinabi ni Mayor Russel M. Abonado, na nauna nang nakapagbigay ng pondo si Pasig City Mayor Vico Sotto ng halagang P2M bilang paunang pondo. Mapalad na makakatanggap ng dalawang bagong classrooms ang Pulanglupa Elementary School.

Magdadagdag din ng P500,000 mula sa Special Education Fund para mabuo ang P3M kakailanganing pondo. Isa ang nasabing paaralan sa naapektuhan nang nakaraang lindol kung saan ilang mga gusali doon ang napinsala. Nagpaabot naman ng pasasalamat si mayor Abonado sa natanggap na tulong pinansiyal at tiniyak nito na mapupunta ito sa tamang kalalagyan.

Notre Dame Broadcasting Corporation, muling nagsagawa ng relief operation sa isang lugar sa Makilala, North Cotabato

Makalipas ang mahigit apat na buwan matapos ang tumamang lindol sa North Cotabato, ilan pa rin sa mga mamamayan ng lalawigan ang nanatili sa kanilang mga itinayong tolda o tinatawag na mga home-based evacuees.

Ang mga ito ang nakatanggap ng tulong kahapon ng umaga sa isinagawang commodity distribution ng NDBC Kidapawan sa isang lugar sa barangay Kisante, Makilala, North Cotabato.

Abot naman sa mahigit isang daan at limampung mga indibidwal ang nabigyan ng bigas, sardinas at noodles.

Sa panayam ng Radyo Bida sa isa sa mga naapektuhan ng lindol sa nasabing lugar, posible aniyang hanggang isang taon pa sila magtatagal sa kanilang pinagtagpi-tagping tolda ayon na rin umano sa sinabi sa kanila ng LGU.

Wala na rin daw aniyang pumupunta sa kanilang lugar upang maghatid ng tulong kaya’t nagpasalamat ito sa karagdagang pangaingailangan na kanilang natanggap.

Samantala, ayon kay NDBC Special Project In-charge for relief distribution Mae Leoncito-Piñol, nakapagsagawa na ng humigit kumulang dalawampung relief distribution ang NDBC mula nang tumama ang lindol sa Mindanao.

Magpapatuloy ang nasabing hakbang hangga’t may natitira pang mga relief mula sa iba’t-ibang pribadong sektor o indibidwal na nagpadala ng tulong sa mga himpilan ng NDBC bilang tugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga lubos na naapektuhan ng lindol.

Ang isinagawang relief mission ay bahagi ng serbisyo-publiko ng Missionary Oblates of Mary Immaculate na mahigit 200 taon nang naglilingkod sa sambayan.

Total lockdown sa pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, ipinatutupad na sa bayan ng Mlang, North Cotabato dahil sa African Swine Fever

Nilagdaan na ni Mlang Mayor Russel M. Abonado ang isang Executive Order na bumubuo ng Task Force African Swine Fever kasunod ng napaulat na pagpositibo ng mga alagang baboy sa nasabing sakit sa bayan ng Don Marcelino, Davao Occidental.

Nakasaad sa EO ni Mayor Abonado ang pag lockdown sa pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy kabilang na ang mga frozen products. Mahigpit din ang pagbabantay sa mga entry at exit points ng bayan kung saan lalagyan ito ng checkpoints at maging ng quarantine area.

Kabilang dito ang mga lagusan sa mga barangay ng Nueva Bida, Bagontapay, Calunasan at Tibao. Kabilang sa mga naatasang magbantay sa checkpoint ang mga miyembro ng PNP, barangay tanods at mga tauhan mula sa Municipal Veterinary Office ng bayan.

Bawal din muna pag ihaw ng baboy sa slaughterhouse, lalo na kung mula ang mga baboy na iihawin sa mga karatig na bayan. Nanawagan din si Mayor Abonado sa mga mamamayan ng bayan na tumulong sa pamamagitan ng pagpapaabot ng impormasyon sa binuong task force. Ang hakbang na ito ng alakde ay upang tiyakin na ASF free ang bayan ng Mlang. NDBC BIDA BALITA

Ipinagbabawal na muna ng Department of Education ang pagsasagawa ng mga field trip ng mga estudyante sa gitna ng banta ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o 2019-nCoV ARD.

Ayon kay Presidential spokesperson Salvador Panelo, nangako si Briones na ginagawa na ng DepEd ang lahat ng hakbang para maprotektahan ang mga guro at estudyante.

Dumidipende rin aniya ang DepEd sa mga abiso na inilalabas ng Department of Health.

Sa kabilang dako naman, nais umano ni Pangulong Duterte na personal na salubungin ang 42 mga Pinoy na darating sa bansa mula China ngayong Sabado, February 8.

Pero sabi ni Cabinet secretary Karlo Alexi Nograles, nag-uusap pa ngayon ang Presidential Security Group at Presidential Management Staff kung papayagan ang pangulo na pangunahan ang welcoming team.

Sa ngayon, sinabi ni Nograles na si Health secretary Francisco Duque pa lamang ang kumpirmadong sasalubong sa mga Pinoy.