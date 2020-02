NDBC BIDA BALITA (Feb. 7, 2020)

NEWSCAST

1. MGA BARIL, bala at granada, nakumpiska mula sa bahay ng isang punong barangay sa South Upi, Maguindanaop; dalawang mga tauhan nito, arestado.

2. Mekaniko, patay sa pinakabagong kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato

3. Karpintero na suspek sa pananaksak at pagpatay sa kanyang kainuman, inaresto ng mga pulis sa Koronadal City

4. Panukalang pagbibigay ng 14th month sa mga empleyado, muling inihain sa Kamara

Patay on the spot ang isang negosyante sa pananambang sa Barangay Pandan, South Upi, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si Efren Saydoquis, 51 anyos, may asawa, buy and sale trader at taga Sitio Bolo ng nabanggit na barangay.

Sa report ng Maguindanao PNP, pauwi na sana ang biktima mula sa kanyang sakahan sakay ng kanyang minamanehong multicab nang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki gamit ang M-16 armalite rifles.

Nagtamo ng maraming mga tama ng bala si Saydoquis sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Alitan sa lupa ang naman ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pagbaril at pagpatay sa biktima.

Samantala, kritikal naman ang kondisyon ngayon ng isa pang lalaki matapos na barilin din ng mga hindi pa nakikilalang suspek pasado alas dose ng tanghali kahapon sa Barangay Poblacion, Shariff Aguak, Maguindanao.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa tiyan at tagiliran ang biktimang si Macmod Kusain Kundo na agad namang isinugod sa ospital.

Sa report ng Shariff Aguak PNP, nasa volcanizing shop umano ang biktima nang pagbabarilin ng mga suspek na bigla na lamang umanong sumulpot sa lugar.

Kagabi naman, binaril at sugatan ang sundalong nakilalang si Staff Sgt. Rex Malificiano, 38 anyos at nakatalaga sa dental health unit ng Army’s 6th Infantry Division.

Sa report ng DOS PNP, pasado alas sais kagabi habang pauwi na sana ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo nang pagbabarilin ng di pa nakikiilalang suspek gamit ang cal. 45 pistol sa national highway na bahagi ng Sitio Fatima, barangay Tamontaka, DOS.

Agad namang dinala sa ospital ang sundalo para agad malapatan ng lunas.

ARESTADO ang dalawang mga tauhan ni Barangay Kuya chairman Victor Duran Lumao ng South Upi, Maguindanao sa isinagawang raid sa bahay nito kamakalawa.

Dinakip ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-BARMM at PNP ang sina Roger Manuel Angcol at Paul Lala Galang matapos makuha sa bahay ng kapitan ang iba’t ibang uri ng baril, mga bala at granada.

Sa report ng Maguindanao PNP, naglunsad ng Oplan Paglalansag Omega ang CIDG-BARMM at PNP sa bahay ni Lumao sa Sitio Guilaguila, Barangay Kuya na pinangunahan mismo ni CIDG-Maguindanao Provincial Field Unit Commander Major Esmael Madin sa bisa ng search warrant na inisyu ni Judge Angelito Rasalan.

Nagkataon namang wala si Lumao sa lugar nang isagawa ang operasyon ngunit nakuha mula sa bahay nito ang isang Colt AR-15 M16 Rifle, isang 9mm pistol, isang cal. 45 Limcat Custom Exotic pistol, dalawang short magazines ng M16 rifle, isang magazine ng KG-9, isang magazine ng cal. 45, labing anim mga bala ng M16 rifle, ibat ibang uri ng mga bala at isang Fragmentation hand grenade.

Sa ngayon ay nakapiit na sa custodial facility ng CIDG-BARMM sa Cotabato City ang mga nadakip na suspek at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.

Samantala, nanawagan naman ang CIDG –BARMM, PNP at South Upi LGU kay Lumao na kusang sumuko para harapin ang kasong isinampa laban sa kanya.

HULI ang isang lalaki sa buy bust operation ng PNP pasado alas dos ng hapon kahapon sa Boliao Dos, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City.

Sa report ng City PNP, kinilala ang suspek na si Bryan Utto Sinsuat, 37 anyos, may asawa, habal-habal driver at residente rin ng lugar.

Nakuha mula sa suspek ang dalawang sachets ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin sa kanya ang 500 pesos na marked money.

Ayon kay Police Station 3 commander, Police Major Theng Bacal na isang linggo nilang minanmanan ang suspek bago inilunsad ang operasyon.

Makalipas ng isang oras, timbog din sa isa pang buy bust operation si si Jaybee Mamalimping Aloy, 28 anyos ng Purok Ulandangan, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City pasado alas kwatro ng hapon kahapon.

Nakuha mula kay Aloy ang tatlong sachets ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin ng mga otoridad mula sa suspek ang 500 pesos na marked money.

Kalaboso na ngayon ang mga suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Samantala, sa Aleosan, North Cotabato naman, arestado rin ang isang retiradong sundalo sa ikinasang buy bust operation ng mga otoridad kamakalawa.

Nakilala ang suspek na si Roger Ritual Caputolan, 53 anyos, may-asawa at taga Purok 4, Brgy. New Panay Aleosan.

Nakuha mula kay Caputolan ang apat na sachets ng suspected shabu, 500 pesos na buy bust money, at isang caliber 45 pistol na may isang magazine at mga bala.

City Veterinary Office ng Kidapawan, nakaalerto na laban sa African Swine Fever matapos makapasok na ang kaso nito sa Davao Occidental at Davao City

Nakaalerto ngayon ang Kidapawan City Veterinary Office sa posibleng pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa North Cotabato particular sa Kidapawan City.

Sa panayam kay City Veterinary Officer Dr. Eugene Gornez, mas pinag-iigting pa ngayon sa probinsya ang pagpapatupad ng quarantine measures upang masiguro na hindi makakapasok ang ASF sa mga lugar ng lalawigan.

Sinabi ni Gornez na may posibilidad na makapasok ang ASF sa probinsiya dahil malapit lamang ang Davao Occidental sa North Cotabato kung kaya’t pinalalakas pa ang kanilang monitoring at quarantine checkpoint.

Katunayan, ipinatutupad na sa lungsod ang '1-7-10" protocol sa lahat ng mga baboyan. Ilan lamang sa simtomas ng ASF sa mga baboy ay lagnat, panghihina at kawalan ng gana sa pagkain, Hyper Anemia at Cyanosis o pamumula ng balat, tenga at nguso, pag-ubo at hirap sa paghinga, pagsusuka at diarrhea na may kasamang pagdurugo.

Ibig sabihin, agad kakatayin ang mga baboy na nasa loob ng 1 kilometer radius danger zone kapag nagpositibo sa presensya ng ASF.

Isasagawa naman ng Office of the City Veterinarian ang surveillance at pagsusuri sa lahat ng baboy sa loob ng pitong kilometro para malaman kung may nagkakasakit ba sa mga ito.

Limitado rin ang pagpapapasok at pagpapalabas ng mga buhay na baboy pati na mga pork meat products sa loob ng 7 kilometer radius.

Samantalang magsasagawa rin ng disease monitoring at reporting at pwede ng makapasok at makalabas ang mga baboy at pork meat products na negatibo sa ASF sa 10 kilometer radius.

Ang mga nabanggit pa ay maliban pa sa mga itatayong dagdag na quarantine areas ng City Government papasok at palabas ng Kidapawan City para mabantayan ang presensya at mapigilan ang mga pagba-byahe ng mga ASF infected na baboy at meat products.

Mahigit 21-million pesos na cash donation mula sa People’s Republic of China matatanggap ng mga Local Government Units na naapektuhan ng lindol sa North Cotabato at Davao del Sur

Makakatanggap ng tig P3, 087, 142-pesos ang pitong mga bayan sa North Cotabato at Davao del Sur na lubhang nasalanta ng nagdaang lindol noong nakaraang taon.

Ito ay matapos ang nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Interior Local Government o DILG Region 12 at ng mga local government units kung saan nakapaloob ang kabuuang P21, 610, 000-pesos na cash donation.

Apat na mga bayan naman sa lalawigan ng North Cotabato ang makakatanggap ng nasabing donasyon na kinabibilangan ng Kidapawan City, mga bayan ng Mlang, Tulunan at Makilala.

Ayon kay DILG 12 Regional Director Josephine Cabrido-Leysa, nakadepende aniya sa mga local government unit ang paggamit ng naturang halaga pero nilinaw ng opsiyal na kinakailangang ilaan ang naturang pondo sa tamang proyekto.

Kasabay ng opisyal sa MOA signing sa City hall ng lungsod kahapon sina Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista, Makilala Mayor Armando Quibod, Mlang Mayor Russel Abonado at Tulunan Mayor Pip Limbungan

Mahigit 3,000 na mga rice farmers sa North Cotabato, nakinabang na sa SURED Aid program ng Department og Agriculture

Abot na sa 3,700 na mga palay farmers sa Cotabato Province ang nakabenepisyo na ng loan assistance sa Expanded Survival and Recovery Assistance Program for Rice Farmers o SURE Aid program sa ilalim ng Department of Agriculture.

Pinangunahan ni DA-12 executive Director Milagros Casis ang pamamahagi at pamimigay ng cash cards sa ilang mga rice farmer- borrowers sa isinagawang seremonya nitong lunes sa municipal gymnasium ng Midsayap. Katuwang ng DA-12 ang mga kinatawan mula sa Agricultural Credit Policy Council o ACPC at Landbank of the Philippines.

Sa 3,702 na bilang ng mga recipients, ang bayan ng Midasayap ay nakapagtala ng may pinakamataas na bilang ng farmer beneficiaries na nasa 969, sinundan ng Pigcawayan na mayroong 690 magsasaka, Alamada (455), M’lang (432), Banisilan (377), Carmen (330) habang 299 naman ang nagmula sa Aleosan at 150 sa Libungan, Cotabato.

Nabatid na ang mga tumanggap ng ayuda ngayong buwan ay bahagi ng 20, 103 benepisyaryo na inilaan para sa rehiyon dose. Nakatakda din magtungo ang mga representante ng Landbank sa kada bayan ng probinsiya para sa serye ng distribusyon ng cash cards. Nagbibigay din ang nabanggit na programa ng one-time-loan assistance ng P15,000 sa mga magsasaka na nagtatanim at nag-aani ng palay sa lupang isang ektarya pababa na babayaran nito sa loob ng walong taon na zero interest rate.

Mekaniko, patay sa pinakabagong kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato

Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang isang mekaniko makaraang pagbabarilin sa Barangay Poblacion, Pikit North Cotabato kahapon ng hapon.

Batay sa insiyal na ulat ng Pikit PNP, kinilala ang nasawing biktima na si Jake Mapurok Tacus, 27 anyos, may asawa, isang mekaniko at residente ng Barangay Takepan, Pikit. Lumalabas sa imbestigasyon ng Pikit PNP na pasado 2:00 ng kahapon habang nakaupo lamang sa harap ng Ramram Motorparts ang biktima kung saan siya nagtatrabaho ay bigla siyang dinikitan ng suspek at binaril.

Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kanyang katawan at ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa ulat ng pulisya, ito na ang pangalawang kaso ng pamamaril sa bayan ng Pikit ngayong buwan lamang. Tinutugis na rin ang suspek at inaalam kung ano ang motibo nito sa pagpatay sa biktima.

Task Force African Swine Fever mas pina-igting pa, quarantine sa entry point sa mga bayan sa probinsya, sinimulan na

Upang maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan, mas hinigpitan pa ngayon Task Force African Swine Fever ang monitoring at quarantine sa mga entry points at mga boundary area ng probinsya. Isa na dito ang bayan ng Tulunan kung saan kahapon ng umaga ay naglagay na ng quarantine area sa checkpoint ng highway ng brgy Bual.

Bago makapasok sa nasabing bayan kinakailangan munang isailalim ang mga dadaan sa wheel at footbath upang hindi makapasok ang ASF sa bayan.

Nabatid na ang bayan ng Tulunan ang pinaka-unang bayan na madadaanan mula sa probinsya ng South Cotabato kung saan may naitalang kaso ng ASF.

Ayon kay Tulunan Mayor Pip Limbungan, nakatakda namang magpulong ang LGU kasama ang iba pang mga ahensiya upang talakayin ang karagdagang hakbang upang hindi makapasok ang ASF sa lalawigan. Sa ngayon kasi ay wala pang Executive Order na ipinalabas ang alkalde na nagbabawal sa pagsapok ng mga baboy at mga produktong mula sa karne nito.

Mismong ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang nanguna sa pag inspeksyon ng sa quarantine station. Maliban sa bayan ng Tulunan, sabay ring naglagay ng quarantine station ang lahat ng mga major entry points sa probinsya gaya ng bayan ng Carmen, Pigcawayan, Banisilan at Makilala. NDBC BIDA BALITA

Karpintero na suspek sa pananaksak at pagpatay sa kanyang kainuman, inaresto ng mga pulis sa Koronadal City

Naaresto na ng mga pulis ang karpinterong si Lorito Ogong na isa sa dalawang mga suspek sa pananaksak at pagpatay sa biktimang si Bryan Cutamora, 28 years old sa Koronadal City. Habang ang kasama naman umano nitong si Eddie Comenador, 46 years old na nakatira din sa Lower Balmores St., Barangay General Paulino Santos sa lungsod ay pinaghahanap pa ng mga ito.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason na nasaksak umano ng mga suspek si Cutamora. Ito ay nang magkaroon sila ng pagtatalo habang nagiinuman sa tabing daan sa Balmores Street, Barangay General Paulino Santos ala una y medya ng madaling araw kahapon.

Ang biktimang si Cutamora na nagtamo ng matinding mga saksak sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan ay dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital. Inihahanda na ng Koronadal PNP ang kaukulang kaso laban sa dalawang mga suspek.

50 percent ng mga pulis sa Koronadal sobra raw sa timbang ayon sa Chief of Police ng nasabing lugsod

Kinumpirma ni Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason na overweight o sobra sa timbang ang mahigit limampung porsyento na mga pulis sa lungsod.

Gayunpaman ayon kay Siason, nakikita nitong pursigido na magbawas ng timbang ang overweight na mga personnel ng Koronadal PNP. Ipinahayag ni Siason na tinututukan din ngayon ng Koronadal PNP ang mga physical activities sa kanilang hanay.

Layon nito ayon kay Siason na maabot ng mga pulis ang tamang body mass index o BMI. Ito ay bilang kabahagi din ng cleansing sa PNP Organization.

Ayon kay Siason kabilang din sa kanilang minomonitor ngayon ang posibleng pagkakasangkot sa mga iligal na aktibidad ng mga kasapi ng Koronadal PNP. Sinabi ni Siason na nais nilang maging halimbawa sa pagsunod sa batas ang mga pulis.

Kaugnay nito nananawagan naman si Polomolok, South Cotabato Chief of Police, Lieutenant Colonel Marvin Duadua sa publiko na agad na isumbong sa kanila ang mga pulis na sangkot sa mga iligal na Gawain. Ito ayon kay Duadua ay para agad nilang maaksyunan.

MULING INIHAIN sa Kamara ang panukalang pagbibigay ng 14th month pay sa mga manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor.

Base sa House Bill No. 6198 ni ACT CIS partylist Rep. Eric Yap, nakasaad na tatanggap ng 14th month pay ang empleyado anuman ang kanyang employment status.

Sa ilalim ng panukala, matatanggap ng mga empleyado ang 13th month ng hindi lalagpas sa ika-31 ng Mayo at ang 14th month pay na hindi lalagpas sa ika-15 ng Nobyembre.

Sinabi ni Yap na hindi na kasi sapat ang sweldo at ang 13th month pay lang para tustusan ang mga pangangailangan ng manggagawang Pilipino.

Sa iba pang balita, kakausapin naman ni Sen. Bong Go ang Department of Budget and Management para maglabas ng emergency funds na magagamit ng Department of Health o DOH.

Ito’y matapos humingi na rin ang DOH ng emergency funds para sa pagbili ng face masks at iba pang gamit na kailangan ng Health Workers at mga taong mababa ang resistensiya para hindi sila kapitan ng sakit na coronavirus.