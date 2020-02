NDBC BIDA BALITA (Feb..14.19)

NEWSCAST

1. ANIM na drug suspects, arestado sa nagpapatuloy na anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa South-Central Mindanao.

2. Tatlong mga miyembro ng BIFF-Karialan faction, sumuko sa militar sa Pikit, North Cotabato

3. Death threat sa Tampakan mayor, ini-imbestigahan pa ng PNP South Cotabato

4. Dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin, itinalaga ni Pangulong Duterte bilang pinuno ng GSIS

ANG DETALYE NG MGA BALITA

KALABOSO ang isang habal-habal driver matapos na madakip ito ng tropa ng police station 2 sa inilunsad na buy bust operation sa Cotabato city kahapon.

Nakilala ang naarestong suspek na si Jimmy Bendoy Cahayag alyas Tata, 40 anyos at taga-Bliss area, Notre Dame Village, Barangay Rosary Heights 8 ng syudad.

Halos dalawang linggo ring minanmanan ng mga otoridad ang suspek bago ikinasa ang operasyon sa pasado alas sais ng hapon sa Bormaheco Drive, Barangay Rosary Heights 4 ng lungsod kahapon.

Nakuha mula kay Cahayag ang dalawang sachets ng pinaghihinalaang shabu, isang disposable lighter, ID at nabawi rin ang marked money na ginamit sa operasyon.

Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na ngayon ay nasa lockup cell ng Police Station 2.

Samantala, sa PIgcawayan, North Cotabato naman, ARESTADO rin ang isang laborer pasado alas dos ng hapon kahapon sa barangay Poblacion Dos.

Kinilala ang suspek na si Jerrick Macabio Prongco, 30 anyos, na taga Barangay Abaga, Libungan, Cotabato.

Sinabi ni Pigcawayan PNP chief, Police Major Reynaldo Delantien na natunugan nila ang umano ay transakyon ng iligal na droga sa Barangay Poblacion Dos kaya agad silang nagsagawa ng surveillance dahilan upang mahuli si Prongco.

Nakumpiska mula sa suspek ang isang sachet ng suspected shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 300 pesos.

Sinasabing dati ng nakulong si Prongco sa kasong Panggagahasa at attempted murder.

NAGLABAS na ng executive order si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani na nag-aatas sa City Veterinary office at iba pang mga ahensya ng Lokal na Pamahalaan kabilang na ang mga pulis at sundalo kaugnay sa pagpapatupad ng total lockdown para sa live hogs, pork meat products at iba pang mga processed meat sa lungsod.

Sinabi ni City Veterinarian Dr. Robert Malcontento na ang hakbang na ito ng City LGU ay upang maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lungsod.

Ayon kay Malcontento, hindi na papayagang makapasok ng syudad ang mga mga live hogs at iba pang meat products kapag walang mai-prisentang mga kaukulang dokumento ang mga ito sa LGU Task Force.

Sabi ni Malcontento, bagaman at magkakaroon ito ng epekto sa kalakal ng mga karne sa lungsod ay kailangan ito gawin para ma-protektahan ang mga mamamayan ng syudad.

Payo naman ni Malcontento sa mga negosyante, kumuha na lamang ng supply ng mga karne sa mga lugar na ASF-free.

WALANG MALAY nang dalhin sa pagamutan ang isang binatilyong karpentero dahil sa tindi ng mga tinamong sugat makaraang makuryente at mahulog mula sa bubong ng dalawang-palapag na bahay sa Cotabato city.

Nakilala itong si NORODIN UGAN, 18 anyos, na taga Barangay Ungap, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Pasado alas kwatro ng hapon kahapon nang mangyari ang aksidente sa Purok Salamat, Mother Barangay Poblacion ng lungsod.

Kwento ng kasamahan ni Ugan, nasa bubong si UGAN at ini-aabot umano sa kanya ng kanyang kasamahan ang isang kahoy nang aksidenteng masagi nito ang live wire ng poste ng kuryente kaya nangisay ito at nahulog mula sa bubong ng bahay.

Nagtamo ng mga paso, sugat at bali sa katawan ang biktima na agad namang itinakbo sa ospital.

SAMANTALA, kapwa sugatan din nang isugod sa ospital ang dalawa mga lalaki matapos na magsalpukan ang kanilang mga minamanehong motorsiklo pasado alas dyes ng umaga kahapon sa Pastor Kimpo Street, Barangay Rosary Heights 13 ng lungsod.

Kinilala ng Traffic Management Unit ang dalawang na-aksidente na sina MARILET PASSION, 24 anyos, STL Outlet Attendant at ang OSCAR DAFELMOTO, 60 years Old, Habal Habal Driver.

Patungong Kimpo Street si PASSION habang papalabas naman sa lugar si DAFELMOTO nang aksidenteng magkabanggaan ang mga ito.

Sa kabilang dako naman, PUTOL ang paa ng isang 64 anyos na lolo matapos mabiktima ng hit-and-run pasado alas siete kagabi sa Barangay Ilian, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si Abdulradzak Hassan, may asawa at isang magsasaka.

Sa report ng pulisya, tumatawid ang biktima nang masapol ng humaharurot na motorsiklo ngunit sa halip na tulungan ay iniwan lamang ng di pa nakikilalang motorista si Hassan na duguan at walang malay sa kalsada.

Gayunman, maswerteng naitakbo rin sa pagamutan ang biktima ng mga dumaang residente sa lugar.

Tatlong miyembro ng BIFF- Karialan factions, sumuko sa militar sa Pikit, North Cotabato

Sumuko sa 7th Infantry Battalion ng Philippine Army ang tatlong kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Karialan Factions na nakabase sa Barangay Lower Paatan Kabacan, North Cotabato.

Kinilala ni 7th Infantry Battalion Commander Lt. Col. Niel Roldan ang mga sumukong rebelde na sina TEREK NAO, at si TATO BANTAS kasama si TATUAN GANDAWALI na pawang mga legitimate member ng BIFF.

Dala sa kanilang ng mga sumukong BIFF members ang kanilang mga baril at mga bala na kinabibilangan ng mga sumusunod: isang (1) Homemade Cal 50 rifle “Barit”; isang (1) Homemade M79 GL Launcher; isang (1) round 40mm HE ammo; at isang (1) Homemade 9mm MachineGun.

Ayon sa tatlong sumuko, pinag isipan nila ng maayos ang pagbalik loob sa pamahalaan sa tulong ni Barangay Chairman Adam Maita ng Barangay Barungis, Pikit, Cotabato.

Nagkaroon ng Ceremonial Program sa mismong himpilan ng 7IB sa Barangay Lower Paatan, Kabacan, Cotabato para sa kanilang pormal na pagbabalik loob.

Ang tatlo ay taimtim na nanumpa na tuluyan ng kalimutan ang mga maling paniniwala ng rebelde grupo at boung pusong tatanggapin ang batas ng pamahalaan ng pilipinas.

Ang matatag na suporta ng LGU Pikit sa sumukong BIFF ay ngpapakita na wala nang saysay ang ipinaglalaban ng grupo.

Dalawa ka tao, tinukoy na Persons under Monitoring sa bayan ng Mlang, North Cotabato

ISANG Overseas Filipino Workers na umuwi sa bayan ng Mlang, Cotabato ang kinonsiderang Person Under Monitoring, upang matiyak na hindi ito apektado ng Corona Virus Disease (COVID)-19.

Ayon kay Minerva Suriaga, ang Disease Surveillance Officer, galing ng United Kingdom ang nasabing OFW, pero nag stop over ang sinakyan nitong eroplano sa bansang Singapore.

February 5, naka uwi sa Mlang ang OFW, bagaman at hindi ito kinakikitaan ng sintomas ng COVID 19, gayunman, isinailalim parin ito sa 14-day na home quarantine.

Ngayong araw (Biyernes), magsi-siyam na araw nang sumasailalim sa home quarantine ang OFW na itinuring na PUM sa bayan ng Mlang. Sinabi ni Suriaga, na nagsasagawa ng araw-araw na monitoring ang midwife nan aka assign sa OFW, kung saan inoobserbahan ang bawat kalagayan ng kalusugan nito.

Ibinunyag din ni Suriaga, na may minomonitor din silang isa pang OFW na nagtrabaho sa Bahrain, pero dumaan ang eroplanong sinakyan nito sa bansang Hongkong. Pinatututukan narin ito ng Mlang Rural Health Unit.

Nilinaw ni Suriaga, na hindi naman kinakikitaan ng sintomas ng COVID-19 ang dalawang mga returning OFW’s, pero mas maigi na anyang nakakasiguro kaya puspusan ang kanilang ginagawang pagbabantay sa mga ito.

Aminado din ang opisyal na kung magkaroon ng positibo sa COVID 19 sa bayan ng Mlang, walang kakayahan ang mga level 2 hospitals sa bayan, kaya kinakailangan na ibiyahe pa ang mga ito sa Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) sa Cotabato City at Southern Philippines Medical Center (SPMC) sa Davao City.

Magsasaka na drug suspek, arestado sa operasyon ng PNP sa Carmen, North Cotabato

Arestado ang isang magsasaka na sumasideline sa pagbebenta ng iligal na droga sa inilunsad na buy-bust operation ng mga pulis sa Purok 3, Barangay Poblacion, Carmen North Cotabato.

Hindi na nakapalag pa ang suspek na kinilalang si Nasrodin Embet Makaayao aka Noel Embet Makaayao alyas thods, 32 years old, may asawa at residente sa Sitio Gagedanen, Kilangan, Pagalungan, Maguindanao.

Isinagawa ang operasyon na pinangunahan ng PDEA 12 at Carmen PNP alas 12:30 ng tangahli kahapon sa nasabing lugar. Nakuha sa suspek ang tatlong sachets ng pinaghihinalaang shabu at 1, 000 peso bill na siyang ginamit bilang marked money.

Kabilang sa mga nakuha ay ang isang Identification Card ng MILF. Inihahanda na ng PNP ang kasong isasampa laban sa nahuling suspek. Arestado din ang isang lalaki dahil sa dala nitong baril na may bala sa Purok 2A, Barangay Labuo President Roxas, North Cotabato alas 12:45 ng madaling araw kanina.

Nakilala ang naaresto na si Kenney Jay Dele Cruz Dagaojes, 32 anyos, may asawa, isang consruction worker at nakatira sa nasabing lugar.

Nakuha sa kanya ang isang unit ng caliber 357 revolver na may limang bala. Patuloy naman ang isinagawang imbestigasyon ng President Roxas PNP sa nasabing insidente.

Presyo ng ilang mga ibenebentang bulaklak na patok ngayong araw ng mga puso sa Kidapawan City, tumaas - ayon sa mga flower shop owners

Aasahang tataas ang presyo ng mga bulalak lalo na ang rosas na patok kapag Valentine's Day sa Kidapawan City.

Ayon sa ilang mga flower vendors sa lungsod, madaling araw pa lamang ay nagbukas na sila ng kanilang tindahan dahil sa posibleng pagdagsa ng mga mamimimili ngayong araw. Kabilang sa mga nagtaas ang presyo ay ang pulang rosas at malaysian mumps na tumaas ng halos doble mula sa orihinal na presyo nito.

Maari rin namang makabili ng bouquet mula 500 pesos hanggang sa 1,500 depende sa laki nito. Sa ngayon ayon sa mga tindera, sapat naman ang supply ng bulakalak sa Kidapawan City.

Samantala, may mga inihandang gimik rin ang mga kainan sa lungsod ngayong araw ng mga puso para sa kanilang mahal sa buhay.

National Irrigation Administration sa North Cotabato, namahagi ng tulong pinansyal sa mga irrigators association sa lalawigan

Humigit isang milyong pisong sabsidiya ang naipamahagi ng National Irrigation Administration(NIA)– Cotabato Irrigation Management Office sa abot limampu’t apat (54) na Communal Irrigators Association na sakop ng probinsya ng North Cotabato sa matapos ang isinagawang Mass Distribution ng Operation and Maintenance Subsidy sa NIA compound, Amas, Kidapawan City kamakailan.

Maliban dito, nagsawaga rin ng Mass Distribution Program sa Kabacan, Cotabato kung saan nasa dalawangpu’t isang (21) irrigators Association naman ng Maridagao River Irrigation System, na sakop ang bayan ng Pikit, Carmen at maliit na bahagi ng Datu Montawal, ang nakatanggap ng Operation & Maintenance Subsidy and Remuneration na may humigit sa walong daang libong piso halaga.

Ito ay isa sa mga paraan ng gobyerno upang makatulong na madagdagan ang pondo sa pagpapanatili at pagpapatakbo ang kanilang asosayon.

Ang nabanggit na programa ay taon-taong ginaganap matapos ang isang cropping season at ang pinansyal na ayudang ito ay nagsimulang ipamahagi nang maipatupad ang Free Irrigation Service Act o R.A. 10969 nitong taong 2017, kung saan ang bawat asosayong pumasok sa IMT contract ng NIA ay tumatanggap ng halagang 150 pesos bawat hektarya kada cropping season para sa Communal IAs.

Samantala ang mga asosasyong sakop ng National Irrigation System(NIS) ay tumatanggap rin ng kahalintulad na subsidiya na karagdagang IA Remuneration para sa pagpapanatili ng kani-kanilang sakop na Irrigation Canals.

Bukod pa sa pamamahagi ng pinansyal na ayuda, binigyan rin ng parangal ng opisina ang mga assosasyong may magagandang marka sa nakaraang taon, 2019.

Isa ang Budasan Communal Irrigators Association Inc. ng Brgy. Bulacanon, Makilala, na nakakuha ng pinakamataas na grado na 100% sa Functionality Survey na ginawa ng opisina, at hinirang na Outstanding Communal IAs sa probinsya.

Tatlong drug suspek na under probation arestado muli sa anti-illegal drug operation ng PNP at PDEA 12 sa Koronadal City at Tampakan, South Cotabato

Balik kulungan ang tatlong mga drug suspek na nakinabang sa plea agreement ng korte matapos mahuli muli sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa dalawang mga lugar sa South Cotabato.

Dalawang mga suspek ay naaresto ng mga kasapi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 at PNP sa bayan ng Tampakan.

Ayon kay PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan una nilang naaresto sa Purok 2, Barangay Maltana sa nasabing bayan ang drug suspect na si Ryan Roy Aserios, alias Tanonoy, 27 years old, magsasaka at nakatira din sa nasabing lugar.

Nakuha ng mga otoridad mula sa kanya ang limang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Sa kanilang follow up operation sa Purok 1 ng Maltana, arestado din ang isa pang drug suspek na si Earlmark Aserios alias “Macmac” 40 years old isa ring magsasaka.

Nakuha sa kanya ang isang pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6,000 pesos. Isinagawa ng PNP at mga kasapi ng PDEA ang follow up operation sa mga Aserios matapos maaaresto sa drug buy-bust operation ng mga ito sa Koronadal si Darwin Loplop 35 years old, circus assistant na kumukuha umano sa kanila ng iligal na droga.

Ang tatlong mga drug suspek na naaresto na noon dahil sa iligal na droga ay nakalaya matapos makinabang sa plea bargain agreement ng korte at kasalukyang nasa probation. Inihahanda ng PDEA 12 ang kasong paglabag sa Comprehesive Dangerous Drugs Act laban sa mga ito.

Employment rate ng TESDA 12 Scholars isa raw sa pinakamataas sa bansa, ayon sa regional director ng nasabing ahensya

May trabaho na sa loob at labas ng bansa ang mahigit 118 thousand na mga scholar ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 12 noong nakaraang taon.

Ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II, ito ay 88 percent sa mahigit 134 thousand na nakumpleto ang skills training program ng nasabing ahensya.

Ito ayon kay Abrogar ay ikalawa sa pinakamataas sa buong bansa. Sinabi ni Abrogar na ito ay batay sa preliminary na resulta ng Survey Employability ng Technical and Vocational Education and Training Graduates o SETG na ipinalabas ng TESDA planning office.

Ayon kay Abrogar ang mataas na employment rate ng kanilang mga Technical-vocational graduate ay patunay na nakapag-produce ng de kalidad na mga graduate ang kanilang mga accredited schools at training institutions.

Ipinapakita din nito ayon kay Abrogar na unti-unti nang natutupad ang adhikain ng TESDA na maiugnay ang kanilang mga graduate sa mga employer sa loob at labas ng bansa.

Sa katunayan ayon kay Abrogar marami nang mga kompanya sa region 12 ang humihiling ng tulong sa kanila para sa paghahanap ng mga dekalidad na mangagawa. Karamihan sa mga kumpanyang ito ayon sa nasabing TESDA official ay nasa construction business at kinontrata ng gobyerno para sa “Build Build Build” Program nito.

Road safety ipinaalala ng Chief Administrative Officer ng LTO 12 sa mga mamamayan ng rehiyon

Alamin ang road safety. Ito ang paalala sa mga motorista ni Land Transportation Office o LTO 12 Chief Administrative Officer Elmer Obelidhon.

Ayon ay Obelidhon, lumabas sa mga pagaaral na madalas sanhi ng mga road crash incidents ang human error. Binigyan diin ng nasabing LTO 12 Official na maaring naiwasan ang mga pagsakawi o injury kung walang nagmamaneho ng lasing, distracted driving, masyadong mabilis na pagmamaneho o kapabayaan ng mga driver.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Obelidhon isinusulong ng LTO ang road safety seminar. Ayon kay Obelidhon dapat isaisip ng mga driver na kailangan nilang magingat sa pagmamaneho dahil gusto nila kungdi dahil nakasalalay din sa kanila ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero.

Si Obelidhon ay naging tagapagsalita sa anibersaryo ng Community Development Information Council o CDIC sa bayan ng Tampakan, South Cotabato.

Umapela din si Obelidhon sa publiko na isumbong sa LTO ang mga driver ng mga over speeding at overloaded na mga sasakyan.

Pawikan na nailigtas ng concern citizen naibalik na ng mga opisyal ng bayan ng Maitum at DENR 12 sa Sarangani Bay

Naibalik na ng mga lokal na opisyal sa baybayin ng Sitio Saub, sa Maitum, Sarangani ang pawikan na unang nailigtas ng isang concerned citizen.

Nanguna sa pagpapakawala sa pawikan sa kanyang natural habitat sina Maitum Mayor Alexander Bryant Reganit, Kiamba Community Environment and Natural Resources Officer Ali Hadjinasser at mga kinatawan ng DENR 12 Ayon kay Marlon Rivera, nakita nitong nangingitlong ang may 20 kilograms na pawikan sa nasabing lugar noong Pebrero a tres.

Ayon naman kay Hadjinasser patunay ito na mayaman pa rin sa mga yamang tubig ang mga baybayin ng Maitum kaya kailangan nila na paigtingin pa ang pangangalaga sa mga ito.

Sinabi naman ni Reganit na dapat ay tumulong sa pangangalaga sa mga yamang dagat ng Maitum ang bawat mamamayan nito. Kinatigan naman ito ni DENR 12 Regional Director Sabdullah Abubacar.

Ayon ay Abubacar dapat ay maging responsible ang bawat mamamayan at huwag itapon sa karagatan ang kanilang mga basura para mapangalagaan ang mga marine specie sa Sarangani Bay.

Binigyan diin ng nasabing DENR offcial na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin ng bawat mamamayan.

Death threat sa Tampakan Mayor, iniimbestigahan pa ng PNP South Cotabato

Makipagugnayan kay Tampakan, South Cotabato Mayor Leonard Escobillo. Ito ang utos ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jimuel Siason sa Chief of Police ng nasabing bayan. Bunsod ito ng pagbabanta umano sa buhay ni Escobillo ng nagpakilalang myembro ng New Peoples Army o NPA.

Sa pamamagitan ng text message ipinaalam ng mga umanoy myembro ng Guerilla Front Far South Mindanao Region ng NPA ang pagpataw ng death penalty ng kanilang “Hukuman ng Bayan” kay Escobillo. Ito ay dahil umano sa kanilang mga programa na kontra sa mga mamamayan.

Ayon kay Siason, marami pa silang anggulong tinitingnan sa pagbabanta sa nasabing alkalde. Pero ayon kay Siason hindi rin nila isinasantabi na ito ay kagawawan ng NPA.

Tiniyak din Siason na kung hihilingin ni Escobillo handang magbigay ng dagdag na escort sa kanya ang PNP South Cotabato. Ang bayan ng Tampakan na kilala sa copper at gold deposits nito ay madalas pinagkukutuan ng grupong NPA.

Pero ayon kay Siason, naniniwala siyang humina na ang pwersa ng nasabing rebeldeng grupo sa South Cotabato. Ito ayon kay Siason ay dahil sa Task Force End Local Communist Armed Conlict na binuo ng pamahalaan. Layon nito na wakasan ang local communist armed conflict.

Mga kawani ng LTO namigay ng mga bulaklak sa mga motorista ngayong Valentines Day sa Koronadal City

Time out muna sa pagasita at paguhuli ng mga pasaway na motorista ang mga kawani ng land transportation office o LTO sa Koronadal City.

Ito ay bilang pakikiisa na rin sa pagdiriwang ng Valentines Day ngayong araw. Ipinahayag ito ni LTO Koronadal Traffic Law Enforcer at team leader ng grupo na si Movin Agal.

Sa halip kasi na violation ticket, tumanggap ng mga bulaklak ang mga maswerteng mga motorista sa lungsod. Ayon kay Agal maliban sa mga bulaklak, sinamantala din nila ang pagkakataon para makapamigay ng mga flyers hinggil sa mga batas trapiko.

Layon nito ayon kay Agal na maituro sa mga mmamayan kung papaano maging responsableng motorista.

Itinalaga ni Pangulong Duterte si dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin bilang pinuno ng Government Service Insurance System o GSIS.

Kinumpirma ni Sen. Bong Go na si Bersamin ay nakapanumpa na sa pwesto noon pang February 6, 2020.

Pinalitan ni Bersamin si Ronald Macasaet, na nagsilbing officer-in-charge ng GSIS.

Sa iba pang balita, tinalakay ng Senado ang panukala ukol sa pagbababa ng minimum height requirement sa mga nangangarap na pulis, bumbero at jail officer.

Ayon kay Senate committee on public order chairman Ronald dela Rosa, may hirit din ang Philippine PNP na ibaba sa 4 feet and 10 inches ang height requirement para sa mga babaeng nais maging pulis.

Maliban dito, napag-usapan din ng mga mambabatas ang laki ng baywang ng mga nais maging pulis.

Sa kabilang dako pa, binawi na ng pamahalaan ang total deployment ban sa Kuwait.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III maari na muling makapagproseso ng mga Balik Manggagawa at bagong hire na Household Service Workers sa nasabing bansa.

Ito ay matapos na makatugon ang pamahalaan ng Kuwait sa mga kondisyong inilatag ng Pilipinas.

Kabilang dito ang pagsasampa ng kaso laban sa employers ng OFW na si Jeanelyn Villavende.