NDBC BIDA BALITA (Jan. 13, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. LALAKI, patay sa panibagong kaso ng pamamaril sa Cotabato city; ito na ang pang-apat na shooting incident sa lungsod ngayong 2020.

2. BPAT member, patay habang dalawang iba pa, sugatan kabilang ang isang punong barangay sa pananambang sa Matalam, North Cotabato.

3. MGA PULIS sa GenSan, kumasa sa weight loss challenge ng PNP-OIC.

4. ABOT sa mahigit 2,500 mga pamilya, nananatili ngayon sa evacuation centers sa Batangas at Cavite matapos mag-alburoto ang Taal volcano.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PATAY NA nang makarating sa ospital ang lalaking biktima ng panibagong kaso ng pamamaril sa Cotabato city kagabi.

Ito na ang pang-apat na shooting incident na naitala sa lungsod sa pagpasok pa lang ng taong ito.

Kinilala ng City PNP ang biktima na si Maide Padian Mangulamas alyas THONG, 40 anyos, may asawa, walang trabaho, at taga Estrella Street, Barangay Poblacion 3.

Sa inisyal sa report ng Police Station 1, binaril ng di pa nakikilalang suspek si Mangulamas habang nakaupo lamang malapit sa isang karinderya sa Datu Liwa Candao Street ng nabanggit na barangay.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan.

Mabilis namang tumakas ang suspek sa di malamang direksyon matapos gawin ang krimen.

ARESTADO naman ang dalawang drug suspects sa ikinasang buy bust operation ng mga otoridad sa Purok Dos, Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City pasado alas tres ng hapon kahapon.

Sa report ng City PNP, nakilala ang mga naaresto na sina Ryan Sabas, 39 years old at Abdul Samama, 56 years old.

Nakuha mula sa dalawa ang dalawang sachet ng hinihinalaang shabu na nagkakahalaga ng limang daang piso, mga shabu paraphernalia at nabawi rin mula sa mga ito ang marked money na ginamit sa operasyon.

Kalaboso na ngayon sina Sabas at Samama at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002.

Local………………..

UMAABOT sa 70 mga sasakyan at motorsiklo ang naka-impound ngayon sa City PNP Headquarters matapos na lumabag sa iba’t ibang batas trapiko ang mga driver nito.

Nitong Sabado, January 11, nasa 25 mga pasaway traffic violator ang nahuli ng mga traffic enforcer sa lungsod.

Mismong si City Public Safety Office Chief Rolen Balquin ang nanguna sa operasyon at nag-isyu ng Citation tickets sa mga driver na lumabag sa batas trapiko tulad ng illegal parking, illegal terminal, Out of route, Wrong Parking, driving without license at expired OR at CR.

Ayon kay Balquin, kabilang naman sa mga naka impound na mga sasakyan ang 12 mga habal-habal, dalawang multicabs, tatlong private vehicles, isang cargo truck, isang pampasaherong van at limang mga motorsiklo.

Bukod pa aniya ito sa 30 mga motorsiklong kanilang na-impound nitong Biernes, January 10.

Ang maigting na pagpapatupad ng traffic rules and regulations sa lungsod ay direktiba ni city mayor Cynthia Sayadi.

Samantala, nakatakda namang i-turnover ng Traffic Management Center o TMC ng lungsod sa Land Transportation Office ang nasa 700 unclaimed driver’s licenses para tuluyan nang makansela ang naturang mga lisensya.

Sinabi ni Balquin na abot na kasi sa isang taong hawak ng kustodiya ng TMC ang naturang mga lisensiya na hindi na kinuha o tinubos ng mga may-aring traffic violator.

PINASOK ng mga di pa nakikilalang mga kawatan ang isang Laundry Shop sa TV Juliano Avenue, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City at tinangay ang cash na mahigit 12 libong piso.

Baty sa sumbong sa pulisya ng may-aring si EURICA DIANE GABINAY, pasado alas syete ng umaga kahapon nang matuklasan nilang pinasok at pinagnakawan ang kanilang shop.

Nakapasok umano ang mga suspek sa pamamagitan ng pagsira sa bintana sa likod ng shop.

Tinangay ng mga ito ang dalawang deposit boxes na may lamang cash saka tumakas.

Sa kabilang dako naman, duguan nang isugod sa ospital ang dalawa katao matapos na aksidenteng mahulog sa isang malalim na gutter sa national highway na bahagi ng Barangay Tapian, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang mga biktima na sina NORHAYA TALIB at FARIZ MUSA.

Pasado ala una ng hapon kahapon nang mapagpasyahan ng dalawa na makipagkarera gamit ang kanilang motorsiklo.

Ngunit sa bilis ng kanilang takbo ay nawalan ng kontrol ang driver ng motorsiklo na si Musa sanhi para sila ay dumiretso sa gutter at magtamo ng maraming mga sugat sa katawan.

TINIYAK ng Midsayap PNP ang kaligtasan ng publiko na lalahok at makikisaya sa taunang Halad sa Santo Niño festival sa Midsayap, North Cotabato ngayong January 18.

Sinabi ni Midsayap PNP chief, Police Lt. Col. John Miredel Calinga na makakatuwang nila ang mga sundalo ng Army’s 34th Infantry Battalion na magbabantay sa naturang okasyon.

Ayon kay Calinga, magiging katuwang din nila sa pagtiyak ng seguridad sa bayan ang BFP, EOD Team, Intel Units ng PNP at AFP, BPAT, PCAC-V, mga barangay Tanod at iba pang Force Multipliers.

Samantala, sinabi ni Halad Festival 2020 Chairperson Enedina Cacabelos na hanggang ngayon ay tumatanggap pa rin sila ng entries para sa Halad Festival Street Dancing Parade and Showdown - open category and local categories.

Kabilang sa paglalabanan ng mga kalahok ang Best in Street Dancing Parade at Showdown at minor awwards na Best in Costume, Halad Festival Queen at Best Musical Group.

Ang mananalo ay tatanggap ng 300 libong piso at trophy; 200 thousand pesos naman at trophy para sa 2nd place; 150 thousand pesos at trophy para sa 3rd place at may consolation prizes at certificates naman ang mga non-winner.

Ayon kay Cacabelos, ang taunang Halad Sa Santo Niño festival ay bilang pasasalamat sa patron ng bayan para sa mga biyayang natanggap ng mga mamamayan ng lungsod at bahagi rin ng selebrasyon ng pista ng Santo Niño.

Weight loss challenge ni PNP OIC Gamboa, haharapin ng mga pulis sa Gensan ayon sa kanilang city police director

Handa ang mga police personnel sa General Santos City na harapin ang weight loss challenge ni PNP Officer-In-Charge Lieutenant General Archie Gamboa. Ipinahayag ito ni Gensan City Police Director, Police Colonel Aden Lagradante.

Ayon kay Lagradante, may ginagawa ang mga kasapi ng Gensan PNP para mapanatili ang kanilang body mass index o BMI. Ito ang pagapanatili ng mga pulis ng kanilang timbang na naangkop sa kanilang edad at tangkad. Ayon kay Lagrandante may sapat na panahon ang mga apektadong pulis na maabot ang tamang timbang.

Kaya ayon sa nasabing police official hindi kalabisan ang naging kautusan ni Gamboa. Binigyan diin ni Lagradante na para mahabol ang mga kriminal kailanganng mga pulis na maging physically fit. Matatandaan na binalaan ni Gamboa ang mga overweight na pulis na pagbawalan ang mga ito na magsanay o mag-schooling na kailangan sa kanilang promosyon.

Business permit processing pinadali sa binuksan nang Business One-Stop-shop sa Koronadal City

Tatlong proseso lamang ang kailangang daanan ng mga mamamayan para makakuha o makapag-renew ng business permit sa Business One-Stop-Shop o BOSS ng lokal na pamahalaan ng Koronadal City. Ang mga ito ay ang pagtanggap ng application forms, Pagbayad ng charges, Business Tax at iba ang bayarin at Releasing ng aprubadong permit.

Layon ng BOSS na mapabilis ang proseso ng pagkuha ng business permit. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay sa iisang lugar sa mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan na kailangan sa pagkuha nito. Ang BOSS ng lokal na pamahalaan ay magtatagpuan sa city hall lobby.

Maliban sa mga concerned na ahesya ng gobyerno naglagay din ng mga mesa ang lokal na pamahalaan para sa dalawamput pitong mga barangay sa Koronadal.

Ito ay para sa mas madaling pagkuha ng cedula at barangay clearance na kailangan din sa pagpropseso ng business permit.

Sa kanyang social media account sinabi ng negosyanteng si Giesaril Tabunaway na nakuha nito ang kanyang business permit sa BOSS ng Koronadal LGU sa loob lamang ng apatnaput limang minuto. Sinabi ni Tabunaway na ikinamangha nilang mga negosyante ang ginawang ito ng lokal na pamahalaan.

DOH target mabakunahan sa ikalawang round ng oral polio vaccination ang mas maraming bata sa lalawigan ng Sultan Kudarat, matapos maitala ang isang kaso ng nasabing karamdaman sa lalawigan

Nais ng Department of Health at provincial government na mabakunahan kontra polio ang 95 percent o higit pa na mga nasa zero hanggang five years old na mga bata sa South Cotabato.

Ipinahayag ito ni DOH 12 Assistant Regional Director Dr. Fatima Emban sa Stakeholders Meeting at Orientation para sa ikalawang round ng malawakang polio vaccination sa bayan ng Isulan. Ayon kay Emban mas kailangan ang mas mataas na Polio immunization coverage sa Sultan Kudarat. Ito ay matapos maitala ang isang kaso ng Polio sa bayan ng Lambayong.

Ayon sa DOH, sapat na ang iisang kaso para ideklara ang polio outbreak sa isang lugar. Naniniwala naman si Tacurong Mayor Angelo Montilla na para magtagumpay ang kampanya kontra Polio, kailangan ang suporta ng komunidad.

Kaya umaapela si Montilla sa mga mamamayan lalong lalo na sa mga magulang sa Tacurong na pabakunahan kontra polio ang kanilang mga anak na nasa Zero hanggang five years old. Ipatutupad ang ikalawang bugso ng oral polio vaccination sa January 20 hanggang February 5.

Pagkatapos nito, magkakaroon pa ng dalawang round ng pagbabakuna kontra polio ang DOH mula katapusan ng Enero hanggang Abril. Layon nito na makumpleto ang apat na round ng bakuna kontra polio sa mga batang nasa limang tagong gulang pababa.

Dalawang gwardya sugatan sa pamamaril ng dalawa rin katao habang nasa trabaho sa Koronadal City

Nagpapagaling pa sa ospital ang dalawang security guards na biktima ng pamamaril habang nagsasaya ang maraming mga mamamayan sa 15th Hinugyaw Festival at 80th Founding Anniversary ng Koronadal City.

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang mga biktima na sina Erle Stanley Naval, 51 years old, ng Palian, Tupi, South Cotabato at Naser Midtimbang, 24 years old, ng Barangay General Paulino Santos sa lungsod.

Si Naval na security guard ng Mercury drug at Midtimbang na gwardiya naman ng katabing SDC RTW Marketing sa Alunan Avenue, ay pawang binaril sa mga paa habang nasa trabaho.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang mga biktima na naguusap lamang ay malapitang binaril ng dalawang mga suspek. Sina Naval at Midtimbang ay isinugod sa South Cotabato Provincial Hospital. Narekober ng mga pulis sa crime scene ang dalawang basyo ng di pa matukoy na armas. Hindi pa batid ng mga pulis kung sino ang dalawang mga tumakas na suspek at ano ang motibo ng mga ito sa pagbaril sa dalawang mga security guard.

Mahigit 600 na mga kabataan makikinabang sa Special Program for Employment of Students sa South Cotabato sa panahong ng bakasyon

Tutulungan ng Public Employment Services Office o PESO sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students o SPES ang mahigit animnaraang mga estudyante sa South Cotabato. Ipinahayag ito ni South Cotabato PESO Manager Flora Gavan.

Ayon kay Gavan para maiwasan ang maagang siksikan ng mga aplikante sa pagkuha ng application form hindi na nila lilimitahan ang pamimigay nito. Pinayuhan di ni Gavan ang mga SPES applicant na pumunta sa kanilang mga munisipyo sa mga itinakda petsa.

Sinabi ni Gavan na kailangang dalhin ng mga nais makinabang sa SPES ang mga sumusunod: Photocopy ng Birth Certificate at pinakahuling Income Tax Return o ITR ng mga magulang. Maari ring dalhin ng mga ito ang certification of Low income mula sa BIR ng kanilang mga magulang, class card sa pinakahuling semester, at orihinal na kopya ng school certification.

Ang mga SPES applicants naman na Out of School Youth ay kailangang kumuha ng sertpikasyon na huminto sila ng pagaaral mula sa Department of Social Welfare and Development o Municipal Social Welfare and Development at sinumang otorisadong Barangay Offices at magdala ng two by two ID picture.

Sinabi ni Gavan na ang mga SPES beneficiary na kanilang isasailalim sa screening simula January 28 ay magtatrabaho sa mga sangay ng provincial government sa Abril. Layon ng SPES program na matulungan ang mga mahihirap ngunit karapat dapat na mga estudyante sa kanilang pagaaral. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang trabaho.

Private contractor ng Eva's Hotel sa Kidapawan City, tiniyak na hindi maapektuhan ang mga kalapit na business establishments sa pagpapademolish ng gusali

Tiniyak ng private contractor na nakuha ng pamunuan ng Eva' s Hotel sa Kidapawan City na hindi maapektuhan ang mga business establishments na malapit sa lugar sa araw na magsisimula ang demolition activity.

Nabatid na magtatatlong buwan ng hindi nakakapag- operate ang iilang mga negosyo na malapit sa lugar matapos na masira ang gusali dulot ng lindol.

Sinabi ni Engineer Julito Hernandez ng Office of the building official, nagsimula ng ibyahe ng mga private contractor ang mga kagamitan sa pagpapawasak ng gusali katulad ng backhoe, dump truck at ilan pang mga heavy equipment.

Matapos ding isagawa nito ang on-site inspection upang matiyak na hindi maapektuhan ang katabing establisiemento at maging ang pag kontrol ng alikabok dahil malapit lamang sa National Highway at unang maapektuhan dito ang commuting public.

Dagdag pa rito, mismong ang pamunuan ang nagbigay at naglaan ng site kung saan ilalagay ang mga nakuha sa pagpapademolish ng naturang gusali. Samantala, bago din anya sila magbibigay ng permit sa mga nagpoproseso ng business renewal ay kailangan munang sumalalim sa inspeksyon kanilang establishiemento na pinangungunahan ng OBO.

BPAT member patay habang dalawang iba pa sugatan kabilang ang isang punong barangay sa pananambang sa Matalam, North Cotabato

Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang isang Barangay Peacekeeping action Team o BPAT member habang sugatan naman isang Barangay Chairman at isa pa matapos na tambangan ng di pa kilalang mga suspek sa Barangay Ilian, Matalam North Cotabato.

Kinilala ang nasawi na si Kunti Kadatuan Solaiman na residente ng nasabing lugar habang ang sugatan naman ay sina Kutin Idtug, 67 anyos, may asawa at Punong Barangay ng Ilian at Chairman din ng Political Affairs ng MNLF at Antonio Saban, 53 anyos at nakatira sa Barangay Kayaga, Kabacan Cotabato.

Batay sa ulat, 1:45 ng hapon nitong sabado habang lulan ng sasakyan ng Provincial Government ang mga biktima patungo sana sa Barangay Ilian nang pagdating sa lugar ay bigla na lamang silang pinaulanan ng walong mga armadong lalaki.

Nagtamo ng maraming tama ng bala si Solaiman na naging sanhi ng agaran nitong pagakamatay habang mabilis namang isinugod sa ospital sina Saban at ang Kapitan ng barangay. Samantala, patuloy naman ang ginagawang malalimang imbestigasyon ng PNP sa naturang krimen.

Tausovan falls sa bayan ng Magpet, North Cotabato, pansamantalang isasara matapos masira rin ng nagdaang lindol

Pansamantalang isasara muna ng LGU Magpet sa mga turista ang pamusong Tausuvan falls na matatagpuan sa Barangay Bongolanon, Magpet North Cotabato. Ayon sa LGU, nasira kasi ang bahagi ng hagdan pababa sa falls matapos itong matabunan ng lupa bunsod ng landslide.

Nahulog rin sa paanan ng falls ang mga basura mula sa taas nito dahilan para irekomenda ito ng EMB na ipasara muna dahil makakasira ito sa imahe ng falls. Nabatid na ang Tausovan falls ang may pinakamaraming tourist arrival kung tourism destination ang pag uusapan sa probinsya. Isa narin ito sa mga bumubuhay sa mga tao na nasa komunidad na nakapalibot sa lugar.

Dagdag pa ng LGU na pinoproseso narin nila ngayon ang Housing program mula sa NHA dahil ililipat ang mga tao sa komunidad malapit sa falls para sa dagdag na development na ipapatayo ng LGU. Sa ngayon ay wala pang abiso ang LGU sa kung kailan bubuksang muli sa mga turista ng LGU ang falls.

Dalawang mga drug suspect, arestado sa magkahiwalay na anti- illegald rug operation ng PNP sa Makilala, North Cotabato

Arestado ang dalawang mga lalaki na tulak droga sa nagpapatuloy na anti-illegal drug operation ng PNP sa Makilala, North Cotabato kahapon ng umaga.

Ang buy-bust operation ay isinagawa ng Makilala PNP sa pangunguna ni PNP Chief Police Major Arniel Melocotones at ng PDEA region 12.

Unang nahuli bandang alas 9:00 ng umaga sa Barangay Saguing Makilala Cotabato si Alfred Familgan Romero alyas Jun-jun na taga Sto. Niño ng naturang bayan na nakuhanan ng dalawang mga sachet ng iligal na droga at ang buy bust money na 1,000 peso bill.

Habang alas 11:50 naman ng umaga kahapon naaresto ang isang Archie Pomada Daquis, 32 anyos, isang driver at nakatira sa Barangay Upper Kalaisan, Kidapawan City kung saan nakuha sa kanya ang dalawang pakete ng suspected shabu at nabawi din ang buy bust money.

Parehong nakakulong na ngayon sa custodial facility ng Makilala PNP ang dalawang mga drug suspek at nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Ilang mga isinusulong na batas sa kongreso, suportado ng isang kongresista sa North Cotabato

Isa ang Salary Standardization Law o SSL 5 na naglalayong taasan ang sahod ng mahigit 1.4 million na mga manggagawa ng gobyerno, ang naipasa sa kongreso bago natapos ang taong 2019. Ito ang ibinahagi ni 2nd District Representative Congressman Rudy Caoagdan sa Radyo Bida.

Ayon sa mambabatas na malaking tulong ito sa mga government workers lalo na ang mga nasa Salary Grades 11 to 19. Habang suportado nito ang ilang mga nagawang batas ng kamara tulad ng Malasakit Center na ayon pa kay Caoagdan, isa sa mga importanteng batas na naipasa bago ang kanilang Christmas break.

Ang malasakit center ay malaking tulong aniya sa mga ordinaryong mamamayan ng lalawigan na nangangailangan ng tulong medikal. Bukas ito para sa lahat at hindi na kailangan ng anumang pag-endorso ng pulitiko o sinuman upang makakuha ng tulong. Sinabi rin nito na aasahan maglalagay rin ng Malasakit Center sa probinsya ng North Cotabato.

Ang Malasakit Center ay one-stop shop para sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan upang mas mapadali ang pagkuha ng tulong medikal at pinansiyal mula sa gobyerno.

Sa kabilang dako naman, ibinahagi rin ni Caoagdan na bago nag-adjourn ang kanilang session, na-ratify nila ang bicameral report para sa 2020 national budget, na ayon pa sa kanya aasahang lalagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang P4.1 Trillion national budget nagdaang linggo.

Magsasaka, natagpuang patay sa bayan ng Carmen, North Cotabato

Nasa state of decomposition na nang matagpuan ang isang magsasaka na pinaniniwalaang biktima ng salgae sa bayan ng Carmen, North Cotabato.

Ayon sa ulat ng Carmen PNP, nakilala ang biktima Yan Royce Necor Vergara, 35 anyos, single at nakatira sa Purok 6, Poblacion Carmen.

Ang naagnas na bangkay ni Vergara ay natagpuan sa Sitio Galay Barangay Kibayao, Carmen may 10 kilometers ang layo mula sa Barangay Poblacion kung saan ang bahay nito. Nabatid na putol na rin ang kamay ng biktima at nagtamo ng maraming saksak sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan.

Ayon sa pamilya wala naman umano silang alam na kaaway ng kanilang kaanak habang hustisya naman ang kanilang sigaw sa pagpatay sa biktima. NDBC BIDA BALITA

NATIONAL NEWS………………….

ITINAAS NA ng Phivolcs sa Alert Level 4 o hazardous eruption imminent ang Bulkang Taal.

Sa abiso ng Phivolcs kagabi, tumindi pa ang eruptive activity ng bulkan kaya umaabot na sa sampu hanggang 15 kilometro ang taas ng steam-laden tephra column na may kasamang volcanic lightning.

Bunsod nito, umabot na ang nararanasang ash fall Metro Manila.

Posible anilang tumagal ang explosive eruption sa mga susunod pang mga araw.

Mahigpit na ring ipinapatupad ng Phivolcs ang total evacuation sa Taal Volcano Island at karagdagang evacuation area bunsod ng panganib sa pyroclastic density currents at volcanic tsunami sa loob ng 14-kilometer radius mula sa main crater ng bulkan.

Sa ngayon nasa mahigit 2,500 families na ang nananatili sa 45 evacuation centers na binuksan sa 12 mga lungsod at bayan sa Batangas at Cavite.

Ayon sa Department of Social Welfare and Development – Calabarzon, nabigyan na ang mga apektadong pamilya ng pangunahing tulong.

Samantala, sa report ng PhiVolcS, aabot na sa higit 52 volcanic quakes ang yumanig sa Taal Region mula kahapon hanggang kaninang madaling-araw.