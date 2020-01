NDBC BIDA BALITA (Jan. 14, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. LALAKI, patay sa pamamaril sa Parang, Maguindanao pero suspek na CAFGU, arestado!

2. North Cotabato Provincial Government, tiniyak ang ayuda sa mga OFW na mula sa probinsya na nais umuwi mula sa Middle East

3. Professional Regulation Commission, nagbukas na ng tanggapan sa Koronadal City

4. Mapanganib na pagsabog ng bulkang Taal, pinangangambahan.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PATAY sa pamamaril ang isang lalaki sa Sitio Bliss, Barangay Nituan, Parang, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si SALAMAT ATOK KUSAIN, 32 years old na residente rin ng nabanggit na lugar.

Gayunman, nadakip naman ang suspek na bumaril sa biktima na nakilalang si BASSIT TALIB MAGURAON, 35 years old, CAFGU member na taga -Buldon, Maguindanao.

Nakatakas naman ang isa pang kasamahan ng suspek na si RIMBI SARIP alyas KADAFI.

Sa inisyal na imbestigasyon ng PARANG PNP, tinawagan umano ng suspek ang biktima para magkita malapit sa main gate ng Marine Battalion Landing Team 2.

Ngunit nang dumating si KUSAIN sa lugar ay agad na lamang siyang pinagbabaril ni MAGURAON gamit ang 9mm pistol.

Mabilis na tumakas si MAGURAON matapos gawin ang krimen ngunit nasakote siya ng mga tauhan ng Parang at Buldon PNP sa Brgy. Rumidas, Buldon sa isinagawang hot pursuit operation.

Inihahanda na ngayon ang kasong isasampa laban kay Sarip habang patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang kasamahan nitong si SARIP.

-0-

SUMUKO sa militar ang 12 mga miyembro umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Sultan Sa Barongis o SSB, sa Maguindanao.

Sinabi ni Army’s 601st Brigade Commander Col. Jose Narciso na ilang buwan ding silang nagsagawa ng negosasyon sa lider ng mga rebelde bago sumuko ang mga ito.

Dala ng mga dating rebelde sa kanilang pagsuko ang mga matataas na uri ng armas, mga magazine at mga bala.

Sinabi naman ni SSB mayor Alfizzar Allandatu Angas Sr. na sampu sa mga sumukong BIFF members ay hindi residente ng kanilang bayan ngunit nahikayat pa rin nila ang mga ito na magbalik-loob sa gobyerno.

Samantala, tiniyak naman ni Col. Narciso na tatanggap ng tulong ang mga sumukong BIFF member sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-CLIP ng pamahalaan.

-0-

MARIING kinokondena ng Army’s 6th Infantry Division ang pambubogbog ng ilang mga sibilyan sa isang dating miyembro ng CAFGU Active Auxiliary o CAA sa Barangay Makir, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Kinumpirma ni 6th ID Public Affairs Office chief Major HOMER ESTOLAS na ang biktimang si Datuim Tudog ay dating miyembro ng Special CAA sa ilalim ng Army’s 38th Infantry Battalion.

Gayunman, aniya, natanggal si Tudog sa serbisyo matapos na bumagsak sa mandatory neuro test noong November 6, 2019.

Kumalat sa social media at umano ng simpatiya mula sa netizens ang larawan ni Tudog na binubugbog ng mga taumbayan matapos siyang paghinalaang nangunguha umano ng mga bata sa DOS.

Pero base sa report ng DOS PNP, wala namang naitalang missing children sa kanilang lugar taliwas sa paratang ng mga residente ng Barangay Makir.

Iginiit ni Estolas na bagaman at may karapatan ang mga sibilyan na manghuli ng mga suspek sa isang krimen ay walang karapatan ang mga ito mambugbog o manakit ng tao.

Tiniyak naman ng Joint Task Force Company at pamunuan ng 6th ID na handa silang tulungan si Tudog na magsampa ng kaukulang kaso sa mga taong nanakit sa kanya.

-0-

ABOT sa tatlong libong mga atleta, coaches at school officials mula sa Tawi Tawi, Sulu, Maguindanao, Lanao Del Sur, Marawi City, Lamitan City at Basilan ang lalahok sa unang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association o BARMMAA meet 2020.

Ang iba’t ibang sports competition sa Palarong BARMMAA ay gaganapin sa Upi, Maguindanao simula bukas, January 16 hanggang January 21.

Samantala, sinabi ni Maguindanao 2 Schools Division Supt. Bai Mariam Kawit na may nakalaang cash incentives sa mga atletang makakasungkit ng mga medalya.

Tatlong libong piso para sa Gold medalist; dalawang liobng piso para sa silver medalist at isang libong piso naman para sa makakasungkit ng Bronze medal.

Samantala, ayon kay Kawit, bukod sa uniform ay binigyan rin ng sapatos ang mga atleta ng Maguindanao Schools Division.

Kaya naman lubos ang pasasalamat ni Kawit sa LGU officials na nagpaabot ng tulong para sa mga atleta ng Maguindanao gayundin ang Maguindanao provincial government.

-0-

Local………………

Halos walang malay nang dalhin sa ospital ang isang lalaki matapos magtamo ng matitinding mga sugat nang mahulog ang minamaneho nitong motorsiklo sa gutter ng kalsada sa Barangay Badak, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si MICHAEL SOLAIMAN, nasa hustong gulang na residente rin ng nasabing bayan.

Pauwi na umano sana si Solaiman nang mag overtake umano sa kanya ang isa pang motorsiklo dahilan para maisipan ng biktima na habulin ito at makipag-karera.

Sa bilis ng takbo nito ay nawalan ng kontrol si Solaiman sa minamanehong motorsiklo kaya’t nahulog sa malalim na gutter ng kalsada.

Bukod sa mga sugat at nagtamo rin ng mga bali sa katawan si Solaiman na ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital.

-0-

Health Officer ng South Cotabato may apela sa mga mamamayan para maiwasan ang pagkalat ng sakit ng Tuberculosis Magpakonsulta sa doctor.

Ito ang panawagan ni South Cotabato Provincial Health officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. sa mga mamamayan sa lalawigan na may hinalang sila ay may sakit na Tuberculosis o TB.

Sinabi ito ni Aturdido kaugnay sa ikalawang bugso ng libreng mobile x-ray services na sinimulang ipatupad ng provincial health office kahapon.

Sinabi ni Aturdido na ayon sa national prevalence survey tumaas sa halip na bumababa ang bilang ng mga nagkakasakit ng TB sa bansa. Ito and dahilan kung bakit ayon kay Aturdido nagkaroon ng inisyatibo ang provincial health office na magpatupad ng mobile-x-ray services sa lalawigan.

Ayon kay Aturdido isinagawa nila ito sa tulong ng Philippine Business Social Progress na nagpahiram ng X-ray van, na may radiologist at technician.

Sinabi ni Aturidido na nagpositibo sa TB ang mahigit tatlong daan sa may 1,600 na mga mamamayan na nasuri sa mobile x-ray services noong nakaraang taon.

Ang mga ito ay mula sa mga bayan ng Polomolok, T’boli, Lake Sebu, Koronadal City at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay Aturdido tututukan naman ng mobile x-ray services kontra TB ng provincial health office ngayong taon ang mga bayan sa South Cotabato na hindi pa nila napuntuhan. Iginiit ni Aturdido na hindi dapat ikahiya ang sakit na TB na maaring gumaling sa pamamagitan ng tuloy tuloy na gamutan.

-0-

Operasyon ng Zipline sa Lake Sebu, South Cotabato pinatigil pansamantala ng provincial government Temporaryong pinatigil ng provincial government ng South Cotabato ang operasyon ng Zipline sa bayan ng Lake Sebu.

Layon nito na mabigyan daan ang maintenance sa nasabing tourist destination. Ang temporary closure sa Zipline ay sinimulan kahapon. Muli naman itong bubuksan sa mga turista sa January 17. Ito ayon kay Rudy Jimena ng office of the Provincial governor.

Ayon kay Jimena dahil matagal na ring hindi nasuri ang mga kable at iba pang pasilidad sa seven falls minabuti ng office of the governor at management nito na ipatawag ang kanilang mga consultant.

Pero nilinaw ni Jimenea na suspendido man ang operasyon ng Zipline maari pa ring gumala sa luntiang paligid nito ang mga turista.

Ang Zipline sa Lake Sebu ang ikalawa nang tourist destination sa South Cotabato na temporaryong ipinasara sa mga turista ngayong Enero.

Matatandaan na para bigyan daan din ang rehabilitasyon nito ipinasara ng lokal na pamahalaan sa publiko hanggang sa Marso ang Lake Holon sa bayan ng T’boli.

-0-

Professional Regulation Commission nagbukas na ng tanggapan sa Koronadal City

Mayroon nang Professional Regulation Commission o PRC Service Center ang Koronadal City. Ito ay nagbukas na kahapon. Matatagpuan ang PRC office sa Koronadal sa lower ground floor ng City Hall.

Bukas ito mula alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon, Lunes hanggang Byernes. Ito ay ayon kay PRC 12 Regional Director Raquel Abrantes.

Ayon kay Abrantes ang mga mamamayan ay maari nang magpa-renew, magpa-athenticate at magpa-certify ng professional ID sa kanilang service center sa Koronadal.

Ito ay maliban pa sa pagproseso ng application para sa Licensure Examinations. Paalala naman ni Abrantes sa publiko, dahil hindi sila tumatanggap ng walk-in clients kailangan muna ng kanilang mga kliyente na dumaan sa online appointment.

-0-

Agrarian Reformed Communities sa Sarangani nakinabang sa mga proyektong naipatayo sa tulong ng Italian Government.

Nagagamit na ng mga magsasaka sa Sarangani ang mahigit 53 million pesos na halaga ng mga proyekto na naipatayo sa tulong ng Italian Assistance to Agrarian Reform Communities Support Program o IARCDSP. Kalakip sa mga proyektong ito ang Day Centers sa apat na mga barangay ng Kiamba.

Habang ang bayan ng Malungon at General Santos City ay nabigyan naman ng mga farm-to-market roads. Nagbigay naman ng 50 percent na counterpart sa pagpapatayo ng nasabing mga proyekto ang mga benepisyaryong lokal na pamahalaan.

Ayon Kiamba Indigenous Peoples’ Mandatory Representative Donico Atang, malaking tulong sa kanilang kabuhayan ang solar dryer na binigay ng gobyerno ng Italya at Pilipinas. Sinabi nito na dahil sa solar dryer mas magiging mabilis na ang pagpapatuyo ng mga produkto nilang palay, mais at kopra.

Ayon naman kay IARCDSP-AICS Philippines Technical Adviser Chief Dr. Massimo Chieregato, iknatuwa nito ang positibong tugon ng mga residente sa proyektong bigay ng Italian government. Ayon kay Chieregato inaasahan nitong makatutulong ng malaki sa pagunald ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ang nasabing mga proyekto.

-0-

Driver ng motorsiklo patay sa vehicular crash sa Koronadal City

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang biktimang nasawi sa vehicular crash na si George Chiva, 49 years old at nakatira sa Barangay Saravia, sa lungsod.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang nakamotorsiklong si Chiva ay nabangga ng isang van. Ito ay nang bigla umanong tumawid sa national highway Barangay Carpenter Hill, pasado alas dos ng madaling araw kahapon.

Si Chiva na nagtamo ng matinding mga sugat dahil sa lakas ng pagkakabangga sa kanya ng van ay dead on arrival sa ospital.

Nakaligtas naman sa vehicular crash ang angkas nitong si Romy Legpilan, nakatira sa Lutayan, Sultan Kudarat.

Ang motorsiklo na sinakyan ng nasawing si Chiva ,at ang nakabangga umano sa kanyang ang Van at driver nitong si Edwin Borja, 47 years old ng Poblacion, Banga,South Cotabato ay ikinustodya ng Banga PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.

-0-

Pedestrian, sugatan matapos na mabundol ng sasakyan na minamaneho ng Government Employee sa Makilala, North Cotabato

Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang isang laborer matapos na mabundol ng sasakyan na pag-aari ng Provincial Government sa National Highway Barangay Poblacion, Makilala, North Cotabato alas 8:40 kagabi.

Nakilala ang sugatan na si Rodillo Porol, 55 years old, single, at residente ng Purok Kalantas ng nabanggit na Barangay.

Sa ulat ng Makilala PNP Traffic section sa pangunguna ni Police Master Sergeant Lloyd Tindugan, binabaybay ng Susuki Molibe Patrol Jitney type ang National Highway na minamaneho ni Renato Corre, may asawa, District Supervisor ng Cental Elementary School at residente ng Barangay Malasila, Makilala.

Dagdag pa sa ulat, bigla umanong tumawid sa Highway ang nasabing biktima at napag-alamang lango sa nakakalasing na inumin nang mangyari ang aksidente.

Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan at ulo ang biktima na agad namang isinugod sa Makilala Medical Specialist. Sa hiwalay na panayan naman kay Corre, sasagutin anya nito ang lahat na bayarin sa ospital dahil hanggang sa ngayon ay wala pang pamilya na lumapit sa ospital.

-0-

North Cotabato Provincial Government, tiniyak ang ayuda sa mga OFW na mula sa probinsya na nais umuwi mula sa Middle East

Nakahanda narin ang lalawigan ng North Cotabato sakaling dumagsa pauwi ang mga Overseas Filipino Workers (OFW’s) na nagta-trabaho sa Middle East, kasunod ng kautusan ng Department of Labor and Employment (DOLE) na force repatriation sa mga Overseas Filipino Workers na magtrabaho sa bansang Iran at Iraq.

Sinabi ni North Cotabato Governor Nancy Catamco, na magbibigay ng tulong ang provincial government para sa mga OFW’s na nagnanais nang umuwi sa Pilipinas, partikular sa lalawigan.

Ayon kay Catamco, gagawin niya ang lahat na makakaya upang makapagbigay ng ayuda sa sinumang mga taga Cotabato na nais nang umuwi dahil sa panganib na dala ng lumalalang tensiyon sa Middle East.

Ang kailangan lang anya nilang gawin ay makipag ugnayan sa kanilang mga pamilya na sila namang makikipag ugnayan sa probinsiya para sa agarang tulong na maipabot sa kanila.

Inatasan narin ng Gobernadora ang Provincial Public Employment Service Office na magsumite ng talaan ng mga taga Cotabato na nagta-trabaho sa Middle East.

Hinimok din ng gobernadora ang mga kaanak ng mga OFW’s na huwag mag alinlangang lumapit sa kanya para makahingi ng anumang tulong para sa agarang repatriation ng kanilang mga mahal sa buhay na nais nang umuwi ng Pilipinas.

Maaari raw ayon sa gobernadora na idulog ang anumang suliranin ng mga OFW sa kanya, o hindi kaya kay Atty. Nicholas Marasigan at Atty Ermilo Libre.

-0-

PNP may paalala sa publiko kasunod ng serye ng road crash sa Kidapawan City

Muling nagpaalala ngayon sa publiko ang Kidapawan City PNP kasunod ng serye ng road crash sa lungsod simula nitong unang araw ng bagong taon.

Sa tala ng Kidapawan City PNP traffic section, kadalasan sa mga sangkot sa vehicular crash ay mga motorsiklo na minsan ay nauuwi sa matinding disgrasya at ang mas malala pa rito, nahahantong sa kaso ng reckless imprudence resulting to homicide.

Dagdag pa sa ulat ng PNP, kadalasan din umano sa mga nasasangkot sa disgrasya ay mga nasa edad 17-taong gulang pataas.

Ayon sa PNP, mga magulang dapat ang unang mananagot kung sakaling masangkot ang kanilang mga menor de edad na anak sa mga kaso ng vehicular crash lalo pa’t karamihan sa kanilang nahahawakang kaso, ay walang mga lisensya ang mga ito.

Pero dahil sa human consideration na pinaiiral ng PNP, halos lahat ng kanilang kaso ay nauuwi na lamang sa amicable settlement. Samantala, nito namang weekend sunod-sunod din na aksidente sa daan ang naitala ng Kidapawan City PNP kung saan ilan dito ay sugatan.

Humigit kumulang sampung kaso naman ng vehicular crash ang naitala ng PNP simula noong nakalipas na linggo. Kadalasan umano sa rason kung bakit nasasangkot ang mga motorista sa aksidente ay dahil sa matulin na pagpapatakbo na madalas nangyayari sa national highway

-0-

Post-Earthquake rehabilitation projects, ipinatutupad na ng lokal na pamahalaan sa Kidapawan City

Dalawang buwan matapos ang serye ng malalakas na lindol sa Kidapawan City ay sinimulan ng ipatupad ng City Government ang mga rehabilitation projects nito.

Nasa proseso na ang City Government sa pagbubuo ng Memorandum of Agreement sa mga beneficiaries ng housing units na itatayo sa mga Resettlement sites para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan bunga ng lindol. Ibinunyag ni City Mayor Joseph Evangelista ang nabanggit sa kanyang pakikipagdayalogo sa mga pamilyang pansamantalang nakatira sa Tent City at Base Camp evacuation area sa Barangay Ilomavis noong January 10, 2020.

Nakipagtulungan ang City Government sa National Housing Authority para sa proyektong pabahay. Nagkakahalaga ng P260, 000 ang bawat bahay at libre itong ibibigay para sa mga apektadong pamilya.

Tatlong araw na itatayo ang concrete slabs at walong oras lamang ang pag—aasemble ng bawat bahay.

Ilan lamang sa mahahalagang punto na nakasaad sa MOA ay ang mga sumusunod: ipinagbabawal na ibenta, sirain, parentahan at patirhan sa iba ang bahay ng beneficiary; pwedeng I expand ang bahay basta’t sumusunod sa National Building Code; ang beneficiary na ang magbabayad ng kanyang buwanang tubig at kuryente pati na ang iba pang gamit sa bahay matapos itong ibigay ng City Government; ONE HOUSE-ONE FAMILY policy; at irerespeto ang pag-aari ng beneficiary sa kanyang bahay. Isinasagawa na sa kasalukuyan ang Site Development sa Barangay Balabag at magpapatuloy sa Barangay Ilomavis kapag nai-endorso na ng kanilang mga barangay council ang karampatang resolusyon sa City Government.

Maliban na sila ay residente ng mga high risk area, dapat rehistradong botante ng barangay at napapabilang sa Community Based Monitoring System na listahan ng Barangay ang beneficiary. Muling tiniyak ng City Government na igagalang ang karapatan ng mga beneficiary sa kanilang mga naiwang tahanan at lupain na napapabilang sa mga high risk areas na nasa loob ng ancestral domain.

Hihilingin ng City Government sa Energy Development Corporation na isakay pahatid at sundo ang mga nagmamay-ari ng lupa sa loob ng high risk areas na siyang sasagutin ng una upang maibaba ang mga produktong sakahan para maipagpatuloy ng mga beneficiaries ang kanilang kabuhayan.

-0-

Dalawa patay, isa sa sugatan sa pamamaril sa magkahiwalay na mga lugar sa North Cotabato

Dead on the spot ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng di pa nakilalang suspek alas 5:40 ng hapon kahapon sa Purok Tagumpay 2, Brgy. Marbel, Matalam, Cotabato.

Kinilala ng Matalam PNP ang biktima na si Jasper Gampong Palti, may live-in partner, magsasakat at residente ng nabanggit na lugar.

Ayon sa ulat ng PNP, habang nasa loob ng kanyang pamamahay ang biktima ay bigla itong pinasok ng hindi pa nakilalang salarin at pinagbabaril gamit ang kalibre 45 pistola. Narekober naman sa pinangyarihan ang dalawang fired slug ng kalibre 45 pistola.

Samantala, bago ang naturang pamamaril, ay isa ring magsasaka ang pinagbabaril ng hindi pa nakilalang salarin pasado alas tres ng hapon sa pareho ring barangay.

Kinilala ang biktima na si Laurence Beda Dilangalen, 40-anyos, may asawa, magsasaka na residente ng Purok Tagumpay 2 Brgy. Marbel. Ayon sa ulat, pauwi na sana ang biktima sa kanyang bahay lulan ng kanyang Honda XRM na motorsiklo nang bigla na lamang sa bahagi ng Purok Sopad ng nabanggit na barangay.

Tinamaan ang biktima sa kanyang leeg na agad namang naisugod sa pagamutan. Narekober ng mga otoridad sa pinangyarihan ang dalawang fired cartridges cases ng kalibre 45 baril.

Samantala, naliligo sa kanyang sariling dugo nang matagpuan ang isang lalaki na nakamotorsiklo sa Barangay Gastav, Banisilan North Cotabato alas 5:00 ng umaga kahapon. Nakilala ang nasawi na si Ramel Sanadi Basagan, 33 anyos at nakatira sa naturang Barangay.

Sa report ng Banisilan PNP, nakita na lamang umano ng isang magsasaka na dumaan sa lugar na duguan at nakahandusay ang nasabing biktima. Dagdag pa sa ulat, kasama din ni Basagan ang kanyang live in partner na si Rosana Enoc Diwatin pero agad na nagtago sa maisan dahil sa takot na madamay sa pamamaril.

Batay sa imbestigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang biktima sa kanilang bahay nang pagdating sa lugar ay binaril siya ng di pa kilalang suspek na tumama sa kanyang dibdib habang sakay ng kanyang motorsiklo angkas ang kanyang live in partner.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Pinangangambahang magkaroon ng mapanganib na pagsabog na parang atomic bomb ang bulkang Taal sa loob ng ilang oras o ilang araw.

Pero, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhiVolcS, ang pagsabog na ito ay hindi katulad ng enerhiya ng atomic bomb.

Nananatili sa alert level 4 ang bulkan na ibig sabihin, posibleng maganap dito ang hazardous eruption.

Ayon kay Phivolcs volcano monitoring division chief Ma. Antonia Bornas, kabilang sa mga panganib sa naturang pagsabog ang base surges o expanding rings of turbulent mixture of fragments and gas at the base of explosion columns.

Ang iba pang panganib aniya ay malawakang ashfall, landslides, volcanic gas, liquefaction, fissuring, at volcanic tsunami.

Samantala, magpapadala na ang Department of Health o DOH ng protection kits tulad ng N95 masks at eyedrops sa mga residenteng naapektuhan ng pag-alburoto ng Bulkang Taal.

Ayon kay Health Undersecretary Eric Domingo, magsu-supply ang DOH ng mga protection kits na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos sa CALABARZON.

Sinabi pa ni Domingo na makikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga municipal and city health officers sa mga lugar na mataas ang panganib para ipamahagi ang mga kagamitan.