NDBC BIDA BALITA (Jan. 17, 2020)

1. BARANGAY KAGAWAD, PATAY sa panibago na namang kaso ng pamamaril sa Cotabato city.

2. OFW na taga-Matalam, North Cotabato, patay matapos mahulog sa ikatlong palapag ng isang gusali sa Bahrain

3. Extreme sports park na kauna-unahan sa region 12, binuksan na sa Koronadal city

DEAD ON THE SPOT ang isang barangay kagawad matapos na barilin ng hindi pa nakikilalang motorcycle-riding criminals pasado alas otso ng umaga kahapon sa Narra Street, San Pablo Village, barangay Rosary Heights 11 Cotabato City.

Sa report ng City PNP, kinilala ang biktima na si NASSER PAYUNGAN GUIMBA, 46 years old, kagawad ng Barangay Rosary Heights 11 at taga LR Sebastian ng nabanggit na Barangay.

Base sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, naglalakad lamang umano ang biktima sa tapat ng kanilang barangay hall nang lapitan ng isa sa mga suspek na naka-bonnet at pinagbabaril gamit ang 9mm pistol.

Mabilis namang tumakas ang gunman sakay ng nakaabang na motorsiklong minamaneho ng isa pa nitong kasamahan.

Nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng City PNP sa panibago na namang kaso ng pamamaril sa lungsod na pang-anim na insidente na ngayong buwan.

HANDA NA ang Cotabato City Health Office para sa ikatlong round ng Sabayang Patak Kontra Polio simulan sa Lunes, January 20.

Sinabi ni City Health Office OIC Dr. Meyasser Patadon na mayroon ng 207 vaccination teams na naka-standby at mag-iikot sa 37 mga barangay ng lungsod.

Samantala, ayon kay Patadon, nakatitiyak silang mas magiging epektibo ang kanilang gagawing massive vaccination campaign sa pagkakataong ito dahil na rin sa kanilang mga naging karanasan noong unang dalawang rounds ng programa.

Ani Patadon, mas magiging "committed" at "aggresive" pa ang kanilang mga volunteer sa pagpapatupad ng programa.

Maglalagay na rin umano sila ng mga volunteer sa mga mall, daycare centers at terminals habang mga professional health workers naman ang magsasagawa ng house-to-house campaign at papasok sa mga barangay.

Sa talaan ng Department of Health, pumalo na sa 16 ang kabuuang bilang ng kaso ng polio sa bansa.

Ayon pa sa kagawaran na nagkaroon ng panibagong kaso ng polio sa Quezon City, Sultan Kudarat province at Maguindanao.

May edad na tatlong taong gulang na lalaki ang kaso sa Quezon City habang dalawang taong gulang na lalaki naman sa Sultan Kudarat.

Maliban dito, dalawa pang polio cases ang naitala sa Maguindanao.

Kasunod nito, muling hinikayat ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga magulang ng mga batang may edad limang taon pababa na makiisa sa Sabayang Patak Kontra Polio campaign para mabigyan ng bakuna.

Kinumpirma naman ni OIC Provincial Health Officer II Dr. Elizabeth Samama ng IPHO-Maguindanao na pitong mga kaso na ng Polio infection ang naitala sa Maguindanao.

Ayon kay Samama, naitala ang mga kaso ng Polio sa mga bayan ng Shariff Saydona Mustapha, Rajah Buayan, Datu Piang, Datu Hoffer, Datu Odin Sinsuat, Datu Abdullah Sangki at Datu Anggal Midtimbang.

Anya, pawang mga batang edad 8 months old hanggang 4 years old ang tinamaan ng naturang sakit.

Sa ngayon, sinabi ni Dra. Samama na patuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa mga tinamaan ng Polio virus at tutulong umano sila para sa rehabilitasyon ng mga ito.

BUBUKSAN nang muli ang District Hospital sa Parang, Maguindanao na inaasahang mapapakinabangan ng mga mamamayan sa Maguindanaon-Iranun areas ng lalawigan.

Nabatid na nagpasa na ng resolusyon ang Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao para sa operasyon ng naturang ospital bukod pa sa mga Mobile Hospital na naglilibot sa mga malalayong lugar sa probinsya.

Samantala, hindi na pina-uukupa ang legislative building kung saan nag-oopisina ang mga miembro ng Sangguniang Panlalawigan sa Buluan.

Ito ay base umano sa rekumendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office matapos umanong maapektuhan ng mga nagdaang lindol ang naturang gusali.

Sinabi ni Provincial Administrator Odjie Balayman na para matiyak ang kaligtasan ng mga lokal na mambabatas ng probinsya at sasailalim muna sa assessment ang legislative building.

Sa ngayon ay sa Provincial Capitol Extension na muna pansamatalang nag-oopisina at nagsasagawa ng sesyon ang SP members habang tinatapos pa ipinapagawang bagong tanggapan ng mga ito sa Old Provincial Capitol sa Shariff Aguak.

Round 2 ng sabayang patak kontra polio, pinaghahandaan na ng Department of Health o DOH 12

Pinaghahandaan na ngayon ng Department of Health o DOH ang ikalawang yugto ng ng polio vaccination sa mga kabataang may edad 0 hanggang 5 years old sa buong region 12.

Sa panayam kay DOH Regional Immunization Program Coordinator Dr. Edvir Jane Montaner, inihayag nito na magsisimula ang round 2 ng sabayang patak kontra polio sa January 20 at tatagal hanggang sa February 2, 2020.

Dahil dito, nanawagan si Montaner sa mga magulang ng mga batang nabakunahan sa unang round ng polio vaccination na pabakunahang muli ang kanilang mga anak.

Noong first round ng polio vaccination, nasa 92 percent mula sa kabuuang bilang ng mga bata sa buong region 12 ang napabakunahan na ng mga health workers. Target naman ngayon ng ahensiya na makamit ang 95% na vaccination rate mula sa dating porsyento.

Dagdag pa niya, maaring magkaroon pa rin ng polio virus ang isang bata kung hindi makompleto ang bakuna. Kung kaya’t mahalaga parin na bigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa polio.

North Cotabato Provincial Government, sinisimulan na ang recovery efforts upang muling maibangon ang probinsya sa nagdaang kalamidad

Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng North Cotabato Provincial Government sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang malalakas na lindol noong Oktubre na tumama sa probinsya.

Hinggil dito bumuo na ang pamahalaang panlalawigan ng ahensya na siyang tututok dito kung saan isinagawa ang unang joint meeting ng pinagsanib pwersa ng Provincial Risk Reduction nd Management Council at bagong tatag na Provincial Task Force on Rehabilitation and Restoration sa pamamagitan ng Executive Order 61.

Sianbi ni Board Member Philbert Malaluan ang may hawak ng Committee on health and sanitation, sinabi nitong nasa 2.6 billion pesos na ang kabuuang halaga ng pinsala na idinulot ng lindol sa probinsya kabilang na ang bahay (1.48B), eskwelahan (727.9M), water facilities (82.7M), kalsada at tulay (140M), hospital at health centers (96M) at farms at agricultural facilities (82M).

Sa ngayon, patuloy na nagpapaabot ng tulong ang probinsya mula sa tulong ng ibat-ibang indibidwal at maging private groups na handang mag-alay ng kamay sa pagbabalik normal ng mga taga Cotabateño.

Ilan sa mga binigyan na at hahanapan pa ng dagdag na pondo ay paara sa 12,574 partially damaged houses:

Hardiflex + GI sheet + pako 6,000 pesos construction package plus 10,000 pesos cash each, Para sa 6,839 totally damaged houses:

bagong pansamantalang tirahan worth 30,000 pesos (Adopt-a-Family Build-a-Home) plus 30,000 cash each, Cash for Work Livelihood Assistance worth 5,575 pesos each para sa 22,593 katao galing sa mga apektadong pamilya, Paggawa ng karagdagang 250 Temporary Learning Centers (Adopt-a-School) bilang dagdag sa mahigit 1,000 nang nagawa ng DepEd, Paggawa ng tig-isang bagong water system unit sa lahat ng 20 permanent evacuation centers, at Agricultural Assistance: Livestock Ruminant Dispersal para sa 600 households, Vegetable Seeds and Farm Tools para sa 400 households, Suporta sa coconut farmers at Palay & Corn Seeds and Fertilizers Distribution.

Overseas Filipino Worker o OFW taga Matalam, North Cotabato, patay matapos mahulog sa ikatlong palapag sa bansang Bahrain

Patay ang isang Overseas Filipino Worker na tubong Matalam, Cotabato, makaraang mahulog ito sa ikatatlong palapag ng kanyang tinitirhang apartment sa bansang Bahrain.

Kinilala ang biktimang si Rhaina Mataya, 34 na taong gulang at residente ng Barangay Central Malamote, na limang taon nang nagta-trabaho sa bansang Bahrain. September 25 pa ng nakaraang taon nasawi si Mataya,

pero nitong nakaraang Martes lang naipaalam sa LGU-Matalam na agad namang nagpaabot ng tulong sa pamilya ng biktima.

Mismong si Matalam Vice Mayor Gigi Valdevieso-Catamco, ang natungo sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa General Santos City, para alamin ang kaso ng biktima at mai-uwi ang bangkay nito pabalik sa bayan ng Matalam.

Sa ulat na nakuha ni Vice Mayor Catamco sa DFA nabatid na isang Abdulah daw ang kasama ng biktima sa inuupahan nitong apartment nang mangyari ang pagkahulog nito sa gusali.

Bago sa Bahrain, nagtrabaho narin daw ang biktimang si Mataya sa mga bansang Damman at Riyadh sa Saudi Arabia.

Sa Bahrain nag trabaho ito bilang saleslady sa isang jewelry shop doon. Tiniyak naman ng LGU Matalam sa pamamagitan ni Mayor Oscar Valdevieso, na magbibigay sila ng tulong pinansiyal sa pamilya upang asikasuhin ang pag uwi sa mga labi ng biktima mula sa Bahrain patungo sa kanyang bayang sinilangan, ang bayan ng Matalam.

PHIVOLCS Kidapawan tinukoy ang tatlong mga active volcano na malapit sa North Cotabato

Tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology O PHIVOLCS Kidapawan ang mga aktibong bulkan sa Mindanao. Ayon Phivolcs Field Officer Engr. Milo Tabigue na sa dalawampu’t tatlong mga active volcanoes sa buong Pilipinas, walo rito ay nasa Mindanao.

Ito ay ang Mt. Hibok-hibok sa Camiguin, Mt. Makaturing sa Lanao del Sur, Mt.Jolo Group sa Jolo, Sulu; Mt. Musuan sa Bukidnon, Mt Ragang sa hangganan ng Lanao del Sur at Cotabato City, at dawalang active volcanoes din sa South Cotabato na Mt. Matutum at Mt.Parker.

Tatlong mga active volcanoes naman ang tinukoy ng Phivolcs malapit sa lalawigan ng North Cotabato. Ito ay ang Mt. Musuan sa Bukidnon na ayon sa ulat, mayroon ng dalawang record ng eruption, at ang dawalang bulkan naman sa South Cotabato na Mt. Parker may naitalang isang eruption habang Mt.Matutum ay wala pang naitalang pagsabog. Paliwang pa ng Phivolcs na ang mga active volcano ay ang mga kasaysayan ng pagsabog at maaari itong sumabog muli.

Samantala, nilinaw naman ni Engr. Tabigue na ang Mt. Apo na nasa North Cotabato ay nasa kategorya ng potentially active volcano. Ibig sabihin, libo-libung taon pa ang lilipas bago ito maging active.

Dagdag pa nito na ang mga bulkan sa Pilipinas ay nasa tatlong katergoya ayon pa kay Tabigue. Ito ay active, potentially active at inactive volcano.

Health workers sa South Cotabato handa sa ikatlong round ng Sabayang Patak kontra Polio

Nakahanda na ang mahigit dalawang libong mga health workers para pumunta sa mga barangay ng South Cotabato kaugnay sa ikatlong round ng Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP Mass Oral Polio Vaccination na magsisimula sa January 20.

Kinabibilangan ang mga ito ng mga nurse, midwife, at barangay health workers sa lalawigan.

Binigyan diin ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr, na dapat ay walang batang makakaligtaan sa dalawang linggong SPKP Round 3. Ayon naman kay National Immunization Program o NIP Manager Genesis Navales, bawat lokal na pamahalaan sa South Cotabato ay padadalhan nila ng tig iisang team para sa mass polio vaccination.

Dinagdag din nito na ang integrated provincial health office ay magsu-supervise sa unang tatlong araw na aktibidad. Sa ikaapat na araw ayon kay Navales ay magkakaroon sila ng Rapid Coverage Assessment at Mop-up hanggang sa pagtatapos ng SPKP. Target ng provincial health office na malagpasan sa ikatlong round ng nasabing aktibidad ang may 93 percent accomplishment sa ikalawang round ng pagpapatupad nito.

Ayon sa Department of Health mariin pa rin nilang ipatutupad ang house-to-house vaccination. Layun nito na mabukanahan kontra polio ang lahat na mga batang nasa limang taong gulang pababa.

31 million pesos inilaan ng provincial government ng South Cotabato para sa sahod ng mahigit 400 dagdag na personnel sa mga public schools sa lalawigan

Naglaan ng mahigit 31 million pesos para sa pasweldo ng 470 na mga dagdag na personnel sa mga pampublikong eskwelahan ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato.

Mahigit eight million pesos sa nasabing pondo ay laan para sa 185 na Provincial School Board and Child Development Teachers. Ito ay mula sa Special Education Fund o SEF ng lalawigan. Habang ang mahigit 23 million pesos naman para sa sweldo ng mga janitor sa mga public schools ay mula sa Assistance to Public School Program.

Mapapakinabangan ang mga ito ng mahigit dalawang daang mga public schools na sakop ng Deped South Cotabato Division. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa pamamagitan nito ay wala nang kokolektahin pa sa mga Parents Teachers Community Associations o PTCA ang mga public schools. Ito ay bilang pagpapatupad na rin sa “No Collection Policy” sa South Cotabato.

Tiniyak din ni Tamayo ang pagpapatuloy ng Financial assistance sa mga public schools. Ito ang ang pagbibigay ng tig 500 pesos na financial assistance sa mga mahihirap na estudyante sa elementarya at high school.

Ang nasabing programa ay pinaglaanan naman ng provincial government ng mahigit 38 million pesos.

Tatlong kaso ng kagat ng aso naitala ng provincial health office ng South Cotabato sa isang barangay sa Koronadal City

Kinumpirma ng Provincial Veterinary o PVET Office ng South Cotabato ang tatlong kaso ng dog bites sa Barangay San Isidro, Koronadal City. Ang ulo ng aso ay dinala mismo ng may ari na nakagat nito na si Jenelyn Mission sa provincial veterinary office.

Pinadala na ito para sa rabies confirmation sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratories sa General Santos City. Ito ay ayon kay Veterinary Doctor Byron Dela Cruz ng PVET. Ayon kay Dela Cruz dalawang mga bata din na kapitbahay ng pamilya Mission sa San Isidro ang inatake ng nasabing aso.

Ang mga biktima naman ay pinayuhan na magpa-inject ng anti-rabies para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang nasabing insidente ay inindorso na rin ng PVET sa City Veterinary office ng Koronadal.

May pasilidad na para sa mahihilig sa skateboarding ang Koronadal City. Ito ay ang extreme sports park na matatagpuan sa Reyes Subdivision,Barangay Morales sa lungsod na una sa SOCCKSARGEN.

Naipatayo ito sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa tanggapan ni South Cotabato Second District Representative Ferdinand Hernandez. Ang 1.5 million pesos na pasilidad ay nagagamit na ng mga rider sa pagdevelop ng mga bagong tricks.

Bukas din ito sa mga mahihilig sa extreme sports mula sa mga karatig lugar ng Koronadal. Pero binigyan diin ni Congressman Hernandez na bawal sa extreme sports park ang mga skater o biker na walang helmet at protective gears.

Ang nasabing pasilidad ay katuparan naman ng matagal ng pangarap para sa grupo ng mga mahihilig sa street sports sa Koronadal. Ayon kay Go Extreme o KGE President Jeoffrey Vergara, hindi na nila kailangan ngayong mag-ensayo sa mga hangdan o alinmang lugar na may rampa para makatuklas ng panibagong tricks. Dinagdag din nito na malaking tulong din ang extreme sports park para sa pagkakaroon ng positibo at malusog na komunidad.

Plano naman ng KGE na magsagawa ng summer camps para maituro ang kanilang kasanayan sa mga susunod na henerasyon. Kasunod ito ng tagumpay ng mga Pilipinong skateborders tulad ni Margie Didal sa mga international competitions.

Balay Silangan Reformatory Center solosyon raw para mabawasan ang siksikan ng mga preso sa provincial jail, ayon sa OIC Provicial Jail Warden ng South Cotabato

Makatutulong ng malaki ang Balay Silangan Reformatory Center para mabawasan ang mga preso sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC na mas kilalang provincial jail. Ipinahayag ito ni South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felecito Gumpapc.

Ayon kay Gumapac sa tuwing may pinapasok sa nasabing pasilidad, mababawasan din ang gastusin ng provincial government sa mga inmate.

Sa ngayon kasi ayon kay Gumabac hindi na kailangan pa ng pamahalaang panlalawigan na gumastos ng tig six thousand pesos kada buwan sa bawat kliyente sa reformatory center sa Cagayan De Oro City.

Bukod dito ayon kay Gumapac mas madali ring mabisita ng kanilang mga kaanak ang mga persons involved in drugs o PID sa reformatory center sa bayan ng Tupi. Ang SCRDC ay mayroon ngayong mahigit 1,300 na mga persons deprived of liberty o PDL. Ayon kay Gumabac karamihan sa mga ito ay isinasangkot umano sa iligal na droga.

NILAGDAAN NA ni P. Duterte ang pagbibigay ng one-time gratuity pay sa mga job order at contractual service employee ng gobyerno.

Base sa Administrative Order 20, makatatanggap ng hindi bababa sa P3,000 ang mga job order at contractual employee na nakapaglingkod sa pamahaalaan ng hindi bababa sa apat na buwan at nakapagsimulang magtrabaho noong December 15, 2019 hanggang ngayon.

Nasa P1,000 hanggang P2,000 ang makukuhang gratuity pay ng mga nakapaglingkod sa pamahalaan ng mas mababa sa apat na buwan.

Sa iba pang balita, pinakakasuhan ng Department of Justice o DOJ panel of prosecutors sina dating PNP chief Oscar Albayalde at 12 iba pang mga pulis na tinaguriang ninja cops sa Pampanga.

Sa inilabas na resolusyon ng DOJ, nakitaan ng probable cause para magsampa ng kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Albayalde at 12 pang mga pulis.

Paliwanag ng kagawaran, natagpuang may probable cause sa pag-impluwensiya ni Albayalde sa ibang opisyal ng gobyerno na protektahan ang mga tauhan na sangkot sa kontrobersyal na anti-drug operation noong 2013.