NDBC BIDA BALITA (Jan. 18, 2020)

1. Isang Inmate ng Cotabato City Jail nahulihan ng pinaghihinalaang Shabu.

2. Pagtanggal sa 4Ps ng mahigit 12 thousand pamilya ipinaliwanag ng regional director ng DSWD sa region 12.

3. Dating OFW, sinanay ng OWWA sa Sari-Sari store business

4. Lt. Gen. Archie Gamboa hinirang ni Pangulong Duterte bilang PNP chief

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Apat na mga sachet ng pinaghihilaang shabu ang nakumpiska ng mga awtoridad sa isang inmate matapos ang ikinasang greyhound operation sa loob ng Cotabato City Jail.

Ang operation greyhound ay magkatuwang na isinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency-BARMM.

Nagsagawa ng inspeksyon sa tatlong selda nang biglang tumambad sa mga otoridad ang isang maliit na plastic container kung saan nakasilid ang apat na pakete ng pinaghihinalaang shabu sa loob mismo ng damit ng inmate na kinilalang si Ernesto Suenan na may kinakaharap na kasong rape.

Naalerto naman si BJMP Asst. Director Superintendent Farida Ali dahil sa pagkakaroon ng shabu sa loob mismo ng selda at tinitiyak nito kasama ang PDEA-BARMM na hindi na ito mangyayari sa susunod na inspeksyon at mas dodoblehin ang seguridad ng mga inmate.

Walang malay ng isugod sa pagamutan ang isang lalaki matapos magtamo ng matinding sugat sa katawan makaraang mabangga ng motorsiklo sa Poblacion, Parang, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si JOHAIDEN INOK, 21 anyos, Tesda student na residente ng nabanggit na bayan.

Base sa inisyal na ulat, kadarating lamang ng biktima sa kanilang tahanan alas tres ng hapon kahapon ng kunin nito ang bola para sana maglaro ng basketball pero, bigla itong tumalsik at napunta sa kalsada, hinabol ito ni INOK ang bola na naging dahilan upang mabangga ito ng paparating na motorsiklo.

Tumilapon ang biktima dahilan para magkasugat sugat ito at mabalian sa katawan.

Makalipas ang isang oras, isa pang estudyante ang sunod na isinugod sa ospital matapos naman itong maaksidente makaraang makabangga umano ng aso habang nagmomtorsiklo sa Barangay Tubon, Pigcawayan, North Cotabato.

Ang biktima ay kinilala na si JADE JOEL SUAREZ,17 anyos estudyante, residente ng nabanggit na bayan.

Ayon sa kwento ng Ama ng biktima, alas kwatro ng hapon kahapon nang minamaneho ni Suarez ang kanilang motorsiklo upang sunduin sana ang kanyang kapatid sa eskwelahan ng maaksidente ito matapos diumanong mabangga nito ang isang aso.

Sumempalng ang biktima at tumama ang katawan sa mabatong kalsada sanhi ng pagkakabagok ng kanyang ulo.

Aminado din ang Ama ng biktima na bahagya umanong naka inom ng alak ang kanyang anak ng magmaneho ito at mangyari ang insidente.

Hindi nagpahuli ng buhay sa mga pulisya ang itinurong prime suspect sa pag-ambush sa convoy ni Masiu Mayor Nasser Pangandaman Jr noong Nobyembre 2019 sa may Saguiran,Lanao del Sur.

Ito’y matapos nanlaban sa operasyon ng mga otoridad ang suspek na si Jalaloding Moscir alyas Laluwa.

Si Moscir ay may warrant of arrest dahil sa kasong pagpatay kay Safra Macabantog Pangandaman sa Marawi City noong Enero 2017.

Napilitan ang mga pulis ng Lanao del Sur na e neutralize ang suspek matapos itong nagpaputok ng kaniyang baril habang isinilbi ang warrant of arrest nito.

Napag-alaman na si Moscir ay kilalang sangkot sa mga kasong pagpatay sa nasabing probinsya at may koneksyon sa terror group Dawlah Islamiya-Maute na pinapangunahan

ni Osoph Hadji Nasif o Commander Asrap sa Lanao del Sur.

Arestado ang isang pinaniniwalaang tulak droga sa Poblacion Buluan sa lalawigan ng Maguindanao.

Sa ikinasang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng mga otoridad na kinabibilangan ng PDEA BARMM, 40 IB PA, MAGPPO at BULUAN MPS alas sais ng umaga kahapon.

Ayon sa ulat, nakilala ang nahuling drug suspect na si IBRAHIM CACALDA PIDO Alias Joyjoy Pido na nakuhanan ng isang plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na tumimbang ng MOL 0.02 grams.

Dagdaga pa sa nakumpiska ang sampung sachet ng shabu na tinatayang nasa mahigit 5 grams at may street value na Php 34,000.00.

Sa Kasalukuyang ay nasa Custodial facility na ng PDEA BARMM ang nasabing suspek.

Executive Committee pinaghahandaan na ang Tnalak Festival ng South Cotabato

Sinimulan ng mga myembro ng excutive committee ang mga paghahanda para sa 21st Tnalak Festival kag 54th Founding Anniversary sang South Cotabto sa Hulyo.

Inaasahan ang pagdagdag ng iba’t ibang mga event sa selebrasyon ngayong taon para maipakita pa kultura ng mga mamamayan ng lalawigan.

Ito ay maliban pa sa nakasanayan nang mga Tri-people Parade na Madal Be’Lan, Kadsagayan Alalan at Kasadyahan sa Kapatagan. Isa sa bagong makikita ng publiko sa selebrasyon ang Tnalak Fashion Design Contest ng mga local designers.

Makikita din sa ipatatayong cultural village and display ng mga Tnalak Cloth at design, Tboli beadworks at mga accessory at maging ang mga lokal na pagkain at mga produkto. Ito ang ipinahayag ni Execom Chairperson Attorney Renette Bergado sa unang pagpupulong ng kanilang mga myembro.

Hiniling din ni Bergado sa mga komitiba na magisip pa ng mga event na makakahikayat ng mas maraming turista sa South Cotabato. Base sa inisyal na plano ipagdiwang ang Tnalak Festival 2019 sa July 10 hanggang 18. Tema ng nasabing selebrasyon ang “Nurturing our Culture:Sharing our best.”

Pagtanggal sa 4Ps ng mahigit 12 thousand pamilya ipinaliwanag ng regional director ng DSWD sa region 12

Tinanggal sa listahan ng mga benepisaryo ng Pantawind Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mahigit 12 thousand na mga pamilya sa region 12. Mahigit dalawang libo sa mga ito ay tinanggal sa listahaan noon lamang nakaraang taon.

Paliwanag ni Department of Social Welfare and Development 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, karamihan sa mga tinanggal ay mismong nag-waived ng paglakip sa kanila sa 4Ps. Ito ay matapos kaya na ng mga ito na magkaroon ng sapat na pangunahing mga pangangailangan.

Pinakarami sa mga tinanggal na benepisaryo ng 4Ps sa Soccksargen na umabot ng mahigit 3,700 ay nasa North Cotabato, may tig dalawang libo sa Sultan Kudarat at Sarangani,mahigit isang libo sa South Cotabato,siyamnaraan sa Marawi City, walong daan sa General Santos City at limang daan sa Cotabato City.

Iba sa kanila ayon kay Espejo ay tinaggal din sa 4Ps dahil wala nang mga kwalipikadong myembro ng pamilya. Ayon kay Espejo may ilang ding mga sangkot umano sa anomalya at non-poor cases o hindi totoong naghihirap ang inalis sa 4Ps.

Ang 4Ps ay mayroong mahigit dalawang daang libong pamilyang benepisyaryo sa buong region 12.

Jewelry industry bubuhayin muli ng lokal na pamahalaan ng T’boli, South Cotabato

Desidido ang lokal na pamahalaan ng T’boli, South Cotabato na gawin muling commodity ng kanilang One Town, One Product o OTOP ang kanilang mga jewelry.

Sa katunayan, ilulunsad nila muli ang jewelry na may bagong mga desinyo, packaging at brand name bilang OTOP product kasabay ng kanilang founding anniversary sa Marso. Ito ay ayon kay T’boli Municipal Economic Enterprise Development Officer at Senior Tourism Officer Rodel Hilado.

Aminado si Hilado na humina ang industriya ng jewelry making sa T’boli sa nakalipas na dalawang taon. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Hilado ipinagutos mismo ni T’boli Mayor Dibu Tuan ang pagpapasigla muli sa nasabing industriya.

Ang mga bagong jewelry na ilulunsad na OTOP ng T’boli ay “fusion jewelry”. Ito ay pinaghalong tradisyunal jewelry making gamit ang silver mula sa mga minahan sa nasabing bayan at indigenous designs ng mga mamamayang T’boli.

Ayon kay Hilado ang mga ito ay idi-display at ititinda sa mga shop na katabi ng Municipal Tourism Office. Ang kita mula dito ayon kay Hilado ay ibibigay sa mga jewelry makers na obligado na magbahagi ng konting sa kanilang kikitain para sa operasyon at gastusin ng kanilang grupo.

Ayon kay Hilado para matiyak ang pagpapatuloy at pagunlad ng jewelry industry sa T’boli ito ay isu-supervised ng ibat ibang grupo. Kabilang sa mga ito ang smallscale mining organizations, women organizations, eskwelahan at estudyante, cultural masters at iba pang stakeholders ng lokal na pamahalaan.

Pakikiisa sa malawakang Polio vaccination ng DOH hiniling sa mga mamamayan ng alkalde ng Tacurong City,Sultan Kudarat

Suportahan ang malawakang vaccination kontra Polio ng Department of Health. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ng lungsod ni Tacurong y Mayor Angelo Montilla.

Ayon kay Montilla, walang gamot sa Polio at mapipigilan lamang ito sa pamamagitan ng bakuna. Kaya hiling ni Montilla sa mga magulang, dalhin sa mga health centers o vaccination post sa kanilang mga barangay ang kanilang mga anak na nasa limang taong gulang pababa. Ito ay upang mabigyan ng oral polio vaccine sa round 3 ng Sabayang Patak Kontra Polio.

Ayon sa DOH ipatutupad pa rin nila ang House-to-house vaccination kontra Polio. Binigyan diin ni Montilla na bilang mga susunod na lider ng Tacurong, mahalaga na ingatan ang kalusugan ng mga kabataan sa nasabing lungsod. Sa South Cotabato, handa na rin ang mahigit dalawang libong mga health personnel ng lalawigan para sa ikatlong round ng Sabayang Patak kontra Polio sa January 20 hanggang February 2.

Mga OFW sa Koronadal sinanay ng lokal na pamahalaan sa Sari-sari store business

Magtatapos sa Sari-sari Store and Access Resources o STAR Program ng Public Employment Service Office o PESO ang mahigit 400 na mga Overseas Filipino Workers sa Koronadal City.

Layun ng nasabing programa na matulungan ang mga OFW lalong lalo na ang mga kababaihan na magkaroon ng dagdag na kalaaman.

Ito ay upang magkaroon ng alternatibong kabuhayan partikular na ang pagtatayo ng maliit na negosyo. Ipinahayag ito ni Koronadal City PESO Manager Bernard Taperla.

Katuwang ng PESO Koronadal sa pagtaguyod sa STAR Program ang Technical Education and Skills Development Authority. Kaugnay nito, ipinahayag ni Taperla na lalo pang paigtingin ng PESO ang kanilang mga programa para sa mga OFW ng Koronadal.

Ito ay upang mabigyan ng mas produktibo at pangmatagalang kabuhayan. Voice Clip…Si Koronadal PESO Manager Bernard Taperla

NATIONAL NEWS………………….

Si Police Lt. Gen. Archie Gamboa na ang itinalaga ni Pang. Rodrigo Duterte bilang pinuno ng Philippine National Police.

Ayon sa pangulo mula sa pagiging acting PNP chief ay hinihirang na niyang regular PNP chief si Gamboa.

Ginawa ng pangulo ang anunsyo sa kaniyang talumpati sa The Fraternal Order of Eagles sa Davao City.

Ayon sa pangulo, mahaba-habang pakikipag-usap ang kanilangan niya kay Interior and Local Government Sec. Eduardo Año at kay Gamboa.

Sinabi ng pangulo na nakita naman niya ang sinseridad ni Gamboa at nais niyang mag-iwan ito ng magandang ala-ala sa PNP.

Sa iba pang mga balita, pumalo na sa 16 ang bilang ng mga polio cases sa bansa, simula nang ideklara ang outbreak noong Setyembre 2019, matapos na makapagtala ng apat pang bagong kaso nito kamakailan.

Batay sa ulat ng Research Institute of Tropical Medicine (RITM) sa Department of Health, ang apat na bagong kaso ng sakit na pawang mga batang lalaki ay mula sa Quezon City, Maguindanao at Sultan Kudarat.