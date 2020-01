NDBC BIDA BALITA (Jan. 2, 2020)

NEWSCAST

1. Mindanao, nananatiling nasa ‘state of emergency’ kahit pinawalang bisa na ang Martial Law, ayon sa AFP.

2. Barangay Chairman, patay sa pamamaril sa Polomolok, South Cotabato.

3. Dalawa katao, patay matapos na ma-hit and run sa Makilala, North Cotabato habang isa pa, patay din sa hiwalay na vehicular crash sa Kidapawan City

4. OFW na taga Norala, South Cotabato pinatay ng kanyang amo sa Kuwait

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Sumisigaw ngayon ng hustisya ang mga kaanak ni Jeanelyn Villavende, 26 years old ng Barangay Tinago sa Norala, South Cotabato.

Si Villavende ay isang Overseas Filipino Worker na napaslang umano ng kanyang babaeng employer sa Kuwait noong December 30. Pangarap lamang ng dalagang si Villavende na maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya at makatulong sa magsasakang ama kaya ito nangibang bansa noong Hulyo.

Ito ay ayon sa kanyang tiyahin at stepmother na nagpalaki sa kanila na si Nelly Padernal.

Pero ang mga pangarap na ito ayon kay Padernal ay biglang gumuho nang ipaalam mismo sa kanila ng isang taga Department of Foreigh Affairs noong December 31 ang pagkamatay ng nasabing OFW. Ito ay dahil umano sa pambubogbog ng kanyang amo.

Aminado si Padernal na nagalala na ito sa kalagayan ni Jeanelyn dahil hindi na nila ito gaanong nakakausap simula pa noong Oktobre. Kung nakakausap man nila ito, ito ay sandali lamang at katabi pa umano ang kanyang among babae.

Ayon kay Padernal agad naman nila itong ipinaalam sa recruitment agency ni Jeanelyn sa Tacurong City , Sultan Kudarat na pinangangakuan lamang sila magbibigay ng update sa kalagayan nito.

Bumisita na kahapon sa bahay mismo ng nasawing OFW sa Norala si OWWA Administrator Hanz Leo Cacdac na tiniyak ang tulong sa mga naulila ng biktima. Pero ayon kay Padernal hiling nila sa pamahalaan na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Jeanelyn na marami pa sanang mga pangarap para sa kanyang pamilya.

Ayon kay Padernal, agad na inaresto ng mga otoridad ang magasawa Kuwaiti na employer ni Jeanelyn sa ospital na pinagdalhan nito sa kanya.

WALANG NAITALANG casualty o kahit anong firecracker-related accidents ang Cotabato city PNP sa pagsalubong ng bagong taon.

Ayon sa City PNP, mapayapa, masaya at maayos sa pangkalahatan ang new year’s celebration sa lungsod.

Samantala, ipinagmalaki naman ng PNP ang “zero casualty” sa pagdiriwang ng Pasko at sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Sinabi ni PNP spokesperson Police Brig. Gen. Bernard Banac na ang new year’s day celebration ngayong taon ang naging pinakaligtas sa kasaysayan.

Nakapagtala ang PNP Command Center ng kabuuang 324 na holiday-incidents nationwide na may kinalaman sa firecrackers, stray bullets, at illegal discharge of firearms mula December 16, 2019.

Sa unang oras ng New Year’s day, nakapagtala ang PNP ng 81 firecracker-related injuries, na karamihan ay self-injuries mula sa mga lumabag sa firecracker ban.

Ito ay higit na mababa sa the 798 injuries na naitala noong 2018.

Kaugnay nito, pinasalamatan ni Banac ang publiko sa kanilang pagtalima sa panawagan ng PNP at ng pamahalaan na iwasan na ang tradisyunal na pagsalubong sa Bagong Taon sa pamamagitan ng paggamit ng mapanganib na paputok at pagpapaputok ng baril.

Mahigpit na pagpapatupad ng Ordinance 4529 otherwise o Discipline Ordinance of Cotabato City.

Ito ang nilinaw ni city mayor Cynthia Guiani sa kabila ng pagpapawalang-bisa ng martial law sa Mindanao noong December 31, 2019.

Sa ilalim ng ordinansa, magsisimula ang curfew hours sa lungsod mula alas dyes ng gabi hanggang alas kwatro ng umaga.

Samantala, nananatili namang nasa National State of Emergency ang buong Mindanao kahit pinawalang bisa na ang Martial Law.

Gayunman, nakaalerto pa rin mga sundalo at pulis laban sa mga teroristang grupo.

Ayon kay AFP spokesperson Brig. Gen. Edgard Arevalo, nananatili ang Proclamation 55 o ang state of emergency na idineklara noong 2016 ni Pangulong Duterte matapos ang nangyaring malakas na pagsabog sa Davao City.

Layon ng deklarasyon na mapigilan ang anumang lawless violence sa Mindanao.

Sa panig ng PNP, tiniyak ng tagapagsalitang si Police Brig. Gen. Bernard Banac na nakahanda sila na rumesponde sa anumang mga posibleng krimen.

Pinalakas din anya ng PNP ang kanilang security measures sa Mindanao.

DUGUANG isinugod sa pagamutan ang dalawa katao matapos na mahulog sa Bangin ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Sitio Bayabas, South Upi, Maguindanao.

Nakilala ang magpinsang biktima na sina JENSI BALTAZAR, 16 years old at JAYPEE MATUAN, 15 na parehong mga residente ng nabanggit na bayan.

Base sa kwento ng ama ni JENSI, pasado alas dyes ng umaga kahapon habang magka-angkas ang mga biktima sa motorsiklo para ihatid sana sa kanilang tirahan si JAYPEE nang mangyari ang aksidente.

Nakatalon agad si JAYPEE mula sa motorsiklo kaya nagtamo lamang ito ng sugat sa kamay at ilang galos sa katawan.

Pinaka malubha si JENSI, na bukod sa mga sugat sa iba’t ibang bahagi ng katawan ay nabalian pa ito sa kanyang kanang binti.

SAMANTALA, kritikal naman ang kalagayan ng isang lalaki nang dalhin sa ospital matapos na pagbabarilin siya ng mga di pa nakikilalang mga suspek sa Barangay Tibpuan, Sultan Kudarat.

Nakilala ang biktima na si ORLY LAPINED ANCAJAS, 22 anyos, magsasaka at residente rin ng nasabing lugar.

Base sa inisyal na ulat, pasado alas dos ng hapon kamakalawa nang harangan umano si Ancajas ng mga armadong suspek habang patungo siya sa kanilang sakahan.

Tinangay ng mga suspek ang motorsiklo ng biktima saka siya pinagbabaril sa sanhi para magtamo ito ng tama ng bala sa tiyan.

PATAY ang kinse anyos na binatilyo matapos siyang malunod sa dagat na bahagi ng Punta Beach, Parang Maguindanao.

Nakilala ang nasawi na si Peter Jay Limba Codilla, grade 8 pupil na taga Barangay Magsaysay ng bayan.

Nagdiwang umano sa beach ang pamilya ni ngunit nauwi sa trahedya ang masaya sanang new year’s day celebration kahapon.

Tinangay kasi ng alon si Codilla at hindi na nakaahon pa mula sa dagat pasado alas onse ng umaga.

Kasunod nito, nanawagan si Parang PNP chief Police Lt. Col. Ibrahim Jambiran sa lahat na laging mag-ingat at dapat pa ring bantayan ng mga magulang ang kanilang mga batang anak tuwing naliligo sa dagat.

Samantala, isang bangkay naman ng lalaki nakitang palutang-lutang sa isang ilog na bahagi ng Purok Dangkalangan, sa Lugay-Lugay area, Barangay Bagua Uno, Cotabato City kagabi.

Nakalagay umano sa isang sako ang naturang bangkay na nakagapos pa ang mga kamay.

Nananawagan naman ang City PNP sa mga nawawalan ng kamag-anak na makipag-ugnayan sa kanila para makilala ang natagpuang bangkay na nakasuot ng pulang T-shirt at naka short pants.

Tinangay ng di pa nakikilalang magnanakaw ang mga mamahaling alahas matapos na pasukin nito ang isang bahay sa Lot 2 Block 26, Federville Subdivision, barangay RH 11, Cotabato City.

Nakilala ang may ari ng bahay na si NUR HAFIZA DIMASENDEL HERRERA.

Base sa kanyang report sa PNP, ala una ng hapon ng kamakalawa nang madiskobre niyang nilooban ang kanilang bahay.

Kauuwi lamang umano niya mula sa Lanao Del Sur nang madiskubreng nawawala na ang kanyang gintong kwintas, pendant, hikaw, anim na mga singsing na umaabot sa umabot 69 thousand ang kabuuang halaga.

Base sa imbestigasyon nakapasok umano ang suspek sa pamamagitan ng pag wasak sa bintana sa likod na bahagi ng nasabing bahay.

Nakubkob ng mga sundalo ang umano ay armory o taguan ng mga armas ng ekstremistang grupo sa Midsayap, North Cotabato.

Sinabi ni Army’s 602nd Brigade commander Brig. Gen. Robert Capulong na tumanggap sila ng impormasyon mula sa mga sibilyan hinggil sa presensya ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa barangay Nabalawag, Midsayap, North Cotabato.

Agad na nagsawaga ng law enforcement operation ang Army’s 34th Infantry Battalion at Midsayap PNP sa lugar.

Papasok pa lamang umano ang mga otoridad sa kuta ng BIFF ay agad na tumakas ang mga suspek at iniwan ang kanilang mga armas.

Nakuha ng mga otoridad sa lugar ang dalawang M-16 rifles, isang M-14 rifle, mga magazine, bandoleers at mga bala.

Sa ngayon ay mas naghigpit pa ng seguridad ang mga sundalo at pulis sa Midsayap at mga karatig na lugar na maaari umanong maging susunod na target ng mga terorista sa paghahasik ng karahasan.

Koronadal City may ordinansa nang magbibigay ng Honorarium sa mga SK Officials

Nilagdaan na ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena ang ordinansa na magbibigay ng Honorarium at iba pang mga benepisyo sa mga Sangguniang Kabataan Chairman, Kagawad, Secretary, at Treasurer sa 27 mga barangay sa lungsod.

Iniutos ng ordinansa ang tig 1,500 pesos na honoraria sa bawat pagdalo ng mga ito sa session. Ito ay maliban pa sa hindi bababa sa 3,000 pesos na cash assistance para sa hospitalization, medical at funeral benefits.

Kaugnay nito, binigyan diin ni Ogena na wala nang dahilan pa para hindi magampanan ng mga SK Officials sa lungsod ang kanilang mga tungkulin. Hinamon din ni Ogena ang mga SK Officials na dapat ay patunayan ng mga ito na sila ay pagasa ng bayan at huwang sirain ang sakripisyo ng pambansang bayani.

Tarpaulin na may mga mukha ng umanoy mga illegal drug personality na ipinapakalat sa Gensan iniimbestigahan ng PNP

Inaalam na ng PNP kung sino ang nagpakalat ng mga tarpaulin na may mukha ng mga umanoy drug suspek sa General Santos City. Ang pagkalat ng nasabing tarpaulin sa kanilang mga lugar ay ipinaalam sa mga pulis ng mga barangay officials ng Dadiangas South, East at Bula.

Ito ay ayon kay Gensan City Police Director Colonel Aden Agradante. Hindi rin kinumpirma o itinanggi ni Agradante kung totoo ngang mga sangkot sa iligal na droga ang mga personalidad na nasa mga kumalat na tarpaulin.

Sinabi ni Agrdante na maaring nais lamang ng mga nagpakalat ng tarpaulin na matigil ang mga illegal drug activities. Pero ayon kay Agradante, maaring magdadala ito ng maling mensahe sa ilang mga mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa naabing police official ipinagutos nito ang malalimang imbestigasyon.

Samantala, binigyan diin naman ni PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan na paglabag sa karapatang pantao ang pagsapubliko ng mga larawan ng mga pinaghihinalaang drug personality. Ito kay Duquiatan ay dapat ding dumaan sa tamang proseso.

Governor ng South Cotabato may paliwanag sa pagdami ng mga sumukong NPA member sa lalawigan

Paniniwala na maibibigay na ng pamahalaan ang ipinaglalabang serbisyo ang dahilan ng pagsuko ng maraming NPA member sa South Cotabato.

Ipinahayag ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Sa katunayan ayon kay Tamayo may inilatag nang tulong ang gobyerno para sa mga ito.

Ang mga ito ay ang firearm renumeration o kabayaran sa isusukong mga armas, Reintegration Assisstance, Immediate Assistance,at livelihood assistance .

Ito ay bilang kabahagi ng pagpapatupad ng Enhance Comprehensive Local Integration Program o E-Clip. Layon ng programa na matulungan na muling makapabuhay ng normal ang dating mga rebelde. Ayon sa rebel returnee na si alyas “Mak-mak” bumaba sila ng bundok dahil sa mas maayos na umano ang pamamalakad ngayon sa gobyerno.

Sinabi nito na, ito mismo ang sinasabi sa kanila ng mga nirere-cruit nilang mga mamamayan.

Ayon kay Alias Mak-mak” walang nang dahilan pa para sila mamundok dahil abot kamay na nila ang mga serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay Tamayo ay nakalaan ding tulong para sa mga rebel returnee ang iba pang mga ahensya ng gobyerno.

Walong illegal mining tunnel sa T’boli, ipinahinto ng Provincial Environment and Management Office ng South Cotabato

Matatagpuan sa Barangay Desawo sa bayan ng T’boli, South Cotabato ang walong na mga small scale illegal mining tunnel na ipinasara ng Provincial Environment and Management Office o PEMO. Ito ay ayon kay PEMO Environment Management Specialist Agnes Castanares.

Sinabi ni Castanares na ipinasara nila ang nasabing mga tunnel dahil sa kawalan ng permit. Ayon kay Castanares, pinoproseso din ng mga illegal mining operators ang ore mismo sa lugar na mariin namang ipinagbabawal.

Kasama ng PEMO na nag-inspection sa mining area sa lugar ang mga taga Department of Environment and Natural Resources, Mines ang Geosciences Bureau 12 at militar. Matatandaan na abot sa tatlumpung mga tunnel ang napabilang sa minahang bayan sa Desawo.

Ito ay matapos makapagsumite ng mga dokumento . Sa kabila ng ipinadala sa kanilang mga notice tuloy pa rin ang illegal mining operation ng walong mga operator sa nasabing lugar.

Kaugnay nito, ipinahayag ni PEMO Officer Seigfred Flaviano na ang pag-legalized sa mga mining operator sa T’boli ay nakapagpataas sa income ng lalawigan Nabatid sa buwan ng Nobyembre umabot na sa mahigit 36 million pesos ang nakolekta ng provincial government mula sa quarry at mining tax. Ito ay mas mataas sa 5 million pesos kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Barangay Chairman patay sa pamamaril sa Polomolok, South Cotabato

Hindi na umabot pa ng 2020 ang isang barangay Chairman sa bayan ng Polomolok, South Cotabato. Ito ay matapos mabaril at mapatay bago pa man ang pagsalubong sa bagong taon.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lt. Col. Marvin Duadua ang biktima na si Barangay Chairman Abdullah Nilong II ng Barangay Lapu sa nasabing bayan.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na si Nilong ay binaril ng lumapit na suspek habang bumibili ng gamot sa isang botika sa Poblacion, Polomolok.

Ang biktimang barangay Chairman ay agad na binawian ng buhay sanhi ng tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. Narekober ng mga pulis sa crime scene ang basyo ng 45 pistol. Hindi pa batid ng Polomolok PNP kung sino ang tumakas na salarin at ano ang motibo nito sa pagpatay sa biktima.

Pagsalubong ng bagong taon sa North Cotabato, naging maayos at payapa sa pangkalahatan – ayon sa PNP

Naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagsalubong ng bagong taon sa North Cotabato.

Ito ang kinumpirma ni Cotabato Police Provincial Office o CPPO spokesperson Police Lt. Col Bernard Tayong sa Radyo BIDA kahapon.

Anya mas pinaigting din ng PNP ang police visibility sa mga lugar na dinarayo ng mga tao kagaya ng mga simbahan, terminals at mga malalaking shopping centers. Sa Kidapawan City, dumagsa naman ang mga mamimili sa mga palengke at mall bisperas ng bagong taon.

Magpapatuloy rin aniya ang deployment ng kanyang mga tauhan sa mga matataong lugar sa lugar kahit natapos na ang holiday season.

Samantala, patuloy din ngayong iniimbestigahan ng Pikit PNP kung sino ang responsable sa paghagis ng di pa matukoy na uri ng pampasabog malapit sa bahay ng mag-asawang negosyante sa Barangay Inug-ug Pikit, North Cotabato.

Wala namang naiulat na nasugatan sa nasabing pagpapasabog. Sinabi naman ni Tayong ito ay isolated cases at posibleng personal grudge ang motibo ng mga suspek.

-0-

Magsasaka sugatan sa pamamaril habang isa pang estudyante sugatan din matapos na tamaan naman ng ligaw na bala sa Carmen, North Cotabato Sa ospital na sinalubong ang bagong taon ng dalawa ka tao matapos na mabiktima ng pamamaril sa Purok 5 Liliongan Carmen, North Cotabato alas 6:55 ng gabi bisperas ng bagong taon.

Nakilala ang sugatan na si Tato Dimaampao, 31 years old, may asawa at nakatira sa Sitio Alamada Barangay Liliongan, Carmen, Cotabato.

Habang sugatan din ang isang babaeng estudyante na naglalakad sa lugar matapos namang tamaan ng ligaw na bala na isang menor de edad na nakatira naman sa Barangay Dagumbaan, Maramag Bukidnon.

Ayon sa imbestigasyon ng Carmen PNP, sinundan umano ng mga suspek ang biktima habang lulan ng kanyang motorsiklo pauwi ng kanilang bahay at nang pagsapit sa lugar ay dito na siya pinagbabaril.

Tatlong beses na pinagbabaril ang biktima pero isang bala lamang ang tumama sa kanyang likod at tumagos sa kanyang dibdib kung saan ang isang bala ay tumama sa isang estudyante na naglalakad lamang kasama ang mga kamag-anak nang maganap ng krimen.

Mabilis na isinugod sa pagamutan sa bayan ng Carmen ang dalawa at kalauna’y inilipat sa isang ospital sa Davao City. Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng PNP sa motibo sa krimen.

Isa patay at isa sugatan matapos na saksakin ng mismong kainuman sa unang araw ng bagong taon sa Mlang, North Cotabato

Patay ang isang laborer habang sugatan naman ang kasama nito matapos na humantong sa pananasaksak ng kanilang mismong kainuman ang masaya sanang selebrasyon ng bagong taon sa Purok 02, Barangay Sangat, Mlang North Cotabato alas 5:00 ng umaga kahapon.

Kinilala ang nasawi na si Rollin Acosta Cordero, 39 anyos habang sugatan naman ang kanya kasama na si Radangel Oberio Salvador, 25 anyos, single na kapwa nakatira sa nasabing lugar.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Mlang Police, lango umano sa nakakalasing na inumin ang dalawang biktima at ang suspek na kinilalang James Oberio Reguis 33 years old, magsasaka nang bigla silang nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa pinagsasaksak ng suspek si Cordero gamit ang kitchen knife at umawat naman si Salvador dahilan para siya ay saksakin din ng suspek.

Naisugod sa pagamutan ang mga biktima pero kalauna’y ideneklarang dead on arrival ng mga doctor si Cordero.

Hanggang sa ngayon ay patuloy ang ginagawang imbestigasyon ng Mlang PNP ang nasabing insidente.

Mga ipinapatupad na mekanismo at seguridad sa North Cotabato, mananatili parin sa kabila ng pagtatapos ng Martial Law sa Mindanao, ayon sa PNP North Cotabato

Kung sakaling hindi na palalawigin pa ang martial law sa Mindanao, mananatili pa rin ang ipinapatupad na mekanismo ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO sa pagpapanatili ng seguridad sa lalawigan. Ito ang sinabi ni CPPO Spokesperson PLTC Bernard Tayong matapos magwakas ang ipinapatupad na batas militar sa bansa bago magbagong taon.

Nabatid na una nang sinabi ng opisyal na may martial law man o wala ay wala rin aniya itong epekto sa inilalalatg na seguridad ng PNP dahil wala namang nagbago sa kanilang sistema ng pagpapatupad ng batas lalo na usaping seguridad at kapayapaan.

Samantala, kaugnay sa ipinatupad na batas militar, sinabi ni Tayong na bumaba umano ang bilang ng mga lumalabag sa curfew hours lalo na sa mga bayan sa lalawigan na mahigpit na nagpapatupad nito. Habang nasa diskresyon pa rin ng mga Local Government Units kung ipagpapatuloy nila ang pag-iimplementa ng curfew hours ngayong nagtapos na ang martial law.

Ang martial law ay nangangahulugang pagpapaigting ng police at military checkpoints kabilang na ang suspensiyon writ of habeas corpus lalo na sa mga suspek ng rebelyon at terorismo kung saan maaari silang maaresto at makulong kahit walang warrant mula sa judicial court.

Nabatid na ipinatupad ang batas militar sa Mindanao noong Mayo a-23 taong 2017 kasunod ng kagulugan sa Marawi City at nagtapos nitong Marters bago magbagong taon, pero wala pang order mula sa Department of National Defense na lifted na ito.

Sa kabilang dako, sinabi ni Tayong walang insidente sa North Cotabato na may dinampot ang PNP at militar dahil ayon pa sa opisyal, mananatili pa rin aniya ang pagrespito ng mga otoridad sa karapatang pantao. Kumpiyansa rin ang opisyal na mapapanitili pa rin nila ang kaayusan sa lalawigan ngayong wala nang bisa ang martial rule.

Dalawa ka tao patay matapos na ma-hit and run sa Makilala, North Cotabato habang isa pa patay din sa hiwalay na vehicular crash sa Kidapawan City

Dalawa ang patay kabilang ang driver at angkas ng isang motorsiklo habang isa naman ang sugatan matapos na banggain sila ng isa pang motorsiklo sa bahagi ng Patulangon road, Barangay Malasila Makilala North Cotabato alas 7:00 kagabi.

Kinilala ang mga namatay na sina Rogen Bayod Fernandez, 26 anyos, mekaniko at ang backrider na si Stephanie Ventura Fernandez, 28 anyos na mga residente ng Palmera Drive, Batangay Poblacion. Habang ligtas naman ang isang anim na taong gulang na batang babae na kabilang sa mga angkas ng motorsiklo.

Ayon sa report ng Makilala PNP, papuntang kidapawan city ang direksyon ng mga biktima pero pagdating sa lugar ay bigla nalang silang binangga sa likuran ng isa pang motorsiklo.

Pero imbes na tumigil ay iniwan lang ang mga biktima ng hindi kilalang driver. Dahil sa insidente ay tumilapon ang driver ng motorsiklo sa gilid ng highway at nagtamo ng sugat dahilan para bawian ng buhay pati narin ang angkas na babae.

Maswerte namang nakaligtas ang anim na taong gulang na bata. Patuloy namang iniimbestigahan ng Makilala PNP ang insidente at para malaman ang pagkakailanlan ng driver ng bumangga sa mga biktima.

Samantala, sa Kidapawan City hindi na umabot sa bagong taon ang isang 35 anyos na lalaki matapos itong bawian ng buhay sa kinasangkutang aksidente sa Barangay Mateo, Kidapawan City bago mag bagong taon. Kinilala ang biktima na si Michael Angelo Lagarto na residente ng Barangay Poblacion, Magpet, North Cotabato.

Sa report ng Traffic Section ng Kidapawan City PNP, sakay ang biktima sa kanyang motorsiklo mula Magpet patungong Kidapawan City pero pagdating sa pinangyarihan ng insidente ay bigla nalang itong nawalan ng kontrol at tumilapon mula sa kanyang sinasakyang motorsiklo. Dahil dito ay sugatan ang biktima na agad isinugod sa pagamutan pero idineklarang patay ng mga doktor.