NDBC BIDA BALITA (Jan. 21, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. LALAKI, patay sa pamamaril habang isa pa, sugatan naman sa pananaksak sa magkaibang lugar sa Maguindanao.

2. LIMANG drug suspects, kabilang ang isang dating barangay official, arestado sa iba’t ibang mga lugar sa North at South Cotabato.

3. 15 units ng Davao Metro shuttle, magbubukas ng bagong ruta mula Davao patungong Arakan, North Cotabato, ayon sa LTFRB

4. Voters registration, muling bubuksan ng COMELEC nagsimula na!

AT NGAYON SA DETALYE NG MGA BALITA...

-0-

PATAY ang isang magsasaka nang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Barangay Poblacion, Shariff Aguak, Maguindanao.

Kinilala ng Shariff Aguak PNP ang nasawing biktimang si Mael Tago na residente rin ng nasabing barangay.

Sa report ng pulisya, naliligo lamang umano ang biktima sa likod ng kanilang bahay nang biglang pinagbabaril ng suspek.

Samantala, sa South Upi Maguindanao naman….

Nagtamo ng matinding mga sugat sa katawan ang isang lalaki matapos siyang saksakin ng kainuman sa Sitio Kurmon, Brgy. Romongaob pasado alas dos ng hapon kahapon.

Kinilala ang biktimang si Chiquito Mac Labi, nasa hustong gulang.

Sa imbestigasyon ng South Upi PNP, nagkaroon muna ng mainitang pagtatalo si Labi at ang apat pa nitong mga kainuman na nauwi sa pananaksak ng suspek na si Imar Tet Tomas sa biktima.

Hanggang ngayon ay patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang suspek habang ginagamot naman sa ospital sa Cotabato city ang biktimang si Labi.

-0-

Local………………

ARESTADO ang isang binatilyo matapos na makuhanan ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabu sa inilunsad na Buy Bust Operation ng mga otoridad sa Venus Street, Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang suspek na si LONG MANGKONG alyas “JACK”, 18 anyos, Payong Payong Driver at taga Zenaida Subdivision ng nabanggit na barangay.

Pingunahan ni Police Station 2 Commander, Police Capt. RUSTUM PASTOLERO ang nasabing operasyon katuwang ang PDEA BARMM at Army’s 5th Special Forces Battalion na nagresulta sa pagkakahuli sa suspek.

Napagbentahan umano ni Mangkong ng iligal na droga ang isang pulis na nagpanggap na buyer pasado alas tres ng hapon kahapon.

Nakuha mula kay MANGKONG ang isang sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu at marked money na ginamit sa operasyon.

Samantala, arestado rin ang isa pang drug suspect sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Balabagan, Lanao del Sur naman pasado alas singko ng hapon kahapon.

Kinilala ng Balabagan PNP ang suspek na si Jalani Ampaso Dimnatang na taga Brgy Daguan, Kapatagan, Lanao del Sur.

Sa report ng PNP, nakabili ng isang sachet ng suspected shabu kay Dimnatang ang isang pulis na nagpanggap na buyer.

Nakuha sa kanyang pag iingat ang anim na sachets ng suspected shabu na may street value na six thousand pesos at nabawi rin sa kanya ang 500 peso bill na marked money.

-0-

NAALERTO ang mga residente ng Barangay Limbo, Sultan Kudarat dahil sa report na mayroong grupong umiikot at nangangatok sa mga bahay tuwing dis oras ng gabi.

Noong Linggo ng gabi ay mayroon umanong naganap na habulan kasama ang Barangay Chairperson ng Limbo na si Datu Adzis Talusan, mga barangay tanod at ilang mga volunteer na residente ng lugar.

Hinabol umano nila ang tatlong mga suspek sa pangangatok sa mga bahay sa lugar pero nakatakas ang mga ito.

Ayon kay Talusan, isa umano dito ay mahaba ang buhok, topless, naka -boots at mayroong bitbit na kutsilyo.

Samantala, sa barangay Macaguiling naman ng Sultan Kudarat ay mayroon din umanong kinuyog ang mga residente dahil din sa pangangatok sa mga bahay sa lugar.

Naisugod naman umano sa pagamutan ang suspek na hindi naman kinilala ng mga otoridad sa report.

Sa gitna nito, pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na maging mahinahon at ipagbigay-alam sa mga otoridad sakaling makakita ng kahina-hinalang mga tao sa kanilang lugar.

-0-

Muling nagka-ayos ang dalawang mga pamilyang matagal ng may hidwaan sa boundaries ng Mamasapano at Rajah Buayan, Maguindanao.

Pinangunahan ni Army’s 33rd Infantry Battalion Commanding Officer Lt. Col. Elmer Boongaling katuwang ang Moro Islamic Liberation Front o MILF at lokal na pamahalaan ang pag-aayos sa rido ng pamilyang Guiaman at Guiamelon.

Isinagawa ang Rido Settlement sa Rajah Buayan na sinaksihan mismo ni Mayor Yacob Ampatuan.

Dumalo naman sa aktibidad sina Commander Kagui Gani Guiaman at Commander Kagui Ali Guiamelon bilang kinatawan ng kani-kanilang mga pamilya.

Sinasabing awayan sa lupa ang pinagmulan ng sigalot ng dalawang pamilya na nagresulta sa pagbubuwis ng buhay ng ilan sa mga miembro ng kani-kanilang angkan.

Samantala, saksi rin sa maituturing na makasaysayang okasyon sina MILF-CCCH chair Butch Malang, Datu Mastur Ampatuan ng MILF 106th Base Command, Ustadz Wahid Tundok ng 118th Base Command, kinatawan ng 105th Base Command na si Hadji Fahad Sapal, Datu Mackie Amapatuan ng Mamamasapano LGU at ilang PNP Officials.

-0-

Ipinag-utos ni Quezon City Regional Trial Court branch 221 presiding judge Jocelyn Solis-Reyes na ilipat sa Camp Bagong Diwa ang dalawang mga akusado sa Maguindanao massacre na naaresto kamakailan.

Sa commitment order ng hukom, ipinalilipat sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa mula sa Parang PNP Station sina kagi Faizal Alyas Faizal Baga Dimaukom at Gambayan Kasim Slyas Lori Alip.

Nadakip si Faizal noong January 6 habang si Alip ay noong January 9.

Kaugnay nito, itinakda ni Reyes ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dalawa para sa kasong multiple murder sa January 21, alas nuebe ng umaga.

Maalalang nang ibaba ang hatol laban sa mga akusado sa Maguindanao massacre case noong Disyembre ay nasa 80 pang mga suspek ang at large o pinaghahanap pa ng mga otoridad.

-0-

15 units ng Davao Metro shuttle, magbubukas ng bagong ruta sa Davao to Arakan, North Cotabato Highway – ayon sa LTFRB

Aasahang magbubukas na ng bagong ruta ang Davao Metro Shuttle mula Davao City patungong Arakan, North Cotabato sa pamamagitan ng Kidapawan City Highway.

Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Regional Director Reynato Padua, labinlimang unit ng bus ng Davao Metro Shuttle na siyang napili sa isinagawang bidding ang babiyahe sa nasabing ruta.

Anya, ang pagpili at ang pag-apruba ay isinagawa sa central office ng LTFRB dahil ito ay nakapaloob sa inter-regional route. Nabatid na ang Annerose Express ang nag- operate ng nasabing ruta noong 1990’s pero itinigil din nito noong taong 2000.

Sa ngayon, ang mga pampasaherong sasakyan ang bumabiyahe mula Davao patungong Arakan at vice versa ay ang Van habang jeep naman mula Kidapawan patungong Arakan at Vice Versa.

Wala pang eksaktong araw o petsa kung kelan sisimulan ng nasabing bus company ang kanilang byahe sa bagong ruta.

-0-

Bilang ng mga traffic violators, bumaba nitong nakalipas na taon ayon sa LTO Kidapawan

Bumaba nitong taong 2019 ang bilang mga naitalang traffic violations ng mga motorista ayon sa Land Transportation Office o LTO Kidapawan kumpara noong 2018 sa lugar na nasasakupan nito. Ito ang sinabi ni Kidapawan LTO Chief Genilinda Ganotice sa Radyo Bida.

Ayon sa opisyal, ang pagbaba aniya ng bilang ng mga sangkot sa iba’t-ibang traffic violations lalo na sa lungsod ay dahil na rin sa pina-igting na kampanya ng LTO na naglalayong mabawasan ang aksidente sa daan.

Una nang sinabi ni Ganotice na karamihan sa nakitaan ng paglabag sa Republic Act 4136 o batas na may kinalaman sa traffic rules ay ang kawalan ng lisensya at rehistro ng mga motoristang nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan.

Nabatid na patuloy ngayong nagsasagawa ang nasabing pamunuan ng road safety awareness seminar at maging outreach program sa mga bayan sa ilalim ng area of responsibility ng LTO Kidapawan upang protektahan ang kaligtasan ng mga motorista.

Ito rin ang dahilan ayon pa kay Ganotice kung bakit bumaba ang bilang ng mga naitalang major violations ng nasabing ahensiya.

Samantala, muli namang nagpapaala ang LTO sa mga sa magulang ng mga menor de edad na nagpapahintulot na magmaneho sa mga ito na walang kaukulang dokumento, na sila ang mananagot sa sandaling mahuli ang mga ito.

-0-

Mga mag-aaral mula sa ibat-ibang paaralan sa region 12, muling nagtagisan ng galing sa isinagawang Campus Showdown sa Kidapawan City

Nagpamalas ng galing sa larangan ng pagkanta at sa akademya ang mga pambato ng ibat-ibang paaralan sa region sa nagpapatuloy na Campus Showdown Academic Vocal Solo Competition na isinasagawa sa Mini- Auditorium ng Radyo Bida Kidapawan.

Sa naging resulta nitong sabado para sa Academic Competition, nanguna ang Holy Trinity College ng General Santos City, second ang Kidapawan Doctors College Incorporated habang third placer ang Southern Mindanao Institute of Technology ng Tacurong City.

Sa vocal Solo competition, wagi ang pambato ng Southern Mindanao Institute, pangalawa ang Holy college of Information habang pangatlo ang Trinity college of Gensan at pang-apat ang pambato ng KDCI.

Ngayong darating na sabado January 25 Monthly finals para sa academic na kompetisyon, magkakatunggaling naman ang mga mag-aaral ng SBC Mlang, I-link Midsayap Cotabato, MIST ng Makilala at Cronasia College Foundation ng Gensan.

Ang nasabing kompetisyon ay maaring mapanood ng live sa DXND- Mini auditorium sa Kidapawan City o maari ring mapakinggan sa himpilan ng Radyo BIDA ala 1:00 hanggang 2:30 ng hapon tuwing sabado.

-0-

Dalawang mga drug suspek huli sa search warrant operation ng PNP sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato

Arestado ang dalawang mga drug suspek matapos makuhanan ng iligal na droga sa inilunsad na anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa dalawa ring magkahiwalay na lugar sa North Cotabato madaling araw kahapon.

Kinilala ang unang nahuli na si Teofilo Flores Andrade, 44-anyos, may asawa, laborer na residente ng Purok 3, Brgy. Sangat, Mlang, North Cotabato, na sinasabing top 1 high value target ng PNP. Habang hindi rin nakapalag ang isang Archie Lubon Verdon, alias "Richie", 36 –anyos, may asawa, driver na residente ng Brgy New Cebu, Pres Roxas, matapos ding makuhanan ng dalawang sachet ng pinaniniwalaang droga.

Bitbit ng mga otoridad ang search warrant mula sa korte at sa paghalughog sa pamamahay ng mga ito, nakuha mula sa dalawang mga drug suspek ang tig-dadalawang maliliit na sachet ng pinaniniwalaang shabu at mga drug paraphernalia.

Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinumite na ng PNP sa Crime Laboratory Office sa Kidapawan City habang inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawa.

Samantala, tuloy-tuloy naman ang monitoring ng PNP sa mga nasasangkot sa iligal na droga kung saan matatandaang kahapon din ay isang barangay kagawad ang nakuhanan din ng iligal na droga sa bayan ng Tulunan.

-0-

Samantala, Arestado ang dalawang katao matapos ikasa ng President Roxas PNP ang manhunt operation laban sa mga wanted person sa magkakahiwalay na bayan sa North Cotabato umaga kahapon.

Unang naaresto si Alely Mansinaray Mateo, 20 yrs old, single, helper at residente ng Purok 6, Brgy Malatab Antipas.

Ang suspek ay may warrant of arrest na inisyu ni Judge Aida Estrella Macapagal-Fojas ng RTC Branch 195 sa Paranaque City na may petsang Dec. 2, 2019 dahil sa kasong qualified theft na may criminal case no. 2019-2498.

Nahuli ang suspek sa Poblacion, Matalam. Habang nahuli naman sa Poblacion, Antipas ang isa ring wanted person na kinilalang si Leslie Ann Fernandez Budao, 22 yrs old, single, teller at residente ng Brgy Cuambugan, Tagum City.

Si Budao ay may warrant of arrest na inisyu ni JUDGE AIDA ESTRELLA MACAPAGAL-FOJAS ng RTC BR 195 IN PARANAQUE CITY na may petsang DEC. 2, 2019 dahil din sa kasong QUALIFIED THEFT na may criminal case NO. 2019-2498. Kulong na ngayon ang dalawa sa custodial facility ng president roxas pnp ang suspek at hinihintay na lamang ang commitment order mula sa korte.

-0-

Dating barangay kagawad, arestado sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Koronadal City

Kinilala ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang inaresto na si dating Saravia, Barangay Kagawad Lyton Brillo Mariano, 41 years old.

Nakuha ng mga otoridad mula kay Mariano ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit four thousand pesos. Nakumpiska din sa kanya ang drug paraphernalia at limang daang pisong marked money na ginamit umano ng mga otoridad sa kanilang drug buy bust operation sa nasabing barangay.

Si Mariano na noon ay number 1 Kagawad sa Saravia ay matagal nang minanmanan ng mga otoridad dahil umano sa pagkakasangkot sa iligal na droga. Kakasuhan siya ng mga otoridad ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nanguna sa pagaresto sa kanya ang mga kasapi ng City Drug Enforcement Unit o CPDEU ng Koronadal at Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU ng Police Regional Office 12.

-0-

Transition period para sa paglipat ng pamamahala sa Upper Valley Community Hospital sa Surallah sa DOH 12 para maging regional Hospital, ipinaliwanag ng Gobernador ng South Cotabato

Binigyan diin ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, na idaan muna sa transition ang paglipat sa DOH ng pamamahala sa Upper Valley Community Hospital sa Surallah.

Matatandaan na ang Upper Valley Community hospital ay isinusulong na maging regional hospital ng Soccksargen.

Binigyan diin ni Governor Tamayo na mayroong maximum na tatlong taong dapat transition period ang paglipat ng ng pamamahala sa nasabing ospital. Ito ayon sa gobernador ay nakasaad sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ng nakalipas na administrasyon sa DOH.

Paliwanag ni Tamayo, nais kasi nitong matiyak na maipapatupad pa rin ang libreng pagpapaospital sa Upper Valley Community Hospital. Ito ay kahit na nasa pamamahala na ito ng DOH. Voice Clip…Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

-0-

Membership ng mga myembro ng 4Ps at Modified Conditional Cash Transfer beneficiary ni-renew ng Philhealth

Makikinabang pa rin sa mga serbisyo ng Philhealth ang mga indirect members.

Kabilang sa mga ito ang mga myembro Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Modified Conditional Cash Transfer o MCCT beneficiary.

Ito ay matapos i-renew ng ahensya ang coverage ng mga ito kasunod ng pagpapatuloy ng programa para sa mga mahihirap ng pamahalaan. Bilang mga myembro ng Universal Health Program ang mga 4Ps at MCCT beneficiary ay tiyak na magkakaroon pa rin ng benepisyo sa Philhealth.

Ito ay ayon kay Philhealth 12 Acting Regional Vice President Antoniette Ladio. Hindi na rin obligado ang mga ito na magpakita ng Certificate of Eligibility para makinabang sa mga serbisyo ng Philhealth.

Ayon kay Ladio, ang mga walk in clients at MCCT beneficiary na hindi nalakip sa renewal na nais pakinabangan ang Philhealth benefits ay kailangan magpakita ng 4Ps ID at Certificate mula sa kanilang Local Social Welfare Officers o Local health insurance officers para ma enroll sa Indirect Contributors Program.

-0-

IP Farmers sa Lake Sebu nabigyan ng mga alagang hayop ng DSWD 12

Nakinabang sa mga alagaing baka at kalabaw ng Department of Social Welfare and Development ang mahigit pitumpung mga indigenous peoples o IP na mga magsasaka sa Lake SEbu ,South Cotabato.

Ang mga ito ay mula sa mga liblib na barangay ng Klubi, Lamdalag, at T’konel. Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo nakasalalay kasi sa mga baka at kalabaw ang kabuhayan ng mga magsasaka sa nasabing mga lugar.

Ipinahayag ni Espejo na para magkaroon ng dagdag na kita maari ring paramihin ng mga benipesyaryo ang mga bigay sa kanilang alagang hayop.

Ang proyekto ay ipinatupad sa pamamagitan ng Kapit Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehesive Integrated Delivery of Social Services o KALAHI-CIDSS. Pinondohan naman ito ng mahigit tatlong milyong piso ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA Program ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process o OPAPP.

Ayon kay Espejo layon nito na maiangat ang pamumuhay ng mga mamamayan sa mga malalayo at mga lugar na apektado ng kaguluhan. Ang nasabing programa ay ipinatutupad din sa labinisang ancestral domain sa Kitaotao,Bukidnon; Carmen, Arakan, Libungan, Aleosan, Alamada, Midsayap at Pikit sa North Cotabato; Malungon at Malapatan sa Sarangani, at T’boli, Lake Sebu, Norala at Tantangan sa South Cotabato

-0-

Magsasaka at kasama na naaktuhang gumagamit ng iligal na droga inaresto ng mga pulis sa Surallah, South Cotabato

Kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs act ang dalawa katao na naaktuhan nilang gumagamit ng umano shabu sa Barangay Lambontong Surallah, South Cotabato. Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Marifel Maganto ang mga inarestong drug suspect na sina Joe-Jess Oserio, 34 years old, magsasaka at Ken Camacho, 34 years old walang trabaho pawang mga nakatira din sa lugar.

Ang mga ito ay nahuli ng team nina Police Master Sergeant Ramon Pillado ng intelligence division ng Surallah PNP at duty personnel na si Police Master Sergeant Nildo Frias. Nang makita ang paparating ng mga pulis sa bahay mismo ni Oserio kung saan sila napa-pot session tumakbo pa ang dalawang mga drug suspek. Pero sila ay naharang din ng mga pulis.

Nakuha ng mga pulis mula sa kanila ang malaking pakete ng pinaghihinalaang shabu at drug paraphernalia. Natuklasan ng mga pulis ang iligal na ginagawa nina Oserio at Camacho matapos isumbong ng isang concerned citizen.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

MAGSISIMULA NA kahapon ang voters’ registration ng Commission on Elections o Comelec bilang paghahanda sa 2022 National and Local Elections sa bansa.

Dapat sana ay sa July 6 pa ang muling pagbubukas ng voters registration pero nagpasya ang Comelec na agahan ito matapos na ipagpaliban ng Kongreso ang May 11, 2020 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.

Ang aplikasyon at pag-update ng record ay dapat na personal na isagawa ng botante sa Office of the Election Officer kung saan nakatira ang isang aplikante, mula Lunes hanggang Sabado at kahit na holidays, mula alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon.

Kabilang sa mga maaaring magparehistro ay yung mga tutuntong ng 18-taong gulang hanggang sa araw ng halalan o sa May 9, 2020.

Ang mga botanteng nakapagrehistro na noong May 13, 2019 midterm elections ay hindi na dapat pang muling mag-apply.

Sa iba pang balita, ipatutupad ng bagong hirang na si PNP Chief, Police Gen. Archie Gamboa ang malawakang pagbalasa sa hanay ng mga opisyal ng pulisya.

Ayon kay Gamboa, ito’y pagkaraan ng tatlong buwang evaluation sa performance ng mga opisyal ng PNP.

Pag-aaralan umano ng PNP Chief ang rekomendasyon at pormal na iaanunsyo sa susunod na araw ang panibagong rigodon.