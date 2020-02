NDBC BIDA BALITA (Jan. 21, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. ANIM sa 11 shooting incidents na naganap sa Cotabato City nitong Enero, "Case solved" na raw, ayon sa city PNP.

2. Estudyante, patay habang isa pang kasama nito sugatan matapos na mabundol ng sasakyan sa Mlang, North Cotabato

3. Cellphone vendor at menor de edad na kasama nitong nakuhanan ng mahigit 170 thousand pesos na halaga ng shabu, arestado sa Koronadal City

4. BUREAU OF IMMIGRATION executives na sangkot sa ‘pastillas’ scheme, sinibak ni P. Duterte!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

CASE SOLVED na umano ang anim sa 11 mga insidente ng pamamaril sa Cotabato city nitong nakalipas na buwan.

Sinabi ni City PNP Director Col. Portia Manalad na naisampa na kasi sa piskalya ang kaso laban sa mga suspek sa naturang shooting incidents habang ang limang iba pa ay patuloy na ini imbestigahan.

Lumalabas din sa pagsisiyasat ng PNP na karaniwang dahilan ng mga pamamaril na naitala sa lungsod ay "Personal".

Samantala, iminumungkahi naman ni Manalad sa City LGU na magdagdag ng apat pang Police Stations sa Lungsod.

Ayon kay Manalad, nais niyang hatiin sa dalawa ang Police Station 1 at 2 dahil sa lawak ng area of responsibilities ng mga ito na karaniwan ay residential at commercial areas.

Plano din ng City PNP na maglagay ng dalawa pang Police stations sa mga liblib na barangay ng Lungsod.

Giit ni Manalad, mabisang paraan ang pagdadagdag ng police stations sa lungsod para mapalakas pa ang Police Visibility at mas mabilis na makapagresponde ang mga otoridad.

Nabatid na naisumite na ang panukalang ito sa Sangguniang Panlungsod upang mapag aralan ng mga lokal na mambabatas.

-0-

Isang bangkay ng babae ang natagpuan ng mga Residente na lumulutang sa Tamontaka River, Mother Barangay Tamontaka, Cotabato City kahapon nh Umaga.

Sa report ng Police Station 3, nakilala ang naturang bangkay na si Leanne Orinday, 33 anyos, security guard ng isang unibersidad sa lungsod at taga Barangay Rosary Heights 8.

Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na naghain ng leave of absence sa trabaho si Orinday noon pang February 10.

Pero mula noon ay hindi na nakita pa ng kanyang mga kamag-anak si Orinday kahit pa sinikap ng mga itong tawagan ang kanyang cellphone.

Inaalam pa ngayon ng mga otoridad ang motibo sa pagpaslang kay Orinday at kung sino ang responsable sa krimen.

-0-

AGAW-BUHAY nang isugod sa ospital ang dose anyos na lalaki matapos na malunod sa isang sapa sa Barangay Kitubong, Alamada, North Cotabato pasado alas dos ng hapon kahapon.

Nakilala ang biktima na si RENZ CANIOG, na taga Libungan, North Cotabato.

Nabatid na nanggaling umano sa eskwelahan ang bata at dumiretso umano ito sa naturang sapa para malibo kasama ng mga kaibigan.

Napunta sa malalim na parte ng tubig si Caniog at hindi na nagawang umahon dahil sa lakas na rin ng agos.

Nasagip naman si CANIOG ng mga tao sa lugar at agad na isinugod sa pagamutan.

-0-

HINIRANG bilang Chairman ng House Committee on Peace, Unity and Reconciliation si Maguindanao 2nd District Cong. Esmael “Toto” Mangudadatu.

Sinabi ni Mangudadatu na magandang pagkakataon ito para maisulong ang mga programang pangkapayapaan sa Bangsamoro region at maging sa ibang panig ng bansa.

Matatandaang libo-libong magkakalabang pamilya sa Maguindanao ang napagbati ni Mangudadatu sa siyam na taong panunungkulan niya bilang gubernador ng lalawigan.

Nahikayat din nito ang iba’t ibang sektor na makiisa sa kanyang peace, unity and reconciliation efforts dahilan para bumuti ang peace and order situation sa Maguindanao at lumago ang ekonomiya ng lalawigan sa panahon ng kanyang panunungkulan.

Si Mangudadatu ay vice chairman din ng House Committees on Local Government, Mindanao Affairs at National Defense.

Samantala, nahirang din bilang chairman ng House Committee On Muslim Affairs si Lanao del Sur 1st District Cong. ANSARUDDIN ALONTO ADIONG.

-0-

NAGSALO-SALO sa isang hapag ang mga dating magkakalabang grupo ng mga sundalo at dating mga miembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF.

Sinabi ni Army’s 602nd Brigade commander Brig. Gen. Roberto Capulong na sabay-sabay na kumain at nagkasiyahan ang mga sundalo at mga dating rebelde sa Camp Lucero, sa Carmen, North Cotabato.

Ayon kay Capulong, nangako ang mga dating BIFF member na makikipagtulungan sa pamahalaan sa mga peace and reconciliation efforts nito.

Ang mga sumukong rebelde ay sumasailalim ngayon sa debriefing at rehabilitation program ng pamahalaan para maihanda ang mga ito sa kanilang pagbabagong buhay.

May magandang tulugan ang mga ito at masasarap na pagkain at dumadalo rin sa Islamic class.

Sinabi pa ni Capulong na sa susunod na linggo ay tutungo ang mga ito sa Davao City para mamasyal sa mga Mall kasama ang ilang mga sundalo.

-0-

Qualifying exam ng mga nag-apply para maging iskolar ng Provincial Government sa North Cotabato, isasagawa ngayong araw

Gagawin na ngayong araw ang qualifying examinations para sa mga mag-aaply na maging iskolar ng Provincial Governor’s Office sa North Cotabato.

Ang pagsusulit ay bahagi ng Provincial Scholarship Program o PSP na noon pa ay ipinatutupad na ng pamahalaang panlalawigan. Ang makapapasa sa qualifying exams ay kabilang na sa mga long-list ng mga aplikante. Sasailalim din ang mga papasa sa interview at kailanga din itong mag-sumite ng Income Tax Returns o ITR ng kanilang mga magulang.

Nilinaw ng LGU na ang makapapasok bilang scholar ng probinsiya ay tanging mga ‘poor but deserving students’. Tatlo ang venue para sa qualifying exams ngayong February 21.

Una ay sa District One sa Midsayap municipal gym; pangalawa, sa Amas provincial gym; at pangatlo, sa Kabacan Pilot Elementary School. May kabuuang isang libo na mga iskolar ang probinsya. Noong nakaraang school year, abot sa 350 ang nagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo.

Ang bilang ding ito ang kukunin na iskolar ng provincial LGU mula sa mga qualifiers para sa susunod na school year.

-0-

Bawas presyo sa babayarin sa kuryente, ipatutupad na sa mga member- consumers ng COTELCO ngayong buwan Magpapatupad ng bawas presyo sa singil sa kuryente ang Cotabato Electric Cooperative simula ngayong buwan ng Pebrero.

Ang power rate reduction ay nasa 0.64 per kilowatt sa kada oras mula sa nakonsumong kuryente at kahit papaano ay malaking ginhawa para sa typical na household member-consumer ng COTELCO. Bumaba kasi ang singil sa generation charge mula sa mga suppliers nito na sa ngayon ay nasa Php 0.28 per kilowatt hour kumpara sa mga nagdaang buwan.

Kaugnay nito, bumaba rin ng bahagya ang transmission charge na napupunta naman sa NGCP na nasa .04 per kilowatt hour habang Php 0.32 naman mula sa mga taxes at iba pang bayarin dahilan para mas lumaki pa ang bawas sa kabuuan.

Dagdag pa rito, simula ngayong buwan ng Pebrero ang Transco ay magbabawas rin sa singil para sa Feed-in-tariff Allowance (Fit-all) na nasa 0.0495 na lamang per kilowatt hour na kung saan mas mababa ng 0.1731 sa bawat kilowatt kada oras sa nagdaang taon.

Ito ay base sa ERC case no. 2018-285 RC decision na may petsang January 28, 2020. Sa kabilang banda, ang PSALM Corporation ay nagbigay rin ng abiso na itigil na ang pagpaptupad ng Universal charge- stranded contract cost(UC-SCC) na kung saan Php 0.0543 per kilowatt hour ang mababawas sa bayarin sa kuryente. Samantala, ang COTELCO distribution , supply and metering charges (DSM Charges) ay nananatili at walang pagbabago.

Ang DSM ang syang ginagamit sa kabuuang operasyon ng COTELCO sa araw-araw na pagbibigay ng electric service sa buong coverage area nito.

Ang COTELCO ay walang nakukuha mula sa mga pass-through charges dahil ang lahat ng ito ay napupunta sa generation, transmission na pawang pag-aari ng mga pribadong kompanya at taxes na napupunta naman sa gubyerno.

Gayunpaman, patuloy ang paghikayat ng COTELCO sa lahat ng mga member-consumers na gawin pa rin ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente para makatulong sa tamang balanse ng elektrisidad.

Semi-finals para sa nagpapatuloy na Campus Showdown, isasagawa ngayong sabado sa Kidapawan City Patuloy na nagtatagisan ng galing sa pagkanta at pagsusulit ang mga pambato ng Campus Showdown Academic and Vocal Solo Competition sa Kidapawan City.

Maglalaban-laban ngayong weekend ang mga pambato mula sa ibat-ibang paaralan sa buong Soccksargen Region kabilang ang mga mag-aaral mula sa Holy Trinity College of Gensan, Glan Institute of technology Saranggani, USM Kidapawan City at Central Mindanao College sa Kidapawan Cit, ito ay para sa academic quiz.

Para sa vocal solo competition bibida naman ang pambato ng CFCST Arakan, Southern Mindanao Institute of Technology Tacurong City, CDK Kidapawan, Holy child of Suralah at ang A R Pacheco College Cotabato. Ito ay mapapakinggan din sa ere sa pamamgitan ng 88.7 Happy FM Kidapawan.

Maari rin namang manuod ng live sa DXND Mini-auditorium ala 1:00 hanggang alas 2:30 ng hapon kada araw ng sabado.

-0-

Estudyante, patay habang isa pang kasama nito sugatan matapos na mabundol ng sasakyan sa Mlang, North Cotabato

Sa ospital na binawian ng buhay ang isang 12- anyos na batang estudyante matapos na mabundol ng sasakyan habang tumatawid sa National Highway ng Purok NIA Barangay Buayan, Mlang North Cotabato alas 4:00 ng hapon nitong miyerkules.

Kinilala ang nasawi na si Jhemie Renz Pedregosa Nardo, 12 anyos, isang mag-aaral at nakatira sa Purok Maabi-abihon habang sugatan naman si Charrie Balanueco Martinez, 11-anyos na residente sa Purok NIA.

Batay sa imbestigasyon ng PNP, lumalabas na habang binabaybay ng Toyota Fortuner ang Highway na minamaneho ni Juanito Suarez Declarador, 67 anyos sakay ang isa pa na residente ng Barangay Poblacion Tulunan, North Cotabato pero nang pagsapit sa lugar ay pumutok umano ang isa sa mga gulong ng sasakyan dahilan para mawalan ng kontrol ang drayber hanggang sa mabundol ang dalawang mga mag-aarl na naglalakad sa gilid ng nasabing daan.

Dahil sa impact, kapwa sugatan ang dalawang estudyante na mabilis namang isinugod sa pagamutan pero ideneklarang patay ng mga doctor si Nardo kahapon ng umaga habang ginagamot sa isang ospital sa Davao City at nagpapagaling pa si Declarador.

Batay sa ulat ng Mlang PNP traffic section, nakapagtala na ang bayan ng mahigit sa tatlumpung kaso ng vehicular crashes sa pagsimula ng taon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga drivers na mag-doble ingat sa daan at ugaliing suriin ang sasakyan bago bumabiyahe upang makaiwas sa disgrasya.

-0-

Pagbabawal ng mga tricycle sa gitna ng National Highway, mahigpit nang ipatutupad sa Kidapawan City; PNP-HPG nakahanda nang manghuli

Mahigpit nang ipatutupad sa Kidapawan City ang tricycle ban sa gitna ng national highway kasunod ng Memorandum Circular na inilibas ng Department of Interior and Local Government o DILG. Nakasaad sa memorandum circular no. 2020-036 na may petsang February 17, 2020 ang pagpapatupad sa pagbabawal ng mga tricycle, pedicabs at motorized pedicabs na bumyahe sa mga pangunahing kalsada sa bansa.

Handa naman umanong sumunod ang local government unit ng lungsod sa utos ng DILG pero ayon kay City Local Government Operations Officer o CLGOO Aida Garcia, maraming pang dapat ayusin sa nasabing usapin.

Isa na rito ang pagbuo ng Tricycle Task Force na nakatakda namang magpulong sa susunod na linggo na pangungunahan ni City Mayor Joseph Evangelista.

Kasabay ng task force ay ang pagbuo rin ng Tricycle Route Plan o TRP na siyang magtatakda sa mga alternatibong daan ng bawat asosasyon ng mga tricycle.

Nabatid na ang tricycle ban ang ipapatupad sa loob ng tatlumpong-araw. Ayon sa memorandum circular, pangunahing kadahilan sa pagpapatupad ng ‘tricycle ban’ ay ang kaso ng vehicular crash at pag-clogged ng highway na makakaapekto sa dumaraang emergency vehicles gaya ng ambulansya at maging ang mga fire-truck.

Samantala, bagama’t may pag-aalinlangan ang ilang mga tricycle drivers sa lungsod, ikinatuwa ng mga ito ang pansamantala nilang paggamit sa outer lane hangga’t hindi pa nakakabuo ng route plan.

Ayon kay Federation of Kidapawan Integrated Tricycle Association President Jabby Omandac, mahihirapahan aniya ang ilang mga tricycle drivers sa tuluyang pagbabawal sa kanila national highway dahil siguradong mababawasan ang kanilang kita.

Pero hinikayat nito ang kapwa driver na sumunod nalang muna sa batas.

Kaugnay nito, magsisimula na ring manghuli ang PNP- Highway Patrol Group o HPG sa mga tricycle driver na magpapagitna sa daan. Bagay naman na pinaboran ng mga tricycle drivers dahil alam din nilang matagal nang ipinapatupad ang paggamit sa gilid ng daan para sa mga slow moving vehicles.

Nabatid una nang sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na maaari lamang payagan ang mga pedicab at tricycle na makadaan sa main highways kung talagang walang alternatibong ruta sa mga patutunguhan ng kanilang mga sakay.

Binigyang diin ni Año na sa ilalim ng Local Government Code, sa city at municipal mayors, sa pamamagitan ng kanilang mga sanggunians, ay awtorisado silang ayusin o pakialaman ang operasyon ng mga tricycles sa kanilang hurisdiksiyon, base na rin sa mga alituntunin na iniatas ng Department of Transportation o DOTr.

-0-

Pintor patay matapos makuryente at mahulog sa overpass sa Koronadal City

Kinilala ni Koronadal City PNP Investigator Police Staff Sergeant Lyndel Villaflor ang biktima na si Vince Mark “Miko” Bitchayda, 28 anyos, binata at nakatira sa Barangay Lapuz, Norala, South Cotabato.

Ayon kay Villaflor, si Bitchayda ay nahulog sa may labinlimang metrong taas na overpass sa Alunan, Avenue, sa lungsod pasado alas kwatro kahapon. Ito ay matapos makuryente umano sa livewire habang nagpipintura sa overpass.

Si Bitchayda na nasa kritikal na kalagayan ay agad namang dinala sa South Cotabato Provincial Hospital. Pero kinumpirma ng isang nurse ng nasabing ospital sa Radyo bida, na siya ay idineklarang dead on arrival sa isang ospital sa Davao City kung saan sana ililipat. Ito ay sanhi umano ng matinding sugat sa kanyang ulo.

-0-

Cellphone vendor at menor de edad na kasama na nakuhanan ng mahigit 170 thousand pesos na suspected shabu, inaresto ng mga otoridad sa Koronadal City

Inihahanda na ng PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa dalawang mga umanoy tulak shabu na kanilang naaresto sa Koronadal City.

Hindi na nakapalag ang cellphone vendor na si Gapor Mamadali alias Paul, 25 years old ng Cotabato City nang makorner sa drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Purok Martinez,Barangay Zone 4, Koronadal.

Arestado din ang taga Barangay Dalican, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao na menor de edad na babae na kasama umano ni Mamadali.

Kasama ng mga personnel ng City Drug Enforcement Unit ng Koronadal PNP na umaresto sa mga ito ang mga kasapi ng Police Drug Enforcement Unit ng South Cotabato PNP at Philippine Drug Enforcement Agency 12. Nakuha ng ma ito sa dalawang mga drug suspek ang limang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 170 thousand pesos.

Ayon kay Koronadal Chief of Police. Lt. Col. Joefel Siason, isinagawa ng mga otoridad ang anti-illegal drug operation laban kina Mamadali kasunod ng pagkakaaresto nila kina Samrudin Kampang alias Mokong 25 years old at Cezar Sacramento Jr, Alias Junjun 24 years old sa Barangay Zone 4, Koronadal.

-0-

Philippine Eagle na nailigtas noong nakaraang taon ibabalik na ng mga kinauukulan sa natural habitat nito sa Sarangani Province

Matapos alagaan sa loob ng dalawang buwan, ibabalik na ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa natural habitat nito ang na-rescue na Philippine Eagle sa Maasim, Sarangani Province.

Napagkasunduan ito sa pagpupulong ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources 12, Sarangani Province Environmental Conservation Protection Center o ECPC, Philippine Eagle Foundation, Incorporated at iba pang stakeholders. Lumabas sa pagsusuri ng mga ito na walang injury ang agila na nailigtas sa Barangay Lumatil sa Maasim noong December 14, 2019.

Ang Agilang tinawag na “Maasim Pride of Sarangani” o MPS ay sumasailalim ngayon sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center sa Malagos, Davao City. Kaugnay nito, binigyan diin ni Kiamba Environment and Natural Resources Officer Ali Hadjinasser na mahalaga ang pagtutulungan ng mga stakeholder para mapangalagaan ang mga wildlife species sa rehiyon.

Iginiit din nito na mariing ipinatutupad ng DENR ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sinabi naman ni DENR 12 Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section Chief Forester Mangayao Macapodi na kailangan din ng ahensya ang tulong ng lahat ng sektor para protektahan ang naganganib nang maubos na Philippine Eagle.

Ang Philippine Eagle na matatagpuan lang sa Pilipinas ay nasa listahan ng mga “critically endangered” species ng International Union for Conservation of Nature.

-0-

Reading Comprehension ng mga magaaral tututukan ng Deped 12

Gumagawa na ng mga hakbang ang Department of Education o Deped para matutukan ang reading comprehension ng mga bata sa region 12. Tiniyak ito ni Deped 12 Regional Director Allan Farnazo.

Ayon kay Farnazo, sa ngayon ay nagsasagawa ng upgrading sa pagpapatupad ng reading program ang Deped 12. Paliwanag ni Farnazo , hindi lamang kasi solosyon sa problema sa reading comprehension ang pagbabasa. Ito ang pahayag ni Farnazo sa isyu hinggil sa pagiging non-reader ng mahigit 70 thousand na mga bata sa Bicol Region.

Pero nilinaw ng Deped na ang datus na ito ay raw at ay kanila pang isinasailalim sa validation.

-0-

Rehabilitasyon at expansion ng Gensan Airport may bago nang deadline, ayon sa alkalde ng nasabing lungsod

Mayroon na lamang hanggang Mayo ngayong taon para matapos na ng kontraktor ang mahigit 450 million pesos na expansion at rehabilitation ng terminal building ng General Santos City International Airport. Ang bagong deadline na ito ay itinalaga ng Department of Transportation o DOTr.

Ito ay ayon kay Gensan City Mayor Ronnel Rivera. Sa ngayon ay pitumpung porsyento nang tapos ang nasabing proyekto. Ayon kay Rivera mariin ngayong minomonitor ng lokal na pamahalaan at international airport development task force ang proyekto.

Ang Task Force ay binubuo ng mga kinatawan ng DOTr, Civil Aviation Authority of the Philipppines, at National Economic Development Authority. Ayon kay Rivera bahala na ang Task Force na magdesisyon sa maaring gawin para mapabilis ang pagtatapos ng proyekto. Ang expansion at rehabilitation ng passenger terminal building ng Gensan airport ay kabahagi ng 959 million pesos na funding ng DOTr noong 2015.

Saklaw nito ang expansion ng arrival at pre departure area, upgrading ng mga water facilities, navigational aids, power plant at iba pang pasilidad sa Gensan Airport.

-0-

Pahabol Headline : Pintor patay matapos makuryente at mahulog sa overpass sa Koronadal City

Kinilala ni Koronadal City PNP Investigator Police Staff Sergeant Lyndel Villaflor ang biktima na si Vince Mark “Miko” Bitchayda, 28 anyos, binata at nakatira sa Barangay Lapuz, Norala, South Cotabato. Ayon kay Villaflor, si Bitchayda ay nahulog sa may labinlimang metrong taas na overpass sa Alunan, Avenue, sa lungsod pasado alas kwatro kahapon.

Ito ay matapos makuryente umano sa livewire habang nagpipintura sa overpass. Si Bitchayda na nasa kritikal na kalagayan ay agad namang dinala sa South Cotabato Provincial Hospital.

Pero kinumpirma ng isang nurse ng nasabing ospital sa Radyo bida, na siya ay idineklarang dead on arrival sa isang ospital sa Davao City kung saan sana ililipat.

Ito ay sanhi umano ng matinding sugat sa kanyang ulo.

-0-

DA isinasailalim sa audit ang kanilang mga proyekto sa region 12

Nagsasagawa ng audit sa kanilang mga proyekto sa region 12 ang Department of Agriculture. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Saklaw ng internal audit ang iba’t ibang mga proyekto ng ahensya sa rehiyon kabilang dito ang Solar-Powererd Irrigation System o SPIS Project. Sinabi ni Mangelen na nagdulot ng mga problema ang mga isyu sa pagpapatupad ng ilang mga proyekto ng DA nitong mga nakaraang taon.

Umapela din si Mangelen sa mga kawani ng DA 12 na suportahan ang mga reporma sa ahensya para mas makatulong pa sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Mangelen dapat maituwid kung anuman ang dapat ituwid sa ahensya para na rin sa ikabubuti ng sektor ng agrikultura.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

SINIBAK ni Pangulong Duterte ang lahat ng mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration o BI na sangkot sa “pastillas” scheme o bribery na kumikita sa mga dumarating na Chinese nationals sa bansa.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ikinokonsidera ng Pangulo na isang anomalya ang “pastillas” scheme na hindi kukunsintihin ng gobyerno.

Anya, paulit-ulit na nilang sinasabi na walang “sacred cows” sa administrasyon at paparusahan ang mga nagkakasala ng naa­ayon sa batas.

Sa iba pang balita, iginiit ni Sen. Bong Go na si dating Sen. Antonio Trillanes IV ang totoong “Bikoy” na nagplanong pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Duterte.

Ito ang naging tugon ni Go sa paratang ni Trillanes na binu-bully siya ng presidente at ni Go kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya.

Matatandaang dalawang beses na naghubad sa publiko si Go para lamang patunayan na mali ang sinasabi ni Bikoy at ni Trillanes na meron siyang tattoo na patunay umanong miembro siya ng sindikato.

Sa kabilang dako naman, inihayag ng Department of Health na sa Linggo, February 23 ay darating sa bansa ang nasa 500 mga Pinoy na sakay ng Diamond Princess na nakadaong sa Yokohama Port sa Japan.

Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na lalapag sa Haribon Hangar ng Clark Air Base sakay ng dalawang mga eroplano ang mga Pilipino saka isasailalim sa quarantine sa New Clark City sa Capas, Tarlac.