NDBC BIDA BALITA (Jan. 22, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. 60-ANYOS na habal-habal driver, pinakabagong biktima ng pamamaril sa Cotabato city

2. PNP 12, may payo sa mahigit tatlong libong mga overweight na pulis sa Soccksargen

3. Voter’s Registration sa Makilala, North Cotabato, pansamantalang sinuspende matapos na masira ang ilang kagamitan dahil sa nagdaang lindol.

4. MGA BAKWIT dahil sa pag-alburoto ng Taal Volcano, hinimok ni Pangulong Duterte na lumipat na sa Davao

ANG DETALYE NG MGA BALITA

AGAD NA ISINUGOD sa ospital ang 60 anyos na habal-habal driver matapos na barilin ng motorcycle-riding tandem suspects pasado alas sais ng umaga kahapon sa Mañara Street, Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si EDUARDO PINALBA na residente rin ng nabanggit na barangay.

Base sa inisyal na ulat ng mga otoridad, naghihintay ng pasahero ang biktima nang lapitan umano ito ng isa sa mga suspek at binaril gamit ang di pa natukoy na uri ng baril.

Mabilis namang tumakas ang suspek sakay ng motorsiklong minamaneho ng isa pa nitong kasamahan.

Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang binti ang biktima na ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital.

Samantala, tinutugis na ngayon ng mga otoridad ang isa sa mga suspek sa pamamaril kay PINALBA matapos umano itong kilalanin ng isa sa mga nakasaksi sa insidente.

Personal umano ang motibo sa pamamaril kay Pinalba at ang suspek ay isa ring habal-habal driver.

-0-

ARESTADO ang dalawang drug suspects sa ikinasang drug buybust operation ng mga otoridad sa Cotabato city kahapon.

Unang nadakip ang isang Jeffrey Salcedo Cedeño alyas Dodong sa Mother Brgy. Poblacion at nakunan ng isang pakete ng suspected shabu at ilang drug paraphernalia.

Nabawi rin kay Cedeño ang isang libong pisong marked money na ginamit sa operasyon.

Sinabi ni Police Station 3 commander Police Major Theng Bacal na ang suspek ay nadakip na rin may ilang taon ang nakakaraan dahil sa pagtutulak ng iligal na droga.

Samantala, sumunod na naaresto ng mga otoridad ang payong-payong driver na si Long Mangkong na taga barangay Rosary Heights 8, Zenaida subdivision.

Sinabi ni Police Station 2 commander, Police Captain Rustum Pastolero na si Mangkong ay nakunan ng isang maliit na sachet ng shabu at nabawi rin sa kanya ang tatlong daang pisong marked money.

-0-

ARESTADO ang isang drug suspect sa buy bust operation ng mga otoridad sa Pigcawayan, North Cotabato pasado alas syete kagabi.

Kinilala ni Pigcawayan PNP chief, Police Maj. Reynaldo Delantein ang nadakip na suspek na si Rowen Penyaranda Vazquez, 28 anyos na taga New Panay ng bayan.

Ayon kay Delantin, naglunsad sila ng operasyon sa lugar matapos mapag-alamang talamak umano ang bentahan ng iligal na droga doon.

Nadakip ang suspek matapos na mapagbentahan nito ng hinihinalang shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer.

Nakuha mula kay Vasquez ang isang sachet ng suspected at nabawi rin sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon.

-0-

KUSANG SUMUKO sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-BARMM ang isang pulis na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad makaraang isinasangkot sa Maguindanao Massacre.

Kinilala ang suspek na si PO1 Ysmael Baraguir na may Warrant of Arrest sa kasong Murder na inilabas ni Judge Jocelyn Solis Reyes.

Sumuko si Baraguir sa barangay Linandangan, Pagalungan Maguindanao pasado alas siyete kagabi.

Sa ngayon ay nasa kustodiya na siya ng CIDG BARMM at nakatakdang iharap sa korte sa lalong madaling panahon.

-0-

ISASAILALIM sa post mortem examination ang bangkay ng Indian national na umano ay nagpakamatay sa President Quirino, Sultan Kudarat.

Ayon sa President Quirino PNP, natagpuan na lamang ang bangkay ni Jadev Singh, isang lending businessman, sa taniman ng mga tubo sa bahagi ng Barangay Bayawa ng bayan kahapon ng tanghali.

Sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad, uminom umano ng lason ang nasabing dayuhan na siyang ikinamatay nito.

Pero ayon sa mga kasamahan nito, hindi sila naniniwalang nagpakatay si Singh dahil hindi naman nila nakitang may kakaibang itong ikinikilos o nababalisa.

Napag-alaman na hindi na umano nakakapagbayad sa Indian national ang mga umutang dito matapos umanong ma -scam ang mga ito.

Inaalam pa ng mga otoridad kung may foul play sa pagkamatay ni Singh.

-0-

Pansamantalang sinuspinde ng Commision on Elections o COMELEC ang Voter’s Registration dahil nasira ang ilang mga kagamitan dulot ng nagdaang lindol.

Ito ang kinumpirma ni Municipal Election Officer Mai-Mai Catatista sa Radyo BIDA. Sinabi nitong hindi na magagamit ang finger Print scanner matapos na mabagsakan dahil sa lindol noong oktubre dahilan para suspendihin ang pagpapatala ng mga bgaong botante. Sa ngayon, hinihintay pa ng tanggapan ang kanilang request sa central na mabibigyan ng bagong scanner.

Dagdag pa niya, may mahigit sa 54,000 na mga botante ang bayan ng Makilala at target nilang marehistro ngayon ang abot sa 4,000 na mga bagong botante na may edad 18 anyos pataas. Sa araw na dadating na ang bagong scanner sinabi nitong magsasagawa pa rin sila ng satellite Voter’s Registration sa ibat-ibang mga Barangay ng bayan.

-0-

Abot sa Three Million Seven Hundred Thousand pesos na cash assistance ang nakatakdang iturn-over ng dalawang mga provincial government ng Davao Region sa North Cotabato province bilang tulong sa mga bayan na lubhang nasalanta ng lindol.

Ito ay bilang pagsuporta nina Davao del Norte Governor Edwin Jubahib at Davao de Oro governor Jayvee Tyron Uy, sa recovery program ng probinsya kasabay ng kanilang pagbisita sa kapitolyo kahapon.

Sa nabanggit na kabuuang halaga, P2,200,000 na financial assistance ay magmumula sa Davao De Oro provincial government kung saan ito ay ibabahagi sa mga sumusunod: Province of Cotabato at Kidapawan City LGU na makakatanggap ng tig-five hundred thousand pesos habang tig 300-thousand pesos naman ang mga LGU ng Mlang, Tulunan, Makilala at Magpet.

Samantala, ang financial assistance naman mula sa provincial government ng Davao Del Norte na abot sa 1.5-million pesos paghahatian ng Kidapawan City, Tulunan at Makilala LGU sa halagang tig 500-thousand pesos. Nagpahayag naman ng pasasalamat si North Cotabato Governor Nancy Catamco sa tulong ng dalawang mga provincial governor mula sa Davao Region.

-0-

Massive validation ng mga 4Ps beneficiaries sa North Cotabato, nagpapatuloy ayon sa DSWD 12

Nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang massive validation ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD 12 sa mga benipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa North Cotabato.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni Precel Jimena, siyang 4Ps Grievance Officer ng DSWD 12. Paliwanag ng opisyal na nasa wave three massive validation na ngayon ang ahensya sa pamamagitan ng listahan ng National Household Targeting System o NHTS.

Ang NHTS ay isang information management system ng DSWD na nagtutukoy sa mga mahihirap na Pilipino at nangangailangan ng tulong ng gobyerno.

Iginiit ng opisyal na wala aniya silang tinanggal sa listahan ng mga benipisyaryo na nasa ilalim ng conditional cash transfer o CCT lalo na sa probinsya ng North Cotabato.

Dagdag pa ni Jimena na ang tinanggal lamang aniya sa listahan ng 4Ps beneficiaries ay ang mga nag voluntary wave kung saan validated ang mga ito na mayroong regular income, nakapaghanap ng trabaho at mga benipisyaryong hindi na kailangan ng tulong mula sa gobyerno.

Samantala, hinikayat naman ng DSWD na maaaring ireport ng mga barangay officials ang mga benepisyaryong maaari nang tanggalin sa listahan ng nasabing programa.

Nabatid na layon ng conditional cash transfer na mabigyan ng cash assistance ang mga mahihirap na Pilipino.

-0-

Nasa 77 porsiento na ng suplay ng tubig ang naibalik ng Metro Kidapawan Water District.

Ito ayon kay MKWD Assistant General Manager Sandy Alquiza sa isinagawang pulong balitaan sa kanilang tanggapan kanina.

Muling iginiit ng opisyal na umabot sa mahigit P82 milyung piso ang halaga ng napinsala sa kanilang pasilidad dulot ng sunod-sunod na pagtama ng lindol, nitong nakaraang taon. Bukod sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad ay patuloy din ang kanilang ginagawang hakbang upang mabigyan ng sapat na suplay ng tubig ang lahat ng kanilang nasasakupan.

Problema din nila ngayon ang natutuyong sources ng tubig kaya ang posibilidad na underground water ay kabilang na rin sa kanilang kinukunsederang magiging source ng tubig. Itutuloy naman nila ang naantalang price adjustment sa singil ng tubig na itataas sa P204.50 mula sa kasalukuyang minimum na bayarin na P156.60.

-0-

Tourist arrival sa South Cotabato tumaas ayon sa tourism unit ng lalawigan

Nakapagtala ng mahigit 1.2 million na tourist arrival ang provincial tourism office ng South Cotabato noong 2019. Mas mataas ito sa mahigit 900 thousand na tourist arrival sa lalawigan noong 2018.

Ito ay ayon kay Provincial Tourism Unit, Program Assistant Richie Matunding. Pinakamaraming bulto ng mga turista ang dumating sa South Cotabat mula Abril hanggang Hulyo.

Ito ay dahil sa panahon ng bakasyon sa eskwela at T’nalak Festival. Maliban sa mga local tourist, abot din sa mahigit limang libong mga banyagang turista ang bumisita sa South Cotabato noong nakaraang taon. Karamihan sa mga ito same-day tourist o isang araw lamang nanatili sa lalawigan.

Kaugnay nito, ipinahayag ni Tourism Officer Argie Asaria na tinututukan nila sa ngayon ang pagtatayo ng homestays para maengganyo ang mga turista na subukan ang kultura at tradisyon ng mga mamamayan ng South Cotabato.

Sinabi ni Asaria na mas gusto ng mga millennial ngayong na magkaroon ng immersion lalong lalo na sa mga Indigenous Peoples o IP Communities sa lalawigan. Maliban sa mga malilinis na ilog at lawa kilala din ang South Cotabato sa kultura ng mga IP nitong mga mamamayan.

-0-

PRO 12 may payo sa mahigit 3,000 overweight na mga pulis sa Soccksargen

Pinayuhan ng Police Regional Office 12 na magbawas ng timbang ang mahigit tatlong libong mga overweight at obese na mga police personnel sa rehiyon.

Ang mga ito ay halos kalahati ng mahigit animnalibong police sa buong SOCCKSARGEN. Ayon kay PRO 12 Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan, ito ay bilang pagtalima na rin sa utos ni Regional Director Brig. General Alfred Corpuz at PNP national headquarters.

Ang mga police na ito na bigong mamintina ang kanilang Body Mass Index o BMI ay nakatalaga sa PRO 12 at iba pang mga police units sa SOCCKSARGEN. Ayon kay Capellan iba sa mga ito ay kailangang magbawas ng hanggang dalawang kilo bago maabot ang tamang BMI.

Ipinahayag ni Capellan na base sa datus ng Regional Health Service 12, may nga pulis s rehiyon na nagkaroon ng iba’t ibang mga karamdaman dahil sa obesity o sobrang katabaan.

Binigyan diin ni Capellan na kailangan sa trabaho ng mga pulis na maging physically fit. Matatandaan na ipinahayag ni PNP Chief Lieutenant General Archie Gamboa na hindi mapo-promote ang mga pulis na bigong ma-maintain ang ideal BMI.

Ayon kay Gamboa, ito ay bilang kabahagi ng internal cleansing sa hanay ng PNP at maisulong ang malusog na pangangatawan at magandang imahe ng mga pulis.

-0-

Mahigit 150 million pesos na infrastructure projects ng DPWH napakinabangan na ng mga mamamayan sa liblib na barangay ng Ned sa Lake Sebu, South Cotabato

Kabilang sa maghigit 150 million pesos na halaga ng mga proyekto na naipatyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tatlong mga daan at dalawang mga tulay sa Ned,Lake Sebu, South Cotabato. Ito ay ayon kay DPWH South Cotabato Second Engineering Office Chief Engineer Khalil Sultan.

Ayon kay Sultan ang nasabing mga proyekto ay pinondohan ng Mindanao Sustainable and Agriculture Development Program ng Department of Agrarian Reform. Sinabi ni Sultan na inaprubahan ng DAR ang may anim na mga proyektong pang-infrustruktura sa Barangay Ned.

Ayon kay Sultan matapos makumpleto noong Disyembre na-turn over na sa mga benepisyaryo ang mga nasementong nang Antual-K’batang road; Tinugas-Lawaan road ; Seven Lakes road Sitio K’batang bridge at Antual bridge .

Dinagdag din nito na matatapos na rin sa Disyembre ang ginagawa ngayong Ned Proper-Slaban-K’batang road. Ayon kay Sultan makatutulong ng malaki ang nasabing mga proyekto para mapataas ang produksyon ng mga magsasaka sa Ned na pinakamalayong barangay ng South Cotabato.

Mapapadali din ng mga farm to market roads ayon kay Sultan ang transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka ng Ned patungo sa mga pamilihan.

-0-

Dalawang babae inagawan ng motorsiklo ng riding tandem suspect sa Polomolok, South Cotabato

Inagaw ang motorsiklo mula sa dalawang mga biktma na naghihintay ng kasama sa waiting shed sa tabi ng national highway sa Barangay Silway 7, Polomolok, South Cotabato.

Ito ang lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Marvin Duadua. Kinilala ni Duadua ang mga inagawan ng motorsiklo na sina Flory May Semeniego 27 years old at Darlene Mae Deriada, 23 pawang mga nakatira din sa nasabing lugar.

Sinabi ng mga biktima sa mga pulis na wala na silang nagawa nang tutukan ng baril ng riding tandem suspek at kunin ang susi ng sinakyang nilang motorsiklo.

Ito ay habang hinihintay sa waiting shed ang live in partner ni Deriada na paparating palang mula General Santos City. Natangay ng dalawang motornapper ang kulay puti at itim na Honda XRM 125 at may temporaryong license plate na motorsiklo ng mga biktima.

Ito ay nakarehistro sa isang Rudy Semeniego ng Barangay Silway 7, Polomolok. Hindi pa batid ng mga pulis kung sino ang tumangay sa nasabing motorsiklo.

-0-

Ordinansa na magbibigay ng dagdag na prebelihiyo sa mga solo parents, aprubado na ng Sangguniang Panglungsod ng Koronadal

Makatanggap ng dagdag na mga benepisyo mula sa lokal na pamahalaan ang mga solo parents at kanilang mga anak sa Koronadal City.

Kasunod ito ng pag-apruba ng Sangguniang Panglungsod sa sa “Solo Welfare Ordinance” ng lungsod Iniutos ng nasabing ordinansa ang mga sumusunod na benepisyo sa mga solo parents o kanilang mga anak: Tertiary Scholarship Assistance, Basic Educational Services, Housing Services, Death o Burial, Medical Livelihood, Employment at Financial Assistance at libreng sine. Maari ring payagan ang mga ito na magkaroon ng flexible na oras sa trabaho.

Ang ordinansa ay inakda ni Koroandal City Councilor Marie Antonina “Junette” Hurtado. Ayon kay Hurtado, layon nito na pahalagahan ang mga solo parents. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa kanilang magkaroon ng mas maginhawang buhay at katuwang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Personal na hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga taga-Batangas na lumipat na lamang ng Davao kung patuloy aniyang mag-aalburuto ang bulkang Taal.

Sa pagbisita ng pangulo kahapon sa mga bakwit sa Sto. Tomas, Batangas, sinabi nito na malawak pa naman ang lupa sa Davao.

Marami rin naman aniyang mga Batangieno na naninirahan na sa Davao.

Sa iba pang balita, kuntento ang 82 porysento ng mga Pinoy sa performance ni Pangulong Duterte, batay sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS.

Sa resulta ng survey, 10 percent naman ang dissatisfied habang walong porsyento ang undecided.

Dahil dito, umabot sa positive 72 o “excellent” ang net satisfaction rating ng Punong Ehekutibo.

Ito na ang bagong personal record ng pangulo matapos mahigitan ang positive 68 na record noong June 2019.

Sa kabilang dako pa, inalerto na ng Bureau of Quarantine o BOQ ang iba’t ibang airline companies ukol sa pagpapatupad ng safety procedures sa mga paliparan.

Sinabi ni BOQ chief Ferdinand Salcedo na makikipagpulong sila sa mga airline company para pa-aalahanan ang mga ito na maghanda ng universal protective kit para sa mga pasahero.