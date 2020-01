NDBC BIDA BALITA (Jan. 23, 2020)

NEWSCAST

1. ABOT SA 3.4 MILLION PESOS na halaga ng iligal na droga, nasamsam ng mga otoridad mula sa mag-asawang drug suspect na nadakip sa Cotabato City kahapon.

2. SCAMMER na gumagamit ng pangalan ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, arestado sa General Santos City

3. Bangkay ng lalaki na natagpuan sa Tupi, South Cotabato kilala na ayon sa PNP

4. Teacher ba nangotong umano sa isang negosyatne sa GenSan gamitin ang FB account ni Bishop Bagaforo, naaresto

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NASA KALAHATING KILO ng iligal na drogang nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang nasamsam ng mga otoridad mula sa mag-asawang drug suspect na nadakip sa Cotabato city kahapon.

Nakilala ang mag-asawang suspected drug pushers at high value targets na sina Juharie Adam Talib, alyas "Alex", lider umano ng 3rd Platoon, Charlie Company ng MILF 105th Base Command at Rakma Kalibu Talib alyas "Bai" na taga Parang, Maguindanao.

Sa report ng City PNP, mismong si mayor Cynthia Guiani katuwang ang pulisya at mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM ang nanguna sa pagdakip sa mga suspek sa ikinasang buy bust operation kahapon sa Macacua Street, barangay Poblacion 5 ng lungsod pasado alas singko ng hapon kahapon.

Nabatid na dalawang linggo ring minanmanan ng mga otoridad ang mag-asawa bago tuluyang ikasa ang operasyon.

Samantala, itinanggi naman ng mga suspek na sa kanila nanggaling ang iligal na drogang hawak ng mga otoridad.

Sa ngayon ay nakakulong na ang mag-asawang Talib sa detention facility ng PDEA BARMM habang inihahanda ang karampatang kasong isasampa laban sa kanila.

-0-

Local………………….

HULI rin ang dalawang mga lalaki sa buy bust operation ng mga otoridad pasado alas dose ng tanghali kahapon sa Boliao Uno, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City.

Sa report ng City PNP, nakilala ang mga suspect na sina Faharudin Utto Mohammad, 29 anyos, na isang cellphone technician at taga Barangay Tambak, Sultan Kudarat, Maguindanao; at Aratok Castro Gumandel, 45 anyos, single, self employed na taga Boliao Uno, Mother Barangay Poblacion ng syudad.

Nanguna sa naturang operasyon si police station one commander Police Major GLENN MAR AVISA kasama ng mga barangay official.

Nakuha mula kay Mohammad ang limang sachets ng pinaghihinalaang shabu, isang improvised glass tooter, gunting at disposable lighter.

Habang nakuha naman kay Gumandel ang tatlong sachets ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin dito ang 500 pesos na marked money.

-0-

MASELAN ngayon ang kondisyon ng isang lalaki matapos silang tambangan ng armadong grupo sa national highway na bahagi ng Barangay Nunangen, Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si MURANDAK ABDULRAHMAN, 42 years old na taga Talayan, Maguindanao.

Sa inisyal na ulat ng DAM PNP, pasado alas dyes ng umaga kahapon habang binabaybay ng biktima at iba pang mga kasamahan ang naturang daan sakay ng isang Elf Truck patungong Pigcawayan nang bigla na lamang umano silang paulanan ng bala ng mga suspek.

Nakapagtago naman umano sila sa likod ng sasakyan ngunit tinamaan pa rin sa katawan si Abdulrahman dahilan para isugod ito sa pagamutan.

Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa naturang pananambang at kung anong grupo ang responsable rito.

-0-

NASAWI habang ginagamot sa ospital ang isang sundalo habang sugatan naman ang kasamahan nito matapos silang tambangan ng motorcycle-riding suspects sa Central Glad, Midsayap, North Cotabato pasado alas onse ng umaga kahapon.

Kinilala ang nasawing biktima na si Private First Class Meljay Bernal, 31 anyos, habang ang sugatang kasamahan nito ay kinilala namang si Corporal Earl Tabaranza, 31 anyos.

Sinabi ni Army’s 34th Infantry Battalion commander Col. Glenn Caballero na sakay umano ang dalawan ng motorsiklo mula sa kampo nang dikitan ng mga suspek na sakay din ng motorsiklong walang plaka at agad silang pinagbabaril.

Nagtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang mga biktima at kaagad na isinugod sa pagamutan.

Pasado ala una ng hapon kahapon nang tuluyang bawian ng buhay si Bernal habang patuloy namang ginagamot si Tabaranza.

Narekober sa Crime scene ang apat na basyo ng bala ng calibre 45 pistol na pinaniniwalaang ginamit ng mga suspek sa pananambang sa mga biktima na pawang mga miembro ng Intelligence Operatives ng 34th IB.

-0-

NAGLABAS NAMAN ng tugon si BARMM spokesperson at Interior and Local Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo kaugnay ng naging pahayag ni Cotabato city mayor Atty. Cynthia Guiani hinggil sa turnover ng lungsod sa Bangsamoro government.

Giit ni Sinarimbo, simple lamang umano ang requirement ng batas sa pag-turnover ng Cotabato City sa BARMM at ito ay ang maipanalo ang botong “Yes” sa lungsod nung nagdaang plebisito para sa ratipikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL.

Ayon pa kay Sinarimbo, hindi maaaring idagdag ng Bangsamoro Government ang ilang mga batas na iminungkahi ni Guiani dahil meroon na umanong BOL.

Paliwanag ni Sinarimbo, kahit walang Local Government Code ang BARMM ay mayroon namang probisyon sa BOL at gumagana rin aniya ang regional law.

Gayunman, ayon kay Sinarimbo, may ilang mga batas namang binanggit si Mayor Guiani na aniya ay mahalaga at dapat na gawin ng Bangsamoro parliament.

Matatandaang una ng sinabi ni Mayor Guiani na dapat magpasa muna ng mga mahahalagang batas ang Bangsamoro Transition Authority bago i-turnover ang siyudad sa BARMM.

Ilan dito ang Local Government Code, Administrative Code, magna carta for workers, teachers, health workers, social workers at ang pagbabago sa wage rate ng BARMM.

Samantala, binigyang-diin naman ni Sinarimbo na dapat nang mai-turnover ang Cotabato city sa BARMM dahil batay sa batas, dapat ay nasa ilalim na ang lungsod sa bangsamoro government tatlong buwan matapos ang plebesito.

-0-

Repatriation team para sa agarang pagtugon sa pangangailagan ng mga OFW na apektado ng tension sa Middle East binuo ng DSWD 12

Kabilang sa repatriation team na binuo ng Department of Social Welfare and Development O DSWD 12 ang mga kinatawan mula sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno.

Ang mga ito ay ang Department of Trade and Industry, Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority.

Kasama din ng mga ito ang mga representante ng mga local government units. Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo magtutulungan ang mga kasapi repatriation team sa pagtugon sa pangangailangan ng mga uuwing OFW.

Kasunod ito ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ng sapilitang pagpapauwi sa mga OFW sanhi ng tension sa pagitan ng American at Iranian Forces sa Gitnang Silangan.

Ayon kay Espejo ang nasabing composite team ay magbibigay ng kaukulang tulong at iba pang serbisyo kalakip na ang libreng tawag mula sa mga telecommunication company sa pagdating ng mga OFW sa airport.

Sinabi naman ni DSWD 12 Social Protective Program Chief Nairah Aratuc na labin apat na mga OFW mula region 12 ang unang inaasahan nilang uuwi sa rehiyon. Ang mga ito ay makikinabang sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD.

Saklaw ng nasabing programa ang pagbibigay ng educational at financial assistance sa mga apektadong OFW at kanilang pamilya.

-0-

DOST 12 regional director binalaan ang publiko sa nagpakilalang kawani ng ahensya na humingi ng donasyon para sa mga biktima ng Taal eruption

Magingat sa mga manloloko na ginagamit ang pangalan ng Department of Science and Technology o DOST para makalikom umano ng donasyon para sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal sa Batangas. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ng rehiyon ni DOST 12 Regional Director Mahmud Kingking.

Ayon kay Kingking napagalaman nito na isang nagpapakilalang empleyado ng DOST ang nanghihingi ng tulong para sa mga biktima ng Taal eruption. Binigyan diin ng nasabing DOST 12 Regional Director na hindi humihiling ng anumang donasyon ang ahensya.

Ayon kay Kingking wala ring inutsang kawani ang DOST para manghingi ng donasyon sa mga biktima ng pagsabog ng Taal volcano. Umapela si Kingking sa publiko na sakali mang may magtangkang manloko sa kanila, agad na ipagbigay alam sa DOST ang nagpakilalang kawani ng ahensya na nanghihingi ng donasyon.

-0-

Small Town Lottery operation maaring ipatigil ng gobernador ng South Cotabato

Posibleng ipatitigil ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, ang operasyon ng small town lottery o STL sa lalawigan.

Ito ay kapag napatunayan na may iregularidad sa operasyon ng mga ito. Ayon kay Governor Tamayo, ito ay napagusapan na nila ng ilang mga local chief executives sa South Cotabato.

Sinabi ni Tamayo na maari kasing ginagamit lamang na front sa illegal numbers game na last two ang ilang mga STL outlets sa lalawigan.

Bukod dito ayon kay Tamayo, wala pang naibigay na share sa operasyon ng STL sa South Cotabato ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.

Ayon kay Tamayo kung mariing ipinagbawal ang STL sa Davao City, maari ring itong ipatupad sa South Cotabato. Pero nilinaw ng nasabing gobernador na titingnan din ng provincial government ang mga legal na basehan sa pagpapasara ng mga STL outlets sa lalawigan.

-0-

Bangkay ng lalaki na natagpuan sa Tupi, South Cotabato kilala na ayon sa PNP

Kinilala mismo ng pamangkin nitong si Adelo Camide ng Poblacion, Tupi, South Cotabato ang natagpuang bangkay na si Nerio Cutay, 35 years old.

Ito ay ayon kay Tupi Chief of Police Major Verlin Pampolina. Ayon kay Pampolina si Cutay na dating taga Davao Del Norte ay matagal nang nanirahan sa barangay Crossing Rubber sa Tupi kung saan ito nagtatrabaho bilang laborer.

Ang patay nang katawan nito ay unang nakita ng isang concerned citizen sa nasabing barangay pasado alas syete ng umaga noong Martes. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na ang nasabing biktima ay sinasaksak sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Hindi pa batid ng mga pulis kung ano ang motibo ng salarin sa krimen. Pero ayon kay Pampolina person of intrest ng PNP sa krimen ang taong huling umanong nakasama sa inuman ng biktimang si Cutay.

-0-

Transport summit para maisulong ang public utility vehicles modernization program pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Gensan

Inorganisa ng lokal na pamahalaang ang kauna unahang public transport summit sa General Santos para mahikayat ang mga myembro ng tricyle operators and drivers association o TODA na makiisa sa modernisasyon ng Public Utility Vehicles sa lungsod.

Ito ang ipinahayag ni Gensan Administrator Arnel Zapatos kaugnay sa nasabing aktibidad na dinaluhan ng mga lider ng TODA kahapon. Ayon naman kay Gensan Mayor Ronnel Rivera pinagusapan sa public transport summit ang mga maaring makaapekto sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicles Modernization Program o PUVMP.

Ipinaliwanag din sa mga participant ang direksyon na tinatahak ng Gensan LGU para sa pagunlad ng transportasyon sa nasabing lungsod.

Umaasa naman si Zapatos na pagkatapos ng summit ay mas marami pang mga TODAs ang makiisa sa mga transport cooperatives sa Gensan. Ito ay upang lalo pang maisulong ang PUV modernization Tiniyak ni Zapatos na handang tumulong ang Gensan LGU sa transition ng mga transport group.

Sa katunayan ayon kay Zapatos maaring makinabang sa kanilang subsidy program ang mga local transport cooperatives para sa pagbili ng electronic jeeps.

Binigyan diin din ni Zapatos na isina alang-alang din ng lokal na pamahalaan sa transport modernization ang kapakanan ng mahigit dalawang daang libong mga commuters kada araw sa Gensan. Matatandaan na ang Gensan ang unang LGU sa bansa na nagkaroon ng kumpletong Local Public Transport Route Plan. Ito ay requirement para sa PUV modernization program.

-0-

OWWA 12, tiniyak na mabibigyan ng tulong ang mahigit sa 40,000 na mga OFW na nagnanais umiwi na nagtatrabaho sa Middle East

Tiniyak ng pamunuan ng Overseas Worker Welfare Administration o OWWA region 12 na mabibigyan ng tulong ang mga OFW’s na nagtatrabahao sa mga bansa sa Middle east na naapektuhan ng nagdaang tension.

Sa datus ng OWWA 12 sa buong rehiyon nasa 185, 213 na mga OFW ang nagtatrabaho sa Middle east habang sa nasabing bilang 48,000 dito ay mula sa Cotabato Province.

Sinabi ni Division Chief Christine Sison ng OWWA 12, bagaman wala pang mga Pilipinong mangagawa na taga rehiyon ang nakauwi na sa pilipinas, tiniyak pa rin nito na mabibigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng sigalot.

Kabilang na dito ang balik- pinas balik hanap -buhay program na layong mabigyan ng pangkabuyahan ang mga apektadong pamilya.

Sila ay maaring makatakatanggap ng 5,000 hanggang 20,000pesos depende sa kanilang status of membership at number of payments ng isang miyembro.

Dahil sa nasabing tensiyon, may mga pilipinong nakauwi na sa Pilipinas mula sa bansang Iraq pa lamang na nagpatupad ng mandatory repatriation.

Samantala, sa mga Overseas Filipino Worker mula sa mga bansa sa Middle east na nagnanais umuwi dahil sa takot ay maaring tumawag sa kanilang emhada pero maari rin naman anyang lumapit mismo ang kanilang pamilya sa OWWA 12 upang mabigyan agad ng karampatang aksyon.

-0-

Peace Dialouge at Peace Covenant signing ng ibat-ibang grupo sa lugar, isinagawa matapos ang serye ng pamamaril sa bayan

Matagumpay na isinagawa kahapon sa bayan ng Pikit North Cotabato ang Community Peace Covenant Signing sa ilang mga Barangay na nagkakaroon ng tensyon matapos ang mga nagdaang insidente ng pagpatay.

Ito ay isinagawa sa himpilan ng Alpha Company ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Ladtingan, nitong lunes. Isinagawa ang usapang pangkapayapaan dahil sa mga serye na rin ng pamamaril sa bayan sa pagsisimula pa lamang ng bagong taon na nagdulot naman ng takot sa mga mamamayan ng komunidad.

Ito ay dinaluhan ng ibat-ibang stakeholders mula sa LGU-PIKIT, 7IB, PNP, DEPED, CCCH-MILF, MILF AHJAG, 118th BC-MILF, 108th BC-MILF, BIAF-MILF, Christian Leaders at mga Barangay Official.

Umapela din ito sa publiko na magkaisa at magtulungan ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar lalo na ang mga kabataan na lubhang naapektuhan.

Matatandaang naging sunod-sunod ang nangyaring pamamaril sa nasabing bayan kung saan marami dito ang nasawi at nasugatan sa pagpasok pa lamang ng taong 2020.

Sinisiguro naman ng PNP at militar na magtutulungan sila sa pagbabantay upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan.

-0-

Pagproseso ng Business One stop shop o BOSS, mas pinalawig pa sa bayan ng Mlang at Kabacan, North Cotabato

Pinalawig pa ng sampung araw ang Business One Stop Shop sa bayan ng Mlang, North Cotabato dahil sa dami parin ng mga kliyente na nagre-renew ng kanilang mga business permits at kumukuha ng prankisa.

Sa bisa ng Executive Order No. 03, pinalawig hanggang sa January 31 ang huling araw ng pag preseso ng mga transaksiyon hinggil sa renewal at pagkuha ng bagong business permits, maging ng prankisa ng mga tricycle.

Pagtupad ito sa itinadhana ng batas at regulasyon upang masilbihan ng mahusay at maayos ang mga negosyante na kumuha ng business licenses, upang maging legal ang kanilang negosyo.

Pero dahil hindi sapat ang dalawampung araw, kailangan dagdagan ito ng sampu pang mga araw upang walang negosyante na mapag iwanan at lahat ay maserbisyuhan nang naaayon sa batas.

Samantala sa bayan ng Kabacan, North Cotabato, pinalawig din ang BOSS hanggang sa February 20, 2020 na walang kalakip na penalidad.

Nasa average na walumpong mga business licenses lang ang naipo-proseso ng BOSS sa loob ng isang araw, dependi narin sa bilis ng transaksiyon at signal ng internet. Ito ay batay sa kahilingan ng Kabacan Chamber of Commerce and Industry at Kabacan Market Vendors Association na aprubahan ang extension ng BOSS.

Kaugnay nito, naniniwala si Kabacan Mayor Herlo P. Guzman, Jr. na walang dahilan ang mga business sectors sa bayan na hindi makapag-apply ng kanilang mga permit at matitiyak pang maisasakatuparan ang mga ordinansa na ipinapatupad tulad na lamang ng paglalagay ng closed-circuit television o CCTV.

-0-

Scammer na gumagamit sa pangalan ni Diocese of Kidapawan Bishop Bagaforo, huli sa General Santos City

Isa ang may ari ng Tierra Montana Hotel sa General Santos City ang nabiktima ng scammer na humihingi ng donasyon gamit ang account ng Diocese of Kidapawan.

Lumantad sa publiko si Ging Villaruel, may ari ng hotel kung saan isiniwalat nito ang panloloko sa kanya ng scammer gamit ang pangalan ni Bishop Jose Colin Bagaforo, DD ng Diocese of Kidapawan.

Anya, social media account ng obispo ang ginamit ng suspek na humihikayat sa kanya na mag sponsor at bibili ng tabernacle para sa Our Lady Mediatrix of All Grace cathedral sa halagang P218,000.

Matapos ang kanilang palitan ng mensahe iniutos nito na ihulog ang pera sa account na kanyang ibinigay.

Tinawagan nito si Bishop Bagaforo, para tanungin kung natanggap ang donasyon, at nang sinabi ng obispo sa kanya na hindi sila humihingi ng donasyon gamit ang social media, napagtanto nito na nabiktima na pala siya ng scammer.

Kinilala ni Villaruel ang scammer na si Dorris D. Pamplona, isang guro ng Pagalungan Elementary School sa Polomolok, South Cotabato.

Nahuli naman ang suspek at nakakulong sa Police Station 1 sa General Santos City.

Muling nagbabala si bishop Bagaforo sa mga parishioners na huwag maniniwala sa mga nanghihingi ng donasyon gamit ang kanyang pangalan.

Dapat din daw ayon sa obispo na isa-isip na hindi humihingi ng donasyon ang diocese sa pangalan ng isang pari at obispo.

-0-

Mga nakumpisang iligal na droga ng PDEA 12 sa buong rehiyon, bumaba nitong nakalipas na taon

Bumaba ang bilang ng mga nakumpiskang iligal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa buong SOCCSKSARGEN nitong nakalipas na 2019 kumpara noong 2018.

Batay sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida Kidapawan ni PDEA12 Spokesperson Kath Abad , abot sa 16-million pesos na halaga ng droga ang nakumpiska ng PDEA12 sa buong taong 2019 mula sa isang libo at dalawampu’t limang mga anti-illegal drug operations na naipatupad ng nasabing ahensiya. Ang nasabing halaga ay mas mababa kumpara noong 2018 kung saan nakakumpiska ang mga ito ng kabuung 26-milyon pesos na street value ng droga.

Isa sa mga dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga nakukumpiskang droga ng PDEA mula sa kanilang mga isinagawang drug operation ay dahil na rin sa kanilang tuloy-tuloy na kampanya upang masugpo ito. Nabatid na batay rin sa ulat, abot sa mahigit isang libo katao ang kanilang naaresto nitong 2019 at nasampahan na ito ng kaso ngayon.

-0-

Farm supervisor na dati nang nakulong, arestado matapos makuhanan ng 6,000 pesos na halaga ng shabu sa Kidapawan City

Hindi na nakapalag pa ang isang drug suspek sa isinagawang buy bust operation ng PNP sa Purok Papaya Barangay Singao, Kidapawan City mag-aalas 9:00 ng umaga kahapon. Kinilala ang naaresto na si Ronnie Solmayor Ramos, 49 anyos, may asawa, isang farm supervisor at nakatira sa nasabing lugar.

Sa isinagawang operasyon ng PNP at PDEA 12, nakuha ang isang gramo ng pinaniniwalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng abot sa 6, 800 maging ang mga drug paraphelnelia. Nabatid na nakulong na noon ang suspek dahil sa iligal na droga pero nakapag piyansa ito.

Nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangeorus Drug Act of 2002 ang suspek na ngayon ay nakapiit na sa custodial facility ng Kidapawan City PNP.



-0-

Kinumpirma ni Sen. Ronald Dela Rosa na nakansela na ang kanyang US visa.

Ayon sa senador, sinagot na ng United States Embassy ang ipinadalang katanungan hinggil sa kanselasyon ng kanyang visa.

Wala naman aniyang ibinigay na petsa kung kailan nakansela ang visa nito.

Sinabi pa ng dating PNP na pinayuhan na lamang umano siyang mag-apply muli kung nais kumuha ng panibagong US visa.

Sa iba pang balita, ibinasura na ng Korte Suprema ang inihain habeas data petition ni Sen. Leila De Lima laban kay Pangulong Duterte kaugnay ng umano’y harassment at psychological violence ng pangulo laban sa sendora.

Sa mahigit 20-pahinang resolusyon ng SC, ibinasura ng en banc ang hirit ni De Lima na mapanagot ang pangulo sa kabila ng tinatawag na immunity from suit bilang presidente ng bansa.

Ang reklamo ng senadora laban sa pangulo ay dahil sa umano´y verbal attacks nito laban sa kanya nang isapubliko ang ilang mga impormasyon patungkol sa kanyang personal na buhay at umano´y private affairs o relasyon nito.

Paliwang naman ng SC, hindi maaring kasuhan sa ngayon si Pangulong Duterte na isang incumbent President dahil saklaw ito ng tinatawag na immunity from suit.