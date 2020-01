NDBC BIDA BALITA (Jan. 28, 2020)

NEWSCAST

1. 25 mga pamilya, nawalan ng tahanan matapos masunog ang nasa 17 mga bahay sa Cotabato city kahapon.

2. Dalawang suspected drug pushers, patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

3. Dalawang mga top wanted person, arestado sa mas pinaigting na manhunt operation ng PNP sa North Cotabato

4. NPA, may pakana ng paglalagay ng IED sa Tboli, South Cotabato

UMAABOT sa 25 mga pamilya o nasa mahigit 120 indibidwal ang nawalan ng tahanan matapos masunog ang 17 mga bahay sa Purok Makina, Brgy. Bagua Dos, Cotabato city.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP-Cotabato City, nagsimula umano ang apoy sa second floor ng Usman apartment pasado alas otso ng umaga kahapon.

Hindi naman agad naapula ang sunog dahil masikip ang daan at magkakadikit pa ang mga bahay kaya nahirapang makapasok ang mga bomber.

Sa pagtaya ng BFP, nasa mahigit isang milyong piso iniwang danyos ng sunog.

Samantala, pansamantalang naninirahan ngayon sa isang paaralan sa barangay ang mga nasunugan at patuloy na nananawagan ng tulong sa lokal na pamahalaan at sa mga mamamayan ng lungsod.

Arestado ang dalawang drug suspects sa aktong gumagamit ng iligal na droga pasado alas dose ng tanghali kahapon sa Brgy. Dados, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao

Kinilala ng DOS PNP ang nadakip na sina Fahad Lumbas Salik, 23 anyos at Sirad Akob Guiapal, 25, pawang mga construction worker at residente rin ng nabanggit na lugar.

Sa report ng pulisya, dinakip ng tanod ng barangay sina Salik at Guiapal na gumagamit umano ng shabu sa loob ng isang construction bunk house.

Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng DOS PNP ang mga suspek at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanila.

Sa iba pang balita, arestado rin ang isang lalaking may kinakaharap na kasong panggagahasa matapos isilbi rito ang warrant of arrest

Kinilala ni DOS PNP Deputy Police Chief, Captain Paisal Macmod ang inarestong suspek na si Joseph Heneralao Aligato, 36 anyos, isang welder na taga Purok Dos, Barangay Aguinaldo, Naga, Zamboanga Sibugay.

Ayon kay Macmod, ang operasyon ay ikinasa ng pinagsanib na pwersa ng DOS PNP, Maguindanao PNP, Naga, Zamboanga Sibugay PNP pasado alas onse ng umaga kahapon sa Curbada, Barangay Awang, DOS, Maguindanao.

Ang warrant of arrest ay inisyu ni RTC, 9yh Judicial Region, Branch 24, Judge Anthony D.T Isaw, noon pang October 1, 2018 para sa 2 counts of rape laban sa suspek.

TINIYAK ng Army’s 57th Infantry Battalion ang seguridad ng Muslim religious leaders at maging ng mga mamamayan sa Maguindanao laban sa "violent extremism" na pinalalaganap ng Islamic State-inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa lalawigan.

Sinabi ni Army’s 57th Infantry Battalion commander Lt. Col Edwin Alburo sa kanyang mensahe sa ginanap na Symposium on Preventing and Countering Violents Extremism o PCVE sa Datu Saudi Ampatuan na ang tunay na edukasyon sa Islam ay ang hindi pagturo ng pagpatay ng mga inosenteng tao lalo na ng mga bata at kababaihan.

Giit ni Alburo, ang Islam ay relihiyon ng pagmamahal at kapayapaan.

Ayon pa kay Alburo, patuloy silang magpapalaganap ng tamang impormasyon at babala hinggil sa masamang epekto ng violent extremism lalo na sa mga bayan ng Datu Piang, Datu Salibo, Datu Saudi Ampatuan, Shariff Saydona Mustapha, Mamasapano at Datu Unsay.

Aniya, ito ay bahagi ng kanilang Development, Security and Support Plan at Community Support Program

Katuwang ng mga sundalo sa programang ito ang mga Islamic theologian sa probinsya.

Ang naturang symposium ay dinaluhan din ng BARMM Mufti Sheikh Abuhuhaira Udasan at 150 pang mga religious personality.

KRITIKAL ang kondisyon ngayon ng isang magsasaka na pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspek pasado alas syete kagabi sa kanyang bahay sa Da’awah Center, Barangay Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sa report ng Sultan Kudarat PNP, nakilala ang biktima na si Badrudin Andik, 43 anyos, may asawa at mga anak na taga dun din sa lugar.

Nakaupo lamang umano sa labas ng kanilang bahay ang biktima nang lapitan siya ng dalawang mga suspek at agad siyang pinagbabaril ng maraming beses.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan ang biktima na agad namang dinala sa ospital.

NANUNPA NA sa kanilang tungkulin ang 142 newly appointed Local Government Operation Officials sa pangunguna ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG-BARMM.

Ang mga naturang Local Government Operation Official ay pumasa sa Supervised Emersion Training na isinagawa sa loob ng tatlong buwan.

Sinabi ni Bangsamoro Chief Minister Ahod ‘Al Haj Murad’ Ebrahim na mahalaga ang ganitong programa para maging maayos ang operasyon ng BARMM Government.

Tiniyak naman ni MILG-BARMM Minister at BARMM spokesperson Atty. Naguib Sinarimbo na lahat ng mga pumasang Local Government Operation Official ay dumaan sa tama at patas na application process.

Dalawang mga top wanted person arestado sa mas pina-igting na manhunt operation ng PNP sa North Cotabato

Hindi na nakapalag pa ang dalawang mga wanted person mahuli ng operatiba ng PNP sa pina-igting pang manhunt operation laban sa mga wanted person sa probinsya. Unang nahuli ang isang Ernesto Gamboa, 56-anyos, single na residente ng Purok 7, Brgy. San Roque, Kidapawan City.

Nahuli ito matapos isilbi ng Kidapawan City PNP ang warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Maximo Perez ng Regional Trial Court Branch 26, 7th Judicial Region Argao, Cebu na may petsang September 10, 2015 dahil sa kasong murder.

Ayon sa PNP, si Perez ay siyang Top 5 wanted person sa Cebu City. Samantala, hindi rin na nakapalag ang isa ring wanted person matapos mahuli ng operatiba ng Mlang PNP pasado alas dyes ng umaga kahapon sa Purok 1, Brgy Calunasan, Mlang, Cotabato.

Kinilala ng pulisya ang naarestong suspek na si Ricky Cristino Camaso, nasa hustong gulang, residente ng nasabing lugar at siyangTop 10 most wanted person sa nasabing bayan Mlang . Si Camaso ay may warrant of arrest mula sa korte dahil sa kasong pagnanakaw na walang inirerekomendang piyansa. Nasa kostudiya na ngayon ng Mlang PNP ang suspek at kakaharapin ang kasong kinakaharap nito.

Mga Barangay Workers sa bayan ng Kabacan, North Cotabtao, nakatanggap na rin ng bonus

Natanggap na rin ng mga Barangay Workers sa bayan ng Kabacan, North Cotabato ang kanilang bonus na ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay pinangunahan mismo ni Kabacan Mayor Herlo P. Guzman, Jr. at ni Vice Mayor Myra Dulay-Bade ang pamamahagi ng Yuletide Season Assistance Program o YSAP para sa mga elected barangay officials.

Paliwanag ni Municipal Local Governance Operations Officer Ranulfo C. Martin, ang ipagkakaloob na 3,000 pesos ay mula mismo sa pondo ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa nito, simula ngayong taon ay kailangang maglaan ng pondo ang mga BLGU para sa kanilang YSAP.

Samantala, nilinaw rin ni Martin na hindi pasok dito ang mga Barangay Secretary, Treasurer at mga SK Kagawad sa makakatanggap ng YSAP. Kaugnay nito, muling hinimok ni Mayor Guzman ang mga barangay officials na manguna sa mga batas at ordinansa na ipinapatupad ni Pangulong Duterte.

Pambato ng Central Mindanao Colleges Kidapawan City at I-link College Midsayap, itinanghal na panalo sa Monthly finals ng Campus showdown

Muling ipinamalas ng mga mag-aaral ang kanilang galing sa pagkanta at sa akademya sa Monthly Finals ng Campus Showdown Academic and Vocal Solo Competition nitong sabado.

Sa naging resulta nitong sabado para sa Vocal solo competition, first PLACER ang Central Mindanao Colleges o CMC Kidapawan City, North Valley College Foundation Incorporated at third ang St Alexius College of Marbel. Para sa Academic competition, nanguna ang I-link College of Scince and Technology, pangalawa ang Cronasia Foundation College, third placer ang Makilala institute of Science and Technology at pang- apat ang Southern Baptist College.

Kung dati ito ay mapapakinggan sa DXND- Radyo Bida ngayon ay mapapakinggan sa 88.7 Happy FM Kidapawan City. Maari ring matunghayan ng live sa Radyo Bida towing sabado ala 1:00 hanggang alas 2:30 ng hapon.

Hepe ng CIDG South Cotabato nagpaliwanag kung bakit itinigil ang operasyon ng Small Town Lottery sa lalawigan

Maliban sa bayan ng Polomolok ipinatigil mismo pansamanatala ng Philippine Charity Sweepstakes Office at JY Archers Game and Entertainment Corporation ang operasyon ng Small Town Lottery o STL sa lalawigan ng South Cotabato.

Ayon kay Crimnal Investigation and Detection Group o CIDG South Cotabato Chief Police Major Jay-ar Pineda, ito ay base naman sa board resolution at memo ng PCSO at JY archers na kanilang natanggap.

Ipinahayag ni Pineda na mananatiling sarado ang mga STL booth hangga’t hindi mareresolba ang ilang mga problema sa operasyon nito at mapatunayang hindi sangkot ang mga ito sa illegal gambling. Ayon kay Pineda may ilang mga STL managers din umanong hindi idineklara sa PCSO at JY archers ang bilang ng kanilang mga STL booths at empleyado.

May mga STL booths sa lalawigan na tuloy pa rin operasyon sa kabila ng pagpapasara sa mga ito buhat pa noong January 20. Ito ang dahilan kung bakit ilan sa mga operator ng mga ito ay kinasuhan na ng illegal gambling.

Binigyan diin ni Pineda na ang pagbibigay ng update sa mga otoridad ng mga STL booths at empleyado ay standard operating procedure sa operasyon ng STL. Layon nito na malaman kung sino sa mga ito ang isinasangkot sa iligal na sugal. Matatandaan na nagbanta na noong nakaraang lingo si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na kung mapapatunayang sangkot sa sugal at ibang iligal na gawain, ipasasara nito ang mga STL outlets sa South Cotabato.

Bilang ng mga nabakunahan kontra polio sa South Cotabato tumaas ayon sa provincial health office

Abot sa mahigit 99 thousand na mga bata na nasa limang taong gulang pababa ang nabakunahan na sa ikatlong round ng Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP sa South Cotabato. Ito ay 87 percent sa mahigit 114 thousand na target mga bata sa lalawigan .

Mas mataas din ito ng limang porsyento sa may 82 percent na nabigyan ng oral polio vaccine sa ikalawang round ng pagpapatupad ng programa noong November 25 hanggang December 2. Batay ito sa datus ng Integrated Provincial Health Office o IPHO mula sa labinisang local government sa lalawigan mula January 20 hanggang 27.

Umaasa ang IPHO na maabot nila ang 95 percent target sa pagtatapos ng round 3 ng SPKP sa February 2. Ayon kay National Immunization Program o NIP Manager Genesis Navales, nagsasagawa ngayon ng Rapid Coverage Assessement o RCA at Mop-up Operations sa SPKP ang apat nilang teams sa buong lalawigan. Dinagdag ni Navales na nakahanda ring magbigay ng oral polio vaccine ang kanilang team kung kinakailangan.

Suspek sa pagpasabog ng landmine sa Lake Sebu, South Cotabato kinilala ng PNP

Ibinaon umano ng mga myembro ng Platoon West Guerilla front Musa ng Communist Party of the Philippines-New Peoples Army ang sumabog na landmine sa bulubunduking bahagi ng Barangay T’kunnel Lake Sebu, South Cotabato.

Pinamumunuan umano ang nasabing rebeldeng grupo ng isang alias Billy. Ito ang lumabas sa inisyal na pagsisiyat ng Lake Sebu PNP na pinamumunuan ni Police Major Johnny Rick Medel. Sumabog ang landmine may sampung metro mula sa tropa ng pamahalaan habang pabalik na sa kanilang patrol base matapos magpatrolya sa lugar. Wala namang nasugatan sa naganap na landmine explosion.

Pero naarekober ng militar matapos ang kanilang clearing operation sa lugar ang isang hindi pa sumabog na improvised explosive device o IED Binubuo ito ng claymore mine, blastic cap at may apatnapung metrong electric wire. Matapos ang insidente agad namang hinigpitan ng mga pulis ang kanilang check point sa karatig Purok at Barangay ng T’kunnel para sa posibleng pagkakahuli sa mga suspek.

Dalawang umano’y drug pusher nasawi sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

Kilala umanong mga drug pusher sa Polomolok, South Cotabato ang mga nasawi sa shoot out na sina Jay Dante at Japeth Damayo, pawang mga taga barangay Poblacion sa nasabing bayan. Ito ay ayon kay PNP 12 Police Drug Enforcement Unit Chief Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada.

Sinabi ni Orcajada na sina Dante at Damayo ay nasawi sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Poblacion, Polomolok. Ang ito ay pawang dead on arrival sa ospital. Ayon kay Orcajada, nagkaroon ng shootout ng paputukan ng pumalag na si Dante ang mga pulis na magsisilbi ng search warrant sa kanyang bahay.

Habang si Damayo naman ay napatay nang lumaban sa mga pulis na nagsasagawa ng search operation sa bahay nito. Binigyan diin ni Orcajada na gumanti ang mga pulis na una umanong pinaputukan ng dalawang mga drug suspect. Kinumpirma din ni Orcajada na sina Dante at Damayo ay nasa listahan ng mga drug personalities ng Directorate for Intelligence ng PNP.

Ayon kay Orcajada bagama’t maituturing na “street level” drug pushers malawak umano ang sakop ng mga ito.

Sinabi ni Orcajada na maliban sa dalawang napatay sa shootout inaresto din ng mga pulis sa Poblacion Polomolok ang tatlo pang suspected drug pushers. Ang mga ito ay sina Rolly Miana at Joey Parado pawang mga taga Barangay Upper Klinan Polomolok. Kasama din sa mga naaresto ng mga pulis ang dise syete anyos na binatilyo.