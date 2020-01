NDBC BIDA BALITA (Jan. 290, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. BARANGAY chairwoman at dalawang iba pang mga babae, sugatan sa panibago na namang kaso ng pamamaril sa Cotabato city

2. PNP may lead na kung sino ang nagpapuslit ng droga sa dalawang menor de edad gamit ang isang courier company sa Kidapawan City

3. Tarsier na nailigtas sa Koronadal naibalik ng DENR sa kanyang natural habitat

4. Mas mabilis at abot-kayang pautang para sa mga magsasaka at mangingisda, isinusulong sa Kamara

ANG DETALYE NG MGA BALITA

SUGATAN ang Chairwoman ng Mother Barangay Bagua at dalawang iba pang mga kasamahan nitong babae sa Cotabato city pasado alas dose ng tanghali kahapon.

Nakilala ang mga biktima na sina Barangay Bagua Mother Bai Ella Laptip Biruar at sina Jasmin Samson at Princess Odin na magkakasama sa loob ng isang sasakyan.

Sa inisyal na report ng City PNP, pauwi na sana ang mga biktima ngunit pagsapit ng mga ito sa tapat ng San Roque Chapel, sa Manday ay sinalubong sila ng dalawang motorsiklo na parehong may mga angkas na agad bumunot ng baril at pinaputukan ng maraming beses ang tatlo.

Nagtamo ng tatlong mga tama ng bala sa tiyan si Biruar habang sa tiyan din ang tama ni Odin at may tama din ng bala si Samson sa di natukoy na parte ng katawan.

Patuloy pang ginagamot sa ospital ang tatlo at pinaka seryoso ang kondisyon ng punong barangay na nagtamo ng tatlong mga tama ng bala.

-0-

TATLO KATAO ang nadakip sa magkahiwalay na anti-illegal drugs operations sa Cotabato city kahapon.

Unang nadakip ang dalawang mga drug suspect pasado alas dose ng tanghali kahapon sa Demazenod Avenue, Barangay Rosary Heights 3.

Kinilala ang mga nadakip na pawang mga habal-habal driver na sina Alimama Abdul alyas Walak, 26 anyos, taga -Barangay Poblacion Dos at Bhong Dilangalen, 45 anyos ng Barangay Rosary Heights 3.

Sinabi ni Police Station 3 commander, Major Theng Bacal na dalawang linggo rin nilang minanmanan ang mga suspek bago ikinasa ang operasyon katuwang ang RMFB 14-BARMM, PDEA BARMM at ng mga opisyal ng Barangay Rosary Heights 3 sa lungsod.

Samantala, pasado alas otso naman kagabi nang madakip ang isa pang drug suspect sa Purok Singko, Barangay Rosary Heights 9.

Kinilala itong si Nonoy Aliamama, 33 anyos, lumberyard helper at residente rin ng nabanggit na lugar.

Sa report ng Police Station 2, nakuha mula kay Aliamama ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu, anim na disposable lighters, IDs at isang improvised glass tooter.

Sinabi ni Police Station 2 commander, Captain Rustum Pastolero na nagtangka pa umanong tumakas ng suspek papuntang talahiban ngunit nahabol pa rin siya ng mga otoridad at naaresto.

Kalaboso na ngayon ay tatlo at nakatakdang kasuhan ng paglabas sa RA 9165 o Comprehensive dangerous drugs act of 2002.

-0-

INILAHAD kahapon ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani ang kanyang State of the City Address o SOCA.

Hinimay ng alkalde ang mga accomplishment ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon kabilang na ang mga matagumpay na mga programa at proyekto nito sa lungsod.

Ayon kay mayor Guiani, lumago ang ekonomiya ng lungsod nitong 2019 kung saan pumalo sa 1.44 billion pesos ang annual income ng lungsod bukod pa sa 1.2 billion pesos na halaga ng new investments.

Aniya pa, natugunan din umano ng pamahalaang lokal ang kakulangan sa trabaho kung saan nabigyan ng trabaho ang halos limang libong unemployed residents ng syudad.

Tumaas din aniya ng 26.8% ang tax collection sa lungsod noong 2019.

Samantala, sa unang bahagi ng talumpati ni mayor Guiani ay sinagot nito ang mga paninira laban sa kanya lalo na sa social media.

Nangako rin ang alkalde na patuloy na ilalaban ang karapatan at kapakanan ng mga mamamayan ng lungsod bilang bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin.

Kaugnay nito, sinabi ni mayor Guiani na paiigtingin pa ng lokal na pamahalaan ang seguridad sa lungsod.

Aniya, maglalagay sila ng mga dagdag na Police Outpost sa iba’t ibang mga barangay

Ipinagmalaki rin nito ang mababang crime rate ng Cotabato City noong 2019.

Sa huli ay pinasalamatan ni mayor Guiani ang lahat ng patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanyang administrasyon.

Aniya, marami ng napagtagumpayan ang lungsod ng Cotabato ngunit patuloy pa rin itong magsisikap na mapaunlad pa at makilala pa ang lungsod sa iba’t ibang larangan sa tulong at kooperasyon ng mga mamamayan nito.

-0-

Tarsier na nailigtas sa Koronadal naibalik ng DENR sa kanyang natural habitat

Inaalam ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kung marami pang mga tarsier ang matatagpuan sa mga gubat ng Barangay Assumption sa Koronadal City. Kasunod ito sa pagkakaligtas ng isang Tarsier sa nasabing barangay noong nakaraang lingo.

Ito ay ayon kay DENR 12 Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section Chief, Forester Mangayao Macapodi. Ayon kay Macapodi ang nailigtas na Tarsier ay natagpuan ng concerned citizen na si Arnel Alvarez na hawak ng mga bata sa Sitio Elalam sa Barangay Assumption. Sinabi ni Macapodi na matapos masigurong maayos ang kalagayan ng na-rescue Tarsier ibinalik nila ito sa kanyang natural habitat.

Ito ang kauna unahang na-rescue na Tarsier sa Barangay Assumption na matatagpuan sa Roxas Mountain Range sa Koronadal. Ayon kay Macapodi ito ay nagpapakita na pinamamahayan ng Tarsier ang kagubatan ng nasabing barangay.

Panawagan naman ni Macapodi sa publiko pabayaang mamuhay sa kanilang natural habitat ang mga wildlife animals tulad ng Tarsier. Pinuri naman ni DENR 12 Regional Executive Director Sabdullah Abubacar ang pag-rescue at tamang pangangalaga sa Tarsier.

Ayon kay Abubacar ang mga Tarsier ay nasa listahan ng mga “near threatened species” ng International Union for the Conservation of Nature. Una nang nakumpirma ang presensya ng Tarsier sa paanan ng Mt. Matutum partikular sa Barangay Linan sa bayan ng Tupi, South Cotabato

-0-

South Cotabato governor isinusulong ang mas mabilis na internet connectivity sa lalawigan

Naniniwala si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo JR na magdadala ng mas maraming investment ang mas mabilis na internet connection sa lalawigan. Ipinahayag ito ni Governor Tamayo matapos makipagpulong kay Philippines Envoy to China William Lima.

Nakipagpulong si Tamayo kay Lima para sa posibleng Chinese Investments. Ayon kay Tamayo hiniling nito ang pagpapaigting ng bandwidth at pagamit ng underwater fiber optics. Kaugnay nito, kinumpirma naman ni Provincial Planning and Development Coordinator Jennifer Bretana ang pagkakapili sa South Cotabato bilang 2019 Best in E-Governance.

Ang parangal ay iginagawad ng Department of Information, Communication, and Technology o DICT sa mga lokal na pamahalaan na may maayos na financial monitoring at document tracking system. Pinasalamatan naman ni Bretana ang IT experts ng lalawigan dahil sa paggawa ng mobile apps para sa good governance. Ang IT Division ng provincial government ay nakapag develop ng mga sistema na ilulunsad ngayong semester

Ang mobile application ay isang payslip system kung saan maaring ma –track ng mga kawani ng lalawigan ang kanilang payslips gamit ang android phones. Maari ring makita ng publiko kahit nasa bahay lang ang mga datus ng provincial government ngayong taon.

Ito ay sa pamamagitan naman ng Integrated Socio-Economic Profile of South Cotabato o ISEPS na isang web-base data ng profile ng provincial government.

Ayon kay Bretana ito ay isang access system kung saan maari nang makita ng publiko ang mga datus ng provincial government anumang oras gamit ang internet o online data. Binigyan diin naman ni Governor Tamayo na mahalaga ang information technology sa capital planning, payroll, inventory management, accounting at maging sa health system.

-0-

Cultivator ng Marijuana plants na kanilang natuklasan, inaresto ng mga otoridad sa Tacurong City, Sultan Kudarat

Inihahanda na ng mga otoridad ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa cultivator ng walong puno ng marijuana plants na natuklasan ng mga ito sa sa Purok Greenhills, Barangay Lanchita Tacurong City, Sultan Kudarat kahapon.

Kinilala ni Philippine Drug Enforcement Agency 12 Regional Director Naravy Duquiatan ang suspek na si Richard Penafiel alias “Ekong”, 41 years old, nakatira sa Barangay Katungal sa nasabing lungsod. Si Penafiel ay nasa target list dahil sa iligal na droga ng mga otoridad.

Ayon kay Duquiatan nakatas naman ang kasabwat ni Penafiel si Alfonso Braganza. Ang mga marijuana plants na nabunot ng mga otoridad ay nagkakahalaga ng mahigit 1,600 pesos.

Kasama ng mga kasapi ng PDEA 12 na nagsagawa ng anti-illegal drug operation laban sa mga suspek ang Tacurong City PNP, Provincial Intelligence Branch at Provincial Drug Enforcement Unit ng Sultan Kudarat PNP. Matatandaan na noong nakaraang lingo nakapag-uproot din ng mahigit limampung puno ng fully grown marijuana plants ang mga pulis sa liblib na Sitio ng Datalbiao, Barangay Danlag, Tampakan, South Cotabato

-0-

SOCCSKSARGEN Regional Athletic Association meet 2020 pinaglaanan ng mahigit 11 million pesos ng provincial government at Deped sa South Cotabato

Naglaan ng mahigit labinisang milyong piso para sa nalalapit na SOCSKSARGEN Regional Athletic Association o SRAA meet 2020 ang pamahalaang panlalawigan at Deped South Cotabato Division. Ito ay ayon kay Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio.

Ayon kay Estacio malaking tapyas na may 5.7 million pesos mula sa nasabing halaga ay para sa dalwamput limang araw na puspusang training ng mga atleta. Mahigit 5.3 million naman ay gagamitin pagdating ng SRAA proper.

Ayon kay Estacio naglaan din ang provincial government at ahensya ng 2.1 million pesos para insentibo ng mga mananalong atleta. Naghihintay ang insentibo na 5,000 pesos sa mga atleta ng South Cotabato sa SRAA meet na makakasungkit ng gold medal;3,000 ang silver medal at 2,000 naman ang bronze medalist.

Ayon kayu Estacio, target ng South Cotabato na mahirang muli na Champion sa SRAA meet 2020. Matatandaan na sinabi ni Deped South Cotabato Sports Supervisor Alex Floro na sinimulan ng mga atleta ng South Cotabato ang pagsasanay sa SRAA meet .

Gaganapin ang SRAA meet 2020 sa General Santos City sas susunod na buwan.

-0-

Mga magaaral ng Tacurong City na naglalakad ng malayo patungo sa klase nakinabang sa mga bisekleta ng lokal na pamahalaan

Hindi na maantala sa pagpasok sa kanilang klase ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Ito ay matapos mabigyan ng bisekleta ng mga lokal na opisyal sa nasabing lungsod. Nakinabang sa “Bisekleta Mo, Tulong sa Kinabukasan Ko” Project ang mga magaaral ng Raja Muda Elementary School sa Tacurong.

Ayon sa gurong si Rosalie Guimban dalawang mga biseklta sa dalawa nilang mga estudyante na naglalakad ng milya milya para makapag-aral ang hiniling nito. Pero ang kanilang eskwelahan ay nakatanggap ng labinisang mga biseklita.

Nanguna sa pagbibigay ng mga ito sa mga benisyaryo si Tacurong Mayor Angelo Montilla at Vice Mayor Lino Montilla. Kasama din ng mga ito ang mga myembro ng Sangguniang Panglungsod ng Tacurong.

-0-

Mga magiging aktibidad sa 22nd Charter Day ng Kidapawan City, inilatag na ng City LGU

Inilatag na ng lokal na pamahalaan ang mga magiging aktibidad sa ika-22nd Charter Anniversary ng Kidapawan City na magsisimula sa February 10 hanggang 15, 2020. Itinuloy ng City Government ang mga aktibidad sa kabila ng mga nangyaring malakas na lindol noong October 2019 na nagpapakitang matatag ang lungsod sa kahit anumang kalamidad na dumating.

Narito ang ilang tampok na mga aktibidad sa selebrasyo: Agro Trade Exhibit, Street Food Festival and Ornamental Display(Suroyan sa Plaza) at Ukayan sa Kidapawan, Drum and Lyre Competition Elementary Category, Drum and Lyre Competition High School Category, Civic Military and Carnival Thematic Costume Parade, Culmination Day Program at ang Free Fireworks Display.

Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay “Kidapawan City at 22 Celebrating Life, Sustaining Peace and Envisioning Prosperity”.

February 12, 1998 nangg lagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Republic Act 8500 na nagdedeklara sa Kidapawan bilang isang Component City sa Lalawigan ng Cotabato

-0-

Lake Agco at Paniki Falls sa Kidapawan City, pansamantalang isinara sa publiko matapos masira dulot ng lindol

Matapos isagawa ang matinding pagsusuri sa ilan sa mga pamusong tourist destinations Kidapawan City ito ay pansamantalang ipinasara sa publiko dahil nakitaan ng mga sira dulot ng lindol noong nakaraang taon. Ayon kay City Tourism Officer Joey Recimilla, kailangan pa rin tiyakin ang kaligtasan ng mga taong nais bumusita sa lugar.

Ang Lake Agco ay matatagpuan sa Barangay Ilomavis at Paniki Falls naman ay nasa Barangay Balabag ng lungsod na mga lugar na ikonsiderang landslide prone areas. Nagsimula na rin ngayon ang tag-ulan at ito upang muling tutubo ang mga tanim sa mga apektadong lugar.

Sinisiguro din ng tourism office ang kaligtasan ng mga dadayo na mula sa Kidapawan City at maging sa ibang lugar.

-0-

PNP may lead na kung sino ang nagpapuslit ng droga sa dalawang menor de edad gamit ang isang courier company sa Kidapawan City

May lead na umanong tinututukan ang Kidapawan City PNP kung sino ang suspek na nagpadala ng iligal na doga sa dalawang mga menor de edad sa Kidapawan City.

Ayon kay City PNP Chief Police Lt Col Ramel Hojilla, ang dalawang mga naaresto ay edad 16 at 17 anyos na itinanggi ng pangalanan dahil mga menor de edad.

Bagaman may sinusundan na silang responsible sa pagpuslit gamit ang isang courier company ay hindi pa nila ito ibubunyag sa ngayon upang hindi makompromiso ang kanilang isinasagawang imbestigasyon.

Dagdag pa sa ulat, nahuli ang mga suspek sa entrapment operation ng PDEA 12 at ng City PNP sa Plaridel Street, Kidapawan City.

Naaktuhang hawak pa ng dalawa ang LBC pacakage na naglalamang ng apatnapu’t tatlong mga sachet ng dried marijuana leaves na tinatayang abot sa 30,000 pesos at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, inaalam na ng mga otoridad kung paano nakalusot ang naturang package na naglalaman ng iligal na droga. Mas pinag-iigting naman ng PNP ang kanilang anti-illegal drug operation sa kanilang area of Responsibility.

-0-

Mga motorsiklo at pampasaherong tricycle sa bayan ng Carmen, huli dahil sa iba't-ibang traffic violation sa isinagawang Oplan Lambat Bitag ng PNP

Abot sa 36 mga motorsiklo habang apat namang mga pampasaherong tricycle ang kasalukuyang naka-impound sa himpilan ng Carmen Municipal Police Station matapos ang kanilang ikinasang Oplan Lambat Bitag kahapon.

Ang nasabing hakbang ay bilang pagtalima ng PNP sa itinakdang ordinansa ng nasabing bayan na nagbabawal sa mga sasakyan bumabyahe na kulang-kulang ang dokumento at nakitaan ng mga paglabag sa traffic rules.

Ayon kay Carmen PNP Chief Police Major Joan Resorreccion, katuwang ng PNP sa Oplan Lambat Bitag ang LGU traffic enforcers na agad namang dinala sa himpilan ng pulisya ang nasabing mga sasakyan.

Dagdag pa ng opisyal na karamihan umano sa traffic violators sa nasabing bayan ay walang mga lisensya, OR/CR at mayroon ding mga motorsiklong gumagamit modified mufflers o bora-bora na siyang mahigpit na ipinagbabawal sa nasabing bayan.

Ang Oplan Lambat Bitag ay isinasagawa sa bilang isa sa mga hakbang upang masugpo ang krimen sa bayan lalo na ang nakaw-motorsiklo NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL....

UMAPELA ngayon ang Department of Health o DOH sa publiko na huwag magpakalat ng “fake news” ukol sa novel corona virus o N-CoV.

Ginawa ng DOH ang apela matapos na kumalat sa social media ang iba’t ibang mga maling impormasyo ukol sa N-CoV.

Ayon kay Atal na hindi nCov ang sakit ng intsik na nakaranas ng sipon, ubo at pananakit ng lalamunan.

Sabi ng DOH, nagbigay na sila ng abiso sa mga paliparan na maglagay ng hand sanitizers, multivitamins at face mask bukod pa sa isinasagawang health inspection and quarantine bilang paglaban anumang virus.

Samantala, tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na patuloy nilang mino-monitor ang presyo ng face masks sa gitna ng NCoV scare.

Paliwanag ng DTI, hindi kabilang sa basic commodities ang face mask kaya’t matutukoy agad ang anumang pagtaas ng presyo nito.

Babala ng DTI, mananagot sa batas ang mga negosyanteng magsasamantala sa sitwasyon ngayon sa bansa.

Una na ring nangako ang mga manufacturer ng face masks na walang magiging pagbabago sa presyo ng mga produkto.