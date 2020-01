NDBC BIDA BALITA (Jan. 3, 2020)

NEWSCAST

JANUARY 03, 2020 (FRI)

7:00 AM

HEADLINES:

1. Mangingisda, patay sa unang kaso ng pamamaril na naitala sa Cotabato city ngayong taon.

2. Mga nasugatan dahil sa paputok sa pagsalubong ng Bagong taon sa North Cotabato, umabot sa anim ka tao- ayon sa Department of Heath

3. Binatilyo patay sa pamamaril ng riding tandem na mga salarin sa President Quirino, Sultan Kudarat

4. Mindanao Star Bus nahulog sa canal sa Kidapawan City, 26 sugatan

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Nasa 26 katao ang sugatang pasahero ng bus kabilang na ang drayber at conduktor nito matapos na mahulog sa isang bangin sa 110 Amas,Kidapawan City alas-4:00 kaninang madaling araw.

Sa panayam ng DXND Radyo BIDA kay Pol. Lt.Col. Bernard Tayong, tagapagsalita ng Cotabato Police Provincial Office, galing umano sa Ecoland Terminal sa Davao City alas-2:00 ng madaling araw ang bus at pagsapit sa nasabing lugar ay nawalan ng kontrol, ang drayber sa manibela.

Madulas umano ang highway dahil sa mga pag-ulan. Mabilis namang isinugod sa Amas Provincial Hospital ang mga sugatang pasahero. Sinasabing 26 ang sakay ng bus na g maganap ang aksidente.

-0-

Patay ang isang mangingisda nang pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspek sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan sa Purok Lumayon 1, Mother Barangay Poblacion Cotabato City pasado alas sais kagabi.

Base sa Report ng City PNP, nakilala ang biktima na si Dek Abo na residente rin ng naturang lugar.

Lumalabas sa Imbestigasyon na habang naka upo lamang si Abo sa nabanggit ba lugar nang lapitan siya ng nag iisang suspek at agad na pinagbabaril.

Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspek at ang posibleng motibo nito sa pamamaril sa biktima.

-0-

Patay ang isang ginang matapos na masangkot sa vehicular crash pasado alas dos ng madaling araw kamakalawa sa Barangay Katibpuan, Lebak, Sultan Kuldarat.

Nakilala ang ang biktima na si Winnie Astrolabio,44 years old.

Base sa ulat, binabaybay nito ang Barangay Katibpuan at pauwi na sana kanilang bahay sakay ng motorsiklo nang makasalubong ang isang payong-payong at nagkabanggaan.

Dinala pa sa pinakamalapit na pagamutan si Astrolabio at kalaunan ay inilipat sa ospital sa Cotabato city pero binawian din ito ng buhay.

Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima dahil sinalubong ng trahedya ang kanilang bagong taon.

-0-

Sinubukan pang sagipin ang buhay ng isang binatilyo matapos na malunod sa Punta beach sa bayan ng Parang Maguindanao kamakalawa ng umaga.

Nakilala ang biktima na si Peter Jay Codilla, labing limang taong gulang na residente ng Barangay Magsaysay sa nasabing bayan.

Ayon sa salaysay ng mga kasamahan ng biktima, masaya umano silang naliligo sa nasabing beach resort kamakalawa kasabay ng selebrasyon ng Bagong Taon nang bigla itong malunod dahil sa lakas ng alon.

Halos sakluban naman ng langit at lupa ang mga magulang ni Codilla sa trahedyang sinapit ng kanilang anak.

-0-

Arestado ang isang miyembro ng Dawlah Islamiyah sa isinagawang entrapment operation ng PNP-QCPD o Philippine National Police-Quezon City Police Department sa Barangay North Fairview sa Quezon City.

Kinilala ang suspek na si Datu Omar Palte at naaresto dahil sa illegal possession of firearms, ammunition and explosive.

Napag-alaman na nagbebenta ng armas ang suspek kaya nagsagawa ng operasyon ang PNP.

Ayon kay PNP OIC chief Lt Gen. Archie Gamboa, ang naarestong si Palte na isang vendor at residente ng Brgy. Pinagbuhatan, Pasig City ay may standing warrant of arrest.

Nilinaw din ni Gamboa na wala silang na-monitor na anumang terror plot.

Sinasabing nasa Metro Manila si Paite para magbakasyon o “mag-rest and recreate” pero malas daw nito dahil na-monitor ang kaniyang galaw kaya naaresto ng mga otoridad.

Si Palte ay sa ilalim ng grupo ni Commander Bungos pero bumaliktad ito at sumama sa grupo ni Esmael Abdulmalik alyas Abu Toraype.

Nakuha sa posisyon ni Palte ang isang fragmentation grenade at caliber 45 pistol.

-0-

NAGHAIN ng Motion for Reconsideration ang magkakapatid na Ampatuan para iapela ang multiple murder conviction ng korte kaugnay ng 2009 Maguindanao massacre.

Inihain nina dating Shariff Aguak mayor Anwar Ampatuan Sr., anak na si Anwar Jr. at Anwar Sajid ang kani-kanilang motions for reconsideration sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na Collado and Associates Law Offices.

Sa 15-pahinang apela, iginiit ni Anwar Sr. na pawang circumstancial ang mga ebidensya laban sa kanya kaya kwestyunable umano ang naging desisyon ni Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Judge Jocelyn Solis-Reyes na ma-convict siya para sa 57 counts of murder.

Sina Anwar Sr., Anwar Jr., Anwar Sajid, at ang magkapatid na Andal Jr. at Zaldy ay kabilang sa 27 suspects na nahatulan ng guilty sa kinakaharap nilang multiple murder caees.

Reclusion perpetua o pagkakabilanggo ng hanggang 40 taon ang ipinataw na parusa sa kanila ng korte.

Samantala, sa 17-page joint motion for reconsideration, nina Anwar Jr. at Anwar Sajid, kinuwestyon din nila ang ktedibilidad ng mga testimonya ng principal witness ng kaso na naging basehan umano ng korte para sa kanilang conviction.

Nabatid na meron namang hanggang ngayong araw ang iba pang mga convicted sa kaso, kabilang na sina Andal Jr. at Zaldy para makapaghain ng kani kanilang apela sa kaso.

-0-

HINILING naman ni dating ARMM governor Zaldy Ampatuan sa Quezon city court na mailipat siya sa New Bilibid Prison infirmary dahil sa kanyang karamdaman.

Sa kanyang urgent motion na inihain noon pang Dec. 23, 2019, iginiit nito na patuloy na hindi bumubuti ang kanyang kalusugan dahil sa kanyang medical condition.

Maalalang tatlong beses na nakaranas ng stroke si Zaldy bukod pa sa pagkakaroon ng hypertension, diabetes mellitus, at chronic atrial fibrillation.

Anya pa. 22 mga gamot ang kailangan niyang inumim araw araw at sumasailalim din sya sa aggressive therapy and rehabilitation.

Una rito, dalawang araw bago ang paglabas ng conviction ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 kay Zaldy noong Dec. 19, agad na ipinag utos ng korte na ibalik siya sa kanyang selda sa Camp Bagong Diwa upang doon na lamang ipagpatuloy ang kanyang gamutan.

-0-

Karpintero, natagpuang patay sa isang liblib na Barangay sa Pikit, North Cotabato

Natagpuang wala ng buhay ang isang lalaki sa isang liblib na lugar ng Sitio Mamintal Barangay Ginatilan Pikit, North Cotabato alas 7:30 ng umaga kanina. Nakilala ang biktima na si Angelito Quinonez Omictin, 39 anyos, karpintero na residente ng Calawag, Pikit.

Ayon sa ulat ng PNP, natagpuan na lamang ng isang residente sa lugar na wala ng buhay ang biktima sa isang maisan na may mga tama ng bala, nagtamo pasa at nagkabali-bali sa ibat- ibang bahagi ng kanyang katawan.

Napag-alaman din na noon pang bisperas ng bagong taon hindi nakauwi ng kanilang bahay ang biktima. Hanggang sa ngayon ay di pa tukoy ng Pikit PNP kung ano ang motibo at maging ang pagkakakinlanlan ng mga responsable sa pagpatay sa biktima.

-0-

Mga nasugatan dahil sa paputok sa pagsalubong ng Bagong taon sa North Cotabato, umabot sa anim ka tao- ayon sa Department of Heath

Nakapagtala ng anim kaso ng fire cracker related injury ang Department of Health o DOH mula Disyembre ng taong 2019 hanggang sa pagsalubong ng taon nitong miyerkules.

Ayon kay Department Management officer Jenny Panizales ng DOH 12, sa buong region 12 nakapagtala ang DOH ng labintatlong kaso mula December 21 at magpapatuloy ang kanilang monitoring hanggang sa January 5, 2020.

Dalawa ang nabiktima sa Saranggani, isa sa Sultan Kudarat habang ang South Cotabato ang may pinakamaraming kaso. Sa North Cotabato sinabi naman ni IPHO head Dr Eva Rabaya na naiulat ang dalawang kaso sa Tulunan, isa sa Arakan, isa sa Midsayap, dalawa sa Aleosan habang isang kaso naman ng ligaw na bala sa Pikit.

Ang nasabing bilang ay galing mismo sa mga ospital ng kada lugar ng probinsya. Habang nagpahayag naman ng pagsuporta ang opsiyal sa paglilimita ng paggamit ng mga paputok upang maisawan na ang mga nasugatan upang ipagdiwang ng payapa at ligtas ang pasko at pagsalubong ng bagong taon.

-0-

Supply ng Kuryente sa Mindanao ngayong taong 2020, sapat ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP

Tiniyak ng pamunuan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na sapat ang supply ng Kuryente sa Mindanao. Ito ayon kay NGCP Southern Mindanao, Regional Communications and Public Affairs Officer Michael Ligalig sa panayam ng DXND-Radyo BIDA.

Ginawa ng opisyal ang pahayag kasabay ng nararanasang nagdaang lindol sa ilang bahagi ng Mindanao noong Oktubre at Disyembre maging ang mga nararamdamang aftershocks. Bagama’t araw-araw aniya ay nagbabago ang demand at suplay ng kuryente, subalit sa ngayon base sa kanilang power outlook ay walang kakulangan sa power supply.

Giit ni Ligalig na ang Mindanao ay kumukuha ng supply ng Kuryente sa Hydro, at malaking porsiento dito ay mula sa Agus 1 ang pinagkukunang source ng enerhiya. Maliban dito ay may mga Independent Power Producer o IPP din ang Mindanao kaya walang dapat ipangamba ang publiko sa posibleng brown-out dala ng kakulangan sa supply ng Kuryente.

Samantala nananawagan naman si Ligalig sa publiko na iwasang magsiga o magsagawa ng anumang posibleng ikasira ng mga power utilities.

-0-

Central Mindanao Airport sa Mlang, North Cotabato, mabubuksan na bago magtapos ang taong 2022 ayon sa isang senador

Kasabay ng pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan ng Mlang, North Cotabato kamakailan, isa sa tinalakay ni North Cotabato Governor Nancy Catamco sa kanya, ay ang estado ng Central Mindanao Airport sa Brgy. Tawan-tawan, Mlang.

Nabatid na taong 2004 pa nang sinimulan ang naturang proyekto at kahit tapos na ang runway maging ang terminal building ay hindi pa fully operational ang nasabing paliparan dahil hindi na pa na-ituturn-over ng provincial government at 62-hektaryang lupain sa Department of Transportation (DOTr).

Sa facebook post ni Mindanao Development Authority o MinDa Chairman Manny Piñol, sinabi nito na inatasan ng pangulo si Senator Bong Go na makipag-ugnay sa Transportation Department at hanapan ng pondo upang matapos na ang nasabing proyekto.

Nabatid kasi na may mga dead of sale ang hanggang ngayon ay nasa mga land owners pa rin kahit matagal na itong nabayaran ng probinsya. Kinakailangan ang dead of sale para mailipat sa pangalan ng province of Cotabato ang lupa saka ito idodonate sa Civil Aviation Authority of the Philippines na siyang mangangasiwa sa operasyon ng Mlang airport.

Nabatid din na sa pag-upo ng ni Governor Catamco nitong hunyo ay itinatag nito ang Central Mindanao Airport Interagency Monitoring and Advisory Committee sa bisa ng Executive Order No. 09 na siyang tututok sa pagsasaayos ng mga dokumento sa naturang proyekto.

Ang kakulangan kasi sa mga kaukulang dokumento ang pangunahing dahilang kung bakit hindi matapos-tapos ang airport. Siniguro naman ni Catamco na makokompleto ng probinsya ang mga papeles ng nabalam na airport upang opisyal na itong mai-turn-over sa DOTr. Habang sinabi rin ni Senator Go na matatapos ang Mlang airport bago magtapos ang taong 2022.

Kung sakaling maging fully operational na ang Central Mindanao o Mlang airport, malaking tulong ito upang mas lalong aangat ang ekonomiya ng nasabing bayan maging ang buong Rehiyon ay madali nalang ang pag-aangkat ng mga pangunahing produkto mula sa bayan at maging sa mga karatig lugar.

-0-

Firecracker related injury sa pagsalubong ng bagong taon bumaba raw ang bilang ayon sa health officer ng lalawigan

Nakapagtala ng labinsiyam na kaso ng firecracker related injury ang provincial health office ng South Cotabato mula December 1 hanggang sa pagsalubong ng bagong taon.

Mas mababa ito ng 26.9 percent sa dalawamput lima na kanilang naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Health officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Ayon kay Aturdido karamihan sa mga biktima ng mga paputok ang mga nasa zero hanggang 10 years old. Ang mga ito ay nagtamo ng eye injury at burn injury.

Sinabi ni Aturdido na ang mga sugatan ay gumamit ng five star, pla-pla, pasirit, baby rocket, Sadawo at watusi. Sa kabila nito, ikinatuwa pa rin ni Aturdido na wala silang naitalang sugatan na gumamit ng Piccolo.

Kaugnay nito, pinuri din ni Aturido ang mga bayan sa South Cotabato na walang fire cracker related injury. Ang mga ito ay ang Lake Sebu, Polomolok,Tampakan, Tantangan, at Tupi.

-0-

10 million pesos na pondo sa Hinugyaw Festival 2020, ipinaliwag ng alkalde ng Koronadal City

Naglaan ng ten million pesos na pondo para sa Hinugyaw Festival 2020 ang lokal na pamahalaan ng Koronadal. Mas mababa ito ng limang milyong piso sa 15 million pesos na pondo ng lungsod sa nasabing festival noong nakaraang taon. Kinumpirma ito ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Ogena nag-trimmed down ng mga aktibidad para sa selebrasyon ang LGU. Ayon kay Ogena hindi rin magiging problema ang pagbawas ng budget dahil ang mga partisipante sa iba’t ibang mga event sa festival ay pawang mga mula sa lungsod.

Layon nito ayon sa alkalde na mahasa ang talento ng mga local talents. Voice Clip…Si Koronadal Mayor Eliordo Ogena Ilan sa mga aktibidad na inaabangan ng publiko sa Hinugyaw Festival na magsisimula ngayong araw ang mga sumusunod : Motorcross competition, Search for Lakambini ng Koronadal, Farmers Festival, Celebrity Night at Hip Hop Competition.

Magtatapos naman ang Hinugyaw Festival 2020 kasabay ng 80th Founding Anniversary ng Koronadal sa January 10. Katatampukan ito ng Mega Job Fair, Street Dancing Competition at Handurawan Grand Rites na magpapakita ng kasaysayan ng lungsod. Matutungyahan din ng mga manonood sa selebrasyon ang magarbong fireworks display

-0-

Binatilyo patay sa pamamaril ng riding tandem na mga salarin sa President Quirino, Sultan Kudarat

Pinaghahanap pa ng mga pulis ang riding tandem na mga salarin na bumaril at pumatay sa isang kinse anyos na binatilyo sa President Quirino, Sultan Kudarat.

Kinilala ni President Quirino Chief of Police Captain Jessie Silva ang biktima na si Jade Nathaniel Pico ng Barangay Buenaflor nakatira sa kalapit na lungsod ng Tacurong. Ayon kay Silva, may sinusundan nang lead ang PNP para makulong ang dalawang mga salarin.

Ang biktimang si Pico na nagtamo ng tatlong tama ng bala ng baril sa katawan ay binawian ng buhay habang dinadala sa ospital. Si Pico ay binaril ng nakamotorsiklong mga gunman habang naglalakad sa Barangay Sinakulay, President Quirino.

Ayon kay Silva maaring napagkalaman lamang ng mga salarin ang biktimang binatilyo. Sinabi kasi ng mga kaanak ni Pico sa mga pulis na wala silang alam na nakaaway nito. Tiniyak ni Silva na pananagutin nila sa krimen ang dalawang mga salarin.

-0-

Binata patay sa vehicular crash sa Lake Sebu,South Cotabato

Kinilala ng Lake Sebu PNP ang nasawing biktima na si Richard Ulo, 20 years old binata at nakatira sa Santa Cruz Mission, Barangay Poblacion, Lake Sebu,South Cotabato. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na si Ulo ay nagtamo ng matinding sugat sa ulo na kanyang ikinasawi.

Ito ay matapos makasalpukan ng minamanehong motorsiklo ang kasalubong na motorsiklo na minameneho naman ni Alvin Sulan, 22 years old pagsapit sa Purok Proper, Barangay Klubi, Lake Sebu.

Ang biktimang si Ulo ay dead on arrival sa Lake Sebu Municipal Hospital. Habang ang driver ng kasalubong na motorsiklo na si Sulan na nagtamo rin ng grabeng mga sugat ay nagpapagaling pa sa South Cotabato provincial hospital sa Koronadal City.

Ang mga motorsiklo na minamaneho ng mga biktima ay ikinustodya ng Lake Sebu PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

-0-

61 million pesos educational assistance fund mapapakinabangan ng mga mamamayan ng South Cotabato ngayong 2020

Naglaan ng 61 million pesos na pondo para sa educational assistance nito ngayong taon ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato. Ito ay kabilang sa 2020 annual budget na inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan.

Ipinahayag ito ni South Cotabat Vice Governor at SP Presiding Officer Vicente De Jesus. Ayon kay De Jesus mahigit 11 million pesos sa educational assistance fund ay laan para sa sahod ng mga security guard at janitor ng mga pampublikong eskwelahan.

Pero nilinaw ni De Jesus na hindi basta basta maaring gamitin na lamang ang nasabing pondo. Ayon kay De Jesus bago makinabang sa educational assistance fund kailangan muna ng mga eswelakan na magsumite ng naka-itimized na program profile. Ito ayon kay De Jesus ay bilang pagsunod na rin sa kanilang napagkasunduan bago ang pagapruba ng konseho sa educational assistance fund.