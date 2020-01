NDBC BIDA BALITA (Jan. 30, 2020)

NEWSCAST

JANUARY 30, 2020 (THU)

7:00 AM

HEADLINES:

1. TATLONG mga lalaki, arestado sa magkahiwalay na buy bust operations sa BARMM; 6.8 million pesos na halaga ng shabu, kabilang sa mga nasamsamng mga otoridad.

2. Manager ng KAPA Ministry International sa Alabel, Sarangani na tinambangan sa Gensan, natagpuang sugatan sa Tupi, South Cotabato

3. Mga sangkap sa pampasabog at mga bala, nakumpiska sa bahay ng umano’y NPA member sa Magpet, North Cotabato

4. Tacurong arnis players, panalo sa national competition sa Iloilo

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Manager ng KAPA Ministry International sa Alabel,Sarangani na nawala matapos tambangan sa Gensan, buhay ngunit sugatan na natagpuan sa Tupi, South Cotabato

Matapos mawala noong January 23, buhay na lumutang kahapon sa bayan ng Tupi,South Cotabato ang Manager ng Kabus Padatuon o KAPA Ministry International sa bayan ng Alabel sa Sarangani Province. Kinilala ang biktima na si Remely Jombitado Iral, 42 anyos .

Duguan man at puno ng saksak sa iba’t ibang parte ng katawan nakahingi pa ng tulong sa pinakamalapit na bahay ang biktima. Ito ay matapos umanong itapon ng mga suspek sa gitna ng pineapple plantation sa barangay Kablon,Tupi.

Ayon kay alyas “Bebing” ginising sila ni Iral na humihiling ng tulong sa labas ng kanilang bahay dakong alas dos ng madaling araw kahapon. Ipinahayag ni alyas “Bebing” na ang nakaposas na si Iral ay humingi ng tubig sa kanila.

Ayon kay alyas “Bebing” sa pamamagitanng sulat kamay ay sinabi ni Iral na ang alam nito ay sa Gensan siya dinala ng mga suspek. Pero nagulat na lamang ito ng magising sa gitna ng pineapple plantation Ang biktima ay hindi na makapagsalita sanhi ng matinding sugat sa kanyang bibig.

Ayon kay alyas “Bebing” marahil ay inakala ng mga suspek na patay na si Iral nang kanila itong iwan sa pineapple plantation. Nakita kasi sa lugar na pinagtapunan sa biktima ang karton na may nakasulat na ihinto na ni KAPA Founder Joel Apolinario ang panloloko umano sa taong bayan,.

Matatandaan na si Iral ay nawala matapos tambangan ang sinakyang pick up dakong alas tres ng madaling araw sa Barangay San Isidro, General Santos City noong January 23.

Ito ay habang bumibyahe patungong Pagadian City. Patay naman sa pananambang ang driver ni Iral na si Bresnev Morada, 38 years old. Matapos dalhin ng mga pulis sa Tupi Municipal Hospital si Iral ay inilipat sa isang ospital sa Koronadal City.

-0-

ARESTADO ang isang lalaki sa ikinasang Buy Bust Operation ng mga otoridad sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City pasado ala una ng madaling araw kahapon.

Nakilala ang nadakip na suspek na si NONOY WANDA ALIAMUMA, 41 anyos, na taga Purok 5 ng nabanggit na barangay.

Pinangunahan ni Police Station 2 commander Capt. Rustom Pastolero ang operasyon katuwang ang PDEA BARMM dahilan para makumpiska nay ALIAMUMA ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu, mga drug paraphernalia, buy bust money at limang piraso ng bala ng armalite rifle.

Samantala, sa Marawi city naman, arestado ang dalawa katao, kabilang na ang isang High Value Target sa inilunsad na Buy Bust operation ng PDEA BARMM sa MSU Commercial center, Barangay Dimalna pasado alas onse ng umaga, kahapon.

Kinilala ni PDEA BARMM Director, Juvenal Azurin ang mga nahuling suspek na sina Jamal Tocalo ng Iligan city at Muhajir Samad.

Nakuha mula sa dalawa ang isang kilo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 Million pesos.

Ayon pa kay Azurin, mahigit dalawang buwan din nilang tinitiktikan ang mga suspek bago tuluyang inilunsad ang operasyon.

Ito na ang ikalawang pagkakataong nakasamsam ng malaking halaga ng iligal na droga ang PDEA BARMM ngayong taon.

Noong nakaraang linggo kasi, nakumpiska rin ng PDEA BARMM ang abot sa 3.4 Million pesos na halaga ng shabu sa inilunsad na buy bust operation laban sa mag-asawang taga Parang, Maguindanao.

-0-

NAGBABALA ngayon ang Cotabato city PNP sa publiko na mag-ingat sa mga nakaka-transaksyon online.

Ito ay matapos mabiktima ng online scam ang isang ginang na mula sa lungsod.

Base sa sumbong ng ginang na sadyang di kinilala sa report, umaabot umano sa 150 thousand pesos ang nakulimbat sa kanya ng kausap na online jewelry seller.

Kwento pa ng biktima, na-engganyo siyang bumili ng mga alahas na ibinibenta ng online seller dahil sa sobrang mura ng mga ito.

Kabilang umano sa mga binili ng biktima ay mga Saudi gold na singsing, bracelet at necklace.

Ayon pa sa misis, noong una ay hindi umano siya nagduda dahil may natatanggap naman umano siyang tracking number mula sa seller sa tuwing nagpapadala siya ng bayad.

Ngunit matapos ng ilang araw na paghihintay ay hindi pa rin dumating ang mga biniling alahas kaya nagpasya na ang biktima na magsumbong sa mga otoridad.

Nakipag-ugnayan na rin ang ginang sa money forwarding company at natuklasan nitong non-existing at bogus ang mga ipinadala sa kanyang transaction o tracking number.

Umaasa naman ang ginang na mahuhuli ang suspek na nanloko sa kanya matapos itong dumulog sa CIDG BARMM at Anti Cyber Crime Unit sa General Santos City.

-0-

INUMPISAHAN na ang lay-out sa itatayong Sangguniang Bayan building sa Northern Kabuntalan, Maguindanao.

Sinabi ni Mayor Datu Ramil Dilangalen na ang pondo para sa pagtatayo ng gusali ay mula sa 20-million pesos na ipinagkaloob sa kanila ng BARMM government.

Kukunin din nila aniya sa naturang pondo ang pambakod sa municipal hall at pagtatayo ng isang barangay hall.

Nais ng alkalde na okupahin ang isang ektaryang lupain na siyang magiging sentro ng government service sa bayan.

SAMANTALA sumailalim naman sa orientation ng Government Service Insurance System o, Bureau of Internal Revenue at Philippine Statistics Authority ang lahat ng mga LGU employee sa bayan kahapon.

Layunin umano ng orientation na malaman ng bawat empleyado ang kanilang mga tungkulin at mga benepisyo mula sa mga nabanggit na ahensiya ng pamahalaan.

-0-

MAS PINALAKAS PA ng Cotabato city LGU ang kampanya nito laban sa kidnapping makaraang pasinayaan kahapon ang PNP Anti Kidnapping Group Office sa lungsod.

Pinangunahan ni City Mayor Cynthia Guiani ang pagbubukas ng tanggapan kasama si Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry President Yu Beng Chua at mga opisyal ng PNP 12, PNP – Anti Kidnapping Group at PDEA BARMM.

Sinabi ni mayor Guiani na layunin ng pagkakaroon ng sariling tanggapang tututok sa mga insidente ng kidnapping ay para matiyak na walang mabibiktima ng mga pagdukot sa lungsod.

Maalalang minsan na rin kasing naturingan bilang “Kidnapping Capital” ang lungsod noong mga nakaraang taon.

Samantala, sinabi naman ni PNP Anti Kidnapping Group Chief of staff Police Col. Roldan Luna na malaki ang kanilang pasasalamat sa City LGU dahil sa suporta nito sa kampanya laban sa kidnapping.

Hiniling naman ni Luna suporta ng publiko at nangako na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatiling ligtas ang mga mamamayan ng lungsod laban sa mga kidnapping syndicate.

-0-

-0-

MAHIGIT TATLONG LIBONG mga magsasaka ng palay mula sa Maguindanao ang makikinabang sa mahigit 45 million pesos na programang pautang ng pamahalaan.

Ngayong araw nakatakda umanong isagawa ang Mass Releasing ng Cash Cards sa ilalim ng Expanded Survival and Recovery Assistance o SURE Aid Program.

Mangunguna sa programa ang Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform o MAFAR, katuwang ang Land Bank of the Philippines o LBP-Kidapawan Branch na gaganapin sa MAFAR Covered Court, Bangsamoro Government Center, Cotabato City.

Kasabay nito, kaparehong aktibidad din ang gagawin sa Lanao del Sur na mapapakinabangan naman ng nasa 500 rice farmers katuwang naman ang LBP-Iligan City.

Sinabi ni MAFAR Minister Mohammad Yacob na ang SURE Aid Program ay naglalayong matulungan ang mga magsasaka ng palay sa buong bansa na naapektuhan ang kita bunsod ng pagbaba ng presyo ng palay dahil sa implementasyon ng Rice Tariffication Law.

Magbibigay ang programa ng one-time loan assistance na 15 thousand pesos sa farmer beneficiary na babayaran ng mga ito sa loob ng walong taon nang walang interes.

-0-

Bangkay ng babae, natagpuan sa gilid ng Highway sa Matalam, North Cotabato

Wala ng buhay nang matagpuan ng mga residente ang isang babae sa gilid ng Highway particular sa Purok Yellow Bell Barangay Poblacion, Matalam North Cotabato alas 7:00 ng umaga kahapon.

Ang biktima ay nakasuot ng kulay asul na jacket, stripe legging pants, nasa edad 25 hanggang 30 anyos at 5’1 ang taas.

Ayon kay Matalam PNP Chief Police Major Brian Placer, nakitaan ng mga saksak sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay.

Nakuha din sa biktima ang wallet na lamang 171.00 pesos at isang unit ng cellphone. Ang mga labi ng biktima ay nasa isang Funeral Homes na sa bayan ng Matalam at ito ay isinasailalim na sa malalimang imbestigasyon upang matukoy ang pagkakakinlanlan nito.

Posibleng hindi rin taga Matalam ang biktima at itinapon lamang ang bangkay nito sa lugar. Sa ngayon, inaalam na kung sino ang suspek sa pagpatay sa biktima maging ang motibo sa krimen.

-0-

Mga magulang, hinihikayat na ipa-enroll ng maaga ang kanilang anak sa Kidapawan City na magsisimula sa susunod na buwan

Hinihikayat ngayon ang mga magulang sa Kidapawan City na ipa enroll ng mas maaga ang kanilang mga anak sa ngayong Early Registration ng Department of Education para sa school year 2020-2021. Target na mapatala ng maaga ang mga batang papasok sa Kindergarten, at Grades 1, 7 at 11.

Sinabi naman ni Kidapawan City Schools Division Superintendent Omar Obas, sa pamamagitan ng Early Enrollment, malalaman ng City Government at ng Departmnet of Education ang dami ng mga batang nakatira sa malalayong lugar, may mga kapansanan, sakit at problemang pang nutrisyon, mga batang hindi na nag-aaral ngunit nais bumalik sa eskwelahan, mga walang sapat na dokumento at mga Children in Conflict with the Law o CICL.

Sa inisyatiba ni SP Education Committee Chair City Councilor Aljo Cris Dizon, naipatupad na ng City Government ang ‘zero collection policy’ sa pamamagitan ng pagsagot sa Php400 Parent Teachers Association fees ng lahat ng batang naka enroll sa public elementary at secondary schools sa lungsod.

Para sa mga Kindergarten at Grade 1, kinakailangan magsumite ang magulang ng Philippine Statistics Authority (PSA) o National Statistics Authority (NSO) authenticated birth certificate.

Kung wala nito, mga secondary documents gaya ng Local Civil Registrar (LCR) birth certificate, baptismal certificate, o barangay certification.

Kailangang kumpleto rin ang Basic Education Enrolment Form na susulatan para sa Early Registration. Magsisimula ang Early Registration sa February 1, 2020 hanggang March 6, 2020.

-0-

Mahigit 80 na mga sasakyan na may ibat-ibang traffic violations ang na-impound sa Kabacan, North Cotabato

Abot sa walumpu’t tatlong mga sasakyan ang naimpound ngayon sa Kabacan Municipal Police station dahil sa ibat-ibang mga traffic violation sa pina-iigting na oplan lambat bitag ng PNP sa Kabacan, North Cotabato.

Sinabi ni Kabacan PN Chief Police Major Peter Pinalgan, ang kanilang mga naharang na sasakyan karamihan ay walang kaukulang papelis, wala ring lisensya ang drayber, expired ang registration at maraming iba pa. Nakasaad sa Traffic Code of the Philippines, ang pagmamaneho ng walang lisensiya ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas.

Sa nasabing bilang, siyam na mga tricycle at pitumpu’t apat na mga motorsiklo na bumabyahe sa National Highway ng bayan. Layon ng nasabing operasyon na masawata ang kaso ng nakaw- motorsiklo sa bayan at maging pgasugpo ang ibat-ibang krimen. Ang oplan labat bitag sasakyan ay inilunsad ng Kabacan PNP simula sa unang araw ng taong 2020.

-0-

Mga pulis ng Kidapawan City PNP, puspusan ang pag-eehersisyo upang makamit ang tamang Body Mass Index

Puspusan ngayon ang isinasagawang physical fitness activities ng mga miyembro ng Kidapawan City PNP na sobra sa timbang upang makamit ang Body Mass Index na tugma sa kanilang taas at gulang.

Ayon kay Kidapawan PNP Chief Lt Col Rammel Hojilla, sa 110 mga tauhan nito, 24 dito ang overweight, may dalawang obese habang isa rin ang underweight.

Dagdag pa ni Hojilla, isang buwan matapos masimulan ng PNP ang pagtitimbang Disyembre noong nakaraang taon, 100 porsyento ng mga pulis sa Kidapawan City PNP ay bumaba ang timbang. Sa ngayon ayon pa sa opisyal, nagpapatuloy ang kanilang regular athletic activies at zumba upang tuluyang maabot ng mga PNP member ang tamang BMI.

Nabatid na sa buong probinsya ng North Cotabato abot sa kalahating libong mga pulis ang sobra sa timbang ayon pa sa record ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO.

Ang mas pinahigpit na monitoring ng PNP sa mga BMI ng mga pulis ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Director Police General Archie Gamboa. Ito ay upang mas magiging madali sa mga pulis ang pagreresponde sa tuwing may emerhensiya.

-0-

Mga sangkap sa pampasabog at mga bala, nakumpiska sa bahay ng umano’y NPA member sa operasyon ng mga pulis sa Magpet, North Cotabato

Inaresto ng mga kasapi ng Magpet PNP ang isang magsasaka sa isinagawang search warrant operation ng PNP sa Purok 2, Barangay Inac, Magpet North Cotabato. Ang operasyon ay sa pangunguna ni Magpet PNP chief Police Major Judgie Barotas alas 11:00 kagabi.

Kinilala ang suspek na si Jun Cruz Navales, residente ng nasabing lugar at sinasabing dating miyembro ng New People's Army. Sa bisa ng dalawang search warrant na may kinalaman sa iligal na arms at pampasabog, hinalughog ang bahay ng suspek kung saan nakuha ang 40 mga bala, sangkap sa pampasabog at damit ng CPP- NPA.

Ayon kay Magpet PNP Chief Police Major Judgie Barotas, may partisipasyon din anya ang suspek sa pamomomba sa bayan noong nakaraang taon kung saan isang pulis ang patay at dalawang iba pa ang sugatan habang sakay ng kanilang patrol car noong January 28, 2019.

Itinanggi naman ang suspek ang paratang sa kanya ng mga pulis maging ang mga nakuhang sangkap ng pampasabog sa kanyang bahay kagabi.

Pero inamin nito na siya ang gumawa ng kubo kung saan itinago si PO1 Bristol Catalan malapit sa kanilang bahay na una nang naireport na dinukot ng New People’s Army sa Barangay Katipunan Kidapawan City noong 2017.

Sinabi rin ni Barotas matagal ng under surveillance ang suspek batay na rin anya sa kanilang witnesses at sa kanilang dating kasamahan nito.

Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions na ngayon ay nakapiit na sa custodial facility ng Magpet PNP.

-0-

Lalaki, arestado sa buy-bust operation ng PNP sa Kidapawan City

Tatlong mga sachet ng pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska ng Kidapawan City PNP katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa ikinasang buy bust operation sa Alim St. Kidapawan City alas 11:35 kagabi.

Kinilala ang suspek na si Winston Silvero Montemayor alyas Winston, 36 anyos na residente ng Dumacon St. ng lungsod. Sa isinagawang operasyon ay nakumpiska mula sa kanya ang tatlong sachet ng pinaghihinalaang shabu na agad itinurn-over sa Provincial Crime Laboratory.

Nasa Custodial facility na ngayon ng City PNP ang suspek habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, nakatakas naman ang isang magsasaka sa ikinasang search warrant operation ng City PNP sa Barangay Manogol Kidapawa City kagabi.

Target ng operasyon si Elnory Alada Gevero, 43 anyos na isang magsasaka. Pero habang paparating palang ang PNP ay naka tunog na ang suspek dahilan para makatakas ito. Nakuha sa pamamahay ng suspek ang isang caliber 45 pistol na may magazine at isang bala. Nasa kustodiya na ng Provincial Crime Laboratory ang baril para sa ballistic at Cross matching exam. NDBC BIDA BALITA

-0-

Ama ng OFW na napaslang umano ng kanyang mga employer sa Kuwait, nais ang mabilis na pagusad ng kaso para sa kanyang anak

Umaasa si Avelardo Villavende ng mabilis na paglilitis upang makamit nila ang hustisya sa anak nitong si Jeanelyn Villavende. Iginiit ni Avelardo na hustisya at hindi pera ang hangad nila sa sinapit ng kanyang anak sa kamay umano ng kanyang mga employer.

Ayon kay Avelardo, maging si Senator Bong Go ang sinabihan itong sana ay maging mabilis ang pagusad ng kaso laban sa mga suspek. Sinabi din nito na maliban sa agency ni Jeanelyn at mga concerned na sangay ng gobyerno nagbigay din ng tulong sa kanila sina Senators Go, Cynthia Villar at Manny Pacquio.

Ito ang ipinahayag ni Avelardo matapos mabatid na nakasuhan na ng murder ang magasawang suspek sa pagpatay sa Pinay OFW. Ang mga ito ay nakakulong pa rin sa pasilidad para sa mga kikonsiderang ‘high criminals’ sa bansang Kuwait Matatandaan na dahil sa sinapit ni Jeanelyn nagpatupad ng total deployment bansa Kuwait ang gobyerno ng Pilipinas

-0-

Provincial Health Officer ng South Cotabato may payo sa publiko kung paano makaiwas sa novel coronavirus

Pinakabisa pa ring panlaban sa novel coronavirus o nCOV ang pagiingat kahit na wala pang kumpirmadong kaso nito sa Pilipinas.

Ito ang payo sa mga mamamayan ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Sa ipinalabas nitong advisory, binigyan diin ni Aturdido na ang mga sintomas ng nCOV ay kapareho ng nagtataglay ng influenza.

Ang mga ito ay ang sipon, panlalamig at lagnat na minsan ay sinasamahan din ng hirap sa paghinga. Nilinaw din ni Aturdido na ang nCOV ay hindi kasing mapanganib kumpara sa Middle East Respiratory Syndrome o MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS na kumitil ng maraming buhay ilang taon na ang nakararaan.

Payo ni Aturdido sa mga inuubo at nakararanas ng panlalamig, gumamit ng surgical mask, huwag hawakan ang mga mata at ilong. Dapat ding iwasan muna ang pakikipag beso at pakikipag kamay sa ngayon, gayundin ang mga matataong lugar para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Ayon kay Aturdido para may panlaban sa virus kailangan din na palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain, paginom ng vitamin C at maraming tubig, sapat na tulog at madalas na paghuhugas ng kamay.

-0-

Mass Polio vaccination sa Gensan lumagpas sa kanilang target, ayon sa Acting Health Officer ng nasabing lungsod

Abot na sa mahigit 75,600 na mga bata ang nabakuhanan sa ginaganap ngayong second round ng malawakang vaccination kontra Polio sa General Santos City.

Ayon kay Gensan Acting City Health Officer Dr. Rochelle Oco ito ay mahigit 100 percent accomplishment sa kanilang target. Mas mataas din ito sa 75,545 na target nila sa walong araw na “Sabayang Patak Kontra Polio” mula January 20 hanggang 27. Ayon kay Oco inaasahan nito ang mas marami pang mga batang mabigyan ng bakuna sa pagtatapos ng oral polio vaccination sa February 2.

Ayon kay Oco isa sa mga dahilan kung bakit mas marami ang mga nabigyan ng vaccine dahil marami sa mga nakinabang nito sa Gensan ay mga transient na mga bata.

Ang mga ito ay nabigyan ng bakuha sa mga vaccination post sa mga terminal, checkpoints at iba pang pampublikong lugar. Pero ayon ka Oco marami pang mga bata ang hindi nabigyan ng Polio vaccine sa mga barangay ng Lagao, City Heights, at San Isidro.

Ayon kay Oco, prayoridad ngayon ng city health office ang pagiikot sa mga bahay na epektibo para mabigyan ng bakuna ang lahat na mga bata na nasa limang taong gulang pababa. Ayon sa datus ng DOH hanggang noong Lunes,umabot na sa 90.57 percent na mga target na mga bata ang nabakunahan kontra Polio sa region 12.

Pinakamataas na accomplishment na umabot sa 92.66 percent ay naitala sa lalawigan ng Sultan Kudarat, 91.45 percent sa Cotabato City, 90.70 percent sa South Cotabato, 89.60 percent sa Sarangani at 85.65 percent sa North Cotabato.

-0-

Arnis players ng Tacurong City wagi sa national competition sa Iloilo City.

Pinatunayan muli ng mga arnis players sa Tacurong Sultan Kudarat ang galing ng mga ito sa nasabing laro. Ito ay matapos humakot ng sampung gold medals sa katatapos lang na 2020 Dinagyang Bastonero Zubiri Cup sa Iloilo City.

Nakasungkit din ang mga ito ng walong silver at apat na bronze medals. Ang napanalunang mga medalya at trophy ay iprisenenta ng mga arnisador kay Tacurong Mayor Angelo Montilla Ayon kay Montilla ang team ng mga Arnisador ng nasabing lungsod ay ideklara ring Ist Runner Up sa palaro.

Ang nasabing Palaro ay nilahukan ng mahigit walong daang mga participant mula sa iba’t ibang panig ng bansa. Ang Tacurong LGU ay nagpadala ng dalwamput dalawang mga arnis players at dalawang mga coach sa 2020 Dinagyang Bastonero Zubiri Cup.