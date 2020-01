NDBC BIDA BALITA (Jan. 6, 2020)

7:00 AM

1. LALAKI patay, habang isa pa, sugatan sa pamamaril sa Pikit, North Cotabatol; pinaniniwalaang bomba, sumabog din sa bayan kagabi.

2. Ginang, napaanak habang sakay ng isang Bus sa Kidapawan City kahapon

3. PNP nakaumpiska ng mahigit 60 million pesos na halaga ng iligal na droga sa regon 12 noong 2019

4. DILG, nagsampa ng kasong administratibo laban sa sampung mga alkalde

DEAD-on-the-spot ang dalawa katao at dead-on-arrival naman sa pagamutan ang isa pa, habang nagpapagaling pa sa ospital ang tatlo katao matapos mabiktima ng pamamaril mag aalas-syete kagabi sa Purok Sampaguita, Poblacion, Matalam, North Cotabato.

Kinilala ang mga biktima na sina Ernesta Gatella, 70-anyos, may asawa, magsasaka, Lorena Gatella, 43-anyos, may live in partner na parehong patay on the spot, Joe Gatella, 70-anyos, may asawa at magsasaka, na sa pagamutan na binawian ng buhay, lahat ay residente na nabanggit na lugar.

Habang sugatan naman sina Emmelita Getalla, Jose Getalla at Daryl Getalla na patuloy na nagpapagaling ngayon sa ospital.

Ayon sa ulat, habang kumakain umano ng hapunan sa loob ng kanilang pamamahay ang mga biktima, ay bigla umanong pumasok ang hindi pa nakilalang mga suspek at pinagbabaril ang mga biktima gamit ang pinaniniwalaang caliber 5.56mm.

Tinamaan ang mga biktima sa iba't-ibang bahagi ng kanilang katawan dahilan ng kanilang sugat at kamatayan.

Narekober ng Scene of the Crime Operatives sa pinangyarihan ng krimen ang 11 fired cartridges cases ang caliber 5.56mm. Patuloy pa ngayon ang isinasagawang imbestigasyon ng PNP sa naturang krimen at inaalam na rin ang motibo ng krimen.

PATAY ang 42 anyos na lalaki habang sugatan naman ang kasamahan nito matapos silang pagbabarilin ng di pa nakikilalang mga suspek pasado alas tres ng hapon kahapon sa Pikit, North Cotabato.

Kinilala ng Pikit PNP ang nasawing biktima na si Thong Milog na nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at noo habang sugatan naman si Albasir Mamasalibo, 23 years old na patuloy na ginagamot sa ospital.

Ang mga biktima ay kapwa mga residente ng Sitio Tangila, Barangay Poblacion, Pagalungan, Maguindanao.

Sa inisyal na imbestigasyon ng mga otoridad, nakaupo lamang ang mga biktima sa labas ng isang tindahan sa Barangay Fort Pikit nang dumating ang mga suspek at agad silang pinagbabaril.

Samantala, isang MALAKAS na pagsabog ang gumulantang sa mga residente ng Barangay Fort Pikit, North Cotabato kagabi.

Ayon sa Pikit PNP, inaalam pa nila kung anong uri ito ng pampasabog.

Ngunit wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente bagaman at nagdulot ng takot sa mga residente ang naturang pagsabog na nangyari malapit lang sa checkpoint ng BPAT.

Kulungan ang bagsak ng isang suspek matapos umano nitong tangkaing paslangin ang isang lola sa Purok Magungaya, Kakar, barangay Pob. 8, Cotabato City.

Nakilala ang biktima na si FATIMA ADA MAHAMMAD, 76 years old na residente rin ng nasabing Barangay.

Base sa inisyal na ulat, pasado alas otso ng umaga kamakalawa nang makatanggap ng sumbong ang police station 2 mula sa isang kaanak ng biktima hinggil sa nag aamok na suspek na si SAAD DATU KAKA, 24 anyos,.

Habang nasa duyan at nagpapahinga si Lola Fatima, nang biglang dumating ang suspek na galit na galit at may hawak na patalim at tangkang atakehin ang biktima.

Sumigaw ng saklolo ang lola upang matawag ang pansin ng isa sa mga anak nitong lalaki na mabilis na hinarang ang suspek hanggang sa maagaw ng mga ito ang kutsilyo ng suspek.

Nakuha ng mga nagresponding pulis ang kutsilyong ginamit ng suspek sa tangkang pagpatay umano sa biktima. Ligtas at wala namang tinamong sugat ang lola sa pangyayari.

SUGATAN ang anim katao sa karambola ng apat na mga sasakyan sa Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao pasado alas onse ng umaga nitong Sabado.

Sa report ng Sultan Kudarat PNP, minamaneho ni Mohammad Bunka Aban, 50 anyos, may asawa, ang isang payong-payong sakay ang mga pasaherong sina Amina Lumbatan Guiapar, 48 anyos at Eman Guiapar, dos-anyos na parehong mga taga Barangay Dalumangcob, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kinilala naman ang driver ng isang kulay puting Isuzu mini dump truck na si Abdulhakim Batiting Gayak, lalaki, 21-anyos, walang asawa at taga Simuay Seashore, Sultan Mastura, Maguindanao.

Ang isang kulay pulang Honda XRM naman ay minamaneho ni Neil Jagonob Boholst, 21-anyos, walang asawa at isang estudyante at angkas nito si Ramela Boholst, 52-anyos, self-employed na kapwa mga taga Landasan, Parang, Maguindanao.

Kabilang naman sa mga nagsalpukang sasakyan ang isang Suzuki Raider na pagmamay-ari ng hindi pa pa nakikilalang indibidwal.

Ayon sa imbestigasyon ng otoridad, binabaybay umano ng Isuzu mini dump truck at Honda XRM ang Cotabato -Davao, Narciso Ramos national road sa magkasalungat na direksyon kung saan patungong North ang naturang truck habang mula naman sa Pigcawayan, North Cotabato ang Honda XRM.

Biglang tumawid sa naturang daan ang payong-payong kaya't umiwas ang truck at lumihis ang takbo nito patungo sa kabilang linya sanhi para mabangga nito ang naturang payong-payong, Honda XRM at ang naka-park na Suzuki Raider.

Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima na hanggang ngayon ay patuloy na ginagamot.

Dead on arrival sa pagamutan ang isang Lupon ng Barangay matapos pagbabarilin sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si Guianor Pasawilan Samama, 40 anyos, may-asawa at taga Barangay Upper Capiton, DOS.

Ayon sa ulat ng DOS PNP, sakay ang biktima ng kanyang minamanehong payong-payong nang dikitan ng riding tandem suspek at pinagbabaril gamit ang cal. 45 pistol pagsapit nito sa Sitio Curbada, Barangay Upper Capiton.

Mabilis namang tumakas ang mga salarin patungo sa direksyon ng Cotabato City.

Naisugod pa ang biktima sa ospital ngunit hindi na ito umaabot ng buhay nang magtamo ng apat na mga tama ng bala sa kanyang katawan.

Nagpaplano na di umano ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na magpatayo ng Modern Barangay Halls na nagkakahalaga ng mahigit tatlo hanggang limang milyong piso.

Sinabi ni BARMM Spokesperson Atty. Naguib Sinarimbo na kasama umano ito sa mga priority project ni BARMM Interim Chief Minister Ahod Ebrahim ngayong taong taon.

Magsisimula aniya ang konstruskyon ng mga modernong barangay hall sa first quarter ng 2020.

Sa mga barangay na nasa North Cotabato na sakop ng 63 villages ng BARMM ay nakapagsimula ng magkaroon ng arrangements para sa pagpapatayo ng mga modern Barangay Halls.

Nakatid na mero pang 2,590 villages sa BARMM na wala pa umanong mga barangay hall hanggang ngayon.

Limang miyembo ng lawless armed group sumuko sa militar ilang araw matapos ang bagong taon sa Carmen, North Cotabato

Kasabay ng pagsisimula ng bagong taon ay ang pagbabagong buhay din ng limang mga miyembro ng lawless armed group matapos sumuko sa sa tropa ng 7th Infantry Battalion at 602nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Camp Lucero, Brgy Nasapian, Carmen North Cotabato.

Sabay ring isinuko ng mga armadong kalalakihan sa pamahalaan ang kanilang dalang M16 armalite riffle, isang locally made shotgun, at isang Rocket Propelled Grenade o RPG.

Ayon kay 602nd Brigade Commander Brigadier General Roberto Capulong na nanguna sa pagsuko ng mga ito ang kanilang lider na si Kumander Kinis Biya at ang mga tauhan na sina Target Mulao, Allan Caballero, Bansil Mantikayan, at Nastro Timan na kapwa residente ng bayan ng Pagalungan, Maguindanao.

Dagdag pa ng opisyal na ang pagsuko ng nasabing mga miyemrbo ng Armed Lawless Group ay isang malaking development sa hanay ng militar sa pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan habang napigilan din ang pagsapi ng mga ito sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters.

Muli namang nanawagan ang militar sa mga miyembro ng lawless group na sumuko na sa militar dahil nakahanda naman ang ayuda ng gobyero para sa kanila.

Dalawang binata patay habang dalawang iba pa sugatan sa magkahiwalay na vehicular crash sa Arakan at Mlang, North Cotabato nitong weekend

Hindi na makakabalik pa sa kanilang pasok ngayong araw ang dalawang mag-aaral matapos na masangkot sa vehicular crash sa Arakan at Mlang, North Cotabato nitong weekend.

Pasado alas 12:00 ng madaling araw nitong sabado nasawi ang isang college student na si Vencent Espina- Centina 19 anyos, residente ng Barangay Poblacion, Arakan North Cotabato at mag-aaral ng Cotabato Foundation College of Science and Technology sa Doroloman, Arakan.

Sinasabing pauwi na sana ang biktima galing sa Whitehills Overview kasama ang kanyang mga kaibigan nang maganap ang aksidente.

Napag-alamang lasing din ang biktima nang maganap ang aksidente sa daan. Samantala bandang alas 3:00 naman ng hapon patay din ang isa namang 14 anyos na lalaki matapos ding maaksidente sa Lapu- Lapu Street Poblacion B, Mlang, North Cotabato.

Kinilala ang nasawi na si Arkan Ambas Makapeges, isang estudyante at nakatira sa Barangay Dunguan ng nasabing bayan.

Ayon sa ulat, papauwi na sana ang bikitma sakay ang dalawang pang sugatan na mga menor de edad na pawang nakatira sa lugar.

Napag-alaman ding mabilis ang pagpapatakbo ng motorsiklo ng nasawing drayber dahilan para sumalpok ito isang tindahan. Payo naman ng mga otoridad lalo na sa mga magulang na wag hayaang magmaneho ang kanilang mga menor de edad na anak sa Highway.

Ginang, napaanak habang sakay ng isang Bus sa Kidapawan City kahapon

NAPAANAK ang isang ginang habang lulan ito ng isang bus sa Kidapawan City. Kuwento ng ginang na si Lea Via, kasama niya ang kanyang asawa na si Sardo at sakay sila ng Mindanao Star Bus at patungo sana sa Cotabato Provincial Hospital dahil kabuwanan na ng ginang.

Pero nasa Barangay Paco, pa lamang ang bus ng pumutok ang panubigan ng ginang. Kusa na nga lang raw lumabas ang bata. Agad naman na tumulong ang ibang nga pasahero at naisaayos ang bata. Batang babae ang iniluwal ng ginang pero premature ang baby ng lumabas.

Bilang ayuda, sa halip na dumeretso ang bus lumimo muna ito at inihatid ang mag ina sa ospital. Agad naman na sumaklolo ang mga staff ng ospital at naasikaso ang baby.

Tama naman daw ang bilang sa kqbuwanan ng ginang pero maging ang asawa nito ay nagtaka kung bakit kulang sa buwan ang edad ng sangol. NDBC BIDA BALITA

Serpent Eagle na nahuli sa isang Barangay ng Kidapawan City, ibibigay na ngayong araw sa DENR

Ibibigay na sa pamamahala ng Department of Environment and Natural Resources Office o DENR ang isang serpent eagle na inihatid sa DXND Radyo Bida, gabi nitong biyernes.

Ang agila ay nakita ng anak ni Rebecca Bacat sa gilid lang ng daan ng Barangay Luvimin, Kidapawan City na pinaniniwalaang nasa apat na buwan palang ang tanda.

Napansin umano ng anak nito ang tunog ng agila dahilan para hanapin niya ito at nang makita ay may sugat ito sa kanyang ulo. Noong una ay inakala niya na isang Owl lang ito pero sa tulong ng mga eksperto ay kinilala rin ito bilang serpent Eagle.

Agad niya itong dinala sa DXND Radyo Bida. Nakipag-ugnayan naman ang himpilan sa City Veterinary Office at dinala ito sa isang Veterinary Clinic para magamot ang sugat sa ulo ng agila.

Sa pilipinas ay Endemic ang mga eagle o nakikita lang sa isang partikular na lugar kagaya sa mga isla ng Luzon, Samar, Leyte at sa Mindanao partikular sa paanan ng Mt Apo.

Nabibilang rin sa Endangered species ang mga ito kaya't ipinagbabawal ang panghuhuli sa mga Agila. Nitong nakalipas na taon ay uymabot na sa tatlong mga Agila na mula sa Kidapawan City ang naiturn-over na sa DENR.

Ang Kidapawan City ay nasa paanan lang ng Mt Apo at posibleng may mga kapatid pa ang nakitang batang Serpent Eagle.

Pagagalingin muna ang sugat sa ulo ng agila bago ulit ito pakawalan para makabalik sa kanyang naiwang tahanan.

DSWD 12 nakapagbigay na ng paunang tulong sa mga kaanak ng OFW sa Norala, South Cotabato na napaslang umano ng kanyang employer sa Kuwait

Natanggap na ng mga kaanak ni Jeanelyn Villavende sa Barangay Tinago, Norala, South Cotabato ang inisyal na tulong na 10 thousand pesos at food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Ipinahayag ito ni DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ang nasabing tulong ay ibinigay mismo ni DSWD 12 Social Welfare Action Team Leader Shalleynie Usman sa ama ni Villavende na si Avelardo at stepmother nitong si Nelly Padernal.

Si Padernal ay nauna nang humiling ng tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte para mabigyan ng Hustiya si Villavende. Nagsagawa rin ng assessment sa pamamahay ng mga Villavende si Usman para matukoy ang iba pa nilang kakailanganing tulong.

Tiniyak din ni Espejo na hindi pababayaan ng ahensya ang mga naulila ng pumanaw na OFW.

Matatandaan na si Villavende, 26 years old, ay napaslang umano ng kanyang babaeng employer sa Kuwait noong December 30. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan tutulong din sa mga naulila nito ang lokal na pamahalaan ng Norala.

Produkto ng mga magsasaka ibibida sa Farmers Festival ng Koronadal City

Matutunghayan ng publiko sa ibat’ ibang mga aktibidad sa Farmer’s Festival bukas ang mga ipinagmamalaking produkto ng mga magsasaka sa Koronadal City.

Ang mga ito ay ang exhibit, food processing, cooking contest, Pinaka contest, boodle fight, Livestock Technology Show, Cultural Show at Harana sa Kubo.

Layon nito mabigyan pugay ang mga magsasaka sa lungsod. Ito ay ayon sa isa sa mga Committee Heads ng Farmers Festival na si Reynaldo Legaste. Ayon kay Legaste ang aktibidad ay inaasahang dadaluhan ng mahigit dalawang libong mga magsasaka sa Koronadal City.

Inaasahan din ang pagdating bilang panauhing pandangal ni DA 12 Regional Executive Director Milagros Casis na magbibigay ng update sa sektor ng pagsasaka sa bansa.

Ang Farmers Festival ay bilang kabahagi ng walong araw na 80th Foundation Anniversary ng Koronadal na magtatapos sa January 10. Kaugnay nito nagpapagalingan naman sa Drumline Competition na ginaganap ngayon ang mga eskwelahan sa Koronadal City.

Ito ay sinimulan naman sa Alunan Avenue at magtatapos sa South Cotabato Sports Complex kung saan gaganapin ang opening program.

Tema ng selebrasyon ang “One People. One Big Dream. One Koronadal.

2.4 billion pesos na mga proyekto sa ilalim ng “Build, Build, Build” Program ng pamahalaan mapapakinabangan ng mga mamamayan sa South Cotabato at General Santos City, ayon sa DPWH

Sakop ng mahigit 2.4 billion pesos na pondo ng pamahalaan para sa “Buid, Build, Build” Program nito ang General Santos City at mga bayan ng Tupi, Polomolok at Tampakan sa South Cotabato.

Ito ay ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH South Cotabato District II District Engineering Office Head, Engineer Rey Francisco.

Ayon kay Francisco gagamitin ang nasabing pondo sa pagpapalawak ng mga pangunahin at primary roads,lalong lalo na ang mga patungo sa mga tourism sites at agro-industrial sites. Sinabi ni Franciso na mahigit 1.83 billion pesos mula sa nasabing halaga ay inilaan sa konstruksyon ng iba’t ibang mga proyekto sa Gensan.

Kalakip dito ang may 200 million pesos na Upper Silway Bridge at 140 million pesos na Lower Upper Apopong Bridge.

Ayon kay Franciso isinusulong din nila ang 30 million pesos na upgrading at pagsemento ng daan patungo sa pinplanong trade at economic zone mga Barangay San Jose at Sinawal.

Sinabi ni Francisco na magkakaroon din ng upgrading ang DPWH sa national highway sa Crossing Palkan-Lamcaliaf-Kalsangi Road sa Polomolok. Ito ay maliban pa sa pagtatayo ng mga multipurpose halls at iba pang pasilidad sa mga barangay.

Ayon kay Francisco layon ng proyekto na mapaigting ang mga economic activities sa nasabing mga lugar at makaagapay din sa inaasahang pagdami ng mga investor sa mga susunod na taon.

PNP nakaumpiska ng mahigit 60 million pesos na halaga ng iligal na droga sa regon 12 noong 2019

Nakumpiska ng mga pulis ang mahigit 60 million pesos na halaga ng iligal na droga mula sa may 1,500 na anti-illegal drug operation na kanilang isinagaawa sa region 12 noong 2019. Ipinahayag ito ni PNP 12 Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan.

Ayon kay Capellan kabilang sa mga nakumpiska ng iba’t ibang mga units ng PNP sa SOCCKSARGEN ang may 7,000 grams ng shabu at may 5,600 grams ng marijuana. Nakakumpiska din ang mga ito ng labinpitong explosives at nakaaresto ng mmay 1,500 na mga drug personalities. Ang mga personalidad na ito ayon kay Capellan ay kinasuhan na ng PNP.

Ayon kay Capellan pinakaraming anti-illegal drug operation ng mga pulis na umabot sa 529 ay nasa South Cotabato, 313 sa General Santos City, 301 sa Sultan Kudarat, 238 sa Sarangani at 131 sa Cotabato City.

Ito ayon kay Capellan ay mas mababa naman ng 22 percent kumpara noong 2018.

Ayon kay Capellan ang pagbaba na ito ay kanila nang inaasahan dahil sa pagbuwag ng iba’t ibang grupo ngmga drug personalities sa region 12 Pinatutunayan nito ayon kay Capellan ang unti-unting pagbaba rin ng bilang ng mga mamamayan na sangkot sa illegal drug activities.

Sinabi ni Cappelan na karamihan sa 46 na mga drug suspek na napatay sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa region 12 noong nakaraang taon ay nasa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Tiniyak din ni Capellan na tuloy pa rin ang “one-time-big-time operation laban sa iligal na droga ng mga police units sa region 12.

Balasahan ng mga Schools Division Superintendent ipinaliwanag ng regional director ng Deped 12

Normal lamang na nangyayari sa ahensya ang paglipat ng assignment ng mga Schools Division Superintendent o SDS ng Deped sa region 12.

Ito ang paliwanag ni Deped 12 Regional Director Allan Farnazo. Sa katunayan ayon kay Farnazo ang paglipat ng assignment ng SDS sa Soccksargen ay isinagawa dapat noon pang Oktobre. Kaya lang naantala ito dahil sa malakas na lindol na nakaapekto sa maraming mga eskwelahan sa rehiyon.

Kaugnay nito, tinalaga ng Deped na SDS ng South Cotabato Division si Superintendent Ruth Estacio. Ang pinalitan nitong si Isagani dela Cruz ay inilipat sa North Cotabato. Si dating Sarangani Schools Division Superintendent Crispin Soliven ay inilipat sa Koronadal City.

Pinalitan ni Soliven si Superintendent Gildo Mosqueda na itinalaga naman sa Sarangani. Ang Deped Gensan ay may bago na ring SDS sa katauhan ni Superintendent Romer Flores.

Itinalaga naman sa Sultan Kudarat Division si Superintendent Leonardo Balala, Kidapawan City si Superintendent Omar Obas, at Tacurong City ang bagong promote na si Superintendent Miguel Fillalan Jr.

Ayon kay Farnazo dahil sa transition period sa mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao walang re-shuffling ng SDS sa Cotabato City Umaasa naman si Farnazo na para sa ikatatagumpay ng mga programa ng Deped, tuloy pa rin ang pakikipagtulungan ng bagong talagang mga SDS sa kani-kanilang mga local government units, school leaders at mga stake holders.

Mga nasimulang programa ng DEPED ng dating School Superintendent ng Kidapawan City Division, ipagpapatuloy anya ng bagong SDS ng lungsod

Pinalitan na ni dating Cotabato Schools Division Superintendent Omar Obas si SDS Romelito Flores bilang Superintendent ng Kidapawan City Division epektibo nitong January 02 ng taong 2020.

Sa panayam kay SDS Omar Obas, sinabi nitong kanyang ipagpapatuloy ang lahat ng mga nasimulang programa ng nagdaang administrasyon tulad ng pagpapalakas ng Instructional supervisions na lalong mas makakabuti sa mga school head at direktang epekto sa mga mag-aaral sa ilalim ng Department of Education.

Si dating SDS Romelito Flores ay nakatalaga na ngayon sa General Santos City Division habang pinalitan naman ni Isagani Dela Cruz mula sa south Cotabato Division ang dating posisyon ni Obas Cotabato Division.

Samantala sa pagsisimula ng pasok sa DepEd ngayong lunes January 6, tiniyak naman ni Obas na ligtas ang mga paaralan na nakitaan ng bitak dahil sa nagdaang lindol.

Pero kailangan pa ring ere-asses ang mga high rise building tulad ng Kidapawan City National High School na kung saan marami ang mga mag-aaral.

Ang mga paaralan na nawasak at hindi na magagamit dahil sa lindol ay kailangang sa mga temporary learning shelter lamang muna papasok.

NAGSAMPA ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng kasong administratibo laban sa sampung mga alkalde kasunod ng umano’y hindi niula pagsunod sa direktiba ng gobyerno na alisin ang lahat ng mga sagabal sa kalsada.

Sinabi ni DILG Sec. Eduardo Año na nabigo rin ang local chief executives na sagutin ang show cause order noong Oktubre.

Kabilang sa mga sinampahan ng kasong administratibo ay ang mga alkalde ng;

– Pili, Camarines Sur

– Sagay at Guinsiliban, Camuigin

– Ginatilan, Cebu

– Caraga, Davao Oriental

– Manticao, Misamis Oriental

– Baco, Oriental Mindoro

– Pagsanghan, Samar

– Aurora at Lapuyan, Zamboanga Del Sur

Sa iba pang balita, nag-anunsiyo na ang ilang oil companies ng ipatutupad na oil price adjustment ngayong linggo.

Ayon sa Shell at Petro Gazz, tataas ng 40 centavos ang kada litro ng kanilang diesel.

Samantala, kapwa bababa nang 10 centavos ang kada litro ng kanilang gasolina.

Sinabi naman ng Shell na 30 centavos ang tapyas sa kada litro ng kanilang kerosene o gaas.

Epektibo ang oil price adjustments bukas, January 7, simula alas sais ng umaga.

Sa kabilang dako pa, nagpatawag si Pangulong Duterte ng pulong sa militar at intelligence service kahapon upang talakayin ang posibleng epekto ng pagkasawi ng Iranian general sa air strike ng US.

Sinabi ni Sen. Bong Go, bahagyang nabahala ang Pangulo hindi lamang sa local security kundi sa epekto ng tensyon sa Gitnang Silangan kung saan maraming OFWs partikular sa Iran.

Naka-standby ang AFP sakaling magpatupad ng repatriations sa mga OFW mula Iran gamit ang air assets ng bansa.