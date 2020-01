NDBC BIDA BALITA (Jan 9, 2020)

NEWSCAST

1. LGUs, inatasan ng DILG na asistihan ang mga pauwing OFWs mula sa Middle East.

2. Pagpatay sa dating bise gobernador ng Sultan Kudarat province, kinondena ng mga opisyal ng lalawigan

3. Modernong Public Market sa Mlang, North Cotabato, inaasahang matatapos na ngayong taon

4. P. Duterte, nilagdaan na ang Salary Standardization Law of 2019

INIUTOS ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año sa lahat ng local government units na asistihan ang mga overseas Filipino worker o OFWs na pauwi mula sa Gitnang Silangan.

Ito ay bunsod ng tumitinding tensyon sa nasabing rehiyon.

Sinabi ni Año na dapat tulungan ang mga OFW dahil biglaan ang kanilang pag-uwi ng bansa.

Matatandaang itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 4 sa Iraq.

Dahil dito, ipinag-utos na ang mandatory repatriation ng OFWs na nananatili pa sa nasabing bansa.

Samantala, pansamantala munang itinigil ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF ang pag-iisyu ng Certificate of Tribal Membership o CTM dahil sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Iran at Estados Unidos.

Sinabi ni NMCF Spokesperson Dimapuno Dati Ramos Jr. na hindi na muna sila magbibigay ng CTM sa mga Muslim Filipino na gusto magtrabaho abroad.

Ito aniya ay para na rin sa kaligtasan ng mga ito at maiwasang mayroong mapahamak na OFWs sa Middle East.

Ayon kay Ramos, ang naturang desisyon ay base umano sa direktiba ni P. Duterte sa rekumendasyon nina Special Envoy to the Middle East Roy Cimatu at Presidential Adviser on Overseas Filipino Workers Abdulah Mama-o.

DEAD ON ARRIVAL sa ospital ang isang miembro umano ng MILF-Bangsamoro Islamic Armed Forces matapos siyang pagbabarilin ng motorcycle-riding tandem suspects sa Midsayap, North Cotabato.

Kinilala ng Midsayap PNP ang biktima na si Homidie Kadto, 27 years old, may asawa at taga Purok 1, Barangay Kadingilan, Midsayap.

Sa report ng pulisya, pasado alas siete ng umaga kahapon habang sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima nang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bahagi ng barangay Poblacion Otso, Midsayap.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa tagiliran ang biktima mula sa cal. 45 pistol na naging sanhi ng kanyang kamatayan.

NASA KRITIKAL NA KONDISYON sa pagamutan ang isang batang lalaki matapos na mabangga ng motorsiklo sa national highway na sakop ng Barangay Sapad, Matanog, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si ABRAHAM KADAL, dalawang taong gulang gulang na residente ng nabanggit na bayan.

Base sa kwento ng magulang ng bata, pasado alas tres ng hapon kahapon nang biglang tumakbo patungo sa kalsada ang biktima dahilan para mabundol ito ng XRM motorcycle na minamaneho ng di kinilalang lalaki.

Tumilapon ang bata at bumagsak sa sementadong kalsada dahilan upang magtamo ito ng mga sugat at bali sa katawan.

SAMANTALA, halos walang malay naman nang dalhin sa ospital ang isang sundalo matapos magtamo ng mga sugat nang maaksidente habang nagmo-motorsiklo sa national highway na bahagi ng Kapatagan, Lanao del Sur.

Nakilala ang biktima na si Marines Private 1st Class JEZREEL GELOCA, 25 anyos, single, nakatalaga sa Marawi City, at residente ng Cotabato city.

Base sa kwento ng kasamahan ng biktima, pasado alas nuebe ng umaga kahapon habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo si GELOCA patungo sa kanilang kampo nang mawalan ito ng kontrol kaya sumemplang at tumama ang katawan sa kongkretong kalsada.

Nagtamo ng mga sugat sa katawan at bali sa kanyang kanang binti ang biktima na mabilis na isinugod ng mga nagrespondeng sundalo sa pagamutan.

MAHIGIT 46 LIBONG professionals na ang nagparehistro sa ang Bangsamoro Job Portal na nagnanais makakuha ng posisyon o trabaho sa bagong tatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Base sa pinakahuling record ng Bangsamoro Job Portal, nasa mahigit 150 libo katao na ang nagsumite ng kanilang aplikasyon sa iba’t ibang mga tanggapan sa BARMM at mahigit 31 libong katao na ang mayroong active account mula ng buksan ang portal noong December 23, 2019.

Gayunman, sinabi ni BARMM Interim Chief Minister Murad Ebrahim na mayroon lamang mahigit 1, 800 na mga bakanteng posisyon sa BARMM.

Kaya naman ayon kay Ibrahim, sasalain nilang mabuti ang mga aplikante at magiging patas din umano sila sa pagpili ng mga manggagawa.

Giit pa ng punong ministro, hindi iiral dito ang "palakasan system" kundi magbabase sila sa husay, talino, karanasan, edukasyon, pagiging tapat, at moral values ng mga aplikanteng nagnanais magserbisyo sa mamamayang Bangsamoro.

Pagpapawalang bisa sa tradisyon ng mga IP sa kaso ng pangaabuso sa mga kabataan, ipinaliwanag ng alkalde ng T’boli, South Cotabat

Nakapagkasunduan ng mga tribal leaders ng T’boli,South Cotabato na ipawalang bisa ang kanilang tradisyon na mediation sa mga kaso ng pangaabuso sa mga kabataang Indigenous People’s o IP.

Ito ay ipatutupad ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng inaprubahang ordinansa.

Sakop nito ang mga kaso ng rape, sexual abuse at incest sa mga batang IP.

Ayon kay T’boli Mayor Dibu Tuan, layon nito na mapaigting pa ang mga programa na magbibigay ng proteksyon sa mga IP Children sa nasabing bayan.

Ito ay sa pamamagitan ng paglatag ng mga panuntunan at kaukulang pondo.

Aminado si Tuan na may mga tradisyon at kultura ang mga IP na mahirap nang ipagpatuloy sa ngayon.

Kalakip dito ang mediation hindi lamang sa mga kaso ng child abuse kungdi maging ang early marriage at matching o pagkakasundo ng mga magulang sa pagpapakasal ng kanilang mga anak.

Ang ordinansa ng T’boli na nagpapawalang bisa sa nakasanayan na ng mga IP Communities sa nasabing lugar ay isinasailalim sa review ng Sangguniang Panlalawigan ng South Cotabato.

Inaasahan naman na magpapalabas ng report hinggil dito ang Committee on Muslim Affairs and Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples ng SP South Cotabato sa kanilang regular session sa Lunes.

Pinamumunuan naman ito bilang Chairman ni South Cotabato Indigenous Peoples’ Mandatory Representative Edgar Sambog.

Headline : Hinugyaw Job fair ng Koronadal City LGU ngayong araw, magaalok ng mahigit 5,000 mga trabaho sa loob at labas ng bansa

Samantahin ang mahigit limang libong job vacancy na nakalaan sa Hinugyaw Job Fair ng Koronadal City ngayong araw, January 9.

Ito ang panawagan sa mga naghahanap ng trabaho ni Koronadal Public Employment Service Office o PESO Manager Bernard Taperla.

Ayon kay Taperla ang 2020 Mega Job Fair ay gaganapin sa KCC Mall mula alas syete y medya ngayong umaga hanggang alas singko mamayang hapon.

Dadaluhan ito ng mahigit animnapung mga kompanya.

Dalamput lima sa mga ito ay magaalok ng trabaho abroad habang tatlumput lima naman ay para sa local employment.

Pinaalahanan din ni Taperla ng wastong pananamit ang mga aplikante sa mega job far.

Ayon kay Taperla dapat ding magdala ng maraming kopya ng kanilang resume’ at iba pang mga dokumento ang mga job fair applicants.

Ito ay upang makapag-apply sa mas maraming kompanya at magkaroon ng mas malaking tsansa na makakuha ng trabaho.

Payo ni Taperla sa mga job seekers, mas makabubuting i-familiarize muna ang mga sarili sa mga bakanteng trabaho pagdating sa venue.

Maaring mag-apply sa Mega job fair ang mga mamamayan ng Koronadal City at karatig lugar.

Ito ay bilang kabahagi pa rin ng isang linggong 15th Hinugyaw Festival at 80th Founding Anniversary ng Koronadal City na magtatapos bukas

National Police Commission 12 may paalala sa mga nais kumuha ng PNP entrance at Promotional Examinations

Magsasagawa ng PNP entrance exam at promotional examinations ang National Police Commission o NAPOLCOM 12 sa April 26,2020.

Pero ngayon pa lamang ay nanawgan na si NAPOLCOM 12 Acting Regional Director Veronica Hatague sa mga aplikante na dumulog sa kanilang tanggapan sa Koronadal City sa itinakdang petsa.

Ayon kay Hatague ang On-line application schedule ng mga nais kumuha ng naturang eksaminasyon ang mga sumusunod.

January 27 hanggang 31 para sa PNP entrance at February 3 hanggang 7 sa Police Officer 4th Class, Police Officer 3rd Class, Police Officer 2nd Clqass at Police Officer Ist Class.

Ang dalawampung araw naman na filing at proseso ng application ng mga aplikante ay sa February 24 hanggang March 3.

Sinabi ni Hatague na ang mga applicante ay maaring mag-log on sa official website ng Napolcom na www.napolcom.gov.ph ayon sa itinakdang petsa .

Pwede ring mag-log on ang mga ito sa www.napolcom-oleass.com.

Nilinaw ni Hatague na bubuksan ang nasabing mga website sa tanghali ng January 27 para sa PNP Entrance, February 3 sa Police Officer 4th class at February 10 sa mga Police Officer Ist Class hanggang 3rd Class.

Ayon kay Hatague kailangan din ng mga aplikante na pumunta sa NAPOLCOM Regional Office 12 sa Koronadal City sa mga petsa itinalaga para sa kanila.

Dala dapat ng mga aplikante sa pagpunta sa NAPOLCOM 12 ang printed filled-out application form kasama ang confirmation letter, reference number at iba pang mga dokomento.

Ito ayon kay Hatague ay upang kanilang masailalim sa evaluation.

Pagpatay sa dating bise gobernador ng Sultan Kudarat, kinondena ng mga opisyal ng nasabing lalawigan

Tinawag na “barbaric act” ni Lambayong Mayor, Ferdinand Agduma ang pamamaslang kay dating Sultan Kudarat Vice Governor Rolando Recinto.

Ayon kay Agduma nakahandang magbigay ng pabuya sa mga makapagtuturo sa mga salarin ang lokal na pamahalaan ng Lambayong.

Umapela din si Agduma sa PNP at militar na tulungan sila na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng 62 years old na si Recinto.

Si Agduma ay pamangkin din ng napaslang na si Recinto.

Kaugnay nito, nananawagan din ng Hustisya sa mga otoridad para kay Recinto si dating Sultan Kudarat Governor Pax Mangudadatu.

Si Recinto ay naging Alkalde din ng Lambayong mula 1989 hanggang 1998 at bise gobernador ng Sultan Kudarat mula 1998 hanggang 2001.

Ipinahayag naman ni PNP 12 Spokesperson Lt. Colonel Lino Capellan na may sinusundan nang lead ang PNP sa pagtugis sa mga salarin.

Matatandaan na si Recinto ay binaril ng riding tandem na mga salarin habang nagmamaneho ng kanyang pick-up truck sa Barangay Bilumin, Lambayong, Sultan Kudarat noong Martes ng hapon.

Ang nasabing biktima na dead on arrival sa ospital ay pauwi na sana sa Lambayong Proper nang malapitang barilin ng tumakas na mga salarin.

Ang napaslang na dating bise gobernador ay ama ng kasalukuyang Vice Mayor ng Lambayong na si Francis Eric Recinto.

Heavy equipment operator na nakamotorsiklo patay sa vehicular crash sa Surallah, South Cotabato

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Police Major Marifel Maganto ang biktima na nasawi sa vehicular crash na si Roland Barela, 30 years old, may asawa, heavy equipment operator at nakatira sa Barangay Centrala, Surallah,South Cotabato.

Si Barela ay ideklarang dead on arrival sa Upper Valley Community Hospital sa Surallah.

Ito ay matapos makasalpukan ng minamanehong motorsiklo ang kasalubong na prime mover truck sa kanilang lugar.

Ang biktima ay pauwi na sana mula bayan ng Isulan, Sultan Kudarat nang maka head-on collision ng minamanehong motorsiklo ang kasalubong na prime mover truck.

Ang prime mover truck ay mula karatig bayan ng T’boli at patungo sanang Davao City nang maganap ang vehicular crash.

Ang biktimang si Barela ay nagtamo ng matinding mga sugat na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Nakaligtas naman ang angkas nito sa motorsiklo na si Saturnino Besares, 37 years old, isa ring heavy equipment operator.

Ang prime mover truck na nakasalpukan ng motorsiklo ng nasawing biktima at driver nitong si Marvin Casparoso, 33 years old ,ng Nabunturan, Compostella Valley ay ikinustodya ng Surallah PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.

Modernong Public Market sa bayan ng Mlang, North Cotabato, inaasahang matatapos na ngayong taon – ayon sa alkalde ng bayan

Pinulong ni Mlang Mayor Russel Abonado ang mga negosyante na apektado ng nagpapatuloy na konstruksiyon ng bagong mega market ng bayan upang ipaalam sa kanila ang pansamantalang paglilipat ng kanilang mga puwesto.

Ipinaliwanag ni Abonado na kailangang lisanin muna ng mga vegetable, meat, fish at grocery sections ang kasalukuyan nilang nirerentahang puwesto upamng bigyang daan ang full swing na pagpapatayo ng makabagong pamilihang bayan.

Nilinaw ng alkalde na normal na may maaapektuhan kapag ipinapatupad ang isang development pero pansamantala lang naman daw ito sa loob ng apat na buwan.

Ipapagamit muna ng lokal na pamahalaan ng Mlang para sa may isangdaang mga vendors na apektado ang lumang terminal, bagsakan maging ang kahabaan ng Gauran Street para doon muna sila magtatayo ng pansamantalang mga stalls.

Maglalagay din ng mga market guards sa nabanggit na mga lugar upang proteksiyon ng mga negosyante laban sa mga masasamang loob lalo na sa dis oras ng gabi.

Phase-by-phase kasi ang pagtatayo ng mega market ng bayan na nagsimula nitong taong 2019 at inaasahang matatapos sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Ang makabagong mega market ng Mlang ay nagkakahalaga ng P110 million.

Business Permit and License Renewal ng Kidapawan City LGU, pinalawig pa hanggang sa Marso ng taon

Mas pinalawig pa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City ang isinasagawang Business Permit at License Renewal hanggang sa Marso ng taong 2020.

Ayon kay City Councilor Carlo Agamon ang may hawak ng Committee on Commerce, Economic Enterprise, and Trade & Industry, ito ay base sa City Ordinance number 19-1296 na inaprubahan ng alkalde ng lungsod noong December 5, 2019.

Kung dati ay hanggang sa Enero 20 lamang ang ibinigay na palugit sa mga negosyante sa lungsod ngayon ay mas pinalawig pa ng LGU upang makabawi ang sa pagkalugi dulot ng nagdaang lindol na isa sa mga sector na lubhang naapektuhan.

Dagdag na prebilihiyo din sa mga apektadong negosyante dahil hindi na magpapataw pa ng penalidad ang gobyerno ng buwis sa kanilang negosyo ngayon taon. Ito ay batay naman sa probisyon ng City Ordinance Ordinance number 19-1296.

Katunayan, ngayong taon nagbigay ng 20 percent na diskwento para sa buwis sa yuta, business establishments at mga ari- arian sa ilalim ng real property taxes. Pero dapat munang bayaran ng mga taxpayer ang penalidad upang ma- avail ang nasabing diskwento.

Mahigit 100 magsasaka sa North Cotabato, nakatanggap ng alagang baboy mula sa Provincial Government

Abot sa isang daan at tatlumpong mga magsasaka sa North Cotabato ang nakatanggap ng alagang biik mula sa provincial government sa ilalim sa swine production livelihood assistance ng probinsya.

Pinangunahan naman ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang pamamahagi nito na isinagawa sa provincial capitol kahapon.

Kasabay ng dispersal at signing ng Memorandum of Agreement (MOA), ay pinaalalahan ng gobernadora ang mga benepisyaryo na alagaang mabuti ang kanilang mga alagang baboy at maging responsable upang dumami pa ito na malaking tulong sa pangkabuhayan ng nasabing mga magsasaka.

Bago ang pamamahagi ay nagsagawa rin ng orientation at seminar si Provincial Veterinarian Dr. Rufino Sorupia sa mga benepisyaryo para sa tamang pag-aalaga ng mga baboy. Nagmula naman ang mga farmer beneficiaries sa Kidapawan City, Aleosan, Antipas, Libungan, Magpet, Makilala, Mlang, President Roxas at Tulunan.

Nabatid na una nang nag-apply sa naturang livelihood assistance ang nasabing mga magsasaka sa tanggapan ng Provincial Veterinary Office o OPVet at vinalidate naman ng nasabing pamunuan ang kwalipikado sa nasabing programa. Sakaling manganak na ang kanilang mga alagang baboy, isa sa mga biik nito at ibabalik sa provincial government.

Kabacan LGU, tiniyak na maraming mga proyekto ang maipatutupad ngayong taong 2020

Tiniyak ni Kabacan Cotabato Mayor Herlo Guzman Jr sa mga kabakeño ang maraming ipapatupad na proyekto ngayong taong 2020. Siniguro ng alkalde at ng Sangguniang bayan members ang mga proyektong ipapatupad sa pagpasok ng bagong taon.

Aniya, magpapatuloy ang mga proyektong imprastraktura sa mga barangay ng bayan katulad na lamang ng mga multi-purpose building, road rehabilitation at concreting, at ang mga drainage rehabilitation at desilting.

Dagdag pa rito ang proyektong lahat ng daan sa Barangay Poblacion ay ipapasemento at isasaayos na ayon kay Mayor Guzman, ito umano ay upang mas maipakita sa mga investors ang ganda ng Poblacion bilang sentro ng komersyo ng bayan.

Hindi naman ipinagwawalang bahala ng alkalde ang usapin ng peace and order sa bayan. Aniya, sa pagtatapos ng 2019, mapalad ang gobyerno lalo pa’t katuwang na nito ang ilang mga grupong dating kumakalaban sa pamahalaan.

Siniguro din nito na mas paiigtingin pa ng LGU katuwang ang mga kapulisan, kasundaluhan, at mga force multipliers ang pagbabantay sa bayan.

Kasabay nito, hinimok ng alkalde ang publiko na magtulong-tulong sa pagbabantay ng kapayapaan sa bayan. Sa usapin ng kalusugan, nagpapasalamat parin ang alkalde na hindi nahuhuli ang bayan sa pagbibigay ng serbisyo sa usapin ng health services.

Siniguro din nito na mas pag-iibayuhin pa ng Rural Health Unit ang serbisyo sa publiko at mas gagawing state-of-the-art ang pasilidad ng RHU at mga barangay health stations. Sa huli, lubos ang pasasalamat ng alkalde sa suporta, tiwala, at tulong sa programa nitong Unlad Kabacan.

NILAGDAAN NA ni Pangulong Duterte ang Salary Standardization Law o SSL of 2019 na layong itaas ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno.

Ang mga empleyado na may Salary Grades 10 hanggang 15 ang makatatanggap ng pinakamataas na umento na aabot ng 20 hanggang 30 percent.

Ang mga nasa Salary Grades 25 hanggang 33 naman ay tatanggap lang ng 8 percent salary increase.

Kabilang sa mga pinaka-makikinabang sa Salary Standardization Law ay ang public school teachers na makakaramdam ng salary adjustment simula ngayong Enero hanggang 2023.

Sa iba pang balita, itinalaga ni Pangulong Duterte si Court of Appeals Associate Justice Samuel Gaerlan bilang Associate Justice ng Korte Suprema.

Itinalaga si Gaerlan sa nasabing posisyon matapos ma-appoint si dating Associate Justice Diosdado Peralta bilang Punong Mahistrado noong October 2019.

Ayon naman kay Presidential spokesperson Salvador Panelo, manunumpa si Gaerlan sa nasabing pwesto sa Lunes, January 13.