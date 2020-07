NDBC BIDA BALITA (JuLY 07, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. 3 KATAO, nagpositibo sa COVID sa Region 12, sa BARMM, abot na sa 190 ang naitalang positive cases

2. Vice mayor at presiding officer ng Sangguniang Bayan ng Magpet, inakusahan na nanuhol para makaloan ang LGU

3. Demolition ng Eva’s Hotel sa Kidapawan, mababalam; demolition firm humingi ng 90-day extension

4. Ex-kagawad ng Cotabato City, huli sa anti-drug operation

5. SA MAGKASUNOD NA DALAWANG ARAW, nakapagtala ang DOH ng higit sa 2,000 bagong kaso ng COVID-19.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local………………..

DAHIL SA SUNOD SUNOD na pag-ulan dulot ng inter-tropical convergence zone sa Mindanao, tatlong lugar sa North Cotabato at Maguindanao ang nakaranas ng pagbaha.

Nasara ang highway sa isang barangay ng Alamada, North Cotabato dahil sa landslides at binaha ang ilang mababang barangay. Sa Mlang, abot sa 10 mga bahay naman ang lubog sa tubig dahil sa flasfloods na agad mabilis humupa.

SA Pagalungan, Maguindanao, lubog din sa tubig baha ang ilang mga barangay.

Ayon sa PAG-ASA, makakaranas pa rin ng ITCZ ang malaking bahagi ng Mindanao.

ABangan ang dagdag na detalye ng kalagayan ng panahon ngayong araw sa huling bahagi ng ating pagbabalita.

-0-0

Local………………..

ISANG TAGA NORTH COTABATO AT DALAWANG TAGA South Cotabato ang pinakabagong Covid-19 positive patients sa Soccsksargen region.

Dahil ditto, abot nasa 77 ang total confirmed Covid patients sa buong rehiyon.

Kagabi, sa report ng DOH-12, sinabi nito na ang dalawa ay mula South Cotabato na magkasunod na bumalik sa lalawigan noong July 2 at July 5 mula Manila at Cebu. Kapuwa nasa stable na kalagayan at naghihintay pa ng kanilang PH number.

Silang tatlo ay nasa isolation center na.

Dahil sa 20 positive cases, South Cotabato na ang may pinakamaraming COVID-19 positive hanggang kagabi sa Region 12.

SA BARMM, abot na sa 190 ang confirmed positive. Sa Maguindanao, meron na ngayong 27 habang ang Lanao del Sur at Marawi ay meron nang 111 at sa Basilan at Lamitan City ay meron nang 47 positive cases.

-0-

LOCAL…

Tiniyak ng pamunuan ng Amai Pakpak Medical Center sa Marawi City na magkakaroon na rin sila ng biomolecular laboratory for corona virus disease o COVID 19 matapos na ibinahagi ng BARMM ang mahigit 15 milyong cash assistance.

Kahapon ginanap ang turnover ng cash assistance sa pamamagitan nina BARMM chief minister Ahod Ebrahim at Amai Pakpak medical center chief Dr. Shalimar Sani-Rakiim.

Naniniwala si Rakiim na kapag may biomolecular laboratory na sa naturang ospital, mas marami pang maisasalbang buhay na may sintomas at kumpirmadong positibo sa COVID 19.

-0-

local...

EX-Kagawad sa Cotabato City, huli sa anti-drug operation

Dating barangay Kagawad at isang fish vendor, huli sa magkahiwalay na anti-drug operation ng PNP sa Cotabato City.

Unang nadakip si Sally Saliguidan Datukali, 48 yrs old, may asawa at dating Barangay kagawad ng Rosary Heights 10.

Siya ay inaresto matapos ang drug buy bust operation sa Datu Udtog Matalam, Barangay RH-10, Cotabato City.

Sinabi ni Cotabato City police station 2 commander Capt. Rustom Pastolero na matagal na nilang minamanmanan ang suspek at agad inaresto matapos magbenta ng shabu sa isang police.

Huli din sa hiwalay na operation sa Barangay Poblacion-5, Cotabato City si MOHALIDIN ABUBAKAR, 47 taong gulang at residnete ng RS Buan, Barangay Poblacion-1.

Nakuha sa suspek ang isang sachet ng suspected shabu at buy bust money kabilang ang mga drug paraphernalia na nakalagay sa u-box ng motorsiklo ng suspek.

-0-

NAGLABAS NA ng abiso ang Cebu Pacific kaugnay ng kanilang domestic flights hanggang sa katapusan ng buwang ito.

Ayon sa Cebu Pac, ang kanilang mga biyahe sa loob ng bansa ay alinsunod sa regulasyon ng Inter-Agency Task Force, gayundin sa mga itinakda ng mga lokal na pamahalaan at ahensiya.

Sa Cotabato city, magkakaroon na ng isang flight mula Manila ang CebuPac simula July 16.

Ang Manila-General Santos-Manila flight naman ay tuwing Lunes at Huwebes isang beses kada araw.

Habang ang Manila-Davao-Manila flight ay tuwing Lunes at Miyerkules lamang isang beses din kada araw.

-0-

Local………………..

Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Tacurong City Regional Trial Court dahil sa iba’t ibang kaso, ng mga pulis ang tatlong nagpakilalang miyembro umano ng progresibong grupong Anakpawis.

Sila ay inarest sa Raja Muda, Purok Bagong Silang, Barangay EJC Montilla sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Kinilala ng CIDG ang mga naaresto na sina Jessie Caburubias, Edwin Lapera at Fred Lampiernes Sr. na sinasabing kasapi ng iba’t ibang criminal group sa lugar.

Miyembro daw ng Berbanio group si Cabarubias na sangkot sa gunrunning activities sa Sultan Kudarat habang si Lapera naman ay sinasabing pinuno ng fabra group na sangkot umano sa gun–for–hire activities.

Nakuha naman mula kay Lampiernes ang isang M-84 hand granade.

-0-

Dating Gensan City Councilor at mahigit pitumpung iba na suspek sa pang-haharass sa mga mamamayan sa isang Sitio, inaresto ng mga pulis sa T’boli, South Cotabato

Inihahanda na ng pulisiya ang kasong kriminal sa pitumput lima katao kabilang ang isang dating General Santos City Councilor na kanilang naaresto sa T’boli, South Cotabato.

Ayon kay T’boli Acting Chief of Police Major Irish Hezron Parangan, ang mga ito ay suspek sa pagsira sa dalawampung mga kubo na pagaari ng pamilya Palon sa Sitio Pagang, Barangay Basag sa nasabing bayan. Kinumpirma ni Parangan na sugatan sa insidente na naganap madaling araw noong Linggo ang tatlo katao matapos tamaan ng bala ng di pa tukoy na armas.

Ang mga ito ay sina Junjun Daroy, 21 years old, binata nakatira sa nasabing Sitio; Dodoy Camingan na may tama ng bala sa tiyan at Gerome Pilacion na tinamaan naman sa kanyang paa na pawang mga taga General Santos City.

Sinabi ni Parangan na nang mapahupa ng mga pulis ang kaguluhan narekober nila sa lugar ang M16 rifle, carbine30 caliber, improvised M203, at 9mm na baril.

Ipinahayag ni Parangan na ang mga suspek ang umanoy nagpapakilala na mayari ng lupang pagaari umano ng mga Palon. Karamihan sa mga naarestong suspek ay pawang mga nakatira sa Barangay Labangal, General Santos City habang ang iba naman sa kanila ay mga taga Barangay Basag mismo sa T’boli.

Dinagdag din ni Parangan na ang mga inaresto sa follow up operation ng mga pulis ay ni-recruit umano at binayaran ni dating General Santos City Councilor Minda Atendido. Si Atendido ay kabilang din sa mga naaresto ng mga pulis.

Umapela naman si Parangan sa magkabilang panig na ayusin sa mapayapang paraan ang awayan ng mga ito sa lupa.

-0-

Kaligtasan ng publiko sa ipatutupad na Mindanao-wide Sabayang Patak Kontra Polio tiniyak ng DOH 12.

Nakalatag na ang regional safety protocol guidelines ng Department of Health para matiyak ang kaligtasan ng mga bata at barangay health workers o BHW sa Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP Mindanao-wide Immunization.

Tiniyak ito ni Department of Health-Center for Health Development o DOH-CHD 12 Expanded Program on Immunization Coordinator Dr. Edvir Jane Montaner. Nilinaw ni Montaner na pareho lang ang polio vaccine bago ang COVID-19 pandemic sa bakuna na ipamimigay sa July 26 hanggang August 2.

Ang pagkakaiba lamang ayon kay Montaner mas nakatutok sa kaligtasan ng mga mamamayan ang ahensya para maiwasan ang transmission ng COVID-19 at hindi masisi ang polio immunization program .

Ipinaliwag din nito na ang safety protocols sa SPKP ay nakabase sa mga panuntunan ng Inter-Agency Task Force o IATF.

Ipinahayag din nito na ang DOH, City at Municipal Health Offices ay may mga ipatutupad na istratehiya tulad ng “house-to-house at fixed spots.”

Habang ang mga magiikot namang mga BHW ay kailangang sumuot ng personal protective equipment o PPE tulad ng face mask at face shield.

Sinabi ni Montaner na ang mga bata naman ay maaring mabigyan ng bakuna sa mga fixed spots tulad ng mga health centers, ospital, lying in clinics para sa mga bagong silang, at orphanages.

Nilinaw din nito na hangga’t maari ay walang vaccination sa mga mall, at checkpoints kung saan bawal ang mga bata.

Binigyan diin ni Montaner na para sa kanilang kaligtasan ng mga bata sa polio, hindi maaring suspendihin ang SPKP sa kabila ng pandemic sa COVID-19.

-0-

Solar power project ng TESDA mapapakinabangan ng mga IP sa isa sa pinakaliblib na Sitio ng Ned, Lake Sebu, South Cotabato

Magkakaroon na ng liwanag ang mga tahanan ng mahigit isang daang mga pamilyang katutubo sa Sitio Blit, Barangay Ned,Lake Sebu, South Cotabato. Kasunod ito ng paglunsad sa nasabing lugar ng Project TALA o “TESDA Alay ay Liwanag at Asenso.

Ito ay bilang kabahagi ng Project IPEACE o Indigenous Peoples Empowered as Agripreneurs Towards a Collective End. Ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II, layon ng proyekto na matugunan ang pangunahing pangangailangan sa kuryente ng mahigit isang daang pamilya sa lugar.

Ang Blit na napili para maging pilot area ng Project TALA ay isa sa limamput dalawang Sitio sa NED na mahirap marating.

Ito ay ayon kay Ned Punong Barangay Nina Paranaque. Ayon kay Abrogar isa sa bawat myembro ng pamilya na mabibigyan ng solar power supply ay sasanayin muna ng TESDA sa pag-install ng solar lighting system. Sinabi ni Abrogar na magpapadala ng mga trainor ang TESDA sa Blit para sa labin isang araw na training.

Ipinahayag ni Provisional Provincial Training Center Administrator Bienvenido Solano Jr., magbibigay sila ng tools at mga material na kailangan sa training.

Ito ay bukod pa sa tig 160 pesos na arawang allowance sa mga trainee. Dinagdag din ni Abrogar na matapos aprubahan ni TESDA Secretary Isidro Lapena naghihintay na lamang sila ng pondo para sa nasabing proyekto.

Hiniling din ng iba pang mga Sitio Leader sa Ned sa TESDA na ikonsidera sa Project TALA ang kanilang lugar.

-0-

Misis patay sa pananaga ng mister sa Ned, Lake Sebu, South Cotabato

Arestado na ng mga pulis si Eleser Conoser, 54 years old ng Sitio Lobo, Barangay Ned,Lake Sebu, South Cotabato. Ang magsasakang si Conoser ang suspect sa pananaga at pagpatay umano sa misis na si Florita Conoser, 47 years old.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Lake Sebu PNP na pinamumunuan ni Police Major Johnny Rick Medel na ang ang biktima ay nasaksak umano ng mister. Ito ay habang nagtatalo sa kanila mismong bahay madaling araw noong Linggo.

Ang misis na si Florita ay agad na binawian ng buhay. Sanhi ito ng mga natamong saksak sa mukha at leeg. Narekober ng mga rumespondeng pulis sa crime scene ang may anim na pulgadang kutsilyo na ginamit umano ng salaring mister sa pagpatay sa misis. Selos naman ang motibo na tinukoy ng Lake Sebu PNP sa krimen.

-0-

Disaster preparedness plan ngayong tagulan, hiniling ng DILG sa mga local government ng South Cotabato

Mayroon na lamang hanggang July 10 ang mga local government unit sa South Cotabato na makapagbalangkas ng kanilang disaster preparedness plan ngayong tag-ulan.

Ito ay ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG South Cotabato Outcome Manager Maria Theresa Bautista.

Ayon kay Bautista napagusapan ito sa katatapos lang na disaster preparedness committee meeting ng Regional Disaster Risk Reduction and Mangement Council o RDRRMC 12.

Binigyan diin ni Bautista na dapat malakip sa preparedness plan ng mga lokal na pamahalaan ngayong tagulan ang mga contingency plan, at evacuation plan.

Ayon kay Bautista hindi rin dapat kaligtaan ng lokal na pamahalaan na ikonsidera ang health protocol ngayong nananatili pa rin ang banta ng COVID-19.

Nauna nang pinaalalahanan ni South Cotabato Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino ang mga mamamayan na nakatira sa mga tabing sapa, ilog at bundok na ibayuhin pa ang pagiingat at lumikas agad kung kinakailangan. Ito ay para makaiwas sa landslide at mga pagbaha ngayong dumating na ang tagulan.

-0-

Pamilya ng OFW na nasawi sa ibang bansa, umapela ng tulong sa pagpapauwi ng bangkay ng kanilang kaanak sa Mlang, North Cotabato

Nasawi ang 49 anyos na babaeng Overseas Filipino Worker o OFW na taga Barangay Bialong Mlang, North Cotabato dahil sa brain comatose sa Jeddah Saudi Arabia.

Ayon kay Barangay Bialong Kagawad Totong Cabarillos, lumuwas si Gay Suelo Cansel sa nasabing bansa noong 2018 at nakatakdang umuwi sana noong Mayo ngayong taon pero dahil sa COVID-19 pandemic ay hindi siya nakauwi sa Pilipinas.

Siya ay nacomatose noon pang June 29, 2020 at isinugod ng kanyang employer sa ospital pero binawin din ng buhay nitong linggo. Ayon din sa kanyang anak, matagal na anyang iniinda ng kanyang ina na sumasakit ang ulo nito dahil sa matinding init sa naturang bansa.

Panawagan din nito na maiuwi ang bangkay ng kanilang kaanak sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Kagawad Cabarillos, makikipag-ugnayan sila sa Public Employment Service Office, sa OWWA 12 at sa iba pang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa agarang pagpapauwi ng bangkay ni Cansel.

-0-

Private construction company humiling ng dagdag na 90-day extension sa pagpapasira ng Eva’s Hotel sa Kidapawan City dahil sa COVID-19

Dahan-dahan ng tinatapos ng private contructor ang pagpapademolish ng Eva’s Hotel na nasira dulot ng lindol noong nakaraang taon sa kabila ng COVID-19 pandemic pero dahil inabutan ng lockdown hindi naabot nito ang target na 90 calendar na napaso na noong May 20.

Sinabi ni Office of the Building Official Engineer Julito Hernandez, humingi ng karagdagang 90 day extension ang Khouzbarry Construction Firm na nakuha ng pamunuan ng Eva’s Hotel sa pagsira nito na epektibo naman nitong June 1.

Bukod sa COVID-19 ay natagalan din sa pagpapalabas ng mga maari pang mapakinabangan na gamit ang may-ari at nastranded rin ang ilang mangagawa at mga kagamitan sa pagpapasira ng gusali sa ibang lugar.

Ayon kay Hernandez ang orihinal na proposal ng private contractor ay 112days pero 90 days lamang na palugit ang ibinigay ng Kidapawan Demolition Enforcement Unit base sa kanilang isinagawang validation.

Aasahan naman na bago matapos ang ibinigay na palugit sa buwan ng setyembre ay matatapos na ang pagpapasira upang makapagbukas na ang mga business establishment na nasa kalapit ng gusali.

Samantala, nilinaw naman ni Hernandez na hindi na magbibigay pa ng palugit ang City LGU sa pagpapademolish ng Eva’s Hotel pagkatapos ng September 01.

-0-

Locally Stranded Individual o LSI na taga Libungan, pang-sampung confirmed COVID-19 positive sa Cotabato Province

Nakapagtala ng panibagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 ang North Cotabato matapos na magpositibo ang isang Locally stranded Individual o LSI.

Ayon kay Incident Commander Board Member Philbert Malaluan, siya ay may travel history sa Makati City at dumating sa probinsya noong June 25. Siya ay sumakay sa sweeper flight mula Maynila hanggang sa Cagayan De Oro City at sinundo ng Task Force Sagip.

Agad na inilipat ang pasyente sa Libungan Quarantine Facility. Ang pasyente ay may comorbidity, diabetes mellitus with uncontrolled sugar blood levels. Siya ay asymptomatic at stable na ngayon ang kondisyon. Nakatakda naman siyang ilipat sa Cotabato Regional and Medical Center para sa blood control and monitoring.

Tiniyak naman ng Provincial Government na hindi pa nakasalamuha ng pasyente ang kanyang pamilya at kaanak dahil dumiritso ito sa isolation facility bg bayan.

Ito na ang pangalawang LSI na taga Libungan at pang sampung kaso ng COVID-19 sa Cotabato Province. Siya ay kabilang sa tatlong panibagong naitalang kaso ng COVID-19 sa rehiyon, habang umakyat na sa 77 ang confirmed cases sa region 12.

-0-

LOCAL...

Sa pamamagitan ng isang resolusyon, nais ni Peace and Order Committee Chair Councilor Manuel Aboy na isagawa ang Mandatory Drug Testing sa lahat ng mga empleyado ng Magpet LGU, upang maisulong ang drug-free municipality.

Saklaw ng panukala ang mga elected at appointed officials at mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Aboy, ito ay matapos na makarating sa sanggunian na sunod-sunod ang mga insidente na may nahuhuling mga taga Magpet na sangkot sa illegal na droga.

Nilinaw naman ni Aboy na wala ring kinalaman sa gagawing hakbang ng sanggunian ang pagka-aresto sa dalawang mga drug suspek sa nagpakilalang umano’y driver ni Magpet Mayor Florenito Gonzaga sa magkahiwalay na drug operation.

Nais din nitong masiguro na walang mga elected, appointed officials at mga empleyado na gumagamit at sangkot sa illegal drugs. Bagama’t mga wala pang malalaking isda na nahuhuli sa naturang bayan, hindi rin inalis ni Aboy ang posibilidad na baka mayroon mga manggagawa ng gobyerno na sangkot sa iligal na droga.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Matapos ang siyam na linggong magkakasunod na dagdag sa presyo ng produktong petrolyo, nagpatupad naman ng rollback ngayong araw ang mga kumpanya ng langis.

Bawas na 65 centavos ang ipinatupad sa kada litro ng gasolina at 40 centavos ang bawas sa presyo ng kada litro ng kerosene.

Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel.

Epektibo ang rollback ng mga kumpanyang Shell, Petron, Flying V, SeaOil, PTT, Phoenix Petroleum at Petro Gazz alas 6:00 ng umaga kanina.

Habang alas 12:01 ng madaling araw kanina naging epektibo ang rollback ng kumpanyang Chevron.

Alas 8:01 naman ng umaga ang rollback ng Clean Fuel.

-0-

INAMIN NI Interior Secretary Eduardo Año na inaasahan na ng pamahalaan ang pagtaas ng bilang ng Covid-19 matapos na i-down grade ang quarantine qualification.

Resulta rin ito sa pagbubukas ng ekonomiya at public transporation sa publiko na di nagbigay halaga sa social distancing.

Gayunman, tiniyak ni Ano na handa ang pamahalaan para tugunan ang problemang ito.

Hiling niya lang sa publiko, ituloy ang pakikipagtulungan sa gobyerno lalo na sa pagsunod sa mga health protocol.

-0-

SA SPORTS......

Tatlong boksingero ang nakapila sakaling hindi matuloy ang unification bout nina World Boxing Organization bantamweight champion John Riel Casimero at World Boxing Association at International Boxing Federation titlist Naoya Inoue.

Sakaling hindi pa rin dumating si Inoue hanggang sa katapusan ng Hulyo, isasabak kay Casimero sinuman kina dating world title challenger Rasheen Warren ng Amerika, Jason Moloney ng Australia at Pedro Guevara ng Mexico.

Galing si Warren sa unanimous decision win kay Gilberto Mendoza noong Pebrero para umangat ang rekord nito sa 17-3 kabilang ang apat na knockouts. Sariwa naman si Moloney sa seventh-round technical knockout win kontra kay Leonardo Baez noong Hunyo 25 sa Las Vegas, Nevada habang armado si Guevara ng 36-3-1 rekord kasama ang 21 knockouts.

Ayon sa Top Rank Promotions, hirap na makapunta si Inoue sa Amerika dahil sa problema nito sa visa. Kaya naman wala itong maibigay na eksaktong petsa kung kailan ang laban nina Casimero at Inoue.