NDBC BIDA BALITA (July 10 2020)

1. Mayor ng Sto Nino, South Cotabato, patay sa pamamaril kaninang umaga.

2. DALAWA PATAY sa roadside bombing sa Shariff Aguak, Maguindanao

3. BATA, 5 iba pa, pinakahuling Covid-19 patients sa Region 12.

4. MAHIGIT 800 katao, nawalan ng trabaho sa Region 12 dahil sa Covid-19

5. DALAWANG CITY councilor ng Kidapawan, mainitang nagkasagutan sa session kahapon

6. Apat katao, patay sa pamamaril sa Pigcawayan, North Cotabato kanina

7. ANGKAS sa motorsiklo, papayagan na simula ngayon basta mag-asawa lang, ayon sa DILG

Binaril ang nasabing alkalde habang nakikipagusap sa ilang mga residente sa Purok Libertad Barangay Poblacion, sa nasabing bayan dakong alas otso ng umaga kanina.

Si Mayor Matinong ay agad na binawian ng buhay sanhi ng tinamong matinding mga tama ng bala ng baril. Ayon sa saksi na si Raymart Avance, unang binaril ng dalawang beses ng ridiging tandem suspects ang alkalde. Nang makita ng mga ito na natumba ang alkalde binalikan pa umano siya ng mga ito at muling pinagbabaril ng tatlong beses.

Dinagdag din ni Avance na tinamaan din ng ligaw na bala sa balikat ang ina nitong si Bibeth na noon ay kausap ng alkalde. Ang riding tandem suspect ayon na nasabing saski ay agad na tumakas matapos ang krimen.

Sinabi ni Avance na nakagawian na ni Mayor Matinong na maglakad at umiikot sa kanilang lugar na madalas ay walang kasamang body guard.

ISANG PULIS at isang sibilyan ang nasawi sa roadside bombing sa Barangay Poblacion Mother, Shariff Aguak, Maguindanao alas 8:30 kagabi.

Sa report ng Maguindanao police office, nakilala ang nasawi na si Police Master Sgt. Antonio Balasa, kasapi ng 2nd Maguindanao Police Mobile Force Company at isang sibilyan na nakilala lang sa pangalang Bobby.

Apat na iba pang mga police ang sugatan din sa inside na naganap sa kalsada patungong headquarters ng Maguindanao police office sa Camp Datu Akilan.

Sugatan naman sina Sgt. Larry Amoran, Staff Sgt. Guerrero Domingo, Corporal Guai Mangrag at Corporal Clyde Peria.

Sila ay agad na dinala sa Maguindanao provincial hospital na malapit lang sa blast site. Pero si Corporal Peria ay inilipat sa Cotabato regional and Medical Center.

Wala pang umaakong suspect sa roadside bombing habang tuloy pa ang imbestigasyon.

Mariin namang kinondena ni Shariff Aguak Mayor Marop Ampatuan ang naturang pangyayari.

Sa panayam ngayong umaga ng DXMS Radyo Bida Sinabi ni Municipal Administrator at spokesperson Anwar Kuit Emblawa na si Mayor Ampatuan ay nag-alok ng reward money sa ikadarakip ng mga suspect.

Aniya kontrolado pa din ng pamahalaang lokal ang sitwasyon.

SAMANTALA, PATAY ang apat katao na sakay ng kulay pulang Toyota Innova matapos na sila ay pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng isa pang Innova sa national highway, Barangay Tubon, Pigcawayan, North Cotabato.

Kinilala ni Pigcawayan town police chief Major Ivan Zamoraga ang mga nasawing biktima na sina Nor Baraguir, Muhalidin Amolan, Sahabudia Latip and Salahudin Usman, parang mga residente Sultan Kudarat, Maguindanao.

Ayon sa mga saksi, kalalabas lang sa national highway ng pulang Innova na may license plate MAF-2108 pero sinundan at hinarang ito ng isang Innova kung saan nagkaroon ng putukan. Tumakas pabalik ng town proper ang Innova pero sinundan ito at muling punaputukan hanggang sa bumangga sa maliit na puno sa gilid ng highway.

Ang motibo at pagkakilanlan ng mga suspect ay inaalam pa ng PNP.

ANIM NA PANIBAGONG COVID19 patients, kabilang ang isang 3-year-old boy, ang naitala ng

Dept of Health sa Soccsksargen region hanggang kagabi.

Dahil dito, meron na ngayong 86 ang total COVID positive sa rehiyon.

Ang tatlong taong gulang na bata ay taga North Cotabato, habang apat mula South Cotabato at isa mula Sultan Kudarat.

Lahat sila bumiyahe ng Maynila maliban sa bata.

Ang 24 na taong gulang na babae mula SArangani ay naka-recover na din kahapon mula sa Covid.

Sa BARMM, meron na ngayong 198 confirmed COVID-19 patients sa buong rehiyon, ayon sa pahayag ng Ministry of Health BARMM.

Lanao Sur pa rin ang may pinakamaraming positive na abot sa 117; Basilan at Lamitan City merong 48 habang ang Maguindanao ay 28.

DUMATING NA ang unang batch ng mga locally stranded individuals (LSIs) at Returning Overseas Filipinosa na taga Soccsksargen sakay ng 30 mga bus ng Partas Bus Company mula Maynila.

Ang mahigit 600 na mga SLI at ROF ay ibinaba sa bagong provincial hospital sa Isulan. Unang dumating ang mga bus alas 8 ng gabi noong Mierkules at ang pinakahuli ay alas 10 kahapon ng umaga.

Umalis din ang mga bus pabalik ng Maynila sakay naman ang mga LSI na naipit sa Region 12 dahil sa lockdown.

Ang paghatid sa mga ito ay sa pamamagitan ng Hatid Tulong initiative ng national government.

Sa talaan ng DILG-Soccsksargen, 591 LSI at ROF lang ang nasa manifesto habang ang iba na sakay ng limang Partas bus ay di pa naitala pero nasa Isulan na.

Sa bilang na ito 181 ay taga General Santos City, 105 taga Sarangani, 77 naman sa South Cotabato, 69 taga North Cotabato, 78 ang para Sultan Kudarat at 35 sa Cotabato City.

Kasama rin sa mga dumating ang 46 na taga Maguindanao.

DUMATING NA KAGABI sa Sultan Kudarat, Maguindanao mula Cagayan de Oro City ang 499 LSI na ibinaba doon gayong sila ay patungo ng Basilan, Sulu and Tawi-Tawi o BASULTA.

Sinabi ni BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo sa Radyo Bida kagabi na kagustuhan BARMM chief Minister Murad Ebrahim na dalhin muna ang mga ito sa isolation facilities sa bayan ng Sultan Kudarat.

Sakay ng 17 mga bus mula Cagayan, ang mga LSI ay agad na isinailalim sa RT-PCR tests pagdating kagabi.

Ayon kay Sinarimbo, ang mga magpositibo ay mananatili muna sa isolation center habang ang mga mag-negatibo ay dadalhin sa BASULTA sa tulong ng mga barko ng Philippine Navy at ni Western Mindanao Command chief Lt. Gen. Cirilito Sobejana.

Tiniyak ni Sinarimbo na lahat ng mga LSI ay inaasikaso ng mga ahensya ng BARMM government.

HINILING ng 828 provisional teachers sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na bawiin ang Cease and Desist Order ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE-BARMM at ibalik sila sa pwesto.

Sinabi ng tagapagsalita ng mga tinanggal na guro na si Hadja Intan Gayanandang na nakakalungkot isipin na sa tagal nila sa propesyon ay ngayon pa lamang sila natanggal sa serbisyo.

Ayon kay Gayanandang, malaking kawalan kapag tuluyan silang tinanggal dahil wala nang magtuturo sa mga pupils na nakatira sa mga liblib na lugar ng rehiyon.

Umaasa ang mga guro na mapagbibigyan ang kanilang kahilingan dahil ayon sa Civil Service Comission, puwede pa naman daw gawan ng paraan ang kanilang status sa tulong ng mga opisyal ng BARMM.

Sagot ni Education Minister Mohaqhre Iqbal, hindi na maaaring makabalik pa sa kanilang pagseserbisyo ang mga tinanggal na guro at kawani.

Sinabi ni Iqbal na sumusunod lamang siya sa batas.

Patay ang isang lalaki matapos manlaban sa anti-drug operation Mother Barangay, Bagua, Cotabato City kagabi.

Kinilala ni Police Station 4 chief Capt. Elexon Bona ang biktima na si HAMID CASIM, residente ng Barangay RH-7.

Base sa inisyal na ulat, nanlaban umano ang suspek at nakipagpalitan ng putok sa mga otoridad matapos malamang pulis ang kanyang naka transaksyon sa drug buy bust.

Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang isang ginang na sakay ng Nissan Navarra Pick up na nasangkot sa vehicular crash sa national highway barangay Saravia,Koronadal City.

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joefel Siason ang biktima na si Dendica Ali, 60 years old.

Sugatan naman ang anak nitong sina Dionasa Sarah Ali, 31 years old at Ra-ed Ali, single 23 years old.

Ayon kay Saravia Barangay Councilor Jose Raymund Marin binangga ng pick-up na sinakyan ng mga biktima ang puno ng mahogany sa tabing daan.

Ito ay matapos mawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang driver na si Ra-ed sa madulas na daan kasabay ng buhos ng malakas na ulan.

Ang mag-iinang biktima ay pauwi na sana sa Tacurong City, Sultan Kudarat mula General Santos City nang maganap ang vehicular crash.

Sa bayan naman ng T’boli patay din ang motorcycle rider na si Rusty Gucila, 32 years old, private employee. Nawalan umano ng kontrol sa minamanehong motorsiklo ang biktima sanhi ng pag-overshoot nito sa daan at pagkahulog sa may labinlimang talampangang bangin sa Barangay Sinolon sa nasabing bayan.

Ito ang lumabas sa imbestigasyon ng T’boli PNP na pinamumunuan ni Police Major Irish Hezron Parangan. Si Gucila ay agad na binawian ng buhay sanhi ng malubhang sugat sa kanyang ulo na tumama sa isang bato. Sa T’boli pa rin agad ding binawian ng buhay ang empleyadong si Roy Palma Capacillo, 46 years old.

Ito ay matapos magtamo ng malubhang mga sugat ng mabangga ng minamanehong motorsiklo ang sinusundang trailer truck sa Barangay Sinolon. Ang trailer truck na nabangga ng biktma at driver nitong si Jayson Dumayag, 29 years old ng Panabo City, Davao Del Sur ay ikinustodya ng T’boli PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

Isinagawa ng mga personnel ng General Santos City PNP at Philippine Drug Enforcement Agency ang kanilang drug buy bust operation sa Yu Village, Barangay Apopong sa nasabing lungsod.

Ayon kay PDEA 12 Information Officer Kath Abad ito ay nagresulta naman sa pagkakaaresto nila sa pito katao. Kabilang sa kanilang naaresto ayon kay Abad ang babaeng may ari ng sinalakay at nabuwang na drug den na si Vanessa Mascarinas alyas Van-van, 35 years old, isang maybahay.

Arestado din ang mga umanoy kasama nitong sina Leo Franz Aninion, 34 years old, mananahi; Melcris Borinaga, 34 years old at Brian Borinaga, 36 pawang mga beautician. Hindi rin nakaligtas sa mga otoridad ang mga jobless na sina Reymund Libo-on Jr., 23 years old ; Jem Lourd Medina,27 at Anthony Lou Mahusay, 28 years old.

Nakuha ng mga pulis at kasapi ng PDEA sa nasabing mga drug suspek ang apat na pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 68 thousand pesos at drug paraphernalia.

Ang nasabing mga drug suspect ay naaresto sa follow up operation ng mga otoridad. Una kasing naaresto ng mga ito sa Barangay Apopong ang karpintero na si Juanito Cabero III, 36 years old. Naaresto si Cabero matapos magbenta umano ng isang sachet ng pinaghihinalaang shabu sa PDEA agent na nagkunwaring buyer.

Inihahanda na ng PDEA 12 ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa inarestong mga drug suspek.

Matapos makumpleto limang buwang Public Safety Basic Recruit Course o PSBRC , ipinadala na ng PNP 12 ang bago nilang 270 na mga police personnel sa iba’t ibang mga lugar sa rehiyon.

Ang mga bagong pulis ay itinalaga sa mga mobile force teams, police stations, regional headquarters at iba pang police units. Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan.

Dinagdag din ni Capellan na nagsimula na rin ng kanilang PSBRC sa Regional Training Center sa Barangay Apopong, General Santos City ang 250 pang bagong police recruits. Sinabi ni Capellan na ito ay bilang kabahagi ng pagpapatatag ng mga police unit sa rehiyon.

Tiniyak ni Capellan na ang mga bagong hired na police personnel ay dumaan sa mususing screening at pinili base sa mga pamantayan ng PNP. Ipinahayag ni Capellan na bago ipinadala sa kanilang mga areas of assignment ang mga police recruit ay nabigyan ng unang tranche ng kanilang clothing allowance at iba pang supply.

Naghahanda na para sa pagpapatupad ng mahigit 176 million pesos na community project nito sa rehiyon ang Deparment of Social Weflare and Development o DSWD 12.

Ito ay bilang kabahagi ng proyekto ng national government para labanan ang epekto ng pandemya sa COVID-19. Sa halip na mga proyektong pang-infrustruktura, gagamitin na lamang muna ng ahensya ang pondo para sa Kapit Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive Integrated Delivery of Social Services o KALHI-CIDSS sa mga health related projects.

Ito ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ay naayon sa kasalukuyang pangangailangan ng mga mamamayan. Sinabi ni Espejo na makikinabang sa nasabing mga proyketo ang mahigit tatlong daang mga barangay sa dalawampung mga bayan sa region 12 na saklaw din ng Payapa at Masaganang Pamayaman o PAMANA Program para sa mga katutubo.

Paliwang ni Espejo bawat benepisyaryong IP Community ay mabibigyan ng option na pumili ng mga health at economic recovery projects na makatutulong sa kanila ngayong may COVID-19 crisis. Kabilang sa mga ito ay ang pagbili ng medical equipment, konstruksyon o repair ng mga health center at isolation areas, at iba pang mahahalagang mga proyekto.

Nakinabang sa 233 million pesos na pondo ng Department of Agriculture o DA 12 ang mahigit apatnaputlimang libong mga rice farmer sa rehiyon.

Ang mga tumanggap ng tig limang libong pisong cash aid ay pawang mga benepisyaryo ng Rice Farmers’ Financial Assistance o RFFA program ng ahensya. Binubuo ito ng 61 percent sa mahigit 72 thousand target rice-farmer beneficiary sa region 12 Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Abot sa mahigit 30 thousand na pinakamraming RFFA beneficiary ay nasa North Cotabato. Pumapangalawa naman ang Sultan Kudarat na may mahigit, 27 thousand, South Cotabato na may 9 thousand at Sarangani na may mahigit four thousand.

Ang General Santos City ay mayroon namang 780 rice farmer beneficiary. Ang RFFA cash assistance ay laan sa mga magsasaka na apektado ng pagpapatupad ng rice tarrification law. Sinabi ni Mangelen na napapanahon ang pagbibigay ng cash aid ngayong may pandemya sa COVID-19.

Ayon naman sa rice farmer mula Tulunan North Cotabato na si Rolando Delda Sr., malaki ang pasasalamat nila sa DA dahil hindi sila pinabayaan sa mga panahong labis ang pagbaba ng presyo ng palay. Sinabi naman taga Esperanza, Sultan Kudarat na si Agnes Quijada na gagamitin nito ang bahagi ng perang natanggap na pambili ng pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya.

Nagpasalamat din si Sonny Tongcua ng Sto. Nino, South Cotabato dahil bukod sa cash aid nabigyan din sila ng binhing palay ng DA.

Nilinaw naman ni Mangelen na ang RFFA ay hindi programa sa pautang ng Da. Sa halip ayon kay Mangelen ito ay unconditional cash transfer o tulong sa mga magsasaka na may palayan na hindi hihigit sa dalawang ektarya at nakapagpatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA.

Katuwang ng DA sa pagtataguyod sa RFFA ang iba pang financial institution ng gobyerno at mga local government unit.

1. SSS at GSIS, may pautang sa mga miembro na labis na naapektuhan ng Covid 19 pandemic. Bisitahin ang kanilang mga website kung kayo ay interesado.

2. BILANG ng mga police na may Covid-19, lampas isang libo na. Ayon sa PNP chief, di raw ito mangangahulugan na magbabago ang kanilang papel bilang community quarantine policy enforcers.

Ø WALANG NAMATAY kahapon dahil sa Covid-19 sa bansa ayon sa DOH, pero nakapagtala ito ng 1,395 new cases kayat meron na ngayong 51,754 COVID-19 positive nationwide.

Ø PUMANAW NA ANG paring Katoliko na nagdesenyo ng silya ni Pope Francis sa Quirino Grandstand nang Santo Papa ay dumalaw sa bansa noong 2015. Si Fr. Alex Bautista ay sumakabilang buhay dahil sa sakit, ayon sa CBCP. Ang 50-year-old na architect-priest ay kilala bilang designer ng mga simbahan sa bansa at abroad.

Tuloy ang pagpapalakas ng De La Salle University nang masungkit nito ang dalawang matikas na Filipino-American cagers para sa UAAP men’s basketball wars.

Mas lalong babagsik ang Green Archers sa pagpasok ng Phillips brothers na sina Benjamin at Michael.

Parehong may taas na 6-foot-8 ang magkapatid kaya’t malaking tulong ito sa tangka ng Taft-based squad na maibalik sa kanilang teritoryo ang korona.

SAMANTALA,

Nanganganib na hindi matuloy ang muling pagbabalik-aksyon ng NBA sa Hulyo 30 dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng coronavirus disease.

Walang magagawa si NBA commissioner Adam Silver kundi ang muling pagkakansela ng liga upang matiyak ang kaligtasan ng mga players, coaches at officials.