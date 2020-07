NDBC BIDA BALITA (July 11, 2020)

HEADLINES:

1. BLOODY FRIDAY, naitala sa Pigcawayan, Cotabato at Sto Nino, South Cotabato

2. IBAT-IBANG anggulo, tinitingnan ng PNP sa pagpatay kay Mayor Matinong at shootout sa Pigcawayan

3. COVID-19, di hadlang para gawin ng isang Oblate priest ang bendesyon at food distribution sa Metro Manila

4. Kiblawan, Davao del sur, niyanig ng magnitude 5.2 earthquake kanina

5. PAGKAMATAY ni radioman Ed Dizon, ginunita ng mga mamamahayag sa Kidapawan

6. Franchise application ng ABS-CBN, tinanggihan ng komite sa kongreso

PNP may tinitingnan nang posibleng motibo sa pagpatay sa alkalde ng Sto. Nino, South Cotabato

Kabilang sa mga motibo na sinusundan ng imbestigasyon ng pulisiya sa pagbaril patay kay Sto. Nino, South Cotabato Mayor Pablo Matinong Jr. kahapon ng umaga ay may kaugnayan sa kanyang trabaho at personal grudge.

Ipinahayag ito ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason.

Paliwanag ni Siason, isang police personnel ang napagsumbungan ni Mayor Matinong hinggil sa isa katao na nakaalitan nito. Hindi kinilala ni Siason ang nakasagutan ng alkalde pero kilala na ito ng PNP.

Dinagdag din nito na base sa pagsisiyasat ng mga pulis binaril ng mga salarin si Mayor Matinong gamit ang 45 pistol.

Si Matinong ay isa sa labinwalong mga alkade sa bansa na malakip sa “narco-list” ni Pangulong Duterte noong 2017. Pero ayon kay Siason, ito ay ipinarere-evaluate na ng alkalde sa inter-agency body na humahawak sa kaso na naka-pending pa rin ngayon. Ipinahayag din ni Siason na patuloy pang nangangalap ng statement ng nga saksi sa insidente ang pulisiya.

Matatandaan na angn 55 years old na si Matinong ay binaril ng naka-face mask na riding tandem na mga salarin habang naglalakad at nakikipagusap sa kanyang mga constituents sa Purok Libertad, Sto. Nino, dakong alas otso ng umaga kahapon.

Isa sa mga residente na nahagip ng ligaw na bala sa balikat ang nakaligtas sa insidente. Ayon sa saksi sa krimen na nakausap ng Radyo Bida, matapos mabaril ng dalawang beses binalikan pa ng mga salarin at pinagbabaril ulit ang alkalde.

Sinabi din na nakagaiwan na ng alkalde na magisang maglakad at magiikot sa kanilang lugar. Ang mga suspek na nakasakay sa itim na Honda XRM motorcycyle na walang license plate ay tumakas patungong karatig bayan ng Norala, South Cotabato.

Local………………..

SAMANTALA MARAMING ANGGULONG TINITINGNAN ang Pigcawayan municipal police office sa naganap na shootout sa pagitan ng dalawang armadong grupo sa national highway, Barangay Tubon.

Apat ang patay sa naturang shootout, ayon kay Pigcawayan town police chief Maj. Ivan Zamoraga.

Kinilala niya ang mga nasawi na sina Salahudin Usman, driver ng pulang Toyota Innova na may license plate MAF-2108, at taga Pigcawayan; Sahabudia Latip; Nor Ibrahim Baraguir at Muhalidin Esmail Amolan, pawang taga Sultan Kudarat, Maguindanao.

Ayon sa mga saksi, sinundan ng kulay gray na Innova ang kulang pulang SUV, hinarang at pinaputukan. Umikot ang pulang Innova pero sinundan ito hanggang sa magkabarilan sa Barangay Tubon.

Sinabi ni Zamoraga na tuloy pa ang kanilang imbestigasyon.

Si Zamoraga ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida hinggil sa ginagawa nilang imbestigasyon

Local…

SA MGA MIEMBRO NG BANGSAMORO ISLAMIC Freedom Fighters isinisi ng mga police sa Maguindanao ang roadside bombing kamakalawa ng gabi na ikinasawi ng isang police at isang sibilyan.

Sinabi ni Police Major Erwin Tabora ng police mobile force company na posibleng mga kasapi ng BIFF ang nagpasabog ng IED bilang ganti sa pagkasawi ng kanilang mga kasamahan sa ikinasang operation ng PNP Shariff aguak noong nakaraang linggo.

Nag-alok naman ng P100 libong piso si Aguak Mayor Marop Ampatuan para sa makapagtuturo sa mga responsible sa bomb attack.

Sinabi ng mga police na gawain ng BIFF ang magpasabog ng IED katulad ng sumabog kamakalawa ng gabi sa Barangay Poblacion ng Shariff Aguak.

Local…

HINDI HADLANG ang coronavirus para kay Father Eduardo “Ponpon” Vasquez, OMI upang ituloy ang misyon ng Oblates of Mary Immaculate na matulungan ang mga mahihirap sa Caloocan City at karatig lugar sa panahon ng Covid-19 lockdown.

Suot ang personal protective equipment o PPE, face shield at facemask, makailang beses nag-ikot si Fr. Ponpon kasama ang iba pang OMI priests sa Caloocan upang maghatid ng food assistance at mag-bendesyon sa mga mamamayan na di makalabas dahil sa lock down.

Aniya, mas kailangan ng mga mananampalatayang Katoliko ngayon ang tulong ng simbahan at bilang pari, ginawa niya ito kahit malagay sa alanganin ang kanyang buhay.

Ang bagay na ito ay inihayag ni Fr. Ponpon nang siya ay naimbitahan at sumali sa “Bawal Judgemental” portion ng Eat Bulaga sa GMA TV.

Bukod sa paghahatid ng food packs sa mga mahihirap sa Bagong Barrio sa Caloocan, nagbendesyon din ng mga bahay si Fr. PonPon. Pati punerarya kung saan maraming dinalang Covid-19 fatalities, ay kanyang nabendesyunan.

Naniniwala siya na ang laban sa coronavirus ay di lang physical kundi pati spiritual.

Ang mga Oblate priest sa Maynila ang unang mga paring katoliko sa buong mundo na lumabas noong panahon ng lockdown at namigay ng pagkain, nagbendesyon ng mga bahay at iba pa.

Dahil sa extra-ordinary work ni Fr. Ponpon, siya at ang misyon ng OMI ay na-feature sa British Broadcasting Company o BBC News.

Narito ang bahagi ng pahayag niya sa BBC.

Local

LIMANG BAGONG KASO ng Covid-19 positive ang naitala sa buong Region 12 hanggang kagabi.

Dalawa rito ay mula Sultan Kudarat, isa sa Gen. Santos City at dalawa sa Sarangani.

Lahat sila ay mga Locally Stranded Individuals at may travel history sa Luzon.

Hinihintay pa nila ang PH number at ngayon ay nasa stable condition.

Samantala, isang 36 year old na babae mula Sultan Kudarat ang naka recover.

Dahil dito, abot na ngayon sa 91 ang total confirmed Covid-19 positive sa Soccsksargen region at 47 ang total recovery.

Sa BARMM, abot na sa 229 ang total Covid-19 positive kung saan 120 ay mula Lanao Sur at Marawi, 72 sa Basilan at Lamitan City at 32 na ang positibo sa Maguindanao.

OWWA 12 regional director tiniyak ang pagpapauwi ng mga OFW mula rehiyon na binawian ng buhay sa Saudi Arabia

Naghihintay na lamang ng official communication mula sa kanilang central office para sa pagpapauwi ng mga overseas Filipino workers na nasawi sa Saudi Arabia ang Overseas Workers Welfare Administration o OWWA region 12.

Ipinahayag ito ni OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog. Kinumpirma ni Sumalinog na may mga OFW mula region 12 na binawian ng buhay sa Saudi Arabia dahil sa mga karamdaman na may kaugnayan sa COVID-19.

Pero ayon kay Sumalinog hindi pa nito makumpirma kung ilan ang mga ito. Dinagdag din ni Sumalinog ka kasama nag mga repatriated OFW na babalik sa Pilipinas ang mga OFW na nasawi sa nasabing bansa. Sinabi din nito na ang mga OFW na apektado ng COVID-19 crisis ay makatatanggap ng ten thousand pesos na pinansyal na tulong mula sa Department of Labor and Employment-Abot Kamay ang Pagtulong o DOLE-AKAP assistance Program.

Nakapag-proseso na at nakapag-approved ng 3,600 na mga applications sa nasabing programa ang ahensya. Kabilang ang mga ito sa una at ikalawang bugso ng pamimigay ng mahigit 36 million pesos na pondo para sa DOLE-AKAP assistance Program.

LOCAL..

Nasa higit isangdaan na mga mamamayan na nasa marginalized at vulnerable workers sa tatlong mga Barangay ng Arakan, Cotabato ang nakinabang sa livelihood assistance ng Department of Labor and Employment o DOLE region 12.

Mismong si DOLE Regional Director Rey Agravante at Provincial Manager Marjorie Latoja ang nanguna sa aktibidad kahapon sa mga Barangay ng Kabalantian, Santo Nino at Poblacion.

Ayon kay Agravante, ito ay individual project na na-propose ng mga mangagawa na nasa informal sector sa ibat-ibang bayan sa buong rehiyon at kailangan lamang nilang makipag-uganayan sa bawat field o Public Employment Office sa kanilang lugar.

Samantala, nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo ng programa lalo na ngayong may krisis pa na dala ng COVID-19. Pangako naman ng mga nakinabang sa programa na iingatan at palalaguin ang mga ibinigay sa kanila upang pagdating ng panahon ay makakatulong din sila sa iba.

LOCAL...

Magsisilibi ng Temporary Treatment and Monitoring Facility at Step Down Care facility na may kaakibat na kagamitang medikal para sa mga mild COVID-19 cases ang City Hospital sa lungsod.

Ginawa ng 36 bed capacity ang pasilidad matapos itong sumailalim sa retrofitting upang makatugon sa mga mild na kaso ng pandemya. Maala-alang nagtamo ng kasiraan ang City Hospital noong nakalipas na October 2019 earthquake kung saan ay pansamantalang inilagay ang mga pasyente nito sa mga tent na pinahiram ng Philippine Red Cross at Department of Social Welfare and Development.

Maliban pa sa ipagsasaayos ng ospital, nilagyan din ito ng dagdag na kagamitan gaya ng Cardiac Monitor, Infusion Pump, Emergency Carts at iba pa.

May kanya kanya itong isolation room upang masegurong hindi madaling magkakahawaan ang mga pasyente at mismong mga medical frontliners na mag-aasikaso sa kanila. Bagamat kakaunti na lang ang natitirang dapat ayusin sa pasilidad, nakahanda na ito na tumugon kung sakali mang magkakaroon ng pagtaas ng kaso ng mild Covid19 sa lungsod. Kapag nakumpleto na ang retrofitting ng pagamutan, mabibigayn na ito nga accreditation mula sa Department of Health at Philhealth.

Hatid tulong initiative ng pamahalaang nasyonal nakapagpauwi sa mahigit 600 locally stranded individuals sa Region 12 at Maguindanao

Sumasailalim na sa 14-day quarantine ang mahigit animnaraang mga locally stranded individuals o LSIs sa mga quarantine areas at isolation facilities ng kani-kanilang mga local government units sa region 12 at Maguindanao sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM

Ang mga ito ay kabilang sa una at ikalawang batch sa mga nakinabang sa Hatid Tulong Initiative ng pamahalaang nasyonal.

Matatandaan na inalok ni Sultan Kudarat Governo Suharto Teng Mangudadatu na maging drop off point ng mga ito ang compound ng bagong Provincial Hospital ng lalawigan sa bayan ng Isulan.

Kaugnay nito ipinahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa na naging maayos ang pagpapauwi nila sa nasabing mga LSI. Ito ay kahit na ipinaalam sa kanila ang pagalis ng mga ito sa Quirino Grand Stand sa Maynila, isang araw bago ang kanilang paguwi sa rehiyon.

Sinabi ni Leysa na ito ay dahil na rin sa pakikipagtulungan ng mga local government units. Kabilang sa mga nakinabang sa Hatid Tulong ng national government ang mga estudyante, turista, mangagawa, at repatriated na mga overseas Filipino Workers.

Local

Sa pamamagitan ng Ordinance No. 109-2020, ipapatupad na ang ‘new normal’ situation sa Tulunan, North Cotabato. Sa ilalim ng ordinansa, mahigpit nang susundin ng mga residente ang mga itinakdang health practices at protocols dahil pa rin sa banta ng COVID-19 pandemic.

Nakapaloob dito ang pag-oobserba ng 1-meter distancing, mandatory na pagsusuot ng face mask kung lalabas, mananatili ang curfew mula 10pm hanggang 5am maliban sa mga frontliners. Para maiwasan ang skin-to-skin contact, ipapatupad din ang ‘No Handshaking Policy’, suspendido rin ang anumang gathering gaya ng reunion, fiesta, sabong, tournaments at iba pang pagtitipon.

Magkakaroon din ng permanenteng COVID-19 health checkpoint bawat barangay, 50% capacity lang ang pahihintulutan sa mga resort, habang mananatiling suspendido ang market days sa tatlong mga barangay ng bayan.

Kaugnay nito, sinumang mahuli na hindi nakasuot ng face mask at hindi sumusunod sa physical distancing ang may karampatang penalidad.

P500 sa first offense, P1000 sa second offense at P2500 sa third offense.

local..

Resort na lumabag umano sa COVID-19 protocol temporaryong ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Glan, Sarangani Province

Ipinasara hangang sa August 8 ng lokal na pamahalaan ang Anvy Resort Hotel sa Glan, Sarangani Province dahil sa paglabag nito sa COVID-19 protocol.

Ito ay ayon kay Glan Mayor Vivien Yap. Sinabi ni Yap na dalawang mga malaking event ang isinagawa sa nasabing resort sa Barangay Taluya na ang mga dumalo ay lagpas sa kanilang 50 percent capacity.

Dinagdag din nito, na inireport ng resort na ang mga organizer ng dalawang event ay mula sa General Santos City. Pero natuklasan ng lokal na pamahalaan na ang mga ito ay mula sa Davao City na may local transmission ng COVID-19.

Paliwang ni Yap ito ay paglabag sa mga panuntunan ng local government at Department of Tourism hinggil sa pag-host ng mga mass gathering habang may community quarantine. Ang Sarangani Province na mayroon nang siyam na kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nasa ilalim ngayon ng modified General Community Quarantine.

Isa sa mga COVID-19 patient sa nasabing lalawigan ay mula sa bayan ng Glan. Ipinahayag ni Yap na ang mga empleyado ng resort na isasailalim din sa disinfection ay obligadong sumailalim sa 14 day quarantine.

Ayon naman sa mayari ng resort na si Mohammad Aquia, handa silang magsagawa ng mga adjustment para matiyak na masunod ang guidelines ng local government.

Local …………………….

MAKAKARANAS NG brownout ang buong franchise area ng Cotabato Light and Power Company o Cotabato Light bukas, linggo, July 12.

Ayon kay Cotabato Light spokesperson Arlene Valdez-Hepiga, ang brown out ay tatagal ng isang oras sa umaga at isang oras din sa hapon.

Sa umaga, alas 8 hanggang alas 9 ang brownout at sa hapon ay magaganap ito alas 4 hanggang alas 5.

Ang brownout ay kailangang ipatupad habang inililipat ang power source ng Cotabato Light at Maguindanao Electric Cooperative patungong Tacurong substation at pabalik.

Apektado ang buong Cotabato City at bahagi ng Sultan Kudarat at Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

local...

NIYANIG NG 5.2 magnitude earthquake ang Davao region kaninang madaling araw.

Ayon sa Phivolcs, ang epicenter ay nasa layong 11 kilometro silangan ng Kiblawan, Davao Del sSur.

Ito ang ikalawang pagyanig sa naturang lugar.

Kahapon ng madaling araw, niyanig din ng magnitude 4.7 quake ang Kiblawan at kalapit mga lugar.

Naramdaman sa Bansalan at Magsaysay, Davao del Sur ang Intensity 5 habang Intensity 4 sa Kidapawan, Tupi South Cotabato at Malungon, Sarangani.

Posible pa rin ang aftershocks, ayon sa Phivolcs.

local..

DINALAW NI AFP chief of staff Gen. Felimon Santos ang 6th Infantry “Kampilan” Division bilang bahagi ng kanyang farewell tour sa mga kampo ng Army sa buong bansa.

Si Gen. Santos ay naging saksi din sa presentation ng mga armas at bala na nakumpiska ng 6th ID sa mga kalaban ng pamahalaan.

Ang ika-53rd AFP chief ay pormal na tinanggap nina 6th ID chief Major Gen. Diosdado Carreon at Western Mindanao Command chief Lt. Gen. Cirilito Sobejana.

Hindi bago si Gen. Santos sa 6th ID dahil nagsilbi siya dito bilang assistant division commander mula July hanggang December 2016. Dito niya nakuha ang kanyang star rank.

Pinarangalan niya kahapon ang mga sundalong nasugatan sa paglilingkod sa bayan.

Si Gen. Santos ay magreretiro na sa Aug. 3 kung saan sasapit ang kanyang ika 56th birthday at mandatory retirement ng military.

local..

Kongresista sa North Cotabato ipinaliwanag ang botong ‘NO’ sa denial ng ABS-CBN Franchise renewal

May kanya-kanyang opinyon at panindigan ang mga miyembro ng Committee on Legislative Franchises at Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa usaping pag-deny sa ABS-CBN franchise renewal.

Ito ang paliwanag ni 3rd district Congressman Jose ‘Ping-ping’ Tejada matapos ang kanilang botohan sa House of Representatives kahapon. Sa pananaw ni Tejada, wala umanong sapat na katibayan na may paglabag ang network sa iba’t-ibang usapin na kinasasangkutan nito. Matatandaang kinuwestuyin ang ABS-CBN sa paglabag sa batas gaya ng labor code, bayarin sa buwis at ownership sa network.

Hindi rin maipaliwanag kung paano muling napasakamay ng mga Lopezes ang ABS-CBN matapos ang EDSA revolution.

Naging mainit din ang talakayan kung paano na-right-off o nalibre ang kanilang milyun-milyong loan sa bangkong pag-aari ng pamahalaan na Land Bank of the Philippines sa panahon ng nakaraang administrasyon, at maraming iba pang isyu. Nabatid na pormal nang ibinasura sa kamara ang panukalang magpapanibago sana sa legislative franchise ng ABS-CBN.

Ang desisyon ay inilabas matapos bumoto ang 70 konggresista kontra rito, habang 11 lamang ang bumoto ng pabor at isa rito si Tejada. Matatandaang napaso ang prangkisa ng ABS-CBN noong ika-4 ng Mayo, at ipinatigil ng National Telecommunications Commission (NTC) noong ika-5 ng Mayo.

local..

Pagkamatay ng mamamahayag na si Ed Dizon sa Kidapawan City, inalala ng mga media sa North Cotabato

Lumipas na ang isang taon pero hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang nakakamit ang hustisya matapos ang pagbaril at pagpatay sa radio broadcaster na si Eduardo 'Ed' Dizon na nangyari gabi noong July 10, 2019.

Hiling naman ng ilang mga local media sa lalawigan ay ang agarang pagkahuli sa mastermind sa naturang kaso na si Dante Encarnacion Tabusares alias Bong Encarnacion na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng batas matapos itong inisyuhan ng warrant of arrest ng korte.

Ayon sa ulat ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO, kabilang rin sa nasampahan ng kaso noon ay sina Junnel Jane Andagkit Poten alias Junell Gerosaga, Sotero Jacolbe Jr alias Jun Jacolbe at Helario Can Lapi Jr alias Gil Lape.

Pero si Jacolbe ay sumuko at nakapagpiyansa ng kalahating milyon para sa kanyang temporaryong kalayaan habang si Lapi naman ay nag execute ng extra judicial confession. Sa ngayon ay nananatiling at large sina Dante Tabusares at Junell Jane Poten

Samantala, pending naman sa korte ang pandinig sa kaso habang inaantay pa ang resolution ng Supreme Court dahil sa petition ni Elizabeth C. Panelo nv National Union of Journalist of the Philippines na ilipat ang venue ng hearing sa Davao City o Manila, na hanggang ngayon ay wala pang basbas mula sa korte.

Local...

DOLE 12 Regional Director may paalala sa daang daang mga mamamayan na nakinabang sa kanilang tulong pangkabuhayan sa sa South Cotabato at Lambayong, Sultan Kudarat

Gamitin ang tulong pinansyal na natanggap para sa pangunahing pangangailangan ng pamilya. Ito ang paalala ni Department of Labor and Employment o DOLE 12 Regional Director Raymundo Agravante sa mahigit tatlong libong mga benepisyaryo ng kanilang tulong pangkabuhayan sa South Cotabato at Lambayong, Sultan Kudarat.

Ipinahayag ito ni Agravante kasunod ng paglaan ng ahensya ng mahigit siyam na milyong piso para sa kanilang Tulong Panghanabuhay sa Ating Displaced/Disadvantage o TUPAD workers sa lalawigan. Ang mga ito ay mula sa mga bayan ng Tantangan, Banga, Norala, Lake Sebu, at Tupi. Layon ng programa na matulungan ang mga mamamayan na apektado ng pandemya sa COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa kanilang mga barangay.

Ayon kay Agravante, bagamat hindi naman kalakihan ang matatanggap na sahod ng mga benpisyaryo sa loob ng sampung araw na pagtatrabaho, ito ay malaking bagay na sa kanila ngayong may krisis. Sa bayan ng Lambayayong sa karatig lalawigan ng Sultan Kudarat, naglaan naman ng 1.2 million pesos ang labor department para sa kanilang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP.

Layon ng programa na mabigyan ng dagdag na kabuhayan ang mga self-employed na mamamayan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng puhunan o mga gamit sa ipatatayong kabuhayan. Ayon kay Agravante makatutulong ang programa sa mga mamamayan na labis na apektado ang kabuhayan ng pandemya sa COVID-19.

NATIONAL...

TULUYAN NANG ISINARA NG KONGRESO ang ABS-CBN TV channel 2 matapos na tanggihan sa committee level ang franchise renewal application ng malaking TV network kahapon.

Abot sa 70 na mg akongresista ang pumabor sa report ng technical working group’s na nagrekomendang tanggihan ang ABS-CBN’s franchise application.

Tanging 11 lawmakers ang ang bumuto ng NO sa rekomendasyon ng TWG,

Hindi pa magsasara ang ABS-CBN dahil maari pa naman itong gumagamit ng Cable TV at social media platform.

Ang tinanggihan lang ay ang pagbabalik operation ng ABS-CBN Channel 2 TV.