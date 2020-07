NDBC BIDA BALITA (July 13, 2020)

HEADLINES:

1. Walang bagong kaso ng COVID-19 sa Soccsksargen region hanggang kagabi

2. Noong sabado, 11 ang bagong kaso sa rehiyon; 4 taga Cotabato City, pito sa South Cotabato

3. North Cotabato IATF, may paglilinaw sa kaso ng pinakabatang Covid-19 positive

4. Congregational prayers sa mga Mosque, pinapayagan na ng pamahalaan

5. Vice Mayor ng Sto Nino, South Cotabato, nakatakdang manumpa bilang bagong mayor

6. Home-based quarantine, ipagbabawal na ng pamahalaan, ayon sa National IATF.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

Local………………..

NARITO ANG MAGANDANG BALITA. Walang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health sa Soccsksargen kahapon, linggo.

Sa COVID-19 tracker na ipinalabas ng DOH-12 kagabi na nananatili sa 102 ang total number of coronavirus positive sa rehiyon.

Noong sabado, apat na taga Cotabato City at pitong taga South Cotabato ang nadagdag sa talaan.

Kabilang sa apat na nagpositibo sa Cotabato City ay ang isang 9-year-old na babae. Siya at 16 na iba ay mga locally stranded individual na dumating sa lungsod noong July 9.

Sinabi ni Cotabato City health chief Dr. Meyasser Patadon na ang tatlo sa apat ay magkakamag-anak.

SA BARMM, walong bagong kaso ang naitala ng Ministry of Health hanggang kagabi. Sa ngayon, meron nang 237 confirmed cases sa BARMM.

Sa walong panibagong kaso, pito ang naitala sa Lanao del Sur/Marawi City at isa naman sa Basilan/Lamitan City.

Samantala, inamin ni Lanao del Sur IPHO chief Dr. Allen Minalang lahat ng mga nagpositibo ay mga LSI at ROF.

Sa panayam ng programang OCD-BARMM sa Radyo Bida, tiniyak ni Dr. Minalang na ginagawa nila ang lahat upang di magkakaroon ng local transmission.

-0-

LOCAL

DINALA SA DAVAO CITY HOSPITAL 3 TAOGN GULANG NA BATANG positibo sa Covid-19.

Ito ay upang isailalim ang pasyante sa ibayo pang medikasyon, ayon kay Midsayap municipal health chief Dr. Amy Doruelo Rayray.

Sumasailalim sa ngayon sa strict home quarantine ang mga malapit na kamag-anak ng bata.

Muli namang iginiit ni Mayor Romero Arania sa lahat ng taga Midsayap na panatilihin ang palagiang paggamit ng face mask, paghuhugas ng kamay at physical distancing.

-0-

LIMA SA 499 na mga Locally Stranded Individuals na taga island provinces ng BARMM at ngayon ay nasa Sultan Kudarat, Maguindanao ay nagpositibo sa Covid 12.

Ito ang sinabi ni BARMM Interior Minister at spokesperson Naguib Binsarimbo sa Radyo Bida.

Sila ay nasA Isolation facility sa Sanitarium Hospital sa Barangay Salimbao.

Ang lima ay kabilang LSIs na inihatid ng national government sa Cagayan de Oro City at sinundo ng regional IATF.

Ang mga negation sa rapid test at confirmatory tests ay ihahatid naman ng Philippine Navy vessel sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang barko ay kasalukuyang nasa Polloc Port.

Tiniyak ni Sinarimbo na ang lahat ng mga precautionary measures na kailangan ay ginawa ng mga frontliner.

Sinisiguro aniya ng regional government na ligtas ang lahat ng mga uuwi sa Basulta at sa mga taong nag-asikaso sa kanila.

-0-

LOCAL

HINILING NI Mayor Jean Dino Roquero ng Pigcawayan, North Cotabato ang kooperasyon ng lahat ng kanyang mga kababayan matapos na isa sa mga kababayan nito ay positibo sa Covid-19.

SA isang pahayag, sinabi ni Mayor Roquero na kasalukuyang nasa isolation facility ng bayan ang pasyente at nasa maayos na kondisyon.

Siya ay isang Locally Stranded Individual mula Maynila at dumating sa bayan nitong nakalipas na linggo.

Ang hiling ni Mayoe Roquero sa kanyang mga “kasimanwa” na ituloy ang paggamit palagi ng face masks, palaging paghuhugas ng kamay, at physical distancing.

Ginagawa aniya ng LGU ang lahat ng paraan upang manatiling ligtas ang Pigcawayan.

-0-

Local …………………….

PINAPAYAGAN na ang congregational prayers sa mga Masjid o Mosque sa buong bansa.

Sinabi ito ni National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) Secretary Saidamen B. Pangarungan na ito ay para lamang sa mga lugar na ang umiiral na ang general community quarantine.

Pinalalahanan ni Pangarungan ang mga mananampalatayang Islam na dapat ay sampung porsiento lang ng kapasidad ng Masjid ang pupwede.

Aniya dapat sundin ng lahat ang guidelines na ibinigay ng Dept of Health tulad ng paggamit ng electric fans at bukas ang mga pinto ng Mosque. Bawal ang air-condition.

Kabilang din ang paggamit ng thermal scanners, hand sanitizers or alcohol. Dapat merong wash area sa entrance ng Mosque.

Bawal pa din ang mga bata 18 taon pababa at mga senior citizen na 60 years old pataas.

Pinauyuhan ni Pangarungan ang mga Mosque administrator at Imam na palaging maki-pag-ugnayan sa LGUs.

-0-

Local……………………

NAKATAKDANG manumpa bilang akalde ng Sto Nino, South Cotabato si Vice Mayor Sulpicio Villalobos kapalit ni Mayor Pablo Matinong Jr na pinatay noong Biernes.

Kasabay nito ay ang inaasahang panunumpa ni No. 1 Councilor Wilfredo Dimzon bilang bagong vice mayor.

Ayon Villalobos, labis ang pagdalamhati at kalungkutan ng buong bayan sa sinapit ni Mayor Matinong.

Kailangang ipatupad ang law of succession upang hindi maantala ang mga serbisyo na ibinibigay ng lokal na pamahalaan.

Sinabi ni Villalobos, bayaw ng yumaong mayor, na ipagpapatuloy nya ang mga magagandang programa na nasimulan ng akalde.

Una rito, sinabi niya na si Mayor Matinong ay umamin na meron siyang threat sa buhay.

Sa kanilang flag raising ceremony noong June 22 ay tila nagpaparinig na umano si Mayor Matinong na kung may problema man ay pwedeng pag usapan sa kanyang opisina.

Samantala, sinabi ni South Cotabato police director Colonel Jemuel Siason na maramign anggulo ang kanilang tinitingnan sa posibleng dahilan ng pagpatay sa mayor. Kabilang dito ang negosyo at pulitika.

Nagrally naman ang mga supporters ni Matinong sabado ng gabi at isinigaw ang pagbibigay ng hustisya para sa alkalde.

-0-

LOCAL…

MAHIGPIT na kinondena ni South Cotabato Second District Representative Ferdinand Hernandez ang pagpatay kay Sto. Nino, Mayor Pablo Matinong Jr.

Ayon kay Hernandez, karumal-dumal ang pagbaril sa alkalde na isinalarawan niyang isang “hard working public servant.”

Patunay dito, ayon sa kongresista, ang pag-unlad ng Sto. Nino sa panahong si Matinong ang mayor, lalo na sa larangan ng infrastructure at peace and order.

Si Matinong ay kasama sa narcolist ni P. Duterte noong 2017 subalit ilang beses niya itong tinaggihan. Katunayan, nangunguna siya sa kampanya kontra illegal drugs.

Kasabay ng pakikiramay sa mga naulilia ng alkalde at mga taga bayan ng Sto. Nino, umapela si Hernandez sa PNP at iba pang law enforcers na tiyaking mabibigyan ng hustisya ang pumanaw na mayor.

0-

Back to business na ang labinapat na mga tourism accommodation establishment o AEs sa South Cotabato.

Ito ang Ipinahayag ni Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Promotions Unit Tourism Officer Argie Asaria. Sinabi ni Asaria na ang nasabing mga tourism establishment ay nabigyan ng Provisional Certificates of Authority to Operate ng Department Tourism o DOT.

Pero nilinaw nito na nasa maximum na 50 percent capacity lamang ang operasyon ng nasabing mga ito. Bawal din ang pagpasok sa mga ito ng mga may malubhang karamdaman, 21 years old and below at senior citizen. Matatandaan na ipinahayag din noon ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr na para sa pagbangon ng ekonomiya ng lalawigan na apektado ng COVID-19 pandemic, unti unting bubuksan ang ekonomiya ng South Cotabato.

Karamihan sa mga bukas ng AEs na ito ay matatagpuan sa Koronadal City at sa summer capital ng lalawigan na Lake Sebu.

-0-

Local..

Nakatakdang dumating sa lalawigan ng South Cotabato ang isa pang batch ng mga returning overseas filipino workers o ROF at locally stranded individuals o LSIs mula Maynila sa July 17. Ang mga ito ay benepisyaryo ng Hatid Tulong program ng pamahalaan.

Ayon kay South Cotabato Hatid Tulong Program Team Leader Annaliz Cabrido, nakatanggap sila ng kumpirmasyon ng pagdating ng isa pang batch ng mga LSIs na isasakay ng barko at mga bus mula Quirino Grandstand.

Dinagdag din nito na ang mga uuwing mamamayan ay susunduin ng limampung mga bus. Padating sa drop off point sa Isulan, Sultan Kudarat, susunduin naman sila ng kani-kanilang mga lokal na pamahalaan. Kinumpirma din ni Cabrido na abot na sa mahigit 150 na mga Overseas Filipino workers o OFW at locally stranded inviduals kalakip ang mga bata ang nakauwi sa South Cotabato sa tulong ng Hatid Tulong Program ng pamahalaan, Karamihan sa mga ito ay mga mahihirap at walang pambili ng tiket.

Kalakip sa mga ito ang tatlumpung mga construction worker mula sa bayan ng T’boli. Sinabi ni Cabrido na lahat na mga pasahero ay nabigyan ng pamahalaang panlalawigan ng mga pagkain, at tig two thousand pesos na financial na tulong bilang allowance sa tatlong araw na byahe. Ayon kay Cabrido may mga pamilya din na iniwanan ang Maynila matapos ang maraming taon na paninirahan doon at piniling manatili na lamang sa lalawigan.

Nilinaw din ni Cabrido na pagdating pa lamang, isinasailaim kaagad sa ikalawang rapid antibody testing ang mga LSI at ROF. Ito ay kahit nag-negatibo pa sa rapid testing sa Maynila. Maliban sa pagsailalim sa mandatory 14-day quarantine sa kanilang mga lugar ang mga ROF at LSIs ay pinapa-register din sa localized COVID-19 contact-tracing ng lalawigan.

-0-

Hinihintay na lamang ng Commission on Higher Education o CHED region 12 ang fund transfer mula sa kanilang central office para mai-release na sa mga eskwelahan sa rehiyon ang Unified Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST benefits ng kanilang mga estudyante.

Ito ayon kay CHED OIC Regional Director Jocelyn Santoceldes ay hindi na abutin ng Agosto. Sinabi ni Santoceldes na makatatanggap ng second batch ng releasing nito para sa first semester ang labinwalong mga eskwelahan sa rehiyon.

Ang mga ito ay ang AMA Computer College-General Santos City, Central Mindanao Computer School, Cronasia Foundation College, General Santos Academy, Green Valley College Foundation, Holy Child College of Information Technology, International Cruise Ship College, Mindanao Polytechnic College, Notre Dame Hospital and School of Midwifery, Notre Dame of Marbel University, Notre Dame of Salaman College, Primasia Foundation, Ramon Magsaysay Memorial Colleges-Koronadal, Shariff Kabunsuan College, South East Asia Institute of Technology, Southern Christian College, Stratford International School, at Villamor College of Business and Arts.

Nanawagan din si Santoceldes sa dalawamput walo pang mga ekswelahan sa rehiyon na i-comply na ang mga requirement para sa proseso ng kanilang UNIFAST. Pakiusap naman ni Santoceldes sa mga estudyante na benepisyaryo ng Unifast habaan pa ng konti ang kanilang pasensya. s

-0-

Sumanguni muna sa pinakamalapit na police station para masuri ang kanilang complain. Ito ang paalala sa publiko ni PNP 12 Regional Anti Cybercrime Unit o RACU Chief Police Lieutenant Colonel Junie Buenacusa.

Ipinaliwanag ni Buenacusa na hindi kasi lahat ng complain na may kaugnayan sa computer, cellphone at iba pang gadget ay maituturing kaagad na cyber-crime. Kaya para hindi maaksya ang panahon sa pagpunta sa PNP 12 regional headquarters sa General Santos City, mahalaga na ang reklamo ay ipa-evaluate muna sa pinakamalapit na police station.

Sinabi ito ni Buenacusa matapos kumpirmahin na kada taon ay dumadami ang ang natatanggap na complain ng pulisiya sa cyber-crime o social media offenses. Kadasan sa mga ito ay may kauugnayan sa mabla-blockmail at prank calls. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Buenacusa nakatutok ngayon ang kanilang tanggapan sa mga cellphone, computer, at tablet na kadalasan ay ginagamit sa pamimintaha ng ilang mga indbidwal.

Ipinahayag din ni Buenacusa na para hindi na mahirapan ang publiko hangad din nitong magkaroon ng satellite offices sa mga lalawigan ng Soccksargen ang regional anticrime cyber unit ng PNP 12.

-0-

Kinondena ni South Cotabato Second District Representative Ferdinand Hernandez ang pagpatay kay Sto. Nino, Mayor Pablo Matinong Jr. Ayon kay Hernandez, karumal-dumal ang pagbaril sa alkalde na isang “hard working public servant.

Patunay dito ayon sa kongresista ang pagunalad ng bayan ng Sto. Nino sa termino ni Matinong. Kasabay ng pakikiramay sa mga naulila ng alkalde at mga taga bayan ng Sto. Nino, umapela din si Hernandez sa mga otoridad na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa pagpaslang sa alkalde para sa pagkakaaresto sa mga salarin.

Ayon naman kay Sto. Nino Vice Mayor Sulpicio Villabos, posibleng manumpa ito bilang Mayor ng Sto. Nino ngayong araw. Dinagdag din Villabos na bagama’t ipinagluluksa nila ang pagpatay kay Matinong, hindi rin aniya maaring maantala ang serbisyo sa mga mamamayan ng lokal na pamahalaan.

Samantala para ipananawagan ang hustisya sa pagpatay kay Matinong, nagsagawa naman ng candle lighting ang mahigit ng daang mga mamamayan sa Sto. Nino, South Cotabato.

Matatandaan na si Matinong ay pinagbabaril ng riding-tandem suspek habang iniinspeksyon ang road project ng lokal na pamahaalan sa Pobalcion, Sto. Nino noong Byernes.

-0-

Tumanggap kamakailan ng tulong mula sa Department of Agriculture XII ang mga magsasaka dito sa bayan na naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon.

Kabilang sa tulong na ipinagkaloob ay 100 bags ng conventional hybrid corn seeds, 2,664 na packs ng pakbet seeds, 276 na kilo ng mung bean seeds, 200 bags ng inorganic fertilizer, 70 rolyo ng trapal, 76 na rolyo ng HDPE pipes, at 150 yunit ng plastic drums.

Ang mga ito ay nagkakahalaga ng abot sa P2,248,863.49. Dagdag pa dito, nakatakda ding makatatanggap ng abot sa 18,402 coffee planting materials na nagkakahalaga ng P539,822.67 ang mga benepisyaryong magsasaka.

Ang mga tulong na ito ay pinondohan sa pamamagitan ng Quick Response Fund ng DA XII. Kaugnay nito, hinikayat ni Rosario Paguican, pinuno ng Municipal Agricultural Services Office (MASO) ang mga benepisyaryo na gamitin nang maayos ang tulong mula sa pamahalaan.

Ito ay upang mapakinabangan ang mga natanggap na tulong lalo na sa pagsusulong ng sapat na pagkain sa bayan lalo na ngayong nasa gitna ng krisis ang buong bansa dahil sa pandemyang COVID-19.

-0-

Abot sa 600 Locally Stranded Individuals ang nakatakdang bumyahe pauwi sa North Cotabato ngayong linggo mula sa ibat- ibang lugar.

Ito'y matapos ipinag-utos ni Governor Nancy Catamco sa Task Force Sagip Stranded ang pagsasaayos ng mga dokumento at koordinasyon sa mga stranded na kailangan pang makauwi sa probinsya sa kabila ng COVID- 19. Dagdag na apat na exclusive sweeper flights ang inihanda ngayon ng Provincial Government upang sakyan ng maraming pang LSI na nagnanais makauwi sa probinsya ngunit walang masakyan.

Sa ginanap na tipon ng RIATF sa Sultan Kudarat kamamailan, sinabi ng Gobernadora na ramdam nya ang dinaranas na pagkabahala at kahirapan ng mga stranded at ito ang naging dahilan na nais nyang silay tulungan.

Tatlong exclusive sweeper flights ang unang napalipad ng Provincial Government dalawang linggo na ang nakalipas upang makauwi ang mga LSI mula sa Maynila at Visayas. Inaasahan na makakalapag sa paliparan ng Davao City ang mga sweeper flights simula July 14.

Ang bawat flights ay lulan ng 170 hanggang 200 na mga LSI. Sila ay susunduin mula Airport gamit ang mga private vans. Agad silang isasailalim sa decontamination sa Provincial Capitol at i turn-over sa LGU kung saan sila sasailalim ng 14-day Quarantine.

Hiling ni Catamco ang kooperasyon ng mga LSI upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Kabilang dito ang pagsunod sa itinakdang health protocols sa mga frontliner na sumusundo sa LSI at ROF.

-0-

Maraming mga manok na ang naitalang namamatay dahil sa pabago-bagong panahon dulot ng pag-ulan sa Kidapawan City.

Sa panayam kay City Veterinarian Dr. Eugene Gornez, bagaman wala siyang eksaktong datus, ipinahayag nito na dahil na rin sa matagal na naranasang dry spell at ngayon na patuloy ang pag-ulan nagkakasakit ang mga manok na kadalasan nasa bakuran lamang.

Kaugnay nito, panawagan ni Gornzez sa lahat ng mga nag-aalaga ng manok na pabakunahan na laban sa posibleng pag-atake ng Newcastle disease o sakit ng mga manok.

Dahil dito, patuloy naman ang isinasagawang information dissemination ng Veterinary Office para sa dagdag na kaalaman ng mga nag-aalaga ng manok. Maliban pa sa Newcastle disease, mahigpit din ang ginagawang pagbabantay sa posibleng pagpasok ng meat products na maaring nakontamina ng African Swine Fever o ASF.

-0-

Sa kabila ng community quarantine dahil sa banta ng COVID-19, nakapagtala ng abot sa 142 kaso ng teenage pregnacy ang lungsod mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon.

Ayon kay Vergie Ablang, Nurse 3 at Acting Population Officer ng City Health Office, mas mataas ang naturang bilang kumpara sa kasong naitala nitong 2019 sa kaparehong panahon. Sa datus ng city health, pinakabatang nabuntis ay edad sampung taong gulang.

Apat naman na bilang ng teenage pregnancy ay nasa age-bracket na 10-14 years old, habang 138 ang nasa edad kinse hanggang dise-nuebe anyos. Ayon kay Ablang, ang bilang ay batay na rin sa mga nagpapakonsulta sa city health araw-araw, at hindi pa kasali rito ang mga batang buntis na hindi nagpapa check-up sa doktor.

Nangunguna naman ang Brgy Poblacion sa may mataas na bilang na nasa 18, Lanao-15, Sudapin 14, Kalasuyan-9 at Padaton na may 7. Sinabi ni Ablang na bagamat umiiral ang community quarantine sa lungsod ay hindi aniya maiiwasan ng ilang mga kabataan na gumawa ng mga bagay na lampas sa kanilang limitasyon dahil sa kawalan ng mapagkakaabalahan.

Ayon pa sa kanya, dahil sa pandemya ay natigil pansamantala ang kanilang isinasagawang information campaign hinggil sa sex education, isa sa mga dahilan kung bakit tumaas din ang bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis.

Samantala, kaugnay nito, muling isusulong ng city health office sa lungsod ang pagsasagawa ng information education campaign hinggil sa naturang usapin.

-0-

North Cotabato Provincial IATF, nilinaw na buhay ang batang positibo sa COVID- 19 na mula sa probinsya

Binigyang linaw ng IATF na buhay at nasa stable na ang kondisyon ng 3 years old na batang lalaki na taga Midsayap, North Cotabato na nagpositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19.

Siya ang pang labindalawang COVID- 19 patient sa buong Cotabato Province at patuloy na nagpapagaling sa Southern Philppines Medical Center sa Davao City.

Taliwas ito sa mga kumakalat na balita sa social media na umano'y patay na ang bata dahil sa congenital heart failure.

A ngayon labin-dalawa ang total cases ng COVID-19 ang buong Cotabato province, lima sa kanila ang nakarekober habang pito pa ang active case. Patuloy naman ang paalala ng health authorities na sundin ang proper health protocols sa pag iwas sa COVID-19.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

MAARING IPAGBAWAL NG gobyerno ang home-based quarantine para sa mga COVID-19 patient.

Inihayag ito ni Cabinet Sec. Karlo Nograles, co-chairperson National Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases.

Aniya ang lahat ng mga merong Covid-19 infections ay dapat manatili sa government isolation facilities upang maiwasan ang local transmission.

Ipinaliwanag ni Nograles na delikado kung ang isang positive patient ay naka home quarantine dahil mas malaki ang tsansang makahawa siya sa kapamilya.

-0-

SA ATING NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA