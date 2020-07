NDBC BIDA BALITA (July 16, 2020)

HEADLINES:

1. ISANG DOSENA, nadagdag sa bilang ng mga COVID-19 patient sa Region 12; apat naman sa BARMM

2. IPO-IPO, tumama sa Alamada, North Cotabato kagabi, barangay sa Pigcawayan, binaha

3. MGA BUSINESS establishment at LGU sa South Cotabato na lalabag sa health protocol, binalaan ni Gov. Tamayo

4. FOREIGNER MULA Spain, nagwala sa Kidapawan City, inaresto ng mga police

5. METRO MANILA QUARANTINE, maaring higpitan kapag patuloy ang pagdami ng COVID positive

6. BILANG NG COVID-19 patient sa bansa, abot na sa 58,850

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

ISANG DOSENANG taga Soccsksargen region ang nagpositibo sa coronavirus hanggang kagabi.

Sinabi ng Department of Health o DOH-12, sa labing dalawa, isa ang taga Cotabato City, isa ang mula Sultan Kudarat at ang sampu ay taga Sarangani province.

Lahat sila ay mga Locally Stranded Individual o LSI na may travel history sa Metro Manila.

Sa ngayon, meron nang total na 122 COVID-19 positive sa rehiyon kung saan South Cotabato ang may pinakamaraming pasyente na 35 at sumusunod ang Sultan Kudarat na merong 24 COVID-19 positive patients.

Dalawa ang nasawi dahil sa coronavirus sa Soccsksargen.

Kasabay nito, inihayag ng DOH-12 na merong tatlong pasyente ang naka-recover kahapon. Isa ang taga Sultan Kudarat habang ang dalawa ay mula SArangani province.

SA BANGSAMORO Region, apat ang naidagdag na COVID-19 positive sa buong rehiyon. Dahil ditto, meron nang total 248 positive patients at anim ang nasawi dahil sa coronavirus disease.

-0-

local

Dalawa sa mga Locally Stranded Individuals o LSIs sa Buldon, Maguindanao ang nagpositibo sa coronavirus disease.

Sinabi ni Buldon Mayor Abolais Manalao na umaabot sa 104 ang LSIs sa kanilang Isolation Facility at bago sila dumating ay dumaan muna ang mga ito sa Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao upang makunan ng Swab test.

Dahil dito, dalawa sa mga ito ang nagpositibo sa virus at mananatili ng labing apat na araw sa Isolation Facility ng IPHO.

Ayon pa sa Alkalde, inaasahan pa nila na lulobo ang bilang ng LSIs kaya't hinikayat nito ang lahat ng Barangay na magkaroon ng kani kanilang Isolation Facility.

-0-

Local..

Nananatili pa rin ang panawagan ng BARMM government sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa mga kasalukuyang naka-quarantine na mga LSIs o Locally Stranded Individuals na tumatakas at lumalabas diumano mula sa facility.

Ang panawagang ito'y bunsod ng napag-alaman nilang may mga nagpapakalat ng maling impormasyon at paninira ng mga di kilalang indibidwal sa social media.

Ayon kay BARMM executive secretary Abdulraof Macacua, walang maidudulot na mabuti ang gawain na ito.

-0-

Local…

SA TACURONG CITY, ngayon ang huling araw ng dog at cat vaccination sa Barnagay Upper Katunggal, ayon kay Tacurong City Mayor Angelo Montilla.

Agn vaccination ng mga aso at pusa ay ginagawa mula alas 8 ng umaga hanggang alas dose ng tanghali sa ibat ibang barangay ng Tacurong.

House to house ng kampanya kontra rabies upang manatiling rabid free ang Tacurong, sabi ni Mayor Montilla.

Hiling niya sa lahat, makipagtulungan sa mga health workers.

-0-

Local………………..

NAGPALIWANAG ang Ministry of Health-BARMM sa mga kumakalat na report na umano ay mabagal na serbisyo sa mga Locally Stranded Individuals na ibinaba sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sinabi ni MOH-BARMM supply officer Basir Guro na agad silang umaksyon sa mga kahilingan ng Cotabato Sanitarium Hospital.

Ayon kay Guro, kahit nakaleave of absence si Minister Safrullah Dipatuan hindi ito nagpabaya sa pagtugon sa pangangailangan ng mga LSI's na residente ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.

Samantala, fake news ang kumakalat na balitang magkakaroon ng lockdown sa buong Sultan Kudarat, Maguindanao ngayong araw, ayon kay Mayor Shameem Mastura.

-0-

LOCAL…

HINILING NI Bangsamoro Region chief Minister Murad Ebrahim sa lahat ng mga magulang sa buong rehiyon na pabakunahan ang kanilang mga anak 59 years old and below sa gagawing Sabayang Patak Kontra Polio ngayong July 20 to August 2.

SA isang pahayag, sinabi ni Minister Murad na tulad ng coronavirus, wala pa ring vaccines laban sa polio.

Kaya hiling niya sa lahat, suportahan ang programang ito ng pamahalaan.

-0-

-0-

LOCAL..

Labing-tatlong miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Figther (BIFF) sa ilalim ng Karialan faction ang nagbalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan ng 33rd Infantry Battalion nitong umaga ng July 14, 2020.

Sinabi ni 33rd IB battalion commander Lt. Colonel Elmer Boongaling na ang kanyang batalyon at mga tauha nito ay naniniwala na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat, local government unit, Army at iba pang stakeholder, ay makakamit ang kapayapaan sa isang lugar.

Ang mga sumuko ay mula sa ibat-ibang bayan na nasasakupan ng 33rd IB area of operation tulad ng Shariff Aguak, Sahariff Saydona Mustapha, Rajah Buayan at Sultan sa Barongis.

-0-

Local …………………….

IPO-IPO tumama sa Alamada, North Ctoabato kagabi habang nasa kasagsagan ang malakas na buhos ng ulan kahapon.

Sinabi ni Alamada Mayor Jesus Sacdalan na apektado ang dalawang barangay.

Wala namang iniulat na nasaktan sa kalamidad na tumama sa Barngay Dado at Mirasol.

Patungo ngayong umaga sa apektadong mga barangay upang i-assess ang lugar at kung ano ang pwedeng magawa ng pamahalaan.

Buhos kasi ang malakas na ulan kahapon at may kasama pang malakas na hangin.

Kagabi, binaha rin ang barangay Capayuran sa Pigcawayan, North Cotabato sa kasagsagan ng buhos ng ulan.

Wala namang inulat na nasaktan sa pangyayari.

-0-

Ideneklarang dead on arrival ng attending physician ang apat na taong gulang na batang lalaki makaraang malunod sa open pit sceptic tank na malapit lamang sa kanilang bahay sa Purok 3, Barangay Katidtuan, Kabacan Cotabato Province.

Sa report ng PNP, nakilala ang nasawing bata na si Angelo Salvador Almirol na nakatira sa nasabing lugar. Batay sa lumalabas na imbestgasyon, nalunod si Baby Angelo habang abala ang kanyang stepfather sa paghahanda ng kanilang hapunan alas 6:30 ng gabi.

Nabatid na ang gagawin sanang septic tank ang open pit na malapit lamang sa kanilang bahay pero dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan ay napuno ito. Madalas naman daw na naglalarong mag-isa ang bata malapit sa kanilang bahay pero akala umano nitong mababaw lamang ang open pit.

Naisugod pa sa pagamutan ang biktima pero agad din itong binawian ng buhay.

-0-

Naiulat ang panglabin-apat na kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 na taga Pigcawayan, North Cotabato. Ito ay batay sa report ng Center for health Development Soccksargen kagabi.

Siya ang 27 anyos na babae, isang Locally Stranded Individual o LSI na nakatira sa Parañaque City sa Metro Manila. Siya ay kabilang sa mga nakabenepisyo sa hatid tulong program ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinundo ng Provincial Government noong July 08, 2020 sa Sultan Kudarat bilang drop off area.

Isinailalim sa swab testing ang lahat ng mga LSI na nakinabang sa programa pero isa sa kanila ang nagpositibo. Assymptomatic na ang pasyente at stable na ang kondsiyon pero nanatili pa rin ito sa Pigcawayan Isolation Facility. Muling pinalawig ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 ang ipinatutupad na Modified General Community Quarantine o MGCQ sa Cotabato Province simula ngayong araw hanggang sa July 31, 2020.

Ito ay batay sa ulat na ipinalabas ng Provincial Government of Cotabato kahapon ng hapon. Mananatili ang pagbabantay sa mga control checkpoints 24/7 lalo na ang nasa border control sa kalapit na probinsya upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 carrier.

-0-

local...

Imbes na tapusin ang quarantine period sa loob ng Apo Summit Isolation facility sa Kidapawan City, inilipat ng mga pulis ang isang foreign-national matapos itong nagwala at nanira ng gamit sa loob ng kanyang kwarto kahapon ng umaga.

Kinilala ni Kidapawan City PNP Chief Lt.Col Rammel Hojilla ang suspek na si Gonzales de Langarica Moriño, 74-anyos, may asawa, walang trabaho na taga-Barcelona, Spain at pansamantalang naninirahan sa Quirino Drive, Brgy Poblacion. Ayon kay Hojilla, pang pitong araw na ng suspek sa loob ng quarantine facility pero may mga araw na nagwawala ito sa loob at sinisira ang mga gamit.

Nagkakahalaga naman ng abot sa 20-thousand pesos ang nasira nitong mga gamit sa loob. Kaya kahapon ay kinuha ito ng mga pulis at sa custodial facility muna mananatili kung saan nakatakda itong sampahan ng kaso ngayong araw. Makikipag-ugnayan naman ang PNP sa Bureau of Immigration upang agad itong ma-ideport.

-0-

local...

Sa pamamagitan barangay ordinance, pagmumultahin na ng Barangay Ilian council ang mga residente na magbebenta at kakatay ng baboy sa lugar na una nang naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Brgy Ilian Chairman Gospel Luhong, bawal na muna ngayon ang pagpapalabas ng karneng baboy mula sa kanyang barangay kung saan tatlong mga sitio ang nauna nang natamaan ng ASF.

P1500-pesos naman ang magiging multa sa kakatay ng baboy sa lugar habang P2000-pesos naman ang ipapataw na multa sa magbebenta ng karneng baboy mula sa barangay Ilian. Kaugnay nito, naglagay na rin ng checkpoint sa bawat sitio ng naturang barangay upang mamonitor ang mga lumalabas ang pumapasok doon. Nabatid na nasa mahigit 65% ng mga residente sa Brgy Ilian ay mga hog raisers.

Nabatid na ang barangay Ilian, Magpet ang may pinakamaraming kaso ng ASF sa buong lalawigan. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Nakinabang sa mga proyekto ng Department of Social Weflare and Development o DSWD ang mahigit labinapat na libong pamilyang indigenous people sa region 12.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, hindi naging balakid ang perwisyong dulot ng pandemya sa COVID-19 para matapos ng DSWD ang mahigit 52 million pesos nilang mga infrastructure projects sa rehiyon.

Sinabi ni Espejo na kabilang sa mga proyektong ito ang potable water system, school building, solar dryer, tribal hall, at pagaalaga ng mga pararamihing mga hayop. Ipinatupad ang mga ito sa mga IP Community sa Libungan Alamada, Aleosan, Midsayap, Pikit, Arakan, Antipas, President Roxas, Magpet at Carmen sa North Cotabato; Malungon at Malapatan sa Sarangani at Lake Sebu, T’boli, Tantangan at Norala sa South Cotabato.

Ang nasabing mga proyekto ayon kay Espejo ay pinondohan ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process o OPAPP sa pamamagitan ng Payapa at Masaganang Pamayanan Program o PAMANA. Ipinatupad naman ang mga ito sa pamamagitan ng Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-A Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o KALAHI-CIDSS.

Nilinaw din ni Espejo na dahil sa COVID-19 crisis, nakatutok nangayon ang mga programa ng KALAHI-CIDSS sa mga health projects sa mga IP Communities sa region 12.

-0-

local...

Magpapatupad din ng online at offline classes ang Sarangani National Sports Academy o SaNSA tulad ng iba pang mga pambulikong eskwelahan sa pagsisimula ng klase sa August 24.

Ayon kay SaNSA Program Coordinator Rochelle Molido, ito ay bilang pagtalima na rin sa protocols laban sa COVID-19. Paliwanag ni Molido gagamit ang nasabing eskwelahan ng mga interactive videos sa social media platforms sa kanilang online sports training.

Habang mamimigay naman sila ng flashdrive na naglalaman ng instructional at demonstrational videos para masundan ng mga estudyante habang sila ay sa kanilang mga bahay sa kanilang offline training.

Ang Sarangani National Sports Academy ang natatanging public secondary school sa region 12 na may special program sa sports. Sinabi naman ni Provincial Sports Coordinator Alma Gabuat na tutulong sa pagsasanay ng mga atleta sa SanSA ang mga consultant mula sa Philippine Sports Commission o PSC at national coaches.

Isa sa mga ito ang dating Olympian at South East Asian Games men’s long jump record holder na si Henry Dagmil. Kaya ayon kay Gabuat ang Deped ay natutok lamang sa academic curriculum ng nasabing public school.

Matatandaan na ipinatayo ang SanSA sa Alabel, Sarangani sa pamamagitan ng Republic Act 1124 na isinulong nina Senator Manny Pacquio at kapatid nitong si Sarangani Congressman Ruel Pacquio. Target ng eskwelahan na makapag enroll ng walumpung mga grade 7 students na may potential sa isports para sa school year 2020-2021.

-0-

local...

Sumuko ang siyam sa labinlimang mga myembro ng New Peoples Army o NPA sa mga otoridad sa South Cotabato at anim naman sa Sarangani Province.

Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan. Sinabi ni Capellan na ang mga NPA member na sumuko sa South Cotabato ay pawang mga kasapi ng Guerilla Front 73 ng NPA. Tinanggap ang mga ito ng mga opisyal ng South Cotabato Provincial Police Office sa Koronadal City.

Sumuko ang mga ito ayon ka Capellan sa pakikipatulungan ng PNP sa militar,at National Intelligence Coordinating Agency 12. Dinagdag ni Capellan na ang mga NPA member naman na sumuko sa Sarangani ay mula sa mga Barangay ng Katubao sa Kiamba, at Lumasal sa Maasim. Kinumpirma ni Capellan na dala ng nasabing mga NPA member sa kanilang pagsuko ang mga matataas na kalibre ng armas.

Paliwanag naman ni PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Michael John Dubria resulta ng pakikipagtulungan PNP, militar, at local government units ang pagsuko ng nasabing mga NPA member. Tiniyak din ni Dubria na ginagawa ng PNP ang lahat para maityak ang pananatili ng katiwasayan sa region 12.

-0-

May pananagutan ang mga local chief executives na hindi nagmonitor at pinabayaan ang mga naka-quarantine na locally stranded inviduals o LSI o returning Overseas Filipinos o ROF na lumabass ng kanilang bahay o isolation facility. Ito ang babala sa mga lokal na opisyal ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Sinabi ito ni Tamayo kasunod ng pagpositibo sa COVID-19 ng isang OFW na nagpakasal at lumabas ng bahay na hindi tinapos ang 14-day quarantine sa bayan ng Banga. Binalaan din ni Tamayo ang mga establisemento sa South Cotabato na hindi nagpapatupad sa Covid-19 Contact Tracing o SC-CCTS ordinance. Iginiit ni Tamayo na magiikot ito para bigyan ng warning ang mga establismento na patuloy pa rin ang palabapag sa ordinansa na aprubado na ng SP noong July 10.

Sa ilalim ng ordinansa obligado ang mga establisemento sa South Cotabato na i-scan ang SC-CCTS card Samantala sa halip na limang araw, inirekomenda naman ni South Cotabato Provicial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na isailalim sa 14-day lockdown ang Sitio Awal sa Lamba, Banga, ang lugar ng COVID-19 positive na OFW.

Ito kasi ayon kay Aturdido ang incubation period ng COVID-19 virus. Paliwanag ni Aturdido pina-home quarantine ang OFW sa Banga matapos mapaso ang pananatili ng mga ito sa eskwelahan na ginawang isolation facility ng LGU.

Kinumpirma din ni Aturdido na 28 sa mahigit apat na libong mga ROF at LSI nakauwi na ng South Cotabato ay nagpositibo sa COVID-19.

-0-

Umaasa ang si Department of Labor and Employment o DOLE 12 Regional Director Raymundo Agravante na magiging matagumpay na negosyante ang mga benepisyaryo ng kanilang tulong pangkabuhayan sa Tantangan, South Cotabato.

Kasunod itong pagtanggap ng kabuhayan starter kits ng mga magulang at guardian ng mga child laborer sa Barangay Bukay Pait sa nasabing bayan na na-profile ng ahensya noong 2018. Karamihan sa mga child laborer na ito ay nagtatrabaho bilang mga sakahan, gumagawa ng uling at furniture. Sinabi ni Agravante na sa pamamagitan ng livelihood assistance, madadagdagan ang kita ng mga magulang at masawata ang problema sa child labor.

Kabilang sa mga piniling kabuhayan ng mga benepisyaryo ang furniture making, barbecue and balut vending, carwash, carpentry, vulcanizing, wielding, dressmaking, hair care, kakanin production at vegetable gardening.

Ito ay pinondohan naman ng ahensya ng mahigit limang daang libong piso. Ang pamimigay ng livehlihood starter kits ay bilang pagpapatupad sa DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Layon ng programa na maibsan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag na kabuhayan sa mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

SIMULA AGOSTO, magbabawas na ng mga kawani ang network giant ABS-CBN matapos na tanggihan ng pamahalaan ang kanilang franchise.

Magbabawas na din ng mga manggagawa sa iba pang affiliate companies ng pamilyang Lopez.

Sa online TV at Cable TV na lang mapapanood ang mga programa ng ABS-CBN channel 2.

Sa isang pahayag, sinabi ng giant TV network na wala na silang option kundi magsara dahil maraming advertiser na ang umurong at nag-withdraw.

Masakit man daw pero walang magagawa ang Kapamilya network kundi magbawas ng mga kawani.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA

Ø National government, mangangailangan ng kalahating milyong contact tracer upang tumulong na matigil ang pagkalat ng coronavirus

Ø Duterte administration, hinamon ni Vice Pres. Leni Robredo na bigyang prioridad local business at bawasan ang imports

Ø Health Sec. Franciso Duque, pinayuhan ni Sorsogon Rep. Chiz Escudero na gawin ang kanyang trabaho at gawin ito ng tama. Ito ay matapos aminin ni Duque na nagkamali siya nang sabihing bumababa na ang COVID cases sa bansa.

Ø Pangulong Duterte pumayag na ibalik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila kapag nagpatuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19

-0-

Sports…

Kung magarbo ang pagbubukas ng UAAP Season 82 noong nakaraang taon, isang simpleng closing ceremony lamang ang isasagawa sa pagkakataong ito.

Nakatakda ang pormal na pagsasara ng season sa Hulyo 25 na magiging virtual closing ceremony lamang.

Ayon kay UAAP Season 82 president Emmanuel Fernandez ng Ateneo, ipapalabas ang seremonya sa iba’t ibang platforms ng ABS-CBN na katuwang ng liga sa pagsasahimpapawid ng nakalipas na season.

Ito ay matapos mabigong makakuha ng franchise renewal ang ABS-CBN kaya’t hindi ito maaaring magpalabas ng anumang programa sa Sports+Action Channel 23.

Lahat ng mga gagawin sa closing ceremony ay recorded lamang na binuo ng UAAP Season 82 organizers sa pakikipagtulungan sa giant network.