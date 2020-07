NDBC BIDA BALITA (July 18, 2020)

HEADLINES:

1. Bishop Charlie Inzon, OMI, DD, pormal nang naupo bilang Jolo bishop

2. 22 BAGONG kaso ng Covid-19, naitala sa Region 12

3. TOWN HALL sa Maguindanao, pinaulanan ng rocket propelled grenades

4. 30 mga dolphins, namataan sa Saranggani Bay

4. MAGKAPATID, pinagtataga ng kanilang isa pang kapatid sa Lake Sebu, South Cotabato, isa ang patay

5. KORINA SANCHEZ at CES DRILON, pinagsabihan ng ABS-CBN na wag na muna mag-report sa trabaho

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

PORMAL NANG NAUPO si Bishop Charlie Inzon, OMI bilang bagong obispo ng Apostolic vicariate of Jolo kasabay ng ng isang misa sa Our Lady of Mt. Carmel noong Huwebes.

Kapistahan ng Our Lady of Mt. Carmel ang July 16 kayat mahalaga ang araw na ito para kay Bishop Inzon.

Sina retired Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo, OMI, DD at Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD ang nanguna sa installation kay Bishop Inzon.

“I rejoice in the mercy of God and trust in his assurance of strength and consolation as I take up this ministry of service in the Church in the Vicariate of Jolo,” pahayag ng bagong Jolo bishop.

Noong Mierkules, isinagawa ng Oblates of Mary Immaculate sa Archbishop Mongeau Chapel sa Notre Dame University ang isang sendoff mass bago tumulak patungong Jolo si Bishop Inzon.

Si NDU President Fr. Francis Zabala, OMI ang nanguna sa Eucharistic celebration para kay Bishop Inzon, na itinalaga ni Pope Francis bilang bagong obispo ng Jolo noong April 4.

May 21 sa Immaculate Concepcion Cathedral sa Cotabato City, siya na-ordinahan bilang ganap na obispo.

Pinalitan ni Bishop Inzon si Archbishop Lampon na nalipat sa archdiocese of Cotabato nang magretiro si Cardinal Quevedo noong 2018.

Hindi na bago si Bishop Inzon sa Jolo dahil sa mahigit 25 taon niya bilang paring Oblato ay doon siya na-assign sa Jolo-Tawi-Tawi mission ng OMI.

Bago siya bumalik sa Jolo mission, si Bishop Inzon ay nagsilbing provincial superior ng OMI at presidente ng Notre Dame University.

-0-

Local………………..

NAITALA KAHAPON NG Dept of Health Soccsksargen region ang highest single-day record ng Covid-19 positive.

Naitala ang 22 bagong kaso ng coroanvirus sa rehiyon at lima rito ay mula North Cotabato, 10 ang Sarangani, tatlo sa Gen. Santos City, 2 sa South Cotabato at 2 sa Sultan Kudarat.

Lahat sila pawang mga Locally Stranded Individual, ayon sa DOH, at nasa stable condition at mula sa Metro Manila at Luzon.

Dahil dito, abot na sa 147 ang positive cases sa Region 12 habang 65 naman ang naka-recover.

Anim naman ang naka-recover, ayon sa DOH.

SA BARMM, walong bagong pasyente ng coronavirus ang naitala ng Ministry of Health. Dahil dito, abot nasa 387 ang total confirmed Covid-19 cases.

Pinakamarami pa rin ang Lanao Sur na merong 151 cases at ang Basilan ay 75. Isa naman ang nadagdag sa Maguindanao kayat meron na ito ngayong 33 cases.

Sa 405 na LSI mula Maynila na ibinaba sa Cagayan de Oro at dinala sa Maguindanao, 120 ang positibo sa Covid, ayon sa MOH.

0-0-

Local…

PATAY ANG ISANG suspected drug peddler na miembro umano ng Moro Islamic Liberation Frotn (MILF) habang naaresto naman ang kanyang dalawang mga kasamahan sa anti-drug operation na isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng pamahalaan sa Barangay Bual Sur, Midsayap, North Cotabato kahapon ng tanghali.

Kasama sa operation na nagresulta ng pagkakumpiskha ng mahigit P3.4-million na halaga ng shabu ang PDEA-BARMM, PDEA-12, 34th IB at Midsayap police.

Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si Mihidin Mahmod, diumanoy MILF member batay sa kanyang ID habang ang mga naaresto ay sina Sidik Zailon at nhasturan Siano.

Nakukha sa kanila ang 500 grams ng shabu, boodle money o fake P1,000 bill na nagkakahalaga ng 1.6 million, isang cal. 45 colt pistol at isang Zusuki 150 raider motorcycle.

Ayon kay Midsayap town police chief Colonel John Miridel Calinga, matagal nang sinusubaybayan ng mga otoridad ang mga suspect.

-0-

Local………………..

ABOT SA MAHIGIT 30 MGA DOLPHIN ang namataan ng mga tauhan ng Dept of Environment and Natural Resources pati na ng SAranggani Bay Protected Seascape o SBPS sa ginawang monitoring sa SArangani Bay at Gen. Santos City.

Ayon kay Protected Area superintendent Joy Oloquin, ang pagkakaroon ng maraming marine mammals sa Sarangani Bay ay palatandaan na mayaman ito sa natural resources.

Sinabi naman ni DENR-12 Regional Director Felix Alicer na ang mga dolphin ay naghahanap ng pagkain sa Sarangani Bay nang sila ay na-monitor ng isang team of observers and documenters.

Ang problema lang ay napakaraming basura, tulad ng mga plastic at non-biodegradable materials ang na-monitor din ng grupo sa karagatan.

Ayon sa DENR, mapanganib ito at posibleng makain ng mga dolhin at iba pang marine resources.

Iginiit ni Alicer na dapat ay pangalagaan ang marine mammals at iba pang marine resources dahil mahalaga ito para sa balanced ecology sa lugar.

-0-

local..

Nasa dalawampu't walo ka tao na ang naka-quarantine mula sa animnapu't tatlng bumisita sa lamay ng COVID-19 positive sa isang barangay sa Matalam, Cotabato Province. Nilinaw naman ni EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, labindalawang oras naka-himlay sa pamamahay ng pasyente matapos itong ibyahe mula sa SPMC kung saan siya nasawi.

Mayroong brain tumor ang pasyente at sumailalim sa operasyon at pagpapagamot bago pa man binawian ng buhay. Bilang bahagi ng protocol, sumailalim din ito sa swab testing. Noong July 13 namatay ang at inilibing noong July 14 base sa pahayag ng mga kamag-anak, may deathwish ang pasyente na mailibing sa kanilang lupain sa Matalam.

Ipinaliwang ni Malaluan na nasunod pa rin ang protocol sa pagbiyahe sa mga labi ng COVID-19 patient selyado ang patay sa loob ng kabaong, mayroong death certificate na nakasulat ang caused of death, may clearance mula sa Region II Covid TaskForce at may permiso sa pagbyahe. Hindi pa din anya lumabas ang resulta ng swab test nang maibyahe ito pauwi sa probinsya dahil inihahanda pa ang paglibing nito. Nailibing na ang pasyente nang malaman ng pamilya na siya ay COVID positive na mula sa Davao Oriental.

-0-

Umabot na sa dalawang daan tatlumngput limang mga alagang baboy ang nadepopulate sa ilang hog raisers matapos na magpositibo sa African Swine Fever o ASF sa Magpet, Cotabato Province.

Kinumpirma rin ni Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia, na ideneklara ng Ground Zero ng ASF ang Barangay Poblacion sa Magpet habang apektado pa rin pang Barangay ang Illian, Magcaalam, Basak at Bantac. Mula sa higit apatnapung mga hog raiser nadagdagan pa ito ngayon na umabot na sa 78 affected hog owners habang hindi naman bababa sa isang milyong piso ang kabuuang halaga nito.

Kaugnay nito, inirekomenda na ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management Council na isailalim na sa state of calamity ang buong bayan dahil sa outbreak. Ayon kay MDRRM Officer Donald Homez, aminado naman si Homez na hindi sapat ang kanilang pondo sa Quick Response Fund o QRF bilang dagdag na tulong sa mga apektadong magbababoy dahil na rin sa COVID-19. VC- HOMEZ Si MDRRM Officer Donald Homez.

Tinututukan na rin ng Task Force ASF ang ilan pang mga lugar sa nasabing bayan dahil sa posibleng makontamina ng virus, ipinagbabawal na rin ang pagpasok ng mga buhay na baboy maging frozen meat products para maiwasan ang pagkalat nito.

-0-

local...

Umabot na sa dalawangput isang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 ang Cotabato Province batay sa report ng Center for Development Soccksargen kagabi. Ito'y makaraang madagdagan pa ng lima ang COVID-19 positive na mula sa ibat-ibang lugar sa probinsya.

Ang panlabing pito at labinwalong kaso ay mula sa Carmen habang mula sa bayan ng Midsayap naman ang panglabing siyam na 33 anyos. Sila ay dumating sa probinsya noong July 08 mula Maynila at nakauwi sa pamamagitan ng Hatid tulong program ng National Govt. Bagama't asymptomatic ang pasyente, sumailalim pa rin sa PCR testing at nakaquarantine sa kani-kanilang LGU isolation facility. Ang pandalawanpu naman ay taga Midsayap, Cotabato na Locally Stranded Individual o LSI mula sa Maynila. Siya ay 24 anyos na babae na assymptomatic at nanatili pa sa Midsayap.

Samantala, isang LSI din na 54 years old na babae ang pangdalawang put isang kaso ng COVID na taga Pigcawayan, Cotabato. Siya ay dumating sa probinsya noon pang June 26 pero habang nakaquarantine ay nakitaan ng sintomas tulad ng lagnat at ubo dahilan para ilipat sa Cotabato Regional and Medical Center at doon na isinagawa ang swab testing sa pasyente. Sa ngayon, isinasagawa na ang contact tracing ng IPHO- Cotabato sa lahat ng mga nakasalamuha ng limang mga panibagong COVID-19 patients sa probinsya.

-0-

Nagsimula ng tumanggap ng mga bagong aplikante ang unit ng PNP Special Action Force o SAF taong 2020. Sa kabuuan, abot sa 465 ang kinakailangan ng SAF sa nationwide regular quota.

Base sa itinakdang qualifications sa ilalim ng RA 8551, nakasaad ang mga sumusunod na batayan bago maging miyembro ng kanilang hanay:

1. Filipino Citizen

2. A Person With Good Moral Character

3. Physically And Mentally Fit

4. Must Have Eligibility- tulad ng PNP Entrance o Napolcom Exam ;CS Passer, Bar and Board Passer; Board of Criminologist at College graduate with honors.

5. May taas na 5’4’’sa Lalake at 5’2’’ naman sa Babae.

6. 21-30 years old.

Ang mga karagdagang katanungan ay maari isangguni sa tanggapan ng 4th Special Action Battalion sa Cotabato Police Provincial Office o CPPO compound sa Brgy.Amas, Kidapawan City o ikontak ang kanilang hotline: 09999956355/09977844572. Bago magsumite ng kinakailangang dokumento ay maaaring magpatulong sa SAF Mobile Recruitment Team sa nabanggit na opisina para makakuha ng online application sa pamamagitan ng Online Recruitment Application System (ORAS). Samantala, abot naman mahigit P35, 000 ang matatangap na monthly salary kung sakaling maging miyembro na ng PNP-SAF.

Bago makapasok sa nasabing unit, dadaan muna ang mga aplikante sa isang matinding training na magtatagal ng halos isang taon bago sila tuluyang maging fully-blooded commando. Ang mga sasalang naman sa naturang pagsasanay ay kinakailangang handang isakripisyo ang pansariling kapakanan at seguridad upang makapaglingkod sa bayan.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Hindi tayo susuko!

Ito ang naging mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Filipino sa gitna ng kinakaharap na problema sa COVID-19.

“Matindi ang kalaban. But we will not surrender. Hindi tayo susuko. Tayo ay lalaban,” pahayag ng Pangulo.

Kilala aniyang matatag at matapang ang mga Filipino.

“Yes, things will not be easy. [But] we Filipinos are tough. Mas malakas ang Filipino sa anumang hamon. Now, we all must do what we can and must. Para sa ating bayan,” dagdag ng Pangulo.

Pakiusap din ng Pangulo sa publiko, huwag matigas ang ulo.

“I repeat: Stay home. Huwag matigas ang ulo. The outcome of this war depends largely on you as well,” pahayag ng Pangulo.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA

Ø Pinag-aaralan ng DepEd ang posibilidad na payagan ang in-person classes sa ilang lugar sa bansa na mababa o wala naman talagang kaso ng COVID-19. Sinabi ni DepEd Sec. Leonor Briones na marami ang humihiling na payagan ang face to face classes sa mga malalayong lugar na walang kahit ni isang COVID case. Si P. Duterte ang may final say, ayon kay Briones.

Ø BREAKER

Ø Dating Comelec Chairman Benjamin Abalos at kaniyang asawa, positibo sa COVID-19

Ø BREAKER

Ø Umabot na sa mahigit 63,000 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay makaraang makapagtala ng 1,841 na dagdag na kaso kahapon.

Ø BREAKER

Ø Inamin ni Korina Sanchez na pinasabihan siya ng ABS-CBN na tigil trabaho muna. Ok lang, sabi niya. Tanong ni Korina: Paano na lang ang ordinaryong kawani ng ABS-CBN, may kikitain pa kaya niya.

Ø BREAKER

Ø Simula ngayong araw, epektibo na ang Anti-Terror Act of 2020. Petisyon para ito ay ipawalang-bisa patuloy na dumarami.

Ø BREAKER