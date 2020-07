NDBC BIDA BALITA (July 22, 2020)

HEADLINES:

1. KAPA FOUNDER Pastor Joel Apolinario at 23 mga tauhan naaresto sa Surigao del Sur, 45 mga baril nakumpiska

2. 92 MEDICAL workers ng Cotabato Regional and Medical Center, naka-quarantine dahil pinagdudahang may Covid-19

3. ANIM NA BAGONG kaso ng Covid, naitala sa Region 12.

4. NO BARRIER, no travel ng mga motor sa Kidapawan City, ayon sa PNP

5. MGA NAKASALAMUHA ng Covid-19 positive sa Bangsa, South Cotabato, negatibo sa rapid test

8. COVID-19 cases sa buong bansa, lampas na 70,000

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local………………..

MAARING MAIWASAN ANG BATAS KUNG MINSAN subalit hindi ito maaring iwasan mapakailanman.

Ito ang nangyari kay Pastor Joel Apolinario, founder ng KAPA Ministries o Kabus Padatuon investment scam na ipinasara ni P. Duterte noong nakaraang taon matapos na siya ay mahuli ng PNP sa Surigao del Sur kahapon.

Matagal na nagtago sa batas si Apolinario matapos na huling nakita sa Gen. Santos City habang pasakay ng kanyang helicopter.

Nakatakdang i-serve ng PNP sa isang resort sa Sitio Dahican, Barangay Handamayan, Lingig, Surigao del Sur ang warrants of arrest laban kay Apolinario na inilabas ni Judge Gil Bollozos ng RTC Branch 21 sa Cagayan de Oro City at Judge Shineta Tare Palacio ng RTC Branch 41 ng Cantilan, Surigao del Sur pero nanlaban ang mga tauhan ng KAPA founder.

Dalawa sa mga ito ang napatay nang gumanti ang mga police habang merong 45 na armas, rocket propelled grenades tatlong cal. 60 machine gun at isang cal. 50 sniper rifle ang nakumpiska.

Kahit maraming armas si Apolinario, wala itong laban sa tropa ng police, coast guard at military.

Inaalam pa kung kabilang sa mga naaresto si Bong Encarnacion, KAPA leader sa Kidapawan City, na primary suspect at wanted sa pagpatay kay broadcaster Ed Dizon noong nakaraang taon.

-0-

Local…

SUMASAILALIM NGAYON SA 14-day quarantine ang may 92 mga health workers ng Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) matapos silang ma-exposed sa isang 3-taong gulang na batang positibo sa COVID-19.

Ang batang lalaki ay taga Malabang, Lanao del Sur at binawian ng buhay isang araw matapos na siya ay dalhin sa CRMC mula sa Malabang noong nakaraang Biernes.

Dahil ditto, sinabi ni CRMC chief Dr. Helen Yambao na mananatiling di muna tatanggap ng bagong pasyente ang mga pangunahing sangay ng pagamutan tulad ng Intensive Care Unit, pedia, surgical at medical wards, pati na ang outpatient department dahil ito ay isinailalim na sa decontamination.

Emergency at life threatening cases lang ang maaring tanggapin ng ospital, ayon kay Yambao.

Idinagdag ni Yambao na 20 sa 92 medical workers ang isinailalim na sa swabbing para sa reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) test.

Ilan sa 20 health workers ay naka-isolate na sa Cotabato City Ligtas COVID-19 facility habang ang iba ay nanatili sa CRMC.

Paliwanag ni Dr. Yambao, kailangang i-isolate sa Cotabato City LGU facility ang ilang health workers dahil puno na ang CRMC isolation facilities dahil merong 12 confirmed patients ang ngayon ay ginagamot doon.

May 11 pang suspect patients ang under observation.

-0-

LOCAL…

ANIM NA panibagong kaso ng Covid-19 ang naitala ng Dept of Health sa Soccsksargen region hanggang kagabi.

Dahil dito, abot na sa 179 ang kabu-uang kaso ng coronavirus sa buong rehiyon.

Sa anim, lima ang taga Gen. Santos City, isa ang taga North Cotabato.

Sa BARMM, apat ang nadagdag na bagong kaso at ngayon ay meron nang 407 ang total Covid-19 cases sa rehiyon.

Abot naman sa walo katao ang nasawi.

Lanao Sur pa rin ang may pinakamarami na abot sa 165 cases, 120 naman na mga locally stranded individual patungong BASULTA at 75 sa Lamitan at Basilan.

-0-

Local………………..

NASA RED ALERT status on COVID-19 ang Cotabato City dahil sa posibilidad na merong local transmission.

Sinabi ni Cotabato City health chief Dr. Meyasser Patadon na isinasagawa ngayon ang massive contact tracing hanggang sa barangay level kasunod ng pagtaas ng kaso ng mga suspect COVID patients sa lungsod, pati na ang mga health worker ng CRMC.

Nagpalabas na si Mayor Cynthia Guiani-Sayadi ng Executive Order 356 na nagbabawal sa pagpasok ng sinuman sa lungsod nang walang certificate of acceptance mula sa barangay.

Inamin ni Mayor Sayadi na karamihan sa mga nagpositibo sa CRMC ay hindi taga Cotabato City subalit ang mga kamag-anak ng mga ito ay nanatili sa lungsod ng ilang araw.

-0-

LOCAL..

UMAAPELA sa national IATF ang local government unit ng Lanao del Sur kaugnay sa sistema ng pagpapauwi ng mga LSIs o Locally Stranded Individuals sa kanilang lugar.

Ang tinutukoy ni Lanao del Sur gov Mamintal Bombit Adiong ay ang Balik Probinsya Program ng national government.

Nananawagan si Adiong sa National IATF lalo na kay Pangulong Duterte na gawing kada matapos ang labing apat na araw ang pagpapauwi ng LSIs upang mas mai-regulate pa nila ang pag-aasikaso sa mga uuwi sa kanilang lugar na nagmula saan mang panig ng bansa lalo na mula sa Luzon at Visayas.

Nilinaw naman ni Adiong na ang kanyang apela ay hindi naglalayong tinututulan ang pagbabalik ng kanilang kababayang Maranao.

-0-

Local…

PINAIGTING ang Hatid Tulong Initiative Programs sa lalawigan ng Maguindanao para sa lahat ng locally stranded individuals at na Returning Overseas Filipino na darating sa lalawigan sa susunod na mga araw.

Sinabi ni Governor Bai Mariam Sangki-Mangudadatu na kailangan ang detalyadong programa upang maging maayos ang pagharap sa mga nagbabalik na kababayan.

Tiniyak din ng opisyal ang kaligtasan ng mga frontliners na siyang pangunahing humaharap sa mga LSIs.

Upang matiyak na makaiwas sa virus, kumpletong Personal ProtectionEquipment o PPEs ang ipinamigay ng provincial government para sa mga frontliners.

-0-

LOCAL..

Nakapagtala ng pangalawang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 ang bayan ng Antipas, Cotabato Province.

Batay sa ulat ng Cotabato Interagency Task Force on COVID-19 sa pamamagitan ni EOC Manager Boardmember Philbert Malaluan, ang pasyente ay 33 anyos na babae na may travel history mula sa Maynila. Siya ay unang naconfine sa Antipas Municipal Health Office at inilipat sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City dahil sa kanyang sakit.

Bilang bahagi ng protocol ng CRMC Hospital, isinailalim sa swab testing ang nasabing pasyente at lumabas ang resulta na positibo ito sa sakit.

Siya ay kabilang sa anim na panibagong kaso ng sakit na naitala sa rehiyon dose. Sa ngayon, abot na sa tatlumput isa ang kabuuang bilang ng COVID-19 sa Cotabato Province.

-0-

Local………………..

UMAABOT SA 17 MGA BATA NA nagkakaedad ng 16 na taong gulang pababa ang hinakot ng Midsayap PNP dahil sa hindi pagsunod sa health protocol.

Ang mga ito ay walang face masks at hindi sumusunod sa social distancing.

Agad na pinatawag ng PNP ang mga magulang ng mga bata upang pangaralan ng kanilang tungkulin sa pangangalaga ng kanilang mga anak.

Bilang parusa, ang mga kabataan ay pinaglinis ng PNP sa paligid ng police station.

-0-

LOCAL..

Nagpaalala ngayon ang City PNP lalo na sa mga motorsita na ipagbabawal na ang backriding sa Kidapawan City kung walang barrier sa pagitan ng driver at kanyang angkas.

Sinabi sa Radyo BIDA ni City PNP Chief Police Lt Col. Ramel Hojilla, ipapatupad ang nasabing kautusan sa susunod na linggo sa lungsod batay na rin sa direktiba mula sa higher headquarters.

Pero nilinaw naman ni Hojilla na hindi na kailangan pa ng barier ang para sa mga mag-asawa o pamilya na nagsasama sa loob ng isang bahay at kailangan lamang nilang magpresentan ng dokumento bilang patunay.

Una ng ipinagbawal ng DILG ang back riding sa motorsiklo bilang preventive measure pero binigyan lamang ng konsiderasyon ang mga nasa farflung areas na walang ibang masakyan. Tiniyak naman ng police official na sa mga hindi susunod sa nasabing kautusan ay may karampatang penalidad.

Sa pakikipagtulungan ng komunidad, LGU at PNP hiniling ni Hojilla ang kooperasyon ng mga taga Kidapawan sa patuloy na paglaban sa COVID-19.

Paalala din nito sa publiko na umiiral pa rin ang curfew hour at patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga MGCQ violators.

-0-

local...

Negatibo sa COVID-19 ang ang dalawamput anim katao na naka-close contact ng isang pasyente nito sa bayan ng Banga, South Cotabato.

Ayon kay Banga Mayor Albert Palencia ito ay base naman sa resulta ng kanilang reverse transcription –polymerase chain reaction o RT-PCR test.

Karamihan sa mga ito ay mga kaanak at kaibigan ng OFW galing Kuwait na Covid-19 positive Gayunpaman ayon kay Palencia, kailangan pa rin ng lokal na pamahalaan na tapusin ang 14-day quarantine lockdown sa Sitio Awal, Barangay Lamba, Banga, ang lugar ng Covid-19 patient.

Ang mga mamamayan sa nasabing Sitio ay isinasailalim ngayon sa mahigpit na monitoring ng mga health worker.

Matatandaan na unang nagdesisyon ang Banga LGU na apat na araw lamang isailalim sa lockdown ang Sitio Awal simula noong July 14. Pero hiniling ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na gawin itong 14 days na incubation period ng virus.

-0-

Local………………..

TINIYAK ng Ministry of Health ang buong suportasa Sabayang Patak Kontra Polio na ipinatutupad ngayon sa buong Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Layunin ng kampanya na tuldukan ang polio virus na nakakalumpo sa kalusugan ng isang bata at nakamamatay kapag hindi naagapan.

Napag-alaman na 19 years naging polio free ang Pilipinas subalit muling binuhay ang pagbabakuna matapos na makapagtala ng 16 na polio patients sa bansa umpisa 2019.

Sinabi ni MOH Minister Safrullah Dipatuan na tinitiyak ng kanyang ahensiya na walang makakaligtas na sanggol sa libreng patak laban sa polio umpisa July 20 hanggang August 2, 2020.

-0-

local...

Nakatakdang simulan ng Local Government Unit sa Makilala, Cotabato Province ang pagpapatayo ng higit sa 17-Million pesos na halaga ng state of the art Rural Health Unit Center sa nasabing bayan.

Kamakailan lamang ay pinangunahan ni Makilala mayor Armando Quibod, Cotabato Governor Nancy Catamco at DOH Regional Director Aristedes Conception Tan ang isinagawang groundbreaking ceremony sa nasabing pasilidad.

Ang nasabing gusali ay pinondohan sa Quick Response Fund sa Department of Health na magsisilbing opisina ng RHU employees, Health Center, Laboratory at Birthing center ng mga taga Makilala. Ito ay itatayo sa lote na ibinigay ni Makilala Mayor Quibod sa Barangay Poblacion ng nasabing bayan. Matatandaan na ang naturang lupa ay plano sanang pagtayuan ng Public Hospital pero base sa rekomendasyon ng DOH hindi pa kaya ng pondo ng Makilala LGU ang pagpapatakbo ng isang public hospital.

Ito ay dulot na rin kasiraang tinamo ng RHU building dahil sa nagdaang lindol noong nakaraang 2019. Ayon kay Quibod, kahit hindi man natuloy ang pagapatayo ng public hospital sa nasabing bayan pero aasahan anya ng mga mamamayan na makapagbibigay pa rin ng maayos at magadang kalidad na serbisyong medikal.

-0-

LOCAL..

Aasahang mapapabuti pa ang Education Program sa North Cotabato Division sa gitna ng COVID-19 pandemic matapos na aprubahan ng Provincial Local School Board ang nasa 86.8Million pesos Special Fund Education Funds para sa school year 2020-2021.

Ang pondo ay na-realign para masuportahan ang Learning Continuity Plan ngayong pasukan ng mga mag-aaral sa darating na Agosto lalo na bilang new normal sa teaching methods bilang panukala ng Cotabato Schools Division.

Iprinisenta na rin ni Cotabato Schools Division Superintendent Isagani Dela Cruz sa local school board ang gagamiting modality at magiging schedule ng pasukan ngayong school year 2020-2021. Tatlo ang modality na gagamitin ng kagawaran ngayon ito ay ang Online Learning and Teaching, Modular Learning at Offline Distance Learning.

Kabilang na rito ang cash assistance para sa medalist athletes and coaches sa Regional Soccksargen Regional Athletic Association Meet 2020, pagbili ng Risograph Machines, internet facilities sa mga paaralan, pagtatayo ng water facilities, pagtatag ng radio transmitters, pagbili ng transistor radio, television sets at iba pa.

Sa Cotabato Province, mayroon pa ring mga lugar na walang access at signal sa internet. May iilang mag-aaral din na walang computer o android phones. N

-0-

LOCAL..

Dahil sa pangamba ng ilang mga residente sa Magpet, North Cotabato sa banta ng African Swine Fever o ASF, mabibili na lamang sa murang halaga ang bawat kilo ng karneng baboy mula sa mga backyard hog raisers.

Nabatid kasi na ilang mga small backyard hog raisers ang napilitang katayin at ibenta sa mas mababang presyo ang bawat kilo ng karneng baboy matapos ang outbreak ng ASF sa naturang bayan nitong nagdaang linggo.

Sa Brgy Gubatan, buy-one take-on ang per kilo nito habang sa Brgy Kamada naman ay buy-one take two at sa Brgy Pangao-an, tila puno na ng karneng baboy ang refrigerator ng ilang mga residente. Samantala, kahapon ng umaga ay muling nagkaroon ng culling o pagpatay at pagsunog sa mga baboy sa Brgy Bantac sa nabanggit ding bayan.

Ayon sa ulat na nakalap ng Radyo Bida, abot sa halos isang daang mga baboy ang isinailalim sa culling sa dalawang mga purok ng nabanggit na barangay. Naglalaro sa 120-150 pesos ang bentahan ng karneng baboy sa bayan.

-0-

Local...

Tumatanggap na ng application para sa kanilang dalawang baccalaureate scholarship programs ang Overseas Workers Welfare Administration o OWWA region 12.

Pwedeng mag-apply sa kanilang Education for Development Scholarship o EDSP ang mga OFW dependent na kasalukuyang naka-enroll sa kolehiyo. Ito ay ayon kay OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog. Ayon kay Sumalinog kwalipikado sa EDSP ang mga kapatid o anak ng OFW na may General Average na 85 percent sa huling school year na nais kumuha ng apat hanggang limang taong bacaulareate course at hindi lalagpas sa 30 years old,

Ang mga benepisyaryo nito ay makatatanggap ng 60 thousand pesos financial assistance kada school year. Ipinaliwanag ni Sumalinog na ang OFW Dependent Scholarship Program o OFWDSP ay para naman sa mga OFW dependent na may income na 600 US dollasr pababa na nagaaral na sa kolehiyo o mga papasok pa lang bilang freshman.

Maaring mag-apply dito ang mga anak o kapatid ng single na active OWWA member na 21 years old para sa incoming freshmen at hindi lalagpas sa 30 years old para naman sa mga naka-enroll na sa kolehiyo. Ang mga OFWDSP beneficiary ay makatatanggap ng tig 20 thousand pesos na pang-tuition kada school year. Mayroon din tig 300 thousand pesos group health at accident insurance ang mga ito.

Umapela naman si Sumalinog sa mga kwalipikadong OFW dependent na pakinabangan ang kanilang scholarship program. Ito ayon kay Sumalinog ay malaking tulong sa mga OFW na myembro ng pamilya lalo na ngayong may pandemya sa COVID-19.

Sinabi ni Sumalinog na ang deadline ng filing ng application sa kanilang scholarship programs ay sa August 17. Pinayuhan din nito ang mga interesadong aplikante na sumanguni sa OWWA 12 Office sa Koronadal City o sa Public OFW Desk Office sa kanilang mga munisipyo o city hall.

-0-

local...

Inindoroso na ni Land Transportation Office o LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga sa Department of Transportation o DOTr ang application ng dagdag na mga private emission testing center o PETCs sa General Santos City. L

ayon nito na maibsan ang kakulangan ng PETCs sa nasabing lungsod. Sa ngayon kasi ayon kay Gonzaga ang Gensan ay mayroon lamang limang operational na PETCs. Nagiging sanhi naman ito ng pagkaantala ng pagkuha ng registration ng mga sasakyan.

Umaasa si Gonzaga na katigan ng DOTr ang kanilang hiling. Matatandaan na dahil sa pag-isyu umano ng pekeng emission certificate, ipinasara ng DOTr ang tatlumput anim na mga PETC sa Soccksargen noong nakaraang taon. Hindi naman pumayag ang DOTr sa hiling ng LTO 12 na muling buksan ang halos kalahating mga PETCs na ipinasara sa rehiyon.

Sinabi ni Gonzaga na base sa kanilang monitoring ang bawat PETC ay may makakayahan lamang na magsagawa ng smoke emission testing sa limampu hanggang animnapung mga sasakyan kada araw. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Gonzaga kailangan pa ng mga mayari ng mga sasakyan na magpa-schedule ng emission testing isang buwan bago mapaso ang kanilang rehistro.

Binigyan diin ni Gonzaga na ito ay nakaapekto sa buong Soccksargen. Dinagdag din nito na bilang remedyo, nagbigay ng dalawang buwang palugit na walang penalty ang LTO sa renewal ng vehicle registration.

-0-

local...

Nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa mga myembro ng armadong grupo na sumunog sa dalawang mga heavy equipment sa Sitio Smacolbasag, Barangay Sinapulan, Columbio, Sultan Kudarat pasado alas otos ng umaga kahapon.

Ang sinunog na ten wheeler truck at grader ay pagaari ng Gemma Construction supply na nakabase sa Koronadal City. Ang mga ito ay minamaneho naman nina Mauricio Barao Jr, 45 years old ng Barangay Blingkong, Lutayan, Sultan Kudarat at Cerilio Bimbo Lano, 34 years old nakatira sa Barangay Zone 3, Koronadal.

Ayon sa salasay nina Barao at Lano sa mga pulis pinababa sila sa minamanehong mga heavy equipment ng limang armadong kalalakihan na nagpakilalang myembro ng New Peoples Army o NPA Wala nang nagawa ang mga ito ng tutukan ng armas ng mga suspek bago sinabuyan ng gasolina at sindinhan ang mga heavy equipment na ginagamit sa road construction project sa Sinapulan.

Matapos ang insidente ang mga suspek ay tumakas patungong Magsaysay, Davao Del Sur. Inaalam pa ng Columbio PNP na pinamumunuan ni Police Captain Arnel Legayada ang halaga ng mga sinunog na heavy equipment at motibo ng mga suspek.

Matatandaan na sinunog din ng mga myembro ng NPA ang dalawang mga heavy equipment ng Gemma Construction sa T’boli, South Cotabato noong June 16.

-0-

LOCAL...

Inaanyayahan ng Department of Agriculture o DA 12 ang mga magsasaka at mangigisda sa rehiyon na magbenta ng kanilang mga produkto sa kanilang regional office sa Koronadal City tuwing Byernes.

Mabibili ng publiko sa Kadiwa ni Ani at Kita sa Pamahalaan ang mga sariwa at processed na mga agricultural at fishery products tulad ng isda, gulay, at bigas sa mas murang presyo. Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen layon ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na labis ding naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Mangelen na binuksan nila ang kanilang tanggapan para maibenta ng mga magsasaka at manginisda ang kanilang mga produkto sa mga kawani ng DA 12 at iba pang ahensya ng pamahalaan sa regional center. Sa pamamagitan nito ayon kay Mangelen magkaroon ng access sa masustansya at sariwang farm products ang kanilang mga kawani at natutulungan din ang mga magsasaka at mangingisda sa pag-market sa kanilang mga produkto.

Payo naman ni Mangelen sa mga mamimili sa Kadiwa ni Ani at Kita sa Pamahalaan, sundin ang social distancing at iba pang health protocol sa COVID-19.

Ito ay bilang pagpapatuloy din sa Kadiwa ni Ani Kita on Wheels na dinala ng DA sa labinsiyam na mga lugar sa region 12 kung saan kumita ang mga magsasaka at mangingisda ng mahigit 8.8 million pesos.

Kaugnay ito sa Food Security Program na Ahon Lahat, Pagkaing Sapat o ALPAS Laban sa Covid-19 ni DA Secretary William Dar.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nais ni Pangulong Duterte na maghigpit ang mga lokal na pamahalaan at ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng mandatory na pagsusuot ng face mask.

Dismayado ang pangulo sa performance ng ilang mga alkalde sa pagpapatupad ng mga alituntunin para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19.

Sa pulong ni Pangulong Duterte sa IATF, ipinanukala nito sa Department of Interior and Local Government (DILG) na ipatawag ang mga lokal na opisyal na kapos ang performance sa pagpapatupad ng quarantine restrictions.

Sinabi ng pangulo na ngayong may pandemya, maituturing na seryosong krimen ang hindi pagsusuot ng face mask at hindi pagsunod sa iba pang quarantine restrictions.

PLAY BREAKER

* Nadagdagan pa nang mahigit 2,000 ang bilang ng tinamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas. Dahil dito umabot na sa 70,764 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

* Naghahanap na ng pondo si Pangulong Rodrigo Duterte para makabili ng face masks at maipamahagi ito ng libre para sa lahat.

* BILANG NG MGA POLICE na nahawa ng Covid-19, patuloy na dumdami. Kahapon lang, 26 ang nadagdag kayat meron na ngayong kabu-uang 1,564 police officers ang may virus

* Angel Locsin, umamin na meron siyang investments sa ABS CBN. Pagbatikos sa desisyon ng gobyerno na di aprobahan ang bagong franchise ng TV giant network patuloy aniyang gagawin, kapuwa mga artista ng Kapamilya network na tahimik, binatikos.

* MGA POLICE SA JOLO na sangkot sa pagpatay sa apat na mga sundalo, kinasuhan na sa Camp Crame.

-0-

SPORTS...

Ang mga manlalaro lang na may 70 to 80 percent chances na makakapag-uwi ng medalya ang dapat maipadala ng bansa sa 2021 Olympics Games sa Tokyo, Japan.

Ito ang sinabi ni Philippine Sports Commission Officer-in-Charge Ramon Fernandez sa mga maaaring makakuha ng tiket sa nasabing quadrenniel event matapos sina boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno, gymnast Carlos Edriel Yulo at pole vaulter Ernest John Obiena.

Patuloy ang pagsasanay ni Yulo sa Japan habang nasa Formia, Italy si Obiena at naghihintay naman sina Marcial at Magno ng ‘go signal’ para masimulan ang kanilang ensayo sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila City.