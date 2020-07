NDBC BIDA BALITA (July 23, 2020)

HEADLINES:

1. FR. CHITO SUGANOB na hinostage sa Marawi, sumakabilang buhay na

2. FACEBOOK at drone camera, ginamit para matukoy ang kinaroroonan ni Pastor Joel Apolionario.

3. OPISINA ng KAPA sa Alabel Sarangani, nilusob ng galit na miembro, mesa, silya at iba pa tinangay

4. ILANG lugar sa North Cotabato, isinailalim sa lockdownd, dagdag na LSI at ROF, nakatakdang dumating sa South Cotabato

5. Pari mula Mlang, North Cotabato, itinalagang NASSA executive secretary

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

SUMAKABILANG BUHAY NA KAHAPON si Fr. Teresito “Chito” Suganob dahil sa cardiac arrest.

Si Fr. Chito, mas kilala bilang Father Tisoy sa mga kapuwa pari, ay inatake sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa bahay ng kanyang mga magulang sa Norala, South Cotabato.

Si Marawi prelature Bishop Edwin dela Peña ang unang nagkumpirma sa pagpanaw ni Fr. Chito.

Matapos ang kanyang paglaya sa kamay ng mga bandido noong September 26, 2017 hindi na pinabalik sa Marawi si Fr. Chito bagaman at gusto niyang ituloy ang kanyang misyon doon.

Aniya, abala siya sa speaking engagements sa ibat-ibang panig ng bansa bilang bahagi ng kanyang psychological healing process.

Bilang pari sa Marawi, aktibo si Fr. Chiuto sa social action, inter-religious dialogues at iba pang gawain ng simbahan tulad ng pamumuno sa Parish Pastoral Council for REsponsible Voting.

Dahil magaling sa wikang Maranao, si Fr. Chito na may mahabang balbas at buhok ay malimit mapagkamalang isang Ustadz o Imam.

Wala pang naitakdang petsa ng libing para kay Fr. Chito.

-0-

SAMANTALA, NGAYONG UMAGA, nakapanayam ng RAdyo Bida Koronadal si Boy Suganob, kapati ng pumanaw na pari.

Ayon kay Boy, si Fr. Chito ay likas na matulungin sa kapuwa na marahil isa sa mga dahilan kung bakit pinili nitong maging pari upang mas marami siyang matulungan.

Sinabi ni Boy na noon pa man ay mahilig na talagang makihalubilo sa mga tao, lalo na sa mga matatanda si Fr. Chito, bagay na naging daan upang malapit siya kaninuman.

Ang pinakamalaking ambag ni Fr. Chito sa simnbahan, ayon kay Boy, ay ang pagpayag nito na maipadala sa Marawi City sa kabila ng problema sa peace and order doon halos 20 na ang nakalipas.

Maraming beses aniyang pinayuhan si Fr. Chito na magpa-assign sa ibang lugar pero mas pinili pa rin niya ang Marawi City.

Si Fr. Chito ay nakahimlay ngayon sa tahanan ng kanyang pamilya sa Norala. Magdiwang si Fr. Chito ng kanyang 60th birthday sa August 1 at sa August 3 siya ililibing sa Norala cemetery.

-0-

LOCAL…

ANIM NA BAGONG KASO ng coronavirus infections ang naitala sa Soccsksargen region hanggang kagabi. Dahil dito, abot na sa 184 ang kabu-uang bilang sa buong rehiyon.

Isa sa anim ay ang 30-year-old na lalaki na locally stranded individual mula Cotabato City. Siya ay nagmula sa Metro Manila.

Dalawa ang taga Gen. Santos City, isa ang mula Sarangani at isa pa mula Sultan Kudarat.

Ayon sa DOH-12, dalawang pasyente mula Gen. Santos City ang naka-recover. Sa ngayon, meron nang 70 COVID-19 positive ang naka-recover.

-0-

Local………………..

MAHIGPIT na pinabulaanan ni Ctoabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi ang kumakalat na balitang magkakaroon ng lockdown sa lungsod o kaya babalik sa Enhance Community Quarantine ang Cotabato City.

Ginawa ni Mayor Sayadi ang pahayag sa kanyang Facebook posts kagabi.

Nauna rito, kumalat sa social media ang balitang babalik sa ECQ o kayay magkaka-lockdown sa lungsod matapos na ma-quarantine ang halos 100 health worker ng Cotabato Regional and Medical Center.

Inamin niya na merong proposal para ibalik ang ECQ sa lungsod pero ito ay nananatiling panukala lamang.

-0-

HINILING NI MAYOR JEAN DINO ROQUERO ng Pigcawayan, North Cotabato sa kanyang mga kababayan na sundin ang lahat ng mga protocol na ipinatutupad laban sa Covid 19.

Ginawa ni Roquero ang kahilingan matapos na umakyat sa pito ang positibo sa sakit sa Pigcawayan. Lima na lang ngayon ang naka-isolate, isa ang nasawi at isa ang gumaling.

Hiniling ni Roquero sa publiko na tumulong para maiwasan ang pagkalat ng sakit at huwag ituring na kriminal ang mga pasyente.

May resolution ang Pigcawayan SB na isailalim muli sa ECQ ang bayan pero wala pang tugon ang provincial IATF.

-0-

Local………………..

FACEBOOK AT DRONE video ang ginamit ng police at military upang matukoy ang kinaroroonan ni Kabus Padatuon o KAPA founding chair Pastor Joel Apolinario at mga tauhan nito sa isang isla sa Surigao del Sur.

Inihayag ito ng PNP intelligence unit kasabay ng news conference ni PNP Director Gen. Archie Gamboa.

Ayon sa ayaw magpakilalang intelligence officer, ilang buwan nilang sinubaybayan ang isla sa bayan ng Lingig, Surigao del Sur matapos makatanggap ng report na doon nagtatago si Apolinario at ang kanyang private Army.

Nang makumpirma, kinailangan pang maglakad ng mga police at Army ng halos tatlong oras mula sa baybayin ng island resort bago marating ang kinaroroonan ng wanted na investment scam.

Ginamit rin ng pamahalaan ang makabagong kagamitan kung saan natukoy ang lugar kung saan nanggagaling ang radio program ni Apolinario.

Panay kasi ang programa ng pastor sa kanyang FM station at paulit ulit na sinasabing malapit nang bumalik ang KAPA.

Marami ang masaya na nadakip si Apolinario pero mas marami ang nalungkot dahil di na nabawi ang kanilang pay in at wala silang tinanggap na anumang pay out.

-0-

Local...

ITINALAGA BILANG bagong executive secretary ng National Secretariat for Social Action o NASSA si Fr. Antonio Labiao Jr.

Si Fr. Labiao na taga Mlang, North Cotabato ay pumalit kay Fr. Edwin Gariguez ng Apostolic Vicariate of Calapan.

Kasalukuyang Pastoral Director ng Diocese of Novaliches si Father Labiao at parish priest ng Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd.

Bilang NASSA executive secretary, si Fr. Labiao ay tutulong kay NASSA chairman at Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo sa mga social issues na dapat tugunan ng Simbahang Katoliko.

-0-

local...

SA UNANG tatlong araw ng Sabayang Patak Kontra Polio sa 36 na bayan ng Maguindanao, abot agad sa 87,000 na mga batang nagkakaedad ng 59 months old pababa ang nabigyan ng bakuna kontra polio.

Sinabi ito ni Maguindanao provincial health chief Dr. Elizabeth Samama sa panayam ng DXMS RAdyo Bida.

Target ng IPHO Maguindanao na mabakunahan ang abot sa 195,068 na mga bata sa 508 barangays ng lalawigan mula July 20 hanggang August 2.

-0-

local...

Nasa higit 90percent na ng mga mag-aaral sa North Cotabato Division ang nakapagpatala na para ngayong school year 2020-2021. Sinabi ni Schools Division Superintendent Dr. Isagani Dela Cruz, malaking hamon sa kagawaran ngayon ang bagong teaching methods dahil kailangan pa ring ituloy ang pag-aaral ng mga kabataan sa kabila ng pandemya na dulot ng COVID-19.

Sa ngayon kaliwat-kanan na ang ginagawang paghahanda ng kagawaran sa magiging new normal ngayong pasukan sa susunod na buwan maging ang pagpapatupad ng webinar bilang instructional management sa mga guro. Simula kahapon ay sinimulan na rin ang pagsagawa ng face to face seminar sa mga guro, mga magulang at volunteer upang mas mapaintindi sa kanila ng maayos.

Kinumpirma rin sa radyo BIDA ni Division Information Officer Charlie Antipolo, patuloy pa rin silang tatanggap ng mga mag-aaral na hindi pa nakapag-enrol bagaman at natapos na ang enrolment period noong July 15, 2020. Sa pakikipagtulungan ng Provincial at Local Government Unit, aasahang mas mapapagaan pa ang nakalatag na Education Program ng North Cotabato Division para sa lahat ng kabataan sa gitna ng COVID-19 pandemic

-0-

local...

Sa pamamagitan ng rehabilitation plan, tutugunan ng Pikit LGU, DSWD, Office of the Civil Defense, NGO at iba pang stakeholders ang pangangailangan ng abot sa 189 na mga pamilyang nasunugan ng bahay dahil sa sumiklab na gulo sa nag-aaway na Moro Fronts sa Talitay, Pikit, North Cotabato nitong Hunyo.

Ayon kay MDRRM Head Tahira Kalantungan, sa susunod na linggo ay nakatakdang magpulong ang nasabing composite team upang alamin ang pangangailangan ng nasabing mga internally displaced families sa bayan.

Sinabi ni Kalantungan na ang bilang ay mula sa mga barangay ng Talitay, Bulod, Inug-og, Balatikan, Nunguan, Balongis at Dalingaoen. Maliban sa mga nasunog, kabilang din sa nabanggit na bilang ang mga partially at totally damage na natamaan ng bala at pwersahang sinira ng mga armadong grupo. Samantala, sinabi ni Kalantungan, nasa 80-porsyento ng mga bakwit na apektado ng sagupaan ang nakauwi na sa kanilang mga bahay.

Ang natitirang 20 % naman ay takot pa ring bumalik sa kanilang mga lugar kung saan karamihan nasa evacuation center at nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Nakatakda namang isagawa ang peace dialogue sa pagitan ng mga Moro Front at pamahalaan upang tuluyan nang wakasan ang tensyon sa nasabing lugar. NDBC BIDA BALITA

-0-

Aprubado na ng SOCCKSARGEN Regional Inter- Agency Task Force ang pagpapatupad ng lockdown sa ilang mga lugar sa Cotabato Province dahil sa pagdami ng bilang ng Coronavirus Disease o COVID-19.

Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Antipas, Cotabato Purok 7A, Barangay Malatab, isinailalim sa 14day lockdown simula noong July 21 ng madaling araw.

Sa barangay Poblacion Carmen Cotabato particular sa Purok 7 at Sitio Gaunan, Sitio Maguling at Sayre Highway sa Barangay Manarapan, isasailalim din sa pitong araw na focus containment simula noong July 21 ng tanghali.

Ang pagsailalim sa lockdown ay para paigtingin pa ang kampanya kontra COVID-19. Sa ngayon, nasa tatlumput-isa na ang kabuuang bilang ng Coronavirus Disease patients sa Cotabato province. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Pinaigiting ng city health office ng Gensan ang kanilang house-to-house visits para mabigyan ng oral polio vaccine ang target nilang may 75 thousand na mga bata. Kaugnay ito sa Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP round 3 na ipinatutupad na ngayon sa Soccksargen.

Ipinahayag ito ni Gensan City Health Officer Dr. Rochelle Oco. Ayon kay Oco, abala na ngayon sa pagiikot sa 26 na barangay sa Gensan ang kanilang vaccination teams.

Para mabakunahan ang lahat na mga nasa limang taong gulang pababa, nakikipag ugnayan din ang Gensan Health office sa mga barangay official at community leader. Tiniyak din ni Oco na ipinatutupad nila ang protocol para masiguro na protektado sa pagkalat ng COVID-19 ang health teams at mga mamamayan. Binigyan diin ni Oco na mariing sumusunod sa physical distancing at obligadong gumamit ng face mask at iba pang personnel protective equipment ang mga taga bigay ng oral polio vaccine.

Ipinaliwanag ni Oco na libre, ligtas at epektibo ang monovalent oral polio vaccine type 2 na inirekomenda ng World Health Organization.

-0-

Local...

Pinaghahandaan na ngayon ng provincial health office ang pagdating isa pang batch ng mga locally stranded inviduals o LSI at returning OFW sa South Cotabato.

Ang mga ito ay pawang mga nakinabang sa Hatid Probinsiya program ng pamahalaan. Inaasahan ang pagdating mga ito mula sa Kalakhang Maynila sa July 25 hanggang 26.

Sinabi ito ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Kaugnay nito, ipinahayag ni Aturdido na abala na sa paghahanda ng kanilang quarantine facilities ang mga local government unit sa lalawigan. Dinagdag din ni Aturdido na pinagaaralan nila ngayon ang pababawal na ng home quarantine.

Paliwanag nito may ilang kasing mga LSI at ROF na hindi sumunod sa quarantine protocol pagkauwi sa lalawigan. Layon nito na di na maulit pa ang nangyari sa bayan ng Banga na paglabag sa health quarantine protocol ng isang OFW galing Kuwait.

-0-

local...

Sinimulan na mga dating myembro ng rebeldeng grupo, personnel ng 1002nd “Bagwis” Brigade ng militar at Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU members ang kanilang pagsasanay.

Ito ay para maging community instructors ng Technical Education and Skils Development Authority o TESDA. Ang dalawamput apat na militar, anim na CAFGU members, at anim ding dating mga rebelde ay nagsasanay ngayon ng Agriculural Crop Production sa kampo ng 1002nd Brigade.

Ayon kay 1002nd Brigade Commander Colonel Potenciano Camba, sa halip na armas, hawak nila ngayon ang mga materyales na pang-agrikultra para maisulong ang kapayapaan. Tiniyak naman ni TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II ang suporta ng ahensya sa mga trainee.

Hiling pa ni Abrogar sa mga ito, gamitin ang TekBok at agrikultura para sa katiwasayan ng rehiyon. Ito ay bilang pagtalima na rin sa Whole of the Nation Approach ng gobyerno at paghahanda sa gyera kontra gutom at kahirapan. Layon nito na wakasan na ang insurhensya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng programa para sa mga myembro ng rebeldeng grupo.

-0-

local..

Humiling ng dagdag na labinisang mga container van sa Department of Public Works and Highways o DPWH si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Tamayo ang nasabing mga container van ay gagawing isolation facility ng mga posibleng may COVID-19.

Paliwanag ng gobernador, layun nito na mapaghandaan ang pinanghangambahang kakulangan ng isolation at quarantine facilities sa lalawigan. Ito ay dahil sa inaasahan pang paguwi ng maraming mga locally stranded inviduals at returning Overseas Filipinos.

Ipinahayag din ni Tamayo na bawat container van na gagawing isolation facility ay popondohan ng pamahalaang panlalawigan. Matatandaan na ang pagdagdag na isolation facilities para sa mga darating pang mga LSIs at ROF ay nauna nang hiniling sa mga local government unit ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

-0-

local..

Inindoroso na ng Department of Social Weflare and Development o DSWD sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mahigit dalawang daang mga benepisyaryo ng Social Amelioraton Program o SAP ng ahensya.

Ang mga ito ay kinasuhan na dahil sa dobleng pagtanggap ng ayuda sa SAP. Ipinahayag ito ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo. Sinabi ni Espejo na lumabas sa kanilang imbestigasyon na marami sa mga violator ay kumuha ng SAP cash assistance sa magkakaibang mga barangay. Mayroon namang iba ayon kay Espejo na kumuha pa rin ng ayuda sa SAP kahit na nakatanggap na ng tulong mula sa iba pang ahensya ng gobyerno.

Ipinihayag ni Espejo na ipinauubaya na nila sa CIDG kung papaano sagutin ng mga violator ang akusasyon sa kanila.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Umaasa si Senator Joel Villanueva na matatalakay sa pang-limang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Duterte ang mga plano na makakapagbigay ng trabaho sa mga milyon na walang trabaho, lalo na ang mga umuwing OFWs.

Aniya, dapat ang magiging mensahe ni Pangulong Duterte ay magsilbing utos na rin sa mga ahensiya ng gobyerno na gumawa ng paraan para sa muling pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa.

Mahalaga na matalakay ang plano ng gobyerno kung paano tutugunan ang problema sa kawalan ng trabaho ngayong pandemya.

Habang wala pang bakuna laban sa COVID-19, tuloy pa rin dapat ang buhay at kailangan maging handa ang bawat isa sa pag-adjust sa new normal, ayon kay Villanueva.

-0-

Hindi malayong magbalik sa mas mahigpit na enhanced community quarantine (ECQ) o modified enhanced community quarantine (MECQ) ang National Capital Region (NCR) oras na magtuloy-tuloy ang paglobo ng coronavirus disease (COVID-19) cases bago ang katapusan.

Ito ang sinabi ni presidential spokesperson Harry Roque.

Ayon kay Roque, misong si P. Duterte ang nagsabi na handa siyang ibalik sa ECQ ang Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasyente.

Nangako si Duterte na ipapakulong ang mga matitigas ang ulo na ayaw sumunod sa health protocol.

NDBC NATIONAL BALITA EXPRESS

* Lagundi, pinag-aaralan ng DOH at DOST na posibleng gamot sa COVID-19. Clinical trial, nakatakdang isagawa

* Operation ng PCSO Lotto, babalik na sa simula August 4. P306 million ang premyo para sa 6/58 Ultra Lotto. Huling nagkaroon ng draw noong March 17, 2020 dahil sa COVID-19.

* MERON NA NGAYONG 72,269 ang kabu-uang bilang ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala kahapon ng 1,594 new infections.

-0-

SPORTS…

Tuloy na tuloy na ang pagbabalik-aksyon ng NBA sa July 30 dahil wala nang nagpositibo sa latest result ng testing ng liga sa loob ng bubble sa Walt Disney World sa Orlando, Florida.

Sa inilabas na sariwang update ng NBA, 346 players ang sumailalim sa coronavirus disease test ngunit lahat ng ito ay lumabas na negatibo sa virus.

Huling may nagpositibo na NBA players noon pang July 7 nang matuklasang dalawa sa 322 players ang kumpirmadong nagtataglay ng virus na agad na inilagay sa isolated area para hindi na makahawa pa.

Mahigpit ang patakarang ipinatutupad ng NBA upang maiwasang kumalat ang coronavirus sa loob ng bubble.

Nagresulta naman ito ng maganda dahilan upang wala nang magpositibong players sa latest swab test.