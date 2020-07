NDBC BIDA BALITA (July 25, 2020)

HEADLINES:

1. 2 DRUG PEDDLERS huli, mahigit 1 milyong pisong shabu, nakumpiska sa Pigcawayan, North Cotabato

2. 12 KATAONG may COVID, naka-recover sa Region 12.

3. DAGDAG na Isolation facilities, itatayo ng BARMM sa BASULTA

4. 90 KATAO, huli sa Tboli dahil sa paglabag sa health protocols

5. APAT NA MIEMBRO ng ISIS-link group, sumuko sa Lanao Sur

6. ELECTRIC lineman, patay matapos makuryente sa Banisilan,

7. PANGULONG DUTERTE galit na galit, anomalya sa PhilHealth, pinai-imbestigahan

“SANA ALL” NA ITO. At sana marami pang susunod.

Labing dalawa katao kasi na COVID-19 positive ang naka-recover kahapon mula sa nakakamatay na sakit sa Region 12, bagay na ikinagalak ng nakararami, lalo na ng kanilang mga mahal sa buhay.

Sa 12 gumaling na pasyante, anim mula South Cotabato, apat mula Cotabato City, at dalawa sa Sultan Kudarat.

Ang mga naka-recover mula Cotabato City ay kinabibilangan ng 9 at 13 year old na mga bata.

Sa ngayon, meron nang 88 pasyente ang naka-recover mula sa 198 total patients na napatunayang positibo sa COVID-19 SA Soccsksargen region.

Samatala, kahapon din, tatlong bagong kaso ng COVID positive ang naitala. Dalawa mula Gen. Santos City at isa mula sa Sultan Kudarat.

Ang pasyente mula Sultan Kudarat na isang 57 taong gulang na babae ay pumanaw noong Huwebes.

Sa buong rehiyon, tatlo na ang nasawi dahil sa COVID. Dalawa sa Sultan Kudarat at isa sa North Cotabato.

SA BARMM, limang bagong kaso ang naitala hanggang kagabi at abot na ngayon sa 416 ang total COVID positive sa buong rehiyon kung saan 280 ang kasalukuyang naka-confine at 128 naman ang naka recover.

Walo ang patay, apat rito ay mula Lanao del Sur, tatlo sa Sulu at isa sa Basilan.

Lanao Sur at Marawi pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso na 170, sumusunod ang Basilan/Lamitan city na merong 78 at 37 naman sa Maguindanao.

APAT NA mga provincial isolation centers ang ipinapatayo ng Bangsamoro region para may magamit ang mga magpositibong mga Locally Stranded Individual at returning Overseas Filipinos, lalo na yaong mula sa Sabah, Malaysia.

Tinatayang mahigit sa 5 libong mga Pinoy na ngayon ay nasa Sabah ang nakatakdang umuwi sa BARMM kayat bilang paghahanda itatayo ang apat na isolation center sa Lanao del Sur, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi

Ang ground breaking ay isinagawa na sa pangunguna nina BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo, Social Services and Development Minister Raisa Jajurie at Public Works Minister Eduard Guerra.

APAT NA MIEMBRO NG ISIS ang sumuko sa mga otoridad sa Lanao del Sur.

Sinabi ni 55th Infantry Battalion Lt. Col. Franco Raphael Alano na ang mga ISIS inspired gunmen ay sumuyko sa Marogong, Lanao del Sur dala anmg kanilang limang mga armas na kinabibilangan ng M-653 carbine rifle, dalawang 40mm grenade launchers, at dalawang cal. 45 pistols.

Ayon kay Alano na nakumbinsi ang apat na magbalik loob sa pamahalaaan at isuko anmg kanilang mga armas matapos ang isang buwang pakikipag-negosasyon.

Anila marami pa silang mga kasamahan na nasa bundok ang gusto na ring sumuko at magbagong buhay, sa Army.

NAARESTO NG PINAGSANIB NA PWERSA NG PDEA at PNP sa Pigcawayan, North Cotabato ang dalawang big time drug pusher at nakumpiska sa kanila ang mahigit P1 million na shabu at mga baril.

Sinabi ni Pigcawayan police chief Major Ivan Samoraga na naaresto ng PDEA at 34th Infantry Battalion troopers sina Benjie Walas, 34 anyos, residente ng Barangay Simsiman at Rahib Ebrahim, 31 anyos, isang magsasaka na residente ng Barangay Kadingilan sa Bayan ng Pigkawayan.

Ginawa ang buy bust operation alas 8:30 ng umaga kahapon sa tabi ng kalsada sa Purok 6, Barangay Bacunagon, Pigcawayan.

Nakumpiska mula sa mga ito ang walong malalaking sachet ng suspekted shabu na abot sa 200 grams at tinatayang nagkakahalaga ng P1.1-M.

Nakuha rin ang dalawang cal. 45 pistol, mga bala, boddle money at isang motorsiklo.

Inihahanda na ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Firearms and Ammunitions Regulation Act laban sa dalawa.

IPINAGDIRIWANG kahapon ang 33 taong anibersaryo ng FM radio station ng Notre Dame Broadcasting Corp, ang 92.7 DXOL Happy Fm sa Cotabato City.

Bilang pagpapasalamat sa mga tagapagtangkilik ng DXOL HAPPY FM ay nagkaroon ito ng radio promo sa pamamagitan ng social media platform na Facebook, tampok dito ang tiktok challenge na sinalihan ng daang-daang facebook followers.

Nariyan din ang vlogging competition kung saan nagtagisan ang mga vloggers ng cotabato city at kalapit lugar sa pag gawa ng video patungkol sa DXOL-HAPPY FM.

Nariyan din ang mga radio personalities tulad nina Nikki the monster, Carlo Sosi, Kaycee at majiekero na nagbigay aliw sa mga listeners at namigay ng mga papremyo oras oras.

Namahagi rin ang mga ito ng Covid essentials tulad ng face masks, face shields at sanitzers sa mga mamamayan ng Cotabato City kung saan ang mga essentials na ito ay ang pangunahing pangangailan na proteksyon sa banta ng covid19.

Ayon kay DXOL program director Nikki “The Monster,” magpapatuloy ang Happy FM bilang isang relevant at entertaining music and information station.

Sa kabila ng COVID-19 pandemic, tuloy ang HAPPY FM sa gawain nitong magbigay ng ligaya at saya sa lahat.

Samantala, kinilala naman ni NDBC CEO Fr. Rogelio Tabuada, OMI ang mga naunang Oblate priests na nagsimula ng OMI media ministry.

Pinasalamatan niya ang mga ito, lalo na sina Bishop George Dion, Bishop Gerard Mongeau, Fr. Monching Quiogue at iba pa.

Sa kabila aniya ng pandemic, tuloy ang Happy FM sa misyon nitong magbigay ng napapanahong musika, balita at impormasyon at makabuluhang kaalaman sa lahat.

HINILING NG TATLONG MGA MIEMBRO ng Bangsamoro Transition Authority kay BARMM Chief Minister Murad Ebrahim at Health Minister Dr. Safrullah Dipatuan na bigyan ngdagdag na incentives ang lahat ng mga health worker sa rehiyon.

Isang resolution na ini-akda nina Members of Parliament Amir Mawallil, Baintan Adil Ampatuan at Sittie Shahara Mastura.

Sinabi ng tatlong mambabatas na kahit merong wage hike para sa mga nurse sa buong bansa, hindi pa rin ito sapat sa serbisyong kaloob nila, lalo na ngayong merong pandemic.

Sinabi nila na ang dagdag na incentives ay naglalayong matulungan ang mga health frontliners at bilang pagkilala na rin sa kanilang serbisyo para sa Bangsamoro.

Magbibigay na ng citation ticket ang Kidapawan City enforcers sa mga makikitang lumalabag sa Minimum health protocols sa pag-iwas sa COVID-19 base sa itinakda ng Interagency task Force on COVID-19 sa lungsod.

Ito ay base sa City Ordinance Number 1309 series of 2020. Sa panayam ng Radyo BIDA ngayong umaga kay City PNP Chief Police Lt Col Ramel Hojilla, kabilang dito ang hindi pagsusuot ng facemask sa mga pampublikong lugar, hindi pagsunod sa 1-meter physical distancing, lumalabag sa Liquor Ban at sa itinakdang curfew hours na umiiral sa ilalim ng Modified General Community Quarantine sa buong probinsya.

Para sa first offense, 500 pesos ang penalidad, second offense 1,000 pesos habang 2,000 pesos naman sa third offense.

Mahigpit rin ang ginagawang monitoring ng Compliance Monitoring team sa lahat ng business establishment sa Kidapawan City upang masunod ang health and safety protocols.

Nakinabang sa 671 million pesos na pondo na nai-release na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit dalawang daang libong mga senior citizens sa region 12. Saklaw nito ang anim na buwang social pension ng mga benepisyaryo ng Social Pension Program ng ahensya.

Ito ay bilang pagtalima sa Expanded Senior Citizens Act na naguutos ng pabibigay ng buwanang tig limang daang piso sa mga mahihirap na senior citizens.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, nakatulong sa kanila sa pagpapabilis ng pamimigay ng cash assistance ang mga local government unit at iba pa nilang mga stakeholder. Nabatid na ang ahensya ay nakapag-release din ng mahigit 392 million pesos para sa pension na hindi nabayaran noong nakaraang taon.

Naibigay naman ito sa may 140 thousand na mga senior citizen. Kaugnay nito, humiling naman ng pangunawa sa publiko si DSWD 12 Assistant Regional Director BOnifacio Sema sa pagkaantala ng pagbibigay ng social pension. Ayon kay Sema, inaayos na nila ang tulong sa mga benepisyaryong na hindi pa nabigyan nito.

Paliwanag ni Sema, naantala ang pamimigay ng social pension dahil sa coronavirus pandemic. Dinagdag din nito na makikipag ugnayan ang mga kawani ng DSWD 12 sa mga senior citizen president at local government units para sa schedule ng release ng nasabing monthly assistance.

SUMUKO sa militar ang sampung mga myembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao.

Ang mga rebeldeng tauhan umano ni Kumander Gani Saligan ng BIFF Karialan Faction ay sumuko sa tropa ng Army's 90th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Michael Maquilan.

Pormal namang tinanggap ni Army's 602nd Deputy Brigade Commander Colonel Donald Gumiran ang mga sumukong rebelde na sinaksihan nina Pagalungan Mayor Datu Salik Mamasabulod at Vice-Mayor Abdila Mamasabulod.

Isinuko rin ng BIFF surrenderees ang dala nilang mga matataas na uri ng armas, pampasabog, sangkap sa paggawa ng bomba, mga bala, magazine at mga Improvised Explosive Device.

Nais na umano ng mga itong magbagong buhay at mamuhay ng mapayapa kaya sila sumuko.

Tumanggap naman ng tulong pinansyal at livelihood assistance ang sampung BIFF members na sumuko mula sa lokal na pamahalaan ng Pagalungan.

Sa 5-6 at loans na umaasa ang karamihan sa mga residete sa Mlang, North Cotabato para makaraos sa pang araw-araw na pangangailangan sa lalo pa ngayong may krisis pa na dala ng COVID-19.

Dama pa rin kasi ng mga mamamayan doon nag hirap ng buhay matapos manalasa ang lindol at ang COVID-19 maging ang panunuyot ng kanilang mga sakahan ngayon.

Sa kabila kasi ng malalakas na buhos ng ulan nitong nakaraang mga araw ni hindi man lamang nakakatikim ng ulan ang nasabing Barangay kaya’t nanunuyot na ang ekta-ektaryang palay doon.

Saksi ang Radyo BIDA at personal nakita ang bitak sa kakatanim lamang na mga binhi ng palay dahil sa matinding init at kakulangan ng tubig ulan. Sa ulan lamang kasi umaasa ang daan-daang magsasasaka para makasurvive ang kanilang sakahan. Ayon sa isa sa mga mag-aasaka sa lugar, para makaraos ay napipilitan na lamang silang mangutang at mag loan sa bangko.

Tinatayang nasa mahigit isang daan ektaryang palayan ang apektado ngayon ng mainit ng panahon sa Barangay Luz Village, New Barbasa at La Fortuna sa bayan pa rin ng Mlang. Bagaman at naka ensure sa Philippine Crop Insurance Corporation ang kanilang pananim pero hindi pa rin ito sapat para mabawi ang kanilang gastos mula sa paghahanda ng sakahan hanggang sa paglilipat tanim.

Umaasa naman ang karamihan sa mga magsasaka na sa darating na araw na makaranas din sila ng ulan upang maisalba pa ang kanilang pananim.

Ideneklarang dead on arrival sa pagamutan ang isang lineman matapos makuryente habang ginagawa ang maintenance activity sa Banisilan, North Cotabato pasado alas 9:00 ng umaga kahapon.

Kinilala ni COTELCO General Manager Engineer Godofredo Homez ang nasawi na si Ramel Gelilang, isang maintenance lineman ng bayan at nakatira din sa nasabing lugar. VC- HOMEZ Si COTELCO General Manager Engineer Godofredo Homez.

Tiniyak naman ni Homez na tutulong ang tanggapan sa pamilya ng nasawi hanggang sa pagpapalibing nito. Naisugod pa sa WAO Emergency Hospital ang biktima pero ideneklarang dead on arrival ng mga doctor. Batay sa ulat, nasa apat na na mga linemen ang nakureyente habang ginagampanan ang kanilang trabaho.

Samantala sa iba pang balita, sa M'lang North Cotabato, kulong na ngayon ang isang 22 anyos na binata matyapos maaresto sa ikinasang buy bust operation ng M'lang PNP kahapon ng hapon sa Purok Maabi-abihon, Barangay Bagontapay, Mlang. Kinilala ang naaresto na si El Niño V. Mabitasan na residente ng Purok Acacia, New Rizal, Mlang.

Sa resulta ng operasyon ay nakuha mula sa kanya ang mga tuyong dahon ng marijuana at ang marked money ne ginamit sa operasyon. Sa ngayon si Mabitasan ay naka kulong na sa custodial faciltiy ng M'lang PNP.

Kasabay ng katiyakan ni Police Regional Office 12 Regional Director PBGen Michael John Dubria na mahuhuli rin ang KAPPA Coordinator sa North Cotabato na siya ring prime suspek sa pagbaril at pagpatay sa brodkaster na si Ed Dizon sa Kidapawan City, siniguro rin ni North Cotabato Police Director Colonel Henry Villar na patuloy ang kanilang intel-monitoring kay Dante Tabusares alyas Bong Encarnacion hinggil sa kinaroroonan nito.

Ayon kay Villar, posible umanong pumupunta sa Kidapawan City o kaya’y sa lugar sa pagitan ng Arakan, North Cotabato at Bukidnon Province si Encarnacion matapos umano itong umanib sa grupo ng Communist Terrorist Group partikular sa grupo ng New People’s Army o NPA matapos na ilabas ng korte ang warrant of arrest nito dahil sa kasong murder.

Ayon kay Villar ang nasabing impormasyon na kanilang nakalap base sa kanilang intelligence monitoring ay patuloy pa nilang beniberipika kung totoo.

Samantala muli namang hinikayat ni Villar ang mga indibidwal na may personal na alam sa kinaroroonan ni Encarcion na ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Muli rin itong nagpaalala sa mga mamamayan na iwasan din ang pagsapok sa anumang uri ng investment scheme. Nabatid na nitong Martes nang maaresto ng mga otoridad si KAPPA Founder Pastor Joel Apolinario.

Sinunog na at inilibing na ng mga staff ng city veterinary office ang mga processed pork meat products na kanilang nakumpiska sa Integrated Public Terminal ng Koronadal. Kinumpirma ito ni Koronadal City Veterinarian Dr. Charliemagne Calo.

Layo nito na matiyak na mananatiling ligtas sa African Swine Fever o ASF ang lungsod. Paliwanag ni Calo ang mga nakumpiska kasi nilang mga chorizo at longanisa ay mula sa Davao region na apektado ng ASF. Ito ayon kay Calo ay paglabag sa Executive Order ng mga lokal na pamahalaan ng South Cotabato at Koronadal City.

Pero ang mas nakababahala ayon kay Calo walang permit mula sa Food And Drugs Administration o FDA at Department of Trade and Industry ang nasabing mga karne. Dinagdag din nito ang nadiskubreng mga kontrabando ay dadalhin sana ng seller nito sa Banga, South Cotabato.

Sinabi din ni Calo na dahil unang beses pa lamang nahuli, binalaan na lamang muna nila ang mayari ng kinumpiskang mga karne. Pero ayon kay Calo hihiligin nila sa Sangguniang Panglungsod na bumalangkas ng ordinansa na magpapataw ng parusa sa mga mahuhuling nagpapasok sa Koroandal ng mga baboy at pork-based products mula sa mga lugar na apektado ng ASF. Voice Clip…Si Koronadal City Veterinarian Dr.Charliemagne Calo.

Tumatanggap pa rin mga enrollee para sa pasukan sa Agosto ang mga public school sa South Cotabato. Ito ay kahit na nagtapos na ang enrollment period noong July 15. Nilinaw ito ni Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio.

Ayon kasi kay Estacio bagamat umabot sa 185 thousand na lagpas sa kanilang target ang mga nakapag-enroll sa mga publid schools mababa pa rin ang naging turn out ng mga enrollee sa kindergarten at elementarya. Paliwanag ni Estacio ito ay dahil sa pangamba ng mga magulang sa COVID-19. Aminado si Estacio na vulnerable o mas madaling mahawa ng virus ang mga nasa nasabing grade level.

Pero ayon kay Estacio, ipinaliwanag nila sa mga magulang lalong lalo na sa mga nasa liblib na barangay na may iba’t ibang modalities o pamamaraan ng pagtuturo ang Deped sa new normal. Ang mga ito ay ang pagamit ng TV, radyo, online at module. Ang mga ito ayon kay Estacio ay pinaghahandaan na ng Deped sa pamamagitan ng pagsasagawa ng dry run.

Nakabase sa resulta ng revalidation ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program ang listahan ng 951 na mga barangay sa region 12 na cleared na sa iligal na droga. Ito ay ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Information Officer Kath Abad.

Ayon kay Abad 82 percent na sa 1,158 na mga barangay sa Soccksargen ang ligtas sa illegal drugs. Saklaw nito ang mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at North Cotabato at mga lungsod ng Kidapawan, Tacurong, Koronadal at General Santos.

Habang ang Cotabato city naman ay nasa jurisdiction na ng PDEA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Sinabi ni Abad na nagpatuloy ang assessnment at validation sa mga barangay ang PDEA 12 sa kabila ng COVID-19 pandemic. Kinumpirma din nito na may mga cleared barangay na noon ang inilagay sa moderate at slightly-affected status base sa revalidation.

Paliwanag ni Abad, ito ay dahil sa kabiguan ng mga barangay official na magsumite ng mga dokumento sa illegal drug accomplishments. Kalakip sa mga ito ang “certificate of graduation” ng mga persons who used drugs na nagtapos sa community-based drug treatment rehabilitation program. Nilinaw ni Abad na walang barangay sa region 12 ang nasa severe –affected status.

Dinagdag nito na ang barangay evaluation ay ginagawa kada quarter. Naging batayan naman sa pagdeklara sa isang barangay na drug cleared ang kawalan ng drug supply, drug dependent, user, pusher, at drug laboratory.

Kailangan din ng mga barangay officials na maging aktibo sa kampanya sa iligal na droga maliban pa sa pagkakaroon ng drug treatment at rehabilitation desks. Sinabi ni Abad na tuloy din ang pakikipag ugnayan ng PDEA 12 sa mga anti-drug abuse council dahil mahalaga ang papel ng mga ito sa pagsawata ng iligal na droga sa mga komunidad.

Mapapatawan ng kaukulang penalidad ang mga lalabag sa quarantine protocols. Ito ang babala sa publiko ni T’boli,South Cotabato Chief of Police Major Irish Hezron Parangan.

Sinabi ito ni Parangan matapos ang pagkakahuli nila sa mahigit tatlumpu katao na walang suot na face mask sa mga pampbulikong lugar. Bago pa man ito mahigit limampu ring mga menor de edad ang ikinustodya ng PNP sa T’boli matapos lumabas ng bahay na walang face mask at sumuway sa protocol sa social distancing.

Ang mga ito ay nakauwi lamang nang sunduin ng kanilang mga magulang at guardian. Binigyan diin ni Parangan na tuloy tuloy ang surveillance at pagiikot ng mga pulis sa T’boli para manghuli sa mga hindi sumusunod sa health protocols.

Sinabi ni Parangan na ang mga susuway sa health protocols sa unang offense ay obligadong mag-community service sa loob ng tatlong oras. Ang mga mahuhuli naman sa ikalawang offense ay isasailalim sa seminar at pagkakakulong naman ng hindi lalagpas sa tatlong buwan sa ikatlong offense.

Inutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang imbestigasyon sa (PhilHealth) matapos magbitiw ang tatlong opisyal nito dahil sa umano’y katiwalian.

Kaugnay ito ng umano’y overpriced purchase ng IT system na umabot ng P2 billion.

Kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque na inatasan ng Pangulo si Undersecretary Jesus Melchor Quitain ng Office of the Special Assistant to the President na pangunahan ang imbestigasyon sa PhilHealth.

Kabilang sa mga nagbitiw si PhilHealth anti-fraud legal officer Thorrsson Montes Keith.

Binanggit ni Keith ang mandatory PhilHealth contribution para sa OFWs na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibitiw.

Samantala, sa pagbubukas ng 2nd regular session ng 18th Congress, target ng Senado na imbestigahan ang isyu ng korapsyon sa PhilHealth.

Ayon kay Senator Bong Go, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos na imbestigasyon sa usapin.

Ø PAGGAMIT NG BARRIER sa mga motorsiklo, may palugit hanggang July 31, ayon sa DILG.

Ø Bilang ng kaso ng COVID-19 positive sa buong bansa lampas 76,000 na. Ito ay makaraang makapagtala ng 2,103 na dagdag na kaso ng sakit.

Ø Bilang ng pulis na nagpositibo sa COVID-19, 1,796 na

Ø Sumampa na sa mahigit 637,000 ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong mundo. Sa huling data, ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa iba’t ibang panig ng mundo ay 637,231 na.

Ø Umabot na sa mahigit P31 billion ang halaga ng naipamahaging 2nd tranche ng Social Amelioration Program (SAP). Ito ay naibigay sa mahigit 5 milyong pamilyang Pilipino.

-0-

MAS UMIINIT PA ang tensyon ngayon sa pagitan ng China at Estados Unidos.

Ito ay matapos ipag-utos ng China ang pagpapasara sa konsulada ng US sa western city ng Chengdu.

Ang hakbang na ito ay bilang tugon ng Chinese government sa Trump administration na unang nag-utos na pagpapasara sa konsulada nito sa Houston., Texas dahilan upang umapela ang Chinese foreign ministry sa Washington na bawiin ang kanilang desisyon.

Nagpatung-patong na ang gusot sa pagitan ng dalawang mga bansa, tulad na lamang ng isyu sa trade industry, pangangasiwa sa coronavirus pandemic, teknolohiya at maging ang akusasyon ng US sa pagpapadala umano ng Beijing sa bansa ng kanilang mga espiya.

Kasama na rito ang kontrobersyal na national security law ng China sa Hongkong at mga alegasyon na pang-aabuso ng China sa Chinese ethnic Muslims.

-0-

Magsusumite ang Philippine Sports Commission (PSC) ng rekomendasyon sa Inter-Agency Task Force (IATF) para sa pagbabalik-ensayo ng mga Filipino qualifiers sa 2021 Olympic Games.

Simula noong Huwebes ay tinatalakay na ng PSC kasama ang Medical Scientific Athletes Services (MSAS) sa mga National Sports Associations (NSAs) ang training resumption guidelines.

Sinabi ni National Training Director Marc Velasco na tanging IATF lang ang may final say sa rekomendasyon ng PSC.

Nanatili sa bansa sina Olympic-bound boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno habang patuloy ang pagsasanay nina gymnast Carlos Edriel Yulo at pole vaulter Ernest John Obiena sa Japan at Italy, ayon sa pagkakasunod.