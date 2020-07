NDBC BIDA BALITA (July 3, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Police on duty sa Covid-19 quarantine checkpoint, patay sa pamamaril sa Esperanza, Sultan Kudarat

2. PITONG bagong kaso ng Covid-19, naitala sa Sultan Kudarat

3. Discrimination sa isang health frontliner sa Kidapawan, kinundina ni Gov. Catamco

4. Health frontliner sa South Cotabato, nakatakdang tumanggap ng hazard pay

5. NDBC Radio stations, mapapakinggan na kahit saan, kahit kailan gamit ang android mobile phone

-0-

LOCAL

Local………………..

MAARI NANG MAPAKINGGAN ang Radyo Bida at Happy FM radio stations kahit saan at kahit kailan.

Inilunsad na kasi ng Notre Dame Broadcating Corporation ang NDBC Radionet application sa android mobile phones.

Maari nang mapakinggan sa inyong mga cellphone ang Radyo Bida Cotabato, Radyo Bida Kidapawan at Radyo Bida Koronadal pati na ang Happy FM Cotabato, Happy FM Kidapawan at Happy FM Koronadal.

Ang gawin ay simply lang: sa inyong mga mobile phone, pumunta sa Google Play Store at i-search ang NDBC RAdionet, i-download at makinig sa mga himpilan ng NDBC.

Sinabi ni NDBC chief executive officer Fr. Rogelio Tabuada, OMI na ito ay bahagi ng misyon ng NBDC at Oblate Media na pagsilibihan ang mga mamamayan, mahirap man o mayaman at saan mang panig ng mundo.

NDBC Radionet nasa mobile phone na.

-0-

SAD NEWS PARA SA REGION 12.

PITONG PANIBAGONG KASO NG Covid-19 ang naitala ng Dept of Health sa Sultan Kudarat province.

Sa situation report ng DOH-12, dahil sa pitong bagong kaso, ang Sultan Kudarat na ngayon ang may pinakamaraming coronavirus carrier patients.

Ang mga nagpositibo ay mga returning locally stranded individuals mula Cebu, Pasay, Cavite at Metro Manila, mga lugar kung saan mataas ang kaso ng Covid-19.

Lahat sila ay nagpositibo sa confirmatory tests, wala pang PH number at lahat on stable condition, ayon kay Arjohn Gangoso, spokesperson ng DOH-12.

Dahil dito, abot na sa 69 ang confirmed positive sa Region 12 habang 41 ang naka recover na.

-0-

LOCAL…

PINALALAKAS NGAYON ng Bangsamoro government ang pag-monitor sa pagdating ng mga Locally Stranded Individuals (LSI) and Returning Overseas Filipino Workers (ROF) na nais maka-avail sa ‘Hatid Probinsya’ program ng pamahalaan,

Ito kasi ang nakikitang dahilan ng biglaang pagtaas ng bilang ng mga Covid 19 positive.

SA ngayon, meron nang 134 confirmed case sa buong BARMM habang 67 ang kasalukuyang naka confine sa ospital at isolation center habang 63 ang naka recover na.

Hanggang kahapon, walo ang naidagdag sa talaan ng mga positibo.

Sila ay mga LSI sa Lanao del Sur at Basilan.

-0-

lOCAL...

PUSPUSAN ANG GINAGAWANG paghahanda ng BARMM sa nakatakdang pagdating ng mga Fiipino deportees mula Malaysia.

Sinabi ni BARMM Cabinet Sec. Asnin Pendatun na handa na ang lahat ng para tanggapin at tiyakin na ligtas ang mga Pinoy na babalik ng bansa mula sa Sabah.

Anumang oras mula ngayon ay inaasahang darating ang 395 na mga deportees at sila ay isasailalim agad sa quarantine, ayon kay Pendatun.

Samantala, inihayag niya na mananatili sa Nodified Modified General Community Quarantine ang buang rehiyon hanggang July 15.

-0-

Local…

PINALAWIG PA ng Cotabato City government ang umiiral ng MODIFIED GENERAL COMMUNITY QUARANTINE sa lungsod ngayong buwan.

Sa Executive Order 352 na inilabas ni city mayor Cynthia Guiani, nakasaad ang mahigpit pa ring pagpapatupad ng minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask at physical distancing.

Ipinagbabawal pa rin ang paglabas sa mga pampublikong lugar ng mga batang edad bente uno anyos pababa at mga nakatatandang edad 60 years old o higit pa.

Iiral pa rin ang NO BACKRIDE POLICY sa motorsiklo kahit pa mag-asawa o magkamag-anak ang mga ito at nakatira sa isang bubong.

-0-

Pormal ng binuksan kahapon ang ikalawang isolation facility sa ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao.

Ang nasabing Ligtas Covid Center ay matatagpuan sa Barangay Margues kung saan meron itong 30 bed capacity.

Ayon kay DOS Mayor Cheryl Ann Lu Sinsuat,ang nasabing pasilidad ay magiging pansamantalang tahanan ng Covid 19 patients sa loob ng labing apat(14) na araw.

Kumpleto rin sa kagamitan at medical supplies/ kits na magagamit ng mga dumarating na Locally Stranded Individuals at Returning OFWs sa nasabing bayan.

-0-

Local…

SINIMULAN NA NG Maguindanao Electric Cooperative (Magelco) ang pagtatayo ng mga concrete electric poles sa Sultan Kudarat-Parang area bilang bahagi ng pinalakas na electrification program.

Sinabi ni Magelco general manager Ashary Maongco na bahagi ito ng 350 sets ng 45 footers concrete poles para sa 13.2 KV Distribution Lines mula Sultan Kudarat Substation in Simuay, Sultan Kudarat patungong PNP-BARMM headquarters sa Parang.

Pinuri ni Maongco si Parang Mayor Cahar Ibay dahil sa suporta nito sa mga tauhan ng Magelco habang itinatayo ang mga post eng koryente.

-0-

North Cotabato Governor Catamco, nagpalabas na rin ng pahayag kaugnay paglagay ng yellow tape sa harap ng bahay ng probable case ng COVID-19

Ikinalungkot at nadismaya si North Cotabato Governor Nancy Catamco matapos na malamang nilagyan ng yellow tape ang labas ng bahay ng government frontliner na nangunguna sa pagsundo ng mga LSI at ROF na taga Kidapawan City. Base sa pahayag ng gobernadora, proteksyon hindi diskriminasyon ang kailangan ng mga frontliner na sinakripisyo ang sariling kalusugan para matulungan ang lahat ng mga nais umuwi sa probinsya.

Inatasan na rin anya ng opsiyal ang mga pulis at Provincial Health Office na magsawa ng mas parallel investigastion hinggil dito at hindi na rin mangyari sa iba. Sinisiguro din na mapoproktekahan ang lahat ng frontliners laban sa diskriminasyon habang ginagampanan ang kanilang trabaho. VC- NANCY Si North Cotabato Governor Nancy Catamco.

Samantala, sa panayam naman ng Radyo BIDA kay Barangay Lanao Chairman Alberto Canonoy, aminado si kapitan na “honest mistake” lang ang ginawa ng ilang Barangay Kagawad at Barangay Tanod na nanguna anya sa paglagay ng yellow tape sa bahay ng pasyente ng walang pahintulot sa City LGU at maging sa kanya. Nang malaman din anya ni kapitan Canonoy ay agad niya itong pinatanggal at sinubukang makipag-ugnayan sa mga may-ari ng bahay.

-0-

Rubber tapper, patay matapos umanong manlaban sa ant-illegal drug operation ng PNP sa Kidapawan City habang pitong mga drug suspect huli sa one time big time operation ng PNP sa magkahiwalay na lugar sa Cotabato Province

Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang isang rubber tapper matapos umaong manlaban sa operasyon ng Regional Philippine Drug Enforcement Agency o RPDEU sa Sitio Santo Tomas, Barangay Singao Kidapawan City. Nakilala ang nasawi na si Fernando Rebucas, 37 anyos at nakatira sa nasabing lugar.

Ayon sa misis ng suspek, hindi nito matanggap ang pagpatay ng mga taga RPDEU sa kanyang asawa. Sinabi din nitong walang baril si Fernando para sabihing nanlaban sa isinagawang buy-bust operation sa rubber plantation sa nasabing lugar. Naganap ang operasyon alas 10:00 ng umaga kahapon laban sa naturang suspek.

Samantala, arestado rin ang pitong drug suspek sa simultaneous anti-illegal drug operation ng PNP sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato kahapon. Sa bayan ng Makilala, dalawang drug suspects ang arestado. Nakilala ang dalawa na sina Romeo Bonifacio Salupan Alias Cedring Salupang at Bonifacio Taran Mier alyas Bobong. Sa Pikit Cotabato, isa pang drug suspek ang naaresto sa Barangay Gli-Gli, Pikit Cotabato ala 1:30 ng hapon kahapon.

Nakilala ang suspek na si Celso Jorolan Enomar alyas Jojo na residente rin ng nabanggit na lugar. Sa bayan ng Kabacan, inaresto rin si Jason Dal Salayon ng Antonio Luna Street Kabacan Cotabato alas 12:00 naman ng tanghali. Sa Magpet Cotabato, kulong na ngayon ang dalawang mga Target Listed o High Value target sa iligal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa kanilang magkahiwalay na operasyon kahapon katuwang ang Magpet PNP. Unang nahuli si Aldren Gonzales, 30 anyos na isang laborer at residente ng Sitio Tawan, Barangay Tagbac Magpet.

Ang abutan ng Droga sa pagitan ng asset ng PNP at ng suspek ay nangyari sa Purok 4a, Barangay Pangaoan. Sa resulta ng operasyon ay nakuha mula sa kanya ang dalawang Sachet ng pinaghihinalaang shabu at ang marked money na ginamit sa operasyon. Ikinanta naman ni Gonzales sa radyo bida na galing umano ng Midsayap ang drogang ginagamit at binibenta nito. Sumunod namang nahuli ang isang 41 anyos na driver ng isang saddam truck sa Purok Kabisig, Barangay Poblacion Magpet.

Kinilala ang naaresto na si Alex Cruzado. Si Cruzado ay nahuli naman habang papauwi na ito sakay ng isang saddam truck na pagmamay-ari ni Magpet Mayor Gonzaga at may kargang mga saging . Dalawang mga sachet rin ng pinaghihinalaang shabu ang nakuha mula sa kanya ta ng marked Money. Sa ngayon kulong na ang dalawa sa custodial facility ng PNP Magpet.

Samantala, huli din ang isang 34-anyos na lalaki matapos mabilhan ng hinihinalang droga mula sa nagpanggap na police asset sa Barangay Sudapin, Kidapawan City. Kinilala ang nahuli na si Olive Rey Badayos, single na residente ng nabanggit na barangay.

Ang nasabing operasyon ay bahagi ng one-time big-time operation ng Police Regional Office 12 laban sa iligal na droga.

-0-

Provincial Veterinary Office, nilinaw na African Swine Fever o ASF Free pa rin ang Cotabato Province matapos maitala ang mga namamatay na baboy sa bayan ng Magpet

Nanatiling ligtas pa rin laban sa African Swine Fever o ASF ang mga alagong baboy sa North Cotabato. Ito ang binigyang diin ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia matapos maitala ang pagkamatay ng baboy sa Barangay Ilian, Magpet Cotabato.

Ayon sa kanya, matinding naapektuhan dito ang isang lugar pero karamaihan anya sa sa maga namamatay ay ang tradisyunal na pag-aalaga sa mga baboy gaya ng pagtatali sa mag puno ng kahoy. Wala naman din anyang mga baboy na namatay na nasa kulungan lang at maayos na nabibigyan ng pagkain at tubig na maiinom.

Kaugnay nito, kinunan naman ng blood samples ng veterinary office ang mga alagang baboy ng mga residente sa nasabing lugar. 32 blood samples ang nakuha at ipinadala na sa Regional Animal Diagnostic Laborarory na nakabase sa General Santos City.

Ayon sa kanya, maaring maisapubliko ang resulta ng pagsusuri ng mga blood sapmples ng nasbaing mga baboy sa susunod na linggo.

Bilang tulong na rin ng probisnya sa ang hog raiser nagbigay ng deworning at antibiotics sa mga –aalaga ng baboy ang tanggapan.

Sa ngayon, bukod sa COVID-19 hinihigpitan na rin ang pagbabantay sa lahat border controls sa posibleng pagpasok ng mga meat products na maaring nakontamina ng ASF.

-0-

Libu-libong mga pamilya, apektado ng pagbaha sa Pikit, North Cotabato

Siyam na mga barangay sa Pikit, North Cotabato ang apektado ng pagbaha dahil sa nararanasan pag-ulan simula nitong mga nakalipas na linggo. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Pikit, abot 1,444 na pamilya ang naapektuhan kung saan ang iba ang nagsilikas na.

Kabilang sa mga barangay na binaha ay ang Ginatilan, Takepan, Dalingaoen, Ladtingan, Balong, Nalapaan, Calawag, Bulod at Batulawan na itinuturing na mga low-lying area. Ayon sa ulat ni MDRRM Head Tahira Kalantungan ang pagtaas ng level ng tubig sa Rio Grande de Mindanao ang nagpalubha sa sitwasiyon ng mga residente dahil na rin sa mga naipon na tubig-ulan mula sa lalawigan ng Bukidnon at mga matatas na bahagi ng North Cotabato.

Samantala, ilang mga pamilya naman ang pansamantalang namalagi sa kalsada gamit ang trapal. Kaugnay nito, inilaan muna ng provincial government ang rice distribution sa mga apektado ng pagbaha na nakatakda sanang ipamahagi sa mga apektado ng COVID-19. Patuloy rin ang monitoring ng MDRRM sa mga pamilyang naninirahan malapit sa ilog.

Habang, umaasa naman ng tulong ang mga magsasaka ng bayan matapos ding hindi pinalampas ng baha ang kanilang mga sakahan.

-0-

Pulis patay kasama sugatan sa shooting incident sa quarantine checkpoint sa Esperanza, Sultan Kudarat

Binaril ng salarin ang nasawing pulis habang nagbabantay sa quarantine checkpoint sa barangay Poblacion, Esperanza Sultan Kudarat pasado alas onse ng umaga kahapon. Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Public Information Officer. Lt. Col. Lino Capellan.

Kinilala ni Capellan ang biktima na si Police Executive Master Sergeant Arnold Paclibar. Ayon kay Capellan, si Paclibar ay binaril ng lalaki na hinarangan nila sa checkpoint. Ito ay habang abala sa paginspeksyon sa mga dokumento ng sinakyan nitong motorsiklo.

Ipinahayag ni Capellan na ang ang biktimang si Paclibar ay agad na binawian ng buhay sanhi ng tama ng bala ng 45 pistol sa kanyang ulo. Sugatan din sa kamay ang policewoman na kasama ni Paclibar matapos makipagbarilan sa salarin. Nakaligtas naman sa insidente ang kasama nilang barangay Tanod.

Ayon kay Capellan, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng Esperanza PNP sa tumakas na salarin.

-0-

LTO 12 Regional Director ipinaliwang kung bakit suspendido ngayon ang pagbibigay nila ng student permit

Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO 12 ang pagbibigay ng student permit mula noong July 1. Paliwanag ni LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga, layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na sumailalim sa labinlimang oras na theoretical driving course.

Ibig sabihin nito ayon kay Gonzaga ang mga kukuha ng SP ay diretso na sa mga accredited driving schools ng LTO. Ito ay upang pagaaralan ang iba’t ibang mga batas trapiko at kaakibat na penalidad ng mga lumabag dito. Sa pamamagitan nito ayon kay Gonzaga ay maipaliwanag ng mabuti sa mga aplikante kung bakit sila nagmamaneho.

Ito ayon kay Gonzaga ay bilang kabahagi din ng kampanya sa road safety ng LTO. Ayon kay Gonzaga base sa datus ng LTO noong 2018 at 2019 may tatlumpu katao ang namamatay dahil sa vehicular crash sa bansa kada araw.

Ito ayon sa nasabing LTO 12 official ay mas marami sa mga namamatay dahil sa COVID-19. Sinabi ni Gonzaga na kapag mayroon nang certificate of completion ang isang aplikante sa SP, ito ay ita-transmit naman ng eskwelahan sa LTO sa pamamagitan ng electronic system kaya mawawala din ang talamak umanong fixing sa mga tanggapan ng LTO.

-0-

Hazard pay para sa mga COVID-19 frontliner inihahanda na ng provincial government ng South Cotabato

Nakadepende na sa Sangguniang Panlalawigan ang pagtanggap ng hazard pay ng mga health worker at iba pang frontliner sa COVID-19 sa South Cotabato. Ito ang ipinahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Tamayo nalakip kasi ang pondo para sa hazard pay ng mga ito sa 34 million pesos na supplemental budget ng lalawigan.

Ito ayon sa gobernador ay kanyang ipadadala para matalakay ng SP sa kanilang sesyon sa Lunes. Hindi naman kinumpirma ng gobernador kung magkano ang hazard pay na ibibigay ng lalawigan sa mga frontliner. Pero tiniyak nito na kung maaprubahan ng SP mabibigyan din ng hazard pay maging ang mga frontliner sa mga barangay.

-0-

Lockdown dahil sa pangamba sa COVID-19 ipinatupad ng lokal na pamahalaan sa ilang mga Sitio ng dalawang mga barangay ng Maasim, Sarangani Province

Inilagay ng lokal na pamahalaan sa heightened community quarantine ang mga bahagi ng dalawang mga coastal barangay sa Maasim, Sarangani Province. Ayon kay Maasim Mayor Zyrex Pacquio, layon nito na mapalawak ang contact tracing sa lugar.

Kasunod ito ng pagpositibo sa COVID-19 ng isang 52 years old na babaeng Overseas Filipino Worker sa Barangay Colon na unang kaso sa nasabing bayan. Ipinahayag ng alkalde na ang Sitio Bo. Site sa Colon ay inilagay sa enchanced community quarantine matapos matukoy bilang critical area sa COVID-19. Ibig sabihin nito ayon sa alkalde walang maaring lumabas sa nasabing lugar hangga’t hindi pa nasisiguro na ligtas ito sa virus.

Habang ang Purok 4B naman sa Barangay Colon pa rin at Sitio San Roque sa Barangay Malbang ay idineklarang bilang containment zones at inilagay sa modified ECQ. Nasa General Community Quarantine naman ang Sitio Colon Proper sa Colon at Malipayon sa Malbang.

Ayon kay Pacquio para matiyak na nasusunod ang quarantine protocols naglagay ang LGU ng mga checkpoint sa nasabing mga lugar.

Sa ngayon ayon kay Pacquio ay nakapag-traced na sila ng mahigit tatlumpung mga mamamayan na nagkaroon ng close contact sa pasyenteng dumating noong June 21. Kinumpirma ni Pacquio na nilabag kasi ng mga kaanak ang protocol nang bisitahin ng mga ito ang naka-isolate na COVID-19 patient.

Ayon kay Pacquio ang lahat na mga nagkaroon ng direct contact sa pasyente ay inirekomenda ni Sarangani Governor Steve-Chiongbian Solon matapos bisitahin ng kanyang mga personnel ang lugar ng pasyente.

-0-

Urban Aquaponics isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 12 ng DA

Inlunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 12 ng Departmentof Agriculture o DA-BFAR ang Urban Aquaculture Program bilang kabahagi ng kanilang 73rd Anniversary. Nanguna naman sa pagbubukas ng “Urban Aquaponics” sa BFAR 12 building sa regional center sa Koronadal City si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Kaugnay nito, ipinahayag ni Mangelan na nasisiguro ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain sa rehiyon sa pamamagitan ng angkop na mga proyekto sa mga mamamayan. Binigyan diin ni Mangelen na para sa survival ng mga mamamayan ngayong may pandemya sa COVID-19 hindi maaring paghiwalayin ang pagsasaska at pangingisda.

Hinamon din nito ang mga kawani ng BFAR 12 na pinamumunuan ni Regional Director Usop Pendaliday Jr.na magpatupad ng mga programa para sa ikabubuti ng pamumuhay ng mga mangngisda. Iginiit nito na dapat matulungan ang mga mangingisda tungo sa Masagang Ani at Mataas na kita.

Ang Urban Aquaponics ay kombinasyon ng aquaculture at hydroponics na pagaalaga ng mga isda at pananim sa pamamagitan ng integrated system. Ito ay maaring ihalintulad din sa ibang makabagong paraan ng pagsasaka ngayon sa mga mauunlad na bansa.

Hindi ito gumagamit ng lupa at pataba bagkus ay nakapag papatubo ng mga gulay at prutas sa pamamagitan lamang ng pagpa paikot o resiklo ng tubig. Ito ang isa sa mga bagong proyekto ng pamahalaan para masiguro ang sapat nas food production sa mga urban community ngayong may global pandemic sa COVID-19.