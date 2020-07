NDBC BIDA BALITA (July 30, 2020)

HEADLINES:

1. KORONADAL CITY, binaha na naman kahapon; halos 200 mga bahay nasira

2. DALAWANG sundalo, 10 BIFF patay sa labanan sa Maguindanao

3. LABING ISANG bagong kaso ng COVID-19, naitala sa Region 12; dalawa taga North Cotabato

4. TULONG NG LGUS, hiniling ng South Cotabato para makabangon ang ekonomiya

5. KALSADA mula Tacurong City patungong Davao del Sur, minamadali ng DPWH

6. BIRTHDAY ngayon ng Happy-FM Koronadal, ilang pakulo inihanda para sa tagapagtangkilik nito

7. BILANG ng COVID-19 sa bansa, lampas 85,000 na, mas marami pa kumpara sa China

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA….

-0-

Local..

Dahil sa nagpapatuloy na mga pag-ulan sa lungsod, binaha na naman ang ilang lugar makaraang umapaw ang mga drainage canal at ang Bulok creek Mirekules ng hapon.

Bumuhos ang mahina subalit matagal na pag-ulan sa lungsod. Hanggang alas 9 kagabi ay umuulan pa.

Ito ang pangalawang pagbaha na naranasan ng Koronadal sa nakalipas na dalawang araw.

Noong Martes, umapaw ang Bulok creek at bumaha hanggang sa palengke. Nagmula ang tubig sa Barnagay Sta Cruz.

Ayon kay City Mayor Eliordo Ogena, merong 200 pamilya ang apektado sa pitong barangays. Pinakamatindi ang naranasan ng Barangay Sta Cruz.

Kabilang sa mga binaha ay ang Barangay San Isidro, Concepcion, Esperanza, Mambucal, Zone 3 at Gen. Paulino Santos.

Sinabi ni Mayor Ogena na maaring madagdagan pa ang bilang ng mga apektadong pamilya kapag nakumpleto na ang assessment ng mga apektadong barangay.

Samatantala, hiniling ng ilang mga mamamayan sa city government na bigyang prioridad ang paglilinis ng mga drainage canal dahil isa ito sa mga dahilan ng flashfloods.

-0-

Local…

SAMANTALA, Matapos makapagbigay ng paunang tulong na relief packs sa mahigit 200 pamilyang binaha sa Koronadal, tinututukan naman ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng dagdag na tulong sa mga pamilyang nawalan ng tirahan.

Ito ay ayon kay Koronadal City Mayor Eliordo Ogena.

Ayon kay Ogena pinakamatinding sinalanta ng baha ang Barangay San Isidro kung saan natangay ang labin anim na mga bahay.

Abot din sa mahigit 150 na pamilya sa nasabing lugar ang inilikas mula sa mga Purok Urban Gamay at Daku mga lugar malapit sa umapaw na Bulok Creek.

Kaugnay nito sinabi naman ni General Paulino Santos Barangay Chairman Margarita Subaldo sa panayam ng Radyo Bida ngayong umaaga na inaasikaso na nila ang dagdag na tulong sa mga binahang pamilya sa PUrok Magsaysay.

-0-

Local………………..

DALAWANG SUNDALO ANG NASAWI habang 13 iba pa ang nasugatan sa labanan ng tropa ng 57th Infantry Battalion at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Datu Salibo, Maguindanao.

Sinabi ni 6th ID spokesperson at 6th Civil Military Operations Battalion commander Lt. Colonel Anhouvic Atilano sa DXMS Radyo Bida na ang labanan ay naganap alas 6 ng umaga sa Barangay Penditen.

Nagpapatrolya ang tropa ng Army nang makasagupa nila ang di matukoy na bilang ng BIFF. Ito ay nauwi sa halos dalawang oras na palitan ng putok.

Ayon sa mga local official ng Datu Salibo, pitong BIFF ang sugatan na nakita nilang bitbit ng mga tumakas na bandido.

Tinatayang abot naman sa 10 BIFF ang nasawi sa engkwentro.

Ang mga sugatang sundalo ay ginagamot na ngayon sa Camp Siongco Station Hospital.

Si Atilano ay nakapanayam ng RAdyo Bida ngayong umaga.

VOICE CLIP ATILANO

-0-

Local…

NADAGDAGAN NA NAMAN ang COVID-19 positive sa Soccsksargen region.

Ito ay matapos maitala ang 11 panibagong kaso kagabi kung saan pito ang mula South Cotabato, dalawa sa Sarangani at dalawa sa North Cotabato.

Sa ngayon, meron nang kabu-uang 246 ang bilang ng mga coronavirus positive sa Region 12.

Sarangani ang may pinakamaraming kaso na abot ng 65, South Cotabato merong 47, Sultan Kudarat 40, North Cotabato 36, Gen. Santos City 30 at Cotabato City 28.

-0-

Local………………..

PINAUWI na ng Bangsamoro region ang 50 mga locally stranded individuals patungong Basilan at Lamitan City sakay ng Navy vessel.

Mismong sina BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo at BARMM Social Services Minister Raisa Jajurie ang nanguna sa paghahatid ng mga LSI sa Polloc Port.

Ang 50 katao ay nakatapos na ng 14-day quarantine sa isolation center sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kabilang sila sa 405 na mga taga Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Basulta na ibinaba sa Cagayan de Oro sa halip na sa Zamboanga, ang nearest port of destination.

Sa utos ni BARMM chief minister Murad Ebrahim, sila ay dinala sa Maguindanao, isinailalim sa quarantine bago payagang makauwi sa kanilang mga lugar.

120 sa mga ito ang nagpositibo sa COVID

Ayon kay Sinarimbo, ang 50 pinauwi kahapon ay negatibo na matapos ang kanilang magkasunod na rapid test at RT-PCR tests.

Pinaba-unan din sila ng tulong pinansyal, pagkain, bigas, hygiene kit at mga gamut.

-0-

Local………………..

Mahigit 25 libong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Cotabato City PNP sa naarestong suspected drug pusher kahapon.

Kinilala ni Police Station 1 chief Major Glenn Marr Avisa ang suspect na si Shariff Baddal Wahab, 32 taong gulang at taga Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Siya ay nadakip sa operation ng pinagsanib na pwersa ng Cotabato City PNP at PDEA-BARMM sa Bonifacio Street, Cotabato ala una ng hapon.

Inaresto si Wahab matapos makabili sa kanya ng dalawang sachet ng shabu ang isang police undercover agent.

Nakuha mula kay Wahab ang marked money na P1,000 at shabu na nagkakahalaga ng mahigit 27,500.

Nakapiit na siya sa police station 1 lock-up cell at inihahanda ang kaso laban sa kanya.

-0-

Local………………..

SUMISIGAW NG HUSTISYA ang isang ina na namatayan ng dalawang mga anak sa Pigcawayan, North Cotabato.

Sa panayam ng Radyo Bida ngayong umaga, umapela ng tulong Fe Ballescas, ina nina Michael at Ariel Ballesca na kapuwa pinagbabaril sa Barangay Presbitero, Pigcawayan, North Cotabato kamakalawa.

Ayon sa ina, apakasakit para sa kanya na basta na lang pinagbabaril ang kanyang mga anak nang walang kalaban laban. Hindi naman sila masasamang tao at lalong hindi sangkot sa illegal na droga.

-0-

Local……………………

NDBC News AM July 30 Pahabol Headline : Tulong sa mahigit 200 binahang pamilya tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Koronadal City Matapos makapagbigay ng paunang tulong na relief packs sa mahigit dalawang daang pamilyang binaha sa Koronadal tinututukan naman ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng dagdag na tulong sa mga pamilyang nawalan ng tirahan . Ito ay ayon kay Koronadal City Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena pinakamatinding sinalanta ng baha ang Barangay San Isidro kung saan natangay ang labin anim na mga bahay. Abot din sa mahigit 150 na pamilya sa nasabing lugar ang inilikas mula sa mga Purok Urban Gamay at Daku mga lugar malapit sa umapaw na Bulok Creek. Dinagdag din ng alkalde na nagpapatuloy pa ang assessment ng lokal na pamahalaan sa mga pananim na sinira ng baha at mga nawawalang hayop. Bukod dito ayon kay Ogena sinira din ng baha ang tatlong mga bahay sa karatig na barangay ng Mambucal, 31 sa Barangay Zone 3 at 33 naman sa Barangay General Paulino Santos. Kaugnay nito sinabi naman ni General Paulino Santos Barangay Chairman Margarita Subaldo sa panayam ng Radyo Bida ngayong umaaga na inaasikaso na nila ang dagdag na tulong sa mga binahang pamilya sa PUrok Magsaysay. Ipinahayag ito ni Subaldo kasunod naman ng pagpupulong kahapon ng mga kasapi ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Koronadal

-0-

LOCAL...

Sinundo na ng kanilang mga local government unit ang karamihan sa labinwalong mixed up locally stranded inviduals o LSIs na naligaw sa South Cotabato Kinumpirma ito ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Ayon kay Aturdido, nakarating ang mga ito sa lalawigan matapos magkalituhan sa sinakyang bus. Sinabi ni Aturdido na ang nasabing mga mixed-up LSI ay mga nakatira sa Shariff Aguak at Cotabato City sa BARMM at tulunan sa North Cotabato. Dinagdag ni Aturdido na ang tig dalawang mga LSI naman na taga Lanao Del Sur at Davao Occidental ay kasalukuyang tinutulungan ng provincial government habang naghihintay ng kanilang sundo.

Ipinahayag ni Aturdido na ang mga naligaw na LSI ay agad na inilagay ng incident management team sa holding area na inilaan sa kanila. Tumulong naman sa pagkontak sa kani-kanilang mga LGU ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Emergency Operation Center.

Ayon kay Aturdido ang labinwalong mixed-up LSI ay kabilang sa mahigit limang daan mga taga region 12 na dumating sa drop off point na Koronadal City galing sa Rizal Memorial Sports Complex sa Metro Manila nitong mga nakalipas na araw.

-0-

LOCAL...

Isumbong sa Food and Drug Administration o FDA 12 ang mga nagbebenta ng mga processed meat products na walang sertipikasyon mula sa kanilang tanggapan lalo na online Ito ang panawagan sa publiko ni FDA 12Regional Supervisor Nicanora Rabara.

Tiniyak ni Rabara na ang agad na aaskyunan ng ahensya ang mga sumbong hinggil pagbebenta ng mga karne na hindi naka-register sa FDA dahil sa mapanganib sa mga consumer. Gayunpaman nilinaw nito na ito ay dadaan sa due process.

Kaugnay nito, nananawagan si Rabara sa mga manufacturer ng chorizo, longanisa at iba pang pork meat-based products na kumuha ng registration sa FDA. Ayon kay Rabara, tumatanggap din ng application online ang nasabing ahensya.

Binigyan diin ni Rabara da dapat ay may pasilidad para sa pagawa ng kanilang mga produkto ang mga manufacturer ng processed meat products. Ito ay bilang pagiingat na rin laban sa sa African Swine Fever o ASF. Sinabi ni Rabara na maaring ipasara ng FDA ang mga establisemento na nagbebenta ng mga unregistered na mga produkto.

-0-

LOCAL..

Ipinagdiriwang ngayong araw ang dalawamput pitong anibersaryo ng FM Radio Station ng Notre Dame Broadcasting Corporation o NDBC na 91.7 DXOM Happy FM sa Koronadal City.

Bilang pasasasalamat sa tagapagtangkilik ng DXOM Happy FM mayroong radio promo sa pamamagitan ng social media platform na Facebook Tampok dito ang nakaka-happy, nakaka-good vibes at nakaka-entertain na Tiktok challenge na patungkol sa DXOM-HAPPY FM.

Ito ay inaasahang sasalihan ng daang daang mga followers sa Koronadal at karatig lugar. Nariyan din ang mga radio personalities na sina DJ Victoria, Toni Morena, at Deigo Amigo na mamimigay ng mga papremyo ngayong araw. Mayroong ding libreng cellphone load, pa-milk tea, manicure/pedicure ang DXOM-FM sa mga maswerte nitong radio caller at facebook live viewer.

Ayon kay DXOM FM program director “DJ Victoria” magpapatuloy ang Happy FM bilang isang relevant at entertaining music and information station. Tuloy din ang misyon nitong magbigay ng napapanahong musika, balita at impormasyon at makabuluhang kaalaman sa lahat sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Unang sumahimpapawid ang DXOM Happy FM bilang Zoom 91 FM noong July 30 1993. Ito ay isa sa anim na mga himpilan sa South Central Mindanao ng Notre Dame Broadcasting Corporation o NDBC ng Oblates of Mary Immaculate o OMI.

-0-

LOCAL...

Tututukan ng supplementary feeding program ng Provincial Nutrition Office ang mga buntis at mga malnourish na mga bata sa South Cotabato. Ito ay kahit na patapos na ang Nutrition Month Celebration ngayong Hulyo.

Tiniyak ito ni Provincial Social Welfare and Development Office Community Affairs Officer Earl Rey Madres. Ayon kay Madres prayoridad ng feeding program ng lalawigan ang tatlong mga bayan sa South Cotabato na may pinakamalalang problema sa malnutrition.

Ang mga ito ay ang mga bayan ng Tupi kung saan maraming mga bata ang wasted o hindi angkop ang timbang sa tangkad, Tboli kung saan may pinakamaraming bansot at Tampakan na may pinakamaraming underweight. Aminado si Madres na maariing makaapekto sa nutrisyon ng mga bata ang pandemya sa COVID-19.

Kaya para mapangalagaan ang mga ito ngayong walang pasok ipadadala na lamang nila sa mga magulang ang mga goods na gagamitin sa feeding program. Sinabi ni Madres na kabilang sa kanilang ipamimigay sa top 3 Barangays na may mataas na malnutrition rate sa nasabing mga bayan ang vitamins at choco milk.

Mariin namang magsasagawa ng monitoring ang mga Barangay Nutrition Scholars para matiyak na nagagamit sa tama ang supplementary food package na ipamimigay para sa mga buntis at malnourish na mga bata sa South Cotabato.

-0-

LOCAL...

Ipinagpatuloy muli ng Department of Public Works and Highways o DPHW 12 ang konstruksyon ng mga pangunahing road projects nito pagkabawi ng enchanced community quarantine sa SOCCKSARGEN noong May 1.

Isa sa mga proyektomg ito na target matapos ng ahensya sa 2021 ang may 23 kilometers na daan na magdudugtong sa Datu Paglas, Maguindanao; Barangay Colonsabak, Columbio, Sultan Kudarat; at Matanao Davao del Sur.

Ayon kay DPWH 12 Regional Director Basir Ibrahim,kapag natapos na ang nasabing daan aabutin na lamang sa mahigit dalawang oras mula apat na oras ang paglalakbay mula Tacurong city, Sultan Kudarat patungong Matanao.

Dinagdag ni Ibrahim na sa pamamagitan ng nasabing road of peace mas magkakaroon ng access sa mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan at trabaho ang mas maraming mga mamamayan. Malaking tulong din ito sa mga magsasaka dahil mapapadali na at mapapamura ang transportasyon sa pamilihan ng kanilang mga produkto.

Base sa datus ng DPWH 12 mahigit 17 kilometers o 85 percent ng daan na sinimulang gawin noong 2015 ang tapos na. Saklaw din ng isang bilyong pisong proyekto ang konstruksyon ng dalawang mga tulay.

-0-

LOCAL...

Malaking papel ang ginagampanan ng bawat Local Government Unit o LGU sa North Cotabato sa muling pagbangon ng ekonomiya lalo na ngayong unti- unti ng bumabawi ang mga mamamayan mula sa ilang buwan na hagupit na dala COVID-19.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Department of Trade and Industry o DTI Provincial Director Ferdinand Cabiles. Bago paman ang krisis na dala ng COVID-19 ay sinubok na ang katatagan ng mga mamamayan ng North Cotabato noong nagdaang lindol.

Sa ganitong mga sitwasyon ayon kay Cabiles, dapat magkaroon ng higit pang desentralisasyon at awtonomiya ang bawat LGU para sa agarang pagbangon ng ekonomiya. Dapat din na mas bigyan ng kapangyarihan ng National Government ang mga LGU para bigyan ng tugon ang mga kailangan sa ibababa dahil sila naman ang higit na nakakaalam para sa mas ikakabuti ng kanilang mga mamamayan. VC- CABILES Si DTI Provincial Director Ferdinand Cabiles.

Samantala, ipinanukala naman ni USM Professor Marcus Monderin na magtulungan din ang mga mangagawa sa private at public sector.

-0-

LOCAL...

Patay ang isang lalaki makaraang mabundol ng van sa National Highway sa Purok 3 Barangay Sangat, Mlang North Cotabato alas 7:00 ng gabi itong miyerklules. Kinilala ang nasawi na si Alladin Constantinopla Legurpa, 44 anyos na residente ng Barangay Bialong sa bayan parin ng Mlang.

Batay sa ulat, pauwi na sana ng kanilang bahay si Constantinopla nang mahagip siya ng pampasaherong van habang sakay ng kanyang motorsiklo. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan at ulo ang biktima matapos na tumilapon sa sementadong daan.

Naisugod pa ng mga concerned citizen sa ospital ang biktima pero ideneklara itong dead on arrival ng mga doctor. Hanggang sa ngayon ay inaalam pa kung sino ang drayber at may-ari ng sasakyan na nakabundol kay Constantinopla para sa mapatawan ng karamptang kaso.

-0-

LOCAL..

Magsasagawa ng mas malalimang imbestigasyon ang Provincial Peace and Order Council (PPOC) sa operasyon ng paaralan ng Mindanao Interfaith Services Foundation Inc., (MISFI) sa North Cotabato.

Ito ay pagkatapos na nagpasa ng resolution si Mlang Mayor Russel Abonado sa pagpupulong ng PPOC na pinangunahan ni Governor Nancy Catamco sa Amas Capitol Compound Kidapawan City kahapon, na bubuo ng grupo na syang mangangatawan sa pagsasagawa ng malalimang imbestigasyon sa operasyon ng MISFI.

Ang MISFI ay may mga paaralan sa Barangay Kisante Makilala, Barangay Batang Tulunan, Barangay Datu Celo Magpet, at Manarapan Carmen. Ang hakbang na ito ay tugon na rin sa rekomendasyon ni Commading Officer, 1002nd Brigade Col. Potenciano C. Camba pagkatapos ng presentasyon nito tungkol sa Peace and Order situation ng lalawigan.

Ang nasabing paaralan umano ay nagtuturo ng mga idolohiya laban sa gobyerno at wala rin silang permit to operate.

-0-

LOCAL..

Libreng mga farm machinery gaya ng water pumps, transplanters, bao-bao, trailers, tractor at rotavator ang magagamit ng mga magsasaka sa Tulunan, North Cotabato mula sa Department of Agriculture o DA-12.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Tulunan Vice-Mayor Maureen Ann Villamor. Ayon sa bise-alkalde, nakita ng DA 12 ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at nagpapasalamat ito sa mabilis na pagtugon ng ahensya sa mga naging kahilingin ng mga farmers associations, sa tulong na rin ng pagpupursige ng mga local officials gaya ng Sangguiniang Bayan, brgy captains at farmer leaders.

Kabilang sa mga barangay na una nang nakatanggap ng mga makinarya ay Brgy Minapan, La Esperanza, New Bunawan, New Culasi at Kanibong. Dagdag pa ni Villamor na ang nasabing hakbang ng DA 12 ay bilang tugon na rin sa pangaingailangan ng mga magsasaka ng bayan matapos na maapektuhan ng lindol at kalamidad.

Nakapagsagawa na rin ng official turnover ng mga nasabing machineries ang tanggapan ng Municipal Agriculture Office particular sa farmer association ng Brgy La Esperanza. Kaugnay nito ay magpapatuloy ang isasagawang ang pag turn-over ng mga makinarya sa mga susunod na araw sa mga nabanggit na brgy.

-0-

LOCAL...

Muling nakapagtala ng panibagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 ang North Cotabato. Inihayag naman ni EOC Manager at COVID-19 taskforce spokesperson BM Philbert Malaluan, ang ika-tatlumput limang kaso ay isang 32 anyos na lalaki mula sa bayan ng Midsayap.

Noong July 13 nang maadmit ang pasyente sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City dahil sa non COVID reason pero noong July 23 ay nahirapan ito sa paghinga dahilan para kunan ng swab test. Stable naman daw ang kondisyon ng pasyente pero nakaadmit pa rin ito sa ospital. Samantala ang pantalungput anim na kaso ay mula naman sa bayan ng Mlang.

Siya ay 35 years old na lalaki at isang Locally Stranded Individual na mula sa Cebu City. Ang pasyente ay isinailalim sa swab testing pagdating nito sa Davao International Airport.

Assymptomatic na rin siya ngayon at nakaisolate pa rin sa LGU Isolation Facility sa bayan ng Mlang. Kasalukuyan ng isinasagawa ang contact tracing sa lahat ng mga nakasalamuha ng dalawang pasyente.