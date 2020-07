NDBC BIDA BALITA (July 31, 2020)

HEADLINES:

1. ISLAMIC DARUL IFTA, nanawagan sa lahat ng Moro na sundin ang health protocol sa pagdiwang ng Eid’l Adha

2. POLICE sa BARMM, patay sa pamamaril sa Lanao Sur.

3. ISANG BARANGAY sa Koronadal na sinalanta ng baha, isinailalim sa state of calamity

4. TRICYCLE DRIVER na may libreng sakay sa panahon ng COVID, sikat ngayon sa Kidapawan City

5. REGION 12, may 14 na bagong kaso ng COVID; tatlo naman naka-recover sa sakit

6. PBMA founder at dating Cong. Ruben Ecleo Jr, nahuli ng mga police sa Pampanga

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA….

Local………………..

Eid’l Adha ngayon o Feast of Sacrifice ng mamamayang Muslim at national holiday.

KAUGNAY NITO, MULING PINAALALAHANAN ni Bangsamoro Darul Ifta Grand Mufti Abuhuraira Udasan ang mga mananampalatayang Muslim na sumunod sa guidelines ng Bangsamoro Inter-Agency Task Force sa pagsasagawa ng Eid'l Adha Prayer ngayong araw.

Sinabi ni Udasan na bagamat pinapayagan na ang pagsasagawa ng sabayang pagdarasal sa mga mosque, dapat aniya ay hindi hihigit sa limampong porsyento ng kapasidad ng lugar ang dadalo.

Hanggang tatlumpung minuto lamang din aniya ang ilalaang oras sa pagdarasal.

Ayon kay Udasan, kailangan pa ring sundin ang minimum health protocol gaya ng pagsusuot ng face mask at physical distancing

Kailangan din aniyang magdala ng sariling sajada sa pagpunta sa mga Mosque

Kinakailangan din na mayroong sanitation o hand washing area ang lugar ng pagsamba.

Dapat din daw na lisanin na ng mga mananampalataya ang lugar ng pagsamba pagkatapos ng Eid prayer para agad na maisagawa ang disinfection.

Dagdag pa ni Udasan, hindi rin pinapayagan ang sinumang mga Muslim na mayroong karamdaman na pumasok sa mga lugar ng pagsamba at sa halip ay pinayuhan niya ang mga ito na sa kanilang mga tahanan na lang gawin ang Eid prayer.

-0-

LOCAL....

LABING APAT na mga taga-South Cotabato at Sultan Kudarat ang pinakahuling nagpositibo sa sakit na novel coronavirus hanggang kagabi, ayon sa Dept of Health.

Sa mga bagong kaso, lima mula Sultan Kudarat at ang siyam ay mula South Cotabato.

Dahil ditto, meron na ngayong 260 ang kabu-uang bilang ng COVID-19 bases sa Soccsksargen region.

Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming kaso ang SArangani na merong 65, sunod ang South Cotabato na may 56 cases. 45 naman sa Sultan Kudarat, 36 sa North Cotabato, 30 sa Gen. Santos City at 28 sa Cotabato City.

Tatlong pasyente rin ang naka-recover na hanggang kahapon. Isa sa north Ctoabato at dalawa sa South Cotabato. Meron na ngyong 113 total number of patients na gumaling.

-0-

Local………………..

PATAY ANG ISANG police officer matapos na siya ay pagbabarilin ng mga lalaking sakay ng motorsiklo sa Narciso Highway in Barangay Ragayan, Marantao town, Lanao del Sur alas 7 ng umaga kahapon.

Kinilala ni Lanao del Sur police provincial director Col. Madzgani Mukaram ang nasawi na si Staff Sgt. Alicman Sangcopan, 46, at miembro ng Kapai municipal police station pero naka-detail sa Marawi City police station.

Sinabi ni Mukaram na ang Sancopan ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo patungo sa kanyang pinagta-trabahuan ng pagbabarilin ng dalawang lalakig sakay ng hiwalay na motor.

Siya ay nasawi on the spot.

Hindi pa batid ng PNP ang motibo ng pamaril. Hindi naman ginalaw ang kanyang service firearm.

-0-

Local………………..

Pinaalalahanan ni Cotabato City Market Administrator Sam Mundas ang mga vendor at marketgoer ng lahat ng pamilihang bayan sa lungsod na sumunod sa minimum halth protocols.

Mahigpit naipinatutupad ngayon ang safety and health protocol sang-ayon sa Executive Order 356 na inilabas ni Mayor Frances Cynthia Guiani-Sayadi.

Ayon kay Mundas, ngayong araw ng Biyernes, bukas ang lahat ng mga palengke, malaki man o maliit, upang bigyang daan ang kahalagahan ang pagdiriwang ng Eid'l Adha.

Tuwing Biernes, ginagawa ang disinfection at decontamination sa lahat ng palengke pero di muna ito gawin ngayon dahil nga Eid’l Adha.

-0-

Local……………………

MAHIGIT 5-libong 4Ps beneficiaries ang nakatanggap ng pension mula sa Department of Social Welfare and Development sa Shariff Aguak, Maguindanao.

Sinabi ni Executive Secretary to the Mayor Datu Anwar Emblawa na hinati nila sa apat na araw ang pag-release sa pera upang matiyak na masusunod ang COVID 19 health protocols.

Ang unang schedule ay umpisa kahapon at ngayong araw habang ang ikalawang release ay sa sabado at linggo.

Bago pa ipinatupad ang programa, ipinagbawal ng mayor ang pagtitinda ng mga bolante o vendors sa town hall grounds upang maiwasan ang paglabag sa social mass gatherings.

-0-

local...

Muli nagsagawa ng planting festival ang MAFAR-BARMM at ginanap naman ito sa Barangay Narra, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Ito ay pinangunahan nina Assistant to the Minister for Field Operations Engr. Ismail A. Guiamel at Sultan Kudarat Mayor Datu Shameem Mastura.

Ang aktibidad ay nagpapakita lamang kung ano ang magandang benepisyo ng transplanting method kumpara sa dating pamamaraan ng pagtatanim tulad ng direct seeding sa mga magsasaka.

-0-

Local...

Huli sa isang entrapment operation ang diumano'y fixer na babaeng taga Mamasapano, Maguindanao sa programang Balik Manggagawa para sa mga Bangsamoro Overseas Worker ng Ministry of Labor and Employment o MOLE-BARMM.

Ito ay matapos na isinumbong ng babaeng nabiktima niya mula sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao ang ginawang panloloko at pagsasamantala.

Hindi na kinilala ni BARMM Labor Minister Romeo Sema ang suspect at ipinasa na ito sa PNP.

Pinasalamatan niya ang mga nagsumbong dahil nakatulong ito para hindi na madagdagan ang mga nabibiktima ng ginang.

-0-

local..

Ospital ang bagsak ng maglive-in partner makaraang pagsasaksakin ng lasing na suspek sa Purok 6A Barangay Taluntalunan, Makilala Cotabato Province. Batay sa ulat ng PNP, nakilala ang dalawang mga biktima na sina JonJon Semaña Dedal, 36 anyos at ang kanyang ka live in partner na si Mae Labre Eroy, 39 anyos na parehong residente ng nabanggit na lugar.

Sa isinagawang imbestigasyon ng Makilala PNP, sinasabing bigla na lamang umanong pumasok sa loob ng boarding house ng mga biktima ang suspek na nakilalang si Ricky Bulaybulay na nakatira din sa nasabing lugar at lango pa sa nakakalasing na inumin.

Bigla na lamang pinagsasaksak ng suspek ang dalawa gamit ang kutsilyo dahilan para magtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanilang katawan habang mabilis ding tumakas si Bulaybulay sa di pa matukoy na lugar.

Sa ngayon, nagpapagaling pa sa Makilala Medical Specialists Hospital Inc. ang maglive-in partner habang sa progress report naman ng Makilala PNP kagabi nahuli na ang suspek na si Bulaybulay dahil sa patuloy na hot pursuit operation ng mga pulis. Sa ngayon, kulong na ang suspek at nakatakdang sasampahan ng karampatang kaso sa korte.

-0-

Local...

Sa panahon ng pandemya na dulot ng COVID-19, nangingibabaw pa rin ang kabutihan na taglay ng mga taga Kidapawan o may malasakit sa kanilang kapwa.

Ito’y matapos na marami ang humanga sa kabutihan ng isang tricycle diver sa lungsod na nag-aalok ng libreng sakay sa kanyang mga pasahero. Isa sa mga ito si Juby Puyod, 40 taong gulang, isang tricycle driver at nakatira sa Gana Subdivision Barangay Poblacion Kidapawan City na nagbibigay ng ‘free ride o libreng sakay’ para sa mamamayan sa kanyang tricycle.

Ayon kay Puyod, tumutulong pa rin siya sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong kahit sa kahit sa simpleng pamamaraan bilang pasasalamat dahil nananatiling ligtas ang kanyang buong pamilya sa kabila ng COVID-19 at maging noong nagdaang lindol.

Sinimulan niya ang free ride sa kanyang tricyle noon July 8 kung saan ay nagpapasakay siya ng libre minsan sa isang araw para maipadama ang kanyang pakikisimpatiya sa hirap na dinaranas ng maraming commuters sa Kidapawan City.

Marami kasi ang dumaraing sa hirap na makasakay ng tricycle pati na ng mga public utility vehicles dahil na rin sa peligrong dala ng sakit. Umani naman ng samut-saring pasasalamat sa kanyang mga pasahero at positibong reaksyon mula sa mga netizens ang pambihirang ginagawa ni Puyod. Tunay ngang dapat pamarisan ang magandang halimbawa ni Puyod sa hangarin ng lahat na “To Heal as One” sa panahon ng pandemya. Walang pinipili ang paglilingkod dahil kung si Puyod na isa lamang payak at ordinaryong tao ay taos-pusong tumutulong sa kapwa.

-0-

Local...

Mas lumawak pa ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa ilang mga Barangay sa Magpet, North Cotabato. Inihayag naman ni Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia, abot na siyam na mga Barangay ang apektado ng virus na lubhang ikinabaha ng mga eksperto.

Kabilang sa mga Barangay na ito ang Ilian, Tagbac, Bantac, Pangao-an, Poblacion, Binay, Noa at Barangay Doles. Nasa 678 na na mga alagang baboy ang na-depopulate kung saan 189 na mga hog raisers ang apektado ng nasabing virus.

Sa ngayon, patuloy naman ang isinasagawang blood testing sa mga baboy sa kalapit na ASF infected areas na pasok sa 500 meter radius mula sa ground zero ay kasali pa rin sa culling activity. Nagbigay na rin ng paunang tulong ang Magpet LGU sa mga apketadong hog raisers sa bayan.

Tig dalawang libong piso ang kanilang natanggap sa bawat baboy na nadepopulate at dapat 30kilos pataas.

Samantala, tiniyak naman nito na magbibigay ng limang libong pisong cash assistance ang Department of Agriculture sa mga apektadong magbababoy sa nasabing bayan at abot hanggang sa dalawangpu na mga baboy ang kanilang babayaran sa bawat hograiser. V

Dagdag pa ni Suropia, mas hinigipitan pa nila ang pagbabantay sa mga border control checkpoints upang hindi na makapasok pa ang virus sa kalapit na mga lugar.

-0-

Local..

Abot sa limapu’t anim na mga Communal Irrigators Association sa North Cotabato ang muling nakatanggap ng tulong pinansyal sa National Irrigation Administration sa Amas, Kidapawan City.

Nabatid na sa nakaraan dry season, nasa higit sa 1.2-million pesos ang kabuuang ayuda ang naipamahagi o katumbas sa 8,131 hectaryang palayan ang nairigahan ng ahensya.

Habang higit sa 265,000-pesos ay naibahagi sa unang distrito na may 18 na Irrigators Association, mahigit 518,000 pesos sa ikalawang distrito na may 22 nasasakupang assosayon at mahigit 453,000-pesos naman sa third district na may 16 na assosasyon. Dinaluhan naman ng mga president ng bawat assosayon at NIA Officials ang nasabing aktibidad upang masunod ang itinakdang health protocols dahil pa rin sa banta ng COVDI-19.

Bukod sa pamamahagi ng ayuda, naipresenta rin ang dagdag na tulong pinansyal na ipapamahagi ng NIA sa susunod na cropping season gaya ng maintenance subsidy o bayad sa paglilinis ng irrigasyon habang nagkaroon din ng signing of supplemental contract ng Communal IAs Sa kabilang dako, tatlo pang National Irrigation System ng NIA Cotabato, na kinabibilangan ng Libungan, Mlang/Malasila, at Maridagao RIS, ang nakapamahagi na rin ng ayuda na umaabot sa 1.567 Million, 1.100 Million at 660,000 sa pagkakasunod

Samantala, ang Kabacan RIS ay nakatakda ring mamahagi ng ayuda na nagkakahalaga ng 660,000-pesos ngayong Agosto a-13. Nabatid na ang nabanggit na programa ng ahensya ay na sa ikaapat na taon nang ipinatutupad matapos maisabatas ang RA 10969 o kilala biling Free Irrigation Service Act noong 2017. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Magtulungan para maging ligtas hindi lamang sa banta ng COVID-19 kungdi maging sa mga kalamidad na nararanasan ngayong dumating na ang tagulan. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni Mines and Geosciences Bureau o MGB 12 Regional Director Felizardo Gacad.

Binigyan diin ni Gacad na bagama’t mahirap ang sitwasyon ngayon dahil sa COVID-19 sana ay dapat tandaan na ang kapabayaan ng mga tao ay maari ring magdadala sa mga ito sa mas malalang sitwasyon. Ayon kay Gacad, hindi kasi maikakaila na kasabay din ng pagdating tagulan ang pananalasa ng mga kalamidad. Kaugnay nito, tinukoy naman ni MGB 12 Geogologist Ariel Austin Acosta ang top five flood-prone areas sa SOCCKSARGEN. Ang mga ito ay ang Norala sa South Cotabato, Cotabato City, at mga bayan ng Palimbang, Lutayan at Lambayong sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Habang napabilang naman sa top five landsline-prone areas sa rehiyon ang mga bayan ng Lake Sebu sa South Cotabato, Malungon sa Sarangani, at Libungan,Arakan, Magpet sa Cotabato Province. NDBC News AM July 31 Headline : Cash assistance para sa mga waitlisted na benepisyaryo ng SAP maari nang kunin sa mga payment centers na kinontrata ng DSWD 12 Kumuha ng tatlong mga payment centers para sa mabilis na pamimigay ng cash assistance para sa waitlisted na mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12. Ang nasabing tulong pinansyal ay maaring kunin ng mga benepisyaryo sa mga sangay ng Western Union, Cebuana at M-Lhuillhier.

Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo. Sinabi ni Espejo ang sistemang ito ay magpapadali sa pamimigay ng SAP Cash assistance ng libo libong mga benepisyaryo sa mga liblib na lugar ng rehiyon.

Ayon naman kay DSWD 12 Assistant Regional Director Bonifcio Sema Jr, makikinabang sa cash assistance ang mahigit 47 thousand na mga kwalipikadong heads of families. Dinagdag din ni Sema na aasahan na ng mahigit 28 thousand sa mga ito na mayroong cellphone numbers ang pagtanggap ng text message mula sa nasabing mga payout centers para makuha ang kanilang pera.

Habang ilalagay din ng mga LGU sa kanilang mga munisipyo at barangay ang listahan ng mga benepisyaryo at service providers kung saan maaring kunin ang cash assistance. Nauna nang nilinaw ni DSWD 12 Director Espejo na ito ay hindi ikalawang tranche ng SAP cash assistance kungdi para sa mga kwalipikadong benepisyaryo na hindi nabigyan nito noong Mayo.

-0-

lcoal...

Barangay San Isidro sa Koronadal na sinalanta ng baha isinailalim na sa State of Calamity. Idineklara na ng konseho ang State of Calamity sa Barangay San Isidro sa Koronadal City.

Kinumpirma ito ni San Isidro Barangay Chairman Lloyd Gabutin matapos ang emergency meeting ng mga myembro ng kanilang konseho.

Ipinahayag ni Gabutin na layon ng pagdeklara ng state of calamity na magamit ang bahagi ng calamity fund ng barangay bilang pantulong sa binahang mga mamamayan. Sinabi nito na mas kailangan kasi ng labinlimang mga pamilya na nawalan ng bahay dahil sa baha ang dagdag na tulong. Bukod dito ayon kay Gabutin, tuloy tuloy din ang pagbibigay nila ngayon ng tulong sa 140 na apektadong mga pamilya.

Ayon kay Gabutin ang mga binahang pamilya ay pansamantala munang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Bawal din muna sa mga ito na bumalik sa binaha nilang mga lugar. Dinagdag din nito na patuloy pa ring tumatanggap ng tulong sa mga binaha nilang mamamayan ang barangay.

-0-

local...

Nakaaresto ng 250 na mga violator sa health protocols ang mga pulis sa Koronadal City simula noong Abril hanggang ngayong Hulyo.

Kinumpirma ito ni Koronadal PNP Public Community Affairs Development o PCAD Officer Police Lieutenant Joenary Castanares. Ayon kay Castanares karamihan sa mga nahuli nila ay walang face mask at hindi sumunod sa social o physical distancing. May ilan din umano ayon sa nasabing police official na lumabag sa curfew. Ipinahayag ni Castanares na ang mga unang beses na lumabag sa health protocol sa ay kanila lamang binalaan. Ang mga susuway naman sa ikalawang beses ay pagmumultahin na ng limang daang piso at tatlong libong piso naman ikatlong offense.

Sinabi ni Castanares na pagkakakulong naman depende sa desisyon ng korte ang maaring kahaharapin ng mga lalabag sa mga susunod pang offense. Matatandaan na ang pagsusuot ng facemask, social distancing at pagsunod sa health protocol ay mandatory ayon na rin sa ordinansa ng Koronadal. Umapela din si Castanares sa publiko na seryosohon ang mga panuntunan sa pakikipaglaban sa COVID-19.

-0-

Local...

Nakinabang sa mahigit 6.4 million pesos na farm inputs ng Department of Agriculure ang mga magsasaka sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Kalakip sa mga ibinigay ng ahensya ang mga abono, pala, itak, hand trowels, Open-Pollinated Variety o OPV, pinakbet seeds at OPV sinigang seeds.

Nanguna sa mass distribution ng mga ito sa Tacurong City si DA 12 Regional Director Arlan Mangelen. Ang nasabing mga farm inputs ay para sa mga magsasaka sa mga lugar na kabilang sa Special Area for Agricultural Development o SAAD Prgram ng DA.

Ang mga ito ay ang mga bayan ng Lebak, Lutayan, Bagumbayan, Senator Ninoy Aquino, Palimbang at Columbio. Ayon kay DA 12 Regional Director Arlan Mangelen ang SAAD ay isa sa mga programa ng DA na tumutugon sa pangangailangan ng mga mahihirap na mamamayan.

Tiniyak ni Mangelen na inaalam din ng mga staff ng DA 12 kung anong tulong ang pinakakailangan ngayon ng mga magsasaka sa region 12 na apektado ng COVID-19 pandemic. Ayon naman kay Lebak Municipal Agriculturist Rene Sanchez dahil sa SAAD program ng DA unti unting nanumbalik ang tiwala at suporta sa pamahalaan ng maraming mga mamamayan sa kanilang lugar.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

MATAPOS NA MAGTAGO SA BATAS ng ng halos isang dekada, nahuli na rin ang wanted na si dating Dinagat island Cong. Ruben Ecleo Jr, founder ng Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA.

Marami ang nagtataka kung paano nakapagtago ang cult leader at convicted murderer na si Ecleo sa batas nang hindi man lang lumabas ng bansa.

Siya ay nadakip sa kanyang inuupahang bahay sa Pampanga. Gumamit siya ng maraming mga pangalan. Isa rito ay "Manuel Riberal."

Actually, sabi niya, di naman daw siya nagtatago matapos na masentensyahang utak sa pagpatay ng kanyang misis sa Cebu City noong 2002.

Nang tanungin kung paano niya nagawang umiwas sa batas mula 2002, ang sagot ni Ecleo – simply lang gumamit daw siya ng tinatawag na pakikisama. Inaalam ng mga police kung sino ang nakisama kay Ecleo.

Nagpanggap na mga basurero at naghahakot ng basura ang mga police para mapalapit sa bahay ni Ecleo sa Pampanga.

Ang dating kongresista ay tinawag na Supreme Master ng kultong PBMA. Mahigit 20 ang napatay na mga tauhan niya nang salakayin ng mga police ang isang isla kung saan naroroon ang mansion ni Ecleo.

-0-

Ngayong umaga ng Biyernes isasahimpapawid ang mensahe ni Pangulong Duterte sa publiko, ayon Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sinabi ni Roque, nakipagpulong muna si Pangulong Duterte sa economic cluster para mapag-usapan ang ang panukalang 2021 national budget.

Ngayong araw ay matatapos na ang mga umiiral na community quarantine sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Dahil dito inaasahang kabilang sa iaanunsyo ng pangulo ang mga pagbabago sa quarantine status sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.

NDBC EXPRESS BALITA

Ø Nadagdagan ng mahigit 3,954 ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa bansa. Dahil dito, nasa 89,374 na ang confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas.

Ø Gobyerno, kinakapos na sa doktor, nurse, swabber at iba pang health worker. Maraming bakanteng position, kakaunti ang nagsumete ng aplikasyon.

Ø DOST Secretary Fortunato dela Peña ang highest paid cabinet members ni P. Duterte, ayon sa Commission on Audit (COA) report on the salaries and allowances (ROSA) of government officials. Pangalawa si Health Sec. Francisco Duque III.

Ø PHIL. CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE BOARD SECRETARY Wesley Barayuga patay sa ambush sa Mandaluyong City, driver niya sugatan.

-0-

SPORTS...

Target ni Top Rank Promotions chief Bob Arum na ikasa ang unification bout nina World Boxing Association welterweight champion Manny Pacquiao at World Boxing Organization welterweight titlist Terence Crawford sa Nobyembre.

Desidido si Arum na maplantsa ang lahat upang matuloy ang inaabangang pagbabalik sa ring ni Pacquiao kontra kay Crawford.

Mismong si Arum na ang nagsabi sa kampo ni Crawford na maghanda para sa mega fight sa Nobyembre laban sa eight-division world champion. Nobyembre 14 o Nobyembre 21 ang target date ni Arum.

Mahigit isang taon na nang huling lumaban si Pacquiao. Naitarak nito ang split decision win upang dungisan ang rekord ni Keith Thurman at maagaw ang WBA crown.