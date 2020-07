NDBC BIDA BALITA (July 8, 2020)

NEWSCAST

1. KASO LABAN kay Koronadal City Mayor Ogena, binasura ng korte

2. ISA BAGONG kaso ng Covid sa Region 12, labing-siyam naman sa BARMM

3. Lalaki at sanggol, makahiwalay nasawi matapos malunod sa North Cotabato at Cotabato City

4. Lanao Sur din a tumatanggap ng umuuwing kababayan dahil sa mataas na kaso ng Covid

5. HINDI TERORISTA ang mga NPA, ayon kay Joma Sison

ISA PANG KASO NG COVID-19 positive ang naitala ng Dept of Health sa Soccsksargen region.

Sa situation report kagabi, sinabi ng DOH na isang babaeng 24 na taong gulang sa Gen. Santos City ang pinakahuling coronavirus carrier sa rehiyon.

Siya ay may travel history sa Maynila at dumating ng GenSan noong June 29. Nasa stable condition naman ang ito.

Dahil dito abot na sa 78 ang total Covid-19 positive sa Region 12.

Sa BARMM, labing siyam ang nadagdag na bagong coronavirus patients nitong nakalipas na dalawang araw.

Dahil dito, meron nang 190 confirmed cases sa rehiyon, 92 sa mga ito ang confined habang 93 recovered cases.

Lima na ang nasawi sa BARMM matapos na pumanaw ang isang pasyente sa Sulu.

TINIGIL MUNA NG Lanao del Sur Inter-Agency Task Force (IATF) on Covid-19 ang pagtanggap ng mga locally stranded individuals at returning OFWs hanggang sa July 15.

Ang hakbang na ito ng provincial government ay merong approval mula sa national IATF.

Ang dahilan, bigla kasing dumami ang mga kaso ng confirmed COVID-19 positive sa Lanao del Sur at Marawi City at lahat ng mga ito ay mula sa Maynila, Cebu at iba pang lugar na may mataas na kaso ng Covid.

Sinabi ni Lanao Sur IATF spokesperson Zia Alonto Adiong na limitado ang quarantine facilities ng lalawigan kayat hirap itong asikasuhin at alagaan ang mga umuuwing pasyente.

INAASIKASO NA ngayon ng Bangsamoro Region ang mahigit 400 na mga locally stranded individuals na dumating sa Cagayan de Oro City.

Nabigla si BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo nang malaman ang report dahil hindi sila naabisuhan hinggil sa pagdating ng mga LSI.

Dapat kasi, sa Zamboanga sila binaba ng barko dahil yon ang pinakamalapit na port of entry.

Sa ngayon, nagpadala na ng team ang BARMM sa Cagayan upang asikasuhin ang mga LSI na taga Basulta o Basilan, Sulu at Tawi-TAwi.

MAGKAKAROON NG TOTAL POWER INTERRUPTION sa buong franchise area ng Cotabato Light and Power Company sa July 12, linggo.

Sinabi ni Cotabato Light spokesperson Arlene Valdez Hepiga na ang brownout ay mararanasan alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.

Ang scheduled power interruption ay upang bigyang daan ang paglilipat ng power sources mula Tacurong at pabalik.

Samantala, makakaranas naman ng power interruption ang bahagi ng Gen. Santos City at South Cotabato sa linggo mula alas 8 ng umaga hanggang ala una ng hapon.

Apekdato ng brownout ang mga lugar na sakop ng SOCOTECO 2 na kinabibilangan ng Gen. Santos City, Polomolok at Tupi.

Dahilan ay ang ipatutupad na critical corrective maintenance activities sa Gensan Substation ng National Grid Corp of the Philippines.

INARESTO NG GEN. SANTOS CITY PNP ang isang Chinese national at nakumpiska sa kanya ang 271 boxes ng mga smuggled cigarettes, shabu at cash.

Sinabi ni PRO-12 spokesperson Lt. Colonel Lino Capellan sa Radyo Bida na ang suspect na si Zai Tian Shi ay inaresto matapos na magbenta ng limang ream ng Gudang BAru na sigarilyo sa isang undercover agent ng GenSan PNP.

Nakuha rin ang ilang kahon ng Mighty cigarettes mula sa bahay ng suspect sa Oringo Subdivision, Barangay City Heights, Gen. Santos City.

ISANG LALAKI AT isang sanggol na pinaniniwalaang nalunod ang natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Aleosan, North Cotabato at sa Cotabato City.

Sa Aleosan, kinilala ang lalaking nalunod na si Jeremias Camiros, 39 na taogn gulang at resident eng Barangay Pentin.

Nakita itong lumulutang at wala nang buhay sa Lawili river. Pinaniniwalaang lasing ang lalaki bago nalunod.

Sa Cotabato City, patay na nang matagpuan ang 2-year-old na sanggol sa Rio gRande de Mindanao malapit sa Barangay Kalanganan 2.

Pinaniniwalaang nalunod ang bata sa Kabuntalan at tinangay ng agos ng tubis patungong Bucana ng Cotabato City.

14plus 14 rule sa mga uuwing Locally Stranded Individual at Returning OFW, mahigpit na ipatutupad ng Task Force Sagip North Cotabato

Bagaman dalawang Locally Stranded Individual o LSI na taga Libungan at frontliner na naiulat na nagpositibo sa COVID-19, patuloy pa ring tatanggap at tutulong sa mga uuwing taga Cotabato Province ang Task Force Sagip Team. Sinabi ni EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, sa ngayon abot na sa higit 7,000 na mga LSI at ROF ang natulungang makauwi sa probinsya kung saan nangunguna pa rin sa may pinakamaraming natulungan sa buong rehiyon 12. Mas hihigpitan din ang pagpapatupad ng protocols kabilang na ang 14 plus 14 rule lalo na kapag galing sa mga lugar na may maraming kaso ng COVID-19. Ibig sabihin nito, kailangang sumailalim sa 14 day quarantine ang uuwing LSI at ROF sa lugar na kanilang pinaggalingan at dagdag na 14 day naman sa LGU Quarantine facility.

Samantala, pinasinayaan naman ni Governor Nancy Catamco ang hatid tulong initiative ng Regional Interagency Task Force na ginanap sa Sultan Kudarat nitong lunes.

Sinabi nitong bago paman natapos ang Enhanced Community Quarantine ay nilagdaan na nito ang Executive order na nagsasabing tutulong ang pamahalaang panlalawigan na tinawag na “Task Force Stranded Cotabatenos” sa pamamagitan ng pagregister online.

Samantala, maghahain naman ng resolution si Malaluan sa Sangguniang Panlalawigan for committee of the whole para magsagawa ng imbestigasyon hinggil sa nangyaring diskriminasyon ng frontliner na nilagyan ng yellow tape ang labas ng kanilang bahay sa Kidapawan City.

Kalusugan ng mga kabataan habang ipinatutupad ang Community Quarantine, tinututukan na rin ng City Nutrition Office sa Kidapawan City

Bumaba ang Nutritional Deficiency para sa taong 2019 ng mga bata kumpara noong 2017 at 2018 sa Kidapawan City. Ito ang lumabas sa Nutritional Status Report for 2019 ng City Nutrition Office na inilabas ngayong July 7, 2020.

Bumaba ang mga Nutritional Deficiency resulta na rin ng pinaigting na programa ng City Government na masegurong malulusog ang mga bata mula sa pre-school o edad 0-59 months hanggang sa 12 years old, ayon pa sa CNO.

Hinati ang Nutritional Deficiencies sa mga sumusunod na kategorya: Underweight o kulang sa timbang, Stunting o pagkabansot at kulang sa tangkad, Wasted o mga batang wala o kulang sa nutrisyon at Overweight/Obesity o sobra sa timbang at katabaan, ang binigyang pansin ng Nutritional Status Report ng nabanggit na tanggapan.

Para sa Underweight category, nasa 3.8% ang bilang para sa 2019 na mas mababa sa 7.1% noong 2017 at 5.1%. Sa Stunting category naman, nasa 13.8% ng mga bata ang naiulat sa 2019 kumpara sa 25.5% sa 2017 at 16.7% sa 2018. 4.1% ang bilang ng Nutritionaly wasted sa 2019 na mas mababa sa 7.9% noong 2017 at 6.8% noong 2018.

Habang 3.6% naman ang naiulat na overweight at obese sa 2019 na mas mababa din kumpara sa 8.4% noong 2017 at 4.7% sa 2018. Ilan lamang sa pinaigting na programa City Government sa larangan ng Nutrisyon ay ang: Operation Timbang, Food Fortification, Complementary at Supplementary Feeding Program kasama ng Energy Development Corporation, School Based Feeding Program katuwang ang With Love Jan Foundation Incorporated at ang Mobile Nutri-Tsek Up na nakasentro hindi lamang para sa nutritional needs ng mga bata kungdi, pati na rin ang kanilang kalagayang medical.

Nagbigay tulong din ang World Vision in Action sa pamamagitan ng 2,290 na sako ng bigas para sa pagpapakain sa mga batang nabiktima ng 2019 October Earthquakes sa lungsod. Kaugnay nito, patuloy na hinihikayat ni Mayor Evangelista ang lahat lalo na ang mga magulang na aktibong isulong ang nutrisyon ng kanilang mga anak.

Inaasikaso na ngayon ng pamilya at ng Public Employment Service Office o PESO Mlang ang agarang pag-repatriate ng bangkay ng Overseas Filipino Worker o OFW na taga Barangay Bialong, Mlang Cotabato.

Ayon kay PESO Officer Mary Ann Cortado, pagkatapos na makipag-uganayan sa kanilang tanggapan ang pamilya ni Gay Suelo Cansel agad silang nakipagtulungan sa OWWA 12 upang makauwi ang bangkay mula sa Jeddah Saudi Arabia.

Marami na rin anya silang mga napauwing bangkay ng OFW’s na taga Mlang pero aasahan na matatagalan ngayon dahil sa COVID-19 pandemic. Nabatid na si Cansel ay nasawi dahil sa brain comatose noong July 05, 2020 sa nasabing bansa.

Sinabi din nitong maayos naman ang pakikitungo ng kanyang employer sa kanya katunayan sila na ang nakikipag-ugnayan sa mga naiwang pamilya ni Gay.

Panawagan din nito sa iba pang OFW na maaring makakaranas ng kahalintulad na panyayari o pagmamaltrato man o hindi magandang karanasan sa kanilang amo ay kailangang ereport lamang ng mga kapamilyang naiwan sa pilipinas upang agad na mabigyan ng tugon.

Ilang mga punong barangay sa Magpet, North Cotabato, hiniling na ayusin muna ang sistema ng tubig bago ang pagbenta nito sa ibang mga lugar sa lalawigan

Matapos ang mainit na diskusyon sa Sangguniang Bayan ng Magpet patungkol sa pagbenta ng tubig sa bayan ng President Roxas at lungsod ng Kidapawan, hiniling naman ng ilang mga barangay chairman na ayusin muna ang sistema ng tubig sa walong mga barangay ng bayan bago ang pagsulong ng naturang panukala.

Ayon kay Brgy Inac Chairman Remegio Descalsota, nasa mahigit 50 porsyento ng kanyang mga residente ang apektado mahinang suplay ng tubig at mas lalo pa itong humina matapos ang malalakas na lindol.

Ito rin ang sinabi sa Radyo Bida ni Brgy Alibayon Chairman Franklin Baquillos na mahigit isang taon nang nararasan ng ilang mga residente sa kanyang barangay.

Kung sila ang tatanungin, mas mainam anilang resolbahin muna ang problema ng maraming mga residente na apektado mahinang daloy ng tubig. Hiniling din ng mga ito na kung maaari ay palitan na ng mas malaking tubo ang linya ng tubig papunta sa kanilang barangay upang tuloy-tuloy ang daloy nito sa apektadong mga bahay.

Nabatid na muling magsasagawa ng public hearing ang sanggunian sa mga mamamayan ng Magpet bago maipasa ang panukalang pagloan ng LGU ng P150-million pesos para sa gagawing water rehabilitation ng Magpet Water Works and Services o MWWS.



Ipinahinto muna ng Land Transportation Office o LTO- Kidapawan City ang pagtanggap ng bagong aplikasyon sa Students Permit epektibo nitong July 01 hanggang August 02, 2020.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay LTO Kipawan Chief Genalinda Ganotice, ito ay bilang paghahanda sa pagpapatupad ng mandatory requirement para sa Theoretical Driving Course o 15hour lecture sa mga LTO accredited driving schools ng mga aplikante sa students permit, alinsunod sa Republic Act 10930.

Ibig sabihin anya nito ay magkakaron ng seminar o dapat na sumailalim sa driving education bago mabigyan ng permit upang malaman ang kanilang responsibilidad habang gumagamit ng daan.

Bago mabibigyan ng lisensya dapat pagkatapos ng isang buwan ay mag-apply na ng non-professional driver’s license at kailangan namang sumailalim sa practical driving course sa LTO accredited driving schools.

Layon anya nito na mabawasan ang road crashes dahil lumalabas sa pag-aaral na marami ang mga kumuha ng drivers permit na hindi naman sumusunod sa traffic rules and regulations. Paalala naman nito na tanging sa tanggapan lamang ng LTO dapat na na mag-apply. VC- GANOTICE Si LTO Chief Genalinda Ganotice.

Idinekelarang null and void o walang bisa ng Regionial Trial Court o RTC Branch 42 sa Koronadal City ang naunang desisyon nito na pagdeklarang bakante ang posisiyon ng alkalde sa lungsod.

Ito ay bilang tugon naman sa motion for reconsideration na inihain ni City Mayor Eliordo Ogena. Sa pitong pahinang desisyon ng korte, binigyan diin nito na wala sa kanilang jurisdiction kungdi nasa Comelec ang desisyon sa Petition for Quo Warranto na inihain ni City Vice Mayor Peter Miguel laban kay Ogena

Kaugnay nito ipinahayag naman ni Mayor Ogena na ang petisyon ay inihain dapat sa Comelec sampung araw pagkatapos ng kanyang proklamasyon. Binigyan diin din ng alkalde na ang petisyon ay inihain din dapat ng nakatunggali nito noong nakaraang eleksyon na si dating South Cotabato Governor Arthur Pinggoy Jr. at hindi ni Vice Mayor Miguel.

Paliwanag ni Ogena wala ding kinalaman sa pagiging public servant nito ang pagsuspinde sa kanya ng korte ng dalawang taon bilang abogado at habang buhay na pagbabawal ng pagnono-taryo noong 2016. Ito ay dahil sa kasong falsification of public documents.

Ayon kay Ogena handa na siyang harapin ang reklamo sakaling idulog ito ng kampo ni Vice Mayor Peter Miguel sa Korte Suprema.

“Stay at home aron dili ka masulod sa lungon.”

Ito ang babala ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan sa kanyang mga kababayan habang pinalalakas ang kampanya kontra Covid-19.

Ang babala ay nakalagay sa itim na tarpaulin na naka-kabit sa ilalim ng kabaong upang paalalahanan ang mga mamayan na manatili sa bahay. Kapag hindi, ilalagay sila sa kabaong, ayon sa mayor.

Haggang kagabi, abot na sa 856 ang positibo sa Covid-19 sa Lapu-Lapu City at 38 na ang patay.

Sa mga quarantine control checkpoints sa lungsod, ganito ang nakasulat sa tarpaulin na may mukha ng nasawing lalaki: “Namatay sa COVID kay wala mag-facemask.”

Si Mayor Chan ay nagpositibo noon sa Covid-19 at naka-recover bago lang.

Ø IGINIIT NI JOSE MARIA SISON na hindi mga terorista ang rebeldeng CPP-NPA-NDF. Aniya, hindi idineklara ng US o ng Pilipians na sila ay mga terorista. Kailanman ay hindi daw sila sangkot sa extortion at panunog ng mga heavy equipment. “Hahaha si Joma talaga, joker na,”” sagot ni Presidential spokesperson Harry Roque.

Ø HINILING NI P. DUTERTE sa mga may-ari ng boarding house o paupahang bahay na huwag singilin ang kanilang mga tenant habang nasa pandemic ang bansa. “Nagmamakaawa ako sa iyo, huwag ninyong pilitin ang mga tao, or magka-enkwentro tayo, ayon sa pangulo.

Ø CNN Philippines radio and TV, pansamantalang off air muna matapos mag-positibo sa Covid ang isa nilang kawani.