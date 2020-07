NDBC BIDA BALITA (July 9, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Taga-Pigcawayan, Cotabato, nagpositive sa Covid-19; sa BARMM, tatlo pa ang nadagdag

2. DAGDAG NA 50 locally stranded individuals, dumating sa lalawigan ng Cotabato

3. Granada, natagpuian sa Alamada, Cotabato habang ginagawa ang SAP distribution

4. APAT na mga rebeldeng NPA, sumuko sa Lake Sebu

5. Anak ng magsasaka sa Banga, South Cotabato, nagsabing di hadlang ang kahirapan para maging doktor

6. LAMPAS 50 libo Pinoy na ang positibo sa Covid-19

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

HINDI NAGING HADLANG PARA SA ISANG 25 taong gulang na binata mula Banga, South Cotabato ang pagiging anak mahirap o anak ng ordinaryong magsasaka upang makamit ang kanyang pangarap na maging isang doctor.

Makailang beses siyang pinigil ng kanyang tatay at nanay na kumuha ng kursong medisina ilang taon na ang lumipas pero nagpatuloy siya at nagtagumpay.

Ganap nang doctor si Arenz Jade Docdocil na nag-graduate ng Doctor of Medicine sa Mindanao State University (MSU-Iligan) College of Medicine bilang First Honorable Mention.

Siya ay kabilang sa Class Pinagpala na nagkarooon ng Virtual Graduation noong June 29.

Noong nagdesisyon si Arenz na kumuha ng kursong medisina, ganito ang sabi ng kangyang nanay: "Wala gid mabilin sa aton kung tumanon mo ang handom mo mag-doctor."

Aniya tutol man ang kanyang mga magulang, sinuportahan pa rin siya hanggang sa kanyang graduation.

Idnagdag niya na ngayon, handa na siyang labanan ang Covid-19.

Labis ang pasasalamat ni Dr. Arenz Jade Docdocil sa mga magulang, kakilala, kaibigan, kaklase at mga guro.

-0-

LOCAL…

DALAWA KATAO PA ang nadagdag sa bilang ng mga Covid-19 positive sa Region 12.

Sa DOH-12 bulletin kagabi, ang dalawang bagong kaso ay ang 23 taong gulang na lalaki sa North Cotabato at ang pangalawa ay ang 27 taong gulang na babae sa South Cotabato.

Sila ay kapuwa mga returning Locally Stranded Individuals mula Maynila pero kapuwa nasa stable condition.

Dahil dito, meron na ngayong kabu-uang 80 katao ang positibo sa Soccsksargen region.

-0-

local..

SA BANGSAMORO Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), tatlo katao pa ang nadagdag sa mga positive patients kaya ang buong rehiyon ay meron nang 193 positive cases, 89 ang nasa isolation center at lima ang patay.

Abot naman sa 99 ang naka-recover sa sakit.

Lanao del Sur at Marawi City pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso sumusunod ang Basilan at Lamitan City at pangatlo ang Maguindanao.

Sa Tawi-Tawi, isa ang nagpositibo subalit nangangamba ang mga local official doon na daami pa ito dahil sa pagdating ng mga deportee mula Malaysia at LSI mula Cebu at Maynila.

-0-

Local

FULLY operational na ngayon ang Ligtas Covid 19 Center sa Shariff Aguak, Maguindanao.

Ang 3-million worth na isolation center ay merong 28-bed capacity.

Sinabi ni Mayor Marop Ampatuan na kumpleto na sa medical equipment, supplies at ang personnel ay mula sa Integrated Provincial Health Office Hospital.

Posible kasing mas maraming LSI o ROF agn darating sa Shariff Aguak kasunod ng kautusan ni P. Duterte na dapat pauuwiin na sa mga probinsya ang mga stranded sa Metro Manila.

-0-

LOCAL..

ABOT SA 20 KATAO na mga locally stranded individuals ang dumating sa Cotabato City kahapon at ngayon ay inaasikaso na city health office.

Sila ay mula Maynila at iba pang lugar na nakauwi sa pamamagitan ng Cotabato City “Hatid Tulong Program.”

Ilan sa kanila ay isasailalim sa swab test ngayong umaga.

-0-

Local..

ISANG FRAGMENTATION GRENADE ang natagpuan sa lugar kung saan gagawin ang Social Amelioration Program distribution sa Alamada, North Cotabato.

Pero, agad na nilinaw ni Alamada police station commander Major Danny Leoncito na walang kinalaman ang pagkakatagpo ng granda sa SAP distribution.

Ayon kay Leoncito, sa town gymnasium ang bigayan ng SAP na isinagawa ng DSWD at ang granada ay nakita sa tabi ng kalsada, may 10 metro ang layo mula sa gym.

Idinagdag ni Leoncito na maaring pag-aari ng pulis ang granada na nahulog lang dahil intact ang safety pin nito.

-0-

-0-

local...

DALAWANG INSIDENTE NG pamamaril ang naitala sa Cotabato City kagabi.

Sinabi ni Cotabato Ctiy police Director Colonel Richard Fiesta na una ay patay ang isang 38 taong gulang na si Jovy Polloso matapos na siya ay barilin alas 6 kagabi sa Bagua 3.

Nasa loob ng kanyang tindahan si Polloso nang lapitan ng suspect at pinagbabaril. Namatay siya on the spot.

Makalipas ang ilang oras, binaril at napatay ng di pa nakilalang gunman ang security guard ng isang grocery store sa Sinsuat Avenue. Si Security Guard Rex Magbanua ay nasawi din agad.

Nagapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP.

-0-

Nagtatrabaho na ngayon sa pamahalaan ang dalawamput limang mga graduate ng South Cotabato Balay Silangan Reformatory Center na matatagpuan sa bayan ng Tupi.

Ipinahayag ito ni Balay Silangan Reformatory Center Manager Jonathan Jovero. Ayon kay Jovero lima naman sa mga nakatapos ng reformatory program sa nasabing pasilidad ay tumutulong sa kanilang family business habang ang iba ay nagtayo ng sariling kabuhayan. Paliwanag ni Jovero, ang mga lumabas sa Balay Silangan Reformatory Center ay nabigyan ng tig ten thousand pesos cash assistance ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC.

Layon nito na may magamit na puhunan sa pagpapatayo ng kanilang kabuhayan. Sinabi din ni Jovero na para malaman ang kanilang kalagayan patuloy ang kanilang monitoring sa mga nakalabas nilang mga kliyente. Makikinabang sa tatlong buwang mga programa ng pasilidad ang mga dating drug dependent na nag-apply sa plea bargaining agreement ng korte.

Ang mga ito ay sumailalim sa Education, skills and livelihood training, health awareness activities, psychological, spiritual, physical activities at moral recovery values formation.

-0-

Aminado si South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felicito Gumapac na hindi nasusunod ang physical distancing sa mga persons deprived of Liberty o PDL sa provincial jail.

Ayon kay Gumapac, ito ay dahil sa dami ng mga inmate na nakapiit doon. Sinabi ni Gumapac na ang provincial jail ay maari lamang tumanggap ng mahigit pitong daang mga PDL. Pero ayon kay Gumapac sa ngayon ito ay mayroon nang mahigit 1,600 na mga PDL.

Iginiit din nito imposible na maipatutupad ang physical distancing sa isang selda na mayroong mahigit isang daan nagsisiksikang mga preso. Kaya para iwas COVID-19 ayon kay Gumapac may mga hakbang silang ginagawa para manatiling ligtas sa virus ang provincial Jail.

Ang mga ito ay pagbabawal muna ng dalaw, at pagsailaim sa test at 14-day quarantine sa mga bagong dating na inmate at maging ng mga lalabas sa nasabing pasilidad. Sinabi ni Gumapac na mayroon na rin silang isolation facility para sa mga bagong dating na nga preso na kailangan munang sumailalim sa 14-day quarantine bago ilipat sa mga selda.

-0-

Bukas ang online poster making contest ng National Nutrition Council o NNC 12 sa mga mamamayan ng rehiyon. Ito ay ayon kay NNC 12 Nutrition Officer III Mayet Flores. Ayon kay Flores bawat indibidwal ay dapat magkaroon lamang ng isang entry.

Sinabi ni Flores na kalakip sa bawat entry ang mga sumusunod: Entry Form na may pangalan, address, contact number o e-mail,one page description na limitado sa 200 hanggang 300 words at video recording bilang patunay na ang poster ay gawa mismo ng participant. Dinagdag din ni Flores na ang poster ay dapat nakabatay din sa tema ng Nutrition Month Celebration ngayong Hulyo na Batang Pinoy SANA TALL... Iwas stunting, SAMA ALL! Iwas ALL din sa COVID-19!”

Pwede ring gumamit ang mga contestant ng editing workshop tulad photoshop, paint at maraming iba pa. Ipinahayag ni Flores na ibabase naman ang mga mananalo sa Theme relevance, Originality, Aesthetic appeal, number ng likes sa NNC 12 facebook page at description ng artwork o poster.

Ang entry ay ipapadala sa nationalnutritioncouncil xii@yahoo.com Paalala ni Flores sa mga interesadong mamamayan, ang deadline ng submission ng entry ay sa July 17.

-0-

local..

Apat pang mga myembro ng grupong NPA sumuko sa mga otoridad sa Lake Sebu, South Cotabato.

Dala ng apat na mga myembro ng Communist Terrorist group sa kanilang pagsuko sa mga pulis sa Lake Sebu, South Cotabato ang matatataas na kalibre ng mga armas. Ang mga ito ay ang M14 Riffle na may isang magazine na loaded ng sampung mga bala, 9mm na baril, magazine at mga bala ng nasabing armas.

Dalawa sa mga sumuko ay mga team leader ng Samsung Guerilla Front-Musa, Far South Mindanao Region ng communist party of the Philippines-New Peoples’ Army o CPP-NPA. Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Michael John Dubria. Sumuko ang mga ito sa mga pulis at militar sa Sitio Lamfetok, Barangay Ned, Lake Sebu. Kasunod ito ng pakikipag negosasyon sa Lake Sebu Municipal Police Station.

Ang mga sumukong NPA member ayon sa nasabing police official ay sumasailaim ngayon sa debfriefing at documentation sa PNP 12 Regional Headquarters sa General Santos City. Matatandaan na apatnaput anim na mga myembro din ng CPP-NPA sa Lake Sebu ang nagbalik loob sa pamahalaan noong mga nakaraang buwan. Ipinahayag ni Dubria na ito ay nagpapakita lamang na natauhan na sa mapanlinlang na idolohiya ng teroristang grupo ang CPP-NPA militants.

-0-

Lumaban ang ilang mga lumabag sa batas kaya sila napatay ng mga pulis.

Ito ang binigyan diin ni South Cotabato Provincial Police Office Plans and Operations Management Unit Chief, Police Lieutenant Colonel Joven Bagaygay. Paliwanag nito, pinagplanuhan ng mabuti ng PNP ang kanilang mga operasyon laban sa mga kriminal.

Kalakip dito ayon kay Bagaygay ang tamang position ng mga police personnel. Sinabi ito ni Bagaygay kasunod ng pangamba ng ilang mga mamamayan at lokal na opisyal na hindi shootout kungdi sadya ang pagpatay sa mga indibidwal na targrt ng police operation.

Karamihan sa mga ito ay pawang mga sangkot sa iligal na droga. Kaugnay nito, kinumpirma ni Bagaygay na madalas ang kanilang mga nahuhuling drug suspek sa South Cotabato ay mula sa karatig lalawigan. Dumadayo ang mga ito sa South Cotabato dahil na rin may bumibili pa rin ng iligal na droga sa lalawigan. Voice Clip….. Si South Cotabato Provincial Police Office Plans and Operations Management Unit Chief, Police Liuetenant Colonel Joven Bagaygay

-0-

Abot sa halos limampu o apat naput tatlong mga Locally Stranded Individual o LSI na kabilang sa unang batch na nakinabang sa tulong initiative program ng pamahalaan ang sinundo na ng Task Force Sagip Cotabatenos kahapon.

Ayon kay Mary Ann Lucero na siyang President Management staff sa Soccksargen, may kabuuang dalawang put siyam na buses ang dumating sa Sultan Kudarat bilang drop off point ng Soccksargen at maging ng Maguindanao Province.

Ang mga LSI ay tinulungang makauwi mula sa Luzon patungo sa kani-kanilang probinsya. Ipinahayag din nito na ang Cotabato Province ang pangalawang probinsya na may pinakamaraming dumating na LSI. Agad namang silang sinundo ng Task Force team kahapon patungo sa kani-kanilang Local Quarantine Facility kung saan sila nakatira.

Anya, ito ay inisiya tiba ng ibat-ibang line agencies upang matulungan ang lahat ng mga nastranded dahil sa ipinatutupad na Community Quarantine dahil sa COVID-19. Tiniyak naman nitong nasusunod pa rin ang minimum health protocols bago ang pagpapauwi at pagdating ng mga LSI. VC- LUCERO Si Presidential Management staff Mary Ann Lucero.

-0-

Aasahang masisimulan na ng National Housing Authority o NHA ang gagawing survey sa murang lote para pagtayuan ng bahay ng informal settlers sa abot limang ektaryang lupain sa Barangay Luvimin, Kidapawan City.

Matatandaang ito ay pinondohan ni dating Congresswoman at ngayo’y Governor Nancy Catamco. Agad namang makikipagpulong si NHA Regional Director Engr. Erasme Madios at NHA District manager Engr. Joel R. Reintar sa mga may-ari ng lote para sa ilalagay na tubig, kuryente, kalsada at ang maguging paraan ng lote.

Malaki naman ang pasasalamat ng Provincial Government dahil sa mauumpisahan na ang naantalang proyekto at handa din silang tumulong sa pagsasagaw nito.

Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagtulong sa pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Sa ngayon abot na sa 14.8 hectares acquired ng City LGU para sa permanent housing ng mga biktima ng lindol.

-0-

Nasa mahigit dalawang daang mga pamilya pa rin mula sa mga barangay ng Bulod at Talitay, Pikit ang piniling bumalik sa evacuation center matapos ang isinagawang send-off ceremony ng Pikit LGU sa higit 600 mga pamilya nitong lunes.

Ayon kay Pikit Municipal Disaster Risk Reduction Management o MDRRM Head Tahira Kalantungan, nangingibabaw pa rin aniya ang takot ng nasabing mga residente dahil baka balikan ang mga ito ng mga armadong grupo sa kanilang mga lugar.

Kaugnay nito, magpapatuloy naman ang isasagawang relief operation ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng bayan sa mga pamilyang bakwit. Nabatid na nakatanggap rin ng pabaong tulong ang mga nagsiuwiang mga pamilya mula sa mga barangay ng Gli-gli, Inug-og at Rajamuda mula sa lokal na pamahalaan at provincial government.

Samantala, bago ang isinagawang send-off ceremony ng LGU nitong lunes, daan-daang mga pamilya na rin ang naunang umuwi sa mga apektadong barangay. Matatandaang sumiklab ang gulo sa barangay Talitay nitong June 04 kung saan libu-libong mga pamilya ang napilitang lumikas sa iba’t-ibang mga evacuation center sa bayan.

-0-

Nakapagtala ng panibagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 case ang Cotabato Province. Ito ay batay sa report ng Center For Health Development Soccsargen kagabi.

Siya ay 23 years old na LSI na taga Pigcawayan, Cotabato at may travel history sa Taguig City na dumating sa probinsya noong June 27. Nang makauwi sa probinsya ay agad itong inihatid sa Pigcawayan LGU Quarantine Facility.

Subalit, nitong July 2, 2020, nakitaan ito ng sintomas tulad ng lagnat at pag ubo. Sumailalim ito sa swab bilang testing protocol pero dumating ang resulta na positibo sa virus ang pasyente. Kasalukuyan itong nasa Pigcawayan Isolation Facility at nasa stable condition.

Kasalukuyan nang isinasagawa na ang contact tracing at nabatid na hindi pa niya nakasama ang kanyang pamilya mula nang dumating sa probinsya dahil hindi pa natapos ang quarantine period. Hiling ni Cotabato Provincial Government ang kooperasyon ng mga uuwing LSI na sumailalim sa quarantine gayun din ang pagsunod ng mga health workers sa itinakdang health protocol upang matiyak na ang lahat ay manatiling ligtas at hindi mahawaan.

Hiling nito ang katatagan ng loob ng mga COVID-19 patient at maging malusog upang agad na makarekober.

-0-

Walang papel ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA North Cotabato hinggil sa kinasasangkutan ng isang guro na nahuli sa entrapment operation sa isang TESDA- accredited school kamakailan hinggil sa umano’y pangingikil.

Sinabi ni TESDA- Provincial Director Noraya Acas, hindi anya sila makikialam sa nasabing operasyon dahil ito ay programa lamang ng Department of Education at particular sa mga senior high school student at nilinaw nitong hindi kasali dito ang TESDA.

Ang tnaging papel lamang ng TESDA sa Joint Delivery Voucher Program ng DepEd ay pagkatapos ng school year sa lahat ng mga mag-aaral na kumuha ng TVL track ay kailangan sumailalim sa mandatory assessment sa TESDA recognized assessment centers.

Kung makakapasa ang nasabing mga mag-aaral ay magbibigay ng National certificate ang TESDA. Nilinaw naman nitong walang karapatan ang TESDA na maghain ng kaso laban sa nasabing guro kahit paman sangkot dito ang isang technical accredited school sa Kidapawan City. NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

UMABOT NA SA MAHIGIT 50,000 ANG bilang ng mga positibo sa Covid 19 sa Pilipinas, ayon sa Department of Health.

Buong araw kahapon, naitala ng DOH ang pinakamataas na single-day record na 1,922 infections.

Hanggang kagabi, ang total Covid positive sa Pilipinas ay abot na sa 50,359, at sa bilang na ito 1,314 ang namatay habang 12,588 ang naka-recover.

Pinakamataas pa rin sa Metro Manila at Cebu City.

Samantala sa Cebu City, naghahanap ang local govenrment unit ng tatlong ektaryang lupain upang gawing libingan ng mga pasyanteng positibo sa Covid at tuluyang namatay.

Hindi na daw kasi kaya ng mga crematorium ang patuloy na pagdating ng mga patay.

Sa ngayon, abot na sa 1,009 ang total number of deaths sa Cebu City dahil sa coronavirus.

-0-

ABROAD

BILANG NG MGA PINOY ABROAD na nagkaroon ng Covid 19, patuloy na nadaragdagan

May 74 pang mga Pinoy abroad ang napaulat na nagpositibo sa COVID-19. Sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFAvhanggang kahapon, umakyat na sa 8,762 ang mga Pinoy na kumpirmadong positibo sa COVID-19 mula sa 63 na mga bansa.

Sa nasabing bilang, 2,935 ang patuloy na nagpapagamot sa iba’t ibang ospital. 5,237 overseas Filipinos naman ang naka-recover na sa nakakahawang sakit o na-discharge na sa ospital. Samantala, 590 na ang pumanaw na mga Filipino abroad dahil sa COVID-19.

Pinakamarami pa ring naitalang confirmed COVID-19 positive na Overseas Filipinos sa bahagi ng Middle East/Africa na may 6,363 na mga kaso. Sumunod dito ang Europa na may 1,028 confirmed COVID-19 positive cases na mga Pinoy. Nasa 697 naman ang kaso sa America at 674 sa Asia Pacific Region.

Kaugnay nito ay tiniyak ng DFA na sa pamamagitan ng Foreign Service Posts ay tututukan nila ang lagay ng mga Pinoy sa ibang bansa at handa rin silang tulungan ang mga Pinoy na apektado ng COVID-19 pandemic.