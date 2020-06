NDBC BIDA BALITA (June 10, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. BARMM, nakapagtala ng tatlo pang mga dagdag na kaso ng COVID-19.

2. SAMPU KATAO, patay habang mahigit isang daan naman ang nahuli sa law enforcement operations ng mga pulis sa region 12

3. PAMAMAHAGI ng SAP cash assistance sa dalawang mga Barangay sa Pikit, North Cotabato, apektado rin ng bakbakan

4. MGA INSIDENTE ng karahasan sa mga bata at babae simula nang pairalin ang lockdown sa ilang mga lugar sa bansa, umabot na sa halos apat na libo.

ANG DETALYE NG MGA BALITA….

-0-

DALAWA KATAO pa ang nadagdag sa bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Cotabato City. Ang mga ito ay sinasabing mga miembro ng Philippine National POlice at mga frontliner sa kamnpanya kontra sa pandemic.

Sila ang pang 33 at 34 na mga positive case sa Region 12. Isa rito ay 39 year old na residente ng Cotabato City at ang isa ay 41 year old na kabilang sa augmentation force mula PNP-BARMM.

Sila ay kapuwa nasa stable na kalagayan at nasa isolation facility na sa CRMC.

Samantala, tatlong mga panibagong kaso ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ang naitala ng Ministry of Health o MOH ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Sinabi ni MOH BARMM Deputy Minister Dr. Zul Abas na sa kanilang pinakahuling datos nitong June 8, isang COVID-19 case ang kanilang naitala sa Sulu habang dalawa naman sa Lanao del sur.

Sa sulu, isang 28-anyos na lalaking OFW ang nag positibo sa COVID – 19 na nanggaling ng Saudi Arabia at dumating sa lalawigan noong May 31.

Habang sa Lanao del sur naman, isang 24-year old na babae na may travel history sa Laguna at 46-year old na babae na mula sa Maynila ang pawang COVID-19 positive.

Ang Tatlong nag positibo sa COVID – 19 ay asymptomatic, nasa stable condition at kasalukuyang sumasailalim sa Quarantine.

Nabatid na umaabot na ngayon sa 32 ang Confirmed COVID – 19 cases sa BARMM

Samantala, sa buong bansa, nadagdagan pa ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na ngayon ay pumala na sa 22 thousand, 992.

Sinabi ng DOH na anim pa ang nasawi hanggang kahapon ng hapon kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay one thousand and 17 na.

99 na mga pasyente naman umano ang gumaling na sa naturang sakit kaya ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay four thousand, 736 na.

-0-

Local……………………

NANANATILI ngayon sa isolation facility ng Sultan Kudarat, Maguindanao ang 12 Locally Stranded Individuals o LSIs at OFWs na kararating lang mula sa iba't ibang panig ng bansa at abroad.

Sinabi ni Sultan Kudarat mayor Shameem Mastura na nag-negatibo naman sa isinagawang test ang mga ito kaya walang dapat ikabahala ang mga mamamayan ng bayan.

Ayon pa sa alkalde, bilang pagsunod sa quarantine protocols ng IATF ay sasailaim sa 14-day quarantine ang mga ito upang masiguro ang kanilang kaligtasan at ng kanilang mga pamilya.

Samantala, maliban sa 51-bed Isolation Center sa Barangay Dalumangcob ay nagpagawa rin ng dagdag na 20-bed isolation center sa Barangay Sambulawan.

-0-

Arestado ang isang lalaki sa Buy bust Operation ng Cotabato City Police Station 2 sa labas ng isang carenderia, sa Almonte Street, pasado alas dos ng hapon, kahapon.

Kinilala ng pulisya ang naaresto na si Mohammad Sacandal.

Nakuha mula sa suspek ang isang sachet ng hinihinalaang shabu na nagkakahalaga ng dalawang libong piso at mga ID.

Nabawi rin mula rito ang marked money na ginamit sa operasyon.

Samantala, sa Sultan Mastura, Maguindanao naman, KALABOSO ang dalawang mga drug suspect sa buy bust operation sa Brgy. Tuka kamakalawa ng hapon.

Kinilala ang mga naaresto na sina Nasser Udziman alyas Oting at Nash Abdul Saricor.

Sinabi ni Sultan Mastura PNP chief, Police Major Bangon Mamako na katuwang nila sa naturang operasayon ang 1401st RMFC sa pangunga ni Police Capt. Andrew Sales Roldan.

Nakuha mula sa mga suspek ang limang sachets ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng two thousand and 200 pesos at mga drug paraphernalia.

Ayon kay Mamako, nagtangka pa umanong manlaban ang isa mga suspek kaya nagtamo ito ng sugat sa kaliwang hita.

Nabatid na si Oting ay nasa drug watchlist ng Sultan Mastura PNP habang si Saricor naman dati na umanong sangkot sa bentahan ng iligal na droga sa Parang, Maguindanao.

-0-

DUGUANG isugod sa ospital ang isang lalaki matapos silang tambangan sa National Highway na sakop ng Barangay Nabundas, Shariff Aguak, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na si NASRULLAH MASIL, nasa hustong gulang, Security Escort na residente ng nabanggit na bayan.

Pasado alas onse ng umaga kamakalawa habang binabaybay umano ng kanilang convoy ang naturang kalsada nang bigla silang pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang mga suspek.

Nakaganti naman umano ang grupo nina Masil kaya naitaboy ang mga suspek ngunit tinamaan siya sa mukha.

-0-

North Cotabato Provincial Government, pinaghahandaan rin ang posibleng pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa probinsya sa gitna ng COVID-19

Aabot sa 128,000 na hog population ngayon ang nasa North Cotabato o katumbas ng 1.2Billion pesos sa kasalukuyang market value Ito ang ibinunyag ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia sa isinagawang Mancom Meeting.

Kaugnay nito, bukod sa mahigpit na pagbabantay sa mga border control points dahil sa banta ng COVID-19, pinaghahandaan na rin ng pamahalaang panlalawigan ang posibleng pagpasok ng African Swine Fever o ASF na maaring ikamatay ng mga alagang baboy.

Napag-alaman kasing nasa kalapit na lugar na ang kaso ng ASF tulad ng sa Bansalan, Sitio Laho, Marilog District Davao City. Kamakailan lamang ay may nakumpiskang kalahating toneladang pork chicharon, at maraming frozen pork chorizo at iba pang by-products na pinupuslit sa probinsiya.

Dahil dito, inirekomenda ni Suropia na magdagdag ng beterinaryo at ilan pang mga tauhan upang magbantay sa mga checkpoint 24 oras. Simula ng pumutok ang kaso ng ASF sa mga kalapit na lalawigan, patuloy ang pagsasagawa ng OPVET ng blood sampling at information Education ang Communication lalo na sa mga nag-aalaga ng baboy sa probinsya.

-0-

Mahigit sa 70Million pesos na pondo mula sa Special Education Fund ng DepEd Cotabato Division, inilaan para sa Learning Continuity Plan ng kagawaran ngayong school year

Nasa halos 80Million pesos na pondo mula sa Special Education Fund ng Department of Education sa Cotabato Division ang na-realign upang magamit sa mga paghahanda na ginagawa ng kagawaran ngayong school year 2020- 2021 sa Agosto. Sinabi sa Radyo BIDA ni Division Information Officer Charlie Antipolo, nakalaan sana sa pagpapatayo ng mga paaralan at covered court ang nasabing pondo pero dahil sa COVID-19 crisis ay gagamitin na lamang ito sa mga nakalatag na programa ng DepEd Cotabato Division ngayong pasukan.

Aniya, ang nasabing halaga ay ibibili ng 70 units ng Copier Machines para sa mga module na gagamitin ng mga mag-aaral at iba pang learning materials. Ito’y ipapamahagi sa limangput tatlong elementary school sa distrito at labinpitong secondary school clusters sa buong probinsya. Ang matitirang pondo ay para sa pagpapatayo ng water facility sa mga matutukoy na paaralan.

Ayon din kay Schools Division Superintendent Isagani Dela Cruz, sa pagsisimula ng home based schooling hinihikayat nito ang lahat ng mga magulang at guro na tulungan ang mga mag-aaral sa bagong modality na gagamitin ngayong may banta pa rin ng COVID-19.

-0-

Panukalang pagbibigay prayoridad na makapasok ng trabaho ang mga taga Cotabato Province sa mga commercial business establishment, inihain ng isang board member ng probinsya

Dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19, libu-libong mga taga Cotabato Province ang nawalan ng trabaho at maraming mga pamilya ang nagugutom. Dahil dito, naghain ng ordinansa si 2nd District Board Member Philbert Malaluan na magbibigay prayoridad sa mga taga North Cotabato na makapasok sa trabaho lalong lalo na sa mga commercial business establishment sa probinysa.

Bilang kontribusyon sa Provincial Economic Recovery Plan lalo na sa mga may capital na higit 10Million pesos na nagsasabing kahit na hanggang sa 50 percent na mga empleyado ay dapat naberipika na taga North Cotabato. Ang probinsyon na ito ay sisiguraduhin ng LGU- Public Employment Service Office o PESO. Ang PESO ay magbibigay ng certificate of compliance sa mga aplikante para sa business permit issuance at renewal; ito ay para mabantayan na masusunod ang 50% rule.

May penalty na monetary fine o pagkakakulong ang mga mapapanutayang lumabag nito.

-0-

Kidapawan City PNP may paalala sa mga indibidwal na nasa drug watchlist ngayong isinailalim na ang lungsod sa Modified General Community Quarantine

Aasahan aniya ang tuloy-tuloy na operasyon ng Kidapawan City PNP laban sa iligal na droga ngayong isinailalim na ang lungsod sa Modified General Community Quarantine lalo na sa mga target drug personalities na nasa listahan pa rin ng mga otoridad dahil sa patuloy paggamit at pagbenta ng iligal na droga.

Sinabi ni Kidapawan PNP Chief Lt.Col Rammel Hojilla, may iilan pa rin aniyang mga high value drug personalities ngayon ang tila hindi na nagbago sa kabila ng babala ng PNP na tigilan na ang pagkakasangkot sa illegal drugs. Inihayag nito na kasagsagan ng General Community Quarantine, bumaba aniya ang illegal drug activities sa lungsod dahil sa limitadong galaw ng mga ito lalo na sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot.

Ngayong nasa MGCQ na ang Kidapawan City, ayon sa hepe na aasahan aniya na muling tataas ang illegal drug activities dahil malaya nang makagalaw ang sangkot sa naturang iligal na gawain. Samantala, ipinaliwanag ni Hojilla na ang nanlalaban at napapatay sa kanilang operasyon ay isang depensa laban sa suspek na pumapalag sa kanilang police operational procedure o tinatawag na rules of engagement.

Ito’y matapos na naitala ang nangyaring pagkamatay ng isang drug suspek kamakalawa dahil nanlaban-patay umano sa mga otoridad. Samantala, naka-ugnay naman ng Radyo Bida ang pamilya ng napatay na drug suspek kamakalawa sa Kidapawan City na si Aljer Cañedo.

Hustisya naman ang sigaw ng mga ito sa hindi umano makatarungang pagpatay sa kanilang kaanak dahil ayon pa sa kanila, wala umanong nangyaring buy-bust operation. Bigla nalang umanong may bumabang hindi nagpakilalang lalaki sakay ng isang pick-up at biglang pinagbabaril si Cañedo. Nang matumba umano ito ay saka na inilagay ang bag namay lamang droga at hindi totoo ang sinasabi ng mga pulis na nanlaban-patay ito. NDBC BIDA BALITA

-0-

Apat na mga requirement sa monitoring ng mga kaso ng COVID 19 na na-comply na ng lalawigan, malaking tulong sa kampanya kontra Covid-19, ayon sa gobernador ng South Cotabato

Tiwala si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na sa kabila ng pagsidatingan ng maraming mga returning OFW o ROF at locally stranded individuals o LSIs mananatiling ligtas sa COVID-19 ang lalawigan. Paliwanag ni Tamayo nakapag-comply na kasi sa mga requirement para sa maigting na monitoring at paggamot sa COVID-19 ang provincial government.

Dinagdag ni Tamayo na ang South Cotabato ay mayroon nang COVID-19 Hospital, quarantine at isolation facilities at testing center. Ito ay bukod pa sa South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SCCCTS na inilunsad sa bayan ng Tampakan kahapon. Kaugnay nito hiniling din ni Tamayo ang suporta ng iba pang mga local government unit sa lalawigan sa SCCCTS.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa COVID-19 Contact Tracing Ordinance ng lalawigan. Inoobliga nito ang mga business establishments at government offices na magparegister sa SCCCTS. Para mabigyan ng SCCCTS ID kailangan muna ng mga mamamayan na mag-fill up sa form na ipamimigay ng provincial government.

Naging highlight naman sa launching ng SCCCTS ang official testing at scanning ng CCTS cards. Ang mga mamamayan naman na walang CCTS card ay obligadong mag-fill up sa log book ng mga papasukang establisemento o tanggapan. Igniit ni Tamayo na dahil walang local transmission, Covid-free pa rin ang lalawigan.

Sinabi nito na ang tatlong mga nagpositibo ay nahawa ng virus sa ibang lugar. Pinakahuli dito ang isang OFW sa Tantangan, South Cotabato na negatibo sa unang test sa Metro Manila.

Pero ayon kay Tamayo matapos ang labinisang araw na pananatili sa isolation facility nahirapan na itong huminga kaya siya kinuhanan ng swab sample para masuri. Ito ang unang kaso ng COVID-19 na nakumpirma sa kabubukas pa lang na COVID-19 testing center sa Koronadal City.

-0-

Mahigit tatlong daang mga stranded na turista sa region 12 dahil sa COVID-19 nakauwi na ayon sa Regional Director ng DOT 12

Abot sa 337 na mga local at foreign tourist na na-stranded sa region 12 dahil sa lockdown sa COVID-19 ang nakauwi na sa tulong ng Department of Tourism o DOT 12. Ayon kay DOT 12 Regional Director Armin Hautea, ang mga ito ay ibinyahe sa Metro Manila sa pamamagitan ng special flights mula Davao simula noong Marso.

Dinagdag din nito na 268 na mga banyagang turista ang nakauwi na sa kani-kanilang mga bansa sa pakikipagtulungan ng kanilang mga embahada. Sinabi ni Hautea na trabaho ng DOT na ipunin ang lahat na mga stranded na turista at tulungan na makakuha ng kaukulang mga dokumento para makauwi.

Pero ayon kay Hautea ginusto ng 172 na foreign tourist na manatili sa rehiyon at hintayin na lamang na humupa ang COVID-19 pandemic. Dinagdag din nito na mariin ding minomonitor ng DOT ang nalalabi pang 140 na mga local tourist habang pinapayuhan ng mga available flights sa pupuntahang mga lugar.

-0-

Sarangani Provicial Veterinarian binalaan ang publiko sa pagbili online ng mga produktong karne.

Maging mapanuri sa mga karne lalong lalo na ang mga karneng baboy na binibili online. Ito ang panawagan sa publiko ni Sarangani Provincial Veterinarian Dr. Roy Mejorada.

Sinabi ito ni Mejorada kasunod umano ng balak ng ilang mga supplier mula Davao Region na pumuslit ng process pork products sa nasabing lalawigan.

Binigyan diin ni Mejorada na bawal pa rin sa Sarangani ang mga karne mula Davao Region at iba pang lugar na may kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF. Dinagdag din nito na abot na sa 2,300 kilograms na processed pork products ang nakumpiska sa veterinary quarantine checkpoint ng Sarangani sa Barangay Malungon Gamay sa bayan ng Malungon. Ang nasabing checkpoint ang pinakamalapit sa border ng Sarangani sa Davao Del Sur na apektado ng ASF.

Sinabi ni Mejorada na namonitor ng ASF Task Force ng National Meat Inspection Service at Department of Trade and Industry o DTI ang pagbebenta ng processed pork mula Davao Region ng ilang mga online seller. Kaya payo ni Mejorada sa mga mamimili tiyakin muna ang pinangalingan ng mga bibilhing pork products.

-0-

Sampu nasawi, mahigit isang daan nahuli sa law enforcement operation ng mga pulis sa limang mga lugar sa region 12

Inilunsad ng PNP ang sabay sabay na law enforcement operation sa limang mga lugar sa Soccksargen para maipakita sa mga lawless elements na hindi tumitigil sa pagtugis sa kanila ang mga otoridad. Ito ayon kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Michael John Dubria ay sa kabila ng pagiging abala ng marami nilang personnel bilang frontliners sa COVID-19 pandemic.

Sa kanilang law enforcement operation sa General Santos City, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat at North Cotabato nakaaresto ang mga pulis ng mahigit isang daang mga wanted persons. Ayon kay Dubria, sampu naman ang nasawi sa police operation, lima sa mga ito ay nasa listahan ng Inter-Agency Drug Information Database o IDID at pawang mga high value target. Nakarekober din ang mga pulis ng labinsang iba’t ibang uri ng mga armas, isang granada at walumput limang sachet ng umano’y shabu.

Kaugnay nito binigyan diin ni Dubria na hindi titigil ang PNP sa paghuli sa mga banta sa katiwasayan ng lalawigan. Nanguna sa sabay sabay na police operation kamakalawa ang iba’t ibang mga unit ng PNP 12 , Gensan Police Office at Provincial Offices ng PN sa apat na mga lalawigan sa Soccksargen.

-0-

Cash cards naibigay na ng DA 12 sa mahigit 800 mga magsasaka ng palay na benepisyaryo ng kanilang cash assistance sa Sultan Kudarat Province at North Cotabato

Natanggap na ng walong daang mga magsasaka sa Esperanza, Sultan Kudarat ang kanilang cash card mula sa Department of Agriculture 12. Nanguna sa pamimigay ng mga ito si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelan katuwang ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Mangelen ang mga nabigyan ng cash card ay pawang mga benepisyaryo ng Rice Farmers’ Financial Assistance o RFFA program ng DA.

Ito ay para sa mga magsasaka ng palay na apektado ng pagpapatupad ng rice tarrification law na nagresulta sa pagbaba ng presyo ng palay. Maliban sa Esperanza namigay din ng cash card sa mga magsasaka ng North Cotabato ang DA.

Unang nabigyan nito ang 56 na rice farmers sa President Roxas at 38 naman sa Makilala. Ang bawat cash card ay naglalaman ng limang libong piso. Kaugnay nito umapela naman si Mangelen sa mga magsasaka na magpatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ito ay upang makinabang sa mga programa ng DA.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Halos apat na libong mga kaso ng karahasan laban sa mga bata at babae ang naitala sa Pilipinas mula nang ipatupad ang lockdown sa ilang mga lugar sa bansa

Sa report ni Pangulong Duterte sa Kongreso, nasa one thousand, 945 ang naitalang mga kaso ng violence against women habang mahigit sa one thousand, 700 naman ang naitalang karahasan laban sa mga bata.

Ayon pa sa pangulo, tinutugunan na ng Philippine Commission on Women ang kapakanan ng mga babae at mga bata.

-0-

NAIBIGAY NA ng Department of Health o DOH ang tig-isang milyong pisong ayuda ng pamahalaan sa pamilya ng 26 na health workers na nasawi dahil sa COVID-19.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, 17 naman sa 18 health workers na nagkasakit at gumaling sa COVID-19 ang nabigyan ng tig-100 thousand pesos na ayuda.

Dalawa naman sa health workers na namatay ang hindi mabibigyan ng isang milyong piso dahil sa eligibility issue.

-0-

Pirma na lamang ni Pangulong Duterte ang kailangan para maging isang ganap na batas ang Anti-terrorism bill.

Kinumpirma ni Senate President Tito Sotto na kagabi, June 8 ay nalagdaan na niya at ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang panukalang batas.

Ngayong umaga ay agad itong ipinadala sa Malakanyang para sa pirma ni Pangulong Duterte.