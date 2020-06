NDBC BIDA BALITA (JUNE 12, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. TATLO KATAO, patay kabilang ang dalawang mga bata sa insidente ng pamamaril sa Datu Hofer, Maguindanao

2. Mga mangagawang nasa informal sector sa North Cotabato, nakinabang sa mahigit 800 thousand pesos na halaga cash assistance mula sa DOLE- 12

3. Dating Punong Barangay, nakaligtas sa pamamaril ng tatlo katao sa Polomolok, South Cotabato

4. COVID-19 total recoveries sa bansa, mahigit limang libo na!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

MAY 270 pang mga pasyente ang gumaling na sa Coronavirus Disease o COVID-19 hanggang kahapon ng hapon.

Kaya naman sa report ng Department of Health o DOH, Nasa five thousand, 165 na ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

Samantala, sumampa naman sa 24 thousand, 175 ang bilang ng mga tinamaan ng pandemiya sa bansa.

Ayon sa DOH, siyam katao pa umano ang nasawi hanggang kahapon kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay umabot na sa one thousand and 36.

Sa Region 12 naman, nasa 35 na ang naitatalang confirmed COVID-19 cases ngunit 20 sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang namatay.

Mayroon ding tatlong probable cases na nasawi habang 42 sa kabuuang 616 suspect cases sa rehiyon ang binawian na rin ng buhay.

Sa BARMM, 38 na ang confirmed COVID-19 cases.

Mayroong sampung probable cases at 313 suspect ang bangsamoro region.

Walo katao naman ang namatay sa virus habang suspect 313 patients ang gumaling na sa naturang sakit.

-0-

-0-

PATAY ang tatlo katao kabilang ang dalawang mga bata sa pamamaril sa Brgy. Talibadok, Datu Hofer, Maguindanao

Sinabi ni Datu Hofer PNP Chief, Police Major Lendsy Sinsuat, apat katao ang biktima sa naturang pamamaril pasado alas diyes ng gabi kamakalawa.

Ayon kay Sinsuat, target ng mga suspek si Ansare Usop, 31 years old na taga Shariff Aguak at bagong lipat lang umano sa nasabing lugar.

Kinilala naman ni Sinsuat ang ibang mga biktima na sina Baby Ana Kalim, 27 years old, na ina naman ng dalawang mga batang namatay na may mga edad apat at siyam na taong gulang.

Dagdag pa ni Sinsuat, natutulog lamang umano ang mga biktima nang biglang pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang suspek ang kanilang bahay.

Samantala, sugatan naman si Kalim na agad isinugod sa pagamutan.

Magkakapit-bahay umano ang mga ito kaya’t tinamaan ng stray bullet ang dalawang mga bata at namatay.

-0-

AARANGKADA na muli sa susunod na buwan ang full blast construction activities sa Marawi City.

Ito ang tiniyak ni Secretary Eduardo Del Rosario ng Department of Human Settlements and Urban Development matapos na maglabas ng 3.6 billion pesos na pondo si Pangulong Duterte para sa puspusang rehabilitasyon ng lungsod.

Nilinaw naman ni del Rosario na pasok pa rin ito sa itinakdang completion date na December 2021 sa kabila ng nararanasang COVID-19 pandemic.

Ayon pa kay del Rosario, hindi napigilan ng lockdown ang konstruksyon ng iba’t ibang mga infrastructure project sa syudad.

-0-

BANGKAY na nang matagpuan ng kanyang mga kamag-anak ang isang lolo na nalunod umano sa isang ilog sa Ampatuan, Maguindanao.

Nakilala ang nasawi na si SALULUKAN BUKA UNDO, 63 anyos, magsasaka, at taga-Barangay Salman ng naturang bayan.

Sa report ng Ampatuan PNP, nitong Martes pa, June 9 nawala si Undo matapos umanong tangayin ng rumaragasang Kabuntalan river.

Nanggaling umano ng kanyang sakahan si Undo at tumawid sa naturang ilog para sana umuwi na.

Pasado alas otso ng umaga kahapon nang matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ni Undo at agad na ipinagbigay alam sa sa kanyang pamilya.

-0-

ILULUNSAD na ng Pigcawayan LGU ang Barangay Basic Digital Literacy Program upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa bayan sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Sasailalim umano sa basic IT training ang mga makakapasang 30 mga aplikante mula sa piling mga barangay sa pamamagitan ng Technology for Education.

Ayon sa Pigcawayan LGU, tatagal umano ng dalawang buwan ang training sa mga pilot barangay kabilang ang Barangay Malu-ao, South Manuangan, Poblacion 3, Poblacion 2, at Bulucaon.

Mangangasiwa sa pagsasanay ang mga eksperto mula sa Tech4Ed Center tatlong oras kada araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Sinabi ni Pigcawayan mayor Jean Dino Roquero na makakatulong ang naturang programa sa paghahanda ng mga mag-aaral sa online-based education na kinokonsiderang “NEW NORMAL” sa gitna ng COVID-19 PANDEMIC.

-0-

Motibo sa pagbaril at pagpatay sa isang laborer sa President, Roxas Cotabato, patuloy na iniimbestigahan ng PNP

Inaalam na ngayon ng PNP ang motibo maging ang mga suspek sa pagbaril at pagpatay sa isang laborer sa Purok 10, Barangay Greenhills, President Roxas Cotabato. Batay sa ulat ng PNP, nakilala ang biktima na si Greg Agan Vicera, 42 anyos, may asawa at nakatira sa Purok 5 ng nasabing Barangay.

Naganap ang krimen alas 7:30 kagabi kung saan minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo pauwi na sana ng kanilang bahay pero nang pagsapit nito sa lugar na pinangyarihan ng krimen ay pinagbabaril ang biktima ng di pa kilalang suspek. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang apat na mga basyo ng caliber 45 pistol maging ang motorsiklo ng biktima.

Hanggang sa ngayon ay blangko pa ang mga pulis kung sino ang suspek sa pamamaril dahil wala naman anyang nakaalitan ang biktima bago ang insidente.

Samantala, arestado naman ang drug suspek sa patuloy na anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Barangay Poblacion, Makilala Cotabato. Ang operasyon isinagawa alas 4:00 ng hapon kahapon laban sa suspek na si Richard Dela Torre Tabugoc alyas loyloy at nakatira sa nasabing lugar. Nakuha sa kanya ang dalawang sachets ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin ang marked money. Kulong na sa custodial facility ng PNP ang nasabing suspek.

-0-

Psychology expert, may payo sa mga magulang na may anak na nalulong na sa Mobile games

Karamihan sa mga kabataan ngayon ay nalulong na sa mobile games dahil sa pagkabagot sa Community Quarantine at dahil sa hindi pa nagsisimula ang pasukan. Dahil dito, nagpaalala ang mga eksperto sa mga magulang na dapat gabayan ang kanilang anak dahil sa maaring hindi na nila ito makontrol ang sobrang pagkakahumaling sa paglalaro ng computer games na maituturing ng mental disorder.

Ayon kay Caryl Caoile isang psychologist at guidance counselor ng isang pribadong paaralan sa Kidapawan City, karamihan sa mga magulang ay abala sa trabaho at hindi na natututukan ang paglaki ng kanilang anak at ang social media naman ang nakitang outlet na mapag-aabalahan ng mga kabataan.

Sinabi ni Caoile, kung sa murang edad pa lamang ay nagsimula na o nalulong na sa paggamit ng computer o cellphone ay mahirap na itong ihiwalay sa bata dahil dito nila nakita ang kanilang “comfort zone”.

Kwento ng isang magulang na taga Kidapawan City, ang kanyang anak ay halos buong araw ng nakatutok sa kanyang cellphone at halos hindi na kumakain dahil sa sobrang pagkahumaling katunayan naapektuhan na ang kanyang pag-aaral pero sa kabilang banda, may natutunan rin naman ito sa internet.

Ang sobrang paglalaro particular na ang Mobile Legends ay maaring humantong sa pagpatay o pagpapakamatay lalo na kung matatalo, pambubully ng kanyang mga kasamahan at sa ilan pang malalim na dahilan.

Kung kaya’t payo nito sa mga magulang, gabayan ang kanilang anak at para sa naman sa may mga edad na ay self-control lamang ang kailangan.

-0-

Mga mangagawa na nasa informal sector sa North Cotabato, nakinabang sa mahigit 800, 000 na cash assistance ng DOLE- 12

Naipamahagi na sa mga apektadong mga beautician ang cash assistance mula sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced workers ng Department of Labor and Employment na mula sa Cotabato Province. Ito ay pinangunahan mismo ni North Cotabato Governor Nancy Catamco at DOLE- Provincial Manager Marjorie Latoja.

Batay sa impormasyon, aabot sa higit 800,000 pesos na pondo ang naipamigay bilang sahod para sa 268 TUPAD beneficiaries na nawalan ng trabaho noong ipinatutupad pa ang ECQ.

Ang naturang beautician ay na-assign sa kani-kanilang mga barangay para mag-community service sa loob ng sampung araw. Ang programang ito ay tugon ng DOLE sa kahilingan ng gobernadora na matulungan ang mga beautician dahil hindi naman sila kasali sa Special Amelioration Program ng DSWD.

Laking pasasalamat naman ni Carmen Bandoy, ang presidente ng grupo ng mga beautician sa Kidapawan City. Sinabi nito na sa panahon ng pandemic, napakalaking tulong nito dahil may pambili ng bagong mga medisina sa pagbubukas muli ng kanilang mga parlor.

-0-

Daan-daang pamilya na naipit sa bakbakan sa magkalabang Moro Front sa Pikit, North Cotabato, nakauwi na sa kanilang mga bahay

Naihatid na sa kanilang mga pamamahay ay ang daan-daang mga pamilya mula sa mga lugar na apektado sa bakbakan ng dalawang armadong grupo sa mga barangay ng Balatican, Nunguan, at Balungis sa Pikit, North Cotabato.

Matatandaan ng nagsulong ang provincial government, 602nd Brigrade at LGU Pikit Peace Dialogue upang wakasan na ang nasabing rido. Pagkatapos ng isinagawang send-off program sa evacuation center sa Brgy. Batulawan, Pikit kahapon say kaagad na hinatid ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang nasabing mga bakwit kasama ang sundalo at mga pulis, upang masiguro na maayos ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan.

Nasa 568 na pamilya ang nagpasyang umuwi lulan ng dumptruck ng probinsiya at munisipyo, at hinakot na rin pati ang daladala nilang mga hayop at ibang mga kagamitan. Sinabi ng gobernador na sila ay kailangan nang makauwi agad para muling makapagsaka, maalagaan ang kanilang mga hayop, at makapag-umpisa sa kanilang pamumuhay.

Namigay na rin ang gobernador ng bigas sa lahat ng mga pamilya bilang pabaon. May naitalang 139 na mga pamilyang sinunog ang kanilang bahay ng mga armadong grupo, at hindi muna sila naisama sa mga umuwi. Nangako naman ang Gobernador na tulungan sila. Aasikasuhin kaagad nang mga problema ng bakwit. Kasama na dito ang water-truck para magsupply ng tubig habang aayusin pa ang iba pang maitulong ng probinsya sa kanila. Kasama sa paghatid ng mga bakwit si 602ndIB BGen Roberto Capulong, 90th IB BatCom LtCol. Michael Maquilan, PD DILG Ali Abdullah PD CPPO PCol. Henry B. Villar, Mayor Sumulong Sultan, Vice Mayor Muhyryn Sultan-Casi, BM Dulia Sultan, mga kinatawan ng CCCH, MILF-AHJAG NDBC BIDA BALITA

-0-

Binigyang linaw ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 na fake news ang lumalabas na ulat hinggil sa umano’y bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Cotabato Province.

Ito ang sinabi ni Task Force COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan.

Ito’y makaraang kumalat sa social media ang umano’y isang confirmed positive death sa Southern Philippines Medical Center sa Davao na taga Kidapawan City at dalawang bagong kaso ng sakit mula sa Kabacan, North Cotabato.

Nilinaw rin ng Malaluan, hindi totoo na muling magpapatupad ng lockdown ang probinsya. Sa pahayag naman ni Barangay Manongol Chairman Morgan Melodias, cardiac arrest ang ikinamatay ng pasyente at wala itong travel history sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng COVID-19.

Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga Person Under Monitoring dahil sa maluwag na ang pagpapatupad ng protocols at natest na lahat ng suspect case pero negatibo ito sa sakit. VC- MALALUAN Si COVID Task Force COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan. Kaugnay nito, nagpaalala naman si Malaluan na wag magpakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon upang maiwasan ang pagpanic ng publiko.

-0-

Binata patay, live-in partner sugatan sa pananaksak ng nakainumang senior citizen sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Major Alex Joe Orcajada ang nasawing biktima na Joeven Versoza, 46 years old, private employee. Si Versoza ay dead on arrival sa ospital sanhi ng malubhang saksak sa kanyang dibidib. Habang ang live-in partner nitong si Mary Rose Gabronimo na nasaksak sa kaliwang kamay ay nasa ligtas nang kalagayan.

Ang mga biktima na pawang 26 years old ay nasaksak umano ng nakainuman nilang si Benedicto Cabili, 71 years old . Naganap ang krimen sa bahay mismo ng susek sa Barangay Cannery Site, Polomolok. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na dahil sa kalasingan nagtalo ang mga biktima at suspek na humantong naman sa pananaksak.

Ang suspek na si Cabili na tumakas matapos ang krimen ay naaresto sa follow up operation ng mga personnel Regional Mobile Force Batallion 12 at South Cotabato PNP. Nakumpiska ng mga pulis kay Cabili ang kutsilyong ginamit sa krimen. Inihahanda na ng Polomolok PNP ang mga kasong murder at frustrated murder laban sa suspect na si Cabili.

-0-

Koronadal Mayor umapela sa mga mamamayan ng lungsod na makiisa sa online Independence Day Celebration ngayong umaga

Taliwas noong mga nakaraang taon, magiging payak ang ika isang daaan at dalawamput dalawang anibersaryo ng kasarinlan ng bansa sa Koronadal City ngayong araw. Ito ay ayon kay Koronadal City Mayor Eliordo Ogena. Layon nito na maiwasan ang mass gathering bilang pagsunod na rin sa protocol sa COVID-19.

Ayon kay Ogena, bagama’t magkakaroon pa rin ng tradisyunal na programa sa Rizal Park, wala nang magarbong programa. Limitado din ang mga mamamayan na dadalo dito. Magiging highlight naman ng programa na ginaganap ngayon ang pagaalay ng mga bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Gayunpaman ayon kay Ogena inanyayahan pa rin nito ang mga mamamayan ng Koronadal na makiisa sa pagdiriwang ng 122rd Philippine Independence.

Ito ay sa pamamagitan ng panonood sa livestreaming ng programa sa facebook page ng city government.

-0-

Dating Barangay Chairman nakaligtas sa pamamaril ng tatlo katao sa Polomolok, South Cotabato

Ligtas at nagpapagaling na sa isang ospital sa General Santos City ang dating Barangay Chairman na biktima ng pamamaril sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ni Polomolok Deputy Chief of Police, Captain Rommel Hitalia ang biktima na si Moner Kinjiyo, 48 years dating Chairman ng Barangay Crossing Rubber sa nasabing bayan. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na si Kinjiyo ay pinagbabaril ng tatlong mga suspek sa kanilang lugar. Ito ay habang nagmamaneho ng kanyang pickup vehicle pauwi pasado alas nuebe ng gabi kamakalawa.

Sa kabila naman ng tinamong mga tama ng bala ng baril sa katawan nagawa pang imaneho ni Kinjiyo ang kanyang sasakayan at nakahingi ng tulong sa pinakamalapit na outpost ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT. Kinilala naman ng mga saksi sa krimen ang tatlong mga tumakas na susek na sina Solaiman Paraluma, Rod Imbang at Ryan Bisaya. Ang mga ito ay kakaksuhan naman ng frustrated murder ng PNP. Hindi pa batid ng mga pulis ang motibo sa pamamaril ng mga suspek na pinaghahanap pa rin ng mga pulis.

-0-

DA 12 namigay ng food packs at vegetable seedlings sa isang IP Community sa Lake Sebu, South Cotabato

Nakinabang sa food packs na bigay ng Department of Agriculture o DA 12 ang isang Indigenous People o IP Community sa bayan ng Lake Sebu, South Cotabato. Laman ng food packs na natanggap ng tatlumput limang mga pamilyang IP sa liblib na Sitio ng Lamsaboy, Barangay Lamfugon ang bigas, at grocery package.

Para mahikayat na magtanim nabigyan din ang mga ito ng assorted pakbet seeds. Nagpakain din ang DA sa mga mamamayan sa lugar ng Aday-based delicacy. Layon nito na maisulong ang Adlay production para sa mas malusog na pangangatawan.

Kaugnay nito, ipinahayag ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen na ngayong may COVID-19 pandemic kailangan ng suporta ng mga IP Community. Hinakayat din ni Mangelen ang mga IP Community na suportahan ang Plant, Plant, Plant Program ng DA.

Ito ay sa pamamagitan ng pagsulong ng produksyon ng Adlay, gulay at iba pang mga produkto. Ang pagtulong ng DA sa B’laan Community sa kanilang lugar ay ipinagpasalamat naman sa ahensya ni Lake Sebu Municipal Agriculturist Zaldy Artacho.

Ayon kay Artacho ang nasabing proyekto ay lalo pang makakaengganyo sa mga IP Community na magtanim ng kanilang mga pagkain. Tampok din sa food packs distribution ang ceremonial planting ng Adlay sa may kalakahating ektaryang demonstration farm sa nasabing lugar.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

BALAK umano ng pamahalaan na kumuha ng karagdagang 50 libong contact tracers para sa COVID-19 sa susunod na buwan.

Sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque na layon nitong mapalawig pa ang contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng mga nagpositibo sa nakakahawang sakit.

-0-

Nanawagan ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP kay Pangulong Duterte na i-veto ang anti-terrorism bill.

Ayon sa CBCP Committee on Basic Ecclesial Communities, naglalaman kasi ang nasabing panukalang batas ng probisyon na lumalabag umano sa karapatang pantao.

Ilan sa tinukoy dito ay ang pagbibigay ng karapatan sa mga militar o sinumang law enforcement agent na basahin o panghimasukan ang mga pribadong mensahe ng kanilang pinaghihinalaang terorista.

Una rito, nabatid na ganito rin ang paniniwala ng Integrated Bar of the Philippines.

-0-

Binalaan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga online seller at mga kahalintulad na negosyo na gumagamit ng digital o electronic platform na iparehistro ang kanilang mga negosyo.

Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular 60-2020 ng BIR, nais ng kagawaran na matiyak na sumasunod ang online businesses sa probisyon na nakasaad sa Tax Code.

Dapat din umano ideklara ng mga online seller ang paraan ng kanilang pagbabayad, ginagamit na internet service providers at iba pang facilitators.

Nagbigay ang nasabing ahensiya ng hanggang July 31, para irehistro ng mga online seller ang kanilang negosyo upang hindi makapagbayad ng multa.